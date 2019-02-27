Не могу развестись из-за квартирного вопроса

Елена, у тебя одна единственная дочь. Если она тебе поможет с квартирой, то кому в итоге эта квартира потом достанется? Ей и ее детям. Так в чем «обременение»? Я ни в коем случае не пытаюсь уличить твою дочь в холодном расчете. Я лишь пытаюсь вразумить тебя: то, что она будет делать для тебя, ей тоже в перспективе буде очень полезно. Бог знает, что еще выдумает твой муж. А для мужчин переписать все имущество на новую молодую жену, наплевав на детей и внуков, нажитых в предыдущем браке, – как водички попить. И если не принять меры сейчас – кто знает, чем дело закончится.

Так что, на мой взгляд, нужно не страдать фигней под предлогом «необременения дочери», а вступать с нею в тайный женский сговор и решать твой квартирный вопрос.

Что касается мужа, то именно сейчас ты и живешь «с подселением», хотя старость еще и не наступила. Так, может, надо все-таки напрячься и найти способ не жить с человеком, который тебя уничтожает морально?