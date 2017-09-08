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Он готов начать все сначала, а я боюсь


Прошу, не оставьте без внимания мой вопрос. Я прожила с любимым человеком 3,5 года. Встречались до этого мы тоже 3 года. Он моя первая любовь, я безумно любила его, всем сердцем, бежала за ним по первому зову. Сейчас я понимаю, что это стало причиной его неуважительного отношения ко мне. Мы стали жить вместе, и он начал критиковать меня, унижать, я плохо себя чувствовала рядом с ним. Я понимала, что нужно уходить, и эта мысль обжигала мое сердце. Но однажды чаша весов переполнилась, и я ушла, собрав вещи. Сейчас я обдумываю все. Он говорит, что мы можем быть вместе, нужно только приложить усилия, со своей стороны он готов начать все сначала. Мы разговаривали как-то раз, и мне так хотелось вернуться к нему, такому родному и любимому человеку, для которого я готова снова дарить себя и простить все... но стоит ли? Не обожгусь ли? Мама и подруги говорят, что ничего не выйдет. А я думаю, что еще можно все исправить. Как думаете вы, подскажите пожалуйста, я так мучаюсь! Безумно хочу к нему, но боюсь
Мария,
Казахстан, Караганда, 24 года
08.09.17
Он готов начать все сначала, а я боюсь

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Мария, на мой взгляд, важно не то, что мужчина говорит, а то, что он делает. Он говорит, что готов начать все сначала – отлично, но что он делает при этом? Что он делает для того, чтобы стартовать с этим самым «начать все сначала»? Он звонит тебе, предлагает встретиться, куда-то пойти? Зовет на свидания? Дарит цветы? Ухаживает за тобой? Или в его понимании «все сначала» - это с момента, когда вы начали жить вместе и он стал к тебе придираться? Тогда «спасибо, до свидания». Твой мужчина обломал тебе крылья, он заставил тебя поверить в то, что без него тебе будет легче, чем с ним. Ты ушла от него и уже стала не частью пары, а самостоятельной единицей. Что сделал бы другой молодой человек, встретив тебя? Начал бы ухаживать. Это и есть «начало». Так в чем разница с твоим бывшим? Ему лень вкладывать в тебя усилия и эмоции, потому что он уже свое отухаживался по его мнению? А вот ни раз не правда. С того момента, как ты, обескураженная, ушла от него с вещами, у него кончились привилегии и сгорела «фора». Он теперь такой же, как все. Хочет быть с тобой – пусть доказывает это делом. А на словах все герои. Только, боюсь, такие слова «я со своей стороны готов начать все сначала» означают практически прямой текст: давай, возвращайся и я, так уж и быть, попробую потерпеть твои недостатки, но все будет зависеть от того, окажешься ли ты паинькой, и будешь ли меня слушаться.

  • Сергей

    Мария, увы, но наука жить рядом с другим человеком всегда очень непросто дается, и далеко не у всех людей что-то получается. Иногда приходится расставаться и искать кого-то более подходящего. Ведь все мы люди, все разные, у каждого свое видение Мира, воспитание, характер, привычки. И для того, чтобы примирить свои взгляды и взгляды партнера, приходится проходить через ломку. Причем обоим участникам этого мероприятия. Люди должны научиться идти на компромиссы, иногда принимать чужое мнение и подстраиваться друг под друга, иногда настаивать на своем. А это очень непросто, особенно в молодости. И сможете ли вы быть рядом – никому не известно. Тут все будет зависеть от искренности ваших чувств, действительного желания быть вместе и наличия взаимного уважения. Стоит ли попробовать еще раз? Ну, а почему нет? Главное, чтобы вы оба этого действительно хотели и сделали выводы из расставания. Ну, а дальше посмотрите по обстоятельствам. Можешь ли «обжечься»? Конечно, можешь. Однако даже в том случае, если у вас так и не получится быть вместе, ты все равно получишь огромный опыт по налаживанию отношений в паре, а это дорогого стоит. Ведь даже негативный опыт поднимает тебя еще на ступеньку выше в плане понимания собственных желаний и получения жизненного опыта. Стало быть, в дальнейшем ты уже более вдумчиво будешь подходить к выбору партнера, и вероятность очередной ошибки уменьшится. Поэтому, на мой взгляд, если вы оба хотите попробовать начать все с начала – пробуйте.

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Обсуждение 11  

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Лучшие комментарии

  • rerfhfxf
    Мама и подруги правы.Человек может меняться в некоторых вещах, но козел никогда не превратится в зайку. Не совершай глупости, потерпи и забудешь его. Сделай выводы! Проанализируй все, что было в ваших отношениях и пойми как не наступить на те же грабли. Встретишь другого, и лет через 10 оглянешься и посмеешься, мол, вот дура была, надо было сразу его бросать.
    		 08.09.17 06:04
         
    6
         
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  • звездочка )
    Дорогая Мария, отношения можно перезагружать, но для начала подари себя себе. Сценарий тиран-жертва не может быть осуществлен, если нет жертвы, а ты сама в неё завалилась по самую макушку. На самом деле даже если у человека нет замашек тирана, когда рядом появляется жертва её подсознательно хочется пнуть. Поэтому сейчас не слушай ни маму, ни подруг, ни парня. Тебе надо для себя и своего счастья изучить вопрос - в чем разница между женственностью и жертвенностью, иначе тебя этот же сценарий будет догонять во всех отношениях с мужчинами. Женщины, которые тебя окружают, уже сразу понятно, что ничему в этом вопросе не научат. Значит, ищи знания в других источниках.
    		08.09.17 08:58
         
    5
         
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  • Проходя мимо
    Лучше оборвать сразу, но если решитесь на вторую попытку, месяцев двух хватит, чтобы убедиться - с "начала" начнется ТА ЖЕ самая история.
    		 08.09.17 08:33
         
    5
         
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  • Редж
    По тому как мужчина относится к женщине можно сказать о ее отношении к самой себе. Зачем вы бежите по первому зову? Это не любовь, это отсутствие самоуважения. Вы женщина или верная собачка? А если вы не уважаете себя, то отсюда и его неуважение вас и такие разрушительные отношения. Я знаю одного мужчину, у которого были разные отношения с разными женщинами - с одной как у вас, а с другой нормальные здоровые. То есть одна из них позволяла себя критиковать и унижать. Поэтому у меня к вам единственный совет - займитесь своей самооценкой, измените свое отношение к себе, сделайте работу над ошибками и просто побудьте с собой... а потом уже думайте о том нужно ли вам к нему возвращаться. Понимаю, что хочется и колется... но если вы продолжите "бежать за ним по первому зову", то вы просто вернетесь в то же болото. Так вот подумайте чего вы действительно хотите: таких отношений как у вас были? Или нормальных романтических двух любящих людей?
    		 08.09.17 09:29
         
    5
         
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  • звездочка )
    Редж, жму лапку ) полностью поддерживаю. Хотя я ещё думаю, что бежать по первому зову это ещё и отсутствие своего собственного мира, своих дел, интересов, которые на себя тоже требуют времени и включения в них.
    		 08.09.17 09:33
         
    5
         
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  • 50/50
    ну раз хочется в родные тиранические объятья, надо итить))а вдруг на жизненном пути больше не встретится родное "к ноге!"?)) такая потеря
    		 08.09.17 12:58
         
    1
         
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  • Koshka
    Вы пишете, что он критиковал, унижал, Вам было плохо. Вы это хотите вернуть? Будет только хуже, если Вы вернитесь, он поймёт, что прогнул, и будет гнуть дальше. Вы "исправитесь", а он найдёт другие причины сделать Вам больно.
    		08.09.17 12:13
         
    2
         
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  • Вера
    Жаль, что я не знакома с экспертом Аленой лично. Хотелось бы иметь такую подругу! Всепонимающую, умеющую дать верный совет. Прислушайтесь, Мария, к экспертам. Ваше "боюсь" есть интуиция. Когда любишь нет всяких "боюсь", не задумываешься бежишь сломя голову. Вы не для друг друга. Попробовать можно, быть может нужно, если от этого вы ничего не потеряете, но вряд ли что у вас с ним получится.
    		 08.09.17 11:51
         
    1
         
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  • Редж
    По тому как мужчина относится к женщине можно сказать о ее отношении к самой себе. Зачем вы бежите по первому зову? Это не любовь, это отсутствие самоуважения. Вы женщина или верная собачка? А если вы не уважаете себя, то отсюда и его неуважение вас и такие разрушительные отношения. Я знаю одного мужчину, у которого были разные отношения с разными женщинами - с одной как у вас, а с другой нормальные здоровые. То есть одна из них позволяла себя критиковать и унижать. Поэтому у меня к вам единственный совет - займитесь своей самооценкой, измените свое отношение к себе, сделайте работу над ошибками и просто побудьте с собой... а потом уже думайте о том нужно ли вам к нему возвращаться. Понимаю, что хочется и колется... но если вы продолжите "бежать за ним по первому зову", то вы просто вернетесь в то же болото. Так вот подумайте чего вы действительно хотите: таких отношений как у вас были? Или нормальных романтических двух любящих людей?
    		 08.09.17 09:29
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • звездочка )
    Дорогая Мария, отношения можно перезагружать, но для начала подари себя себе. Сценарий тиран-жертва не может быть осуществлен, если нет жертвы, а ты сама в неё завалилась по самую макушку. На самом деле даже если у человека нет замашек тирана, когда рядом появляется жертва её подсознательно хочется пнуть. Поэтому сейчас не слушай ни маму, ни подруг, ни парня. Тебе надо для себя и своего счастья изучить вопрос - в чем разница между женственностью и жертвенностью, иначе тебя этот же сценарий будет догонять во всех отношениях с мужчинами. Женщины, которые тебя окружают, уже сразу понятно, что ничему в этом вопросе не научат. Значит, ищи знания в других источниках.
    		08.09.17 08:58
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо
    Лучше оборвать сразу, но если решитесь на вторую попытку, месяцев двух хватит, чтобы убедиться - с "начала" начнется ТА ЖЕ самая история.
    		 08.09.17 08:33
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • rerfhfxf
    Мама и подруги правы.Человек может меняться в некоторых вещах, но козел никогда не превратится в зайку. Не совершай глупости, потерпи и забудешь его. Сделай выводы! Проанализируй все, что было в ваших отношениях и пойми как не наступить на те же грабли. Встретишь другого, и лет через 10 оглянешься и посмеешься, мол, вот дура была, надо было сразу его бросать.
    		 08.09.17 06:04
         
    6
         
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  • Kap
    НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К БЫВШИМ ЛЮБИМЫМ, НИКОГДА!
    		 08.09.17 02:10
         
    3
         
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