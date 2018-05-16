Он знает, что готова все бросить, ради него

На мой взгляд, в этом пруду нет рыбы. Твой «возлюбленный» начал с тобой общаться ради секса и только потому, что ты была из другого города. То есть, шансы, что интрижка на перу перепихов перерастет в нечто большее, были равны нулю. Такая любовница – на несколько раз, из другого города и семейная с детьми – самый оптимальный вариант для подобных мужчин.

Но когда ты переехала в Москву и захотела отношений, мужчина дал по тормозам. Он не проявляет инициативу не потому, что ты его попросила, а потому, что ему это не интересно. Конечно, он будет убеждать тебя, что дело именно в тебе. А как иначе-то? Но не стоит верить всему, что он говорит. Да, у него есть семья, и он не хочет ее бросать, ему комфортно так жить. Это правда. Да, ему небезразлична его дочь и он не готов менять ее на чужую тетю. Это правда. Да, ему плевать на твоих детей, а с чего бы они для него имели значение, они ж не его сыновья? И это тоже правда. И при этом он не горит встречаться с тобой, не пишет, не звонит, и даже не хочет тебя (иначе бы хотя бы для секса с тобой время нашел). Это ты звонишь, пишешь, мечтаешь. А по факту – навязываешься.

Пройдет еще немного времени, и он потихоньку начнет тебя избегать. Менять тактику тут бесполезно. И я бы еще посоветовала вспомнить о том, что попытка отбить его у жены может закончиться тем, что у тебя двое сыновей останутся без папы, твой любовник быть им папой не горит, а у тебя появится мужчина с хвостом из алиментов, со свиданиями с дочкой по выходным (да-да, тем самым выходным, которые ты бы хотела провести с ним и со своими детьми сама). И это в том случае, если дело вообще дойдет до совместной жизни, в чем я сильно сомневаюсь.