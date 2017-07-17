Моя лучшая подруга очень сильно поменялась

Алена

Практически все подростковые и ранние юношеские дружбы, возникшие до того, как люди обзаводятся партнерами и семьей, проходят эту ломку. Пока у тебя и у подруги были просто «мальчики», или у нее был «мальчик», а у тебя – никого, вы отлично ладили и с интересом общались друг с другом. Потом у твоей подруги появились интересы и проблемы, которых тебе не понять в силу того, что ты не живешь с мужчиной (не замужем, не сожительствуешь). Там, на самом деле, начинаются совершенно другие заботы, которые затмевают «холостяцкие» проблемы типа «куда пойти тусануться» или «отвечать ему на сообщение во ВКонтакте, или нет». Поэтому, все верно, ей твои проблемы кажутся мелочевкой. А то, что она не готова все бросить, чтобы помочь тебе сэкономить на такси, - извини, но это же ее право. Друзья – это не те, кто готов для нас жертвовать свои комфортом и делать то что нам нужно. Если ты что-то получаешь от дружбы – то это уже не она. С друзьями должно быть интересно. Ты сама-то интересуешься тем, что происходит в жизни подруги? Или она тебе нужна как слушатель твоих историй? Самой тебе с нею интересно? Вы обсуждаете с нею что-то из ее проблем? По письму как-то не очевидно. Может, на самом деле у нее с тобой та же проблема? ЫТ вот пишешь, что парень, с которым она встречается 7 лет, тебе неприятен. А с чего вдруг? Ведь подруга в нем что-то нашла, раз уже столько лет вместе, да еще и жить начали вдвоем. Так, может, не подруга изменилась, а ты осталась такой же незрелой эгоисткой, как была? Она выросла, стала иначе смотреть на то, что такое «дружба», и не готова, действительно, пачкать салон машины только для того чтобы ты сэкономила на перевозке собаки? Ты же не предложила ей застелить салон специальной накидкой для перевозки собак? Потому что это тоже дорого. А что было бы, если бы предложила? Может, тогда бы не пришлось выслушивать надуманные причины для отказа? Подумай, в самом деле, что происходит между вами. Я почти уверена, что у твоей подруги есть тоже не мало претензий к тебе – в невнимательности, в попытках использовать ее, и в негативном отношении к парню, которого она любит.