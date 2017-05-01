Я не готова выходить замуж за военного

Алена

Виолетта, брак в 24 года – это ни рано, ни поздно, ни в самый раз. Если ты хочешь быть с конкретным человеком, то о возрасте ты думаешь в последнюю очередь. Можно выйти замуж в 18 лет и не считать это ошибочно ранним браком (и прожить долгую совместную жизнь), а можно и в 30 лет считать, что «некуда торопиться». И твоя проблема не в «рано», а в «не готова». Ты действительно не готова выходить замуж. Но не вообще, а в частности – за этого конкретного парня. Ты встречаешься с ним 5 лет, и не хочешь развития этих отношений. Причем, судя по всему, ты не задумывалась об этом, пока не замаячила перспектива отправиться с ним в какую-нибудь глушь, как жена декабриста. Пока вы бегали на свидания, ты не осознавала до конца, что следующим этапом этих отношений должна будет стать жертва, которую жена офицера всегда приносит ради того, чтобы этой самой женой быть. Возникает логичный вопрос: зачем все это продолжать? Ради чего встречаться? Если за 5 лет отношений ты так и не прониклась идеей выйти замуж за парня и уехать вместе с ним в военную часть, то, поверь, уже ничего не изменится. Ты не «не готова», тебе это не нужно. Вот и скажи об этом парню. Дай ему шанс за оставшийся год найти другую жену. А то в гарнизоне с этим обычно крайне сложно.