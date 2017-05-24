Муж практически в секте

Мне 44 года, у меня 2 детей (1 год и 5,5 лет) и месяц назад ушел муж, оставив меня без денег, с долгами по коммуналке ( за которую он год уже не платит). Предлог для ухода - ему надоели скандалы и так будет лучше для детей. 4 года назад он увлекся эзотерикой, часами просиживал в медитациях и молитвах, ночью фактически не спал, ложился под утро, перестал есть мясо, отрастил волосы, нацепил на себя кучу браслетов и подвесок, якобы для «защиты», стал ходить на тренинги, где бегают по горящим углям и стеклу. И все меньше стал работать и зарабатывать, ссылаясь на кризис. Год назад продал практически новую машину, и за несколько месяцев денег не стало. Теперь он настаивает на продаже квартиры, которую я брала в ипотеку на себя (но оформлена она в совместную собственность), а мои родители помогли досрочно выплатить кредит, и я, по его мнению, должна уехать с детьми за 1000 км к родителям. В течение года, пока я нахожусь в декретном отпуске, он покупал только минимум продуктов и пару тысяч в месяц мне давал, все остальные расходы за мой счет. Не уделял достаточного внимания мне и детям, с беременности никакой интимной жизни ( якобы я даже когда сплю, отнимаю у него энергию, если перед сном какие-то претензии ему высказала), не помогал по дому (стечение обстоятельств, но в доме сломалась часть бытовой техники - пылесос, протекают стиралка, холодильник, текут краны, появились мыши). И вот в таком хаосе я осталась одна с двумя маленькими детьми, пытаюсь работать на дому, родители - далеко. Скажете, зачем рожала второго. Не было еще все так удручающе, надеялась, что рождение второго ребенка мобилизует его, но так совпало, что с началом беременности в Москву переехала с Алтая его «Учитель», и он стал гораздо чаще с ней общаться (ничего личного, я думаю, женщине под 60 и она вышла замуж). К слову сказать, он всегда искал себя, часто менял работу, ходил на тренинги, но перед рождением первого ребенка, наконец, задержался на работе, и через 7 лет после начала совместной жизни мы повенчались, и решились, наконец, родить ребенка. Я долгое время вела себя, как страус, спрятавший голову в песок (спасалась работой, пока не вышла в декрет, ну и сейчас немного работа на дому помогает). Мои чувства к нему умерли, но мне жаль детей, хотя он сейчас уже не интересуется ими, придет в один выходной на пару часов, и неделю вообще ни слуху, ни духу, и никакой материальной поддержки. Я, наверное, должна за него бороться ради детей (ну хотя бы в дальнейшем, чтобы он их не сбил с пути), ведь он практически в секте, но у меня ни сил, ни желания. Как это все со стороны выглядит?

Юлия,

Москва, 44 года

24.05.17

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