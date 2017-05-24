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Муж практически в секте


Мне 44 года, у меня 2 детей (1 год и 5,5 лет) и месяц назад ушел муж, оставив меня без денег, с долгами по коммуналке ( за которую он год уже не платит). Предлог для ухода - ему надоели скандалы и так будет лучше для детей. 4 года назад он увлекся эзотерикой, часами просиживал в медитациях и молитвах, ночью фактически не спал, ложился под утро, перестал есть мясо, отрастил волосы, нацепил на себя кучу браслетов и подвесок, якобы для «защиты», стал ходить на тренинги, где бегают по горящим углям и стеклу. И все меньше стал работать и зарабатывать, ссылаясь на кризис. Год назад продал практически новую машину, и за несколько месяцев денег не стало. Теперь он настаивает на продаже квартиры, которую я брала в ипотеку на себя (но оформлена она в совместную собственность), а мои родители помогли досрочно выплатить кредит, и я, по его мнению, должна уехать с детьми за 1000 км к родителям. В течение года, пока я нахожусь в декретном отпуске, он покупал только минимум продуктов и пару тысяч в месяц мне давал, все остальные расходы за мой счет. Не уделял достаточного внимания мне и детям, с беременности никакой интимной жизни ( якобы я даже когда сплю, отнимаю у него энергию, если перед сном какие-то претензии ему высказала), не помогал по дому (стечение обстоятельств, но в доме сломалась часть бытовой техники - пылесос, протекают стиралка, холодильник, текут краны, появились мыши). И вот в таком хаосе я осталась одна с двумя маленькими детьми, пытаюсь работать на дому, родители - далеко. Скажете, зачем рожала второго. Не было еще все так удручающе, надеялась, что рождение второго ребенка мобилизует его, но так совпало, что с началом беременности в Москву переехала с Алтая его «Учитель», и он стал гораздо чаще с ней общаться (ничего личного, я думаю, женщине под 60 и она вышла замуж). К слову сказать, он всегда искал себя, часто менял работу, ходил на тренинги, но перед рождением первого ребенка, наконец, задержался на работе, и через 7 лет после начала совместной жизни мы повенчались, и решились, наконец, родить ребенка. Я долгое время вела себя, как страус, спрятавший голову в песок (спасалась работой, пока не вышла в декрет, ну и сейчас немного работа на дому помогает). Мои чувства к нему умерли, но мне жаль детей, хотя он сейчас уже не интересуется ими, придет в один выходной на пару часов, и неделю вообще ни слуху, ни духу, и никакой материальной поддержки. Я, наверное, должна за него бороться ради детей (ну хотя бы в дальнейшем, чтобы он их не сбил с пути), ведь он практически в секте, но у меня ни сил, ни желания. Как это все со стороны выглядит?
Юлия,
Москва, 44 года
24.05.17
Муж практически в секте

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юлия, со стороны это выглядит так, что тебе нужен не женский форум и не отзывы в рубрике «Два мнения», а адвокат по бракоразводным процессам. Тебе необходимо продумать, как отбить квартиру от посягательств мужа, который тихо сходит с ума, не имел отношения к оплате ипотеки, а теперь является прямой угрозой для тебя и детей, поскольку он в любой момент может что-то сделать со своей долей квартиры, хотя бы и «Учителю» подарить. На мой взгляд, нужно идтии общаться с юристом и выяснять все свои слабые места в случае реального развода. А заодно выяснить, как взыскивать с него алименты на детей. Пока ты формально замужем, он тебе ничего не должен. И может не содержать детей вообще. Развод и оформление алиментов обяжет его и работать, и платить. А что касается борьбы за мужа ради детей, то, как мне думается, не всякий папа нужен детям. Ты сама написала «он практически в секте», вот и подумай, что будет, если дети продолжат общаться с таким папой. Но, повторюсь, все это – вопросы к юристам, а не в женском кружке.

  • Сергей

    Юлия, на мой взгляд, вам стоит как можно скорее расставаться. Однако сначала, причем, не тратя время попусту, обратись к юристам, объясни ситуацию и начинай готовиться к разводу. Собирай документы, свидетельства и все, что тебе скажут, чтобы выжать из ситуации максимум пользы для себя и детей. И никакой жалости. Ты должна взять под свой полный контроль все, что только сможешь. Лишь потом, если появтся желание, можешь начать сочувствовать бывшему мужу. Что же касается борьбы за отца ради детей, то это полная ерунда. Твой благоверный уже бросил вас, причем совершенно сознательно. А раз так, значит ни дети, ни ты ему не нужны, и в любом случае, любящим, заботливым папой он не станет никогда. Ну и какой смысл бороться за такого человека? Чему он сможет научить? Что в состоянии дать малышам, если хочет лишь медитировать и думать о высоком? Увы, но совместная жизнь с данным человеком принесет лишь постоянное напряжение, кучу испорченных нервов и потерянных финансов. Так что собирайся с силами, консультируйся с адвокатом и разводись, пока в секту не ушли вместе с машиной еще и квартира с детьми.

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Обсуждение 46  

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Лучшие комментарии

  • Ханума
    Слезы, причитания в сторону - делайте дела. 1) срочно, вот прям сегодня узнавайте - какие нужны документы на подачу алиментов и бегом с заявлением. Брак - не брак - не имеет значения. 2) Заявление в Загс - вас отправят на судебное разбирательство. Причина - не содержит, секста, бросил. Никак - не сошлись характерами. 3) Также через суд - выписка из квартиры - не проживает, не платит, вы в декрете. 4) Запаситесь, если таковые были, доками по оплате вашими родителями квартиры. Может быть - они снимали деньги со счета - выписка тоже сгодится. 5) ну и при вашем районном суде скорее всего есть адвок. контора - обратитесь туда за помощью. Интернетовских юристов не берите 6) - САМОЕ ГЛАВНОЕ - позвоните в Росреестр (или как они там теперь зовутся) и проконсультируйтесь на горячей линии - как наложить запрет на сделки с квартирой. Девочки если не знают, переведут на спец - отвечают внятно. И поезжайте и пишите заявление. Если на него оформлена часть доли. есть все в вашей собственности - задайте вопрос - сможет ли ваш муж без вашего согласия оформить выделение доли на себя. Ниу и по обстоятельствам. Замкт менять: если он у вас зарегистрирован - бесполезно. Если нет - хороший совет.
    		24.05.17 11:04
         
    0
         
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  • Лада
    Так, а если за квартиру не плачено год, со стороны государства могут быть репрессивные меры. И неисправная техника перестанет быть проблемой, потому как электричество отрубят. К юристу.
    		 24.05.17 09:24
         
    2
         
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  • яжюрист
    Поправочка к письму Алены: Даже пока они не разведены, супруга имеет право обратиться за алиментами. С разводом это никак не связано. Он обязан содержать семью в силу закона и до и после развода. Отсюда вывод - ГГ может обратиться с заявлением о взыскании алиментов хоть сегодня и не тянуть до расставания. Другое дело - будет ли он платить? Но попробовать стоит. Еще нюанс: заявление подается на выдачу судебного приказа, участие супругов в этом не требуется, а раз он и "живет" с вами, то пока где-то шляется по "учителям", он может тупо прозевать копии документов из суда и ничего даже не узнать ))))))
    		24.05.17 08:52
         
    2
         
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    • Koshka
      Другое дело это то, что платить у него нечем.
      		24.05.17 09:00
           
      1
           
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      • яжюрист
        Когда муж будет не платить много времени это уже тянет на злостное уклонение от уплаты алиментов и является преступлением, за которое предусмотрено наказание от исправительных работ до лишения свободы. Когда получит приговор на несколько месяцев исправительных работ и займется принудительной уборкой мусора по городу, может это хоть как-то выбьет дурь из головы... и у приставов будет возможность взыскать долги по алиментам с его зарплаты.
        		24.05.17 09:08
             
        3
             
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        • Koshka
          Это, возможно, тот случай, когда от алиментов стоит отказаться, чтобы детям пришлось потом содержать десятки лет престарелого папашу-сектанта-болвана. Если он не зарабатывает даже на квартплату. Хотя, возможно, он зарабатывает, только деньги уходят в секту.
          		 24.05.17 09:26
               
          0
               
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          • яжюрист
            а причем тут содержание престарелого папаши?
            		 24.05.17 09:34
                 
            2
                 
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            • Оксана
              Потом папаша при выплате алиментов детям имеет полное право в старости требовать алиментов от детей. А вот если платить не будет - то обязать не сможет. Именно поэтому сознательные мамаши отказываются от алиментов папаш-уродов, чтобы ребенку потом не пришлось тянуть его. Нормальный отец и так будет содержать своих детей, а выбивать копейки от придурков себе дороже и ребенку.
              		 24.05.17 09:42
                   
              0
                   
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              • яжюрист
                Это вообще никак не связано. Он и не платя алименты, в старости может с них требовать содержания, если будет нуждаться. А лишить его этого права можно лишив его родительских прав до 18 летия детей. Поэтому я за то, чтобы с него взыскивать по полной катушке. Нефик детей одной содержать.
                		24.05.17 09:50
                     
                0
                     
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              • хахаха
                Что за бред Вы несете? Зачем людям мозги пудрить, если чего то не понимаете? Отказ от алиментов никак не помешает нерадивому папаше потребовать алименты на свое содержание в старости.
                		24.05.17 10:17
                     
                0
                     
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            • Koshka
              Так о чем и речь. Надо все варианты рассмотреть. Не получится ли так, что алиментов с него 100 рублей, а потом его содержать. Лишение отцовства и отказ от алиментов. Зато детей не сможет утащить в секту. Это, конечно, женщина пусть решает сама, что ей важнее. Я лично опасались бы больше влияния чоктнутого папаши, чем отсутствия 100 рублей алиментов.
              		 24.05.17 10:08
                   
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              • хахаха
                Блин. От алиментов то зачем отказываться? Деньги что ли не нужны? При описанных ГГ обстоятельствах папашу даже родительских прав не лишат. Даже если предположить, что лишат, то обязанности по уплате алиментов на содержание детей не лишат. Чего в благородство то играть?
                		24.05.17 10:22
                     
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              • яжюрист
                Уплата алиментов значительно влияет на процесс лишения отца родительских прав. Если их не взыскивать, он приведет каких-нибудь свидетелей, которые скажут, что он добровольно сам содержит детей. А если их взыскивать официально через суд и приставов, то их неуплата это один из главных аргументов для лишения его родительских прав. Одно его увлечение эзотерикой и беспечность не основание для такого судебного решения. Так что не нужно давать людям советы в том, где вы не разбираетесь.
                		24.05.17 10:34
                     
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              • Koshka
                Благородство? Ха. Перед началом любых юридических действий сначала нужно посчитать с холодной головой, что, зачем и почем. Пардон, конечно, но для юриста у вас слишком горячая голова.
                		 24.05.17 10:37
                     
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              • Koshka
                Лучше вспомните, как Панину передали опеку над ребенком.
                		 24.05.17 10:40
                     
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              • яжюрист
                Я вам не писала про благородство. "Хахаха" это не я.
                		24.05.17 10:43
                     
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  • звездочка )
    стечение обстоятельств, но в доме сломалась часть бытовой техники - пылесос, протекают стиралка, холодильник, текут краны, появились мыши.../// никакое это не стечение обстоятельств, это "некачественная" работа с энергиями, дилетанство. Гуру у него весьма и весьма сомнительная, если анализировать что с её учениками твориться, да ) Но мужу Вы эту светлую мысль не сможете донести в ближайшее время. Юля, за мужа бороться в Вашем понимании, значит вернуть его к социальной адекватности и ответственности. Если у этой дамы-гуру самой с этим туго, то Вы лоб себе разобьете, но муж Вас не воспримет, Вы же сейчас не авторитетное лицо для него и не скоро ещё станете. Кстати, у неё самой дети есть? Какие у неё отношения с близкими родственниками? Вы бы сходили пообщались с этими людьми, лично оценили трезвым взглядом адекватность тусовки. Духовное развитие не равно стать хиппи ) Там более, оно не приводит к тому, чтобы продавать жилье и оставлять жену с детьми на улице. Возможно, что по этой даме-гуру уголовный кодекс заждался, за мошенничество.
    		24.05.17 08:51
         
    0
         
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  • Koshka
    Когда станет понятна цель, то станут видны средства достижения. Если цель - остаться в Москве и жить в квартире, надо действовать с умом. Проконсультируйтесь с юристом. С мужем ведите себя спокойно, без нападок (помните, что это фактически посторонний человек). Если начнете скандалить, неадекватный сектант может причинить вред. Если хотите спасать, надо сначала понять, а кого, собственно говоря, спасать-то? Взрослого мужика, который несёт денежки ушлым "просвещенным"? Это человек уже пропащий. Вы не сектовед, не психиатр. Вы мать, которой надо подумать о будущем детей. Возможно, действительно, лучше продать то, что осталось и уехать к родителям. Здоровье (психическое тоже) для детей важнее, чем жилье в Москве.
    		 24.05.17 08:42
         
    2
         
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    • Koshka
      Добавлю ещё, что мне кажется, цель у Вас "вернуть все, как было". Эта цель неверная, так как для того, чтоб вернуть все, как было, нужно желание ещё и мужа, а он не согласен. Так что ставьте цели только себе.
      		 24.05.17 09:03
           
      3
           
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  • ПЕрсикова
    "надеялась, что рождение второго ребенка мобилизует его" - после этой фразы, честно говоря, я и в вашей полной адекватности засомневалась. Ну раз родили , а мобилизации не случилось , то срочно займитесь защитой прав детей. Для начала проконсультируйтесь у юриста , как дальше вести дела грамотно , чтобы не потерять последнее.
    		24.05.17 08:22
         
    1
         
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    • Koshka
      Почему-то многие женщины, не только российские, рассуждают так. Помню, в юности мне одноклассник ("высокоморальный" член общества, кстати) сказал: "Ни одного мужика баба ребенком не удержит". И я подумала, если уж этот "высокоморальный" так рассуждает, что говорить о других, обыкновенных... О чем это я? Надо слушать, что говорит мужик, а не додуматься себе то, чего нет. Они обычно говорят прямо, надо только не отцеживать информацию.
      		 24.05.17 08:47
           
      2
           
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  • корЗинка
    Шо ж за гуру такая, все "эзотерики" в экопоселения на Алтай едут, а она - наоборот))) Героине и правда нужен адвокат. И с психиатром проконсультироваться стоило бы, может у мужа шизофрения вообще. (жду от Клео следующую статью по теме))))
    		 24.05.17 07:55
         
    1
         
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  • Лада
    С такого папаши, кроме алиментов, ничего не нать. Бороться, чтобы он больше общался с детьми и мог за..рать им мозги своей эзотерикой? В лес) поскольку взрослый человек выбрал свой путь, вы ничем ему ни поможете, ни помешаете. присоединюсь к советчикам насчет адвокатов и юристов.
    		24.05.17 07:03
         
    1
         
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  • Прелесть
    Если у Вас нет к нему чувств а ему надоели скандалы, то его уход вполне логичен. Относитесь теперь к себе как к разведённой женщине. И решайте свои вопросы соответственно реальности.
    		24.05.17 01:32
         
    2
         
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    • Прелесть
      Ничего себе коврижки в 40 лет - рожать человека для мотивации мужика. Вы только на это рассчитывали?????? Даже на последнюю копейку рисковали??? Лучше в эзотерику за ним пошла :D чем теперь отвечать за такие эксперименты. Теперь начинайте понимать - все мы творим своими "хитростями"
      		24.05.17 01:38
           
      1
           
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  • Zavoronok
    Мне непонятно, если есть квартира, почему они живут в коммуналке? Квартиру уже продали, что-ли? Хорошо бы, ГГ объявилась и пояснила некоторые моменты.
    		 24.05.17 01:05
         
    0
         
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  • Просто
    Я не юрист, но пару моментов прокомментирую. Можно пожать на алименты и будучи замужем с малолетними детьми на руках. У моей знакомый был прецедент. Если квартира оформлена именно в совместную собственность, а не по долям, муж не сможет просрать свою часть. Это плюс. Он ничего не сможет сделать без согласия жены. Но повторюсь, это всё из моего опыта, лучше действительно уточнить у юристов
    		 24.05.17 00:59
         
    4
         
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  • Тыковка
    А по-моему гг и ее муж - это два сапога пара. Присмотритесь! Он думает только о высоком, а не о материальном (медитации, секта...), но и она думает только о высоком (отношения, любовь мужа) и не хочет отвечать за своё материальное благополучие, иначе давно б уже обратилась к юристам. Юлия, попытайтесь его вернуть, возможно, у вас получится. Два безответственных человека всегда поймут друг друга. А в вашем случае 4
    		 24.05.17 00:57
         
    -4
         
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    • Персикова
      Я согласна с вами , они два сапога. Всё бы ничего , но двое детей - от этого и плясать надо , то есть думать. А , подумав, надеюсь поймёт , что не надо никого возвращать.
      		 24.05.17 08:27
           
      2
           
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    • звездочка )
      материальное это хорошо развитые три нижних энергетических центра и заземление, связь с землей. Очень даже эзотерическая работа с собой, которая реализуется в хорошем материальном качестве жизни ) согласна, что у них обоих с этим траблы, хотя автор производит впечатление более благоприятное, по сравнению с её мужем.
      		 24.05.17 09:07
           
      2
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Смените замки и нанимайте хорошего адвоката. В целом за Вас страшно, раз Вы пишете про то,что он настаивает продать квартиру. Вы то в адеквате? За что Вы хоть бороться? Направьте свою энергию на поиск работы , устройство быта (няня, детсад).
    		24.05.17 00:19
         
    5
         
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  • Ellis_@
    Я вот этой фразы не могу понять: "Мои чувства к нему умерли, но мне жаль детей". Почему жаль? Чего такого лишены сегодня ваши дети, чего они могут лишиться позже? Как для меня - одно гауно. При всём уважении, я бы делала ноги, строго блюдя своё имущество и серьёзно думая о том, каким будет место этого человека в жизни вашей семьи после оформления развода. Это вы должны обдумать и решить. Ему вы ничего не должны. Он выбрал свою дорогу, очень жаль. Берегите себя для самой себя и детей. Что ещё тут скажешь. Что за секта хоть, известно? Это надо хорошо узнать. Предупреждена - вооружена.
    		 24.05.17 00:17
         
    7
         
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  • Ромашка_
    А может, на эту "гуру" настучать куда-нибудь, а?
    		24.05.17 00:12
         
    4
         
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