Она со мной как с запасным?

Я думаю, что тебе самому эта девушка нужна постольку-поскольку. Именно поэтому ты просто встречаешься с нею третий год, периодически чудишь, устраиваешь концерты и продолжаешь вынимать ей мозг, вместо того, чтобы предложить ей выйти за тебя замуж. То есть, жениться на ней ты не собираешься, но секс – по расписанию. А девушке уже «хорошо за 20», она понимает, что кроме как «жить вместе» или «секс в комнате в квартире родителей» ей ничего не светит. И ей грустно от того, что, скорее всего, парень, которого она пока еще любит, и на которого все еще надеется, никак не сделает свой выбор. Тебе бы вместо вопросов о ее месте жительства и работы задать вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?». Но именно этот вопрос в голову ни в трезвую, ни в пьяную, тебе в твои 26 лет не приходит. Вывод? Хватить морочить девушке голову, бросай ее и ищи другую. Нечего ее жалеть и держать возле себя как собаку.

Сергей

Александр, я не думаю, что вы сможете построить что-то серьезное. Дело в том, что, на мой взгляд, вы совершенно не готовы к серьезным, ответственным отношениям друг с другом. А потому, чуть раньше или чуть позже, возникнут те же проблемы, что уже были. С твоими концертами и прочими атрибутами. И девушка прекрасно это понимает. Потому и не зовет к себе, и не распространяется про место работы. Нет, безусловно, ты уверен в себе и считаешь, что повторения не будет. Но твоя приятельница, судя по всему, взрослеет быстрее, и видит происходящее уже немного другими глазами, понимает ситуацию несколько глубже. Да, она пока еще держится за прежние отношения, но, судя по её поведению, все это ненадолго. Не хотелось бы быть пророком, но полагаю, что в ближайшее время вы будете все хуже понимать друг друга, интересы станут разными, а встречи все более редкими. В результате – очередные скандалы, затем равнодушие и расставание. Причем, вполне возможно, уже навсегда. И изменить что-либо вряд ли получится. По крайней мере, до тех пор, пока ты не повзрослеешь, и не начнешь вести себя соответственно. И в этом нет ничего странного, страшного или неправильного. Видишь ли, природой так заложено, что девушки развиваются и взрослеют чуть раньше молодых людей. И когда они уже готовы к семейной жизни, рождению детей, созданию «гнезда», мы в большинстве своем все еще подростки по своим реакциям, желаниям и ответственности. Оттого и возникают подобные ситуации. Твоя подруга ждет от тебя серьезных предложений и далеко идущих планов, а ты пока даже не думаешь ни о чем большем, чем встречи для секса или, как максимум, жить вместе, но без особых обязательств. И поскольку менять точку зрения, ты пока не планируешь, а девушка уже вряд ли будет долго терпеть, ведь у неё свои часы тикают, вряд ли ваши отношения надолго затянутся.