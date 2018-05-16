Он знает, что готова все бросить, ради него
Влюбилась в кардиохирурга своего сына. 1,5 года общаемся. Он – Овен, 35лет, я – Водолей, 31 год. У него семья – с однокурсницей. Дочь 10 лет. Рос без отца, флегматик. У меня двое мальчиков 2 и 4,5 года. Муж младше на 3 года, Рыба. Получилось, что муж уехал в Москву на заработки, начал клеить в офисе сотрудницу. Я приехала с ребенком на операцию и случайно прочитала переписку. В ответ взяла телефон доктора. Несколько раз приезжала в Москву, были встречи поцелуи... Он хотел секса. Отказала. Когда переехали семьей в Москву, встреч не было. Пишу ему иногда. Он всегда ответит. Но на провокации мои не идет – поменять аватарку, например. Я открыта перед ним, а он ничего не расскажет о семье. Однажды я обмолвилась, что встречаться нам – это неуважение, он все помнит… Сам не пишет, исключительно редко. Опять же в порыве я говорила, чтоб не писал мне. Готов на встречи, но не может оставить дочь, предать. Мои дети его не интересуют. С дочкой ходит в выходной на роликах кататься. Про жену ничего не знаю. На вопрос «любишь ее?» говорит, уважает. Я поняла, что хотел бы от нее чувств, но ее равнодушие его расстраивает. У нас много общих интересов: чтение, фильмы, музыка. С мужем этого нет. Просто совместный быт…
Понимаю, что тут глухо, но сознание мое затуманено. Думаю каждый день о нем. Перечитываю переписку. Я для него как открытая книга. Маленькая девочка (комплекция соответствующая)… Разговор «что делать дальше?» заходил в тупик, он знает, что я готова оставить мужа ради него... Помогите, подскажите, можно ли надеяться на что то... Какую тактику выбрать.
Москва, 31 год
16.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
На мой взгляд, в этом пруду нет рыбы. Твой «возлюбленный» начал с тобой общаться ради секса и только потому, что ты была из другого города. То есть, шансы, что интрижка на перу перепихов перерастет в нечто большее, были равны нулю. Такая любовница – на несколько раз, из другого города и семейная с детьми – самый оптимальный вариант для подобных мужчин.
Но когда ты переехала в Москву и захотела отношений, мужчина дал по тормозам. Он не проявляет инициативу не потому, что ты его попросила, а потому, что ему это не интересно. Конечно, он будет убеждать тебя, что дело именно в тебе. А как иначе-то? Но не стоит верить всему, что он говорит. Да, у него есть семья, и он не хочет ее бросать, ему комфортно так жить. Это правда. Да, ему небезразлична его дочь и он не готов менять ее на чужую тетю. Это правда. Да, ему плевать на твоих детей, а с чего бы они для него имели значение, они ж не его сыновья? И это тоже правда. И при этом он не горит встречаться с тобой, не пишет, не звонит, и даже не хочет тебя (иначе бы хотя бы для секса с тобой время нашел). Это ты звонишь, пишешь, мечтаешь. А по факту – навязываешься.
Пройдет еще немного времени, и он потихоньку начнет тебя избегать. Менять тактику тут бесполезно. И я бы еще посоветовала вспомнить о том, что попытка отбить его у жены может закончиться тем, что у тебя двое сыновей останутся без папы, твой любовник быть им папой не горит, а у тебя появится мужчина с хвостом из алиментов, со свиданиями с дочкой по выходным (да-да, тем самым выходным, которые ты бы хотела провести с ним и со своими детьми сама). И это в том случае, если дело вообще дойдет до совместной жизни, в чем я сильно сомневаюсь.
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Сергей
Татьяна, на мой взгляд, старик Уильям из Оккама веке этак в 14-м предлагал не множить сущности без необходимости. Я считаю, что он был прав. И тебе рекомендую не создавать дополнительные проблемы, а для начала разобраться с их основой. Судя по всему, основной сложностью является то, что с мужем у тебя нет никаких нормальных взаимоотношений. Вы просто живете вместе, но не более того. Ни любви, ни уважения, ни хотя бы общих интересов. Только быт и двое маленьких детей. Отсюда и метания душевные с придумыванием принцев на белом коне и прочими страстями Бразильскими. А раз так, то, просто поверь на слово – никакие любовники, придуманные или реальные, тебе не помогут. Ты внутренне, как я понимаю, хочешь освободиться от такого мужчины как твой супруг, и потому ищешь возможные варианты.
Увы, но завести роман на стороне – не лучшая идея. Шило утаить в мешке сложно. Ведь тебе нужна не одноразовая, случайная встреча о которой и сама забудешь на следующий день. Ты ищешь именно отношения. А раз так, то довольно скоро всё выйдет наружу. Ну, и что произойдет дальше? А дальше будет скандал и развод. Собственно, то, чего ты и добиваешься. Но для чего плодить лишние сущности, если того же результата можно добиться проще?
Поговори с мужем, как взрослый человек, объясни, что всё кончилось, договоритесь, как будете общаться с детьми, и расходитесь. Без обманов, измен, душевных терзаний и ругани.
Что же касается твоего якобы возлюбленного, то я бы посоветовал не выдумывать ничего лишнего. Ты не нужна этому дяденьке. Причем совсем. Нет, поиметь тебя он, возможно, и согласится, но не более того. Хотя, вряд ли уже даже на это пойдет. Слишком ты активно стала себя вести. А ему сложности не нужны. У него всё уже есть. И жена, и дети. Так что не придумывай ничего лишнего. Он, может и Овен, но не баран, чтобы портить себе жизнь. Да и тебе этот пассажир, на самом деле не нужен. Ты хочешь расстаться с мужем. Вот этим и займись, а остальное потом приложится.
Обсуждение 47
Лучшие комментарии
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Элфи Крекс 16.05.18 00:14А с ребенком- то что? Операция на сердце удачно прошла? Или отвлеклись, не заметили?
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krazy 16.05.18 00:45Тут рыбы нет. Влюбился б тогда может и было б чего. А так с его точки зрения он должен все бросить, платить алименты, ссориться с родственниками и общими друзьями плюс взвалить себе на шею вас и ваших детей. Одни минусы. Вот была б любимая...
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Лада 16.05.18 08:11Да, и не стройте уже из себя в 31 год маленькую девочку с широко раскрытыми глазами, наивную и мечтательную. То, что у вас небольшая комплекция, не должно отражаться на размере ваших мозгов. Так то всё равно, ваша жизнь, портите её на здоровье, но ведь двое детей на руках, и один из них больной...
-
Ellis_@ 16.05.18 09:59Знакомство бесперспективно в плане отношений. Я бы 100 раз подумала, прежде чем лезти в бубновые интересы с человеком, который занимается лечением моего ребёнка... Ясно дело, ему нужен секс и не более. Заскучал он в браке, разрешил себе налево, если случай подвернётся. И подвернулся же! Какую тактику выбрать? Вот жеж упёртая вы, Татьяна. Вас через дверь, а вы в окошко. Ответ: не позориться. Смешная, ещё ничего не было, ни секса, ни общих планов, ни обещаний, а вы уже кричите о том, что готовы бросить мужа. Женщина, не позорьте ни себя, ни мужа. Вот ваша тактика. Все вокруг такие бяки, скорпионы, рыбы раки... Тьфу. Этот кардиохирург поимеет в ночную смену молодую красивую медсестру, и у него вся печаль пройдёт. И последнее: Мои дети его не интересуют. О ком страдать тут, какие тактики...
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Koshka 16.05.18 09:11Сейчас прочитала, идёт процесс над анестезиологом, допустил ошибку, женщина умерла во время операции, которую считают лёгкой. А тут ребенок, а у матери мысли, что там у доктора в штанах. Это для меня неведомая порода людей.
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жужа@ / 16.05.18 12:08Если убрать лирику, то что остается в сухом остатке? Мужик хотел сходить на лево без последствий, так как дама иногородняя и скоро уедет навсегда. Отказала. Дама переехала в Москву , больше встречь не было. С чего автор взяла, что он готов на встречи? Я думаю, что ей покзалось. Зыбаить и забыть на это знакомство.
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*** / 16.05.18 11:57кто овен? кто водолей? уверены что расклад не обратный?
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Прелесть / 16.05.18 10:24Да, далеко мадам пошла - ничего не было а она уже о бросании жены обсудила. Ку-ку тётя. Даже обсуждать нечего Кака сама такой и муж все проще
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50/50 / 16.05.18 10:19Таня, Вы своим вдруг появившимся инфантилизмом от проблем закрываетесь? ну тоже способ, только он не поможет, "отсидеться в бункере" никому не удавалось)
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Персикова / 16.05.18 10:47Именно так . Но , проблемы никуда не денутся и решать их придётся. Если ребёнок с кардиологией, то , это бой надолго.
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Ellis_@ / 16.05.18 09:59Знакомство бесперспективно в плане отношений. Я бы 100 раз подумала, прежде чем лезти в бубновые интересы с человеком, который занимается лечением моего ребёнка... Ясно дело, ему нужен секс и не более. Заскучал он в браке, разрешил себе налево, если случай подвернётся. И подвернулся же! Какую тактику выбрать? Вот жеж упёртая вы, Татьяна. Вас через дверь, а вы в окошко. Ответ: не позориться. Смешная, ещё ничего не было, ни секса, ни общих планов, ни обещаний, а вы уже кричите о том, что готовы бросить мужа. Женщина, не позорьте ни себя, ни мужа. Вот ваша тактика. Все вокруг такие бяки, скорпионы, рыбы раки... Тьфу. Этот кардиохирург поимеет в ночную смену молодую красивую медсестру, и у него вся печаль пройдёт. И последнее: Мои дети его не интересуют. О ком страдать тут, какие тактики...
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звездочка ) / 16.05.18 10:23Этот кардиохирург поимеет в ночную смену молодую красивую медсестру, и у него вся печаль пройдёт../// Эллис, ты прям в десятку
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Koshka / 16.05.18 10:27Фу, какие вы. Прямо перчатки не сняв, задерет халат. А потом Тане скажет, что в книжке прочел. Все, ухожу.
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Персикова / 16.05.18 09:26Это , как влюбленность в преподавателя или в артиста на экране. Она такая, книжная , не настоящая . Или он первый после мужа , кто обратил на вас внимание , как на женщину и погладил вас по головке ? Татьяна , внимательно перечитайте своё же письмо и всё станет очевидно . И тактики никакой не понадобится , и стратегии тоже ... С ребёнком, надеюсь , всё хорошо. Часто бываю в Бакулевке , детей столько , что волосы дыбом встают. Здоровья всем !
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звездочка ) / 16.05.18 09:21Однозначно можно сказать, что муж будет раздражать по нарастающей. Я не разделяю мнение, что с любым человеком можно создать что-то общее. Неа, хотя бы почва должна быть плодородной для этого. Отсутствие духовной близости и общих интересов уже привели к увлечению другим мужчиной, игнорировать эту пустоту в семье и дальше просто не получится. Кто-то выбирает терпеть ради детей, кто-то позволяет себе романы на стороне, кто посильнее характером разводится. Таня, смотри шире и дальше. Этим хирургом твой мир не ограничивается. Просто твоя душа хочет отношения другого качества, а этот товарищ невольно показал тебе тебя. У него каждый день поток мамочек пациентов, медсестры в отделении, он всегда окружен женским вниманием. Это становится привычным фоном в жизни ) И после тебя он уже сто раз обсудил книги, музыку и фильмы с другими дамами. Он не голодный ни в каком смысле и он молодец, что про жену и семейную жизнь не трепется, зачет ему. Ты пойми, что никакая тактика не поможет зацепить за душу человека, у которого и без тебя все отлично, нет никакой нужды. Тебе просто надо найти другой способ решения твоей проблемы.
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звездочка ) / 16.05.18 09:40я бы посоветовала соприкоснуться с мировоззрением Ирины Хакамады ) что она говорит, что пишет, как она решает проблемы. Это очень хороший проводник из тумана на белый свет )
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Koshka / 16.05.18 10:15Да, вот женщина, сама себя сделавшая, в отличие от многих, въехавших на чужой шее. Российская политика меня не интересует, а опыт сильной личности интересен.
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Проходя мимо / 16.05.18 08:55Вы думаете о нем, только потому что больше не о ком - муж не вдохновляет. Вы устали с маленькими детьми, один из которых болен, а дома отдыха и романтики нет, вот и смотрите на сторону. Но там действительно глухо. Никаких чувств у него к вам нет. Когда дети пойдут в садик и Вы выйдите на работу, станет легче.
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Кто / 16.05.18 08:51Ох, ну что за женщины пошли, что ни день, то новая добытчица.... "Как добиться, какую тактику выбрать..." Накупите ферромонов, и, наконец, покажите ему настоящий секс, чтоб потом никогда не смог забыть и всё время его тянуло. Познакомьтесь с его дочкой и станьте для неё более лучшим другом, чем её мама, но при этом не надоедайте ему со своими сыновьями. Найдите любовника для его жены, чтоб она от него ушла, может, тогда еще будет шанс залечить его раны собой... Или, вот самое лучшее решение - Заведите личного купидона, чтоб отстреливал только тех, кого надо вам! ))) ...Ну, неужели не понятно, что ему надо только то, что ниже пояса, и это не тот товарищ, ради которого можно так всё у себя ломать, и себя в том числе...
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Апельсиновая / 16.05.18 08:30У ребёнка проблемы с сердцем, есть ещё младший. А у тётки вагон времени на муру. Я даже где-то завидую, откуда столько энергии???? У меня один сын, 7 месячное пузо и вчерашняя поездка в ашан меня так утомила, что сегодня я буду бездельница:( Займитесь лучше социальными проблемами, организуйте бизнес, выйдите, в конце концов, на работу. Короче, проводите время с пользой, а не с мыслями как бы пристроить свою дырку чужому мужу.
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Koshka / 16.05.18 09:06Вот кстати да. Мне всегда было интересно, как женщины успевают изменять мужьям. В моем графике бы не нашлось пары часов на это.
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Апельсиновая / 16.05.18 10:07Ага. Там не то что, времени нет, а даже и мысли нет. Так укатываешься, что "не встаёт".
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Персикова / 16.05.18 09:29Да эта мура больше у неё в голове , тут много времени не надо ))) Загналась она , как лошадь. Проблемы с мужем , проблемы с деньгами и такие проблемы со здоровьем ребёнка. Увидела в кобельдокторе луч света в тёмном царстве . Я так это вижу сегодня. Апельсинка , как у вас всё активно))) Здоровья и сил вам , ну и конечно любви и радости )))
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Апельсиновая / 16.05.18 10:05Спасибо:) Ну не знаю, у меня к концу дня уже башка даже звенит, потому что все хотят поговорить. Мама, а я "поесть, поиграть, смотри я дом и танк построил, какать хочу, идем гулять!" И муж пересказывает "подчиненные клоуны, начальник идиот". Видимо тётку мало задрюкивают.
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Джей / 16.05.18 08:18Растуманьте сознание :-) пора, таки 30-40 лет — самый прикольный период жизни, а Вы его собираетнсь бездарно профукать :-)
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Лада / 16.05.18 08:11Да, и не стройте уже из себя в 31 год маленькую девочку с широко раскрытыми глазами, наивную и мечтательную. То, что у вас небольшая комплекция, не должно отражаться на размере ваших мозгов. Так то всё равно, ваша жизнь, портите её на здоровье, но ведь двое детей на руках, и один из них больной...
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Лада / 16.05.18 08:02Чтение и музыка это хорошо. А жизнь это про другое. Операция сына, девочка с роликами, денежные вопросы, общий быт (да!), в котором можно не совпасть, серьёзные чувства, которые должны быть у обеих, и многое другое. А общаться на темы музыки и чтения можно на форумах по интересам.
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ИДИЛИЯ / 16.05.18 07:55Тактика одна, "героя любовника" в чс и налаживать отношения с мужем, пока не увидел вашей привязанности и не выгнал с 2 детьми на улицу.
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Koshka / 16.05.18 07:29А что, с мужем совсем никак не получается? Иначе я не понимаю, откуда в голове у взрослой женщины мечты о человеке, которому она вообще параллельна. Ну да, есть мужики, которые не прочь присунуть по случаю. Стоит ли секс на пару раз, даже если предположить, что фантастический, угрозы семье. Да ещё с больным ребенком. Чем операции-то будете оплачивать? Короче, слезайте с розового единорога и живите в реальности. Если вы за 30 лет не стали роковой красоткой, не фиг начинать. Вы явно не она.
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doremi / 16.05.18 01:30Продолжение вчерашней темы. Ну женщини! Что с вами? Я не думаю, что если бы вы видели в своем муже хорошее, он бы начал смотреть налево. Значит незрело вышли замуж.
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krazy / 16.05.18 00:45Тут рыбы нет. Влюбился б тогда может и было б чего. А так с его точки зрения он должен все бросить, платить алименты, ссориться с родственниками и общими друзьями плюс взвалить себе на шею вас и ваших детей. Одни минусы. Вот была б любимая...
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Koshka / 16.05.18 07:36Мне ситуация кажется странной. Мне бы точно было не до раздувания любовей, когда ребенок на краю. Даже если это плановая операция, опасность есть всегда.
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Элфи Крекс / 16.05.18 08:33Операция на сердце! Ребёнку ! Мне, взрослой тётеньке, стент ставили, через пару часов вставать можно, через несколько дней домой - и то все на ушах стояли. А тут ребёнок маленький.
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Koshka / 16.05.18 09:11Сейчас прочитала, идёт процесс над анестезиологом, допустил ошибку, женщина умерла во время операции, которую считают лёгкой. А тут ребенок, а у матери мысли, что там у доктора в штанах. Это для меня неведомая порода людей.
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звездочка ) / 16.05.18 09:31так она на то, что "в штанах" и не соблазнилась )) Таню от его уверенности в себе, мужской энергетики, от "начинки" его головы и обаяния повело
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Koshka / 16.05.18 10:05Если женщина в 30 лет не понимает, что все устроено намного проще, ее жаль. Грубо говоря, все эти танцы нужны для того, чтобы перейти в горизонтальное положение. Если мужчине нужна женщина, он ее добивается. Только для себя. Как? В меру своих умений. Все остальное "а может быть, корова, а может быть, собака, но тоже хороша" отсекаем бритвой того самого и в лес. Если женщина не такая, что её добиваются, надо добиваться не мужиков, а положения. Так надёжней.
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звездочка ) / 16.05.18 10:16не знаю ) а куда, по-Вашему, испаряется личность мужчины после начала секса?
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50/50 / 16.05.18 10:17"Если женщина в 30 лет не понимает, что все устроено намного проще, ее жаль." добавить нечего
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Koshka / 16.05.18 10:25Ей-то какой прок от его личности? Они пуд соли съели, в разведку ходили? Он и не собирается к своим возможным проблемам добавлять новые. Секс он предлагает, личность - нет. Нет, может, она волшебница, и после секса он выгонит жену с дочкой, а её возьмёт к себе в Москву, но на практике, такое если и происходит, то не после 1,5 лет тягания кота за хвост.
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звездочка ) / 16.05.18 10:34проку никакого, она просто ещё не потеряла надежду ) ну хочется ей такого мужчину себе насовсем, наверное муж теперь совсем бледно на его фоне выглядит. Прекращение истории это не факт, это процесс, занимающий время. Она ещё в пути )
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Фло / 16.05.18 00:26Только что читала это письмо среди вопросов психологу. Интересно, автора в самом деле не удовлетворил ответ психолога (тоже, разумеется, что тут рыбы нет) или редакции совсем негде брать письма для этой рубрики, так что приходится тырить из соседней? Если так, то очень печально. А ситуация настолько очевидна, что и обсуждать нечего.
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Элфи Крекс / 16.05.18 00:14А с ребенком- то что? Операция на сердце удачно прошла? Или отвлеклись, не заметили?
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Фло / 16.05.18 00:26Удачно, конечно. Потому и влюбилась, наверное, что сына спас - значит, бог.
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