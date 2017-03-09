Чувствую, что это не моё, но держу

Алена

Вова, ты демонстрируешь удивительную инфантильность для 27 лет. Мало того, что спрашиваешь друзей и папу о том, что уже должен решать только ты сам, так еще и взваливаешь на них ответственность за свое некрасивое поведение по отношению к девушке. Полгода ты 18-летней девочке морочишь голову, пытаясь понять, нужна она тебе, или не нужна. Решаешь, оставлять ли ее себе, чтобы потом не пожалеть, что досталась другому, а ты лучше не нашел, или не оставлять (вдруг, таки, встретишь лучше). Ты подходишь к ней, как к собаке, или к вещи. Дальше – больше. Ты с нею спишь и не заботишься о предохранении. Это полное свинство, особенно с учетом того, что ты так и не определился, надо ли тебе с нею быть, или нет. А если бы она, действительно, забеременела? Что было бы дальше? Ты бы на ней женился, «как честный человек»? Зачем это и тебе, и ей? За полгода 4 раза расставались, и при этом ты все время сомневаешься, «твоё ли это». Ответ: «Нет, это не твоё». Ты не любишь девушку ни сердцем, ни душой, никак. Тебе просто взбрело в голову, что пора определяться, и так как в наличии была только одна кандидатка, ты, как тот ежик с кактусом: плачешь, колешься, но продолжаешь есть. Не нужно. Не морочь голову хотя бы ей. Не советчики в таких вещах ни родители, ни друзья, потому что в итоге один на один останешься с нею ты. Заботливых женщин, готовых выйти замуж, вокруг полно. 18-летняя девочка для этой цели годится менее всего, потому что ей бы, по хорошему, еще в университет поступить, получить высшее образование, начать делать карьеру. А тут ты со своими сомнениями и незащищенным сексом. Забеременеет, ты на ней женишься, и сядет она дома с ребенком, без образования и без любви. Подумай о ней, если действительно добра ей желаешь. Она еще встретит своего парня, у которого не будет сомнений, нужна ли она ему. А тебе могу посоветовать перестать форсировать события и лепить серьезные отношения там, где их нет и не должно быть. Когда ты встретишь «своё», у тебя даже мысли не возникнет спрашивать друзей или папу, надо ли тебе с нею встречаться, или нет.