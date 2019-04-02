Он не может наскрести средств даже на свадьбу

Совсем запуталась в мыслях и надеюсь на взгляд со стороны.

В общей компании три с половиной года назад познакомилась с молодым человеком, на данный момент ему почти 32, мне 26. Парень вполне себе порядочный, образованный, адекватный, завязались отношения.

Благодаря своим родителям я обеспечена жильем, авто, образованием, сама работаю, зарплата чуть ниже среднего для большого города, подрабатываю, строю карьеру и на шее не сижу ни у кого.

Парень живет с мамой и младшей сестрой, зарабатывает среднюю зарплату, но по факту перебивается с копейки на копейку, так как содержит практически своих родных, оплачивает кредиты родственников (дорогой айфон сестры, норковую шубу мамы), оплачивает свою машину в кредит и сейчас оформил на себя ипотеку для сестры (сестра студентка без заработка, ей ее не дают, сестра и мама парня часто ссорятся и мой молодой человек принял с сестрой решение об отдельном жилье для нее, ипотека на нем так как сестра студентка, первоначальный взнос на нее от проданной квартирки в маленьком городе).

В квартире с мамой ему тоже места нет, так как у мамы любовники, а квартира маленькая, двушка. Снимать жилье ему не на что, так как все деньги уходят на моменты, описанные выше. В результате скитается то у меня, то у сестры. Всем им помогает, все оплачивает. Отказать не может, злится на их просьбы, но все равно помогает деньгами, решает их жизненные вопросы.

А я не знаю, что делать... жить до свадьбы вместе, переселив его к себе, я не хочу. На свадьбу у него денег нет, искать более высокооплачиваемую работу он не хочет, потому что ему нравится коллектив на своей, в отпуск мы не ездим, в кафе не ходим, подарки самые дешевые, так как на все нет денег. Если куда-то идем, то платим напополам или я. Поднимающиеся с моей стороны вопросы о нашем будущем, о деньгах, о чрезмерной помощи родственникам он воспринимает очень бурно и нервно, в результате только ссоримся и ни к чему не приходим. Он говорит «вот такой я плохой» и уходит.

А я в раздумье: вместе давно, будущее призрачно, время идет, но ничего не меняется. Только его слова, что нужно терпеть несколько лет и копить на свадьбу. Что нужно выбирать или отпуск, или поход в кино/кафе. Или «не смотри на друзей, у которых семьи/дети каждому свое». Но печальнее то, что во всех своих желаниях в материальном плане на себя я не прошу, он не может наскрести даже на себя. А я в очередной раз не знаю: чувства есть, но что с ними делать в такой ситуации?