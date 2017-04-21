Почему он не слышит крик моей души?

Мне 29 лет. У меня есть любимый человек, он младше меня на несколько лет. Он заботливый, внимательный, надежный. Всегда отвечает на телефонные звонки. Цветы, кино и кафе - всё для меня, по мере возможности, конечно. Хочу заметить, что я самостоятельная девушка, у меня есть работа, и я не нуждаюсь в какой-то материальной помощи, а даже, наоборот, стараюсь подсовывать денежку, чтобы оплачивать всё пополам, ну, чтобы ему не было накладно. Ругается на меня за это и часто отказывается. «Доброе утро», «Спокойной ночи». Старается помочь, чем может. Вообщем, даже придраться не к чему. Казалось бы, всё идеально. Вопрос только в одном. Мне ужасно одиноко. Мы уже 5 лет вместе. На расстоянии вместе. Он живет с родителями, как и я, и работает далеко от города. Я живу в режиме постоянного его ожидания. За время наших отношений, он закончил институт, отдал долг родине (служил 1 год в армии), уже несколько лет работает. И всё это время по телефону мы общаемся намного чаще, чем с глазу на глаз. Вместе жить мы не пробовали. Мы не сторонники «гражданского брака»: только семейная жизнь, речь о которой, безусловно, шла еще задолго до армии. С тех пор, я и живу в режиме постоянного его ожидания. Жду того момента, когда мы чаще сможем быть вместе. И с тех пор, только и слышу, что «скоро всё будет, подожди еще немного». Съёмное жилье им не рассматривается. Только своё, на которое нужно собрать денежку. Вообщем, пока решается вопрос благоустроенности, я уже ничего не хочу. Хочу расстаться. Я всё решила для себя. Я поняла, что у нас разные цели в жизни - для одного на первом месте семья, а для другого - обеспеченность. Просто одного из нас всё устраивает, именно поэтому в наших отношениях нет никаких перемен. Смысл этих отношений потерялся для меня… Были разговоры. И спокойные, и с криками. Говорит, что очень меня понимает, но никуда не отпустит, и что ни о каком расставании речи быть и не может. А я так и не поняла, почему мы, два самостоятельных взрослых человека, должны чего-то ждать? Как думаете, почему мужчина остается при своем мнении, не смотря на душевный крик своей второй половинки, и даже не пытается исправить ситуацию?

Саша,

Белгород, 29 лет

21.04.17

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