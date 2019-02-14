Я не могу его бросить из-за привычки?
Дело вот в чем: встречаюсь с парнем уже два года. Это мой первый опыт в отношениях с мужским полом, до него я ни с кем никогда не встречалась, и у него та же ситуация – я в его жизни первая девушка. В начале отношений, в общем то, все было неплохо. Единственное, что мне не нравилось, что он ленивый, и я ему об этом говорила. У нас были мелкие ссоры и конфликты, но чаще всего мой жених сам всегда уходил от этих ссор, виноват/не виноват – всегда извинялся, первый мирился. Но все это прекратилось после того, как он пошёл в армию и стал служить по контракту.
Он стал грубым, наглым. Ещё больше стал лениться; постоянно хочет спать, когда я с ним нахожусь; никогда никуда не предлагает мне сходить, отдохнуть; все время я решаю как бы нам с ним весело провести выходные вместе, он ещё и выбирает – понравится ему/не понравится, капризничает, а я бегаю перед ним, выбираю, что лучше; для меня что-то делать, помогать мне, как я поняла, он не хочет; деньги зарабатывать тоже не хочет.
Вот пример: ему предлагали пойти в море на военный корабль служить; какой-то знакомый капитан звал его в свою часть на хорошую должность и неплохую зарплату, а он выбрал часть, в которой они день и ночь спят или сидят в телефонах, за все полгода службы их даже стрелять не научили там, при этом он жалуется, что ему скучно. Я предложила ему перевестись в другую часть, он начал искать отговорки: вот меня днями и ночами дома не будет, видеться будем редко и прочую ерунду.
Ещё постоянно происходит такая ситуация: он меня забирает к себе в гости, посидеть, посмотреть фильм, в итоге ложится спать и спит, а я сижу на кровати и жду постоянно, когда он выспится. В сексе у нас с ним тоже все плохо, почти через два года он мне признался, что ничего не чувствует, при этом я тоже ничего не чувствую, хотя он мой первый половой партнёр. Что это такое? Ему со мной скучно? Я не понимаю, что мне делать? Много раз с ним говорила об этом, предлагала расстаться, нет, говорит, что любит меня очень сильно, извиняется за все. А я принимаю всегда извинения, не могу без него.
Понять не могу – любовь ли это у меня или же привязанность все-таки? Сама я учусь в одном из лучших университетов своей области, за собой ухаживаю, всегда опрятно и красиво выгляжу, в общем себя люблю, правда, нет у меня своего собственного занятия, хобби; я на стадии поиска себя, стараюсь развиваться, совершенствоваться, а в нем стремления к развитию не вижу. Мне кажется, что он меня совсем не ценит и не уважает, хотя всегда говорит, что удивляется как такая девушка как я посмотрела на такого балбеса как он. Родителям моим он не нравится, ничего не представляет из себя, говорят, он знает об этом, а показать себя с хорошей стороны перед ними не хочет, ему все равно, говорит, что они про него думают, не их это дело, говорит. В общем, ситуация сложная, что делать – не понимаю. За подробности извините, просто хотелось описать для более точного представления ситуации.
Мнения наших экспертов
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Алена
Да, это просто привязанность к «первому во всем и в сексе» мужчине. Причем, тебе самой это все очень не нравится. Да и сам парень уже не нужен. Он для тебя сейчас – как чемодан без ручки: и гнести тяжело, и выкинуть жалко. Посуди сама: в сексе все плохо, в общении все плохо, в отношениях с родными все плохо, в финансовом плане все плохо. В чем же тайный смысл того, что ты до сих пор цепляешься за этот «чемодан»? Только в одном – импринтинг, то есть, в запечатлении. Ты зафиксировалась на этом парне, ты не смотришь вокруг, не думаешь о том, что рядом может быть кто-то еще. Твой мир отношений сузился до одного, не слишком достойного, но зато «первого» мужчины. Очень советую постараться разорвать эту связь, хотя многие психологи утверждают, что процесс этот, несмотря на всю токсичность самих отношений, крайне болезненный для обеих сторон. Почему? Потому что на бессознательном уровне вы оба поставили галочку напротив графы «выбор полового партнера». Никакого здравого смысла в этом нет и искать не стоит.
Более того, ты для этого парня не менее токсична, чем он для тебя, потому что отношения с тобой его не вдохновляют, а секс не приносит удовлетворения. Я не говорю, что ты виновата или обязана его вдохновлять, вовсе нет! Это химия, которая или есть, или ее нет. В вашем случае ее нет. Ему лениво делать хоть что-то ради тебя. Но так как он поставил галочку «подруга есть», то он не дает себе шанса встретить девушку, ради которой будет готов свернуть горы. И точно также ты не даешь себе шанса встретить мужчину, который будет воротить такие же горы ради тебя. Понимаешь? Надо ставить точку. Оставаться друзьями. Переставать «давать себя в гости» и «сидеть у кровати и ждать, пока выспится». Вы не нужны друг другу, даже если вам кажется обратное.
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Сергей
Виктория, на мой взгляд, в данный момент можно ничего особого не делать. Уверен, в самом ближайшем будущем жизнь сама расставит всё по местам. Видишь ли, ты, конечно, привязалась к молодому человеку. И тут нет ничего необычного или неправильного. Всё-таки первый мужчина, первые серьезные отношения, да и вместе вы не первый месяц. Естественно, что появилась некоторая зависимость, возникло чувство ответственности, обязательства моральные опять же. К тому же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что вы пока еще только начинаете взрослеть, и имеют место быть несколько подростковые взгляды на происходящее. В то же время, процесс взросления активно продолжается и ты, судя по всему, развиваешься быстрее. Просто поверь на слово, что в самом ближайшем будущем, очень многое в тебе и около тебя изменится самым кардинальным образом. В том числе и отношение к партнеру.
Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что парень станет попросту неинтересен. Ты уже начала испытывать неудовлетворение и неудовольствие, и всё это будет только расти. В результате вскоре появятся ссоры, скандалы, и вы расстанетесь. Вернее, ты уйдешь. Увы, но парень явно не твоего поля ягода, и не сможет ею стать. Это прослеживается во всем, что ты пишешь. Особенно в сексе. Так что прямо сейчас можешь ничего не делать. Просто подожди. И, это очень важно, обязательно предохраняйся.
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Ваше мнение 11
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Прелесть / 14.02.19 11:49Написано слишком много. А мой ответ будет очень коротким - ленивого мужчину до себя не допускать. И все. История закрыта.
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Тыковка / 14.02.19 11:43Почему эксперды отвечают на письма всяких мелких мошек? Им тогда нужна новая категория для таких писем: размножение мошек, первые мошки у мошек, спаривание мошек, как отлипнуть)
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Апельсиновая / 14.02.19 13:00И какие ж письма ожидаете увидеть?
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Никольски / 14.02.19 11:28Парень с каким то дефектом. Что то не то. Толи депрессия, то ли проблемы со здоровьем, которые Вам не разгрести. Это его здоровье его жизнь. Я бы сказала, что у него скрытая депрессия. Которая может вылится в алкоголизм. Агрессия уже поперла. Осталось одурманиться. Вам с ним не по дороге. Не надо вытаптывать вокруг него. Вас с ним ничего не удерживает. Ни ментально, ни психологически, но физически. Ни брак, ни дети. Идите дальше. Не теряйте ваш шанс на счастливую жизнь. Может быть ваш уход и его изменит. Найдёт такую же как он. И него симптомная лень и сонливость. Убегайте!
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[email protected] / 14.02.19 10:59Одна моя студенческая подруга имела такого вот тоже. Он много спал, мало работал, секс был никакой. Пока она не уехала в Турцию с сестрой и там кто-то другой показал ей, как надо заниматсься сексом. Ей не нужны были ни море, ни экскурсии. А после возвращения она сразу же этого спящего красавца удалила из своей жизни.
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Zavoronok / 14.02.19 09:51Странная девушка. Всё плохо, но не уходит.
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Джошуа / 14.02.19 09:35У Вас от него любовная зависимость, и, скорее всего низкая самооценка. Если Вы себя не уважаете, он и подавно не будет к Вам хорошо относиться. Любовная зависимость к любви не имеет никакого отношения. Рекомендую разорвать отношения с парнем, который Вас не любит, не ценит, Вы заслуживаете лучшего.
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Элфи Крекс / 14.02.19 09:25Это заполнение пустоты собственной жизни.
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50)50 / 14.02.19 09:24не, Вы себя не любите ПОКА. одни внешние атрибуты. вот первым шагом проявления любви к себе и будет уход от этого тюленя и внимание людям более активным по жизни
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Джей / 14.02.19 08:28Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заброшенной Джульетте (с))