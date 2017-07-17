Моя лучшая подруга очень сильно поменялась
Москва, 23 года
17.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаПрактически все подростковые и ранние юношеские дружбы, возникшие до того, как люди обзаводятся партнерами и семьей, проходят эту ломку. Пока у тебя и у подруги были просто «мальчики», или у нее был «мальчик», а у тебя – никого, вы отлично ладили и с интересом общались друг с другом. Потом у твоей подруги появились интересы и проблемы, которых тебе не понять в силу того, что ты не живешь с мужчиной (не замужем, не сожительствуешь). Там, на самом деле, начинаются совершенно другие заботы, которые затмевают «холостяцкие» проблемы типа «куда пойти тусануться» или «отвечать ему на сообщение во ВКонтакте, или нет». Поэтому, все верно, ей твои проблемы кажутся мелочевкой. А то, что она не готова все бросить, чтобы помочь тебе сэкономить на такси, - извини, но это же ее право. Друзья – это не те, кто готов для нас жертвовать свои комфортом и делать то что нам нужно. Если ты что-то получаешь от дружбы – то это уже не она. С друзьями должно быть интересно. Ты сама-то интересуешься тем, что происходит в жизни подруги? Или она тебе нужна как слушатель твоих историй? Самой тебе с нею интересно? Вы обсуждаете с нею что-то из ее проблем? По письму как-то не очевидно. Может, на самом деле у нее с тобой та же проблема? ЫТ вот пишешь, что парень, с которым она встречается 7 лет, тебе неприятен. А с чего вдруг? Ведь подруга в нем что-то нашла, раз уже столько лет вместе, да еще и жить начали вдвоем. Так, может, не подруга изменилась, а ты осталась такой же незрелой эгоисткой, как была? Она выросла, стала иначе смотреть на то, что такое «дружба», и не готова, действительно, пачкать салон машины только для того чтобы ты сэкономила на перевозке собаки? Ты же не предложила ей застелить салон специальной накидкой для перевозки собак? Потому что это тоже дорого. А что было бы, если бы предложила? Может, тогда бы не пришлось выслушивать надуманные причины для отказа? Подумай, в самом деле, что происходит между вами. Я почти уверена, что у твоей подруги есть тоже не мало претензий к тебе – в невнимательности, в попытках использовать ее, и в негативном отношении к парню, которого она любит.
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СергейАленка, увы, но вашей дружбе в прежнем формате действительно пришел конец. И как бы ни было печально, но это совершенно естественно и закономерно. Видишь ли, люди с течением времени меняются. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но неизбежно. И интересы, предпочтения, отношения с прежними друзьями приятелями тоже подвергаются коррекции. Все дело в том, что в вашем возрасте, хоть вы уже считаете себя взрослыми и состоявшимися, процесс взросления продолжается. Вы активно меняетесь как внешне, так и внутренне, учитесь жить и строить отношения по-взрослому, а также начинаете искать себе серьезных партнеров, и пересматриваете привычные приоритеты. У женской части народонаселения изменения особо остро начинают проявляться с появлением возможного кандидата в мужья. Кстати, ты и сама также изменишься через некоторое время, как только встретишь того, с кем будешь готова завести семью. И все подруги, даже самые близкие, вдруг окажутся далеко не такими нужными и важными как прежде, а их интересы и желания, прежде весьма значимые, отойдут на задний план. Более того, кое-кто вообще начнет восприниматься как прямые конкурентки, а потому связь с ними будет разорвана резко и без оглядки на былые заслуги. Так что не спеши обвинять свою приятельницу и обижаться на неё. Она всего лишь выросла чуть раньше, и уже готова стать женой и мамой. А ты еще нет.
Обсуждение 14
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звездочка )Аленка, больше самостоятельности, ты же взрослый человек ) А подруги это не костыли, чтобы круглосуточно тебя поддерживать и твои проблемы решать, ты же не инвалид ) И да, отношения подруг меняются, количество общения сокращается, когда появляются мужчины и семьи, потому что потому. Это естественно ) Видимо, на своем личном опыте ты это ещё не узнала, поэтому столько обид.
17.07.17 08:41
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50/50"И таких ситуаций миллион" оспади, откуда у Вас СТОЛЬКО проблем, молодая бездетная жительница столицы? надо не к подруге цепляться, а жизнь свою пересмотреть, это же хождение по мукам, а не жизнь. ну и перевозки на чьей-то машине тоже уже не актуальны - дороги бензин и время, надо просто разузнать о недорогом такси (присмотритесь к областным перевозчикам, они и по Москве ездят)
17.07.17 08:25
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Может быть,вы слишком часто и по мелочам просите ее о помощи, слишком назойливы в общении? Все -таки она вам не такси бесплатное и т.д. Она теперь семейный человек,у нее свои планы совместные с сожителем, иные интересы кроме тех, чтобы выслушивать ваши монологи и вникать в нюансы ваших эмоций.
17.07.17 08:18
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ВераВаша подруга не поменялась, а поумнела. Дружба не строится на упреках. ...я для нее все, а она в ответ ничего. Напрягать друга (подругу) своими проблемами, последнее дело. Друг сам предложит помощь. Это когда люди (дружащие) чувствуют друг друга, необходимы друг другу. Вообще, дружба это такая здОровская вещь! Дружить, также как и любить, не всем дано, не все умеют. Не жалейте, Аленка, об распаде, поскольку у вас дружбы, как таковой, и не было. Просто привычка...
17.07.17 08:11
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ХахахаАленке походу 13-15, а не 23. Подружка нашла себе парня и ей теперь не вперлись Аленкины проблемы, отчего Аленку сильно колбасит. Пубертат от безысходности решил за советом ко взрослым тёткам обратиться.
17.07.17 01:44
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ZavoronokЕсли тебя это так волнует, отказывай ей в просьбах помочь. Тогда и обидно не будет - ты ей ничего и она тебе ничего.
17.07.17 01:30
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В чужом глазу соломину видеть, в своём бревна не замечать... Сдается мне, подруга может предъявить кучу встречных претензий.
17.07.17 00:06
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Про собачку вообще насмешили. Вам значит заплатить тысячу(или сколько там) за такси - дорого. А она за чистку или даже химчистку салона должна выложить поболее - нормально. Не вы ж платить будете. А, ну да, можно не чистить. У нее же нет аллергии на шерсть (нету?). Неважно, что потом в салоне будет невозможно сидеть, и все шмотки шерсти на себя нацепляют, и что это даже просто раздражает. Это ж уже подруги проблемы, не ваши же. Или у вас миниатюрная псинка в переноске? Ну тогда и на трамвае доедете.
17.07.17 00:17
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Вот я тоже про чистку салона хотела. Девушка простая, как хозмыло.
17.07.17 02:49
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Не защищая героиню, отмечу, что заднее сидение для перевозки пачкающих грузов застилается старой тряпкой. Чтоб потом салон не чистить.
17.07.17 04:55
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