Не могу развестись из-за квартирного вопроса
Мы с мужем 30 лет в браке. Есть взрослая дочь и две внучки. Муж всегда был тяжелым человеком, с возрастом стало еще хуже. Самые большие проблемы начались, когда сильно болела дочь. Пока я бегала по больницам, муж завел любовницу и два года с ней встречался. О чем сам и рассказал в очередной ссоре. Пыталась простить и забыть, но поведение его стало просто не выносимым: каждый вечер ищет любой повод, чтобы устроить скандал (2-3 часа крика, потом просит прощенья, и так по кругу). Я чувствую себя опустошенной, начались проблемы со здоровьем. Но развестись не дает квартира. Он категорически отказывается съезжать, хотя на квартиру он не зарабатывал. Это наследство, доставшееся мне от умершего отца. К сожалению, мы приватизировали ее, и по закону он может забрать половину. Мне очень обидна вся ситуация. И жить стало невыносимо, и разводиться означает для меня уйти на старость лет в подселение. Материально доплатить за свою половину и купить квартиру – не осилю. Дочь предлагает свою материальную помощь, но я не хотела бы ее обременять. Куда ни кинь, всюду клин.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Елена, у тебя одна единственная дочь. Если она тебе поможет с квартирой, то кому в итоге эта квартира потом достанется? Ей и ее детям. Так в чем «обременение»? Я ни в коем случае не пытаюсь уличить твою дочь в холодном расчете. Я лишь пытаюсь вразумить тебя: то, что она будет делать для тебя, ей тоже в перспективе буде очень полезно. Бог знает, что еще выдумает твой муж. А для мужчин переписать все имущество на новую молодую жену, наплевав на детей и внуков, нажитых в предыдущем браке, – как водички попить. И если не принять меры сейчас – кто знает, чем дело закончится.
Так что, на мой взгляд, нужно не страдать фигней под предлогом «необременения дочери», а вступать с нею в тайный женский сговор и решать твой квартирный вопрос.
Что касается мужа, то именно сейчас ты и живешь «с подселением», хотя старость еще и не наступила. Так, может, надо все-таки напрячься и найти способ не жить с человеком, который тебя уничтожает морально?
-
Сергей
Елена, на мой взгляд, каждый взрослый человек может портить себе жизнь или, наоборот, улучшать, как ему заблагорассудится. Тут всё зависит только от желаний. Например, можно в 40 лет считать себя дряхлым стариком, ни на что негодным и никому ненужным. Ну вот нравится кому-то жить именно в таком состоянии. И человек живет. Плачется на каждом углу, пьянствует, страдает ожирением, мается от всех известных и неизвестных болячек. Плывет по течению и впадает в отчаяние от любой, самой банальной жизненной сложности. В общем, доживает. Но есть и те, кто в 65, понимая, что в чем-то не поспевает за Миром, не садится плакать в угол, а идет учиться, приобретает новые умения, меняется. Такие люди следят за собой, они активны и жизнерадостны, а потому востребованы. В результате, даже в солидном возрасте, вполне могут позволить себе даже менять партнеров. Было бы желание.
Вот и в твоей ситуации можно сидеть и страдать, смотреть, как уходит жизнь, убеждая саму себя в том, что ничего поделать нельзя. Но также можно, к примеру, заняться собой, сбросить или набрать вес, сменить образ, найти активное хобби и новых знакомых, увлечься, и загрузить себя по полной программе. В отпуск поехать куда-нибудь подальше, опять же. Да и квартиру разменять – тоже вариант. Прекрати держаться за то, что отжило. А еще очень советую не отказываться от помощи дочери. То, что ты называешь обременением, вполне возможно, нужно ей самой. Ведь любая помощь – это возможность сблизиться. В общем, кончай страдать. Начинай жить.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 69
Лучшие комментарии
-
Прелесть 27.02.19 00:24Дочь инвестирует в свое будущее. Это не обременение.Соглашайтесь.
-
Элфи Крекс 27.02.19 00:36Елена, вы пишите, что не хотите дочь обременять. Но если вы в атмосфере скандалов начнёте болеть и дочери придётся за вами ухаживать, это ещё хуже будет. А кстати, почему ваш муж к любовнице уйти не хочет, если уж признался?
-
Zavoronok 27.02.19 00:39А муж согласен продать вам "свою" половину и съехать? Если да, разумно будет принять помощь дочери.
-
жужа@ 27.02.19 00:31На каких условиях дочь предлагает помочь? А то с Вашими понятиями о наследстве в правовом поле надо быть более внимательной к деталям .... ( было бы реальное наследство, его бы не приватизировали ). Наверное в целом стоит обратится к адвокату и без истерик и криков обсудить варианты выхода из ситуации.
-
Zavoronok 27.02.19 00:42Может, у любовницы жилья своего нету или она замужем.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:52Я не сильна в новом российском жилищном законодательстве, поскольку уже двадцать лет живу за рубежом. Но одно понимаю: из таких историй надо вылезать как можно быстрее, иначе они затягивают, как болото, и не только участников.Сейчас дочь предлагает помощь. Но если мама от этой помощи будет отказываться, а лишь из года в год будет жаловаться и погружать дочь в неприятные подробности своих свар с отцом, не надоест ли это дочери? А зятю? И я убеждена, что никакие метры, никакие деньги не стоят здоровья и нервов. Несколько месяцев шла борьба Малашенко, которого очень активно подначивала Рынска, со своей бывшей женой и детьми из-за денег. Мы не сдадимся! - писала Рынска.- Г... Ей на лопату, а не деньги. Ну, не сдались. Вчера нашли Малашенко в петле, сегодня лежит на столе патологоанатома с плохо засунутыми обратно внутренностями. И ни вчера, ни сегодня, ни в дальнейшем деньги ему уже не понадобятся.
-
Тыковка / 27.02.19 14:54Автор, вам нужен не грамотный юрист, а грамотный тренер по боксу и грамотный психолог
-
Наталья / 27.02.19 14:30Вы пришли на туда-вам нужен грамотный юрист, продавать бомжам не надо, дешевка. А вот иначе можно так-вы выделяете свою долю и через суд конкретно к этой доле выделяете комнату. Квартира становится коммунальной, то есть появляются общие площади-санузел, кухня. Далее-вы оформляете договор аренды-именно оформляете официально и затем сдаёте свою комнату! Вот зачем нужно это выделение. Заранее пишите участковому заявление, что по зарегистрировалось договору сдаёте комнату и просите оградить жильцов от беснующегося. А для правильности сходите к нотариусу и за недорого относительно юристов проконсультируйтесь. А сумму от сдачи-на стреми дочь поможет
-
Наталья / 27.02.19 14:31На съем квартиры!!! Ох
-
Лада / 27.02.19 14:33По моему, сейчас не выделяют с новым жилищным кодексом. Тоже первая мысль была.
-
Лада / 27.02.19 15:04Сделать из просто приватизированной квартиры коммуналку сейчас невозможно. Тогда люди не выживали бы друг друга или не старались бы договориться по продаже или компенсации. Но всё не так просто.
-
-
Тыковка / 27.02.19 14:28Дорогая гг, вы мыслите как обычная жертва. Не надо так. Эта квартира ваша, и вы и ваш муж это знают. Ваш муж старается от вас избавиться и это очевидно. А теперь представьте как вашему мужу без вас там хорошо, как он занимается сексом с несколькими женщинами за день и всем рассказывает насколько он богат... У вас от этой мысли должна подступать кровь к глазам! Где ваша злость? Где ваша ярость? Почему вы не умеете дать достойный отпор словом и если надо делом?? Не нужно никуда съезжать! Так как вы одинокая, несчастная, пожилая, не сильна, не здорова, и увы не слишком умна, то и терять вам нечего)) кроме этой квартиры! поэтому включайте самую отъявленную мерзавку и создайте вашему мужу в не его квартире местный Армагеддон )) просите дочь с орущими детьми и мужем жить с вами, или просите 3 бомжей жить тоже с вами, зачем уезжать? Если вы не можете откопать свою внутреннюю злость, то шагом марш к психологу и вместе работаете над «злостью». Над тем, что у вас подавлено... И когда муж увидит в ваших глазах «ярость» - говорить он станет шепотом
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:16Ну, трех бомжей из квартиры милиционер выделит на раз-два. А муж ещё свидетель приведёт, которые подтвердят: сошла с ума женщина, бомжей в дом таскает. Что же касается дочери и зятя, которым предлагается вмешаться и участвовать в сварах, то это, знаете, на любителя. Есть те, кому это в удовольствие, а я, например, такое терпеть не могу. Деньгами маме помогла бы, к себе в квартиру жить пустила бы, а вот своего мужа, детей и саму себя в эпицентр скандала - да ни за что.
-
Тыковка / 27.02.19 15:20Ну это вы!!! А некоторых дочерей хлебом не корми, дай поскандалить! Если автор возьмёт в квартиру бомжа (условно) или 3 бомжей, то никто даже выезжать на этот звонок от мужа не будет. В полиции пошлют на 3 буквы, если нет уголовного нарушения. Вы на луне живете что ли и полицию не вызывали никогда?? Я вас умоляю, в моей жизни такого оч много и почти все мои друзья там работают, хах
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:33В свое время я сдавала российскую квартиру, и жильцы не хотели съезжать. Позвонила в полицию, сказала, что в моей квартире посторонние люди, приехали через минут десять. Проверили документы, подождали, пока бывшие жильцы вещи соберут, взяли у них ключи и всё.Ну, не ваши друзья там оказались, которые обратившихся к ним граждан на три буквы посылают.
-
Тыковка / 27.02.19 15:37Так у вас случай другой. Во-первых, милиция приехала быстро (они всегда приезжают быстро!), во-вторых, ваши жильцы сами быстро собрали вещи (значит, они не мошенники), настоящие мощенники свои права знают, и знают, что даже милиция не может выгнать (насильно) их из квартиры. Ну не будет милиция разбираться с семейными проблемами гг, с кем бы они ни жила
-
Тыковка / 27.02.19 15:56Элфи, давайте смоделирует ситуацию. Вы (условно) работаете в милиции и тут вам звонок от мужа гг «моя жена завела себе бомжа, срочно приедьте и сделайте что-то с этим».
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:58Другими словами, вы хотите мне сказать, что зайдет какой-то человек в квартиру и просто останется там жить? И полиция разбираться не будет, так как человек знает свои права( какие?) И зачем люди квартиры покупают или снимают, зайди к кому-нибудь да живи.
-
Тыковка / 27.02.19 16:08Насильно выселить если был договор аренды не могут. Вот только постоять у двери с автоматами и попугать могут)) расслабьтесь, матёрых мошенников не так много
-
Тыковка / 27.02.19 16:14Элфи, вы чувствуете разницу в заявлениях в милицию между «в моей квартире посторонние», и «моя жена завела себе бомжа»?
-
-
-
-
-
-
-
Автор / 27.02.19 12:33Здравствуйте! Хочу сказать спасибо всем, высказавшим варианты выхода из этой ситуации. Постараюсь внести немного деталей. К сожалению, квартира была получена моим отцом от государства. Муж переехал сначала к нам (жили вместе), после смерти отца приватизировали в равных долях. Тогда у меня и мысли не было, что может быть по-другому. Семья же:) Сейчас ОЧЕНЬ сожалению о своей недальновидности. Мужу съехать некуда. У него ни квартиры, ни какого либо другого жилья нет. Потому съезжать и продавать свою долю он не собирается даже в случае развода. Полностью уверен в своей правоте и считает, что это ЕГО квартира по праву того, что он столько лет в ней живет) Заставить продать свою долю по закону человека никто не может принудить. Продать же подселение - практически не возможно. Только если бомжам за бесценок. Были уже и такие мысли. Дочь предлагает мне поселиться вместе с ней и ее семьей (4-х комнатная квартира) либо полностью оплачивать мне съем квартиры. Я нахожусь в странной ситуации - жить на съемной квартире , имея свою либо жить в своей, но в невыносимой обстановке. Муж уже не стесняется никаких фраз, слов.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 12:49Елена, свою квартиру вы уже не имеете, так как живёте в ней с человеком, считающим её также своей и не стесняющимся с вами обращаться плохо. Думаю, первое, что вам следует сделать, это обратиться к юристу, обсудить со всех сторон данную ситуацию. Далее, как вариант. Переезжаете к дочери, а свою часть квартиры сдаёте каким-нибудь неудобным жильцам. Через некоторое время ваш муж сам решит продать его долю. Деньги, что дочь предлагает за съем квартиры, откладывает. Эти деньги + деньги за сдачу вашей части квартиры - уже что-то копится. Поищите варианты скромного жилья, ипотеки. Любой вариант лучше, чем инсульт или инфаркт на нервной почве.
-
Автор / 27.02.19 12:54К сожалению, юристы все как один советую продать подселение бомжам)
-
Лада / 27.02.19 14:16Походу, своими скандалами он решил выжить вас из квартиры и зажить в ней одному или с другой бабой. Так скажите ему, что намерены продать свою долю бомжам и посмотрите на реакцию. Реакция может быть не сразу, но она будет, если он не совсем дурак. Сделку можно прервать на любом этапе, пока дело не дрйдет до встречи всех лиц с документами у нотариуса и передачи денег. дело это небыстрое, но он должен понять, что у вас есть план по устройству своей жизни, в чём он заключается и это всё не тупо шантаж. А для начала максимально от него обособьтесь, и никаких готовок- постирушек и прочего.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 14:23Так он её может и до нервного срыва довести, отправить в психушку, а потом стать опекуном.
-
Тыковка / 27.02.19 14:50Элфи, зачемговорить глупости об опекунстве?? Муж гг не пойдёт на это, так как ему не нужны проблемы, он хочет жить в своё удовольствие. А те, кто оскорбляют - в бой не лезут, им тоже страшно, представьте!! Автор, ничего не бойтесь, или не показывайте хотя бы ему, что боитесь)) займитесь боксом по выходным.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:03А откуда вы знаете, что муж гг не пойдёт на это? Он вам сам сказал?
-
Тыковка / 27.02.19 15:10Люди такого псих склада как муж гг не пойдут на это никогда, они всегда действуют по другому (обычно глупо, тихо и скрытно), и всегда бояться того кто сильнее, это все ваши карикатурные страхи.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 15:25Ответ на 15.03. Ну, если муж часами орёт, то не очень-то он тихо и скрытно действует. И если женщине его ор и оскорбления не безразличны (а иначе бы она сюда не писала), то нервный срыв и не совсем адекватное поведение через некоторое время гарантированы. А там можно лишь дожать. Жена - недееспособная, он-опекун, и делай с квартирой что хочешь.
-
Лада / 27.02.19 15:30Ей надо с ним развестись. Стать юридически чужими друг другу. Это можно сделать и без размена квартиры.
-
Элфи Крекс / 27.02.19 16:02Тыковка, какой бокс от 50летней женщины? И что-то я сильно сомневаюсь в авантюре с любовником-боксером.
-
-
Тыковка / 27.02.19 16:24Никто не агитирует гг заниматься сразу профессионально боксом, но пару уроков «для начинающих и слабых» там всегда были, есть и будут. Афера с любовником-боксером - это уже высший класс
-
-
Автор / 27.02.19 14:24По совету - спасибо. А вот по отстранению - то практически не возможно. Ходить за мной по пятам. В квартире это сделать сложно.
-
Лада / 27.02.19 14:26Тогда съезжайте к дочери. А потом скажите.
-
Лада / 27.02.19 14:27Только документы на квартиру все заберите.
-
Лада / 27.02.19 15:14Или любовник-боксёр)
-
Лада / 27.02.19 15:15Ой, не туда, это Тыковке было)
-
Тыковка / 27.02.19 15:51Элфи, мне вас жаль, вы так много чего боитесь)) я ж и говорю, человек, который может сильно ударить не будет орать, и наоборот, человек, который может довести до инвалидности - сразу так и делает (молча, скрытно, быстро). Я видела такое много раз! Вот именно им силу показывать бесполезно)) Поэтому я и советую идти гг на бокс, заводить любовника-боксёра, все что угодно, так как ее муж просто истеричный трус и дальше он никогда не пойдёт, ну максимум будет ходить по пятам или шлёпнет по по рукам пару раз! Максимум
-
-
-
-
-
-
Джей / 27.02.19 12:50Так в случае развода и раздела имущества мужа закон обязывает либо хату продать и бабки поделить пополам, либо вам половину выплатить если вы съещжаете. Вы у юристов были?? Тупо съехать и ниче не взять с мужа глупо
-
Автор / 27.02.19 12:53нет. по закону даже в случае развода - никто не имеет право заставить человека продать его собственность.
-
Маша / 27.02.19 14:00Да, так и есть. Даже подселить в квартиру без его согласия и судов вам будет ОЧЕНЬ сложно. Сама в своей жизни сталкивалась с подобной ситуацией. Без потерь у вас никак не разведешься. Так что здесь скорее вам решать, что вам важнее - держаться за квадратные метры и терпеть токсичные отношения, или снять "хоть шерсти клок", и принять помощь дочери. Как вариант, можете из своей доли выделить собственность ребенку дочери, тогда даже после развода, ваш муж не сможет ни прописать кого-нибудь, ни продать эту квартиру еще долгие годы, вы будете жить у дочери или на съемной, ну а там ... Кто знает как жизнь сложится. .. Отсутствие своего необремененного жилья сильно подорвет авторитет вашего мужа на рынке невест )))))
-
Элфи Крекс / 27.02.19 14:27Люди разводятся и оформляют раздел жилплощади. Получается коммунальная квартира. Свою комнату владелец может продать кому хочет, не спрашивая мнения соседей.
-
-
El / 27.02.19 14:01И он будет жить как король сам, а вы с дочкой снимать и платить за аренду. Ну нахал...
-
-
-
-
Никольски / 27.02.19 11:141Пятдесят лет- не старость лет. 2 На самам деле ухудшение жилищных условий может быть улучшением на самом деле. Когда рядом кабан 2,3 часа орет - это ухудшение жилищных условий. Я бы приняла помощь дочери. Вариантов много, на самом деле. И как и куда жизнь вас может занести- вы и не представляете. Вам всего 50 лет! У меня есть хорошая приятельница . Она из Южной Осетии. Убежала от войны в чем была с двумя детьми в Москву. Жила где придется. Веселая и добрая женщина. Дети выросли. Сын известный адвокат в Москве. Он часто бывает экспертом в разных передачах с правосудием. Дочь красавица!! Еще какая.Очень красивая девушка. Талантливый дизайнер и декоратор. Я с ней познакомилась по работе в Италии. Да и до сих пор дружим. Замуж за состоятельного продюссера вышла . Свадьба была фантастическая в Венеции. А где то ведь хранятся фото с ее окрававленными ножками. Сама в 55 искала себе мужа по интернету. Нашла грека. Придумала себе бизнес на в деревне на берегу моря. Снимает клипы, пишет картины...Счастливый человек. А ведь муж погиб в доме, который расстреляли танки и приехала в Москву раненая и ободранная с двумя детьми в стрессе на попутном транспорте в 90х. Я бы доверилась жизни на вашем месте. Пусть кабан орет на своих поганных метрах.Оставте ему их! Вкладывайтесь с дочерью и начинайте устраивать свою жизнь по вашему вкусу. Напишите список всего того, чего хотелось бы в жизни. Куча всего в мире прекрасного и возможно вас к этому выталкивает жизнь. А Вы вцепились...Идите в свое счастье.
-
Автор / 27.02.19 12:41спасибо
-
Прелесть / 27.02.19 14:45Дорогая. В 50 лет вы ещё молодая. Не усложняйте.Посовниуйтесь с юристами чмо можно отжать возможное из вашей квартиры и живите дальше. Это не конец жизни. Я не знаю новых законов но думаю вы можете сдавать или продавать свою часть квартиры. И не задерживайтесь. Быстрее решайте и выходите на солнечный берег из этого негатива. Поступайте по божески и бог воздаст.это испытание. И пройти его надо правильно.
-
-
Наталья / 27.02.19 14:35Никольски! У вас не совет, а сериал. Вдумайтесь что вы пишите-удбежала из ю Осетии в чем была в москву с двумя детьми. Сын юрист... вы в курсе что юр образование у нас одно из самых дорогих? Даже на бюджете??? Дочь за продюсера... на какие деньги она могла б соответствовать этому продюсеру? Сори, со сори, вы блондинка????
-
Никольски / 27.02.19 14:52Ну не верьте, Наталья. Что значит "Чем соответствовать продюссеру?". С транный вопрос. Если ты модель с 13 лет. Дольче и Габана все время в поиске новых моделей. Даже через инстаграм. Как это чем соответствовать продюссеру? Наталья Водянова в Нижнем капустой на улице торговала.Ничего, соответствовал и английскому лорду и самомому богатому мол человеку Франции. Ну не всю же жизнь люди занимаются дефилированием. Они иногда учатся.. Считайте меня блондинкой. Если Вам так нравиться
-
-
-
[email protected] / 27.02.19 11:04Художник нарисовал Константина Меладзе за клеткой)) Что касается вопроса, то первым делом я бы пошла к юристу и обсудила возможные варианты. Как только будут ясны варианты, нужно будет выбрать наиболее приемлемый, обсудив это с дочерьми. По закону ваше имущество перейдёт к 2 дочерям. Квартира, которая будет для вас куплена ( 50% стоимости нынешней + 50% -финансирование желающей помочь, дочери ) всё равно будет в 25% принадлежать другой дочке. И той, которая будет выплачивать 50%, после вашей смерти нужно будет выплатить сестре ее долю. Разве что она откажется. Если бы надо мной издевались так, как издевается над вами муж, я бы уехала на заработки. Плюсы: не живёшь с мужем. Зарабатываешь на квартиру. Пробуешь новое место, новые впечатления, знакомства. Да что угодно, лишь бы с ним не жить.
-
Проходя мимо / 27.02.19 09:14Согласна со всеми комментаторами: помощь дочери очень важна. Кроме того: у вас же не однушка? Подавайте на развод и отделяйтесь хозяйственно уже сейчас, не медлите. Поживете соседями, потом продадите - разменяете.
-
Ири Germany / 27.02.19 09:00Принимайте помощь дочери! И да! Надо учиться принимать помощь! Это так же тяжело как и просить! Всё в мире взаимодействовано! Вы же дочери помогали когда ей было трудно? Я сомневаюсь что она сопротивлялась,, и аргумент не приводила «ой я её обременяю». У вас прекрасная взаимосвязь! Этим чувством
-
Ири Germany / 27.02.19 09:03Надо наслаждаться и даже гордиться! Не у каждой матери или дочери есть такая взаимосвязь! И ещё ... есть старая русская поговорка: дают бери! Бьют беги!
-
Ири Germany / 27.02.19 09:22Моя чудесная, прекрасная, мудрая мама когда то давно приватизационный вопрос решила по другому... она сразу квартиру приватизировала на детей! Уже тогда 20 лет назад мамуля привела аргумент: квартиру получала я (мамуля), здоровье, нервы отдала на тяжёлой работе (старое поколение не деньгами получало, а потом), огромные деньги на приватизацию собирали «миром» всей семьёй, а после смерти государству ещё и за переписку/переприватизацию платить надо будет... как показал опыт это было замечательнейшее решение! Так как много лет спустя мой любимый папа тоже нашёл/завёл любовницу! И тоже не хотел съезжать! Чувствовал он страх? Неуверенностях? Представляю что бы было если бы он претендовал на 50 % квартиры!!! К этой смеси подбавилось бы ещё наглости... в конце концов он съехал к даме (у неё была своя жилплощадь). И прожил там 2 года! Но потом вернулся где был только прописан!!! Представляете что бы было если бы он пол квартиры с собой унёс?
-
Лада / 27.02.19 09:33:) мой муж 22 года тому назад прописал своего новорожденного сына (первый брак) в свою муниципальную квартиру, потом спустя немного ее приватизировали 50/50 с ним... А в 20 лет сынуля потребовал от отца свою долю) и сейчас мы с мужем выплачиваем ипотеку после того, как выплатили парню полквартиры... Я о чём? Дети тоже бывают разные)
-
Автор / 27.02.19 12:43Про наглость очень в точку написали. так все и есть
-
-
-