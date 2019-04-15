Парень предлагает встречаться, а я запуталась
Постараюсь вкратце, парень Вова предлагает мне встречаться, но я не хочу, так как через 13 дней уеду на практику (на месяц), а когда приеду, через пару дней он уйдет в армию. Я не знаю, что мне делать. Он расстался с девушкой, говорит, что меня любит, вот уже 8 дней я хожу к нему домой, мы смотрим фильм, я ему готовлю, бесимся и целуемся, мне с ним хорошо, но быть с ним я не хочу, когда уеду на практику. Знаю его уже 5 лет. Около года назад бегала за ним сильно, но он сделал много чего. Поэтому я хочу уехать и найти другого, а пока я здесь, мне хорошо с ним.
Он ждет ответа, и 13 дней ждать не готов! А я не знаю, прекратить сейчас все, и пофиг, что нам хорошо вместе? Или согласиться, и пусть все идет по течению, приеду на практику, найду другого и брошу? Или согласиться, уехать и ждать год из армии? Мне нужно решить все в ближайшее дни, как поступить. Еще суть в том, что он сам убил во мне любовь, то, что он творил и в секрете вытворял от девушки... все мои друзья против нашего общения, я сказала якобы он мой друг, но мы каждый день целуемся и каждые 5 минут. Я запуталась.
Мнения наших экспертов
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Алена
Маша, на мой взгляд, пора становиться менее легкомысленной. То, что ты сейчас делаешь, может крайне негативно сказаться на твоей репутации. Ты ходишь к парню домой, задерживаешься у него допоздна, целуешься с ним. И при этом ты сама же планируешь «найти другого», как только уедешь на практику. Однако, на практике ты проведешь всего месяц. То есть, что будет дальше – тоже большой вопрос. Ты понимаешь, что это может отразиться на твоем имидже не самым приличным образом? Понятное дело, что пословица «береги честь с молоду» уже безнадежно устарела. Но это не означает, что девушки, которые прыгают по парням, не вызывают определенного к себе отношения. Так что, я бы не советовала заводить интрижки просто от скуки.
Тебе парень нравится, но не настолько, чтобы воспринимать его всерьез. Иначе вопрос ждать или не ждать его из армии вообще бы не стоял. А раз так – не морочь голову ни себе, ни ему. Ты скоро уедешь на практику, он скоро уйдет в армию. Ждать его и быть ему верной ты не хочешь. Тогда к чему вопрос? Ставь точку в этих ненужных отношениях и готовься к отъезду на практику.
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Сергей
Маша, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Вы с молодым человеком целуетесь, проводите вместе время, что в таком случае ты подразумеваешь под термином «встречаться»? Вы уже это делаете. Или ты имеешь в виду совместные выходы с парнем «в свет» и объявление окружающим о вашем якобы статусе? Если так, то смысла не вижу. Судя по тому, что ты пишешь, ничего серьезного с этим молодым человеком не планируешь. Более того, заранее планируешь поиск другого. А если учесть еще и тот факт, что друзья приятели против появления данного товарища в вашей «тусовке», то для чего весь этот цирк?
На мой взгляд, будет правильнее сразу сказать о том, что парень тебе нравится, но ты не готова к серьезным отношениям, а потому между вами не может быть никаких обязательств. То есть, с одной стороны, ты вроде как говоришь о своей симпатии, но, в то же время, определяешь ее как не особо серьезную. Мол, «шансы у тебя, друг дорогой, есть, но на общих основаниях, и в порядке живой очереди». Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Не захочет молодой человек общаться на таких условиях, ну, стало быть, туда ему и дорога. Ты свое слово сказала, не принял, значит, не особо и хотел. Главное, не обнадеживай, и не давай обещаний.
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Ваше мнение 17
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ingenue / 15.04.19 12:24Парень хочет бесплатный секс. Девушка его бросила. Больше не с кем. Но если он так грубо тебе сейчас скажет- секс ему не будут светить. Потому он говорит: "Давай встречаться". Сколько девушек так себе судьбу гробит. Просто Получите образование. И уже будет луше.
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Фифа / 15.04.19 12:20Классная картинка в этот раз, а история банальная и неактуальная для большинства здесь
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Наталья / 15.04.19 12:12Маша, учитесь выбирать мужчин, которым на свиданиях не надо готовить. Рабыня Изаура нашлась!
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Джей / 15.04.19 10:47Прям любовь с секудомером))) одно непонятно, на фига ходить к парню домой и ему готовить?!)) дайте уже грудь что ли, и готовить не придётся))
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Персикова / 15.04.19 11:03С языка сняла . Ну прям сразу ринулась хозяйством заниматься . Ох уж эти хозяйственные кубанские девушки ))) Еще не решила кто он тебе и нужен ли вообще, но давай уже борщи наваривать.
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[email protected] / 15.04.19 09:39Ух ты, какой страшный, 13 дней он ждать не готов. Ни и что он тебе сделает? Я бы не давала никаких обещаний. И поосторожнее с кувырканиями, а то от пецулев загореться можно и вовремя не остановиться. То, что он хочет, это одно. А как оно будет - совсем другое. Хотеть не вредно.
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Вера / 15.04.19 12:00Что сделает, пойдет другую найдет, а то до армии всего полтора месяца.мало времени реализовать желаемое.по моему, это только в 18 девушкам плетут про отношения, а старше люди уже могут все по обоюдному согласию и не надо баек и обещаний друг другу.хотите его, ну получите удовольствие, предохраняйтесь только.не хотите интима, не пытайтесь его оставить как запасной аэродром,оттягивая время, ни да ни нет, не морочьте ему голову, пусть идет удовлетворяет свои потребности, мало времени у него осталось, потом год в завязке. Все просто.
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Zavoronok / 15.04.19 09:01Если не любишь его, нафик надо? Ждать год из армии нелюбимого? Если бросишь, когда он уедет, многие сочтут такое поведение довольно легкомысленным ( не могла год потерпеть без секса ). Зачем весь этот цирк? Скажи парню спасибо за всё хорошее и помаши ручкой.
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Прелесть / 15.04.19 08:47Вспомнилось "перед смертью не надышишься", так и этот парень хочет перед армией нацеловаться и не только. Никакой любви в этом нет. Забейте уже на его хотелки. А то доиграетесь, что с ребёнком останетесь.
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Персикова / 15.04.19 11:06Точно , тут еще и не вовремя с девушкой расстался (видимо она ушла) , нашёл замену на время , чтобы было кому проводить в армию.
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Проходя мимо / 15.04.19 08:37"Не готова к серьезным отношениям" - это идеальная в данном случае фраза, учитывая и твои теперешние обстоятельства, и историю ваших прежних отношений, и туманные перспективы.
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Лара / 15.04.19 08:31Суть в другом, не в том, что в тебе "убил любовь", он не обращал на тебя внимания, девушка была, она ушла, ты осталась. Подозреваю, в тебе есть чувства, с ним тебе хорошо, но неуверенна искреннен ли он, говоря о любви. Вообще то, целоваться полезно с мед.стороны.
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ЯздесЯ / 15.04.19 07:42Автор,какие отношения?парню перед армией нужен интим, а сказать прямо, давай в кровать,а дальше неважно, он боится - вдруг соскочите. А так он и сам ,вероятно, понимает, что ваши "отношения" продлятся две недели до вашей практики и между ей и его армией.а после армии он также может вам сказать досвидос, разлюбил и т.п. Чепуха какая-то, честно.Поцелуев просто мало мужику, а к большему , видимо, вы не движитесь, просто дурачитесь. Не готов ждать две недели он до полового контакта, вот и все.
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Никольски / 15.04.19 00:44Каждый из вас ждёт кого то другого. Просто у одного армия и надо, что бы кто то ждал, у другого просто в планах другой парень вообще. Я думаю, что не стоит создавать себе лишних проблем. И знаете, что то вы больно скоростная. Не стоит бегать туда сюда за несколько дней до призыва, тем более в планах другой. Вот если друг, то друг. И это было бы идеально в вашем случае. Тут определится надо. Мне кажется, что даже при сильной любви, в этом случае, ничего вообще не начинать до армии и практик. А у Вас и этого нет. По этому то и путаетесь. Не надо входить в интимные отношения, заранее зная, что все в пустую и где то вас ждёт другой. Смысл? Ждать из армии нежеланного?Зачем этот глупый спектакль?Может быть сразу короткой дорогой до того, другого. Без растрачивания себя на пустое?