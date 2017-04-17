Мой муж так тихонько решил слиться?
Оренбург, 25 лет
17.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаВалерия, а, может, оно и к лучшему, что муж сливается? 25 лет (или сколько ему?), зарабатывает 10 тысяч рублей – по-моему, это даже для Оренбурга слишком мало. Жить предлагает на чердаке у его мамы. Знаешь, в 18 лет это сошло бы за романтику с шалашом. Но в 25 хочется уже чего-то более надежного и с перспективой. А какие перспективы с таким мужем? Да он еще и к маме бегать привык, чуть что. Знаешь, я бы перекрестилась, что детей не успели наделать, помогла бы ему собрать вещи и подала бы на развод сама, чтобы, не дай бог, не передумал. Да, возможно, ты тоже в чем-то виновата, что не вдохновила своего мужчину на подвиг, что не начал он стараться ради вашей семьи, но, с другой стороны, значит, вы просто не подходите друг другу – ни любви, ни вдохновения. Значит, все правильно. Сливается, и Бог ему в помощь.
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СергейВалерия, к сожалению, совместная жизнь – это далеко не так просто, как кажется. Каждая пара, в обязательном порядке, проходит несколько этапов своего развития, некоторые из которых, увы, очень сложные и неприятные. Ведь романтика, которая присутствует в начале взаимоотношений, неизбежно заканчивается, и приходят будни, быт, обязательства. И люди вдруг начинают видеть друг друга и ситуацию вцелом другими глазами. Выясняется, что твой партнер далеко не всегда поддерживает твое мнение, а у него самого есть черты характера и желания, которые совершенно не нравятся тебе. Именно на этом этапе и начинается так называемая «притирка характеров», когда молодые люди учатся сосуществовать друг с другом. Это очень непросто, ведь все мы разные, у каждого свое воспитание, собственное видение Мира. И чтобы пара сложилась, чтобы семья состоялась, приходится в чем-то меняться, искать компромиссы, идти на некоторые уступки, а где-то наоборот настаивать на свем и ждать понимания партнера. К сожалению, далеко не всем удается пройти через такую ломку. И как ситуация развернется в вашем случае, предсказать невозможно. Тут все будет зависеть от того, насколько вы любите и уважаете друг друга, насколько действительно нужны один другому. Что же касается твоей ситуации, то я бы задумался над целесообразностью продолжения таких отношений. Видишь ли, в вашем возрасте, мужчина, который может запросто уйти от любимой женщины и неделю не видеть и не слышать её, вряд ли на самом деле любит. А если нет любви, то для чего весь этот цирк?
Обсуждение 47
Лучшие комментарии
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ZavoronokОн хочет ремонт делать на чердаке мамы, а на твои деньги жить? А у тебя он спросил, согласна ли ты содержать его на свою зарплату? Как в анекдоте "мы тут посоветовались и я решил". Решил свалить - пусть валит, пиво лишь предлог, было бы к чему прицепиться.
17.04.17 00:37 Контекст комментария
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ДашаСлился и слава богу. Вы что всю жизнь собрались его кормить и жить на чердаке у его мамы? Радуйтесь что дите вам не успел заделать. Вот это было бы проблемой, а так ушел и ушел, попутного ветра. Только мне кажется что не на долго. Маме надоест его содержать она его вам обратно отправит.
17.04.17 10:07 Контекст комментария
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Kap"Баба с возу, кобыле легче" О чем грустить?
17.04.17 01:02 Контекст комментария
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ПрелестьС такой зп мужчине и правда лучше жить с мамой. О чем Вы беспокоитесь?
17.04.17 03:50 Контекст комментария
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Теперь пусть и живет и ремонт делает на свои деньги!
17.04.17 02:08 Контекст комментария
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звездочка )Деньги это очень подвижная субстанция, доход сегодня такой, завтра уже другой, если мужчина сам считает, что 10 тыс. это мало. Тут важно понять что он сам думает и к чему стремится в жизни, есть ли перспектива на улучшение ситуации. Ремонт? Одно жилое помещение, если крыша хорошая, вообще не стоит больших рассуждений. Это же не весь дом ремонтировать, не смешите ) Надо просто взять и сделать, одно помещение это не неподъемно затратно. Мне не понравилось другое - ты про доходы пишешь "мои, его", как будто вы не семья, а соседи. Не понравилось, что ты непосредственно мужа за эту неделю сама не спросила что он делает и как тебе понимать его поведение. Что ты в образе сидишь? Возьми и сама по интересуйся, даже просто смс напиши с вопросом. Так нет, надо на Клео писать чужим людям, а мы тут должны гадать на хрустальном шаре или кофейной гуще ))) Семья, елки-палки, в которой люди разговаривать не умеют. Ты уверена, что он просто тебя с пивом увидел, а не ты что-то не то при этом ему сказала? Ты уверена? ) В общем, история с кучей всего за кулисами, поэтому разбирайтесь на местности сами ) Он, конечно, ведет себя несколько по-детски, что просто отстранился и закрылся, но масса народу ведет себя именно так.Если этот недостаток перекрывают другие его достоинства, то можно просто подождать когда он из своей пещеры обратно выберется.
17.04.17 14:06
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звездочка )кстати, зря заминусовали ниже вопрос ) ты часто пиво пьешь? у вас уже были раньше разногласия на тему количества алкоголя?
17.04.17 14:11
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KoshkaКак Вам вариант, дома срач, еда не приготовлена, а двушка пиво пьет патамушта муж 10 тыс. получает?
17.04.17 14:23
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звездочка )я как раз сторонник того, чтобы сперва на себя раза три посмотреть, прежде чем партнера обвинять )) для меня автор такой же "кот в мешке", как и её муж, потому что письмо практически ни о чем. Что можно понять про них из этих нескольких скупых строк? А жить на втором этаже дома и не арендовать жилье - вполне приемлемый вариант, если они со свекровью друг друга не раздражают.
17.04.17 14:34
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звездочка )у меня бы на её месте голова уже гудела от идей что с этим чердаком такое сделать, чтобы он стал конфеткой )))
17.04.17 14:43
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KoshkaРаз живут на съёмной, богатства нет и у неё. Да и у родителей, похоже, тоже. Есть пословица такая "по одежде протягивай ножки".
17.04.17 15:56
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Это надо понимать так, что жить как муж и жена вы, скорее всего, не будете. Когда муж и жена имеют совершенно разные планы и аппетиты на жизнь, так и получается. Против себя и своих возможнстей не попрёшь. Ушёл к маме, так ушёл. Там ему и чердак ремонтировать не нужно, для него и так место найдётся. Какой ремонт на 10 тысяч в месяц можно делать даже своими руками, я не знаю. Гидроизоляция +утепление чердака + гипскартон + отделка и только потом уже полы, покраска или обои, мебель и так далее = жильё на чердаке. И то при условии, что крыша не течёт. В жилых домах, которым уже более 30 лет, и которыми заправляют жэки, на помощь и не надейся. Даже если взять самую оптимистическую версию, и крыша бы не текла, и муж супер-пупер рукастый, и деньги на ремонт вам бы дали родители или выиграли в лотерею, кое-чего не изменить. А именно то, что жить вы будете вместе с его мамой. Я, конечно, понимаю, есть много семей, где молодые семьи живут с родителями и всех всё устраивает. Но вам виднее, потянете ли вы такой вариант. Если он перевозит туда вещи, значит он уже сам решил как ему жить. В семьях , где всё окей, такие решения принимаются совместно.
17.04.17 12:29
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ПМКак часто вы пьете пиво?
17.04.17 10:46
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ДашаСлился и слава богу. Вы что всю жизнь собрались его кормить и жить на чердаке у его мамы? Радуйтесь что дите вам не успел заделать. Вот это было бы проблемой, а так ушел и ушел, попутного ветра. Только мне кажется что не на долго. Маме надоест его содержать она его вам обратно отправит.
17.04.17 10:07
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50/50у мужа аллергия на запах алкоголя?)) да пусть идет, попутного ветра в горбатую спину. Вам сейчас просто обидно, вроде как бросают, но потом оцените своё везение - без разборок муж САМ свалил со своей зарплатой к своему чердаку. поверьте, разборки по поводу расставания не дают никакого опыта и удовлетворения, чем меньше пыли поднимается, тем лучше)) позвоните подругам, сходите куда-нибудь поужинать, пусть уйдет это "счастье" спокойно
17.04.17 09:44
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ОльгаМожет у него не аллергия, а наоборот) вот и обиделся, что жена одна пьёт на свои кровные, а своему "кукусику", кот. весь в ремонте чердака, не купила баночку)Гения может обидеть каждый)))
17.04.17 11:40
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Да полно таких зарплат по стране))) только там где платят "на, отстань", и работа такая же "на, отстань")) Обычно на такой работе имеют другой неофициальный источник дохода. Например, тракторист при администрации поселка имеет зарплату 10 тр и помимо этого ездит с бочкой ассинизаторской и с каждого двора за выкачаное и вывезенное гуАно берет 500 рублей, и имеет доход в месяц как у неплохого менеджера топовой кампании)) Ну, или по другому временем распоряжаются. Скотник тоже 10 т.р. получает. Пару часов навоз покидал, сено разложил - свободен. Хочешь, еще что-то делай, зарабатывай, брусчатку клади, трубы чисти каминные, овец в конце концов паси, хочешь - в навозе лежи)))
17.04.17 09:19
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И полно народу, кто у родителей второй этаж надстраивает, и живут вместе, и дружно получается, просто по средствам, по одежде протягивают ножки. Вы ж зачем-то пошли замуж за такого? Или что-то там думали, что поцелуете лягушонка и он в принца превратится? Ну так это ж сказки.
17.04.17 09:22
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Правильный вопрос ты задала, Зин. Ведь несколько поколений в одном доме и хозяйстве может жить хорошо и продуктивно, если в этом доме и хозяйстве есть мужчины. Хотя бы один толковый. А тут, слабый и не шибко разумный. Пошёл к мамке под крылышко, втихаря от жены вещи перевозит. Зачем женился, что с женой делать и как дом строить он не соображает. Плакать не о ком. Печально.
17.04.17 13:20
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KoshkaА я опять со своим огородом. Если даже с 6 подмосковных соток можно семью прокормить спокойно (опыт), то что же говорить о селе? Конечно, может, дом у них в городе, но и там бывают вокруг дома участки земли.
17.04.17 09:26
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Юликонугу. у нас когда мама занималась дачей, морковь,свекла, капуста, лук, чеснок, зелень шмелень, огурцы, помидоры, тыква,кабачки, варенье вообще никогда не покупали. картошку не сажали, мы ее не едим практически. проще купить.
17.04.17 09:58
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50/50вокруг дома в городе насадить овощей и урожай снимать?))
17.04.17 10:04
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Юликонгород Москва, метро Строгино, деревня Троице чего то там. у людей полноценные огороды, лошади и мелкая живность. Подруга купила квартиру в Одинцов, с видом на гусиный двор. вонищща бонусом бесплатно.
17.04.17 11:21
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50/50ну про деревню ни слова. потом, я предствавила, приезжаю я с работы и кверху жо в огороде, потому что муж 10 тыщ зарабатывает)) полезней развестись
17.04.17 11:54
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Корыстная ты!)) Как Матроскин, пользу ищешь) А как же "в богатстве и бедности"?))))))
17.04.17 12:06
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KoshkaМы не знаем, сколько она сама получает и вообще что она за сокровище такое, что к ней после развода очередь встанет. Я лично вижу, что очереди не было.
17.04.17 14:21
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KoshkaА помните, некоторые даже возле многоэтажек умудрялись огороды развести? Пока окраины не стали активно застраивать, на пустырях были тоже огороды.
17.04.17 14:20
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50/50я помню, как я с ключом на шее гуляла с 5 лет, Вы же не предложите проделывать это в наше время?)) кто сейчас разрешит огород и будет его охранять, интересно?
17.04.17 14:58
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KoshkaСуть не в этом. Просто одни люди решают свои проблемы, другие ноют. Мы огородом и занимались один год всего, родителям не платили зарплату. Они не стали ждать, ни смерти голодной, ни помощи какой-то. А потом переключился на другое, более прибыльноесли. А некоторые там и застряли, в 90-х, с претензиями, что им должны. А я еще помню, когда в Москве пробок не было, говорят, сейчас тоже разгрузили центр. А ключи оставляли соседям и чуть не ко всем соседям ходили в гости. Ностальгия.
17.04.17 16:02
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KoshkaА мне вот интересно, зачем Вы вообще замуж выходили? Любви какой-то незаметно, расчётом не пахнет. Или Вы думали, что после свадьбы мужик стал - вжух - олигархом? И сама-то Вы чем привлекательны для мужчин? Муж с зарплатой в 10 раз больше придет и будет смотреть, как Вы пивом наливаетесь?
17.04.17 09:18
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ОльгаПочему сразу наливаетесь? Может решила в выходной выпить бутылку, так все, сразу алкашка? Типа "тыжеженщина", а как работать, себя и мужа обеспечивать - это можно... горящие избы, кони всегда пожалуйста. А на "мужские" удовольствия не претендуй!
17.04.17 11:05
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Проходя мимоНет, конечно, мы не определяем достоинства мужчины по его зарплате, но 10 т.р.??? Он кем работает? В детском саду? Библиотекарем? Сторожем? Похоже, напугал Вас ваш возраст (ах, подруги все замужем!!!) и подобрали первого попавшегося. Теперь в разводе одиноки не будете - большинство тех подруг составят вам компанию, не правда ли?
17.04.17 08:37
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Юликонза 10 000 тысяч ? он пошел к маме есть борщ.
17.04.17 07:53
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ПрелестьС такой зп мужчине и правда лучше жить с мамой. О чем Вы беспокоитесь?
17.04.17 03:50
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Джей10 000 руб. = 166 евро. Мдя, а сейчас вы на что живете?)
17.04.17 03:43
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KoshkaЦены у них не в евро. Вряд ли они путешествуют по Европе.
17.04.17 09:21
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Теперь пусть и живет и ремонт делает на свои деньги!
17.04.17 02:08
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Kap"Баба с возу, кобыле легче" О чем грустить?
17.04.17 01:02
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Кто в курсе, скажите, пожалуйста: для Оренбурга 10 тыс. - это что, такая нормальная средняя зарплата?
17.04.17 00:50
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Лера, сходила замуж и будет. Смело живи дальше.
17.04.17 00:41
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ZavoronokОн хочет ремонт делать на чердаке мамы, а на твои деньги жить? А у тебя он спросил, согласна ли ты содержать его на свою зарплату? Как в анекдоте "мы тут посоветовались и я решил". Решил свалить - пусть валит, пиво лишь предлог, было бы к чему прицепиться.
17.04.17 00:37