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Нужно ли ждать, когда он выберет одну из нас?


Я ушла от молодого человека, с которым прожила 4 года вместе. Накопилось очень много обид. Он выпивал по вечерам пиво, часто был вспыльчивым и агрессивным. В ссорах переходил на личности, нецензурную лексику, мог сильно нагрубить. Потом всегда просил прощения. И я, разумеется, прощала. Думала, пройдет это у него. Так 4 года пролетели незаметно, и, не выдержав его характера и накопленных обид, я ушла сама. Хотелось отдохнуть это всего этого, проанализировать, успокоиться, думала, что таким образом, может, что-то поймет и изменится. Спустя 3 месяца после моего ухода, он стал звонить и писать, умолял вернуться, говорил, что осознал все свои ошибки, что действительно жестоко себя вел, что был глупцом. Я спрашивала у него: «Если я вернусь, есть ли гарантия, что ты больше не будешь себя так вести, как раньше?» Он не давал четкого ответа (будто был не уверен в себе). Это меня останавливало, несмотря на желание вернуться к нему. Я боялась повторения. Несколько месяцев спустя познакомилась с одним человеком, мы стали дружески общаться. Он сам недавно пережил разрыв, на этой общей почве мы и сошлись, и друг друга морально поддерживали. Со временем он стал проявлять ко мне интерес как парень. Но я не допускала большего. Своему бывшему в порыве обиды рассказала про другого парня, «уколов» бывшего тем, что сравнила их, сказала, что новый никогда бы со мной так не поступил, что он не пьет, вежливый, тактичный и я ему нравлюсь. Сейчас я понимаю, что нанесла бывшему тогда большую травму этим. Дальше началось странное. Бывший то пишет «вернись, я изменился, я тебе прощу даже другого парня». Следом пишет: «Я тебя ненавижу, не прощу никогда, ты предательница, ты меня бросила. Я больше никогда не смогу быть таким верным как прежде». Какое-то раздвоение личности началось. Естественно, что я не возвращалась, видя такую агрессию. Время шло... Однажды он написал, что у него появилась другая девушка, он ей очень нравится, но он не хочет с ней серьезных отношений, учитывая свой непростой характер. Написал, что больше возвращать меня не планирует, и хочет открыть свое сердце для нового. Мне было неприятно это читать, в глубине души я все же надеялась на то, что человек осознает все, изменится, поменяется ради меня, а не будет делать мне на зло. На Новый год он позвонил и сказал, что очень любит меня и я одна до сих пор в его сердце, но возвращать отношения уже не хочет. Он продолжил писать и после и все время звал в гости к себе на новую квартиру. Я не выдержала и поехала к нему после Нового года, в душе понимая в тот момент, что, несмотря ни на что, все равно эту сволочь люблю. Он хорошо меня встретил. Но уже в квартире по вещам и его фразам я поняла, что у него за это время начались отношения с другой девушкой, что он переспал с ней (она была девочкой), и она ходит к нему в гости, носит ему еду. Сказал, что у нее такой характер, что ему даже не хочется на нее кричать и обзывать, - милая, скромная. Обидно, получается, причина во мне? Но когда начинались наши отношения, я тоже была милая и скромная, и он не вел себя агрессивно, пока не стали жить вместе. В общем, я действительно расстроилась. Ощущение, что предали как-раз-таки меня! Сначала мне пришлось спасаться бегством от токсичных отношений и со съемной квартиры, в которую когда-то же и привела человека. Ни какие разговоры, предупреждения, молитвы, ничего не помогало, прежде чем я приняла решение уйти. А теперь человек с другой девушкой спит и говорит, что это он теперь будет выбирать из нас двоих. Попросил дать ему время. Но мне неприятно это. Это неравноценный выбор. Поставить на одну чашку весов 4 года отношений, всего что было пережито нами и 3 месяца с другой девушкой, которая говорит ему комплименты. Он за ней особо не ухаживает. Фактически изменяет ей со мной (хотя я дала понять, что никакого интима не будет пока он с другой). Иногда пишет, звонит, зовет в гости, иногда у меня ощущение, что теперь я ему нужна только в качестве ушей или для секса. Я тоже ему пишу. В основном отправляя какие-то интересные вещи или смешные видео. Давно уже не обвиняю, не пишу гневных писем, не устраиваю скандалов ревности. Хотя в душе я все это очень тяжело переживаю. Но я так больше не хочу и не могу. Все это приносит боль душевную. Я же ведь люблю человека. И уходила для того, чтобы он многое понял и вернул меня, чтобы стало все лучше. Вот что делать? Могут ли такие отношения восстановиться? Или они обречены навсегда? Может ли человек поменяться, или вероятность очень мала? Как надо себя правильно вести? Может, вы посоветуете, конечно, отказаться и отпустить навсегда. Но это и так понятно и никогда не поздно. Я хочу еще побороться, мне все-таки не безразличен человек, хоть он так поступал. Я тоже в каких-то ситуациях была неправа. И все же, нужно ли давать время на этот выбор человеку?
Элен,
Краснодар, 26 лет
16.03.17
Нужно ли ждать, когда он выберет одну из нас?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вот, не соглашусь с мнением, что отказаться от человека и отпустить «никогда не поздно». Ты начала с ним встречаться и жить, когда тебе было 22 года. Сейчас тебе 26. Что у тебя есть? Ты одна, у тебя нет перспектив в ближайшее время ни на семью, ни на детей. Это, разумеется, может быть не важным в глобальном смысле, не у всех есть такие перспективы в 26 и не все девушки даже их хотят лет до 30-35. Но это «в общем». А в частном – ты одинока, у тебя нет партнера, который бы заботился о тебе (а ты о нем), который был бы надежен и рассматривался бы тобой как мужчина для долгих и серьезных отношений. Нет такого, потому что ты не вышла ни морально, ни на уровне тонкой материи из предыдущих, как ты сама написала, «токсичных» отношений. Они держат тебя на привязи, не давая ни расти, ни развиваться, ни, что самое страшно, впустить в свою жизнь другого мужчину, который бы был тебе другом, покровителем, опорой, любимым. И пока ты «даешь время» своему бывшему на «выбор», ты фактически «отнимаешь время» у самой себя. Ты крадешь свои молодые годы, которые могла бы потратить на любовь. А вместе с этим ты обкрадываешь себя, отнимая время, которое ты бы потратила на жизнь с любимым человеком. Твой бывший не выберет тебя. Такое решение принимается быстро. Вы 4 года сожительствовали, и он дал тебе уйти, а потом просто звонил и писал, разрушая твой мозг, вместо того, чтобы приехать, попросить прощения и попросить вернуться. Это говорит о многом. Он не выбрал тебя за 4 года вашего совместного проживания, и уже не выберет теперь. «Милая» девочка, возможно, имеет больше шансов, если она устроит его как домохозяйка, но я бы не стала ей завидовать. Девочка не всегда будет милой и юной. Она поймет, во что вляпалась, попозже. Тебе же советую завязывать с общением, прекращать писать сообщения и слать картинки и видео бывшему. Начни с себя: прекрати контакты с тем, кто тебя уже не выбрал и не надейся на то, что он однажды поймет, как он был не прав. Куда больше вероятность, что еще через несколько дет ты обнаружишь, что тебе уже за 30, и у тебя нет ни семьи, ни перспектив ее завести, есть только любовник, женатый очередной на милой девочке и изменяющий ей с тобой.

  • Сергей

    Элен, лично я не стал бы возобновлять данные отношения. Видишь ли, ситуации в жизни бывают разные. Случается, что люди любят друг друга, но по какой-то причине расстаются, а затем опять появляются в поле зрения. Однако если между мужчиной и женщиной есть что-то серьезное, то через какое-то время встретившись, они снова тянутся друг к другу и оба будут делать все возможное, чтобы соединиться. В твоем же случае, до сих пор ни у тебя, ни у молодого человека, не появилось такого желания. Вы переписываетесь, как-то общаетесь, но никто не хочет делать шаги навстречу, да и не доверяете один другому. И это ведь неспроста. Значит есть что-то, что останавливает тебя, даже притом, что, как говоришь, сильно любишь. Собственно, не могу с тобой не согласиться. Судя по тому, что ты пишешь, к сожалению, твой приятель пока так ничего и не понял, и не изменился. Он все еще играет и ведет себя как подросток, а не взрослый мужчина. Увы, но с таким пассажиром ничего толкового не получится, и ты это чувствуешь. Потому и не идешь на форсирование событий. Более того, я убежден, что в таких условиях, даже если сейчас сойдетесь, все очень быстро вернется на круги своя. А раз так, то зачем зря время терять? Полагаю, будет правильнее написать молодому человеку, что твои чувства все еще живы, однако на твой взгляд, лучше будет все забыть, поскольку, судя по всему, он тебя не любит и не изменился. Затем просто прекрати отвечать на письма, а лучше вообще забудь на какое-то время. Сосредоточься на себе, на своих делах. Прими как данность, что с этим человеком все закончилось. Ну, а дальше посмотришь. Если у парня в голове что – то есть и он тебя любит, то терять не захочет и сам прибежит мириться. Если же ничего конкретного делать не станет и лишь опять слезные письма писать начнет, то просто забудь о нем. Так будет лучше.

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Обсуждение 18  

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Лучшие комментарии

  • Koshka
    Я прочитала первые пять строчек, ниасилила дальше. Адназначна, бороться за любовь! Нельзя допустить, чтоб начинающий алкаш достался другой. Вы же этого достойны!
    		 16.03.17 08:43
         
    12
         
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  • лаки
    боже, что за дефки такие убогие...одна по придурку сохнет, другая ему жрачку на дом таскает, девчонка тоже совсем..обе дуры, мужик избалованная сволочь. у меня все на сегодня.
    		 16.03.17 10:59
         
    12
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Юликон
    Конечно бороться, в Якутии слепили символ года Петуха из навоза, это же такой богатый материал для обустройства своей жизни. Лепщик стал знаменитостью во всех газетах, чем Вы хуже.
    		 16.03.17 07:29
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • Юля Баку
    Не дочитала до конца(....Могу только сказать одно - в одну воду не входят дважды.... Бессмысленная эта затея....хотя по " много букв" понимаю, что хотите все снова и мучения... Некоторые так всю жизнь живут на "уход и приход". Просто все дедраматизируйте и поменьше слово травма.... ну если так необходимо жить в стиле тяжелого рока то почему нет? Ну пусть выбирает из Вас двоих . Выберет Вас - начнете все сначала и с агрессией тоже, выберет ее - войдете в битву за него... опять же адреналин...Вам действительно по жизни нечем заняться и нужен вброс негативных эмоций? Попробуйте их развернуть в экстрим. Там 15 прыжков с парашютом, а потом я подумаю - мне нужно это или нет.???? Мне кажется после 15 прыжков у вас все встанет на места и ответ будет очевиден...
    		 16.03.17 01:34
         
    7
         
    Контекст комментария
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  • Ellis_@
    Элен, ты бы лучше спросила себя, что ты собираешься делать с этим парнем, даже если он захотел бы вернуть тебя. И из 4 года сделаются 8, а потом 10 и 15. И так далее. Душу изливай на бумагу. Подруги тоже могут убежать, если их мучить этими подробностями, я вот еле дочитала твое письмо и то урывками пропускала. Суть ясна. Элен, люди в своей сути не меняются. Какой он, ты уже знаешь. Привычка штука сильная, а время лучший доктор. Пройдёт. На заданный вопрос нужно ли ждать, мой ответ: не нужно. Более того, категорически нежелательно. Потомучто во вред себе.
    		16.03.17 11:10
         
    7
         
    Контекст комментария
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  • Грусть
    Люди не меняются. А вы же людь.. Значит, следующий будет такой же.
    		16.03.17 13:56
         
    0
         
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  • Марго
    Читаю отзывы уже не первый раз и не могу отделаться от брегзгливости. Откуда такие злые комментаторы? Сами все святые? Электронной, слушайте себя.Раз ушли- значит не так вам и нужно. Побыбирайте сами. Чем шире выбор- тем больше шансов.
    		 16.03.17 13:23
         
    1
         
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  • Есения
    Опред5литесь, за какие именно эмоциональные переживания цепляетесь, 4огда о нем думаете или собираетесь с ним жить? Те чувства - долой! Любви то нет, но кому то и страдания в кайф. Но Никто вам не посоветует с этим грубияном быть. Я кстати дочитала)))))))))))) от истории с девочкой которая носит скромно еду как то аж неприятно стало.. самой то вам как этот факт о нем?
    		16.03.17 12:46
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Элен, ты бы лучше спросила себя, что ты собираешься делать с этим парнем, даже если он захотел бы вернуть тебя. И из 4 года сделаются 8, а потом 10 и 15. И так далее. Душу изливай на бумагу. Подруги тоже могут убежать, если их мучить этими подробностями, я вот еле дочитала твое письмо и то урывками пропускала. Суть ясна. Элен, люди в своей сути не меняются. Какой он, ты уже знаешь. Привычка штука сильная, а время лучший доктор. Пройдёт. На заданный вопрос нужно ли ждать, мой ответ: не нужно. Более того, категорически нежелательно. Потомучто во вред себе.
    		16.03.17 11:10
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    боже, что за дефки такие убогие...одна по придурку сохнет, другая ему жрачку на дом таскает, девчонка тоже совсем..обе дуры, мужик избалованная сволочь. у меня все на сегодня.
    		 16.03.17 10:59
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Редж
    Элен, люди никогда не меняются , особенно мужчины и особенно в плане отношений к женщинам. Не тратьте свое драгоценное время впустую. Не страдайте из-за моральных уродов, полюбите наконец себя. Вы разве достойны тех унижений, оскорблений, выноса мозга, которые он вам устраивал? Посмотрите на ситуацию со стороны. Жизнь коротка, а молодость особенно. Вам уже 26. Прибавьте время на то, чтобы выйти из этих отношений, потом на то, чтобы встретить другого человека, затем на то, чтобы начать с ним какие-то отношения, потом на брак, потом на то, чтобы родить ребенка. Сколько лет вам будет к этому времени? Мне уже почти 30 и я все никак не могу забеременеть, а все потому, что в свое время тоже встретила такого морального урода, который отравлял мне жизнь так, что пришлось уехать в другой город. Не тратьте свою жизнь на таких не достойных мужчин, который только пользуется Вами. Обрывайте с ним любые контакты. А в будущих отношениях не старайтесь быть для мужчины милой и хорошей. Будьте собой.
    		16.03.17 09:38
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    А вдрух он переменится, станет любящим и заботливым, перестанет обижать вас и все будет хорошо, да?)) смотрите, вы потратили на него 4 года, и ничего хорошего из этого не вышло. Сколько вам еще не жалко потратить лет из своей недолгой молодости, чтобы осознать, что ничего хорошего и не будет?
    		16.03.17 09:28
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова
    Элен , напишите книгу . Может , прочитав , свои же излияния , всё поймёте . Еще и разбогатеете)))
    		 16.03.17 09:13
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • хахаха
    Оспидя....! Как до конца то дочитать. Не осилить
    		 16.03.17 09:09
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Если вернетесь к нему, будет все то же самое,только хуже. Инфа 100%))) короч, рубить хвост по частям всегда больнее, чем сразу, рубите уже, переболейте один раз и в новую жизнь без старого горба)))
    		 16.03.17 08:54
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Я прочитала первые пять строчек, ниасилила дальше. Адназначна, бороться за любовь! Нельзя допустить, чтоб начинающий алкаш достался другой. Вы же этого достойны!
    		 16.03.17 08:43
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    читала фрагментарно)) но и этого хватило за глаза. изменяет своей девушке с автором, но интима нет у них!))) не устраивает скандалы бывшему, с которым рассталась!)) это большие достижения в оконченных отношениях, я Вам скажу)) Элен, жуйте дальше, на пенсии очнЁтесь))
    		 16.03.17 08:08
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    26 лет, замуж пора и детей рожать, а Вы в трех соснах заблудились, как будто у Вас пять жизней. Не уверена, что стоит тратить саою жизнь на перевоспитание взрослого половозрелого мужика. Так много букофф про него и так мало про то, какой Вы видите свою жизнь вместе с этим человеком.
    		16.03.17 07:55
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юликон
    Конечно бороться, в Якутии слепили символ года Петуха из навоза, это же такой богатый материал для обустройства своей жизни. Лепщик стал знаменитостью во всех газетах, чем Вы хуже.
    		 16.03.17 07:29
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    "Нужно ли ждать, когда он выберет одну из нас?" однозначно нет. Он спит с другой и просит дать ему время? То есть ты должна быть одна, если ему вдруг приспичит выбрать тебя? Скажи ему, что если надумает, пусть позвонит, но будет иметь ввиду, что место рядом с тобой может быть занято. И живи своей жизнью дальше. Многие посоветуют послать, потому что для девушки это унизительно - ждать, выберут её или нет. Я бы тоже послала, но ты пишешь, что хочешь его вернуть, так что если решит выбрать тебя и ты ещё будешь свободна, можешь вернуться.
    		 16.03.17 01:38
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юля Баку
    Не дочитала до конца(....Могу только сказать одно - в одну воду не входят дважды.... Бессмысленная эта затея....хотя по " много букв" понимаю, что хотите все снова и мучения... Некоторые так всю жизнь живут на "уход и приход". Просто все дедраматизируйте и поменьше слово травма.... ну если так необходимо жить в стиле тяжелого рока то почему нет? Ну пусть выбирает из Вас двоих . Выберет Вас - начнете все сначала и с агрессией тоже, выберет ее - войдете в битву за него... опять же адреналин...Вам действительно по жизни нечем заняться и нужен вброс негативных эмоций? Попробуйте их развернуть в экстрим. Там 15 прыжков с парашютом, а потом я подумаю - мне нужно это или нет.???? Мне кажется после 15 прыжков у вас все встанет на места и ответ будет очевиден...
    		 16.03.17 01:34
         
    7
         
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