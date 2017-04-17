Мой муж так тихонько решил слиться?

Валерия, а, может, оно и к лучшему, что муж сливается? 25 лет (или сколько ему?), зарабатывает 10 тысяч рублей – по-моему, это даже для Оренбурга слишком мало. Жить предлагает на чердаке у его мамы. Знаешь, в 18 лет это сошло бы за романтику с шалашом. Но в 25 хочется уже чего-то более надежного и с перспективой. А какие перспективы с таким мужем? Да он еще и к маме бегать привык, чуть что. Знаешь, я бы перекрестилась, что детей не успели наделать, помогла бы ему собрать вещи и подала бы на развод сама, чтобы, не дай бог, не передумал. Да, возможно, ты тоже в чем-то виновата, что не вдохновила своего мужчину на подвиг, что не начал он стараться ради вашей семьи, но, с другой стороны, значит, вы просто не подходите друг другу – ни любви, ни вдохновения. Значит, все правильно. Сливается, и Бог ему в помощь.

Сергей

Валерия, к сожалению, совместная жизнь – это далеко не так просто, как кажется. Каждая пара, в обязательном порядке, проходит несколько этапов своего развития, некоторые из которых, увы, очень сложные и неприятные. Ведь романтика, которая присутствует в начале взаимоотношений, неизбежно заканчивается, и приходят будни, быт, обязательства. И люди вдруг начинают видеть друг друга и ситуацию вцелом другими глазами. Выясняется, что твой партнер далеко не всегда поддерживает твое мнение, а у него самого есть черты характера и желания, которые совершенно не нравятся тебе. Именно на этом этапе и начинается так называемая «притирка характеров», когда молодые люди учатся сосуществовать друг с другом. Это очень непросто, ведь все мы разные, у каждого свое воспитание, собственное видение Мира. И чтобы пара сложилась, чтобы семья состоялась, приходится в чем-то меняться, искать компромиссы, идти на некоторые уступки, а где-то наоборот настаивать на свем и ждать понимания партнера. К сожалению, далеко не всем удается пройти через такую ломку. И как ситуация развернется в вашем случае, предсказать невозможно. Тут все будет зависеть от того, насколько вы любите и уважаете друг друга, насколько действительно нужны один другому. Что же касается твоей ситуации, то я бы задумался над целесообразностью продолжения таких отношений. Видишь ли, в вашем возрасте, мужчина, который может запросто уйти от любимой женщины и неделю не видеть и не слышать её, вряд ли на самом деле любит. А если нет любви, то для чего весь этот цирк?