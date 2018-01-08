Муж стал чужим и далеким

Алена

Мне кажется, точка невозврата уже пройдена. Муж не просто «начал чудить», он ведет себя с тобой и сыном как с чужими людьми, которые для него не имеют значения и смысла. Пять лет – это серьезно большой срок для жизни в гостевом браке. Фактически, вы вместе, в прямом смысле этого слова, прожили всего 4 года, причем, первый год «ушел» на твою беременность, а еще 3 – на роды и уход за малышом до 3 лет. Жить, как пара, как муж и жена, у вас времени не было. А потом муж уехал на заработки, а ты осталась растить ребенка. И с этого момента между вами начала расти пропасть отчуждения. Сначала муж, по инерции, еще что-то изображал. Но уже год, как он ничего даже не пытается имитировать, так? В большинстве случаев это означает, что к внутреннему ощущению отчуждения и свободы добавился внешний фактор – другая женщина. И она явно «там», то есть, в том месте, которое стало для твоего мужа основным домом. Сама подумай – какой дом ты бы ощущала как «временный» - тот, где уже 5 лет живешь неделями, или тот, где бываешь несколько дней в месяц? На твоем месте я бы не сильно впечатлялась претензиями мужа на счет «ты меня не ценишь», а настояла бы на честном разговоре и выяснила, в чем дело. Кроме того, у мужа есть мама – так? Ты уже 9 лет как ее невестка – почему бы вам не поговорить на правах родственниц и не обсудить общую проблему? Ее сын пьет и не приходит ночевать в семье. Что он говорит маме, когда приходит ночевать к ней? Прояви озабоченность образом жизни мужа, попытайся привлечь свекровь в союзницы. По крайней мере, попробуй. Может, хоть будешь знать, к чему готовиться дальше. В теории, нужно менять работу мужу, потому что такие покатушки «на заработки» до добра не доведут. Либо, как вариант, менять мужа. Что тоже вполне реалистичный сценарий. И не такой уж печальный, если учесть, что расстаться придется с пьющим и гуляющим с дружками мужем, которому на тебя уже плевать.