Она со мной как с запасным?
Красноярск, 26 лет
07.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаЯ думаю, что тебе самому эта девушка нужна постольку-поскольку. Именно поэтому ты просто встречаешься с нею третий год, периодически чудишь, устраиваешь концерты и продолжаешь вынимать ей мозг, вместо того, чтобы предложить ей выйти за тебя замуж. То есть, жениться на ней ты не собираешься, но секс – по расписанию. А девушке уже «хорошо за 20», она понимает, что кроме как «жить вместе» или «секс в комнате в квартире родителей» ей ничего не светит. И ей грустно от того, что, скорее всего, парень, которого она пока еще любит, и на которого все еще надеется, никак не сделает свой выбор. Тебе бы вместо вопросов о ее месте жительства и работы задать вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?». Но именно этот вопрос в голову ни в трезвую, ни в пьяную, тебе в твои 26 лет не приходит. Вывод? Хватить морочить девушке голову, бросай ее и ищи другую. Нечего ее жалеть и держать возле себя как собаку.
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СергейАлександр, я не думаю, что вы сможете построить что-то серьезное. Дело в том, что, на мой взгляд, вы совершенно не готовы к серьезным, ответственным отношениям друг с другом. А потому, чуть раньше или чуть позже, возникнут те же проблемы, что уже были. С твоими концертами и прочими атрибутами. И девушка прекрасно это понимает. Потому и не зовет к себе, и не распространяется про место работы. Нет, безусловно, ты уверен в себе и считаешь, что повторения не будет. Но твоя приятельница, судя по всему, взрослеет быстрее, и видит происходящее уже немного другими глазами, понимает ситуацию несколько глубже. Да, она пока еще держится за прежние отношения, но, судя по её поведению, все это ненадолго. Не хотелось бы быть пророком, но полагаю, что в ближайшее время вы будете все хуже понимать друг друга, интересы станут разными, а встречи все более редкими. В результате – очередные скандалы, затем равнодушие и расставание. Причем, вполне возможно, уже навсегда. И изменить что-либо вряд ли получится. По крайней мере, до тех пор, пока ты не повзрослеешь, и не начнешь вести себя соответственно. И в этом нет ничего странного, страшного или неправильного. Видишь ли, природой так заложено, что девушки развиваются и взрослеют чуть раньше молодых людей. И когда они уже готовы к семейной жизни, рождению детей, созданию «гнезда», мы в большинстве своем все еще подростки по своим реакциям, желаниям и ответственности. Оттого и возникают подобные ситуации. Твоя подруга ждет от тебя серьезных предложений и далеко идущих планов, а ты пока даже не думаешь ни о чем большем, чем встречи для секса или, как максимум, жить вместе, но без особых обязательств. И поскольку менять точку зрения, ты пока не планируешь, а девушка уже вряд ли будет долго терпеть, ведь у неё свои часы тикают, вряд ли ваши отношения надолго затянутся.
Обсуждение 14
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есениясобака-подозревака с выездными концертами ) мечта)))
07.07.17 10:08
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***концерт в 26 лет. Оба инфантылы, она тоже концерты закатывает, плачет. Консерватория короче. И будут еще концерты будут.
07.07.17 09:35
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ДжейВы — не вариант!))
07.07.17 07:37
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Джейя уже из-за этого хотел уйти/// откуда простите? Из своей комнаты у родителей??))) Были у меня подобные варианты, с концертами, ажно два)) поскольку я сама поконцертовать не дура, так и концертовали по очереди, пока я не решила, что пора замуж и не свалила от обоих)) мдя, не вариант, совсем не вариант! :-)
07.07.17 07:43
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Вы ее радостно позорили и теперь удивляетесь? Вы не запасной, вы - на безрыбье >_<
07.07.17 03:04
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ZavoronokЕсли ты к ней пьяный приходил и концерты устраивал, нет ничего удивительного в том, что она тебе адрес не говорит.
07.07.17 01:36
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Интересно, что за концерты вы там устраиваете. Поёте, кричите, топаете ногами, рвёте волосы на голове и руках-ногах? Хорошая сцена была в фильме про Мишку Япончика. Мсье Аверман, а вам последнее время везёт на цветы))) Там Шаляпин Циле пел, оркестр играл. Но Циля не заценила.
07.07.17 00:34
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Я тоже подумала)) про натуральный концерт)) Она б оценила. Но последние годы максимум, что можно увидеть - мелом или краской буквы на асфальте под окном: "Маша, с днём рождения!" Или "доброе утро, солнышко". Александр, вы играете на гитаре?))))
07.07.17 00:56
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Ты про серенаду? На любителя, имхо. На гитаре играть ещё надо уметь. Меня вообще дрыньканье на уровне лавочки во дворе не впечатлит никогда - пока мой брат муз школу закончил, я наслушалассии...)) Хоть фламенко, хоть что хочешь. Хотя, постой. Представь. Муслим Магомаев поёт "Луч солнца золотого"? Тогда совсем другое дело. Хоть на простыне с балкона, хоть на попе по перилам... Короче, похоже, концерты лучше назвать истериками или сценами ревности. Никак не иначе.На нервах он играет, а не на гитаре.
07.07.17 01:33
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Точно нет. Страшно стыдно и перед соседями неудобно. Как вспомню, так вздрогну. С тех пор никогда не встречалась с мальчиками, которые на гитаре играли и/или стихи сочиняли.
07.07.17 03:03
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Александр, а что вы подразумеваете под словом "концерт"? Ну явно же не серенады со струнным оркестром под окнами? Скандалил? Может ещё и драться лез? Адрес не говорит, т.к. из-за вас ей со съемной квартиры опять съехать придется, а с работы - опять увольняться. Никому не интересно мебель ремонтировать, к примеру, после ваших "концертов" или новый комплект посуды покупать. Похоже на то, что уж больно дорого ваши концерты стоят. /// Кстати, я тоже не понимаю, почему она это делает - ходит по одним и тем же граблям третий раз. Наверное, плохо усваивает с первого и второго раза.
07.07.17 00:26