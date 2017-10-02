У нас жизнь партнеров, а мне этого мало

На мой взгляд, это называется «лень что-то менять». В определенном возрасте мы все уже начинаем оценивать риски смены декораций. Допустим, найдется пылкий страстный партнёр, с которым будет шикарный секс. Но где гарантия, что он будет хорош во всем остальном, в чем тебя полностью устраивает нынешний муж? Где гарантия, что романтически влюбленный кавалер окажется хорошим надежным другом, с которым ты будешь чувствовать себя, как за каменной стеной? И это тебя пугает. Тебе, конечно, хочется секса. Но, когда дело движется к 40 годам, приходит понимание, что секс хоть и важен, но на нем одном долго пара не протянет. Что в обычной жизни, в повседневности, куда важнее оказываются совсем другие качества. Надежность, хозяйственность, домовитость, верность, преданность семье, работоспособность и прочее, и прочее. И ты резонно боишься, что, разойдясь с мужем, ты уже не встретишь такого уровня духовной и эмоциональной близости. Потому что такая близость приходит только с годами отношений. А времени-то у тебя и нет (по твоему мнению). И приоритетны для тебя все-таки не секс, а все остальное, что есть в муже. Вот и держишься за него. Что тебе посоветовать? Попробовать пожить порознь. Вы явно примелькались друг другу. Если есть, куда, - попробуйте разъехаться и пожить «гостевым» браком для разнообразия. Начните встречаться ради секса друг с другом. Причем, на какой-то нейтральной территории. Перестаньте использовать друг друга как соседи по коммунальной квартире. Пусть встречи будут как свидания. Чтобы вас снова начало тянуть друг к другу. А если не начнет – будет повод задуматься, нужны ли вам на самом деле эти отношения.

Сергей

Кристина, любые отношения, как в жизни в целом, так и в паре в частности, обязательно претерпевают изменения. Страсть не может быть вечной, как не бывает длительной романтика или бесконечным наслаждение. Люди растут, развиваются, привыкают друг к другу, и это неизбежно. И какие бы сильные эмоции ни были в ходу в начале отношений, они неизбежно исчезнут с течением времени. Однако если между партнерами имеется что-то большое и серьезное, то на смену одним чувствам обязательно приходят другие. Ведь такие люди находятся в постоянном тесном общении, у них имеются общие задачи, цели, они совместно решают неизбежные в этой жизни проблемы. Соответственно и количество разнообразных объединяющих факторов вроде домашних животных, дач, детей и прочего увеличивается. И чувства меняются. Именно меняются, а не исчезают. Но это происходит, если изначально было что-то реальное, и если имеется действительное желание строить совместную жизнь. В вашем же случае, скорее всего, ничего особо большого и светлого изначально не наблюдалось. В результате, и никакой совместной деятельности, не говоря уже о творчестве, не появилось. Детей нет, чувства ушли, то есть из объединяющего - только общее место проживания, причем не твое. Честно говоря, мне даже странно, что вы до сих пор не разбежались. Но, думаю, в ближайшее время данный вопрос сам собой разрешится. Если твой муж не импотент, то у него обязательно рано или поздно появится постоянная женщина, которая постарается стать единственной. А учитывая ваши довольно странные отношения и то, что ты уже имела походы налево, твой муж вряд ли будет долго колебаться. Так что весь вопрос в том, как скоро появится такая дама. В связи с этим, я бы очень советовал подготовиться к самостоятельной жизни и начинать искать нормального партнера.