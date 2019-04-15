Парень предлагает встречаться, а я запуталась

Постараюсь вкратце, парень Вова предлагает мне встречаться, но я не хочу, так как через 13 дней уеду на практику (на месяц), а когда приеду, через пару дней он уйдет в армию. Я не знаю, что мне делать. Он расстался с девушкой, говорит, что меня любит, вот уже 8 дней я хожу к нему домой, мы смотрим фильм, я ему готовлю, бесимся и целуемся, мне с ним хорошо, но быть с ним я не хочу, когда уеду на практику. Знаю его уже 5 лет. Около года назад бегала за ним сильно, но он сделал много чего. Поэтому я хочу уехать и найти другого, а пока я здесь, мне хорошо с ним.

Он ждет ответа, и 13 дней ждать не готов! А я не знаю, прекратить сейчас все, и пофиг, что нам хорошо вместе? Или согласиться, и пусть все идет по течению, приеду на практику, найду другого и брошу? Или согласиться, уехать и ждать год из армии? Мне нужно решить все в ближайшее дни, как поступить. Еще суть в том, что он сам убил во мне любовь, то, что он творил и в секрете вытворял от девушки... все мои друзья против нашего общения, я сказала якобы он мой друг, но мы каждый день целуемся и каждые 5 минут. Я запуталась.