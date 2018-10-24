Ругаюсь с мужем из-за ремонта
Подскажите как быть. Не можем с мужем пережить ремонт. Какой вопрос ни возьми – одни проблемы. Вызвали солидную фирму по установке дверей. Приехали и сделали не качественно, косо. Замки впритирку закрываются... Ругались с мужем. Пьем успокоительное. Но переделывать не будем. Это грязь снова и деньги большие. Взялись делать кухню... Все сложно. Выверяли до мм. Ругаемся все время с рабочими. Очень дорого. Во всем себе отказываем и детям на сдаем даже взнос в школу в родительский комитет. А нас все разводят и разводят на деньги. Просим просто покрасить стены, а нам говорят, нужно стены готовить, красить сначала белой, а потом уже вашим цветом... Нет сил и здоровья, чтобы это пережить. И как подумаю сколько это стоит, а потом на все огрехи рабочих всю жизнь смотреть. Думаю, что из-за здоровья до новоселья не доживу. А муж очень меня доводит. Отстоять не может свое. Мямля... Думаю, что разведемся...
Мнения наших экспертов
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Алена
Инга, если все вокруг пытаются вас развести на деньги, то пора уже остановиться и подумать, что с вами не так. С тобой, в первую очередь. Лохотроны придуманы для людей глупых, алчных и наивных. Судя по письму, ты точно не третий вариант. «Ремонт дешево» - это стопроцентная гарантия отсутствия качества и, извини за каламбур, гарантий. Солидные фирмы по установки дверей не могут производить работы дешево. Но при этом солидная фирма дает гарантию и переделает брак, если он есть, без дополнительной оплаты. Так что, прости, но я сомневаюсь, что вы обратились в действительно приличную компанию. Я проходила установку дверей в квартире дважды. Один раз, по молодости, это был бюджетный вариант. Сэкономили даже не на установщиках, а на самих дверях. В итоге за очень короткий срок двери повело. Так что, совершенно не факт, что в твоем случае проблема в халтурной работе. Дешевые двери очень часто деформируются уже в первые недели после установки. Не сильно, но достаточно, чтобы быть недовольной. Зато во второй раз я экономить не стала. Выбрала бюджетные двери у хорошего производителя и там же заказала установщиков, потому что для меня было важно, что продавец дверей сам их и ставит, то есть, он отвечает и за качество двери, и за качество установки. Да, было грязно, опилки, шум, занудные установщики со своими приборами и уровнями, но двери стоят уже 6 лет и не перекосились, не повело. Поэтому, еще раз: дешево и качественно одновременно бывает только в рекламе.
Тоже самое могу сказать и на твои претензии к малярам, которые якобы хотят вас развести на дополнительные работы. Ты сама предлагаешь им нарушить технологию. Но когда твоя краска ляжет пятнами или встанет шубой – ты же первая предъявишь им претензии за халтуру. Кроить на ремонте, пытаясь экономить там, где нельзя, и учить мастеров, как надо работать – в этом и есть твоя проблема. Не надо затевать ремонт, не имея на это достаточно средств. Либо надо сразу готовиться к тому, что процесс будет долгим и затратным. Вариант быстро и экономно – это и есть тот крючок, на который цепляют аферисты недалеких граждан. И, знаешь, я бы подумала о том, как себя чувствуют дети, понимая, что мама с папой не сдают деньги на нужды класса (большая часть этих нужд, как правило, - это то, в чем нуждается ребенок в классе, а никак не поборы на подарки учителям). При твоем подходе у вас ни ремонта нормального не будет, ни репутации в школе.
Ну а муж… Подозреваю, что он все прекрасно понимает, просто не хочет с тобой спорить. Вот и саботирует все это, как умеет. Тебе кажется, что он не может отстоять свою точку зрения, а на самом деле она у него есть, но отличается от твоей, вот он и не рвется доказывать кому-то твое мнение. Возможно, муж с самого начала был не в восторге от идеи делать ремонт при отсутствии достаточных средств. Так что, на твоем месте я бы сначала пересмотрела бюджеты на ремонт, потому что «скупой платит дважды» - это как раз твой случай. Только ты на этой почве еще и без мужа рискуешь остаться.
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Сергей
Инга, а в чем вопрос? Разводиться или нет с мужем? Честно говоря – не знаю. Это уж сама решай. Однако если учесть тот факт, что ты его не уважаешь, то, возможно, и придется. Причем, очень может быть, что и не по твоей воле. Ведь муж тоже человек. Надоест слушать твои упреки, соберется и уйдет. Так что ты уж определись заранее, на всякий случай, чтобы со своим решением не запоздать. Вообще даже странно, что вы до сих пор вместе. Судя по твоему письму, никакого взаимопонимания и уважения между вами не наблюдается. Не думаю, что если жена может называть мужа мямлей, то он остается в долгу. Почему-то думается, что в твой адрес у него также много теплых и нежных эпитетов имеется. И ремонт тут не причем. Это, что называется, системная ошибка.
Видишь ли, ведь все люди разные. У каждого имеется свой стиль поведения, манера общаться, характер, привычки и прочее, и прочее. Кто-то может позволить себе агрессивно настаивать на собственном мнении, добиваться желаемого любыми путями, даже хамить или лезть в драку, а кто-то просто диаметрально другой. Есть люди, считающие, что они знают всё лучше всех, имеются и вечно неуверенные в себе персонажи. Бывают перфекционисты и приверженцы просто абсолютного порядка во всем, а есть те, кому совершенно «фиолетово» как и в какой цвет будут покрашены стены просто потому, что им это не интересно. И те, и другие – нормальные, и вполне могут жить долго и счастливо. Особенно если не нарушают УК.
Беда случается лишь тогда, когда две диаметрально противоположных жизненных позиции встречаются в одной семье, и вынуждены жить вместе. Вот тогда может произойти все, что угодно. Озверевшие от взаимного непонимания, упреков и общего совершенно некомфортного окружающего Мира, люди могут дойти до крайностей. Видимо, это как раз ваш вариант. А раз так, то, возможно, вариант с разводом – не самый худший.
Что же касается ремонта, то это всегда довольно сложное мероприятие. Особенно если люди хотят сделать быстро, качественно и дешево. Причем все прекрасно знают, что так не бывает никогда. Это просто физически невозможно. Но ведь хочется. Вот и начинаются проблемы. А если еще и в семье нет взаимопонимания и поддержки, то вообще – швах. Что же делать? Ну, если тебя не устраивает ни одна из фирм, если ты считаешь. что все и всё делают неправильно, и хотят лишь нажиться, и если при этом денег особо нет, то есть гениальное решение. Бери краску, ведро, валик, и вместе с мужем просто покрасьте стены. Сами. Поверь - это не сложно. Более того, совместный труд всегда сближает. Попробуйте начать с этого.
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Ваше мнение 68
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искусственный разум / 24.10.18 15:11С мужем не разводится. Ремонт- всегда хлопотно. Сцепить зубы и пережить.
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Никольски / 24.10.18 15:08Так Вы ремонт хотите сделать или развестись?
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Персикова / 24.10.18 14:12Убегать надо на встречу . Напоследок вот что в голову пришло - мне кажется проблема еще в том, что люди пытаются жить не по средствам. Ну , если мне нечего сдать детям в школу, так я и не стану нанимать мастеров и делать серьёзный ремонт , а засучу рукава и своими ручками... А здесь у меня создалось впечатление, что люди не в свои сани сели.
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Персикова / 24.10.18 13:55Буквально в выходные размышляла, как в Венеции ремонты люди делают ))) Всё ж на лодках , разгрузка и так далее и потом мусор также вывозить )))
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Солярская / 24.10.18 14:02Угу, или на узеньких улочках городков французской Бретани. Там машина не проедет... Только ослик с тележкой)))
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Прелесть / 24.10.18 12:51Вообще а упор не понимаю зачем женщине волноваться из за ремонта. Не ваша зона. У вас дети обеды ужины стирки род.комитет и вы сама любимая. Ремонт проблема мужа. Не ваша. Ходите просто мило перелшагивайте умв и улыбайтесь. А свои дела делайте хорошо.
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Персикова / 24.10.18 13:29Я обожаю ремонты ))) Заниматься ими для меня удовольствие . Муж принимает участие только расплачиваясь ) слушает мои идеи , рассматривает мои предложения и озвученные суммы.. Вот прочитала письмо героини и руки зачесались - где бы что бы отремонтировать )))))
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лаки / 24.10.18 13:37воот, потому она так и психует, что считает так вот по шаблону муж - ремонт, она-кухня и дети) а в жизни все очень по-разному бывает, а она и пытается натянуть сову на глобус - себя в рамки "кухни" затолкать, а мужа растянуть до "ремонта". неважно, что об этом думает Прелесть, миль пардон, но лучше ей учитывать реальное положение дел в ее собсвтенной семье) толку будет больше, нервов меньше, имхо)
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Джей / 24.10.18 13:41Кстати да, у нас, когда отцы делали ремоны, тишина стояла и полный дзен :-) женщины были исключены из процесса. Свекровь мы сразу нейтрализовали, а я тока выбирала, что и какого цвета лепить :-) в сам процесс мужчины женщин не пускали :-)
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Персикова / 24.10.18 13:46Ну вот да, надо исходить из ситуации в своей семье. Моя мама , например , в жизни бы не смогла гвоздя вбить , а я могу при желании за день обои в комнате поменять ))) Когда-то еще в школьные годы мама пришла с работы , а у меня в комнате окно перекрашено и потолок побелен голубоватым и (ну вот так мне захотелось) , она сразу с вопросом - кто ? Потом переспросила - я точно её дочь ?)))
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Джей / 24.10.18 13:50Ну вот прально, тебе вот как нравится это дело, так ты и не делаешь проблемы на ровном месте. А я мечтаю вот все выбрать, желательно с дизайнером, и свалить на все время ремонта :-) но так не бывает :-)
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Персикова / 24.10.18 13:53Ну я тоже сама только дизайном занимаюсь и выбором материалов. ну и контроль конечно )) Когда дом начали строить , прорабу сразу говорю - не пытайтесь меня дурить , все равно замечу и заставлю переделать , тем более я по специальности инженер , лучше сразу все по плану делайте ) Не поверил , попытались схитрить , были пойманы , сказала - со второго раза попрощаемся. Но потом всё нормально было.
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Персикова / 24.10.18 13:50Мы за последние 10 лет пережили 4 ремонта и постройку дома в деревне. Мастера как-то даже чувствуют сразу , кто тут главный по ремонту и со всеми вопросами и уточнениями сразу ко мне идут ) А мне реально нравится самой нарисовать сначала, потом материалы подобрать , потом естественно контролирую , что и как делают , по ходу могут и изменения вноситься и так далее. В общем , для меня это не пытка, а наоборот , удовольствие.
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Солярская / 24.10.18 13:57Это как раз ее зона. Дама любит командовать, похоже. А муж подчиняемый. Именно что им разводиться нет резона. На каждую командиршу ещё более сильных командиров не так много желающих.
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Персикова / 24.10.18 14:05Ну так в стрессовых ситуациях отношения и проверяются, нет ?) Если бы они поругались , попсиховали , а вечером вон как Лаки с коктейльчиком и успокоились , это одно . А тут другая история. её муж в целом не устраивает , дело не в ремонте.
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Элфи Крекс / 24.10.18 11:19Вспомнилась забавная ремонтная история. Во время моего детства- юности косметический ремонт у нас в квартире делали каждый год. Приходил Рейно Иванович с двумя здоровенными сыновьями, двигали мебель, затем Рейно делал ремонт, а его жена отмывала окна- полы. Все замечательно. И попросил у деда телефон Рейно один из наших тогдашних министров. Дед дал. Но когда ремонт делали у нас, дома была постоянно бабушка: присматривала за Рейно, кормила обедом. А министр отдал ключи и уехал с семьёй на дачу. Приезжает как- то в середине ремонта - в квартире тишина. Заходит в спальню - в министерской постели мирно спит Рейно, а по бокам у него две дамы. Министр в крик, пытается компанию вышвырнуть - нет одежды. Где???? Оказывается, Рейно, как человек оооочень аккуратный, разделся и развесил одежду, свою и дамскую, у министра в шкафу. Эта одежда в шкафу почему- то возмутила министра больше всего. И, конечно, первым делом было высказано возмущение моему деду. На что тот ответил: ну да, Рейно очень обстоятельный, аккуратный и физически выносливый.
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Персикова / 24.10.18 13:30Готовый сценарий для комедии )))
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Солярская / 24.10.18 14:00Ржака)))
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Хахаха / 24.10.18 10:16Дамочка, в чем проблема? Купите мужу сеть и оправьте к синему морю. И будет вам и ремонт и корыто новое.
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Элфи Крекс / 24.10.18 09:56Интересно, а до этого автор вообще никогда ремонта не делала? Ну, двери- окна может быть, а что, и стены не красили или обои не клеили?
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Джей / 24.10.18 09:59Может и не делала. Мне 43, я обои никогда не клеила :-) и, о ужас, не красила стены :-) есть правда опыт шпатлевания на даче, но весьма скромный :-) и че??? Как будто каддый уважающий сясебя человек прям обязан хоть раз да че-нить поремонтировать :-)
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Элфи Крекс / 24.10.18 10:27Вы не делали - значит вам кто- то делал. Вы что, живёте до 43 лет в никогда не ремонтированной квартире? Или переезжает каждые год- два в отремонтированный?
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Джей / 24.10.18 12:58Первый ремонт в моей жизни делали на моих глазах родители, и именно с тех пор я поняла, какой это ужас. Второй, частичный ремонт (туалет, ванна, кухня) делали родители, когда я была беременной, и чуть позже, когда дочке было года три. Тоже не вселилл в меня желагия делать ремонт своими руками. Десять лет назад, когда переезжали в новую квартиру, ремонт делала бригада с работы мужа (что тож не всегда гарантировало качество) и часть работ отцы. В опчем да, сама никогда не делала. В новой хате живем уже десять лет, и желагия че?то делать самой так и не возникло :-) представляете??? А уж каждые два года и подавно :-) вот все думаю о доме, пытаюсь подбить мужа на реконструкцию, но муж не подбивается :-) :-) потому что делать дом эт да, геморр. Пока не горит :-) :-) а что собстна вас так удивляет?))
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лаки / 24.10.18 13:39так о том и речь, что ремонты ты переживала, не важно, чтео не собственноручно делала) об этом и комент же)
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Персикова / 24.10.18 13:33А мне другое интересно : платя большие (как она пишет ) деньги компании по установке дверей, почему приняли работу и заплатили , если не удовлетворены результатом ? Зачем было ругаться с мужем , когда ругаться надо было с мастером , который устанавливал. И даже не ругаться , а указать на недостатки и попросить их исправить ДО оплаты.
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лаки / 24.10.18 09:41а мы в прошлом году сделали ремонт своими силами, только потолок натяжной фирма сделала, а так стену муж сам сносил, полы выравнивал и укладывал, стены ровнял, я потом эти стены красила сама хитровыевернутым способом)) но мне такое нравится) устали конечно капитально, не уверена, что второй раз на такой подвиг решимся) хотя сейчас как раз опыт есть) двери муж сам переделал и установил, проводку сам проштрабил и далее везде)) ох какая тема приятная - мужем похвастаться)))))) поругались раза два, а так по вечерм когда уж совсем умаивались пили коктейли)) мартини, водка и спрайт)) для меня сейчас навсегда этот вкус - вкус ремонта)))))))) а совет - поддержу Джейку - не надо требовать с человека то, к чему он не способен в принципе. ну не может муж строителями понукать - ну так и не заставляйте. мой то же так - лучше сам все сделает, чем "у людей над душой стоять". а если вы так к таким мелочам жизни относитесь тяжко, что ж с вами будет не дай Бог если серьезные проблемы? со здоровьем там или еще что, вы это прекращайте, на каждый ремонт мужей и правда не напасешься ;-)
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Джей / 24.10.18 09:53Вот моего тож периодически тянет самому ремонтить :-) тож видать в этом романтику видит :-) мол общее дело, спит и видит как мы сливаемся в ремонтном экстазе :-):-):-) но эт конечно не с моим "шнеля-шнеля-айлюлю"))
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лаки / 24.10.18 10:50ой да, ремонт своими руками - развлекуха ну очень специфическая)) для знающих толк в извращениях)))))))))
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Персикова / 24.10.18 14:00Когда-то еще в 90-е мы делали ремонт своими руками , еще и с материалами туго было... Придумывали как могли. Но потом казалось , что красивее никто бы и не сделал и вообще )))
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50/50 / 24.10.18 09:16"Но переделывать не будем. Это грязь снова и деньги большие. " чего-то вы оба какие-то малосильные, в том числе душевно))) всего лишь дверь переставить! а как вам окна менять будут, с вызовом скорой помощи?))) я так понимаю, муж из тех, кому ничего не надо, стены есть и ладно. а Вы магния, что ли, попейте. правда, он стоит рублей 800, но это лучше, чем разводиться (?)
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Krazy / 24.10.18 08:50Если так все плохо с деньгами может самим частично делать ремонт? Уж покрасить и обои наклеить вообще не сложно, в студенчестве помнится родителям помогала и все прекрасно у нас вышло. Ну сантехнику и входную дверь понятно, что специалисты. А что могли сами - все сами.
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Элфи Крекс / 24.10.18 10:40Вот вокруг меня косметический ремонт вообще все сами делают. На днях пришла к врачу, говорю, как вы замечательно загорели, а он: да это я на выходных террасу красил. А уж сколько врачи у нас получают, сами знаете. Соседка на днях затащила ремонт посмотреть. Да, сантехтику- электрика у нас обязаны делать только лицензированные специалисты, но собственноручно сделанными стенами дама очень гордилась.
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лаки / 24.10.18 10:52ну я думаю, если бы средства позволяли, люди, как в развитых странах и принято, нанимали бы специалистов, чтобы врачу или учителю не надо было самому ремонт делать, ну если только это не такой вид хобби. но увы и ах
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Джей / 24.10.18 13:11Вокруг меня все как правило, нанимают бригаду. И что? Это не значит что есть правильный вариант и неправильный. Каждый выбирает для себя. По всей видимости , семья героини из тех, кому лучше нанять. И я верю, что если бы делали сами, уже бы развелись :-) :-)
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Миг / 24.10.18 08:38Не ругайтесь, все проходит, и ремонт пройдет.
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Нету ника / 24.10.18 08:36Читая все ваши заламывания, возникает вопрос: мужа Вы выбирали сами и 100 % знали, что он мямля...то есть ещё до ремонта были все предпосылки, что ремонт ляжет на вас. Вам же надо было ещё до ремонта найти какого то помощника (если тока Вы сама не ремонтник): прораба, брата, родственника, коллегу на работе, соседа и тд, у кого можно спросить, а КАК оно делается. Второе, если нет денег, то зачем делать ремонт? Третье, ещё до покупки и выбора всех товаров и услуг люди читают отзывы, спрашивают советов по маркам, фирмам, читают форумы, пишут туда вопросы, собирают инфо, чтобы потом вот так не заламывать руки...и ещё, если ВЫ понимаете, что все, денег нет, вы на пороге развода: либо остановитесь с ремонтом либо переводите его в разряд более простого: нет денег на 3 раза покрасить в нужный цвет, оставьте только белый или поклейте обои...
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Koshka / 24.10.18 08:33Жили Вы в болоте, не тужили, а ремонт (Как любое важное событие) вытащил на свет все, что Вы годами заметали под ковер. Не дверь у вас кривая, а брак ваш.
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50/50 / 24.10.18 09:04и добавить нечего))
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хм / 24.10.18 09:34без хамства, унижения никак
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Персикова / 24.10.18 13:36Именно ! Не ремонт стал проблемой , а при ремонте проблемы вылезли наружу. Совершенно верно.
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Джей / 24.10.18 13:47Ну я бы не была так категорична :-) ремонт — это стресс, неудивительно, что люди начинают видеть друг друга под другим ракурсом :-) я, например, ремонты не люблю, мне в них плохо, в самоммпроцессе процессе плохо, соответственно и реакции выдаю не всегда адекватные :-)
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Лада / 24.10.18 07:36Ну вам что дороже - ремонт или муж? Определитесь Далее. Если муж не может ругаться с бракоделами - ругайтесь сами, предьявляйте претензии. Если вам сказали, как надо красить, а вы не поверили - проверьте в интернете. А вообще специалистам верить надо. Они этим на жизнь зарабатывают. Если вы знаете, как надо красить, лучше их - ну тогда и делайте сами, раз такая умная. Затевая ремонт, надо составить калькуляцию с перечнем работ и материалов со специалистом (обязательно) и при этом иметь денег больше, ибо всегда будут допрасходы.