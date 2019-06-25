Мой муж-швед хороший, только жадный...

Давно хотела вам написать. Но все не получалось сесть и правильно все сформулировать... Я родом из Беларуси. Была безумная и грустная любовь в 20 лет. Я осталась одна с дочерью на руках в 21 кв. метре. Я очень миловидна. Но сердце было разбито. Жить было сложно. Работала за двоих, чтобы дочь могла ходить на танцы и английский.

Потом начала общаться с иностранцами. Один, 49 лет, приехал к нам. Посмотрел на нашу скромную жизнь, я ездила к нему в Швецию. И потом он забрал нас. Женился и удочерил нашу девочку. Швеция – очень дорогая страна. Но для меня все было как сказка. Главное, для ребенка было все! Обучение, спорт, медстраховка.

Мне мой муж давал на месяц на все домашние расходы 200 евро. Конечно, и комуналка, и бензин на нем. И мы замечательно жили. Я считала количество яиц, муки, по граммам покупала курятину, взвешивала стиральный порошок. Все продукты рационально перерабатывала, вкусно готовила. Ничего не покупала себе. Он очень хвалил друзьям белорусок. Говорил, что это просто супер. Хозяйственные, все чисто, расходов нет никаких вообще, ничего не просит. Пользуется его старым телефоном.

Я лучшего и не знала, пока его друзья (тоже 44 и 47 лет) не нашли русскую и украинку. А там девушки молодые (25 и 27) и очень требовательные. Все разговоры о том, что нужно жить на 200 евро в месяц, разбились сразу. Девушки попросили себе айфоны новые, поездки на Мальдивы. Муж поссорился со своими двумя друзьями, а больше у него и нет. Он мне запрещает общаться с девушками, говорит, что испортят меня. А они и правда смотрят с удивлением. Говорят, что так только в религиозных сектах людей держат.

Я не знаю, что делать. Ребенку здесь очень хорошо, и муж второго просит. А я стала думать, что тоже хотела бы куда-то поехать, хотя бы в Турцию. А спросить боюсь. Боюсь, что ребенка отберет, если я захочу уйти. Но поймите меня правильно: мой муж очень хороший, просто жадный...