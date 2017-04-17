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Мой муж так тихонько решил слиться?


Замужем год. Мой муж недавно решил, что нам нужно переехать из съемной квартиры к его маме и делать ремонт на втором этаже, чтоб мы могли там жить. Второй этаж – это, проще говоря, чердак, а не этаж. Зарплата у него 10 тысяч. Ремонт хочет делать сам, пускаяя свои деньги на ремонт, а на мои жить. В субботу он увидел, что я пью пиво, и ушел к маме. Уже больше недели нет его, и нет звонков от него. Пока я на работе, перевозит свои вещи туда. Как это понимать? Он сливается?
Валерия,
Оренбург, 25 лет
17.04.17
Мой муж так тихонько решил слиться?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Валерия, а, может, оно и к лучшему, что муж сливается? 25 лет (или сколько ему?), зарабатывает 10 тысяч рублей – по-моему, это даже для Оренбурга слишком мало. Жить предлагает на чердаке у его мамы. Знаешь, в 18 лет это сошло бы за романтику с шалашом. Но в 25 хочется уже чего-то более надежного и с перспективой. А какие перспективы с таким мужем? Да он еще и к маме бегать привык, чуть что. Знаешь, я бы перекрестилась, что детей не успели наделать, помогла бы ему собрать вещи и подала бы на развод сама, чтобы, не дай бог, не передумал. Да, возможно, ты тоже в чем-то виновата, что не вдохновила своего мужчину на подвиг, что не начал он стараться ради вашей семьи, но, с другой стороны, значит, вы просто не подходите друг другу – ни любви, ни вдохновения. Значит, все правильно. Сливается, и Бог ему в помощь.

  • Сергей

    Валерия, к сожалению, совместная жизнь – это далеко не так просто, как кажется. Каждая пара, в обязательном порядке, проходит несколько этапов своего развития, некоторые из которых, увы, очень сложные и неприятные. Ведь романтика, которая присутствует в начале взаимоотношений, неизбежно заканчивается, и приходят будни, быт, обязательства. И люди вдруг начинают видеть друг друга и ситуацию вцелом другими глазами. Выясняется, что твой партнер далеко не всегда поддерживает твое мнение, а у него самого есть черты характера и желания, которые совершенно не нравятся тебе. Именно на этом этапе и начинается так называемая «притирка характеров», когда молодые люди учатся сосуществовать друг с другом. Это очень непросто, ведь все мы разные, у каждого свое воспитание, собственное видение Мира. И чтобы пара сложилась, чтобы семья состоялась, приходится в чем-то меняться, искать компромиссы, идти на некоторые уступки, а где-то наоборот настаивать на свем и ждать понимания партнера. К сожалению, далеко не всем удается пройти через такую ломку. И как ситуация развернется в вашем случае, предсказать невозможно. Тут все будет зависеть от того, насколько вы любите и уважаете друг друга, насколько действительно нужны один другому. Что же касается твоей ситуации, то я бы задумался над целесообразностью продолжения таких отношений. Видишь ли, в вашем возрасте, мужчина, который может запросто уйти от любимой женщины и неделю не видеть и не слышать её, вряд ли на самом деле любит. А если нет любви, то для чего весь этот цирк?

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Обсуждение 47  

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Лучшие комментарии

  • звездочка )
    Деньги это очень подвижная субстанция, доход сегодня такой, завтра уже другой, если мужчина сам считает, что 10 тыс. это мало. Тут важно понять что он сам думает и к чему стремится в жизни, есть ли перспектива на улучшение ситуации. Ремонт? Одно жилое помещение, если крыша хорошая, вообще не стоит больших рассуждений. Это же не весь дом ремонтировать, не смешите ) Надо просто взять и сделать, одно помещение это не неподъемно затратно. Мне не понравилось другое - ты про доходы пишешь "мои, его", как будто вы не семья, а соседи. Не понравилось, что ты непосредственно мужа за эту неделю сама не спросила что он делает и как тебе понимать его поведение. Что ты в образе сидишь? Возьми и сама по интересуйся, даже просто смс напиши с вопросом. Так нет, надо на Клео писать чужим людям, а мы тут должны гадать на хрустальном шаре или кофейной гуще ))) Семья, елки-палки, в которой люди разговаривать не умеют. Ты уверена, что он просто тебя с пивом увидел, а не ты что-то не то при этом ему сказала? Ты уверена? ) В общем, история с кучей всего за кулисами, поэтому разбирайтесь на местности сами ) Он, конечно, ведет себя несколько по-детски, что просто отстранился и закрылся, но масса народу ведет себя именно так.Если этот недостаток перекрывают другие его достоинства, то можно просто подождать когда он из своей пещеры обратно выберется.
    		 17.04.17 14:06
         
    -2
         
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  • Ellis_@
    Это надо понимать так, что жить как муж и жена вы, скорее всего, не будете. Когда муж и жена имеют совершенно разные планы и аппетиты на жизнь, так и получается. Против себя и своих возможнстей не попрёшь. Ушёл к маме, так ушёл. Там ему и чердак ремонтировать не нужно, для него и так место найдётся. Какой ремонт на 10 тысяч в месяц можно делать даже своими руками, я не знаю. Гидроизоляция +утепление чердака + гипскартон + отделка и только потом уже полы, покраска или обои, мебель и так далее = жильё на чердаке. И то при условии, что крыша не течёт. В жилых домах, которым уже более 30 лет, и которыми заправляют жэки, на помощь и не надейся. Даже если взять самую оптимистическую версию, и крыша бы не текла, и муж супер-пупер рукастый, и деньги на ремонт вам бы дали родители или выиграли в лотерею, кое-чего не изменить. А именно то, что жить вы будете вместе с его мамой. Я, конечно, понимаю, есть много семей, где молодые семьи живут с родителями и всех всё устраивает. Но вам виднее, потянете ли вы такой вариант. Если он перевозит туда вещи, значит он уже сам решил как ему жить. В семьях , где всё окей, такие решения принимаются совместно.
    		 17.04.17 12:29
         
    6
         
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  • ПМ
    Как часто вы пьете пиво?
    		 17.04.17 10:46
         
    -5
         
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  • Даша
    Слился и слава богу. Вы что всю жизнь собрались его кормить и жить на чердаке у его мамы? Радуйтесь что дите вам не успел заделать. Вот это было бы проблемой, а так ушел и ушел, попутного ветра. Только мне кажется что не на долго. Маме надоест его содержать она его вам обратно отправит.
    		 17.04.17 10:07
         
    14
         
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  • 50/50
    у мужа аллергия на запах алкоголя?)) да пусть идет, попутного ветра в горбатую спину. Вам сейчас просто обидно, вроде как бросают, но потом оцените своё везение - без разборок муж САМ свалил со своей зарплатой к своему чердаку. поверьте, разборки по поводу расставания не дают никакого опыта и удовлетворения, чем меньше пыли поднимается, тем лучше)) позвоните подругам, сходите куда-нибудь поужинать, пусть уйдет это "счастье" спокойно
    		 17.04.17 09:44
         
    9
         
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  • корЗинка
    Да полно таких зарплат по стране))) только там где платят "на, отстань", и работа такая же "на, отстань")) Обычно на такой работе имеют другой неофициальный источник дохода. Например, тракторист при администрации поселка имеет зарплату 10 тр и помимо этого ездит с бочкой ассинизаторской и с каждого двора за выкачаное и вывезенное гуАно берет 500 рублей, и имеет доход в месяц как у неплохого менеджера топовой кампании)) Ну, или по другому временем распоряжаются. Скотник тоже 10 т.р. получает. Пару часов навоз покидал, сено разложил - свободен. Хочешь, еще что-то делай, зарабатывай, брусчатку клади, трубы чисти каминные, овец в конце концов паси, хочешь - в навозе лежи)))
    		 17.04.17 09:19
         
    6
         
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    • корЗинка
      И полно народу, кто у родителей второй этаж надстраивает, и живут вместе, и дружно получается, просто по средствам, по одежде протягивают ножки. Вы ж зачем-то пошли замуж за такого? Или что-то там думали, что поцелуете лягушонка и он в принца превратится? Ну так это ж сказки.
      		 17.04.17 09:22
           
      3
           
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      • Ellis_@
        Правильный вопрос ты задала, Зин. Ведь несколько поколений в одном доме и хозяйстве может жить хорошо и продуктивно, если в этом доме и хозяйстве есть мужчины. Хотя бы один толковый. А тут, слабый и не шибко разумный. Пошёл к мамке под крылышко, втихаря от жены вещи перевозит. Зачем женился, что с женой делать и как дом строить он не соображает. Плакать не о ком. Печально.
        		17.04.17 13:20
             
        2
             
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    • Koshka
      А я опять со своим огородом. Если даже с 6 подмосковных соток можно семью прокормить спокойно (опыт), то что же говорить о селе? Конечно, может, дом у них в городе, но и там бывают вокруг дома участки земли.
      		17.04.17 09:26
           
      0
           
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  • Koshka
    А мне вот интересно, зачем Вы вообще замуж выходили? Любви какой-то незаметно, расчётом не пахнет. Или Вы думали, что после свадьбы мужик стал - вжух - олигархом? И сама-то Вы чем привлекательны для мужчин? Муж с зарплатой в 10 раз больше придет и будет смотреть, как Вы пивом наливаетесь?
    		17.04.17 09:18
         
    1
         
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  • Проходя мимо
    Нет, конечно, мы не определяем достоинства мужчины по его зарплате, но 10 т.р.??? Он кем работает? В детском саду? Библиотекарем? Сторожем? Похоже, напугал Вас ваш возраст (ах, подруги все замужем!!!) и подобрали первого попавшегося. Теперь в разводе одиноки не будете - большинство тех подруг составят вам компанию, не правда ли?
    		17.04.17 08:37
         
    6
         
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  • Юликон
    за 10 000 тысяч ? он пошел к маме есть борщ.
    		17.04.17 07:53
         
    7
         
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  • Прелесть
    С такой зп мужчине и правда лучше жить с мамой. О чем Вы беспокоитесь?
    		17.04.17 03:50
         
    12
         
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  • Джей
    10 000 руб. = 166 евро. Мдя, а сейчас вы на что живете?)
    		 17.04.17 03:43
         
    4
         
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  • Тыковка
    Теперь пусть и живет и ремонт делает на свои деньги!
    		 17.04.17 02:08
         
    10
         
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  • Kap
    "Баба с возу, кобыле легче" О чем грустить?
    		 17.04.17 01:02
         
    12
         
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  • Фло
    Кто в курсе, скажите, пожалуйста: для Оренбурга 10 тыс. - это что, такая нормальная средняя зарплата?
    		 17.04.17 00:50
         
    2
         
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  • жужа@
    Лера, сходила замуж и будет. Смело живи дальше.
    		17.04.17 00:41
         
    5
         
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  • Zavoronok
    Он хочет ремонт делать на чердаке мамы, а на твои деньги жить? А у тебя он спросил, согласна ли ты содержать его на свою зарплату? Как в анекдоте "мы тут посоветовались и я решил". Решил свалить - пусть валит, пиво лишь предлог, было бы к чему прицепиться.
    		17.04.17 00:37
         
    14
         
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