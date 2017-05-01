Я не готова выходить замуж за военного
Россия, 23 года
01.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаВиолетта, брак в 24 года – это ни рано, ни поздно, ни в самый раз. Если ты хочешь быть с конкретным человеком, то о возрасте ты думаешь в последнюю очередь. Можно выйти замуж в 18 лет и не считать это ошибочно ранним браком (и прожить долгую совместную жизнь), а можно и в 30 лет считать, что «некуда торопиться». И твоя проблема не в «рано», а в «не готова». Ты действительно не готова выходить замуж. Но не вообще, а в частности – за этого конкретного парня. Ты встречаешься с ним 5 лет, и не хочешь развития этих отношений. Причем, судя по всему, ты не задумывалась об этом, пока не замаячила перспектива отправиться с ним в какую-нибудь глушь, как жена декабриста. Пока вы бегали на свидания, ты не осознавала до конца, что следующим этапом этих отношений должна будет стать жертва, которую жена офицера всегда приносит ради того, чтобы этой самой женой быть. Возникает логичный вопрос: зачем все это продолжать? Ради чего встречаться? Если за 5 лет отношений ты так и не прониклась идеей выйти замуж за парня и уехать вместе с ним в военную часть, то, поверь, уже ничего не изменится. Ты не «не готова», тебе это не нужно. Вот и скажи об этом парню. Дай ему шанс за оставшийся год найти другую жену. А то в гарнизоне с этим обычно крайне сложно.
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СергейВиолетта, на мой взгляд, если за пять лет встреч ты не захотела изменить статус и стать чем-то большим для данного молодого человека, чем подруга, значит и в будущем ничего не изменится. И раз так, то возникает логичный вопрос - зачем продолжать? Нет, я допускаю, что ты привыкла, что тебе удобны нынешние, чисто приятельские, взаимоотношения. Ведь вроде как и парень есть, и при этом обязательств никаких. Понимаю, что также присутствует некоторое чувство собственничества, которое гложет и не дает расстаться, хотя ни чувств особых, ни даже экономической заинтересованности в отношениях нет. Так, больше братские чувства и нежелание отдавать свое, пусть и ненужное, кому-то другому. Однако время идет. И оно совсем не резиновое. И если ты не считаешь этого парня подходящей парой, если не хочешь выходить за него замуж, значит продолжая общение, ты впустую тратишь и его и свое время. В связи с этим, очень советую задуматься, и постараться проанализировать вашу связь, после чего честно признаться в отсутствии каких-то далеко идущих планов, и разойтись. Неприятно, согласен, но, по крайней мере, честно. Впрочем, даже если ты этого не сделаешь, вы все равно расстанетесь. Парень в ближайшее время получит направление на новое место службы и уедет. И ждать тебя там не будет. Так что если, как ты пишешь, ты не готова выходить замуж, то можешь просто подождать. Все само собой разрешится.
Обсуждение 8
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Ой, за год вы еще 365 раз успеете передумать, ходить ли замуж, не ходить, за него или кого другого... а то будто план на ближайший год вам спустили, и попробуй не выполнить, не заплатят премию))
01.05.17 12:27
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Вы сами себе задайте вопрос: готова ли я идти дальше по жизни с этим человеком. От ответа и пляшите. А то - рано какое-то... Выйти замуж за военного - это определенный образ жизни. Что там у вас с профессией? Что с планами на жизнь? Вы же знаете ответы на все эти вопросы.
01.05.17 08:11
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ПрелестьЗа год много чего может измениться. Напомнили эпизод из фильма " блондинка за углом" как героиня Догилевой истязала страданиями, как они поженятся и родится у них сын и поедет он в стройотряд и там на него упадёт балка... Они кстати через год не поженились. Итого: будет день и будет пища. Пища для переваривания. А сегодня то чего загадывать на год вперёд????
01.05.17 03:55
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Иииии? Не хотите - не выходите, во проблема. За каждого бойфренда замуж выходить как-то глупо, не находите?
01.05.17 01:22
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Полностью согласна с Алёной, парню надо жениться перед выпуском, потом в гарнизоне это будет затруднительно. Скажи ему прямо, что тебе рано замуж и ехать хз куда ты не готова. Моя подруга детства выскочила замуж за выпускника военного института, знакомы были пару месяцев. Он ей прямо сказал - мне надо жениться прямо сейчас, потом я уеду неизвестно куда и надолго. Живут и размножаются. Дай парню шанс найти подругу жизни, короче.
01.05.17 00:58
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ЮликонВ данный момент совсем другая ситуация. Военных обеспечивают квартирами, более человечная политика расположения, гарантированная зп.
01.05.17 07:30
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Молодого обеспечат квартирой? При увольнениии на пенсию можно получить квариру в области большого города, а пока распределяйся на Сахалин.
01.05.17 10:49
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А кто ж поедет на архипелаг Франца Иосифа?))))) Если все уютно начнут устраиваться?))))) Родина сказала НАДО! Кто-то там ответил: ЕСТЬ! (не помню, откуда)
01.05.17 12:31
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