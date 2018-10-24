Ругаюсь с мужем из-за ремонта

Инга, если все вокруг пытаются вас развести на деньги, то пора уже остановиться и подумать, что с вами не так. С тобой, в первую очередь. Лохотроны придуманы для людей глупых, алчных и наивных. Судя по письму, ты точно не третий вариант. «Ремонт дешево» - это стопроцентная гарантия отсутствия качества и, извини за каламбур, гарантий. Солидные фирмы по установки дверей не могут производить работы дешево. Но при этом солидная фирма дает гарантию и переделает брак, если он есть, без дополнительной оплаты. Так что, прости, но я сомневаюсь, что вы обратились в действительно приличную компанию. Я проходила установку дверей в квартире дважды. Один раз, по молодости, это был бюджетный вариант. Сэкономили даже не на установщиках, а на самих дверях. В итоге за очень короткий срок двери повело. Так что, совершенно не факт, что в твоем случае проблема в халтурной работе. Дешевые двери очень часто деформируются уже в первые недели после установки. Не сильно, но достаточно, чтобы быть недовольной. Зато во второй раз я экономить не стала. Выбрала бюджетные двери у хорошего производителя и там же заказала установщиков, потому что для меня было важно, что продавец дверей сам их и ставит, то есть, он отвечает и за качество двери, и за качество установки. Да, было грязно, опилки, шум, занудные установщики со своими приборами и уровнями, но двери стоят уже 6 лет и не перекосились, не повело. Поэтому, еще раз: дешево и качественно одновременно бывает только в рекламе.

Тоже самое могу сказать и на твои претензии к малярам, которые якобы хотят вас развести на дополнительные работы. Ты сама предлагаешь им нарушить технологию. Но когда твоя краска ляжет пятнами или встанет шубой – ты же первая предъявишь им претензии за халтуру. Кроить на ремонте, пытаясь экономить там, где нельзя, и учить мастеров, как надо работать – в этом и есть твоя проблема. Не надо затевать ремонт, не имея на это достаточно средств. Либо надо сразу готовиться к тому, что процесс будет долгим и затратным. Вариант быстро и экономно – это и есть тот крючок, на который цепляют аферисты недалеких граждан. И, знаешь, я бы подумала о том, как себя чувствуют дети, понимая, что мама с папой не сдают деньги на нужды класса (большая часть этих нужд, как правило, - это то, в чем нуждается ребенок в классе, а никак не поборы на подарки учителям). При твоем подходе у вас ни ремонта нормального не будет, ни репутации в школе.

Ну а муж… Подозреваю, что он все прекрасно понимает, просто не хочет с тобой спорить. Вот и саботирует все это, как умеет. Тебе кажется, что он не может отстоять свою точку зрения, а на самом деле она у него есть, но отличается от твоей, вот он и не рвется доказывать кому-то твое мнение. Возможно, муж с самого начала был не в восторге от идеи делать ремонт при отсутствии достаточных средств. Так что, на твоем месте я бы сначала пересмотрела бюджеты на ремонт, потому что «скупой платит дважды» - это как раз твой случай. Только ты на этой почве еще и без мужа рискуешь остаться.