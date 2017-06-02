Не могу понять, что ему от меня нужно
С.-Петербург, 28 лет
02.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаСветлана, думаю, он пока и сам не понимает, чего он хочет от тебя. Ты ему вроде бы нравишься, но… Тут есть один важный момент – мужичку уже 42 года, а он ни разу не был женат. Почему? Отбросим варианты «он латентный гей» и подобные ему. Скорее всего, проблема в том, что он не умеет строить серьезные отношения с женщинами. Я не верю, что он до 42 лет ни разу не встречал женщин, которые ему были бы интересны. Зато очень верю, что всех своих барышень он упорно динамил и держал в неопределенности, что в итоге и приводили к неизбежным расставаниям. Судя по тому, как он ведет себя сейчас, и как вел, пока ты была его подчиненной, - в межличностных отношениях он не подарок. И, скорее всего, ты можешь форсировать события, задавая прямые вопросы и проявляя инициативу. Не смотри, что он «генеральный» у себя в компании. В отношениях с женщинами он не умеет быть до конца последовательным и решительным, а отказы его и вовсе заставляют соблюдать дистанцию. Хочешь выяснить, что ему от тебя нужно – ненавязчиво позови в кафе, в парк. Сейчас лето, так что, ничего неприличного в таком предложении не будет. «Я собралась в Петергоф с подругой, но у нее поменялись планы. Составите мне компанию?» Ну или что-то в этом роде. Только нужно быть уверенной, что тебе и впрямь интересен этот человек. А то ведь заиграться можно очень легко и быстро, а что делать потом, когда выяснится, что его планы не совпадают с твоими желаниями? Вдруг, ты поймешь, что как мужчина тебе этот 42-летний «гендиректор» вообще не сдался?
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СергейСветлана, а чем тебе не нравится просто общение, без всяких обязательств? Вы переписываетесь, созваниваетесь, ну и славно. Нормальное приятельское общение не очень близких людей. Или ты уже нарисовала себе картинку того, как этот бывший начальник тебя в ЗАГС ведет, и теперь возмущаешься, почему вы до сих пор не там, а всего лишь в переписке? Если так, то мой тебе совет – не спеши с выводами. То, что дяденька показал тебе паспорт и пару раз на машине подвез – это еще не приглашение послушать Мендельсона в скверном исполнении. И даже то, что он с тобой сейчас переписывается и по телефону разговаривает, тоже говорит лишь о том, что ты ему симпатична, но не более того. Просто поверь, если бы мужчина был в тебе реально заинтересован, то все развивалось бы значительно быстрее и понятнее. А так больше похоже на то, что дяденька вроде и ищет вариант бесплатных и ни к чему не обязывающих отношений, в основном в постельной плоскости, и на непродолжительное время, но и напрягаться особо не желает. Потому и ведет себя таким образом. А раз так, то нужен тебе такой приятель или нет, решай сама. В то же время, если ты совершенно не против встречаться с данным товарищем, и тебе надоела его нерешительность, можешь сама проявить инициативу. Позови, например, куда-нибудь на концерт или на роликах покататься, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 38
Лучшие комментарии
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Не пойму, с чего Алена взяла, что он ни разу не был женат? Сейчас не женат, да. А что "ни разу" - такого не написано. /// Героине: попробуйте общаться с человеком без прогнозов. Нравится общение с ним - общайтесь, не нравится - не общайтесь, что ж так сложно то все у вас? ///
02.06.17 07:14 Контекст комментария
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Тэкс. Пришел начальник, начал оказывать знаки внимания, вы их отклоняли. После этого вам намекнули, что работать на этом месте вам больше не придется. И после своего увольнения вы думаете, как вам лучше наладить отношения с человеком, который подтолкнул вас к увольнению,ибо вы ему не дали?) я все правильно поняла? А из "положительных" моментов только то,что уволили вас без скандала, типа какой хороший дядечка?)
02.06.17 08:10 Контекст комментария
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Развлекается он. Не поверю, что мужчина в 40+, начальник и вдруг не знает как заполучить понравившуюся женщину. Значит не очень то и хочет.
02.06.17 03:21 Контекст комментария
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ЮликонИли просто получил новый паспорт, в котором нет отметок о браке:))
02.06.17 07:32 Контекст комментария
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звездочка )Света, ну допустим, что он не хочет получить ещё один твой отказ, как уже было. Допустим, что он "хороший мужик, но не орел", как говорила Нонна Мордюкова. Предоставь сама ему возможность встречи или помощи тебе, а воспользуется он ею или нет увидишь. Ты в таком интересном месте живешь, что можно захотеть на интересную экскурсию или выставку подальше, лучше за городом, чтобы подвезти тебя туда на машине было очень кстати. Или, на худой конец, тебе нужно купить что-то тяжелое, например, обои. Ты предоставляешь поле деятельности мужчине, а он включается или нет, это и будет ответ на твой вопрос.
02.06.17 08:44 Контекст комментария
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ОльгаНаверно Светлану мучает вопрос, когда же он поведёт себя как "негодяй" и накинется на неё))) до этого только словесно показывал заинтересованность, а решительных действий не предпринимал. Женское самолюбие страдает)
02.06.17 14:08
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ЕсенияПочему общение сразу нужно переводить в что то большее.иипа секса и брака.. можно иметь знпкгмого к кому можно обратиться в случае чего
02.06.17 13:19
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Это да. Вы совершенно правы. Про мужчину этого - я лично не люблю таких вяло-текущих непонятных типа ухаживаний или неизвестно чего. Мне нравится, если мужчина ухаживает, значит это видно, слышно и т.д. Тут, если ее мучают вопросы, а она не знает как или стесняется пспросить, значит, чужой он какой-то, не учавствующий? В кандидаты на женихи в первые рады не ставить, короче. Будут варианты краше. Но это мое скромное мнение. Позвонил ну и позвонил. Подумаешь. Можно было давно уже на кофе выйти и поговорить по душам.
02.06.17 13:41
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Что такое там произошло на работе, из за чего был весь сыр-бор? Возможно, у вас забирали дела, так как не были довольны вашей работой. Возможно, подставили. В любом случае, вы бывший сотрудник фирмы. Почему он осторожничает - мы можем только догадываться. Может, вы отвергали его ухаживания и давно уже имеет кого-то, кто ему более интересен. Вам легче узнать, что у него в голове, так как ВЫ с ним разговариваете. Если бы я с ним разговаривала, я бы узнала. Надо просто так вести и направлять разговор, так слушать, что можно много чего понять. Одно точно ясно. Вам эта ситуация на работе покоя не даёт, вы переживаете. И что вы от него хотите. Ухаживаний?
02.06.17 12:22
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KoshkaЯ вообще не поняла ничего. Мужчина стал ухаживать, а Вы что делали? Об этом ни слова. Потом вроде как перестал. Вы оттолкнули или ему надоело развлечение? Что с работой, тоже непонятно. То ли Вас подставляли (кто, он или сотрудницы-соперницы?), то ли Вы работали плохо. Сейчас мужчина стал звонить, Вы не понимаете, зачем. Надо разобраться с тем, что там было раньше, тогда станет понятно, что происходит сейчас. Хотя если честно, я бы даже разбираться не стала, для меня прошлое прошло. Если не случилось ничего тогда, почему должно случиться теперь?
02.06.17 10:10
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KoshkaКстати, много было писем в последнее время на эту тему. Мужчина делает какие-то незначительные знаки внимания, а женщины спрашивают, что им делать. То ли вниманием мужским обделены, то ли не знаю, что. Зачем сразу делать-то?
02.06.17 10:31
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звездочка )Лада, выживать мужчину с работы это даже не самая большая странность была бы для женщины. Я, например, в культурном и человеческом шоке от тех девиц, которые сейчас идут в десантники и потом в АТО. Программа обучения равна мужской, обязанности тоже, война на передовой для всех равна. В моей картине мира женщина на войне может быть поваром или медиком, а они идут воевать, как матерые мужики. Я их никогда не пойму.
02.06.17 10:59
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ОксанаПолностью согласна. А еще почему бы действительно не утолить свой интерес и не позвать его куда-то погулять, позадавать наводящие вопросы, если уж так мучаетесь? Обычно такие вопросы задают 17-летние девочки, у которых нет никакого опыта в отношениях с мужчинами, в вашем возрасте уже нужно быть проактивной в отношении своей же жизни. Если Вам нравится человек - дайте ему понять и дайте возможность тоже себя проявить. Если заглохнет - ну и в пень его тогда, 42-летнего вечного жениха. А вообще ищите сверстника лучше)
02.06.17 11:02
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лакину вообще на текущий момент у вас руки развязаны - делайте как хотите и что хотите с ним, можно и роман закрутить, но уже на ваших условиях, кароч, если хватит жеской хитрости, что сейчас вы можете стать ему "генеральным директором")) вам решать, ну и насколько он вам нравится на самом деле, стоит ли игра свеч. исходите от своего внетреннего голоса, не спрашивайте со стороны, все равно вы сможете постепать согласно своему характеру и типу, чужие женские "прихваты" вам особо не помогут) ну прочитайте конечно, что вам клеовчанки посоветуют, а дальше сами решите уже
02.06.17 09:31
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РеджА я знаю мужчину 42 лет, который не был женат, и у него нет детей. Но он строит серьезные отношения с моей подругой уже несколько лет...
02.06.17 09:00
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ЮликонОн показывает паспорт? Вообще в жизни много людей достают свой паспорт, чтобы показать окружающи?? :))
02.06.17 09:03
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РеджПричем тут его паспорт? Я его просто как пример привела, что бывают неженатые взрослые мужчины, настроенные на серьезные отношения. А то, что герой истории показал свой паспорт, это уже его личные "особенности" и серьезные отношения тут не при чем. Он может иметь их уже, а с ГГ на стороне общаться и паспорт показывать, что мол свободен. Многие сожительствующие мужчины такими себя считают, но принимают, что это не так, поэтому отсутствие штампа у них как последний крючок свободы. Действительно свободному человеку не пришло бы в голову даже делать на этом акцент.
02.06.17 12:33
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ZavoronokМаяковский тоже всем паспорт показывал, у него даже стихи на эту тему есть.
02.06.17 12:57
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звездочка )Света, ну допустим, что он не хочет получить ещё один твой отказ, как уже было. Допустим, что он "хороший мужик, но не орел", как говорила Нонна Мордюкова. Предоставь сама ему возможность встречи или помощи тебе, а воспользуется он ею или нет увидишь. Ты в таком интересном месте живешь, что можно захотеть на интересную экскурсию или выставку подальше, лучше за городом, чтобы подвезти тебя туда на машине было очень кстати. Или, на худой конец, тебе нужно купить что-то тяжелое, например, обои. Ты предоставляешь поле деятельности мужчине, а он включается или нет, это и будет ответ на твой вопрос.
02.06.17 08:44
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Тэкс. Пришел начальник, начал оказывать знаки внимания, вы их отклоняли. После этого вам намекнули, что работать на этом месте вам больше не придется. И после своего увольнения вы думаете, как вам лучше наладить отношения с человеком, который подтолкнул вас к увольнению,ибо вы ему не дали?) я все правильно поняла? А из "положительных" моментов только то,что уволили вас без скандала, типа какой хороший дядечка?)
02.06.17 08:10
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звездочка )ну а что, если она ему как женщина была интересна и осталась интересна, но она не готова к роману с начальником? только одно остается - перестать быть для неё начальником, но самому уволиться не вариант ) я его понимаю
02.06.17 08:56
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То есть, если тебя отвергает подчиненная, надо ее уволить и попробовать еще раз?)
02.06.17 09:09
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звездочка )могу повториться - я его понимаю ) как мужчину. Стратегически он сделал все верно и аккуратно, не в лоб. И я не считаю, что стоит цепляться за эту конкретную работу, жалеть о ней, если без неё открывается возможность удачно устроить личную жизнь.
02.06.17 09:14
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А выяснить, нравится ли он в принципе, как мужчина, не судьба?) а потом уже, если да, но -"но вы начальник, я не хочу..." - выжидание, что ее решение изменится и попытки понравиться еще больше, или - помощь в устройстве на другую работу (без нервотрепки и с отличными рекомендациями) и ухаживания. И все это в случае положительного ответа на первый вопрос.
02.06.17 09:42
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звездочка )Лада, если бы все люди вели себя как по учебнику, было бы скучно жить в таком правильном мире )
02.06.17 09:46
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лакину а оставить девушку без работы - это типа очень по-мужски? свинство это старорежимное - не дала - иди вон с работы, ппц, темные века, домострой старорежимный...
02.06.17 09:58
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Если бы люди почаще включали мозги, жить было бы значительно легче. Я вот как политические статьи почитаю, так и офигеваю от дурости чужой.
02.06.17 10:08
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звездочка )Вы очень строги к людям ) Вы не учительница, не?
02.06.17 09:47
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Ален, вот вы будете выживать с работы понравившегося вам мужчину?)
02.06.17 09:59
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звездочка )а это не важно, что я буду делать или не буду ) есть такие слои общества или люди, про которые мне понятно, но не близко. Если всех мерять только по себе, по своим ценностям, то очень ложная картина мира получится.
02.06.17 10:10
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KoshkaДевушки, а почему вы решили, что он её с работы выживал?
02.06.17 10:12
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Приходит новый генеральный, говорит, что она находится под его покровительством, она в его сторону шагов не делает, у нее убирают проекты и делать ей нечего. Случайности ?)
02.06.17 12:20
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KoshkaПришла она, а не он. И вариантов масса разных. Может, она почувствовала себя на коне, раз директор стал ухаживать, и стала небрежно относиться к работе. Ну и интерес директора к ней как к женщине может не совпадать с его интересом к ней в профессиональном плане.
02.06.17 12:53
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Девы, тут не будет делать надинтерпретацию, мы не знаем структуры фирмы и кто под чьим руководством работает. Не один же директор всем занимается. Есть ещё разные отделы с разными рук-ми, которые решают, кому работать и кому поручать. Поэтому, как для меня, совершенно не однозначно, что автора вытурили за то, что "не дала".
02.06.17 13:19
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лакитоже тихо офигеваю..из-за мужика она работу потеряла, а сейчас сидит думает как ему с ним переспать? а фигли тогда не спала, пока он начальником был, раз все равно этот вариант рассматривает? хоть бы с пользой)) вообще непоняная для меня ситуация, если б мне такой мужик позвонил после увольнения нууу..вожможно воспитание мне не позволило бы послать его матом, но я бы над ним покуражилась, раз уж соотношение сил изменилось)) экий мелкий пакостник, еще и звонит, а вдруг мол..что ж тогда выпер с работы девку? фу, кароч
02.06.17 09:10
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Не пойму, с чего Алена взяла, что он ни разу не был женат? Сейчас не женат, да. А что "ни разу" - такого не написано. /// Героине: попробуйте общаться с человеком без прогнозов. Нравится общение с ним - общайтесь, не нравится - не общайтесь, что ж так сложно то все у вас? ///
02.06.17 07:14
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Развлекается он. Не поверю, что мужчина в 40+, начальник и вдруг не знает как заполучить понравившуюся женщину. Значит не очень то и хочет.
02.06.17 03:21