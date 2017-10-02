У нас жизнь партнеров, а мне этого мало
Россия, 37 лет
02.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаНа мой взгляд, это называется «лень что-то менять». В определенном возрасте мы все уже начинаем оценивать риски смены декораций. Допустим, найдется пылкий страстный партнёр, с которым будет шикарный секс. Но где гарантия, что он будет хорош во всем остальном, в чем тебя полностью устраивает нынешний муж? Где гарантия, что романтически влюбленный кавалер окажется хорошим надежным другом, с которым ты будешь чувствовать себя, как за каменной стеной? И это тебя пугает. Тебе, конечно, хочется секса. Но, когда дело движется к 40 годам, приходит понимание, что секс хоть и важен, но на нем одном долго пара не протянет. Что в обычной жизни, в повседневности, куда важнее оказываются совсем другие качества. Надежность, хозяйственность, домовитость, верность, преданность семье, работоспособность и прочее, и прочее. И ты резонно боишься, что, разойдясь с мужем, ты уже не встретишь такого уровня духовной и эмоциональной близости. Потому что такая близость приходит только с годами отношений. А времени-то у тебя и нет (по твоему мнению). И приоритетны для тебя все-таки не секс, а все остальное, что есть в муже. Вот и держишься за него. Что тебе посоветовать? Попробовать пожить порознь. Вы явно примелькались друг другу. Если есть, куда, - попробуйте разъехаться и пожить «гостевым» браком для разнообразия. Начните встречаться ради секса друг с другом. Причем, на какой-то нейтральной территории. Перестаньте использовать друг друга как соседи по коммунальной квартире. Пусть встречи будут как свидания. Чтобы вас снова начало тянуть друг к другу. А если не начнет – будет повод задуматься, нужны ли вам на самом деле эти отношения.
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СергейКристина, любые отношения, как в жизни в целом, так и в паре в частности, обязательно претерпевают изменения. Страсть не может быть вечной, как не бывает длительной романтика или бесконечным наслаждение. Люди растут, развиваются, привыкают друг к другу, и это неизбежно. И какие бы сильные эмоции ни были в ходу в начале отношений, они неизбежно исчезнут с течением времени. Однако если между партнерами имеется что-то большое и серьезное, то на смену одним чувствам обязательно приходят другие. Ведь такие люди находятся в постоянном тесном общении, у них имеются общие задачи, цели, они совместно решают неизбежные в этой жизни проблемы. Соответственно и количество разнообразных объединяющих факторов вроде домашних животных, дач, детей и прочего увеличивается. И чувства меняются. Именно меняются, а не исчезают. Но это происходит, если изначально было что-то реальное, и если имеется действительное желание строить совместную жизнь. В вашем же случае, скорее всего, ничего особо большого и светлого изначально не наблюдалось. В результате, и никакой совместной деятельности, не говоря уже о творчестве, не появилось. Детей нет, чувства ушли, то есть из объединяющего - только общее место проживания, причем не твое. Честно говоря, мне даже странно, что вы до сих пор не разбежались. Но, думаю, в ближайшее время данный вопрос сам собой разрешится. Если твой муж не импотент, то у него обязательно рано или поздно появится постоянная женщина, которая постарается стать единственной. А учитывая ваши довольно странные отношения и то, что ты уже имела походы налево, твой муж вряд ли будет долго колебаться. Так что весь вопрос в том, как скоро появится такая дама. В связи с этим, я бы очень советовал подготовиться к самостоятельной жизни и начинать искать нормального партнера.
Обсуждение 76
Лучшие комментарии
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Возможно, впереди у вас есть ещё десять лет с неправильно любимым мужем. // Тем сильнее будет удар, когда в его пятьдесят лет (он ваш ровесник, кстати?) Он таки решит, что ещё может успеть пожить в полную силу с другой женщиной и родит с ней детей.И выяснится, что все, чем вы дорожили и за что цеплялись- пошло прахом, только время ушло. Мне сложно поверить, что вы будете благодарны в тот момент за приятные и беззаботные годы, проведенные рядом с ним. Скорее, вы будете рвать и метать. А сейчас вы прячете голову в песок.
02.10.17 18:42 Контекст комментария
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я не уверена, что у мужа три года пошли без секса. Мне кажется, что автор живёт в иллюзиях. Если мучина хочет детей, он их получит в другом месте, пока Вы раасуждаете заниматься сексом без страсти или нет.
02.10.17 14:35 Контекст комментария
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АвторДобрый день. Спасибо всем за участие. Отдельное спасибо Алене, я действительно думаю, что пожить отдельно - самый лучший на сегодня вариант. Хотела бы дополнить своё письмо. Идти мне есть куда, жить есть на что. С мужем о нашей ситуации и проблеме говорим постоянно, его решение - заниматься сексом как есть, даже и без влечения, рожать и воспитывать детей, он очень хочет. Вариант иметь любовника на стороне не рассматриваю вообще, мне это не интересно, приходить домой и бежать в душ после постели с другим...бррр. Был совет провести отдых экстремально - этого у нас достаточно. Муж очень спортивный, последний отпуск провели в Намибии с парапланами. У нас нет проблем с отпуском, досугом, недвижимостью, финансами.. Проблемы совсем другого плана. И да, мне страшно терять такого близкого человека и прекрасного мужа. Но три года без секса, и ни малейшего влечения - (((
02.10.17 11:31 Контекст комментария
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КосмополитАвтор, уж извините, вы в мультиках. Любовь между м и ж подразумевает секс, так как м и ж энергии не могут работать по-другому. У вас горе от ума, ей богу. Тоже посоветую вам разьехаться и общаться больше с парами где есть любовь. Вы подменяете понятия.
02.10.17 18:19 Контекст комментария
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вераКристина, постель одна из важных составляющих жизни. С другой стороны такого неплохого мужа терять тоже не правильно. Насколько поняла я, он не против ваших связей на стороне, так в чём дело, встречайтесь. А он слаб в этом вопросе или тоже с кем-то на стороне? Извините за вопрос. Алёна эксперт права не торопитесь разбегаться.
02.10.17 10:46 Контекст комментария
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ПуговкаОна на него обижена,вот и колбасит её не по-децки.
02.10.17 21:30
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КосмополитВ вашей паре нет любви...не рановато ли себя хоронить и жить ради удобства? Вопрос времени, муж свалит первым к той, которую полюбит.
02.10.17 18:00
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АвторСпасибо за мнение. Вы знаете, мне кажется муж не уйдёт. По его словам он меня любит, все прекрасно, кроме отсутствия секса. Если говорить про обиды, то меня очень обижало то, что когда я была его и полностью открыта, то с его стороны была критика, невнимание. Сейчас, когда я как женщина полностью закрылась, ему самое то, так легко и комфортно, в скафандрах. Буквально несколько дней назад прочитала статью в интернете "Жить с женщиной, которую не любишь". Очень много было там про моего мужа. Самое удивительное для меня - как мы можем быть такими близкими людьми и такими полярно далекими М и Ж
02.10.17 18:15
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КосмополитАвтор, уж извините, вы в мультиках. Любовь между м и ж подразумевает секс, так как м и ж энергии не могут работать по-другому. У вас горе от ума, ей богу. Тоже посоветую вам разьехаться и общаться больше с парами где есть любовь. Вы подменяете понятия.
02.10.17 18:19
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))))Сумасшедшая.
02.10.17 22:24
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В вашем браке нельзя уже рожать детей. У вашего спортивного мужа все нормально должно быть с потенцией. У вас все нормально с влечением. Муж скорее всего своё либидо где-то удовлетворяет. Просто пока перед ним никто вопрос ребром не поставил. Вы же сидите рядом с ним из лени что-то делать, страха начинать заново и из жадности к накопленному. А ребенок - это не простая и розовая куколка, которой любуются. Они не спят ночами, болеют, плохо переносят прививки, не хотят слезать с рук, показывают характер, требуют внимания и заботы. Ребенок станет тем молотком, который стукнет вас обоих по башке и приведет в чувство, вернёт в реальность именно вашего "совместного" бытия. Выяснится, что у вас на самом деле куча взаимны
02.10.17 17:38
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АвторМеня абсолютно не пугают бессонные ночи, памперсы, характер.. Я даже и не требовала бы активного участия мужа, если бы он не очень хотел учавствовать. Знаю что финансово вопросов бы не было - приходила бы женщина убирать/стирать/гладить, а с ребёнком это было бы сплошное удовольствие, особенно в моем возрасте с моим характером. Насчёт либидо на стороне - иногда я думаю, что возможно это и так. Спрашиваю мужа напрямую - говорит категорически нет. Я никогда никаких признаков не замечала. Иногда в поездках вместе по несколько месяцев... Не знаю. "Жадности к накопленному" у меня нет. Страшно что-то менять - да, страшно. Это 10 лет жизни с любимым, пусть и не совсем правильно любимым, мужем.
02.10.17 17:56
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Теория и практика очень отличаются. Это про "не пугают". Причем, вас сейчас - да, не пугает, а потом - будет потом. Причем, вас ещё и гормональная перестройка ждёт. Для вас самой это будет испытание, а на этом фоне - ревущий ребенок, муж - объелся груш, нянька не тем боком поворачивается, а уж супругу вашему - это выносить - зачем? Он и сейчас то не горит желанием вас "утешить", а тогда и подавно. В общем как хотите, я считаю - надо развязывать этот узел, и не ребенком, он то уж точно тут ни при чем.
02.10.17 18:06
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Возможно, впереди у вас есть ещё десять лет с неправильно любимым мужем. // Тем сильнее будет удар, когда в его пятьдесят лет (он ваш ровесник, кстати?) Он таки решит, что ещё может успеть пожить в полную силу с другой женщиной и родит с ней детей.И выяснится, что все, чем вы дорожили и за что цеплялись- пошло прахом, только время ушло. Мне сложно поверить, что вы будете благодарны в тот момент за приятные и беззаботные годы, проведенные рядом с ним. Скорее, вы будете рвать и метать. А сейчас вы прячете голову в песок.
02.10.17 18:42
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КосмополитВот, соглашусь с Корзинкой, + 1000.
02.10.17 18:04
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Мать вашу, три года с мужем без секса. зачем жить с таким? вам же не 90, чего ждете? Даже дети не держат, разбежались и делов то.
02.10.17 17:13
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Дочитала, что муж очень хочет детей, вы я так понимаю не очень. А это очень удобно хотеть мужчине, поработал с полчасика, а потом все прелести беременности, родов и младенчества ваши. Он готов по-ночам вскакивать по первому писку, сам носиться с коликами и зубками, подгузники менять и купать, гулять ежедневно часами? Нет? Ну тогда пусть ждет, пока вы сама захотите.
02.10.17 17:33
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Прочитала в комментах , что мужу сказала после измены . Кристина, у меня вопрос - а зачем вы ему это рассказали вообще ?
02.10.17 16:09
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Юля БакуМне почемк то кажется, что у вас с мужем какой то давний ступор по поводу детей...Вы так мастерски обошли эту тему на клео, что это просто бросается в глаза...Мне кажется, судя по тому что прочитала...Вы ловко с мужем молчите на эту тему..По этому собственно и охлаждение у одного и как следствие у другова... Может уже надо говорить что на самом деле происходит...Уж вывалите этот скилет в шкафу на свет... А то так гладенько все . супер чистенько..ни сучка .ни задоринки...Вот такой вот конфитюр ...Он такой прекрасный и я такая чудесная и все у нас есть ...А счастья то у вас нет...Любовь для кого то из вас осталась неразделенная...Вам бы признаться честно, что на самом деле происходит...Нам здесь как то и не надо особенно..А вот самой себе...В семьях ,где есть любовь есть стремление к деторождению и ребенок часто выводит пару на новый уровень понимания и ощущения любви...А у вас холостой выстрел...И Вы боитесь какой то правды...Все розовыми лепестками покрыли...А давайте их сдунем!Ну и где собака порылась???
02.10.17 15:38
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лакисовершенно те же ощущения от письма..я потому и пристала к героине с допросом) и про детей первым делом спросила..чета тут не то, чую)
02.10.17 15:46
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АвторС удовольствием достала бы скелет из шкафа, но его там нет) Первые годы, когда все было прекрасно, хотелось детей, особенно мне, но столько было разных событий, что думали чуть-чуть подождём, насладимся друг другом, попутешествуем, дом достроим. Если бы забеременела в тот период - были бы очень рады! Потом началось потихоньку охлаждение, появилась с моей стороны обида наверное к мужу, что он меня не понимает)) и в этот момент муж поднял тему детей, я же решила что чуть подождём, что не тот момент. Сейчас, конечно, технически с детьми сложно так как нет интима) То что я прекрасная - простите, я нигде такого не писала. Наоборот себя грызу что что-то со мной не так. А то, что муж замечательный человек и партнёр по жизни - ну извините, это так и есть.
02.10.17 15:47
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Юля БакуНу и в чем обида, что муж не понимает? Почему такой важный момент Вы обозначаете улыбочками? Это же ужасно на самом деле..При чем так , что бомбарднуло по третьему члену семьи..Просто не родился.. И еще, простите пожалуйста.. Я вижу Вы россиянка..В России , 27 лет считают старородящей..Странно думать, что Вы так " случайно " тормозили..Все время, не момент... с прекрасным то мужем и финансовой обеспеченностью..Здесь не верится.. Сейчас уже с детьми и не нужно...Кто то из вас разочаровался... Причем так глубоко, что и воспроизводится желания нет...
02.10.17 15:58
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АвторУлыбочки потому-то наверное многие это проходят в браке, я сейчас задним числом понимаю, что поводов обижаться особо-то и не было. Потолстокожее нужно было бы быть, помудрее. Улыбаюсь потому-то это было очень гиперболизированно, по-детски. Касательно возраста для детей - у меня в этом плане не совсем российский менталитет и отсутствие клише. Студенческие годы прошли в Европе, я училась в Германии. Там к этому намного проще и лояльнее отношение, в 27 редко кто рожает. На момент знакомства с мужем я жила и работала в Гонконге, он - в Дубаи. Первый год отношений был в международном режиме, детей хотелось, но оба понимали что нужно чуток организоваться. Повторюсь, если произошло бы все-таки - были бы рады, но планировали через какое-то время, не сразу сейчас. Разве это так странно и шокирующе?
02.10.17 16:12
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ЮляМне кажется вам и вашему мужу надо к семейному психологу.. Менталитет может быть и не российский, но Вы не отключены от общества в котором Вы живете. Не говорите, что ничего об этом не слышали..Вы знаете, я не понимаю, зачем Вы сюда написали..Все "чудесно" а вот счастья нет... Зайдите к семейному психологу...И я бы все таки сосретоточилась на вашем конфликте, где муж Вас не понял..А то Вы себя опять мастерски уговорили.. типа теперь только улыбаюсь...а вот осадочек то остался..
02.10.17 16:54
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Юля.Да, видела, что у психолога были.Ну что ж бы посоветовала вам выбирать или дудочка или кувшинок. Наконец, принять свой выбор. Или новая семья с сексом и новыми трудностями или старая семья , но без секса. Вопрос детей, как я поняла у Вас лично остро не стоит..Ребенок не как необходимость, а такая деталь к общему благополучию..Аот это и шокирующие, лично для меня.... Начинайте снова с новым, еще не разочарованный партнером...Здесь уже рыбы нет...Люди , по настоящему хорошие детей иногда на такие жертвы идут, а тут одни условия....Так любовь и осталась не разделенная...Все таки Вы холостой патрон для вашего мужа...Сына он с Вами не родил..Слишком много условий.
02.10.17 17:34
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ОтожВ ДубаИ?
02.10.17 21:25
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ЛенаАвтор, сочувствую и желаю Вам удачи, чтобы всё пришло в норму. Чтобы получилось заново познакомиться с мужем и заново его полюбить. Влечение любит спонтанность, а не принудиловку, а ребенка нельзя рожать в нелюбви. По-моему, пора мужу понять, что его задача - Вас возбудить. Это его проблема. Если он не умеет доставлять удовольствие женщине, несостоятелен как мужик, то пусть учиться, читает в Интернете, сходит к сексологу. Хоть пальцем, да научится.
02.10.17 14:44
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АвторСпасибо. Поэтому и думаю, что нам возможно будет лучше пожить раздельно, чтобы появился шанс заново друг в друга влюбиться. Если этого не произойдёт и он, допустим, встретит другую женщину, с которой он будет действительно счастлив - то я буду очень рада за него.
02.10.17 14:50
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лакиа другие мужичны вас возбуждают? ну кто-нибудь хотя бы нравится? из актеров может кто-то вызывает всякие мысли эдакие?) на мой взгляд, главное понять вам вообще секс не нужен или именно с мужем? если секс нужен и вы хоть кого-то хотите, то с мужем можно расстаться красиво, раз вы такие друзья, что он даже любовника вам простил. мне кажется, как у мужчины и женщины у вас нет шансов, но может вам в приницпе это не нужно, тогда уходить от мужа-друга нет смысла.
02.10.17 15:00
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АвторЛаки, на Ваш вопрос ниже, женщины меня не возбуждают) Мужчины - да, у меня есть мысли иногда, когда мужчина интересный, когда с его стороны ко мне есть явный интерес как к женщине (именно то, чего мне не хватает с мужем, для которого я партнёр и друг), но позволять этим мыслям перерасти в нечто большее я сейчас не считаю для себя возможным. Не потому что я такая правильная, а потому что мне потом будет ещё тяжелее, что я предаю мужа - будет огромное тяжелое чувство вины, ещё больше все запутается.
02.10.17 15:08
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лакипоняла. ну значит идите к специалистам, сексопотологам, психологам и тыды, может они что-то путное посоветуют..а вы что-то пробовали предпринимать уже? чета прям грустно( и атк нехрошо, и эдак..
02.10.17 15:24
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+_+Зачем бы заводила любовника, если секс не нужен? Зачем бы вернулась к мужу, если муж-друг не нужен?
02.10.17 15:15
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звездочка )Кристина, на уровне энергетики прекрасно работает кундалини-мудра, руки держать на ладонь ниже пупка. 1-3 раза в день, сколько минут делать - по ощущениям, 5-10-15. Можно сидя, лежа. Никаких напряженных мыслей в голове при этом, только приятные образы.
02.10.17 14:38
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я не уверена, что у мужа три года пошли без секса. Мне кажется, что автор живёт в иллюзиях. Если мучина хочет детей, он их получит в другом месте, пока Вы раасуждаете заниматься сексом без страсти или нет.
02.10.17 14:35
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@&@Не любите вы мужа, а без него ничего из себя не представляете.
02.10.17 14:07
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вераПеречитала письмо, 'страсть прошла полностью' у обоих, понятно теперь, извините. Муж 'хочет', вам нужна страсть. Без нее вы не хотите. А к тому мужчине у вас была страсть? Кристина, в супружеской жизни ее (страсти) поменьше, 10 лет это немало, правильно, нужно пожить отдельно, в разных спальнях, однако, чревато, не успеете оглянуться уведут, мужики и без страсти любят это дело
02.10.17 13:16
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ФилМужик ждет пока она свалит. Украсила рогами на память?( Бывает,но таки чтоб от не хрен делать, гхм.
02.10.17 12:02
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АвторДобрый день. Спасибо всем за участие. Отдельное спасибо Алене, я действительно думаю, что пожить отдельно - самый лучший на сегодня вариант. Хотела бы дополнить своё письмо. Идти мне есть куда, жить есть на что. С мужем о нашей ситуации и проблеме говорим постоянно, его решение - заниматься сексом как есть, даже и без влечения, рожать и воспитывать детей, он очень хочет. Вариант иметь любовника на стороне не рассматриваю вообще, мне это не интересно, приходить домой и бежать в душ после постели с другим...бррр. Был совет провести отдых экстремально - этого у нас достаточно. Муж очень спортивный, последний отпуск провели в Намибии с парапланами. У нас нет проблем с отпуском, досугом, недвижимостью, финансами.. Проблемы совсем другого плана. И да, мне страшно терять такого близкого человека и прекрасного мужа. Но три года без секса, и ни малейшего влечения - (((
02.10.17 11:31
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звездочка )а гормоны в норме? тестостерон. Ещё бывают лекарства, которые убивают либидо, потому что они уменьшают уровень тестостерона в качестве побочки.
02.10.17 11:37
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...Тогда б она была довольна,что нет секса.
02.10.17 11:42
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звездочка )ещё рекомендуют для пар с большим стажем спать в разных комнатах ) там несколько обоснований почему это полезно для интимной жизни. У сексолога Алекса Мэя перед Новым годом был ролик об этом, есть на ютубе
02.10.17 11:57
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лакиа вот кстати да, я вспомнила свой опыт когда пила оральные контрацептивы был такой эффект: можно всегда, но не хочется ваще)) так что может и героиня на каких-то табоетках сидит и не подозревает о такой побочке у них
02.10.17 13:37
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))))А зачем вам секс,если нет влечения? ))))
02.10.17 11:43
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АвторЯ где-то спрашивала "как мне получить секс"?
02.10.17 11:48
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UpsА зачем влечение, если не нужен секс?
02.10.17 11:50
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АвторПотому что для меня одно без другого не вкусно.
02.10.17 12:11
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Тру ля ляЗачем быть замужем не с тем, с кем вкусно?
02.10.17 14:21
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АвторС ним вкусно очень многое другое. Муж интересный и разносторонний человек, даже одно с ним общение - удовольствие. Но мы друг друга не зажигаем. Возможно со мной что-то не так, что мне не удаётся обьединить в браке такие важные вещи(( Муж же думает что что-то не так с ним, раз он не испытывает интимного интереса к любимой жене. На отзывы выше - таблетки я не пью. Детей нет.
02.10.17 14:47
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вераКристиночка, вы меня запутали, если заниматься этим муж ваш 'очень хочет' , в чем же тогда дело? У вас есть к нему влечение, он очень хочет, а три года уж как ничего не происходит?
02.10.17 13:04
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лакитак возможно у вас такая особенность, ну не важен вам секс, сам по себе не интересует, нет влечения к мужу, к другим видимо тоже нет, а переживаете вы потмоу что эта ситуация "неправильная"? а вы с женщинами не пробовали? ну мало ли..может вы не все о себе знаете или не позволяете знать..
02.10.17 13:42
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