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Чувствую, что это не моё, но держу


Мне 27, ей 18, в этом году будет 19. Встречаемся полгода. Когда увидел её, было сильное волнение и мурашки. После знакомства встретились, и что-то моё внутреннее подсознание сказало: «Это не твоё». Но я это заглушил, и мы начали общаться. Человек очень добрый, легко общаться, внутри всё, как будто я. Мне всегда нравились девушки по справней, а моя девушка худенькая, но дело не в этом. Что-то на подсознании говорило, что не стоит, это не моё, я стал искать ответ, спрашивать друзей: стоит с такими чувствами продолжать общение, если сомнения. Они посоветовали, что идеальных людей нет, и я начал встречаться. 3 недели встречаемся 5 дней депрессия по поводу «моё не моё». Я не мог ни работать, ни кушать. Я изводил себя. Мне советуют, говорят: «Встречайся, привыкнешь». И по фигуре говорили, что у меня любовь сердца, но не тела. Прошло полгода в таком ключе. Дело в том, что это первые долгие мои отношения, так как девушка была душой хорошей и хотела отношений, а до этого были девушки несерьезные, а я хотел серьёзности. Я уже начал сам думать, что, может, у меня такой характер - сомневаться. В итоге у девушки задержка, оказалось, она не беременна, но я отреагировал плохо внутри себя. Внутренний голос мне говорил: «Если она не беременна, расставайся, доигрался». И это меня повергло в шок, и её тоже, она увидела, что я против. Я расценил это, как её не люблю. Просто надоело искать, хочу семью, и по совету друзей, не зная, какой должна быть любовь, начал встречаться с девушкой, не слушая своё сердце, в итоге так. Но самое страшное: мы расстались, и мне стало плохо, потом сошлись, вроде всё нормально, потом опять сомнения, и так 4 раза. Сейчас вместе, но в сердце ничего. Только тогда эмоции, когда вспоминаю, что она хороший, добрый человек, ухаживала за мной, и мне обидно, что я никак не могу найти своего человека, чтобы такими вопросами не мучиться. Дайте совет, что делать. Почему всё так. Это любовь? Жалость? Или боязнь, что такой больше не найду? Или не знаю, кого искать? Боюсь, что такая, как мне понравится, не будет такой преданной, так как папа говорит: «Красивых верных нет, это в кино». Но и жить с сомнениями, насилуя себя, тоже нельзя.
Вова,
Ростов, 27 лет
09.03.17
Чувствую, что это не моё, но держу

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вова, ты демонстрируешь удивительную инфантильность для 27 лет. Мало того, что спрашиваешь друзей и папу о том, что уже должен решать только ты сам, так еще и взваливаешь на них ответственность за свое некрасивое поведение по отношению к девушке. Полгода ты 18-летней девочке морочишь голову, пытаясь понять, нужна она тебе, или не нужна. Решаешь, оставлять ли ее себе, чтобы потом не пожалеть, что досталась другому, а ты лучше не нашел, или не оставлять (вдруг, таки, встретишь лучше). Ты подходишь к ней, как к собаке, или к вещи. Дальше – больше. Ты с нею спишь и не заботишься о предохранении. Это полное свинство, особенно с учетом того, что ты так и не определился, надо ли тебе с нею быть, или нет. А если бы она, действительно, забеременела? Что было бы дальше? Ты бы на ней женился, «как честный человек»? Зачем это и тебе, и ей? За полгода 4 раза расставались, и при этом ты все время сомневаешься, «твоё ли это». Ответ: «Нет, это не твоё». Ты не любишь девушку ни сердцем, ни душой, никак. Тебе просто взбрело в голову, что пора определяться, и так как в наличии была только одна кандидатка, ты, как тот ежик с кактусом: плачешь, колешься, но продолжаешь есть. Не нужно. Не морочь голову хотя бы ей. Не советчики в таких вещах ни родители, ни друзья, потому что в итоге один на один останешься с нею ты. Заботливых женщин, готовых выйти замуж, вокруг полно. 18-летняя девочка для этой цели годится менее всего, потому что ей бы, по хорошему, еще в университет поступить, получить высшее образование, начать делать карьеру. А тут ты со своими сомнениями и незащищенным сексом. Забеременеет, ты на ней женишься, и сядет она дома с ребенком, без образования и без любви. Подумай о ней, если действительно добра ей желаешь. Она еще встретит своего парня, у которого не будет сомнений, нужна ли она ему. А тебе могу посоветовать перестать форсировать события и лепить серьезные отношения там, где их нет и не должно быть. Когда ты встретишь «своё», у тебя даже мысли не возникнет спрашивать друзей или папу, надо ли тебе с нею встречаться, или нет.

  • Сергей

    Вова, на мой взгляд, пора взрослеть. Видишь ли, к твоему возрасту у мужчины уже должно быть свое мнение, а не ссылки на папины измышления. Что же касается отношений с девушкой, то советую обязательно предохраняться. Причем самому, а не ждать этого от подруги. Дело в том, что ты явно маловат для создания семьи, а тем более рождения детей, и потому постарайся хотя бы несчастную безотцовщину не наплодить, не говоря уже про прочие сложности. В остальном, не думаю, что ваши отношения с этой девушкой продлятся долго. Полагаю, что довольно скоро вы окончательно доведете ситуацию до абсурда, разругаетесь и разойдетесь. И чем раньше - тем лучше. Судя по тому, что ты пишешь, ничего серьезного вам не светит. По крайней мере ты к ней точно больших и светлых чувств не питаешь. А раз так, то не стоит зря время терять. Хотя, безусловно, каждый волен портить свою жизнь по-своему.

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