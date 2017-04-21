Почему он не слышит крик моей души?
Белгород, 29 лет
21.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаПочему мужчина игнорирует «душевный крик своей второй половинки»? Потому что он не считает ее свой «половинкой». Это ты уверена, что вы – одно целое. А твой молодой человек еще не определился, и не считает для себя правильным останавливать свой выбор на тебе. Ты состоишь в отношениях, но ты не выбрана. Ты удобна, приятна, но не настолько, чтобы ставить точку и говорить себе: все, я больше никого не хочу искать, мне больше никто не нужен, ты – моя Вселенная, ты – моё всё. Твой мужчина осознанно или подсознательно (не берусь судить, т.к. очень скупо ты о нем написала) не хочет ставить точку, он чувствует, что ему может встретиться другая, кто окажется лучше. И даже то, что он говорит тебе «не отпущу» - ничего не значит, потому что это не проявление любви, это анальная мужская практичность. Это женщины «занимаются любовью», а мужчины, по большей части, прости за мой французский, «трахают телок». И когда есть всегда готовая «дать», то зачем от нее отказываться? И уж тем более, зачем ее терять на ровном месте, если можно оплести банальное нежелание на ней жениться тысячей «уважительных» причин и заставить ее верить и ждать. В общем, слушайся своей интуиции. Если даже она уже говорит тебе, что такие отношение не нужны, значит, это действительно так.
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СергейСаша, лично я считаю, что мужчина, который действительно любит женщину, будет всеми силами стремиться быть с ней как можно ближе. Причем если чувство сильное и настоящее, то помешать не смогут даже уже имеющиеся жена, дети, высокое положение и общественное мнение. История знает немало примеров, когда ради любви даже трон становился простой табуреткой и отставлялся в сторону без особых сомнений и переживаний. И возраст совершенно не помеха. Поэтому если твой приятель спокойно живет в удобном ему месте под маминой опекой, а к тебе приходит для удовлетворения некоторых физиологических желаний, значит, ничего большего от тебя он не хочет. И не стоит придумывать по этому поводу ничего иного. Видишь ли, совместная жизнь – это довольно сложная штука. Двое, решившие образовать пару, должны будут взять на себя ответственность друг за друга, в чем-то ущемить собственные интересы, научиться понимать и принимать чужие желания, терпеть, прощать, искать компромиссы. А это очень непросто, требует определенного напряжения и даже самоотречения. И твой приятель на это не готов. Причем совсем. Он живет в своем приятном Мире, где для тебя есть место только на пару дней, когда возникла физиологическая потребность, и не более того. Все остальное, включая красивые фразы, уверения в том, что никогда никуда не отпустит, цветы и мелкие сувениры – не более, чем попытка сохранить имеющееся положение вещей. Ведь понятно же, что если он после секса честно заявит, что, мол, спасибо, все было замечательно, теперь ты свободна до следующей субботы, то ты ни в ту самую субботу, ни во все остальные больше не появишься. И зачем ему такое нарушение собственного «хорошо»? Вот и приходится «петь в уши», говорить красивые фразы. Однако давай будем честными - ни к чему серьезному такие отношения не приведут. Поэтому если тебе действительно надоело терять время, то посылай молодого человека куда подальше, и начинай искать по-настоящему своего мужчину. В противном случае, лет через пять, ты рискуешь оказаться окончательно брошенной ради «настоящей любви», когда твой приятель все еще будет молодым парнем, а у тебя уже и время потеряно, и нервы ни к черту, да и возраст уже не девичий. Оно тебе нужно?
Обсуждение 40
Лучшие комментарии
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ПрелестьСкоро все будет, подожди ещё немного. Ну это конкретное обещание. Интересно. Что ВСЁ имеется ввиду. И СКОРО это когда? Вы должны просто и ясно задать ему 2 этих вопроса. Только эти 2. Какие тут могут быть ссоры? Вопросы займут 1 минуту. Ответы - не более. Нет ответов? Ну уж тут Вы сама определяйтесь почему так много ожиданий возложили на не того ..
21.04.17 00:24 Контекст комментария
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До чего дожили... Он пять лет водит ее в кино и кафе! А главное: он всегда отвечает на ее звонки!!! Редкий, уникальный мужчина!.. Ну тогда уж точно - настоящая лубофф!
21.04.17 00:37 Контекст комментария
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ЛэйлалоКоллеге моей когда-то тоже пришлось такое пройти в 28 лет, парню было 24, решилась на откровенный разговор после пяти лет встреч, в итоге: к детям пока не готов, семью да совместное житьё-бытьё давай позднее. Ушла она от него, так забыть себя не давал, у подъезда стерёг, слёзы проливал настоящие, а она всё гнала от себя, в "скоро будет" не верила. Пошла от тоски в брачное агентство да по дороге туда и встретила своего мужа, теперь уж 10 лет вместе и двое детей. Всё-таки если любишь, то вместе быть стремишься вместо поиска препятствий.
21.04.17 06:36 Контекст комментария
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ОльгаСаша, в 29 лет для вас идеально, когда парень ведёт вас в кино и кафе с цветами, при этом вы пытаетесь ещё и оплатить половину, чтоб он не сильно потратился. Это идеал малолетки или девушки, не пользующейся вниманием мужчин. Вы прожили 5 лет в подвешенном состоянии, ожидая подачек-свиданий, жаль вас( И против гражданского брака наверняка ваш Ромео, ещё не нагулялся, вот и вешает удон на уши.
21.04.17 08:25 Контекст комментария
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Вы задали форуму вопрос, который уже давным-давно должны были задать ему. Вот и "душевный крик". Чего душа моя желает, я этого совсем не знаю, хочу любви, а может счастья, а может яркой вспышки страсти. Если по полочкам разложить, то отношения на расстоянии обычно всегда более динамичны. Люди устают мотаться и это мотивирует их быстрее принять решение. Или туда, или сюда. У вас пока только крики. Второе. Если быт и условия - причина, то как это возможно, что это не обсуждается конкретно? Ок, сьёмное жильё не катит, надо своё. Так что нам светит тогда и в какие сроки? Какие реальные перспективы? Или это я подарю тебе звезду с неба. Последнее - почему он не слышит. Я не совсем понимаю, почему он знает о том, что болит его женщину и до сих пор ее томит ожиданием. Вам 29 лет, из которых 5 - вроде как с ним. Ну так скажите ему обычно, не криками. Вася, я уже 5 лет чего-то жду, и меня эта ситуация напрягает, я дошла до точки и я жду ответа на мои вопросы. И не кисель этот разводить про я тебя не отпущу, а моя душа кричит и всё кончено. Нормально сядьте за чашкой чая и поговорите. Как будто вы собрались обсудить покупку нового чайника и решаете, белый или чёрный. Без эмоций, спокойно, обсудили-решили-точка. Если о таком говорить не умеете, то и жениться не надо. А то будет ещё столько вопросов для решения, некогда в кошки-мышки и недопонятки играться. 5 лет это слишком много. Душа у вас и так очень терпеливая, хоть и плаксивая. Я бы не выдержала так и пару месяцев. Терпеть не могу неопределённостей. Надо доверять, конечно, и девичья честь и человеческое терпение тоже не последние. Дайте ему срок на радумье, если что. Допейте спокойно чай и хватит уже колбаситься. Сорри за длинный пост, не успеваю за мыслями))
21.04.17 00:54 Контекст комментария
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Лиа"Анальная мужская практичность" - это круто, Алена зажгла . Но в общем суть проблемы описывает верно.
21.04.17 11:58
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Саша , перечитайте своё же письмо. Всё шоколадно , но мне плохо , одиноко и ничего не хочется. И зачем вся эта тягомотина ? Ваши отношения очень странные , если сказать мягко. Такое ощущение . что вы боитесь в реальном мире встречаться с людьми и вот эти "доброе утро" и "спокойной ночи" на расстоянии заменяют вам отношения. Ну, и 5 лет - это за гранью. Стряхните уже с себя пыль веков и заживите здесь и сейчас . а не в ожидании .
21.04.17 11:22
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РеджСаша, не забивайте себе голову почему он так делает. Вы уже не в том возрасте, чтобы тратить свое время на анализы мужских комплексов. У него может быть уйма причин от "неготовности к браку" до тупо потребительского отношения. Но это для Вас время уходит, а не для него. Это вам уже 29, а в перспективе ни мужа, ни детей. Женщине с каждым годом сложнее встретить подходящего мужчину, чтобы без заморочек женился, да еще и без алиментов бывшей жене. А у парня, тем более, что он младше, вокруг тьма свободных молодых женщин. Можно и помладше и постарше себе выбрать, и помурыжиться несколько годков. Это не мужчины детей рожают. Они могут и в сорок отцами стать без особых усилий. А женщинам с возрастом труднее забеременеть и еще труднее выносить и родить. Уж я то понимаю. Сама ваша ровесница и несколько лет пытаюсь забеременеть. И у Вас уже биологические часы тикают и интуиция кричит, чтобы уходила. А он Вас не поймет, потому как не в вашем положении абсолютно. Поэтому я за то, чтобы не терять время на бесперспективного для себя мужчину. Думайте больше о себе и своих интересах, а не о том, что он на вас лишнюю копейку потратит.
21.04.17 11:20
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звездочка )Есть очень простой предмет - калькулятор, на котором легко посчитать как скоро может решиться вопрос с жильем при ваших совместных доходах (если рассматривать вас гипотетически, как без пяти минут семью). Если речь о первом взносе на ипотеку это один срок, если о полной стоимости квартиры - другой срок. Но это все очень легко рассчитывается даже школьником и очень наглядно показывает насколько велики сроки и имеет ли смысл ждать. Странное у него упрямство не жить вместе в съемной квартире, но потеря отношений и тебя может парню показать, что надо уметь учитывать потребности своей женщины, а то он живет в иллюзии, что он один все решает. Вообще я тебя хорошо понимаю, если нет развития отношений, то они постепенно теряют смысл и значимость, а чувства исчерпываются. Жаль, что парень твой оказался такой толстокожий и глухой.
21.04.17 09:49
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звездочка )вообще это момент, который игнорировать нельзя - он воспринимает твою боль как через стекло. Ему мимо по касательной, что тебе больно от его действий и от его не принятия нужных решений. Как жить с человеком, который твои чувства игнорирует? Причем ты же не какая-нибудь истеричка, которая выносит мозг по мелочам. У тебя совершенно адекватные и уместные к нему вопросы, а он просто отмахивается от них. И как с ним жить?
21.04.17 10:13
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хахахаБлиин... Подложить денюжку, собрать денюжку.... Вообщем великий и могучий не в тренде. Куда котимся?
21.04.17 09:19
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ЛакиОставьте, пустое (с) за столько то лет при желании уже все можно было устроить, знаю по опыту, мой будущий муж и работу в моем городе нашел, и квартиру свою продал в своем и все остальные заморочки мы решили, потому что реально хотели пожениться, со всем чем уложились в года два, кажется) тратите время зря, а в возрасте за 30ть год идет за два, особенно, если хотите детей рожать, короче, че вы там высиживаете — неясно...вопрос решается просто, но вам такое решение не нравится. Кстати, есть небольшой шанс, что парень рванется вас возвращать, и быстро все организует, рискните узнать правду ) удачи!)
21.04.17 09:05
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Представьте, гуляете-встречаетесь 5 лет, а потом за неделю совместной жизни понимаете, что 5 лет потрачены не на того. Определяться надо через год максимум гулянок, выходить на другой этап отношений. И у вас уже усталость-раздражение, перегуляли, вам уже ничего не надо, с таким настроем семью не создают. Далее. И против гражданского брака-то,и против съемного жилья - это все разговоры для тех, кто не хочет жить вместе в принципе, кого все устраивает. Вывод: ни ему это не надо,, ни вам уже, можете считать себя свободной.
21.04.17 08:58
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ОльгаСаша, в 29 лет для вас идеально, когда парень ведёт вас в кино и кафе с цветами, при этом вы пытаетесь ещё и оплатить половину, чтоб он не сильно потратился. Это идеал малолетки или девушки, не пользующейся вниманием мужчин. Вы прожили 5 лет в подвешенном состоянии, ожидая подачек-свиданий, жаль вас( И против гражданского брака наверняка ваш Ромео, ещё не нагулялся, вот и вешает удон на уши.
21.04.17 08:25
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50/50Саша, ваш союз мог бы сложиться (хотя бы этап свадьбы и медового года) живи Вы в городе в своей или оставленной в наследство квартирке) вот тогда бы он въехал и строил с Вами семейную жизнь. а так Вы ему накладны - надо собирать на квартиру и так далее (будто это на ботинки накопить). ему лень и накладно что-то менять, а перетяни его к Вам - начнет ныть ежедневно. короче, прощайтесь, тем более, сама уже ничего не хотите. ну и в силу возраста "не 18" не тратьте больше времени на того, кто не хочет трать его на Вас, редкие встречи хоть и с кафе это НЕ ТО)
21.04.17 07:57
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50/50ну и удобство - одна не самая плохая составляющая отношений)) спросите себя, почему вот так "вцепились" в неудобного мальчика, а не обратили внимание на поближе)) а потом вместе можно и переехать) любовь на расстоянии, да еще с некой борьбой, - Вам так нравится? а реальные ежедневные отношения утомляют? вот над чем надо бы подумать
21.04.17 08:03
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KoshkaА зачем Вам знать, почему он делает то-то и то-то? Приняли решение, расставайтесь, ничего вас не связывает. На будущее учтите, планы Вы можете строить только для себя. У других людей, даже самых близких, планы тоже имеют место быть, нравится Вам это или нет.
21.04.17 07:44
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rerfhfxfСаша, мне думается, надо заявить о том, что ничего ждать вы более не собираетесь. Вот и увидите тогда силу его чувств. Или же все сразу быстро решится в вашу пользу, или он пойдет своей дорогой. С любимыми хочется быть все время, Саша.А с удобными можно встречаться, проживая с мамой. Проявите решительность.
21.04.17 07:40
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ИДИЛИЯГосподи, мне иногда кажется, что психологи всегда советуют расстаться, а не решать проблему. Это чисто мое мнение. Сначала девушка вам нужно определиться, хотите вы с ним жить или хотите уйти? От этого зависит ваша дальнейшая судьба. Если всеж уходить, то идите. Расставайтесь и все. Я вот прямо вижу в вашей истории себя. Точно так же, только парень тогда еще начинал работать. Капала на мозги ему потом забила. Сказала что все больше ничего не хочу, сразу же сказал "в августе съезжаемся, собирай вещи". У вас просто не очень решительный мужик и все. Когда вы ему скажете что так не может продолжаться, не по телефон! а в глаза. Он сразу соберет ваши вещи и перевезет хотя бы к родителям. Или соберет свои. А тут поле боя уже считайте. Его мама знает лучше, вы тут никто и т.д. Вот тут уж сначала зарекомендуйте себя и по тихому копите на первоначальный и свадьбу. (ну если хотите заморачиваться, терять время, если считаете что он у вас идеальный) Я просто тоже думала что мой парень идеальный, пока не съехались....
21.04.17 07:23
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Юликонда да, нужно всегда начать с себя :)) в 29 лет стук колес уходящего поезда начинает особенно сильно бить в голову, напрочь отшибая некоторым дамочкам мозги. особенно в ситуации автора, два нищеброда живущие с родителями, имеют высокие моральные принципы в отношении сожительства, но не имеют денег на свадьбу, покупку жилья и обеспечения логично появившегося в молодой семье ребенка. В то же время принципы парня не мешают жрать мамкин борщ, жить под ее задницей и вешать бесконечно длинную лапшу на уши автора, которая фонит свои душевные крики в режиме радио в пустой квартире - создает эффект присутствия.
21.04.17 07:47
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ЛэйлалоКоллеге моей когда-то тоже пришлось такое пройти в 28 лет, парню было 24, решилась на откровенный разговор после пяти лет встреч, в итоге: к детям пока не готов, семью да совместное житьё-бытьё давай позднее. Ушла она от него, так забыть себя не давал, у подъезда стерёг, слёзы проливал настоящие, а она всё гнала от себя, в "скоро будет" не верила. Пошла от тоски в брачное агентство да по дороге туда и встретила своего мужа, теперь уж 10 лет вместе и двое детей. Всё-таки если любишь, то вместе быть стремишься вместо поиска препятствий.
21.04.17 06:36
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ДжейВсегда отвечает на телефонные звонки. /// Мы уже 5 лет вместе. ///всё это время по телефону мы общаемся намного чаще, чем с глазу на глаз. /// так а зачем общаться вживую, если можно пообщаться по телефону??:) вообще ненакладно получается)))
21.04.17 01:30
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Вы задали форуму вопрос, который уже давным-давно должны были задать ему. Вот и "душевный крик". Чего душа моя желает, я этого совсем не знаю, хочу любви, а может счастья, а может яркой вспышки страсти. Если по полочкам разложить, то отношения на расстоянии обычно всегда более динамичны. Люди устают мотаться и это мотивирует их быстрее принять решение. Или туда, или сюда. У вас пока только крики. Второе. Если быт и условия - причина, то как это возможно, что это не обсуждается конкретно? Ок, сьёмное жильё не катит, надо своё. Так что нам светит тогда и в какие сроки? Какие реальные перспективы? Или это я подарю тебе звезду с неба. Последнее - почему он не слышит. Я не совсем понимаю, почему он знает о том, что болит его женщину и до сих пор ее томит ожиданием. Вам 29 лет, из которых 5 - вроде как с ним. Ну так скажите ему обычно, не криками. Вася, я уже 5 лет чего-то жду, и меня эта ситуация напрягает, я дошла до точки и я жду ответа на мои вопросы. И не кисель этот разводить про я тебя не отпущу, а моя душа кричит и всё кончено. Нормально сядьте за чашкой чая и поговорите. Как будто вы собрались обсудить покупку нового чайника и решаете, белый или чёрный. Без эмоций, спокойно, обсудили-решили-точка. Если о таком говорить не умеете, то и жениться не надо. А то будет ещё столько вопросов для решения, некогда в кошки-мышки и недопонятки играться. 5 лет это слишком много. Душа у вас и так очень терпеливая, хоть и плаксивая. Я бы не выдержала так и пару месяцев. Терпеть не могу неопределённостей. Надо доверять, конечно, и девичья честь и человеческое терпение тоже не последние. Дайте ему срок на радумье, если что. Допейте спокойно чай и хватит уже колбаситься. Сорри за длинный пост, не успеваю за мыслями))
21.04.17 00:54
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ИДИЛИЯПравильно, если съезжаться, то до какого месяца последний срок, если свадьба то до какого месяца и т.д. а то завтраками все умеют кормить. Скажите что больше ждать не намерены, у вас биологические часы то тоже тикают (извините за прямоту).
21.04.17 07:28
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KoshkaТак она и спрашивает, а парень очень деликатно намекает, чтобы она отвалила.
21.04.17 07:48
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ZavoronokТы взрослая женщина, хочешь расстаться - расставайся. Что это за глупое "не пущу", ты не вещь и не домашний зверёк.
21.04.17 00:53
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Саша, у тебя так разовьётся невроз. А у него скорее всего ты не одна. Отойди в сторону совсем, и все встанет не свои места.
21.04.17 00:42
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До чего дожили... Он пять лет водит ее в кино и кафе! А главное: он всегда отвечает на ее звонки!!! Редкий, уникальный мужчина!.. Ну тогда уж точно - настоящая лубофф!
21.04.17 00:37
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Телефонно-интернетный психоз на тему "хочу замуж"
21.04.17 00:43
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Юликонсекс по факсу :))
21.04.17 07:48
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На несколько лет младше (проще было написать сколько конкретно ему лет, что совсем малявка?), встречаетесь 5 лет уже - вы когда познакомились, ему сколько годиков то было? Мальчики не всегда на своих первых женщинах женятся, скорее даже никогда.
21.04.17 00:28
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ПрелестьСкоро все будет, подожди ещё немного. Ну это конкретное обещание. Интересно. Что ВСЁ имеется ввиду. И СКОРО это когда? Вы должны просто и ясно задать ему 2 этих вопроса. Только эти 2. Какие тут могут быть ссоры? Вопросы займут 1 минуту. Ответы - не более. Нет ответов? Ну уж тут Вы сама определяйтесь почему так много ожиданий возложили на не того ..
21.04.17 00:24