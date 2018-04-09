Родители против моего выбора

Мой парень из тех, кто «понаехали», так считают мои родственники. Ему 30, до меня он честно бил баклуши – хотел работал, хотел не работал, жил отдельно от родителей (кстати, ужас, какой самостоятельный!) и на житье-бытье денег хватало. Машина старенькая досталась от родителей, на ней и ездил. За все это время ни на что не скопил, ничего не купил, хоть он и копить-то не умел никогда, деньги получил и потратил. Со мной, говорит, все изменилось, понял, чего хочет от жизни, а именно – семью, детей, стабильности, будущего. Но вот одно «но» – он приезжий, и у него ничего нет, и это очень волнует моих родителей.

Моя младшая сестренка (22 года) вышла замуж за парня из другого города, а в итоге оказалось, что ему от нее только и нужна была, что прописка столичная, да квартира (это было видно, а спустя какое-то время после свадьбы сам подал на развод, теперь сестра пытается не остаться совсем «голой» в данной ситуации). Все пытаются вразумить меня, что у меня будут подобные трудности.

К слову, мой молодой человек уехал из своего города только ради меня (долго писать почему, но просто так ехать и покорять столицу у него в планах не было), я видела, как он переживает из-за этого, как ему сложно в чужом городе. Недавно устроился на работу, получает 45 тысяч. Меня смущает только, если признаться честно, что дополнительный заработок не ищет (т.е. работает по графику, а если у него выходной – значит, выходной). В будущем есть планы покупки жилья (рассрочка/ипотека). Со стороны его родственников помощи никакой не будет ни в чем.

Все меня спрашивают – почему, если любит, то не зовет замуж (вместе мы 8 месяцев), а я не знаю, что ответить, т.к. разговоры такие были и с его инициативы, но предложения как такого не было...

Сейчас живем временно с моими родителями (до этого полгода снимали). Палки в колеса, конечно, никто не вставляет специально, но я все равно все чувствую. Устала. Поддержки моральной ни от кого нет. Парня люблю, но меня «зомбируют» почти каждый день. Сестра советы дает, чтобы искала себе местного и с перспективами, родители того же мнения, только порой молчат об этом.