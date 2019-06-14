Очень хочу помочь своей дочери, но муж против
Мне 48 лет, не так давно вышла второй раз замуж (первый муж умер 7 лет назад). От первого брака есть один ребенок – 27-летняя дочь. Когда второй раз вышла замуж, я оставила квартиру дочери и переехала к мужу на его малую родину в глубинку.
С дочкой общаюсь, регулярно созваниваюсь по телефону или скайп. Недавно она меня огорошила новостью: ее муж ушел к любовнице, а она осталась одна с 4-летним сыном на руках. И теперь она просит меня вернуться к ней, в город, чтобы нянчиться с внуком, пока она будет на работе. Мол, денег на няню у нее нет, водить и забирать ребенка из детского сада из-за работы она не успевает.
Я очень хочу помочь своей дочери, но муж против. Говорит, что она уже взрослая и должна сама решать свои проблемы. Не учитывать его мнение я не могу, он хороший у меня, заботится обо мне, во всем помогает. Как компромисс, предлагает, чтобы дочь переехала к нам с ребенком и тут устроилась на работу. Но дочка не хочет уезжать из города и настаивает на своем. Что делать?
Мнения наших экспертов
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Алена
На мой взгляд, твой муж прав. Дочь взрослая, а ты – не одинокая пенсионерка, чтобы пожертвовать своей личной жизнью ради удобства дочки. Переехать к ней жить, чтобы присматривать за ребенком – это дорога в ад для тебя. Даже если бы муж сказал «ок», дальше-то что? Ты бы неизбежно начала отдаляться от любимого человека. У тебя неизбежно бы начали размываться личные границы, ты бы превратилась в бесплатную няню, домработницу и служанку при дочери, которая не в состоянии сама решать свои проблемы. Более того, ваши отношения почти наверняка начали бы портиться, даже если бы ты согласилась бросить все и перебраться к ней. Увы, но это почти неизбежно. Потому что в какой-то момент она забудет, что ты делаешь ей одолжение, и начнет воспринимать твое присутствие как вынужденную необходимость, при этом не слишком приятную.
Что же делать? Предложи вариант забрать внука к себе на время, пока она решает проблемы. Если же это ее не устраивает ровно также, как и переезд к вам, то почему бы не рассмотреть вариант няни, которая только забирает ребенка из садика и дожидается ее с работы? Есть масса пенсионерок, для которых это – возможность небольшого приработка, плюс хороший стимул чаще выходить на улицу. Знаю это по собственному опыту. Тут главное – начать искать нужного человека.
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Сергей
Анна, к сожалению, в данном вопросе тебе вряд ли кто-то сможет помочь. Тут дело касается ваших внутрисемейных отношений, и только вы сами сможете хоть как-то в них разобраться. Увы, но ситуация действительно непростая и какого-то однозначно правильного и одновременно простого решения в ней нет. Придется балансировать между желаниями всех участников, а это всегда очень непросто.Плохо еще и то, что твой муж и дочь, судя по всему, не очень друг друга любят и уважают, и сейчас, по сути, ставят тебя перед необходимостью выбора чьей-то стороны, что само по себе неправильно и ведет к дополнительным конфликтам.
В общем, просто не будет, и помочь тут смогут, наверное, только переговоры и убеждение. Вопрос, действительно сложный, поскольку у всех есть свои, вполне понятные требования и мнения. И как найти компромисс, пока непонятно. На мой взгляд, для начала можно попробовать собраться всем вместе, и обсудить ситуацию сообща, за одним столом. Ну а дальше придется смотреть по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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krazy 14.06.19 01:47Вы ж молодая еще. Какой с ребенком сидеть? Плюс муж, его куда? Бросите одного? Вот так просто? А секс? Любовь? Отношения? Их куда? Может проще чуть денег давать на няню?
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Прелесть 14.06.19 08:27Съездить поддержать и направить надо. Безусловно. На пару недель но не в вечные няньки.
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Прелесть 14.06.19 08:24Муж совершенно прав. Она взрослая и должна решать свои вопросы сама. Первое время можете помочь деньгами. Тюмень большой город и все условия для мамы с ребёнком решаемые. Квартира у неё я думаю не однушка. Так что может сдавать комнату. Может взять няньку с проживанием и тд и тп. Как то же она жила до развода. С мужем пусть и решают. Мне кажется в дочери много гордыни. Значит жизнь исправит этот недостаток. Спокойнее. Вам надо быть спокойнее. Не бросаться сразу на амбразуру. Это ЕЁ урок. Не ваш
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Прелесть 14.06.19 08:38Причём такие вопросы надо решать с мужем. А не с мамой. Девушка слишком гордая. Обиделась видимо на мужа. А нельзя обижаться. Вопросы по выращиванию ребёнка надо решать именно с мужем. Мама, именно этому дочери и надо научиться. А то что это за муж в Тюмени который может иметь любовницу но не может оплатить сыну няню????
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Ольга 14.06.19 08:39Я не берусь судить, так как не знаю всей ситуации, но может Вашей дочке найти работу с нормальным графиком? В нашем городе детские сады работают с 7:00-19:00. Сама сына к 7:00 водила, т.к работала с 8:00-17:00. Либо Ваша дочь не хочет напрягаться, либо сейчас находится в стрессе. Переезжать к ней не стоит, попробуйте забрать внука на пол годика. Ей наверное надо развод пережить.
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Элли / 14.06.19 15:39Не совсем поняла, почему не задействуют в этой ситуации отца ребенка? Понятно, что иметь с ним дело не очень хочется после того, как он изменил и ушел к любовнице, но это не освобождает его от ответственности, в том числе и материальной. Почему женщина, которую он оставил, с которой жил в браке и от которой есть общий ребенок, должна только сама решать свои материальные проблемы и проблемы, связанные с тем, что не с кем оставить ребенка? Пусть подает на алименты или как минимум пусть оплачивает няню, чтобы она могла выйти на работу или пусть сидит с ребенком сам или его родственники (бабушки/дедушки) пока мама на работе. Где папаша?!
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Элфи Крекс / 14.06.19 14:32В ситуации из сегодняшнего письма я как бы была и на месте дочери, и на месте матери. Мне было 28 лет, когда ребёнку исполнилось три года и я должна была выходить на работу. Моя мама тяжело болела последний год и за несколько дней до того, как дочке исполнилось три года, умерла. Свекровь жила очень далеко.Да, у меня был муж. Но -90-м, зарплаты задерживают, иногда по несколько месяцев, и муж хватался за любую возможность заработать "живые" деньги и часто был в отъезде. Отвести ребёнка в садик проблемы не было, садик с семи, но вот забрать не всегда получалось вовремя. Как выходила из положения? Иногда забирала мама детсадовской подружки. Девочки у них часок-другой играли, пока я не приду. Я, в свою очередь, тоже отказывала ей взаимные услуги, как-то та девочка даже жила у нас несколько дней, когда мама была в отъезде. Иногда забирали соседи, мама или бабушка, чей мальчик ходил в тот же садик, но в старшую группу. Опять на основе взаимовыручки. Иногда ( здесь мне повезло, что и садик, и работа были недалеко от жилья) воспитательница забрасывала моего единственного оставшегося в садике ребёнка ко мне на работу. Ребенок был счастлив, потому что я ей включала детскую программу на компе. Воспиталке тоже ничего не платила( хорошие подарки к празднику - это святое). В ситуации гг тоже была: овдовела в 41год, осталась с двумя детьми от двух браков, и мой третий партнёр появился через несколько лет. И я скажу, что с годами начинаешь больше дорожить отношениями. Это в молодости можно выйти ( выскочить, как часто пишут) замуж по глупости, развестись - и вся жизнь впереди. Сейчас понимаешь, что не уже не вся. И если повезло встретить нужного человека, повезло снова иметь любовь, нежность, ласку, заботу, то такими отношениями не разбрасываются.
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Ольга / 14.06.19 14:21Дочь конечно эгоистичная дева, если ( как некоторые здесь пишут) у неё шок от ухода мужа, то обычно люди не знают, как дальше жить, а у дочки уже план есть- мама все бросает и переезжает к ним для воспитания внука. Сказала бы она это американской мамаше или европейке, сразу была бы послана)
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Элфи Крекс / 14.06.19 12:28Продолжение. А теперь перейдём к практической стороне дела. Вы работаете? То есть при переезде вы не только расстаетесь с мужем, но и увольняетесь с работы. Вы уверены, что в 48 легко найдёте новую работу? А если найдёте, кто будет отводить-приводить ребёнка? Ах, вы будете рано вставать, приводить ребёнка к семи в садик, а потом по морозу, в снег и метель (см. чей-то комм внизу) бежать на работу? Вы так сможете? Тогда почему так не сможет ваша молодая дочь? Ах, вы поищете работу с приемлемым графиком, чтобы и спокойно отводить ребёнка в сад и спокойно забирать? А почему такую работу не поищет дочь? Почему она не сделает многое из того, что сделал бы человек разумный: не договорится за небольшую плату с соседкой-пенсионеркой, чтобы та забирала ребёнка, не попытается договориться на работе о, например, сокращением на час рабочем дне или возможности частично работать дома? Риторический вопрос: кто же забирал ребёнка из садика раньше, даже не задаю. Или вы не работаете, вас содержит муж? Так это он свою жену содержит. В случае "возвращения" вас в свою бывшую квартиру он не будет вам пожизненное содержание платить. А у дочери денег и на няню нет. На что вы будете жить? Носки на продажу вязать между походами в садик? Тут вчера 50/50 написала, что чтобы матери не углублялись особенно в жизнь взрослых детей, не надоедали им с заботой, опекой и контролем, у матерей должна быть своя жизнь. Пока она у вас есть.
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Элфи Крекс / 14.06.19 12:09Странная просьба дочери и странная ваша реакция на неё. То есть, у дочки не задалась семейная жизнь и она просит маму развестись с мужем, чтобы ей помогать? Либо умственное развитие у дочери осталось на уровне подростка, который считает, что личная жизнь старушки - это чая с сутками похлебать и будет с нее, либо она от горя помешалась. А вы? Вместо того, чтобы успокоить дочь, приехать к ней, дать ей пожаловаться-выплакаться, а затем, как взрослый человек, подсказать реальное решение обычной житейские проблемы, вы включаетесь в этот бред. Или ваш новый брак просто фикция? Понадобилось квартиру дочери освободить, вот и пристроились. Видела таких бабуль, отправленных замуж в Финляндию или Германию. Плачут,бедные: и говорит-то все вокруг по-басурмански, и готовь-убирай для какого-то постороннего мужика, и даже - свят-свят-свят, страм-то какой! - спи с "им". Когда у бабули радость тресоцки пожевать- цаецку похлебать, цаецку похлебать- внуцаток доглядеть. А муж ваш в курсе, что он для вас так, хозяин жилплощади? Или он, как дурак, компромиссы предлагает, а вам с "доцей" и не надо?
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Katy / 14.06.19 12:04Анна, ваша дочь сама должна решить этот вопрос. Это будет ее опыт. Судя по письму она еще не повзрослела, хоть ей уже 27 и у нее есть малыш. Надо исправлять- это ваши недочеты воспитания. При рождении детей женщина должна нести ответсвенность и понимать, как она будет их содержать и заботится( надежда только на мужа это не серьезно, муж может потерять работу, заболеть ит.д ). Если родственники готовы помочь и могут- отлично, но требовать этого недопустимо. Виден эгоизм вашей дочки. Вы еще молода, устроили свою жизнь, у меня бы и в мыслях не было предложить такое своей маме. Вы должны поговорить с дочкой и обяснить,что готовы помочь. Приезжая иногда( не часто) возможно матеоиально( выделила часть денег на няню.И с мужа никто ответственность не снимал, пусть подает на алименты.Будет терпеливы не идите на конфликт, но и не сдавайте свою позицию. Дочь в итоге поймет все и вынесет правильный жизненный урок и надеюсь повзрослела т. к. она уже мамам и у нее теперь большая отвественность.
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[email protected] / 14.06.19 11:07Я думаю, это как раз та ситуация, которая со временем устаканится. Но нужно время. Дочка должна организовать жизнь без мужа. Перезагрузиться. Успокоиться. Ее сын пойдёт в школу через 2-3 года. Болячки детские будут реже. Сынок будет самостоятельнее. Отношение с бывшим мужем успокоятся и будет какая-то новая форма общения. Ей уезжать в глубинку не стОит, имхо, ей ещё рано. Перед ней взя жизнь. Я пробежалась по комментам, сегодня я в контрах с общественным мнением. Но я знаю на 1000%, что я бы поехала к доченьке. Никакой, даже самый золотой второй муж не мог бы быть важнее. А не-воторой, только первый - то есть, родной отец, никогда бы не остановил. Он бы сам сказал - езжай, и еще бы 10 раз спросил, как нам, девочкам, помочь.
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Кто / 14.06.19 11:20Была бы там нормальная дочка, то она бы хотя бы какие-то условия для мамы предложила получше. Например, сказала бы, что освободит квартиру для мамы с ее мужем обратно, может, и для того, чтобы ребенка там чаще оставлять ночевать, сама станет снимать ближе к работе. Тогда и мама сможет пожить, и дочка бы новых женихов искала спокойно, но тут же далеко не так. Как бы маме вообще на улице не остаться, когда у дочери новый муж появится.
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[email protected] / 14.06.19 11:27В идеале, чтобы мам с мужем жила очень близко. В соседнем подьезде, например. Бывший муж, если не последний поц, если не сумел быть хорошим мужем, то мог бы создать условия маме своего ребенка для опеки над сыном. Но для этого нужно спокойно сесть и обсудить. Вася, давай по делу. Мне нужно то и это. Мне нужна такая сумма. Мне нужна такая помощь. Если ты не можешь учавствовать так, как нужно, помогай иначе. А пока, похоче на то, что она в трансе, ребенок ни в чём не виноват. Почему ребенок должен страдать? Постоянно вижу, как водят в сад то с соплями по пояс, то с кашлем. Обьяснение - затурканная мама не имеет няни/бабушки/и т.д. Это всё от бедности/жлобства мужиков/незнаний. Последнее ваше предложение - да. Такое тоже бывает. Увы.
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Кто / 14.06.19 11:51"Почему ребенок должен страдать?" Он в любом случае уже страдает, если мама сильно переживает из-за развода, и это страдание может проходить безсимптомно, даже без соплей и кашля, и может быть еще серьёзней, чем вышеобозначенный транс его мамы. И задача мамы из Тюмени получается больше в том, чтобы научить дочку не связываться со жлобами, в таком случае, чтобы не бегать потом затурканной в садик, в том, чтобы посоветовать дочери, как урегулировать всё с ее мужем в правовом порядке. А не бежать по первому зову здоровенной девахи подтирать ей сопли, прислуживать ей и своему внуку, уже отдав им свою квартиру, без перспектив снова самой быть с мужчиной когда либо.
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[email protected] / 14.06.19 11:56Девушки, я не спорю, я уверена, со временем и сама дочь перестанет нуждаться и у нее все наладится. Но, отказать в помощи, когда внуку 4 годика, а дочка в трансе, по-моему, жестоко. Я бы поехала. Отца ребенка нужно однозначно включить и финансово, и не только.
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[email protected] / 14.06.19 10:51Дело хозяйское, конечно, но я бы даже не имела никаких дилемм в этом вопросе. Собрала бы сумку и поехала бы к дочери. Мало того, что с ребенком нужно помочь, ей сейчас душевно плохо. И поддержка любащей мамы как нельзя кстати. Просто будьте рядом. А муж, что муж. Если у него такой взгляд на мир, с ним спорить не стоит. И так не поймёт.
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*** / 14.06.19 11:23втащить в свою жизнь маму - ужос-ужос. Какой другой приличный мужик на ней-доче женится, если она под мамкину юбку без мыла лезет?
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[email protected] / 14.06.19 11:29А к кому ей обращаться? Мама она и есть мама. Пока не уляжется, мама - лучшее крыло. На какое-то время, не вижу ничего плохого. Это моя позиция как мамы. Я бы не отказала.
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Кто / 14.06.19 11:57Это всё так, само собой. Но почему дочь не приглашает на какое-то короткое время и не вместе с мужем мамы? Почему возникло такое категоричное или-или и интересы мамы не учитываются совсем, абсолютно? Неужели так должно быть правильно? Ведь нет.
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Элфи Крекс / 14.06.19 12:32Муж однозначно работает. Мама, кстати, скорее всего, тоже. Уволиться?
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Кто / 14.06.19 13:44Взять без содержания "по семейным обстоятельствам" на неделю-другую в крайнем случае всегда можно. На похороны так и делается, здесь, как я посмотрю почти похороны по разыгранной трагедии - "транс после развода, шок, водить без мужа самой ребенка в садик жестоко..."
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[email protected] / 14.06.19 14:34Элфи - муж однозначно работает - да, вы правы. Конечно, он останется там, где есть, у себя дома. Но маме приехать, нужно, имхо. Не говрю, что навсегда. Но поддержать надо. Это мое мнение и моя позиция. Я бы домой позвонила, если бы мне было плохо и страшно. И мама бы приехала. На самом деле, бывший муж этой дочки должен встать сейчас на ушах, чтобы качество жизни не ухудшилось. А мама, это Ангел-хранитель. Опять же повторюсь, это моя личная позиция. Не претендую на верное решение проблемы.
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Элфи Крекс / 14.06.19 15:00Приехать поддержать - кто бы спорил. На короткое время, не руша свою жизнь. Приезжают мамы, например, если есть такая возможность, когда дочка родила, на первый месяц. Если, не дай бог, действительно несчастье( тяжёлая болезнь дочери или внука), там уже вся семья думает, как быть, что делать, кому куда ехать и насколько.
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[email protected] / 14.06.19 15:40Элфи, я бы очень не хотела, чтобы это выглядело спором, просто, мне изначально не пришло в голову, что мама переселится на пожизненное проживание с ними. Так далеко планировать сложно. Время всё решит и расставит по местам. Пока дочка не окрепнет, пока не уляжется. Но сколько времени это займёт - кто знает. Может, пару месяцев. Может, полгода. Или даже год. 4 годика, эх. Моей дочке почти 4 годика. Я не понимаю равнодушия к состоянию своего ребенка, поэтому, изначально заняла позицию - ехать. Конечно, 2 муж не будет в восторге. Любой муж хочет иметь жену возле себя. Но иногда, нужно решить, что важнее.
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Др пс / 14.06.19 11:59Ваша позиция Эллис, это позиция любящего и самодостаточного человека, «в отличии от»
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[email protected] / 14.06.19 14:34Спасибо.
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Наталья / 14.06.19 10:45Ситуация тяжелая. Моему сыну 7 лет. Живу далеко от родителей. Работаю мало - сына оставлять не с кем. Хорошо, что муж пашет как лошадь и может нас содержать. Все перепробовали - няни, ясли, садик, продленка. Это ужас. То ребенок болеет, то няня. Больного ребенка и няня не возьмет и в сад нельзя. 5 нянь поменяли - причем все сертифицированные и со специальным образованием. Последняя развелась и переехала. Тут мы плюнули и не стали новую искать. Но у меня же муж - мужик настоящий. Сказали за 2 смены 2 зарплаты -закатил рукава и попер.
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лаки / 14.06.19 09:42вспомнился фильм советский "впервые замужем") надеюсь, у вас не такой тяжелый случай) помочь дочери - не значит забить на свою жизнь. вариантов вам уже тут практических накидали море - выбирайте. от себя доавлю, не позволейте навешать на вас чувство вины, дочь предложила самый простой для себя вариант (ха, как она сиииильно ошибается, кстати), но вам итакой вариант точно не подходит. допустим вы сейчас бросите мужа, свою жизнь и помчитесь к дочери в город, пройдет лет 6-7 и в ваших услугах она перестанет нуждаться, выйдет сова замуж скорее всего, и попросит освободить жилплощадь) и с чем останетесь вы к пенсии? одна, без мужа, без жилья свободного для себя и в возрасте под 60 - хороша перспектива? так что решайте вопрос как помочь более разумно, не кладите свою жизнь на алтарь, вы ее вырастили, жилье ей обеспечили так что дальше уже чисто бонусы с вас) не переборщите с ними))
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лаки / 14.06.19 10:08да, и кстати, если муж дочери не сирота, то у внука еще одна бабушка и дед имеются - развод родителей не отменяет автоматом обязанностей и бывшего мужа и возможности помощи со стороны его родителей. я разводилась очень неприятно и родители мужа вели себя не слишком достойно, но я не запретила сыну с ними общаться и потом, когда страсти улеглись, иногда пользовалась их помощью, а внук с ними до сих пор общается, неачсто, но нормально, а свекровь бывшая так вообще меня с ностальгией вспоминает, сравнивая с нынешней невесткой)) словом, вариантов - море, не надо бросаться вам на амбразуру)
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[email protected] / 14.06.19 11:20Дочка уязвима сейчас, какое-то время она будет "наводить порядки" в голове. Для спокойного общения с мужем, который бросил ради другой женщины, нужно иметь холодный ум, лишённый всяких лишних мыслей, а только конструктивное общение о ребенке. Но эти займёт какое-то время. Время лечит.
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лаки / 14.06.19 11:39съездить к дочке помочь на время - да, но переезжать совсем,бросать мужа или тщить его с собой через скандал - нет, не выход это. да и самой деочке со временем мама начнет мешать.
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[email protected] / 14.06.19 11:58Лаки, ключевое слово- время. Думаю, в этой ситуации пожизненных планов никто не строит. Тут всё решает время.
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ЯздесЯ / 14.06.19 09:42Героиня зря тему мужа не раскрыла. Интересует его, что сын уедет в город бабушки, например, по необходимости или нет, непонятно. Сколько он вообще участвует в ребенке, по мне, это важно для понимания всей ситуации, два родителя у внука или одна мать. Может, там дочь мужу не дает, наоборот, общаться с ребенком из мести и обиды, хоть одной и тяжко, а бабушка приедь, помоги, должна. Мы ж ведь не знаем.
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Кто / 14.06.19 09:39А я поняла так, что Тюмень это и есть глубинка, а город дочери с квартирой - это Москва, а там понятно, что няню не потянуть одной. Может, и ошибаюсь. Но вариант найти бабушку просто забирать из садика, думаю, вполне приемлемый был бы для дочери. Похожая "дочка" с ребенком от прошлого брака была в женах у моего брата. В итоге вышло так, что брат каждый день забирал ребёнка из садика, а "дочка" имела возможность "хоть иногда" встречаться с подругами. Естественно, позже "хоть иногда" переросло в "постоянно", типа, "а что такого, ты же всё равно на машине" и он от нее ушел, т.к. не согласен был, чтоб она гуляла после работы, а он был связан ответственностью. Подозреваю, что там были не только подруги, а какая-то давняя дружественная компания, т.к. девушка она довольно общительная, а он остался в стороне, еще и нагруженный. В общем, я провожу параллели и думаю, что дочка здесь точно не думает о маме, а думает о том, на кого бы можно было свалить ребенка и эту надоевшую заботу о нём.
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Солярская / 14.06.19 09:44Слушайте, то Тольятти глубинка, то Тюмень вон... Глубинка - это поселок, райцентр, 3-5 тысяч населения, может вообще деревня.а Тюмень - провинция, конечно, но обеспеченная, нефте-газовая, там все хорошо и с работой и с достатком.
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Кто / 14.06.19 10:35Ага, "слушайте"))) Как будто мы с Вами уже об этом говорили когда-то, но не припоминаю... ))) Лично я в Тюмени не была, не знаю, но спрашивала тех, кто был, говорят, маленький уютный городок, т.е. он даже не миллионник, и у нас не многие бы туда хотели переехать. Поэтому, если у нас к нему относятся, как к маленькому, а я не из Москвы и даже не из Питера, то представляю как относятся москвичи и питерцы, например. Поэтому я допускаю, что это и есть "глубинка" из письма.
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Солярская / 14.06.19 10:45Да я без претензий, просто глубинка - это прям совсем крошечные точки на карте, а Тюмень город. Ну, не миллионник. Провинция.
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Кто / 14.06.19 11:00Ну, это для Вас так. Я бы тоже, наверное, не стала называть Тюмень глубинкой, это просто следует из письма и подписью под письмом. А если бы это был райцентр, то я бы так и сказала - райцентр, а внизу бы стояло - Тюменская область, но здесь же не так... Поэтому я представила, как бы написала например, москвичка. А у моей мамы подруга как раз из Москвы переехала в Миасс, оставив квартиру сыну, так вот для нее это "глубинка". Вот поэтому в моём представлении так сложилось почти со стопроцентной уверенностью)
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Др пс / 14.06.19 09:37А давайте фаст форвард на 25 лет? Внук - взрослый человек со своей жизнью, у дочери, возможно, мужчина и вполне себе ещё полна сил и здоровья, а вы - старая бабка в глубинке, как вариант, муж страдающий альцгемером, или после инстульта, или ещё что. Ну как? Дальше продолжать?
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Солярская / 14.06.19 09:54Тут не поспоришь. Все хорошо в глубинке, но до определенного момента.
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лаки / 14.06.19 10:01вы предлагаете ей ближайшие 25 лет прожить ради внука в ожидании возможного альцгеймера в надежде, что дочь с внуком ее смотреть будут? а что, если не бросит сейчас все и не переедет к ним нянькой, они ее в старости оставят без помощи? дикая семейка выходит в таком случае, но я думаю это все-таки ваша выдуманная пугалка)) женщине вообще-то нга минуточку всего 48! у некоторых в этом возрасте еще дети дошкольники, а ей предлагается записаться в бабули, которым уже ничего кроме внучка не должно быть нужно, абсурд какой-то
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Др пс / 14.06.19 11:57Ну почему пугалка сразу, это наиболее вероятный вариант развития событий в ее (и 99% здесь пишущих) ситуации. Сейчас ля ви. Результат потребительского менталитета/ ей, кстати, поздно уже метаться, дочку она уже вырастила, точно такой же потребительницей - осталось только наслаждаться жизнью, пока есть силы и здоровье
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Лада / 14.06.19 09:37Одно дело - когда бабушка живет рядом и не против помочь. А тут слишком многим вы должны пожертвовать. И не примет ли все это дочь как само собой разумеющееся и не требующее особой благодарности? Вообще то, что вы раздумываете над тем, чтобы бросить вашего мужа из-за проблем дочери - не очень хороший знак для вашей семейной жизни. Неужели вам не нужен ваш муж? Я вижу решение проблемы в том, чтобы поговорить с дочерью на тему помощи со строны ее бывшего мужа и вашей материальной помощи на оплату няни (всего- то надо найти на пару часов в будни по вечерам). Сегодня дочь работает с одним графиком, завтра может будет с другим, а вы свою жизнь решили из-за ее теперешнего графика рушить?
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ЯздесЯ / 14.06.19 09:59Вот согласна. Ну разве, может, нет насчет мужа. Мне кажется, автор, как любящий семейный человек, отзывается в трудной ситуации помочь тому в семье, кто нуждается (дочке в данный момент), и это естественно и правильно, ведь у мужа пока все хорошо. Но жертва действительно будет слишком велика, по-моему, есть более приемлемые для всех варианты. В настоящей семье серьезные неоднозначные вопросы должны решаться сообща с оценкой возможных ограничений для членов семьи и их приемлемости и временных рамок, дочка очень молода для зрелых решений, плюс, наверняка, в кризисе от проблем своей семье. Если мать откажется идти сейчас у нее на поводу, она это адекватно оценить сможет только через много лет. Между прочим, в дочкиных интересах, чтобы у мамы была своя жизнь и хороший партнер, т.к. через много лет оставшаяся сейчас одинокой мама запросто может упасть ей на голову. Все, кого знаю, то еще удовольствие испытывают в такой ситуации. Автор, мудрость сейчас только у вас.
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ingenue / 14.06.19 09:31В этой ситуации предлагаю забрать ребенка к себе. В глубинку. Многие так делают. А родители (дочь) крутятся и пробивают дорогу себе в городе сами. Я сама знаю, что это такое. Когда приводишь в метель ребенка в 7-00 в садик чтобы самой до работы на 8 - доехать... ужас... А на работе нужно задерживаться каждый день. Если в 18-00 начинаешь собиратся смотрят волком и говорят, что не ценишь свою должность и будущем компании не думаешь...а большинство подруг вокруг за мужьями и не работают. ходят на фитнес и детей в садик приводят к 10-00. Но я все равно за независимость женщины. и за возможность себя обеспечить. очень страшно в 40 лет оказаться вышвырнутой мужем на улицу без работы... это не Европа. Это Россия. Здесь муж может и избить и в тюрьму упрятать и детей забрать... так что только финансовая независимость...
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Солярская / 14.06.19 09:42Я новости не смотрю, а общаюсь в одной мамской группе в ФБ. Довольно локальная группа. Так вот недавно одна из мам, живущая в Америке с мужем- американцем (уже бывшим), угодила в тюрьму. За попытку вывоза ребенка с собой в РФ. Ну и? В Европе просто заберут ребенка у матери и отдадут отцу. И все на этом. Максимум - пополам будет жить неделю там, неделю там, если суд сочтет возможным. В России случаи, когда дети остаются с отцом - это мизер как раз таки. А случаи "мама в тюрьме" или "мама в психушке" - это уже из разряда экзотических редкостей. Скорее алименты хрен получишь.
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Элфи Крекс / 14.06.19 12:46Нет, не заберут в Европе ребёнка у матери и отдадут отцу. В Европе сколько стран? В каждой-свои законы, и в каждом конкретном случае решается по-разному. От вышеназванной передаче отцу до выплаты отцом алиментов не только ребёнку, но и неработающей матери. И чтобы два раза не вставать: нет, в Европе не учат детей в садике онанизму, не переодевают мальчиков в девочек и наоборот, не насилует детей в костюме Путина и люди не о двух головах.
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Солярская / 14.06.19 13:29Не с двумя головами? )) Неужели с тремя?))
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Элфи Крекс / 14.06.19 14:40Угу. Столько денег в парикмахерской тратим, ужас! Хорошо хоть головные уборы не носим. Сороконожкам хуже, и цены на ? выросли, и на педикюр полдня уходит. К тому же российские сороконожки -это местные тысяченожки. Мрак, одним словом.
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