Получается, я содержу и детей, и здорового мужика?

Ситуация не самая приятная. Живём с мужем почти 18 лет, 15 из них в официальном браке. Двое детей. Муж прекрасный отец, заботливый человек. Но, как всегда, финансовый вопрос.

У мужа нелюбимая работа. Соответственно, стимула роста карьерного и зарплатного нет. Предложила сменить работу, вроде стал отправлять резюме. Моя зарплата выше, намного выше его. Но я с этим смирилась. Договор был, что плачу за излишества: путешествия, занятия английским и т.п. А он даёт свою зарплату для жизни: еда, коммунальные расходы.

Что стала наблюдать в последнее время: стал перечислять мне меньше половины зарплаты, соответственно, она заканчивается очень быстро, и все оставшееся время до его следующего перевода я самостоятельно оплачиваю питание детей и нас, двух взрослых. Счета, бензин, мойка машины и т.д. Наверняка, кто то скажет, мол, деньги в семье должны быть общие. Я тоже так считаю, но явный перекос на лицо. Получается, что, в общем-то, я содержу всю семью, включая взрослого здорового мужчину. Все попытки поговорить с ним обречены на провал. Он просто начинает злиться и говорит, что не мог так мало дать со своей зарплаты. Копии переводов на карту его не убеждают.

Не знаю, что делать в такой ситуации. Заранее благодарю за советы.