Я не могу его бросить из-за привычки?

Дело вот в чем: встречаюсь с парнем уже два года. Это мой первый опыт в отношениях с мужским полом, до него я ни с кем никогда не встречалась, и у него та же ситуация – я в его жизни первая девушка. В начале отношений, в общем то, все было неплохо. Единственное, что мне не нравилось, что он ленивый, и я ему об этом говорила. У нас были мелкие ссоры и конфликты, но чаще всего мой жених сам всегда уходил от этих ссор, виноват/не виноват – всегда извинялся, первый мирился. Но все это прекратилось после того, как он пошёл в армию и стал служить по контракту.

Он стал грубым, наглым. Ещё больше стал лениться; постоянно хочет спать, когда я с ним нахожусь; никогда никуда не предлагает мне сходить, отдохнуть; все время я решаю как бы нам с ним весело провести выходные вместе, он ещё и выбирает – понравится ему/не понравится, капризничает, а я бегаю перед ним, выбираю, что лучше; для меня что-то делать, помогать мне, как я поняла, он не хочет; деньги зарабатывать тоже не хочет.

Вот пример: ему предлагали пойти в море на военный корабль служить; какой-то знакомый капитан звал его в свою часть на хорошую должность и неплохую зарплату, а он выбрал часть, в которой они день и ночь спят или сидят в телефонах, за все полгода службы их даже стрелять не научили там, при этом он жалуется, что ему скучно. Я предложила ему перевестись в другую часть, он начал искать отговорки: вот меня днями и ночами дома не будет, видеться будем редко и прочую ерунду.

Ещё постоянно происходит такая ситуация: он меня забирает к себе в гости, посидеть, посмотреть фильм, в итоге ложится спать и спит, а я сижу на кровати и жду постоянно, когда он выспится. В сексе у нас с ним тоже все плохо, почти через два года он мне признался, что ничего не чувствует, при этом я тоже ничего не чувствую, хотя он мой первый половой партнёр. Что это такое? Ему со мной скучно? Я не понимаю, что мне делать? Много раз с ним говорила об этом, предлагала расстаться, нет, говорит, что любит меня очень сильно, извиняется за все. А я принимаю всегда извинения, не могу без него.

Понять не могу – любовь ли это у меня или же привязанность все-таки? Сама я учусь в одном из лучших университетов своей области, за собой ухаживаю, всегда опрятно и красиво выгляжу, в общем себя люблю, правда, нет у меня своего собственного занятия, хобби; я на стадии поиска себя, стараюсь развиваться, совершенствоваться, а в нем стремления к развитию не вижу. Мне кажется, что он меня совсем не ценит и не уважает, хотя всегда говорит, что удивляется как такая девушка как я посмотрела на такого балбеса как он. Родителям моим он не нравится, ничего не представляет из себя, говорят, он знает об этом, а показать себя с хорошей стороны перед ними не хочет, ему все равно, говорит, что они про него думают, не их это дело, говорит. В общем, ситуация сложная, что делать – не понимаю. За подробности извините, просто хотелось описать для более точного представления ситуации.