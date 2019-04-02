Он не может наскрести средств даже на свадьбу
Совсем запуталась в мыслях и надеюсь на взгляд со стороны.
В общей компании три с половиной года назад познакомилась с молодым человеком, на данный момент ему почти 32, мне 26. Парень вполне себе порядочный, образованный, адекватный, завязались отношения.
Благодаря своим родителям я обеспечена жильем, авто, образованием, сама работаю, зарплата чуть ниже среднего для большого города, подрабатываю, строю карьеру и на шее не сижу ни у кого.
Парень живет с мамой и младшей сестрой, зарабатывает среднюю зарплату, но по факту перебивается с копейки на копейку, так как содержит практически своих родных, оплачивает кредиты родственников (дорогой айфон сестры, норковую шубу мамы), оплачивает свою машину в кредит и сейчас оформил на себя ипотеку для сестры (сестра студентка без заработка, ей ее не дают, сестра и мама парня часто ссорятся и мой молодой человек принял с сестрой решение об отдельном жилье для нее, ипотека на нем так как сестра студентка, первоначальный взнос на нее от проданной квартирки в маленьком городе).
В квартире с мамой ему тоже места нет, так как у мамы любовники, а квартира маленькая, двушка. Снимать жилье ему не на что, так как все деньги уходят на моменты, описанные выше. В результате скитается то у меня, то у сестры. Всем им помогает, все оплачивает. Отказать не может, злится на их просьбы, но все равно помогает деньгами, решает их жизненные вопросы.
А я не знаю, что делать... жить до свадьбы вместе, переселив его к себе, я не хочу. На свадьбу у него денег нет, искать более высокооплачиваемую работу он не хочет, потому что ему нравится коллектив на своей, в отпуск мы не ездим, в кафе не ходим, подарки самые дешевые, так как на все нет денег. Если куда-то идем, то платим напополам или я. Поднимающиеся с моей стороны вопросы о нашем будущем, о деньгах, о чрезмерной помощи родственникам он воспринимает очень бурно и нервно, в результате только ссоримся и ни к чему не приходим. Он говорит «вот такой я плохой» и уходит.
А я в раздумье: вместе давно, будущее призрачно, время идет, но ничего не меняется. Только его слова, что нужно терпеть несколько лет и копить на свадьбу. Что нужно выбирать или отпуск, или поход в кино/кафе. Или «не смотри на друзей, у которых семьи/дети каждому свое». Но печальнее то, что во всех своих желаниях в материальном плане на себя я не прошу, он не может наскрести даже на себя. А я в очередной раз не знаю: чувства есть, но что с ними делать в такой ситуации?
Мнения наших экспертов
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Алена
Карина, твои сомнения обоснованы. Парень не готов строить собственную семью. Я даже больше тебе скажу: за такой патологической опекой взрослой самодостаточной родительницы и вполне себе уже взрослой девицы-сестры может скрываться страх взять на себя ответственность за собственную жизнь. То, что 32-летний мужчина старательно тратит жизнь на помощь маме и сестре, не оставляя себе ни свободного времени, ни денег, говорит о том, что ему проще помогать другим и опекать их, нежели разбираться в личных проблемах и работать над собственным жизненным сценарием. Это очень благородное оправдание той жизни, которую он ведет: «у меня не было времени и средств, а все отдавал родным».
Однозначно, ты не сможешь реализовать свои амбиции и свои планы на жизнь с таким партнером. И, судя по твоему письму, ты это сама прекрасно понимаешь. Не трать время.
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Сергей
Карина, на мой взгляд, тебе стоит попытаться проанализировать собственные чувства. Ты парня действительно любишь, или это уже в большей степени привычка и материнский инстинкт? Видишь ли, вполне может быть так, что вы до сих пор вместе только потому, что тебе жалко «бедного и несчастного», но такого «благородного» молодого человека, который из сил выбивается, но все в дом, все для семьи. И если так, то советую задуматься, для какой семьи, и причем тут ты? Нет, я совершенно не против того, чтобы взрослые дети помогали родителям или младшим родственникам. Однако это должно находиться в разумном равновесии с чаяниями других, связанных с ним людей, и не вызывать острых противоречий. Особенно это касается того, с кем он собирается строить семью. Твой же парень, судя по тому, что ты пишешь, как раз на это чихал с высокой колокольни. У него уже есть своя семья. И ты к ней не имеешь большого отношения. Он живет ради них, а не ради вас. И, судя по всему, ничего менять не собирается. А раз так, то говорить о каких-то серьезных чувствах и, тем более, о планах на будущее с тобой, в данном случае вряд ли приходится. Ты – не более чем удобный вариант, подспорье в обеспечении его собственных желаний. Кормишь, пускаешь переночевать, помогаешь расслабиться. Ну, а большего от тебя и не требуется.
Кроме того, очень рекомендую обратить внимание на то, как парень ловко играет твоими чувствами. Как только ты пытаешься воззвать к его разуму, он сразу говорит, что вот такой он плохой и уходит. В психологии данный прием не описан только ленивым, и называется прямой манипуляцией. Это поведение ребенка, добивающегося чего-то от взрослого, и давящего таким образом на его материнский инстинкт. Уверен, что в результате ты начинаешь чувствовать себя последней сволочью, которая обидела маленького, и сама кидаешься мириться, готовая на все, лишь бы этот бедненький мальчик не страдал, утешаешь, да еще и денег даешь. И оно каждый раз срабатывает.
А вот теперь давай задумаемся, можно ли с таким персонажем строить что-то серьезное? Ну, вот забеременела ты. Тебе нужна помощь, поддержка. А твой партнер, глядя грустными глазами, говорит, что не может того, другого, третьего, все деньги ушли на оплату поездки мамы с любовником на курорт, и вообще, сестре давно нужен макбук новой модели. А в ответ на возмущение, что, мол, у него собственная семья есть, ребенок вот-вот будет, жене лекарства требуются, обследование какое-нибудь, заявляет, что вот такой он плохой, и уходит. Нормально будет? А ведь такие ребята именно так себя и ведут. Готова самостоятельно тащить все, всех, да еще и их семьи?
В общем, как бы ни было прискорбно, но лично я считаю, что данного молодого человека нужно отправлять туда, куда он носит все свои доходы. Пусть для начала разберется с родственниками, повзрослеет, поймет, что почем в этом Мире, а уж потом приходит «жениться». Хотя, конечно, решать тебе. Но не говори потом, что не предупреждали.
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Лучшие комментарии
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Лада 02.04.19 07:28Он не хочет на вас жениться. Он не хочет заводить с вами семью. Его семья там, где его деньги, поддержка и забота. Он же вам прямо сказал:"не смотри на друзей, где семья/дети, каждому свое". То есть, вам не положено думать о семье и детях, с ним будет только секс, прогулки по улицам и макдональдс по праздникам.
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Прелесть 02.04.19 09:27Ещё раз прочитала. Когда куда-то ходим платим пополам или я. Странно. Вы ещё мечтаете о совместном будущем. Уже три года. :о абалдеть.... ?
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Проходя мимо 02.04.19 08:31Скоро лето! Поезжайте в отпуск одна или с подругой, на свои средства. Развейтесь, подумайте, нужен ли вам такой . У МЧ столько обязательств, что новые он не потянет. Он из тех, кто готов бежать по первому зову родственников, но месяцами не соберется "прибить полку" у вас дома.
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Лаки 02.04.19 07:10Не тратить свое время, вот что делать. Видимо это первые "серьезные" отношения у вас и вам страшно их закончить, но пока не закончите, не начнутся новые. С парнем расстраивайтесь, это НЕ муж вам по всем прям пунктам, вообще
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Никольски 02.04.19 10:25Я бы не стала так "уходить" в мысль о склонение в инцесте. Обычно , это исключительно внутреннее состояние и на физ план не переходит. В то что он в роли отца кормильца двух женщин- согласна полностью. А тут еще девушка подвязывется на занятую роль мамой и сестрой.
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метра ТАШКЕНТ / 02.04.19 12:25Кроме него других мужиков нет что-ли?
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Элфи Крекс / 02.04.19 12:22Карина, вас абсолютно не должно касаться, на что ваш знакомый тратит свои деньги- на маму, сестру или на приют для бездомных кошек. Это его деньги. Вас касается лишь то, что на вас он тратить ни копейки не хочет. Не хочет тратить на отпуск с вами, т. к. с вами ехать не хочет. Не хочет с вами никуда ходить, а вы его тащите, поэтому и сами оплачиваете ваши кафе или кино, ну, или он иногда за себя заплатит. Не хочет с вами жить, вот и объясняет, что негде. Ваши интимные свидания тоже вы организуете,где. А уж жениться на вас он совершенно не хочет.Так что расслабьтесь, перестаньте считать, что он купил маме, что сестре, перестаньте им завидовать, если сможете, конечно. Ну и интересоваться, есть ли любовники у его матери и сколько, совсем фу.
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Koshka / 02.04.19 12:29Вот да. Не фиг чужие деньги считать и заглядывать в чужое грязное белье.
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Инга / 02.04.19 12:53А вот мне кажется, что для того, чтобы узнать человека, нужно понимать его взаимоотношения с родными. Это ведь показательно - как он себя ведет дома (раз вместе с героиней он не живет). И действительно семья у него странная... Он до сих пор маленький мальчик на побегушках у мамы, даже у него не хватило ума скрыть от своей девушки маминых хахалей (раз их много, это уже странно)... И самая вишенка на торте - в этой семье сын действительно выполняет функции своего отца. И материально, и психологически. Он, наверное, никогда не женится!
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Koshka / 02.04.19 13:11Знать обстоятельства и выворачивать грязное белье - разные вещи.
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Элфи Крекс / 02.04.19 13:15Ну, "мамины хахали", возможно, просто фантазия девушки, чтобы ту семью попачкать. Или использовалась как отговорка, чтобы девушка не мечтала пожить с ним у него дома. Да и какая разница, какая у него семья, если девушку в ту семью не звали и не зовут?
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ingenue / 02.04.19 11:27Все очень просто - вы не на первом месте для него. Это очень плохо т.к. пока вы еще не жена, то могли бы ситуацию лучше в свою тсорону повернуть. Пока мыжчина ухаживает за женщиной- он горы свернет. Потом с детьми и заботами- это будет сложнее. Мне кажется важный момент в отношениях упущен. вы не создали себе правильный образ. Он не хочет на вас ничего тратить и не хочет ухаживать. Это -ошибка и теперь вы расхлебываете последствия. В следующий раз постарайтесь сразу правильно рекомендовать,преподносить себя. Как самую важную женщину в его жихни, как достойную лучшего.
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Наталья / 02.04.19 10:55Вы не нужны этому человеку. Вообще! Если женщина нужна- мужчины сами решают где взять деньги и быстро жениться. Если за год не произошло никаких предложений-нафиг с пляжа. Он решил, что ему нужна губа, айфон и ипотека. Вас в списке нет. Не тратьте время, не жалейте 3 года-и помните про правило 1 года. Увы, это так! Удачи ! Не потратьте время зря, а то к 38 годам самой рожать и тащить ребёнка-очень сложно. На примере некоторых знакомых.
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Dear / 02.04.19 10:44Да, ещё, Карина, вы пишите, что благодаря вашим родителям вы обеспечены, а он всё своим делает, как бы вы сравниваете себя с ним, его родителей со своими, какое-то соцсоревнование, в отношениях любящих людей такое бывает, конечно, многие так и живут лета, но это как-то не правильно, на мой взгляд. Родители, также как и люди, разные. У него такие, у вас такие. Принять это или нет, вот тут уже выбор и он перед вами.
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Dear / 02.04.19 10:28У нас снова Карина) Кариночка, что мне понравилось в письме вашем, что переселить к себе не хотите, вы также, как его сестра и мама, даёте ему понять, что он мужчина, что вы хотите быть за мужем. Этот стиль нужно продолжать и в других аспектах жизни (если мч вам нужен), быть без него беспомощной, не платить за него даже пополам. Не понравилось - ваше рассуждения об образе жизни его родных (если даже это констатация факта, то вашего факта). Во всём есть свои плюсы, в данном случае, представьте (если хотите совместной жизни с ним), что ваш с ним ребёнок будет также заботлив и внимателен к вам. И всё же соглашусь с отзывами девочек, вернее вам расстаться и не потому что он такой-сякой, отнюдь, на самом деле найдётся девочка, которой без сомнений он будет нужен такой какой он есть, а потому что у вас совсем другие приоритеты, его характер не для вашего характера, прогибаться ни вы, ни он не будете, менять человека и того хуже, просто не возможно, если только не на время, из-за вынужденных обстоятельств некоторых. Как-то так. Думаю, не ваш он вариант. Не теряйте время. 26 не много, но и уже не мало.
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[email protected] / 02.04.19 10:15Ну выходите замуж, и выплачивайте ипотеку сестры, норковые шубы и айфоны родственникам вместе с ним. И совет да любовь. Что-то так подумалось, когда-то давно перед браком проверяли родословную семьи, кто такие. И тут вопрос - чем живут и на что живут. Относительно этой семьи у меня мысли такие - полный ноль в плане обеспечения себя. А это важно. Не знают как и на что тратить разумно, и что самое печальное - не умеют заработать. Вот и думайте. Почему сестре ипотека за счёт брата, если ему самому угла нет? Зачем студентке, не имеющей на телефон, ипотека? Блин, у меня тоже нет айфона. Есть телефон, самсунг. И комп не яблочный, а обычный хороший делл. Езжу на хюндае, тоже не в кредит. И не студентка давно уже. И как-то обхожусь. У моей бабули сосед в деревне, на мерседесе ездит, а в туалет ходит деревянный, и в тазике моется. Ну, что важнее. В общем, с таким - вечная нищета будет. Вас будут доить ВСЕ. Надо чтобы муж всё в дом. А у вашего бойфренда всё наоборот. Я бы ушла... Это не муж, это насмешки. Так и будете потом сидеть и копейки считать, купить памперсы или заплатить за новый гаджет сестры. Нет, нет, не дай Боже.
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Прелесть / 02.04.19 09:27Ещё раз прочитала. Когда куда-то ходим платим пополам или я. Странно. Вы ещё мечтаете о совместном будущем. Уже три года. :о абалдеть.... ?
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Прелесть / 02.04.19 09:20Бери выше - не будешь унижен. Других советов быть не может. Мужчинам нельзя помогать. Они должны заботиться о любимых.
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Никольски / 02.04.19 09:16Человек, по каким то скрытым от вас причинам, ищет признания своей семьи. Там, скорее всего, с детства культивируется условная любовь и " мужчина должен". Возможна, какая то, запрграммированность женщинами "на мужчина в доме". Отца нет, у матери любовники. Я думаю, что это его внутренняя битва за любовь матери и, конечно же, все эта пресловутая условная любовь. . И это на всю оставшуюся жизнь. Дальше, только хуже. Будите ссорится, биться за внимание к себе и своей семье. Не думаю, что стоит соединяется в семью. У него цель "быть хорошим в глазах матери". Не думаю, что справитесь с его главной любовью при всем вашем семейно-личном достатке.
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Никольски / 02.04.19 10:25Я бы не стала так "уходить" в мысль о склонение в инцесте. Обычно , это исключительно внутреннее состояние и на физ план не переходит. В то что он в роли отца кормильца двух женщин- согласна полностью. А тут еще девушка подвязывется на занятую роль мамой и сестрой.
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Элфи Крекс / 02.04.19 12:11Какое грязное воображение, бар!
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Ирис / 02.04.19 10:36У матери любовники, а чтобы ей в шубе перед любовниками красоваться, сын оплачивает кредит.
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*** / 02.04.19 12:07да он может покупать маме шубы, яхты, виллы на морском берегу и оплачивать ей жигало, при том что его жена и дети будут обеспечены. Если он планирует семью пополам (хотя я этого не понимаю, поскольку в жизни может быть сегодня со щитом, завтра на щите ) тогда все должно быть пополам и в первую очередь 1/2 доля в квартире, половина ремонта, половина техники, по машине у каждого, оплаченная половина продуктов в холодильнике - все везде пополам. Но он же хочет примаком на все готовое, только пока обламывается.
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Лара / 02.04.19 08:33Художнику браво. Раскусил в полной мере автора. Завистливая, нетерпимая, нетолерантна
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ПМ / 02.04.19 08:35Может, она и такая, но МЧ безнадежен, однозначно.
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Лара / 02.04.19 08:41Абсолютно нет. С одной мужчина такой, с другой он другой, от женщины зависит, ее характера, автор эгоистична
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Lera / 02.04.19 11:39Согласна, вроде и логично ее' доводы' звучат, но там половину письма перечисление кто кому что купил, какие ипотеки выплатил, короче, как говорили раньше ' мещаночка' , со всеми вытекающими отсюда последствиями .Карина, обратите внимание на духовное развитие , жить будет интереснее и не все будет однозначно измеряться в ипотечных процентах . По крайненй мере, этот человек не равнодушен к близким ему людям , или пусть даже 'стремится почувствовать себя мужиком ' - так ли это плохо в эпоху метросексуалов и мамсиков .
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Проходя мимо / 02.04.19 08:31Скоро лето! Поезжайте в отпуск одна или с подругой, на свои средства. Развейтесь, подумайте, нужен ли вам такой . У МЧ столько обязательств, что новые он не потянет. Он из тех, кто готов бежать по первому зову родственников, но месяцами не соберется "прибить полку" у вас дома.
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Ольга / 02.04.19 08:28Карина, даже если он на Вас женится ничего не изменится. У меня бывший такой. Тоже все в семью родительскую тащил. У него даже квартира была своя, но он ее сдавал и деньги родным отдавал, чтобы брату легче было семью тянуть, чтобы мама пятидесятилетняя здоровая пенсионерка ни в чем себе не отказывала. Сами мы жили с моими многочисленными родственниками в маленькой квартире. В одной комнате с ребенком. Из его доходов нам перепадало только на еду, все остальные расходы с моей зп. Мне надоело тянуть на себе взрослого мужика, и я его вернула в семью.
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Лара / 02.04.19 08:39Разные случаи. Вы его таким узнали в браке, до брака вряд ли дошли бы если бы не знали ситуацию, или сами подвергли его к такому отношению к вам. Автор же прекрасно видит какая семья, осуждает эту семью; но намертво за нее держится и за него тоже, не уверена найдется ли другой, будь другой побежала бы... честной будь хотя бы перед собой
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Инга / 02.04.19 12:47Тоже случай был у знакомых - муж ни в чем родне своей не отказывал, сестре и брату, ездил к ним в гости с подарками (они не приезжали). А когда заболел (неоперабельный рак легких 4 степени), то в больнице за полгода ни разу не навестили. Потом (что ужасно - на его похоронах) оправдывались, что не думали, что это серьезно. А он понял, что зря им во всем помогал, но слишком поздно. Жена при этом навещала его каждый день, и даже теща приехала из другого города. Вот так бывает, когда люди эгоисты
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Лара / 02.04.19 08:14Конец предвиден в еще не начавшемся союзе, союза никогда и не будет, элементарно потому что дЕвица заведомо ненавидит эту семью, маму его, сестру. Да и его самого, цепляется за него, потому что другого н нет. Была у меня коллега, похожая ситуация, она высокомерна, короче пренебрегла парнем, спустя время, он так раскрутился, да поздно было, женился на спокойной девушке. Меньше претензий, подруга, если любишь, нет так отпусти, его половинка его дождется
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Koshka / 02.04.19 08:03Детка, своих родных, т.е. мать и сестру он знает всю жизнь и видел от них немало хорошего, раз им помогает. Вас же он знает 3 года, причем вместе вы не жили. С какого перепугу он должен выбрать Вас?
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Лара / 02.04.19 08:17Точняк
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ПМ / 02.04.19 08:34Не согласна. Есть таки родственники-кровососы, вампирят пока другую жертву не найдут. У одного знакомого сестра замуж вышла, отстала.
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Лара / 02.04.19 08:52Божештымой...да пусть отвалит, а не хаит чужую семью
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Dear / 02.04.19 10:38ПМ, бывает, и выйдут замуж и не отстанут, если братец или ещё кто.. отец, дядя, мама... могут что дать. Дело не в том какие есть родственники, дело в самом человеке, в данном случае в ней, соглашусь с Koshka(ой) и Ларой, он не лукавит, честен перед ней, да, взял ответственность перед ними, а Героиня наша не любит, мягко говоря, их, не приемлет, тут нет будущего, если даже и поженятся, расстанутся когда-то. Только детей, если родятся, сделают не сделают счастливыми.
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Dear / 02.04.19 10:40первое "сделают" лишнее )))) инет что-то зависает, порой не вижу, что написала)
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ПМ / 02.04.19 12:01Мать и сестра - взрослые трудоспособные люди. требовать от сына и брата заботы можно, но и меру знать надо. Он же. в свою очередь, ставит девушку на несколько ступеней ниже, чем кровных родственников. И так будет всегда, даже если бы они поженились и были бы дети. Потому что энергетический поток со стороны родственниц очень мощный с силу их индивидуальных особенностей. Кто-то приводил пример - с мужем и ребенком в маленькой комнате, а свою квартиру муж сдает для помощи брату. Так и здесь было бы.
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Koshka / 02.04.19 12:32Ее под дулом пистолета заставляют с ним быть?
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Апельсиновая / 02.04.19 07:37Оооо, знакомый персонаж такой парень. Не нужна ему своя семья, его вполне родительская устраивает. А секс всегда можно найти. Барышня, не тратьте на него время.
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Лада / 02.04.19 07:28Он не хочет на вас жениться. Он не хочет заводить с вами семью. Его семья там, где его деньги, поддержка и забота. Он же вам прямо сказал:"не смотри на друзей, где семья/дети, каждому свое". То есть, вам не положено думать о семье и детях, с ним будет только секс, прогулки по улицам и макдональдс по праздникам.
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Джей / 02.04.19 07:25Кредит на шубу и телефон?? Мч либо зарабатывает больше, чем декларирует, либо деньги считать не умеете. Оба варианта для брака не годятся.
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Лада / 02.04.19 07:55Там главное ипотека на сестру и кредит на машину, телефон и шуба это так, по мелочи. Походу, там семейка манипуляторов и они прекрасно едут на шее сынули/братика. Чессно говоря, даже если ему встретицца девушка, с которой он чего-то захочет, вряд ли данные дамы это так просто ему разрешат, такая кормушка уплывёт жеж)
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Джей / 02.04.19 08:45Ну машина и хата ладно, можно как инвестиции рассматривать, и то в случае с машиной с большой натяжкой. Но шуба и телефон в кредит показательно, имхо, и вообще слишком большое количество кредитов на душу населения, заставляет задуматься.
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Лада / 02.04.19 08:57Хату, оформленную на сестру, можно рассматирвать как инвестиции в сестру, и только. А гг не понимает, что сейчас он платит за кредиты из своих, и ему на жизнь еле хватает, а если вдрух жениццо на ней - то оплата пойдет из общего котла, и тут будет соовсем другая история. И ее претензии будут неуместны - знала, за кого шла.
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!!! / 02.04.19 12:18Точно, Джей. Она сама себе перечит. Запуталась из-за недоброжелательности своей, из-за зависти тот мизер, что дает им ей золотыми горами кажется. Не вяжутся слова
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