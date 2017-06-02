Не могу понять, что ему от меня нужно

Алена

Светлана, думаю, он пока и сам не понимает, чего он хочет от тебя. Ты ему вроде бы нравишься, но… Тут есть один важный момент – мужичку уже 42 года, а он ни разу не был женат. Почему? Отбросим варианты «он латентный гей» и подобные ему. Скорее всего, проблема в том, что он не умеет строить серьезные отношения с женщинами. Я не верю, что он до 42 лет ни разу не встречал женщин, которые ему были бы интересны. Зато очень верю, что всех своих барышень он упорно динамил и держал в неопределенности, что в итоге и приводили к неизбежным расставаниям. Судя по тому, как он ведет себя сейчас, и как вел, пока ты была его подчиненной, - в межличностных отношениях он не подарок. И, скорее всего, ты можешь форсировать события, задавая прямые вопросы и проявляя инициативу. Не смотри, что он «генеральный» у себя в компании. В отношениях с женщинами он не умеет быть до конца последовательным и решительным, а отказы его и вовсе заставляют соблюдать дистанцию. Хочешь выяснить, что ему от тебя нужно – ненавязчиво позови в кафе, в парк. Сейчас лето, так что, ничего неприличного в таком предложении не будет. «Я собралась в Петергоф с подругой, но у нее поменялись планы. Составите мне компанию?» Ну или что-то в этом роде. Только нужно быть уверенной, что тебе и впрямь интересен этот человек. А то ведь заиграться можно очень легко и быстро, а что делать потом, когда выяснится, что его планы не совпадают с твоими желаниями? Вдруг, ты поймешь, что как мужчина тебе этот 42-летний «гендиректор» вообще не сдался?