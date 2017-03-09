Чувствую, что это не моё, но держу
Ростов, 27 лет
09.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаВова, ты демонстрируешь удивительную инфантильность для 27 лет. Мало того, что спрашиваешь друзей и папу о том, что уже должен решать только ты сам, так еще и взваливаешь на них ответственность за свое некрасивое поведение по отношению к девушке. Полгода ты 18-летней девочке морочишь голову, пытаясь понять, нужна она тебе, или не нужна. Решаешь, оставлять ли ее себе, чтобы потом не пожалеть, что досталась другому, а ты лучше не нашел, или не оставлять (вдруг, таки, встретишь лучше). Ты подходишь к ней, как к собаке, или к вещи. Дальше – больше. Ты с нею спишь и не заботишься о предохранении. Это полное свинство, особенно с учетом того, что ты так и не определился, надо ли тебе с нею быть, или нет. А если бы она, действительно, забеременела? Что было бы дальше? Ты бы на ней женился, «как честный человек»? Зачем это и тебе, и ей? За полгода 4 раза расставались, и при этом ты все время сомневаешься, «твоё ли это». Ответ: «Нет, это не твоё». Ты не любишь девушку ни сердцем, ни душой, никак. Тебе просто взбрело в голову, что пора определяться, и так как в наличии была только одна кандидатка, ты, как тот ежик с кактусом: плачешь, колешься, но продолжаешь есть. Не нужно. Не морочь голову хотя бы ей. Не советчики в таких вещах ни родители, ни друзья, потому что в итоге один на один останешься с нею ты. Заботливых женщин, готовых выйти замуж, вокруг полно. 18-летняя девочка для этой цели годится менее всего, потому что ей бы, по хорошему, еще в университет поступить, получить высшее образование, начать делать карьеру. А тут ты со своими сомнениями и незащищенным сексом. Забеременеет, ты на ней женишься, и сядет она дома с ребенком, без образования и без любви. Подумай о ней, если действительно добра ей желаешь. Она еще встретит своего парня, у которого не будет сомнений, нужна ли она ему. А тебе могу посоветовать перестать форсировать события и лепить серьезные отношения там, где их нет и не должно быть. Когда ты встретишь «своё», у тебя даже мысли не возникнет спрашивать друзей или папу, надо ли тебе с нею встречаться, или нет.
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СергейВова, на мой взгляд, пора взрослеть. Видишь ли, к твоему возрасту у мужчины уже должно быть свое мнение, а не ссылки на папины измышления. Что же касается отношений с девушкой, то советую обязательно предохраняться. Причем самому, а не ждать этого от подруги. Дело в том, что ты явно маловат для создания семьи, а тем более рождения детей, и потому постарайся хотя бы несчастную безотцовщину не наплодить, не говоря уже про прочие сложности. В остальном, не думаю, что ваши отношения с этой девушкой продлятся долго. Полагаю, что довольно скоро вы окончательно доведете ситуацию до абсурда, разругаетесь и разойдетесь. И чем раньше - тем лучше. Судя по тому, что ты пишешь, ничего серьезного вам не светит. По крайней мере ты к ней точно больших и светлых чувств не питаешь. А раз так, то не стоит зря время терять. Хотя, безусловно, каждый волен портить свою жизнь по-своему.
Обсуждение 10
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LalliА мне парень нравится , в том смысле , что он пытается в себе разобраться , пусть неуклюже , но так или иначе ищет гармонии . А не то ,что большинство мужчин - респондентов ( или как это сказать ) на сайтах и в жизни - я люблю жену , но " начал с другой отношения " ,потом вернулся , потом она наговорила моей любовнице и я опять ушел "... И все это отягощено внезпными беременностями или абортами . А по сути бабы их тягают ,как козлов на веревочке туда- сюда , и происходит это именно потому , что они ,как Вова не задаются вопросом " мое ли это " , а потом до старости алименты выплачивают и становятся чужими своим родным детям . Так что , обратитесь ,Вова , к профессиональному психологу , он вам понять поможет , может , вы идеализируете многое , а может , действительно " не ваше " , а может и разница в возрасте , все же 18 лет , это вчерашний подросток , а 27 лет опыт другой .
09.03.17 02:06
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ААААА, кушать не мог =))))))) Рукалицо. Вы такая drama queen, вы уверены, что девушки - это ваше?
09.03.17 01:19
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АПочему то захотелось сказать -Займись делом, наконец! Слишком много раздумий для занятого мужчины 27 лет. Работать он не мог....афигеть,,,,,,,начинай уже слушать себя, а не всех попало-внутренний голос, друзей.
09.03.17 00:54
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ХахахаСоберись, тряпка!
09.03.17 00:37
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Если это написал мужчина, то я китайский сервиз. Вова, ищи тетю постарела себя лет на 8. И пользуйся презервативами!!! А то размер текстов писем возрастёт в геометрической прогрессии. Ну и не женись по совету друзей, не им жить с этой дамой.
09.03.17 00:27
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ДжейПрям послевосьмимартовское)) особенно понравилось про девушек посправнее)) прям перекличка с позавчерашним письмом)) повеселило))так, деуки, не худеем к лету, худые нынче не в моде)))
09.03.17 00:12
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Вова. Однозначно - не твое.
09.03.17 00:07