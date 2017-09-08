Он готов начать все сначала, а я боюсь

Алена

Мария, на мой взгляд, важно не то, что мужчина говорит, а то, что он делает. Он говорит, что готов начать все сначала – отлично, но что он делает при этом? Что он делает для того, чтобы стартовать с этим самым «начать все сначала»? Он звонит тебе, предлагает встретиться, куда-то пойти? Зовет на свидания? Дарит цветы? Ухаживает за тобой? Или в его понимании «все сначала» - это с момента, когда вы начали жить вместе и он стал к тебе придираться? Тогда «спасибо, до свидания». Твой мужчина обломал тебе крылья, он заставил тебя поверить в то, что без него тебе будет легче, чем с ним. Ты ушла от него и уже стала не частью пары, а самостоятельной единицей. Что сделал бы другой молодой человек, встретив тебя? Начал бы ухаживать. Это и есть «начало». Так в чем разница с твоим бывшим? Ему лень вкладывать в тебя усилия и эмоции, потому что он уже свое отухаживался по его мнению? А вот ни раз не правда. С того момента, как ты, обескураженная, ушла от него с вещами, у него кончились привилегии и сгорела «фора». Он теперь такой же, как все. Хочет быть с тобой – пусть доказывает это делом. А на словах все герои. Только, боюсь, такие слова «я со своей стороны готов начать все сначала» означают практически прямой текст: давай, возвращайся и я, так уж и быть, попробую потерпеть твои недостатки, но все будет зависеть от того, окажешься ли ты паинькой, и будешь ли меня слушаться.