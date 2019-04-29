Получается, я содержу и детей, и здорового мужика?
Ситуация не самая приятная. Живём с мужем почти 18 лет, 15 из них в официальном браке. Двое детей. Муж прекрасный отец, заботливый человек. Но, как всегда, финансовый вопрос.
У мужа нелюбимая работа. Соответственно, стимула роста карьерного и зарплатного нет. Предложила сменить работу, вроде стал отправлять резюме. Моя зарплата выше, намного выше его. Но я с этим смирилась. Договор был, что плачу за излишества: путешествия, занятия английским и т.п. А он даёт свою зарплату для жизни: еда, коммунальные расходы.
Что стала наблюдать в последнее время: стал перечислять мне меньше половины зарплаты, соответственно, она заканчивается очень быстро, и все оставшееся время до его следующего перевода я самостоятельно оплачиваю питание детей и нас, двух взрослых. Счета, бензин, мойка машины и т.д. Наверняка, кто то скажет, мол, деньги в семье должны быть общие. Я тоже так считаю, но явный перекос на лицо. Получается, что, в общем-то, я содержу всю семью, включая взрослого здорового мужчину. Все попытки поговорить с ним обречены на провал. Он просто начинает злиться и говорит, что не мог так мало дать со своей зарплаты. Копии переводов на карту его не убеждают.
Не знаю, что делать в такой ситуации. Заранее благодарю за советы.
Мнения наших экспертов
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Алена
Галина, могу посоветовать только одно: учись делегировать и на деле, а не на словах «делить» с мужем обязанности по расходам.
Хочешь, чтобы муж платил коммуналку – настройте у него на карте автоплатеж. В Москве это вообще не проблема. Он будет знать, что каждый месяц у него на карте к определенной дате должна быть определенная сумма на счету для оплаты коммуналки, и банк будет автоматом ее списывать. То же самое с оплатой телефонов, света, домашнего интернета. Нужно, чтобы он платил за бензин – так договоритесь, что это его обязанность – возить авто на заправку. Машину мыть – то же самое, пусть, это будет «мужское дело». То же с сервисом, техобслуживанием и прочее. Продуктовая корзина семьи на нем? Так составляй список покупок, и заведите полезную привычку – муж ездит в магазин за покупками. И не надо никаких унизительных ежемесячных расчетов с выяснением, кто сколько перевел и кто сколько вложил в семью. Начните планировать расходы, и проблемы в «вкладом в бюджет семьи» закончатся.
Собственно, деньги – далеко не самое важное, что нужно вкладывать. Ты пишешь, что муж – прекрасный отец и заботливый человек. Разве это не важно? Это не компенсирует его меньшую, чем твоя, зарплату? Сколько семей страдает от того, что отцам просто некогда заниматься детьми и помогать жене по хозяйству. Так, может, если денежный вопрос – единственная проблемная зона, то стоит попытаться решить ее как-то иначе, более организованно планируя бюджет семьи на каждый месяц? Тогда все будет работать, как тебе надо, без переводов денежных средств после получки?
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Сергей
Галина, лично я считаю, что в паре, в семье, допустимо что угодно, если это принимается обоими партнерами. Особенно сегодня. И на своём веку мне довелось повидать ну очень разные, порой невозможные, на мой взгляд, отношения. В том числе я знаком с семьями, где мужчина вообще толком никогда не работал, однако люди живут вместе, заводят детей, и вполне счастливы. Ситуации же, когда оба супруга трудятся, но в какой-то момент жены начинают зарабатывать больше – ныне скорее правило, чем исключение. Примета времени, однако. Это я к тому, что в современном Мире вполне возможны самые разные варианты развития событий в отношении финансов, и, на мой взгляд, все они приемлемы, если принимаются всеми членами семьи. Нет, понятное дело, что хочется чего-то более привычного, традиционного. Но так ли это на самом деле важно? По-моему, лучше, чтобы у людей имелось взаимопонимание и уважение, чтобы они не только жили рядом, но еще и были вместе, имели общие цели и задачи, доверяли друг другу. Тогда совершенно не важно, кто зарабатывает больше.
В твоем же случае, по какой-то причине нет именно этого. И, честно говоря, не совсем понимаю, как вы вообще смогли прожить вместе столько лет, если до сих пор вполне обыденные вопросы вдруг становятся проблемой. Судя по тому, что ты пишешь, вы с супругом до сих пор боретесь за власть, пытаетесь объяснить друг другу кто тут главнее, хотя, по идее, всё это должно было решиться давным давно. И именно с этим нужно разбираться. Вы, почему-то не верите один другому, даже при наличии двоих детей. И отчего так происходит, не сможет определить никто. Только вы вдвоем можете разобраться. Поэтому постарайтесь научиться хотя бы разговаривать и обсуждать проблемы. Без обвинений и «наездов». Ну, а дальше посмотрите по обстоятельствам.
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Ваше мнение 31
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ЯздесЯ / 29.04.19 12:04Вот все-таки мало информации в письме, как обычно, чтобы составить объективную картину. Мне лично ясно одно: корень зла кроется не в материальной сфере семьи.
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Тыковка / 29.04.19 11:19Прямо всем состоятельным мужчинам нужна немолодая некрасавица с двумя детьми, плохим характером и большими амбициями. А что, у вас автор, из обожателей очередь выстроилась?
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Никольски / 29.04.19 10:39Интересно, что случилось на самом деле?? 18 лет все устраивало. И вдруг, проблема. "И эта фраза о взрослом мужике, которого содержит. Такая резкая и холодная, не родная какая то.Банально дежурная. Хамская, по отношению к собственному мужу.. Так не говорят, после 18 лет счастливых отношений. За 18 лет не перешли на уровень доверительных бесед??? Почему столько странной робости, что бы выяснить в чем дело? Почему столько внутреннего сопротивления у мужа??
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Элфи Крекс / 29.04.19 09:41Оба врете. Он со своей маленькой зарплаты оплачивает все каждодневные нужды: еда на четверых, счета по квартире, машину. Вы с зарплаты, которая "выше, намного выше его", оплачиваете путешествия и английский. Даже дорогая поездка на четверых - это примерно повседневные расходы за два месяца. Вряд ли вы путешествует всей семьёй чаще двух раз в год. То есть, вы платите четыре икса( ах, да,ещё английский), а муж, малозарабатывающий - по меньшей мере восемь иксов. Теперь муж даёт меньше, его деньги кончаются за полмесяца. Вторые полмесяца живёте на ваши деньги. То есть, пополам. При этом вы кричите, что содержите семью из четырёх человек. Ну, теперь муж так же ведёт - отрицает очевидное. Что делать? Обоим перестать врать.
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miss Granger / 29.04.19 10:04вы в какой-то другой России живете? Сейчас очень скромное путешествие на 4 стоит 150 тыс минимум, а уж "дорогое", да еще если с шопингом... Помимо английского, уверена, там еще куча "излишеств", типа ТО на машину, всяческих страховок, внеплановых трат типа "пломба вылетела" и тд. Двое детей требуют больших вложений. Если супругу автора не хватает средств, пусть начинает зарабатывать больше, а не ныкает от жены ползарплаты, нарушая многолетнюю договоренность.
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Прелесть / 29.04.19 10:39У него нет средств. Но она пишет он заботливый отец. Дурдом
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Марина Дрюон / 29.04.19 11:12Ну, может быть он меняет памперсы, гуляет, читает сказки, вместе лепят пельмени, смеются, смотрят на звезды. Есть многие отцы у которых есть деньги. Но у детей нет отцов. Есть супер одинокие дети обложенные кучей игрушек и дорогих вещей. У них есть дома икра и лобстеры. Толпа гувернанток и совершенное одиночество. Вот где ужас. А сейчас вообще появились люди Маугли с Рублевки. Они, как правило, на Бентли. В мокасинах от гуччи. Кормят кошек икрой. Они не были вообще в школах. Папа сказал Зачем учиться? Я не учился, а разбогател. У сына есть все. Пусть мальчик или девочка не напрягает я. Пустое " Куча таких в Париже и Монако. Люди Маугли Деньги не определяют хороший отец или нет вообще. Эти Маугли мечтают получить отца, с которым можно смотреть на звезды и лепить пельмени, лазить по горам или ходить на рыбалку.
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miss Granger / 29.04.19 11:40все это не отменяет того, что мужчина утаивает часть дохода и при этом строит из себя дурачка: "Кто меньше перечислил? Я??" Мне кажется, основной вопрос в этом.
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ЯздесЯ / 29.04.19 11:55Вот и я о том же. Почему ж он так себя ведет вопрос....а договариваться он не хочет, автор же написала-бесполезно. Если злится, значит, наступаете вы ему на больную мозоль, автор. Не парился бы, не было б, что скрывать (эмоции или дела свои темные),не психовал бы. А может кредит хватанул и не тянет, знаю такой случай. Одноклассник (средний инженер, отличник в школе) захотел доказать жене свою самостоятельность и состоятельность, влез в фин.пирамиду да с кредитными деньгами,и не вылез. Ей ничего не сказал, хотел сюрприз сделать, да забыл про бесплатный сыр. Дурак, в общем. Жена, правда, которая сама хотела на шею кому-нидь(там воспитание и мама в комплекте) , пилила его конкретно. Это все от незрелости личности (-ей) идет, в итоге ,развелись, а он до сих пор с приставами общается, ну и кредитная история его само собой испорчена...
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Элфи Крекс / 29.04.19 11:06Не в России.
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miss Granger / 29.04.19 11:38тогда возможно)
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Прелесть / 29.04.19 09:26Что стала наблюдать в последнее время: стал перечислять мне меньше половины зарплаты, Получается, что, в общем-то, я содержу всю семью, включая взрослого здорового мужчину. Все попытки поговорить с ним обречены на провал. Он просто начинает злиться и говорит, что не мог так мало дать со своей зарплаты. Копии переводов на карту его не убеждают. -----------—------------ Это лишь цветочки. Ждите ягодки. Дикость. Вот к чему приводит нужда в муже. Что сама готова быть мужиком.
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Прелесть / 29.04.19 09:03Женщина содержащая мужа и детей -это перекос в природе. Никаких нет оправданий такой женщине. Живите уж как можете. Нормальный мужик в вас не нуждается. А ненормальный ещё и ненавидеть будет но будет с вами жить. У меня нет советов. Так как они невозможны для Вас.
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Солярская / 29.04.19 08:02Да вы там оба дурачка включаете. Он делает вид, что элементарной арифметики за первый класс не понимает, два плюс два у него восемь. А вы делаете вид, что живёте по его средствам, хотя эти его переводы мгновенно заканчиваются. Значит, либо он не осознает, что именно покупается и сколько это стоит, либо вы уже в разнос пошли, и покупаете все явно выше той стоимости, на которую он согласен. Ведите бюджет, что вы как дети ей богу, и вдвоем ведите, а то он у вас при подсчетех отсутствует. Все чеки собираются и все считается.
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ЯздесЯ / 29.04.19 07:48Муж, кстати, на самом деле может быть человеком, который не стремится к лучшему, это так. Я бы сказала, что супердобытчик вряд ли будет возиться долго и нежно с детьми, вот ценность такого мч в этом, может быть. Жена имеет доход, в т.ч. и для детей, ну и хорошо.едем на море -хорошо, не поедем -тоже. Но что-то все равно не сходится в такой картине: здесь муж дает сумму, а потом сам же отпирается и сочиняет себе (и жене) иллюзию , что дает больше,т.е. он и сам оценивает свой вклад как "мало", но ничего не меняет и даже обсуждать не хочет, т.е. его не особо волнует и финанс.ситуация в целом и то, что его жена волнуется и не понимает чего-то, а это вообще не вариант для здоровых отношений, в здоровых - честность и ясность, недосказанности долдны сразу ликвидироваться, чтобы партнерам было комфортно . Вот этот факт и не позволяет его характеризовать просто как такого теплого мужчину "домоседа".
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Лада / 29.04.19 07:42Для меня ключевое не то, сколько зарабатывает муж, или что работа нелюбимая (в моей семейной жизни тоже случалось всякое), а то, что он разводит "детский сад" с размером отдаваемых денег. Простора для фантазии много - ему срезали зп, он завел любовницу, помогает своим родителям, у него кредиты, он откладывает на неясные цели и т.д. Общее у этих предположений одно - он не хочет/не может рассказать об этом жене, поскольку она будет в гневе или не одобрит сии маневры. Выход один - спокойно, без наездов поговорить " по душам" не с позиции "ты даешь мало денег", а с позиции "я не понимаю, что происходит с тобой и страшно волнуюсь из-за этого".
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Прелесть / 29.04.19 09:58Нет. Надо сказать ты даёшь мало денег чтобы иметь жену и детей. И не надо никакого театра.
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Лада / 29.04.19 10:08Откровенный разговор по душам мужа и жены не театр. Это для меня нормальная семья. Мы с мужем и наши бюджеты и наши траты и наши проблемы знаем и обсуждаем. Ключевое слово - наши. Общие.
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Прелесть / 29.04.19 10:39Это больше чем театр. Мужик не может содержать семью но хочет чтобы жена и дети были. Живет альфонсом выдавая меньше своей мизерной зп. Но его нельзя обидеть. Это жене надо пахать чтобы ему были все условия для лени. Извините. Но это ужас. Я больше не участвую в этой теме. Пусть живут как могут. Каждому свое. Уважающий себя мужчина до такого не додумается даже. Какие душевные разговоры???
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Вера / 29.04.19 10:32Ну скажет. А дальше что?
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нету ника / 29.04.19 06:32По ощущению, мужа всё устраивает. Нелюбимая работа, на которой, скорее всего, и особо стараться не надо. Пришел, отсидел, ушел. Обычно, если человеку что - то прямо фу как не нравится, он шевелит лапками: сам активно размещает резюме, ходит на собеседования и тд. А вообще, найти подработку в Москве - мУльон вариантов: курьером в выходные, "мужем на час", компьютерщиком на заказы, таксистом в выходные и тд. Не ясно, кем именно работает Ваш муж и что за нелюбимая работа. Послушайте, вообще, это очень удобно, что ты получаешь мало, а живешь хорошо, вкусно ешь и ездишь на море. К этому привыкают...и Ваш муж привык. А если что, то Вы сами виноваты... Что советовать - не знаю. Каждая семья решает денежный вопрос самостоятельно. Где то за всё платит муж, где - то жена, а муж полностью дома на хозяйстве с детьми, где - то муж и жена сбрасываются только на общее хозяйство, а поездки, одежда и тд - каждый сам себе, где - то муж и жена дают в общую кассу 80 % дохода, а 20 себе лично на мороженое...главное, договориться...Договаривайтесь!!!
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ЯздесЯ / 29.04.19 06:31А меня больше всего насторожило, что его не убеждают копии документов, глазам своим не верит что ли?! Вот это очень тревожно. И непонятно, то ли он "прячет голову в песок" от проблемы, уверенный, что вы разрулите в любом случае, то ли кризис у него, комплексы?или не хочет правле в глаза смотреть? Понимаю Вас автор. И дело тут даже не в деньгах, а в доверии и взаимодействии в семье. А куда он тратит остальную половину зп, вы в курсе? Может, ему есть, что скрывать? И вообще как-то странно, вы ему говорите, деньги кончились, а он ,значит, не верит. Класс. По мне, так должен предложить добавить, цены растут, в конце концов. Из мер, если не хочет обсуждать, могу посоветовать пойти на хитрость. И "все оставшееся время до его перевода" ничего не оплачивать. Тут главное, не сколько он отдал, а то, что он нарушает ДОГОВОРЕННОСТЬ между вами. Договорились его зп на текущие нужды, пусть обеспечивает выполнение. Не может, значит инициирует (САМ!) разговор с женой, чтобы вы перекроили совместно стратегию семьи, а он, получается, прячется (или прячет?). Если вы уверены, что зп не вся вам отдана, то выходит, что мутно себя ведет. Попробуйте блеф, ну там вам, например, зп задержали, еще что-нибудь, а можно ничего не объяснять вообще. Его зп кончилась-сели на голодный паек (да, придется потерпеть),и посмотрите на его реакцию и от этого уже отталкиваться. А что делать, если человек уходит от разговора,так проблемы сами никогда не решатся. Ответственный взрослый должен это понимать.
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krazy / 29.04.19 06:27Сделайте общий счет. Кладите на него оба Х рублей и платите с него за все. Включая излишества. (Хотя у меня бабушка всю жизнь на много больше деда зарабатывала. Деньги, фигурально выражаясь, складывались в тумбочку и тратились соответственно планам. Что-то откладывали, что-то на бытовое, что-то на развлечения, включая дедушкины типа рыбалки, охоты и прочего. Ну они реально семья были, дико б было считать кто сколько чего. Каждый сколько может.)
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Koshka / 29.04.19 06:13Вам 39 лет, вы 18 лет вместе, у вас двое детей. А давайте посчитаем. Сколько лет Вы учились, чтобы стать востребованным специалистом? Сколько лет Вы были в декрете? Об этом нет слова. Тоже Вы семью содержали? С 21 года? Извините, не верю. Потому что тогда вопрос у Вас возник бы намного раньше. Отсюда делаю вывод, что что-то изменилось недавно. Предполагаю, что как раз Вы стали недавно зарабатывать больше. А муж еще не привык к ситуации. Дело Ваше, конечно. Развод вроде не запрещен.
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Джей / 29.04.19 06:11Если один из членов семьи планирует менять работу, логично, что надо откладывать. В данном случае явно деньги либо идут на незапланированные обеими сторонами нужды, либо откладываются, причём тоже на не запланированные обеими сторонами нужды. Вам бы сесть и поговорить откровенно, а не требовать отчёта от взрослого мужчины, как от мальчика. А больше - меньше: никто не знает, как сложится ситуация в следующий период жизни. Возможно, муж будет зарабатывать больше. И как тогда Вы будете себя чувствовать, если Вам придётся отчитываться за каждую копейку?? В данном случае, с учетом того, что муж тоже зарабатывает и отдаёт деньги в семейный бюджет, Вы не являетесь единственным кормильцем семье. Я так понимаю, муж способен обеспечить как минимум свои нужды и вложить долю в семейный бюджет. От этого и пляшите. И меньше заламывайте руки, больше разговаривайте с мужем. Может у него есть какая-то идея, касающаяся всей семьи, и он хочет сделать вам всем сюрприз. Оставьте худшие предположения на потом. Успеется.
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Кейт / 29.04.19 05:28Извините, но в моем понимании никак не сочетается "прекрасный отец и заботливый человек" с нежеланием обеспечивать свою семью и своих собственных детей.
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жужа@ / 29.04.19 01:10Так я не поняла ключевого вопроса- муж ищет новую более перспективную работу или нет? Если он пытается выбраться из этой гнилой ситуации с нелюбимому работой и низкой и зарплатой. То его надо в этом поддерживать , а не гнобить. И запомните, автор, сегодня ни что не вечно, Вы сами можете в одночасье остаться без хорошо оплачиваемой работы .