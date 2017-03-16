Нужно ли ждать, когда он выберет одну из нас?

Я ушла от молодого человека, с которым прожила 4 года вместе. Накопилось очень много обид. Он выпивал по вечерам пиво, часто был вспыльчивым и агрессивным. В ссорах переходил на личности, нецензурную лексику, мог сильно нагрубить. Потом всегда просил прощения. И я, разумеется, прощала. Думала, пройдет это у него. Так 4 года пролетели незаметно, и, не выдержав его характера и накопленных обид, я ушла сама. Хотелось отдохнуть это всего этого, проанализировать, успокоиться, думала, что таким образом, может, что-то поймет и изменится. Спустя 3 месяца после моего ухода, он стал звонить и писать, умолял вернуться, говорил, что осознал все свои ошибки, что действительно жестоко себя вел, что был глупцом. Я спрашивала у него: «Если я вернусь, есть ли гарантия, что ты больше не будешь себя так вести, как раньше?» Он не давал четкого ответа (будто был не уверен в себе). Это меня останавливало, несмотря на желание вернуться к нему. Я боялась повторения. Несколько месяцев спустя познакомилась с одним человеком, мы стали дружески общаться. Он сам недавно пережил разрыв, на этой общей почве мы и сошлись, и друг друга морально поддерживали. Со временем он стал проявлять ко мне интерес как парень. Но я не допускала большего. Своему бывшему в порыве обиды рассказала про другого парня, «уколов» бывшего тем, что сравнила их, сказала, что новый никогда бы со мной так не поступил, что он не пьет, вежливый, тактичный и я ему нравлюсь. Сейчас я понимаю, что нанесла бывшему тогда большую травму этим. Дальше началось странное. Бывший то пишет «вернись, я изменился, я тебе прощу даже другого парня». Следом пишет: «Я тебя ненавижу, не прощу никогда, ты предательница, ты меня бросила. Я больше никогда не смогу быть таким верным как прежде». Какое-то раздвоение личности началось. Естественно, что я не возвращалась, видя такую агрессию. Время шло... Однажды он написал, что у него появилась другая девушка, он ей очень нравится, но он не хочет с ней серьезных отношений, учитывая свой непростой характер. Написал, что больше возвращать меня не планирует, и хочет открыть свое сердце для нового. Мне было неприятно это читать, в глубине души я все же надеялась на то, что человек осознает все, изменится, поменяется ради меня, а не будет делать мне на зло. На Новый год он позвонил и сказал, что очень любит меня и я одна до сих пор в его сердце, но возвращать отношения уже не хочет. Он продолжил писать и после и все время звал в гости к себе на новую квартиру. Я не выдержала и поехала к нему после Нового года, в душе понимая в тот момент, что, несмотря ни на что, все равно эту сволочь люблю. Он хорошо меня встретил. Но уже в квартире по вещам и его фразам я поняла, что у него за это время начались отношения с другой девушкой, что он переспал с ней (она была девочкой), и она ходит к нему в гости, носит ему еду. Сказал, что у нее такой характер, что ему даже не хочется на нее кричать и обзывать, - милая, скромная. Обидно, получается, причина во мне? Но когда начинались наши отношения, я тоже была милая и скромная, и он не вел себя агрессивно, пока не стали жить вместе. В общем, я действительно расстроилась. Ощущение, что предали как-раз-таки меня! Сначала мне пришлось спасаться бегством от токсичных отношений и со съемной квартиры, в которую когда-то же и привела человека. Ни какие разговоры, предупреждения, молитвы, ничего не помогало, прежде чем я приняла решение уйти. А теперь человек с другой девушкой спит и говорит, что это он теперь будет выбирать из нас двоих. Попросил дать ему время. Но мне неприятно это. Это неравноценный выбор. Поставить на одну чашку весов 4 года отношений, всего что было пережито нами и 3 месяца с другой девушкой, которая говорит ему комплименты. Он за ней особо не ухаживает. Фактически изменяет ей со мной (хотя я дала понять, что никакого интима не будет пока он с другой). Иногда пишет, звонит, зовет в гости, иногда у меня ощущение, что теперь я ему нужна только в качестве ушей или для секса. Я тоже ему пишу. В основном отправляя какие-то интересные вещи или смешные видео. Давно уже не обвиняю, не пишу гневных писем, не устраиваю скандалов ревности. Хотя в душе я все это очень тяжело переживаю. Но я так больше не хочу и не могу. Все это приносит боль душевную. Я же ведь люблю человека. И уходила для того, чтобы он многое понял и вернул меня, чтобы стало все лучше. Вот что делать? Могут ли такие отношения восстановиться? Или они обречены навсегда? Может ли человек поменяться, или вероятность очень мала? Как надо себя правильно вести? Может, вы посоветуете, конечно, отказаться и отпустить навсегда. Но это и так понятно и никогда не поздно. Я хочу еще побороться, мне все-таки не безразличен человек, хоть он так поступал. Я тоже в каких-то ситуациях была неправа. И все же, нужно ли давать время на этот выбор человеку?

Элен,

Краснодар, 26 лет

16.03.17

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