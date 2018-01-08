Муж стал чужим и далеким
Украина, Запорожье, 36 лет
08.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаМне кажется, точка невозврата уже пройдена. Муж не просто «начал чудить», он ведет себя с тобой и сыном как с чужими людьми, которые для него не имеют значения и смысла. Пять лет – это серьезно большой срок для жизни в гостевом браке. Фактически, вы вместе, в прямом смысле этого слова, прожили всего 4 года, причем, первый год «ушел» на твою беременность, а еще 3 – на роды и уход за малышом до 3 лет. Жить, как пара, как муж и жена, у вас времени не было. А потом муж уехал на заработки, а ты осталась растить ребенка. И с этого момента между вами начала расти пропасть отчуждения. Сначала муж, по инерции, еще что-то изображал. Но уже год, как он ничего даже не пытается имитировать, так? В большинстве случаев это означает, что к внутреннему ощущению отчуждения и свободы добавился внешний фактор – другая женщина. И она явно «там», то есть, в том месте, которое стало для твоего мужа основным домом. Сама подумай – какой дом ты бы ощущала как «временный» - тот, где уже 5 лет живешь неделями, или тот, где бываешь несколько дней в месяц? На твоем месте я бы не сильно впечатлялась претензиями мужа на счет «ты меня не ценишь», а настояла бы на честном разговоре и выяснила, в чем дело. Кроме того, у мужа есть мама – так? Ты уже 9 лет как ее невестка – почему бы вам не поговорить на правах родственниц и не обсудить общую проблему? Ее сын пьет и не приходит ночевать в семье. Что он говорит маме, когда приходит ночевать к ней? Прояви озабоченность образом жизни мужа, попытайся привлечь свекровь в союзницы. По крайней мере, попробуй. Может, хоть будешь знать, к чему готовиться дальше. В теории, нужно менять работу мужу, потому что такие покатушки «на заработки» до добра не доведут. Либо, как вариант, менять мужа. Что тоже вполне реалистичный сценарий. И не такой уж печальный, если учесть, что расстаться придется с пьющим и гуляющим с дружками мужем, которому на тебя уже плевать.
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СергейТатьяна, увы, но в данной ситуации, если радикально не менять весь образ жизни, скорее всего, ничего исправить не получится. Видишь ли, проблема в том, что вы с мужем уже довольно давно живете порознь. Нет, понятно, что имеются запись в паспорте и общий ребенок. Но при этом вы живете каждый по-своему, вдали друг от друга. То есть у каждого сложился собственный, отдельный мир, никак не связанный с миром партнера. При этом, если ты хоть как-то привязана к общему прошлому, поскольку воспитываешь ребенка, то твой муж совершенно свободен. Он не принимает участия в общей жизни семьи, не обязан ежедневно в чем-то помогать, нести ответственность. В таких условиях, даже привязанности к ребенку не появляется. По сути, он – свободный молодой мужчина, не имеющий особых ограничений, и большую часть своего времени живущий в собственное удовольствие. Приезжая же к вам, ему приходится влезать в другую шкуру, играть роль, к которой даже не успел привыкнуть в свое время. Это неизбежно напрягает и вызывает недовольство. К тому же, вы вместе уже довольно давно. Понятное дело, что за столь продолжительное время любая романтика неизбежно проходит, сильные чувства стираются. И если на их месте не появляется ничего другого, если не возникает следующего этапа развития отношений, то образуется вакуум. А свято место пусто не бывает. Вот и в вашем случае, скорее всего, у человека полностью атрофировались даже последние слабые чувства к вам, и, скорее всего, появилась другая женщина, которая стала более близкой и дорогой. Потому и уходит он к маме или к друзьям. Что же теперь делать? Ну, если бы имелось обоюдное желание наладить совместную жизнь, то в первую очередь мужу нужно было бы менять работу и начинать обживаться в новых условиях, налаживать общий быт, привыкать к роли отца семейства. Это довольно непросто, кстати, и далеко не у всех получается. Но, по крайней мере, возможно. Однако в вашем случае, скорее всего, данный вариант уже не пройдет. Поэтому я бы предложил начинать готовиться к разводу.