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Может, и вправду, просто дружат?


Вышла замуж в 19 мужу было 20. Полюбили друг друга, быстро жить вместе стали, расписались (свадьбы не было, финансы не позволили). Стали жить, три года все было отлично. В 2014 году муж уехал к родственникам в Россию, мы сильно поругались. Я все переживала, т.к. чувствовала холодность мужа на расстоянии, копалась в себе, думала, что это я виновата, через несколько месяцев отношения наладились, и он позвал меня к себе. Помирились, стали снова жить уже в России, работать, отдыхать, в общем , как обычно. И тут, как снег на голову, узнаю, что муж на протяжении полугода, если не больше, общается с другой. Другой оказалась невеста его друга. Прочитала эти переписочки и обалдела просто, тут-то и все сложилось. Оказывается, мой муж и эта барышня нравятся друг другу, они не спали, т.к., видимо, расстояние было между ними. Конечно же скандал, он говорил: «Ничего такого, просто общение». То есть, смысл был таков: «Че ты паришься я ведь с ней не сплю». Да знаю, что они не спят, но очень расстроилась, долго забыть не могла. В итоге он пообещал, что больше не будет с ней общаться. Стали дальше жить, забеременела в прошлом году, пришлось вернуться, сделать кое-какие документы и соответственно родить здесь. И все бы хорошо, тут малышке только месяц, и опять я случайно узнаю, что опять общение возобновилось у них. Еще узнала, что они встречались. Она уже рассталась со своим женихом, у нее уже другой, а по поводу моего мужа говорит, просто друзья они, мол. Опять скандал, разбор полетов, а толку. Мне муж сказал, что все, это окончательно, больше ничего не будет. Я попериписывалась с ней, она мне писала, что «мы просто друзья», «я мол люблю другого» и вообще инициатором их расставания была она, т.е. она перестала общаться с моим мужем. Не могу понять, может, я заморачиваюсь, а может, наши отношения изжили себя. Я чувствую обиду и злость и никак не могу забыть это. Уж очень обидно почему-то мне.
Карина,
Ташкент, 24 года
05.05.17
Может, и вправду, просто дружат?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Нет, Карина, ты не зря «заморачиваешься». Твой муж совершенно очевидно влюблен в эту девушку. И то, что он с нею «не спит» - не его заслуга. Это девушке он не особо нужен, и она не считает его для себя достаточно привлекательным партнером, чтобы с ним спать. Она с ним, действительно, «просто дружит». А ему ничего не остается, как принимать ее условия общения. И я уверена, что, если бы она захотела большего, он бы пошел на физическую измену в том числе. Вообще, это вопрос времени. Девушка тоже в поиске, и однажды может решить, что твой муж для нее – тот самый «вполне сойдет» мужчина, особенно, после того, как поперебирает еще пару лет. Проблема в том, что он очевидно готов ждать. А сейчас его совесть формально чиста – он не спал с нею, и это – железный мужской аргумент. На мой взгляд, скандалить тут вообще бессмысленно. Нравится быть реализованным «планом Б» и надеяться на то, что девушка найдет себе мужчину получше и окончательно отошьет твоего мужа (ибо это сейчас она «дружит» с парнем, на которого у нее нет планов, а как только у нее появится нужный партнер, такая дружба ей будет уже не только не нужна, но еще и опасна осложнениями в отношениях с избранником). Можно сказать мужу, что третьего раза не будет, что ты не намерена жить всю жизнь с человеком, для которого ты – запасная женщина. И решить, в первую очередь, для себя: что дальше? Потому что если ты не готова уходить, что нет смысла ни скандалить, ни ставить ультиматумы.

  • Сергей

    Карина, в любой паре, так или иначе, раньше или позже, но обязательно возникают конфликты. В том числе и по поводу сфер общения каждого из партнеров. Это совершенно нормально и естественно. Ведь все мы разные, у каждого есть свое мнение, своя история, свое восприятие Мира. И для того, чтобы образовалась крепкая семья, людям требуется научиться понимать друг друга, уважать личное пространство каждого, и, конечно же, доверять один другому. К сожалению, это очень непросто. Особенно в молодом возрасте. Подозрения, ревность, порой совершенно беспочвенные страхи, фантазии, слухи зачастую приводят к разрывам отношений, которые поначалу казались просто идеальными. И какого-то универсального средства избавиться от «детских болезней роста» просто не существует. Тут играет роль лишь собственный опыт, наличие серьезных чувств в паре, и действительная необходимость партнеров друг в друге. Если это есть, то даже в случае ссоры, расставание не будет очень долгим. Такие молодые люди расходятся, переживают, взрослеют, меняются, после чего мирятся, чтобы начать продолжать все заново. Поэтому я вряд ли смогу посоветовать тебе что-то конкретное. Ты подозреваешь своего приятеля в чем-то, в чем и сама не уверена. Ты расстраиваешься по этому поводу и нагнетаешь напряженность в отношениях. Парень, с одной стороны, все логично объясняет, «на горячем» не пойман, однако успокоить тебя не может. Видимо, не сильно хочет этого. А раз так, то, скорее всего, в ваших отношениях наступает кризис. И как вы из него выйдете, сможетет ли найти взаимопонимание – это вопрос только к вам.

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Обсуждение 7  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Женщины могут просто дружить с мужчинами, но мужчины почти всегда смотрят на женщин, как на потенциальные объекты, так что если эта барышня решит с ним переспать, будет и физическая измена. Попробуй завести приятеля и общайся с ним так, как твой муж с ней, может, тогда почувствует, каково тебе.
    		 05.05.17 01:31
         
    11
         
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  • Прелесть
    Чем больше Вы будете взращивать недоверие к мужу и укреплять значимость той женщины, тем скорее материализуются Ваши мысли.
    		05.05.17 03:27
         
    5
         
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  • Koshka
    Есть хорошее правило: если Вам кажется, что Вас водят за нос, Вам не кажется. В прозрачных отношениях все ясно, там не ведётся переписка с намекает на флирт за спиной партнёра. А уж к невесте друга подкатывать может только человек без понятия о чести и совести.
    		 05.05.17 06:49
         
    5
         
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  • Джей
    они не спали, т.к., видимо, расстояние было между ними/// то есть вы полагаете, что это единственная причина, почему люди не спят друг с другом??? Так а в чем по-Вашему, проявляется близость между людьми?? И как Вы сама видите отношения с мужем? Суть же не в том, нравится ему кто-то на стороне или нет, суть в том, что держит вас вместе) пока вы сидите в своих страхах как в подвале: боитесь, что муж разлюбил, что ребенок будет расти без отца, что вы как женщина не сможете реализоваться в браке, что Ваши юношеские мечты о вечной любви - не более, чем миф) попробуйте посмотреть шире: что конкретно Вам дает семейная жизнь, кроме гарантий и чувства защищенности, и что дает семья Вашему мужу. Ведь почему-то он не уходит и до последнего делает вид, что ничего не происходит. Поговорите с ним, но не о той женщине, а о вас двоих, о вашей семье, чего каждый ждет от другого, чего боится, к чему стремиться. Суть в том, что вы даете друг другу здесь и сейчас, а не в том, что кто-то что-то дал или не дал со стороны)
    		 05.05.17 09:09
         
    4
         
    Контекст комментария
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  • звездочка )
    Карина, чем наполнено общение мужа с тобой? ) Расстояние вообще не имеет значение, можно держать за душу, голову и сердце, находясь хоть на северном полюсе. А ты рядом, но мужу хочется общаться с другой. Дело не в ней, она просто собой заполняет нишу, которую ты заполняешь только частично. Просто подумай спокойно о чем говорите, как, сколько. Это интересно или нет, это включает ваши эмоции или нет и какие именно, это идет в глубину, раскрывает вас или все скользит по поверхности. Духовная близость с другой женщиной намного хуже близости их половых органов, потому что любовь так и уходит. С детьми надо так выстраивать отношения, чтобы ты была первой, с кем ребенку хочется прибежать поделиться чем-либо (новости,эмоции, сомнения, планы). С мужчинами так же ) В век мобильных телефонов и прочих средств коммуникации не быть близким человеком своему мужу это надо ещё умудриться )
    		 05.05.17 09:23
         
    4
         
    Контекст комментария
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  • звездочка )
    Карина, чем наполнено общение мужа с тобой? ) Расстояние вообще не имеет значение, можно держать за душу, голову и сердце, находясь хоть на северном полюсе. А ты рядом, но мужу хочется общаться с другой. Дело не в ней, она просто собой заполняет нишу, которую ты заполняешь только частично. Просто подумай спокойно о чем говорите, как, сколько. Это интересно или нет, это включает ваши эмоции или нет и какие именно, это идет в глубину, раскрывает вас или все скользит по поверхности. Духовная близость с другой женщиной намного хуже близости их половых органов, потому что любовь так и уходит. С детьми надо так выстраивать отношения, чтобы ты была первой, с кем ребенку хочется прибежать поделиться чем-либо (новости,эмоции, сомнения, планы). С мужчинами так же ) В век мобильных телефонов и прочих средств коммуникации не быть близким человеком своему мужу это надо ещё умудриться )
    		 05.05.17 09:23
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    они не спали, т.к., видимо, расстояние было между ними/// то есть вы полагаете, что это единственная причина, почему люди не спят друг с другом??? Так а в чем по-Вашему, проявляется близость между людьми?? И как Вы сама видите отношения с мужем? Суть же не в том, нравится ему кто-то на стороне или нет, суть в том, что держит вас вместе) пока вы сидите в своих страхах как в подвале: боитесь, что муж разлюбил, что ребенок будет расти без отца, что вы как женщина не сможете реализоваться в браке, что Ваши юношеские мечты о вечной любви - не более, чем миф) попробуйте посмотреть шире: что конкретно Вам дает семейная жизнь, кроме гарантий и чувства защищенности, и что дает семья Вашему мужу. Ведь почему-то он не уходит и до последнего делает вид, что ничего не происходит. Поговорите с ним, но не о той женщине, а о вас двоих, о вашей семье, чего каждый ждет от другого, чего боится, к чему стремиться. Суть в том, что вы даете друг другу здесь и сейчас, а не в том, что кто-то что-то дал или не дал со стороны)
    		 05.05.17 09:09
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • звездочка )
      Джей, проще будет написать что отношения в принципе могут давать людям и попросить мужчину отметить что важно именно для него. Иначе этот разговор может не состояться ) Это реально может оказаться сложным вопросом, от которого, скорее всего, постараются отшутиться.
      		05.05.17 09:30
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Есть хорошее правило: если Вам кажется, что Вас водят за нос, Вам не кажется. В прозрачных отношениях все ясно, там не ведётся переписка с намекает на флирт за спиной партнёра. А уж к невесте друга подкатывать может только человек без понятия о чести и совести.
    		 05.05.17 06:49
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Прелесть
    Чем больше Вы будете взращивать недоверие к мужу и укреплять значимость той женщины, тем скорее материализуются Ваши мысли.
    		05.05.17 03:27
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Женщины могут просто дружить с мужчинами, но мужчины почти всегда смотрят на женщин, как на потенциальные объекты, так что если эта барышня решит с ним переспать, будет и физическая измена. Попробуй завести приятеля и общайся с ним так, как твой муж с ней, может, тогда почувствует, каково тебе.
    		 05.05.17 01:31
         
    11
         
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