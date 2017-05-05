Может, и вправду, просто дружат?

Вышла замуж в 19 мужу было 20. Полюбили друг друга, быстро жить вместе стали, расписались (свадьбы не было, финансы не позволили). Стали жить, три года все было отлично. В 2014 году муж уехал к родственникам в Россию, мы сильно поругались. Я все переживала, т.к. чувствовала холодность мужа на расстоянии, копалась в себе, думала, что это я виновата, через несколько месяцев отношения наладились, и он позвал меня к себе. Помирились, стали снова жить уже в России, работать, отдыхать, в общем , как обычно. И тут, как снег на голову, узнаю, что муж на протяжении полугода, если не больше, общается с другой. Другой оказалась невеста его друга. Прочитала эти переписочки и обалдела просто, тут-то и все сложилось. Оказывается, мой муж и эта барышня нравятся друг другу, они не спали, т.к., видимо, расстояние было между ними. Конечно же скандал, он говорил: «Ничего такого, просто общение». То есть, смысл был таков: «Че ты паришься я ведь с ней не сплю». Да знаю, что они не спят, но очень расстроилась, долго забыть не могла. В итоге он пообещал, что больше не будет с ней общаться. Стали дальше жить, забеременела в прошлом году, пришлось вернуться, сделать кое-какие документы и соответственно родить здесь. И все бы хорошо, тут малышке только месяц, и опять я случайно узнаю, что опять общение возобновилось у них. Еще узнала, что они встречались. Она уже рассталась со своим женихом, у нее уже другой, а по поводу моего мужа говорит, просто друзья они, мол. Опять скандал, разбор полетов, а толку. Мне муж сказал, что все, это окончательно, больше ничего не будет. Я попериписывалась с ней, она мне писала, что «мы просто друзья», «я мол люблю другого» и вообще инициатором их расставания была она, т.е. она перестала общаться с моим мужем. Не могу понять, может, я заморачиваюсь, а может, наши отношения изжили себя. Я чувствую обиду и злость и никак не могу забыть это. Уж очень обидно почему-то мне.

Карина,

Ташкент, 24 года

05.05.17

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