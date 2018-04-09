Родители против моего выбора
Мой парень из тех, кто «понаехали», так считают мои родственники. Ему 30, до меня он честно бил баклуши – хотел работал, хотел не работал, жил отдельно от родителей (кстати, ужас, какой самостоятельный!) и на житье-бытье денег хватало. Машина старенькая досталась от родителей, на ней и ездил. За все это время ни на что не скопил, ничего не купил, хоть он и копить-то не умел никогда, деньги получил и потратил. Со мной, говорит, все изменилось, понял, чего хочет от жизни, а именно – семью, детей, стабильности, будущего. Но вот одно «но» – он приезжий, и у него ничего нет, и это очень волнует моих родителей.
Моя младшая сестренка (22 года) вышла замуж за парня из другого города, а в итоге оказалось, что ему от нее только и нужна была, что прописка столичная, да квартира (это было видно, а спустя какое-то время после свадьбы сам подал на развод, теперь сестра пытается не остаться совсем «голой» в данной ситуации). Все пытаются вразумить меня, что у меня будут подобные трудности.
К слову, мой молодой человек уехал из своего города только ради меня (долго писать почему, но просто так ехать и покорять столицу у него в планах не было), я видела, как он переживает из-за этого, как ему сложно в чужом городе. Недавно устроился на работу, получает 45 тысяч. Меня смущает только, если признаться честно, что дополнительный заработок не ищет (т.е. работает по графику, а если у него выходной – значит, выходной). В будущем есть планы покупки жилья (рассрочка/ипотека). Со стороны его родственников помощи никакой не будет ни в чем.
Все меня спрашивают – почему, если любит, то не зовет замуж (вместе мы 8 месяцев), а я не знаю, что ответить, т.к. разговоры такие были и с его инициативы, но предложения как такого не было...
Сейчас живем временно с моими родителями (до этого полгода снимали). Палки в колеса, конечно, никто не вставляет специально, но я все равно все чувствую. Устала. Поддержки моральной ни от кого нет. Парня люблю, но меня «зомбируют» почти каждый день. Сестра советы дает, чтобы искала себе местного и с перспективами, родители того же мнения, только порой молчат об этом.
Москва, 25 лет
09.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Анжелика, честно говоря, мне тоже кажется, что из твоих отношений мало хорошего выйдет. «Парню», на минуту, уже 30 лет, и до встречи с тобой он просто плыл по течению. И вот, 8 месяцев, как у него появились какие-то мысли о «семе, детях, стабильности и будущем», которых хватило на то, чтобы перебраться из своего города в Москву, поселиться с тобой в комнате у твоих родителей и устроиться на работу на 45 тысяч рублей. Отлично. Что дальше? О какой ипотеке может идти речь? Вы соберете на первый взнос, откладывая твою зарплату? Через сколько лет? А платить, в среднем, по 20 тысяч ежемесячно из каких средств будете? А если беременность и декретный отпуск? Даже на год? Жить за счет мамы с папой? И, главное, ты веришь в то, что твоего мужчину надолго хватит? Он 30 лет жил, как хотел, и никому не был обязан. Что будет, когда у вас начнется первый кризис в отношениях (а это неизбежно, через это все проходят).
Вообще, все те волнительные вопросы, которые ты решила задать нам, тебе следует задать самому мужчине. Во-первых, вопрос «почему ты не пытаешься зарабатывать больше?». 45 тысяч – это реально скромная зарплата, если она – единственный источник дохода, особенно для того, кто думает о создании семьи. Спроси его, как он планирует обеспечивать вас во время твоего декретного отпуска. Спроси, как именно он видит процесс покупки квартиры в ипотеку. Ему 30 лет, и на эти вопросы он уже должен уметь отвечать. Во-вторых, вопрос «почему мы живем с моими родителями?». Ты же понимаешь, что для родителей это прямое указание на то, что твой мужчина просто тебя использует. В-третьих, вопрос «когда мы поженимся?». Потому что, учитывая все обстоятельства, и то, что он живет в доме твоих родителей, вопрос более, чем логичен. Словом, добивайся конкретики от своего «возлюбленного».
А когда поговоришь, сядь и спокойно проанализируй все «за» и «против», ибо 8 месяцев отношений – это, конечно, аргумент. И то, что замуж хочется – тоже аргумент. Но ты сама нервничаешь, сама не уверена в том, что все делаешь правильно. И дело тут не в «зомбировании» и не в прессинге со стороны. Ты ведь и сама понимаешь, что рай в шалаше – это всего лишь метафора, а реальность такова, что рядом нужен надежный спутник по жизни. И вот тут у тебя есть сомнения. Они точно есть.
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Сергей
Анжелика, лично я считаю, что в наше время понятие «понаехали» уже не имеет большого значения. Видишь ли, это понятие возникло в СССР, с его тотальным дефицитом во всем, чем можно, и жесткой системой прописки. Тогда действительно, возможность вырваться из всеобщей серости была лишь у тех, кто умудрялся задержаться в больших городах. Вот и шли на подлог, на фиктивные браки, на обман и подлость, только бы получить заветный штамп с пропиской, которвя давала возможность работать и проживать в столице. Сегодня ситуация сильно изменилась. Ныне нет необходимости обязательно иметь постоянный адрес проживания, а снять жилье – проще простого. Оформить временную регистрацию тоже не представляется чем-то сложным. И если ты хороший специалист, то любая компания закроет глаза на что угодно, и поможет всем, чем сможет. Если же ты приехал в столицу бить баклуши, если особого желания напрягаться нет, то никакая женитьба не спасет. Какая разница, где жить впроголодь, в Москве или в Урюпинске?
Что же касается попыток удачно жениться или выйти замуж за богатого челрвека, с собственной квартирой и прочим достатком, то, просто поверь на слово, среди столичных жителей таких желающих еще больше, чем среди приезжих. Это я к тому, что приезжий человек или коренной житель, сегодня особой разницы нет. Что тот, что другой, могут оказаться как мошенниками, так и гениями.
Так что проблема не в том откуда человек, а в наличии или отсутствии доверия и реального желания быть вместе. Судя по всему, у вас этого нет. Ты испытываешь сомнения в парне, он – не уверен, что готов жить с тобой всю жизнь. Отсюда и напряжение в отношениях, которое с каждым днем будет лишь расти. Лично я считаю, что тебе стоит просто взглянуть правде в глаза, серьезно поговорить с молодым человеком, и мирно расстаться. А затем ищи по-настоящему своего мужчину, с которым возникнет ощущение единения, появятся общие планы, которого станешь уважать, и действительно захочешь замуж. Нынешний твой приятель – явно не то, что требуется. Так что не трать зря время.
Обсуждение 44
Лучшие комментарии
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ДжейГм, родителей понять можно. В их квартире живет какой-то чужой мужик, который просто спит с их дочерью. 642 евро для Москвы архимало, то есть у родителей плюс к двум дочерям прибавился еще и сын. А Вы такая вся из ся самостоятельная мало того, что сама никак пуповину не перережете, так еще и мужика приперли в дом. О каком предложении руки и сердца идет речь, если вы с мч никак не в состоянии создать самостоятельную ячейку общества :-) 8 месяцев — не срок. Но даже за такой период можно было бы начать закладывать кирпичики в том числе и материальные будущей семьи. Ипотеку они собрались брать с такой зп. Нюню :-) девушка, Вы в курсе, какие проценты у вас по ипотеке в России??? Куда с 642 еврами ?? А сколько жидье стоит в курсе?? Кароч соант прост, взять листик бумажки и ручку и посчитать свои расходы, сходить в банк, точно выяснить, какой доход нужен, чтобы купить жилье, которое вы хотите. И тогда уже чешо-то ждать :-) :-) :-)
09.04.18 07:39 Контекст комментария
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ВалерияВ 30 лет мужик "ужас какой самостоятельный"? ))) А почему родственники должны помогать материально 30-летнему мужику? Что-то я не поняла...
09.04.18 08:11 Контекст комментария
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100%Прекрасно понимаю родителей. Вы привели к ним в дом чужого дядю, который зарабатывает по столичным меркам копейки, на дочке не женится, планы строит только на словах... Я бы на их месте вообще бы его в дом не пустила. Хотите, чтобы вашего парня и вас воспринимали всерьез - идите на вольные хлеба, снимайте квартиру, вкалывайте, обеспечивайте себя сами.
09.04.18 12:22 Контекст комментария
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KoshkaМилая, давайте посмотрим на голые факты. Имеем мужчину 30 (!!!) лет, который пользуется помощью немолодых родителей, не состоялся в родном городе, а перепрыгнул в другой. Живет на чужой жилплощади, ездит на машине родителей. Мечта, не правда ли? Вот только Ваша или его?
09.04.18 08:24 Контекст комментария
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Ellis_@Я сама бы 10 раз подумала на месте вашего мч, нужно ли мне связываться с семьёй, где всё ещё верят в силу московской прописки.))) Ишь, какое благо. Алё, на дворе 2018 год! Что касается выбора парня и степени его перспективности, у меня будет такой совет. Ты должна сама чётко понимать, за кого идёшь замуж, принимаешь ли ты статус и образ жизни, который внесёт твой муж в вашу жизнь, или нет. Замуж за военного, замуж за пекаря, за продавца, за врача-хирурга, за капитана, за актёра или музыканта. Везде свои нюансы. Приняла решение - дерзай. Не хочешь, не нравится - не морочь голову ни себе, ни парню. И родителей оставить в покое. Не перекладывай ответственность на них. Потомучто сама не знаешь, а чуть что не так, они будут виноваты. Ты должна сама решить и сама быть ответственная за своё решение. Перед семьёй, перед мужем, перед детьми, которые у вас родятся. Самцов альфа на всех не хватает, да и не все умеют с ними жить. Они же специфические тоже. Может, твой парень из поздних? Мой брат тоже был не очень серьёзный, жил сегодняшним днём, пробовал себя, ничего особо не накопил. Учился, работал, тратил. Потом встретил свою жену, через год поженились, ещё через год сын у них родился. И его как подменили. Работает, после работы доучивается, всё свободное время он для семьи. Когда-то родители ставили ему меня в пример, мол, смотри как надо трудиться, а я сейчас смотрю на себя и на него, да я даже вполовину столько не работаю... Я бы сдохла от такой нагрузки. А он нас всех удивил)) Иногда нужно просто встретить женщину, для которой хочется делать много-много. Решать тебе.
09.04.18 09:51 Контекст комментария
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ZavoronokУважаемая редакция, спасибо, что исправили, теперь получается с телефона.
09.04.18 18:49
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Дочитала до "живем вместе с родителями". Да у вас супер-толерантные мама с папой. Представляю лицо моего отца если б я приволокла какого-то левого мужика, хотя нет и представлять не хочу. Еще повеселило, вам было видно, что сестру используют. Вот абсолютно точно остальным видно, что используют вас.
09.04.18 16:57
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KoshkaДевы, кстати, насчёт московской прописки. Это как раз образ мышления такой, у людей, застрявших где-то в 20-м веке. Это люди с нищебродским мышлением. Находят они себе пару как раз под стать, а потом бьются за квадратные метры в выхинской хрущевке (не в осуждение места, если что).
09.04.18 16:51
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Да так и есть. если она притащила его к родителям , значит тоже не имеет возможности жить отдельно (снять квартиру или ипотеку взять) . И там скорее всего и есть небольшая квартира, где они все теснятся , если такое значение придают этой прописке. Могут же кстати и не прописывать , даже если он муж и живет и т.д., поэтому страхи эти смешны. Ну, или совсем тяжелый случай -родители считают , то их дочери без этой самой обещанной женихам прописки , не нужны...
09.04.18 19:04
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ПрелестьНе жениха даже притащить в дом к родителям?? халлоо... Это ужас ужасный. А мужа хотим с понятиями? :-D Хотеть не вредно.
09.04.18 16:36
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звездочка )Ну а что тут рассуждать ) Анжелика, ты когда мужа выбираешь, должна заранее понимать какую жизнь прожить ты хочешь. И от это уже отталкиваешься, когда на мужчин смотришь - реально ли так жить вместе с этим мужчиной или с этим, или с тем. Это называется осознанный выбор. То есть выбирать нужно головой и сердцем 50/50. Если у тебя запросы и мечты мега скромные, то у тебя уже все норм.
09.04.18 16:02
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Юликонмои знакомые приезжие намного активнее и добиваются больше чем москвичи, много говорящие о своем московском происхождении. Сама героиня судя по всему, может только от родителей куска драгоценной квартиры ждать, на себя и того парня. уже давно никому московская прописка не интересна, потому что достаточно купить жилье. А вот тут пришел пипец - нужно обоим слезть с шеи родителей, работать и вкладывать заработанное не в новый айфон, а в квартирные метры.
09.04.18 15:39
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ИДИЛИЯВам такой кадр зачем? От одного "хотел работал, хотел нет" кровь в жилах стынет. Не верю я, что от великой любви меняются. Измениться по началу, попривыкнет, потом начнется...только бы вы с ребенком хотя бы кушали что то.
09.04.18 14:53
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ZavoronokДля Кошки. У меня тоже хром, но с телефона не получается, а до компа уже неделю добраться не могу, некогда.
09.04.18 12:53
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KoshkaИ ещё на Клео бывает баг, когда комментарий уходит не туда.
09.04.18 16:39
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100%Прекрасно понимаю родителей. Вы привели к ним в дом чужого дядю, который зарабатывает по столичным меркам копейки, на дочке не женится, планы строит только на словах... Я бы на их месте вообще бы его в дом не пустила. Хотите, чтобы вашего парня и вас воспринимали всерьез - идите на вольные хлеба, снимайте квартиру, вкалывайте, обеспечивайте себя сами.
09.04.18 12:22
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Элфи КрексА какие проблемы вообще? Выходить ли за этого "парня" (30 лет, а всё парень)? Так он предложение не делал и не собирается, так, балаболит про семью- детей. Что родители против? Ну, не очень- то они против, раз его у себя поселили. Интересно, зачем? Думают, что "часики тикают", как тут иногда пишут,и решили дожать до женитьбы того, кто попался? Или рады- радёхоньки, что дочка случайных не таскает, кто- то " для здоровья" на постоянной основе? И то, и другое не украшает ни вас, ни их.А "парень" это видит и ведёт себя так, как хочет, с чего бы ему напрягаться? Кстати, я тоже подумала, что пресловутая московская прописка уже давно не актуальна. Или он из ближнего зарубежья?
09.04.18 12:13
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Анжелика, вы устали не из-за претензий родных,а из-за того, то вам возразить на них нечем. Если прям такая любофф - дайте ей шанс. Поговорите с мч о ваших совместных планах и о шагах по их реализации. Но тут есть нюанс - от вас тоже потребуется напряжение сил и отдача средств. Совместная работа на общие цели. Если вам это не подходит - ищите себе другого мч, который будет готов вас содержать, а вы работать "себе на шпильки".
09.04.18 09:51
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Ellis_@Я сама бы 10 раз подумала на месте вашего мч, нужно ли мне связываться с семьёй, где всё ещё верят в силу московской прописки.))) Ишь, какое благо. Алё, на дворе 2018 год! Что касается выбора парня и степени его перспективности, у меня будет такой совет. Ты должна сама чётко понимать, за кого идёшь замуж, принимаешь ли ты статус и образ жизни, который внесёт твой муж в вашу жизнь, или нет. Замуж за военного, замуж за пекаря, за продавца, за врача-хирурга, за капитана, за актёра или музыканта. Везде свои нюансы. Приняла решение - дерзай. Не хочешь, не нравится - не морочь голову ни себе, ни парню. И родителей оставить в покое. Не перекладывай ответственность на них. Потомучто сама не знаешь, а чуть что не так, они будут виноваты. Ты должна сама решить и сама быть ответственная за своё решение. Перед семьёй, перед мужем, перед детьми, которые у вас родятся. Самцов альфа на всех не хватает, да и не все умеют с ними жить. Они же специфические тоже. Может, твой парень из поздних? Мой брат тоже был не очень серьёзный, жил сегодняшним днём, пробовал себя, ничего особо не накопил. Учился, работал, тратил. Потом встретил свою жену, через год поженились, ещё через год сын у них родился. И его как подменили. Работает, после работы доучивается, всё свободное время он для семьи. Когда-то родители ставили ему меня в пример, мол, смотри как надо трудиться, а я сейчас смотрю на себя и на него, да я даже вполовину столько не работаю... Я бы сдохла от такой нагрузки. А он нас всех удивил)) Иногда нужно просто встретить женщину, для которой хочется делать много-много. Решать тебе.
09.04.18 09:51
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Ellis_@Митрофанушка)) У меня клиент с таким именем. Мужик вырви глаз)) У него персонал и даже жена по стойке смирно
09.04.18 11:32
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KoshkaЗолотые слова о том, что не надо на родителей перекладывать ответственность. Похоже, девушка как раз готовится их обвинить, если ничего хорошего не выйдет.
09.04.18 13:42
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Анжелика, "московская прописка" уже даааавно не имеет никакого значения. А вы и ваши родители по-прежнему придаёте ей какое-то сакральное значение. так вот , открою вам тайну : теперь , приезжим , чтобы работать и зарабатывать и покупать в Москве квартиры и прочие блага, московская прописка Не нужна. У меня почти весь отдел из 30-летних (+-) , кстати уже со своим жильем , ипотеками и пр. . Приезжие , кстати , зачастую обходят в работе москвичей по всем параметрам : и образованию , и желанию идти вперед , чтобы закрепиться , напору и многим другим качествам. Но! Это не ваш случай. Уж не знаю , чем ваш МЧ показался вам жутко самостоятельным ,со стороны он видится Митрофанушкой, уж простите )) Родителей ваших понять могу . Но хочу заметить , что именно они вырастили вас такими , что и вы и сестра видите свою ценность только в этой пресловутой прописке. И вот еще , чтобы "местного и с перспективами" , надо бы и самой что-то из себя представлять , ведь такому не нужна прописка ?))) А вы пока рассуждаете как ребёнок . Взрослейте уже . Родители перестарались в опеке девочек.
09.04.18 09:19
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ВераАнжелика, есть очень понятное слово "характер". Его не изменить.Если он раньше "деньги получил и потратил, ни на что не скопил, ничего не купил" не верьте, что с вами "говорит, все изменилось". На какое-то время быть может (прописка!), а потом каким ты был таким ты и остался. Тут дело в другом. В совете сестры искать "себе местного и с перспективами", а такого нет, ссори, конечно. Брать нужно то, что есть. Но повремените с детками, вот мой совет.
09.04.18 09:00
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ZavoronokКошка, как вы отзывы под комментами оставляете? Когда я пытаюсь, внизу отсутствует табличка "комментировать". Недочёт редакции, но раздражает ужасно.
09.04.18 08:59
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ВераУ меня та же история, села за компьютер (чужой!)....
09.04.18 09:02
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Вот попробовала оставить отзыв. Чтоб не впустую , еще добавлю : У Анжелики каша в голове. Как будто , если бы данный кадр был москвичем , его "стоимость" как жениха выросла бы в разы , при таких исходных , как безделие и прочие мелочи ...
09.04.18 09:22
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KoshkaУ меня работает. Возможно, у Вас другой браузер? У меня хром.
09.04.18 09:45
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В чём же он " ужас, какой самостоятельный"?? Самостоятельно труселя себе стирает?)
09.04.18 08:59
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Проходя мимоЖаль, что МЧ приехал в Москву ради Вас. Обычно приезжие более энергичные, чем москвичи. Им еще предстоит чего-то добиться, обрасти вещами, застолбить место под солнцем. Конечно того, что для провинции более чем достаточно (45 т.р.), для Москвы маловато. Вы не пишите, есть ли у МЧ образование, профессия. С другой стороны, сейчас все больше молодых людей, которые не стремятся ни к чему: день прожит - и хорошо. Если Вы это разделяете, то в путь! Только давайте это делать "жутко самостоятельно" - съезжайте от родителей и не ждите от них материальной помощи, ведь вы оба уже взрослые.
09.04.18 08:44
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KoshkaМилая, давайте посмотрим на голые факты. Имеем мужчину 30 (!!!) лет, который пользуется помощью немолодых родителей, не состоялся в родном городе, а перепрыгнул в другой. Живет на чужой жилплощади, ездит на машине родителей. Мечта, не правда ли? Вот только Ваша или его?
09.04.18 08:24
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ВалерияВ 30 лет мужик "ужас какой самостоятельный"? ))) А почему родственники должны помогать материально 30-летнему мужику? Что-то я не поняла...
09.04.18 08:11
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ДжейГм, родителей понять можно. В их квартире живет какой-то чужой мужик, который просто спит с их дочерью. 642 евро для Москвы архимало, то есть у родителей плюс к двум дочерям прибавился еще и сын. А Вы такая вся из ся самостоятельная мало того, что сама никак пуповину не перережете, так еще и мужика приперли в дом. О каком предложении руки и сердца идет речь, если вы с мч никак не в состоянии создать самостоятельную ячейку общества :-) 8 месяцев — не срок. Но даже за такой период можно было бы начать закладывать кирпичики в том числе и материальные будущей семьи. Ипотеку они собрались брать с такой зп. Нюню :-) девушка, Вы в курсе, какие проценты у вас по ипотеке в России??? Куда с 642 еврами ?? А сколько жидье стоит в курсе?? Кароч соант прост, взять листик бумажки и ручку и посчитать свои расходы, сходить в банк, точно выяснить, какой доход нужен, чтобы купить жилье, которое вы хотите. И тогда уже чешо-то ждать :-) :-) :-)
09.04.18 07:39
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doremiСергей хорошо ответил. Если есть сомнения, то лучше повременить. Парень ведомый, пливущий по течению. Каким мужем он будет? Тем более, что замуж и не зовет. Ох...
09.04.18 03:35
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ZavoronokА по поводу письма - если мужик к 30 годам ничего не имеет, нафиг такой нужен. У женщин к такому возрасту куда больше может быть, а тут мужчина и с голым попом.
09.04.18 02:56
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ZavoronokУважаемая редакция, протестируйте свою версию, пожалуйста! Почему нельзя оставлять отзывы под комментариями? Вы специально так сделали? Если нет, то исправьте этот недочёт, люди будут весьма признательны.
09.04.18 02:51
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Анжелика, а ты точно из Москвы? «Искать себе местного» это точно не столичный оборот речи. А по сути замуж точно не спеши, поживи с ним в съемной квартире ещё полгодика, авось само и рассосётся)))
09.04.18 00:15