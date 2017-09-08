Он готов начать все сначала, а я боюсь
Казахстан, Караганда, 24 года
08.09.17
Мнения наших экспертов
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АленаМария, на мой взгляд, важно не то, что мужчина говорит, а то, что он делает. Он говорит, что готов начать все сначала – отлично, но что он делает при этом? Что он делает для того, чтобы стартовать с этим самым «начать все сначала»? Он звонит тебе, предлагает встретиться, куда-то пойти? Зовет на свидания? Дарит цветы? Ухаживает за тобой? Или в его понимании «все сначала» - это с момента, когда вы начали жить вместе и он стал к тебе придираться? Тогда «спасибо, до свидания». Твой мужчина обломал тебе крылья, он заставил тебя поверить в то, что без него тебе будет легче, чем с ним. Ты ушла от него и уже стала не частью пары, а самостоятельной единицей. Что сделал бы другой молодой человек, встретив тебя? Начал бы ухаживать. Это и есть «начало». Так в чем разница с твоим бывшим? Ему лень вкладывать в тебя усилия и эмоции, потому что он уже свое отухаживался по его мнению? А вот ни раз не правда. С того момента, как ты, обескураженная, ушла от него с вещами, у него кончились привилегии и сгорела «фора». Он теперь такой же, как все. Хочет быть с тобой – пусть доказывает это делом. А на словах все герои. Только, боюсь, такие слова «я со своей стороны готов начать все сначала» означают практически прямой текст: давай, возвращайся и я, так уж и быть, попробую потерпеть твои недостатки, но все будет зависеть от того, окажешься ли ты паинькой, и будешь ли меня слушаться.
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СергейМария, увы, но наука жить рядом с другим человеком всегда очень непросто дается, и далеко не у всех людей что-то получается. Иногда приходится расставаться и искать кого-то более подходящего. Ведь все мы люди, все разные, у каждого свое видение Мира, воспитание, характер, привычки. И для того, чтобы примирить свои взгляды и взгляды партнера, приходится проходить через ломку. Причем обоим участникам этого мероприятия. Люди должны научиться идти на компромиссы, иногда принимать чужое мнение и подстраиваться друг под друга, иногда настаивать на своем. А это очень непросто, особенно в молодости. И сможете ли вы быть рядом – никому не известно. Тут все будет зависеть от искренности ваших чувств, действительного желания быть вместе и наличия взаимного уважения. Стоит ли попробовать еще раз? Ну, а почему нет? Главное, чтобы вы оба этого действительно хотели и сделали выводы из расставания. Ну, а дальше посмотрите по обстоятельствам. Можешь ли «обжечься»? Конечно, можешь. Однако даже в том случае, если у вас так и не получится быть вместе, ты все равно получишь огромный опыт по налаживанию отношений в паре, а это дорогого стоит. Ведь даже негативный опыт поднимает тебя еще на ступеньку выше в плане понимания собственных желаний и получения жизненного опыта. Стало быть, в дальнейшем ты уже более вдумчиво будешь подходить к выбору партнера, и вероятность очередной ошибки уменьшится. Поэтому, на мой взгляд, если вы оба хотите попробовать начать все с начала – пробуйте.
Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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rerfhfxfМама и подруги правы.Человек может меняться в некоторых вещах, но козел никогда не превратится в зайку. Не совершай глупости, потерпи и забудешь его. Сделай выводы! Проанализируй все, что было в ваших отношениях и пойми как не наступить на те же грабли. Встретишь другого, и лет через 10 оглянешься и посмеешься, мол, вот дура была, надо было сразу его бросать.
08.09.17 06:04 Контекст комментария
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звездочка )Дорогая Мария, отношения можно перезагружать, но для начала подари себя себе. Сценарий тиран-жертва не может быть осуществлен, если нет жертвы, а ты сама в неё завалилась по самую макушку. На самом деле даже если у человека нет замашек тирана, когда рядом появляется жертва её подсознательно хочется пнуть. Поэтому сейчас не слушай ни маму, ни подруг, ни парня. Тебе надо для себя и своего счастья изучить вопрос - в чем разница между женственностью и жертвенностью, иначе тебя этот же сценарий будет догонять во всех отношениях с мужчинами. Женщины, которые тебя окружают, уже сразу понятно, что ничему в этом вопросе не научат. Значит, ищи знания в других источниках.
08.09.17 08:58 Контекст комментария
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Проходя мимоЛучше оборвать сразу, но если решитесь на вторую попытку, месяцев двух хватит, чтобы убедиться - с "начала" начнется ТА ЖЕ самая история.
08.09.17 08:33 Контекст комментария
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РеджПо тому как мужчина относится к женщине можно сказать о ее отношении к самой себе. Зачем вы бежите по первому зову? Это не любовь, это отсутствие самоуважения. Вы женщина или верная собачка? А если вы не уважаете себя, то отсюда и его неуважение вас и такие разрушительные отношения. Я знаю одного мужчину, у которого были разные отношения с разными женщинами - с одной как у вас, а с другой нормальные здоровые. То есть одна из них позволяла себя критиковать и унижать. Поэтому у меня к вам единственный совет - займитесь своей самооценкой, измените свое отношение к себе, сделайте работу над ошибками и просто побудьте с собой... а потом уже думайте о том нужно ли вам к нему возвращаться. Понимаю, что хочется и колется... но если вы продолжите "бежать за ним по первому зову", то вы просто вернетесь в то же болото. Так вот подумайте чего вы действительно хотите: таких отношений как у вас были? Или нормальных романтических двух любящих людей?
08.09.17 09:29 Контекст комментария
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звездочка )Редж, жму лапку ) полностью поддерживаю. Хотя я ещё думаю, что бежать по первому зову это ещё и отсутствие своего собственного мира, своих дел, интересов, которые на себя тоже требуют времени и включения в них.
08.09.17 09:33 Контекст комментария
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50/50ну раз хочется в родные тиранические объятья, надо итить))а вдруг на жизненном пути больше не встретится родное "к ноге!"?)) такая потеря
08.09.17 12:58
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KoshkaВы пишете, что он критиковал, унижал, Вам было плохо. Вы это хотите вернуть? Будет только хуже, если Вы вернитесь, он поймёт, что прогнул, и будет гнуть дальше. Вы "исправитесь", а он найдёт другие причины сделать Вам больно.
08.09.17 12:13
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ВераЖаль, что я не знакома с экспертом Аленой лично. Хотелось бы иметь такую подругу! Всепонимающую, умеющую дать верный совет. Прислушайтесь, Мария, к экспертам. Ваше "боюсь" есть интуиция. Когда любишь нет всяких "боюсь", не задумываешься бежишь сломя голову. Вы не для друг друга. Попробовать можно, быть может нужно, если от этого вы ничего не потеряете, но вряд ли что у вас с ним получится.
08.09.17 11:51
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РеджПо тому как мужчина относится к женщине можно сказать о ее отношении к самой себе. Зачем вы бежите по первому зову? Это не любовь, это отсутствие самоуважения. Вы женщина или верная собачка? А если вы не уважаете себя, то отсюда и его неуважение вас и такие разрушительные отношения. Я знаю одного мужчину, у которого были разные отношения с разными женщинами - с одной как у вас, а с другой нормальные здоровые. То есть одна из них позволяла себя критиковать и унижать. Поэтому у меня к вам единственный совет - займитесь своей самооценкой, измените свое отношение к себе, сделайте работу над ошибками и просто побудьте с собой... а потом уже думайте о том нужно ли вам к нему возвращаться. Понимаю, что хочется и колется... но если вы продолжите "бежать за ним по первому зову", то вы просто вернетесь в то же болото. Так вот подумайте чего вы действительно хотите: таких отношений как у вас были? Или нормальных романтических двух любящих людей?
08.09.17 09:29
-
звездочка )Дорогая Мария, отношения можно перезагружать, но для начала подари себя себе. Сценарий тиран-жертва не может быть осуществлен, если нет жертвы, а ты сама в неё завалилась по самую макушку. На самом деле даже если у человека нет замашек тирана, когда рядом появляется жертва её подсознательно хочется пнуть. Поэтому сейчас не слушай ни маму, ни подруг, ни парня. Тебе надо для себя и своего счастья изучить вопрос - в чем разница между женственностью и жертвенностью, иначе тебя этот же сценарий будет догонять во всех отношениях с мужчинами. Женщины, которые тебя окружают, уже сразу понятно, что ничему в этом вопросе не научат. Значит, ищи знания в других источниках.
08.09.17 08:58
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Проходя мимоЛучше оборвать сразу, но если решитесь на вторую попытку, месяцев двух хватит, чтобы убедиться - с "начала" начнется ТА ЖЕ самая история.
08.09.17 08:33
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rerfhfxfМама и подруги правы.Человек может меняться в некоторых вещах, но козел никогда не превратится в зайку. Не совершай глупости, потерпи и забудешь его. Сделай выводы! Проанализируй все, что было в ваших отношениях и пойми как не наступить на те же грабли. Встретишь другого, и лет через 10 оглянешься и посмеешься, мол, вот дура была, надо было сразу его бросать.
08.09.17 06:04
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KapНИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К БЫВШИМ ЛЮБИМЫМ, НИКОГДА!
08.09.17 02:10