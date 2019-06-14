Мне 48 лет, не так давно вышла второй раз замуж (первый муж умер 7 лет назад). От первого брака есть один ребенок – 27-летняя дочь. Когда второй раз вышла замуж, я оставила квартиру дочери и переехала к мужу на его малую родину в глубинку.

С дочкой общаюсь, регулярно созваниваюсь по телефону или скайп. Недавно она меня огорошила новостью: ее муж ушел к любовнице, а она осталась одна с 4-летним сыном на руках. И теперь она просит меня вернуться к ней, в город, чтобы нянчиться с внуком, пока она будет на работе. Мол, денег на няню у нее нет, водить и забирать ребенка из детского сада из-за работы она не успевает.

Я очень хочу помочь своей дочери, но муж против. Говорит, что она уже взрослая и должна сама решать свои проблемы. Не учитывать его мнение я не могу, он хороший у меня, заботится обо мне, во всем помогает. Как компромисс, предлагает, чтобы дочь переехала к нам с ребенком и тут устроилась на работу. Но дочка не хочет уезжать из города и настаивает на своем. Что делать?