Мой муж-швед хороший, только жадный...
Давно хотела вам написать. Но все не получалось сесть и правильно все сформулировать... Я родом из Беларуси. Была безумная и грустная любовь в 20 лет. Я осталась одна с дочерью на руках в 21 кв. метре. Я очень миловидна. Но сердце было разбито. Жить было сложно. Работала за двоих, чтобы дочь могла ходить на танцы и английский.
Потом начала общаться с иностранцами. Один, 49 лет, приехал к нам. Посмотрел на нашу скромную жизнь, я ездила к нему в Швецию. И потом он забрал нас. Женился и удочерил нашу девочку. Швеция – очень дорогая страна. Но для меня все было как сказка. Главное, для ребенка было все! Обучение, спорт, медстраховка.
Мне мой муж давал на месяц на все домашние расходы 200 евро. Конечно, и комуналка, и бензин на нем. И мы замечательно жили. Я считала количество яиц, муки, по граммам покупала курятину, взвешивала стиральный порошок. Все продукты рационально перерабатывала, вкусно готовила. Ничего не покупала себе. Он очень хвалил друзьям белорусок. Говорил, что это просто супер. Хозяйственные, все чисто, расходов нет никаких вообще, ничего не просит. Пользуется его старым телефоном.
Я лучшего и не знала, пока его друзья (тоже 44 и 47 лет) не нашли русскую и украинку. А там девушки молодые (25 и 27) и очень требовательные. Все разговоры о том, что нужно жить на 200 евро в месяц, разбились сразу. Девушки попросили себе айфоны новые, поездки на Мальдивы. Муж поссорился со своими двумя друзьями, а больше у него и нет. Он мне запрещает общаться с девушками, говорит, что испортят меня. А они и правда смотрят с удивлением. Говорят, что так только в религиозных сектах людей держат.
Я не знаю, что делать. Ребенку здесь очень хорошо, и муж второго просит. А я стала думать, что тоже хотела бы куда-то поехать, хотя бы в Турцию. А спросить боюсь. Боюсь, что ребенка отберет, если я захочу уйти. Но поймите меня правильно: мой муж очень хороший, просто жадный...
Мнения наших экспертов
-
Алена
Света, вот, скажи честно, до появления этих девушек с их запросами и разговорами о том, что правильно, а что нет, тебя что-то ломало в том, как ты живешь? Только честно? Ведь устраивало все. И ты считала, что очень хорошо устроилась в жизни… Проблема возникла только после того, как посторонние тебе люди начали критиковать твою жизнь. Понимаешь, к чему я? Ты была довольна своей жизнью, пока не пришли чужие тебе люди со своим уставом общества избыточного потребления и «открыли» тебе глаза на то, что жизнь без последней версии айфона и регулярных полетов на Мальдывы – дерьмо. Света, не верь.
Если ты была счастлива в том, как ты живешь, значит, ты жила правильно. Лучшее – враз хорошего. Ты не работаешь, живешь по полном иждивении у мужа, он полностью обеспечивает твоего ребенка, для которого он согласился стать приемным отцом. Это гораздо важнее, чем айфоны и дальние берега. А если ты хочешь куда-то съездить, то, может, просто спросишь у мужа, что он вообще думает о путешествиях. Может, он просто не фанат таких вылазок, и дело вовсе не в жадности? Швеция – красивая страна, хорошо организованная для туризма. Кемпинги, дорожные отели, большое теплое озеро в сердце страны – можно начать с этого. Как минимум, это бюджетнее. Но при этом также интересно.
А еще я бы на твоем месте крепко задумалась над тем, как стать чуть самостоятельнее и намного полезнее своей же семье. В Швеции начать учиться в 33 года – не проблема. Было бы желание. Ну или вспомни, кем ты была в своем городе и попробуй восстановиться в профессии (пусть, и на меньшей квалификации. Когда моя знакомая (русская), спустя 7 лет брака, развелась со своим мужем-шведом, ей очень пригодилось то, что она не поленилась выучиться на медработника почти в 40 лет (у нее было медобразование российское, но там оно не котировалось) и пойти на работу.
-
Сергей
Света, твой муж не жадный. Он просто Швед. Причем совершенно нормальный, самый натуральный представитель этого народа. И если ты довольно давно живешь в этой скандинавской стране, то уже должна была понять, что в государстве, имеющем неофициальным девизом «Lagom är bäst» (достаточное – это лучшее), по-другому просто быть не может. Именно поэтому они практически все одеваются как под копирку, совершенно не выделяясь. Поэтому не принято выпячивать свои доходы. Да и все остальное тоже поэтому.
Они Шведы, и этим все сказано. Таков у них образ жизни, сложившийся за столетия. И, кстати, судя по тому, что ты пишешь, долгое время тебя совершенно не тяготила имеющаяся размеренность и определенность. У тебя было все, что нужно. У твоей дочери было все, что нужно. Вы замечательно жили, а твой муж тобой гордился и восхищался. Более того, он хочет еще одного ребенка. Уверена, что тебе нужны айфон и Мальдивы? На мой взгляд, проблема не в «прижимистости» твоего супруга, а в том, что ты до сих пор не научилась с ним общаться на равных, как с партнером. Ты сознательно, изначально, встала на позицию служанки, и теперь, конечно, будет сложно что-то изменить. Однако, возможно и нет. Но для того, чтобы это выяснить, в первую очередь требуется научиться отстаивать свои интересы и доносить собственные мысли и чувства до супруга. Вот этим и займись. Полагаю, если перестанешь бояться и объяснишь благоверному необходимость расширения кругозора, то и путешествия, пусть и не частые, начнут появляться в вашей жизни.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 28
Лучшие комментарии
-
Krazy 25.06.19 00:10Жадный муж не может быть хорошим.
-
Zavoronok 25.06.19 00:21А как насчёт самой пойти работать? А потом - милый, мы с дочей в Турцию отдохнуть, ты с нами?
-
Киви 25.06.19 03:02Очень хочется минус поставить обоим экспертам. Не в Швеции живу, но это же такой частный случай, когда мужчина европеец ищет девушку помоложе из России или Украины, так как в своей стране он не найдет такой девушки три в одном: молодая, служанка, нетребовательная. Даже шведка его возраста его бы не обслуживала за 200 евро, а молодая б вообще на него не посмотрела. Для Европы 200 евро - копейки. В России (в Беларуси, полагаю, тоже) их за месяц зарабатывают, а в Европе это 20 часов работы. Мотивы в любом случае у мужа нечистые. А вот что с этим делать, тем более если всё равно жить в Швеции лучше, чем в Беларуси...
-
Элфи Крекс 25.06.19 01:14Бред сплошной. 200 евро на хозяйство - это даже на одного человека не хватит, а их трое. Причём Швеция, как и все скандинавские страны, значительно дороже нашей Германии. Так что письмо - выдумка. А отдых в Швеции отнюдь не бюджетный, как Сергей пишет, для экономии как раз надо в Турции или Египте отдыхать.
-
Hmm 25.06.19 01:36Живу в Скандинавии давно. С советами о том, чтобы закрыть глаза и не обращать внимания на других, не согласна. У Вас объективно ситуация не ахти. Совершенно не из-за айфонов и Мальдив, кстати. 2000 крон в месяц -- это обьективно мало на семью из трёх человек. Средний бюджет на одного человека в Швеции 1635 SEK. (konsumentverket.se) С Вашим же бюджетом прожить можно именно, как Вы говорите, только взвешивая стиральный порошок. Режим жёсткой экономии обычно включается с умыслом. Ваш муж собирает на жильё, другую машину, выплачивает неудачный кредит, есть дети от прошлого брака..? Или у него принцип деньги ради денег? У моей арабской подруги был такой скряга, который считал каждую копейку и забирал её стипендию. А потом оказалось, он копил на жилье в другой стране. Развелись, и он купил квартиру, в том числе на её же деньги. Но там-то другая культура... Почему я вспомнила об арабской подруге? Ваше словосочетание ?муж запрещает? меня покоробило. ?Это не есть хорошо?. Вы позволили такое обращение с собой, потому что подсознательно не считаете, что у вас равные права. Ищите работу, на данный момент любую. Вам совершенно необходима даже небольшая финансовая подушка и опыт работы в стране. Заметьте, не Турция и чистая квартира. Вы поиграли в домохозяйку и, надеюсь, поняли печальные перспективы... Вашего ребёнка у Вас не заберут, не бойтесь. Хотя бояться Вы всё равно уже начали, да это и понятно, потому сходите к бесплатному адвокату -- такие есть. Второго ребёнка я Вам рожать Очень Не Советую............. Вам необходимы финансовая независимость и разрешение на пребывание в стране вне зависимости от Вашего семейного положения. Начните с работы.
-
Прелесть / 25.06.19 09:12Хотела написать и передумала пардон. Потому что 100% уверена что письмо фейковое. Или героиня явно психически не полноценная. Участвовать в такой дискуссии слишком примитивно. Потому что ЭТО неправда.
-
Лада / 25.06.19 09:03А в чем вопрос? У вас есть интернет. Вы общаетесь с другими людьми. Вы можете выяснить свои права, положенные вам выплаты и социальную помощь. И может ли муж отнять у вас ребенка или нет - вы можете тоже точно узнать, а не гипотетически бояться. И мне честно говоря кажется, что вы слишком много внимания уделяете тому, чтобы у дочери было все, "забивая" на свои потребности. Вот зачем нужно было работать на двух работах для того, чтобы у маленькой девочки были и английский, и танцы? .. А сейчас? Не потому ли вы боитесь уйти от мужа и зажить в Швеции вдвоем, что это может хоть в чем- то ухудшить жизнь вашей дочки?
-
Zavoronok / 25.06.19 09:02Света, скажи мужу, что ещё один ребёнок - это куда большие расходы, в €200 точно не уложитесь. А ещё лучше на бумажке распиши, что почём. Кроватка, коляска, памперсы, питание детское, одёжка, игрушки, пелёнки. И сколько стоит в другой графе. Ну и посмотри на реакцию.
-
Tortilla / 25.06.19 07:55что делать? 1. Кто из вас получает детские деньги?-если никто, то заполнить заявку, 2. Поговорить с мужем о доходах и расходах-надо знать размер его зарплаты после налогов, сколько стоит квартира, машина,кредиты, долги,алименты,помощь родителям, коммуналка, 3. Cоставить совместный бюджет-он обязан в первую очередь вас обеспечить необходимым-200 евро не достаточно даже на полноценное питание. 4. Если у вас есть возможность работать, то выходите на работу, если нет, то учите язык, пройдите курсы. 5. Поддерживайте отношения с подругами. 6. Bторой ребенок в этой ситуации?- ни в коем случае!
-
Нету ника / 25.06.19 07:47Что - то много у меня нестыковок - вопросов: Задавали ли Вы себе вопрос, почему швед в 50 лет одинок? Какое впечатление у Вас сложилось после первого посещения Швеции? Читали ли Вы хоть что - то про шведских мужей в интернете? (Везде пишут сразу, что ВСЕ шведы очень прижимистые, на уровне нации). Обговаривали ли Вы с "женихом", как Вы будете жить финансово? Планировали ли Вы сами пойти учиться? Легализовать свой диплом (Если он есть)? Сколько Вы живете в Швеции? Из письма следует, что ГГ 33 года. То есть живете несколько лет. И раньше Вас устраивало, что Вы покупаете стир.порошок по граммам и не уезжаете в отпуск, а теперь возник вопрос )) Что делать?! Переделать 50-55 летнего шведа точно не получится. Значит, пришло время поднимать попу: идти учиться, на курсы, на практику, на биржу труда. Как по мне, все получили то, что хотели - он - бесплатную, молодую, красивую дом.работницу с ребенком, а она - жизнь в "сытой" Европе.
-
Прелесть / 25.06.19 07:46Пока нет времени писать. Но уже смеюсь " осталась с ребёнком на руках в 21 кв.м. Почитала отзывы экспертов от Сергея вообще угораю. Живут втроём на 200 евро. Тоже смешно. А где живут? Дом? Квартира? машины. Съёмные или частные? Страховки и тд и тп. Ничего не известно. Есть у меня пока один главный вопрос а мужа ты любишь или просто отрабатываешь своё спасение? И любит ли он вас? Или просто пользуется? Ну Сергей меня реально рассмешил. Скажу наверняка шведы совсем не такие как Сергей "описал" Они гурманы сибариты. Очень любят комфорт стиль и все дорогое. На 200 евро в месяц точно никто не живёт даже бомжи
-
TORTILLA / 25.06.19 07:09,,Я считала количество яиц, муки, по граммам покупала курятину, взвешивала стиральный порошок. Ничего не покупала себе,,- И мы замечательно жили.,, ,,нужно жить на 200 евро в месяц,,-,,так только в религиозных сектах людей держат,,- И мы замечательно жили.,, ,,Он мне запрещает общаться с девушками,,-,, мой муж очень хороший,, ,,тоже хотела бы куда-то поехать,, А спросить боюсь,,-,,мой муж очень хороший,, ,,Боюсь, что ребенка отберет, если я захочу уйти,,-,,мой муж очень хороший,,
-
Киви / 25.06.19 03:02Очень хочется минус поставить обоим экспертам. Не в Швеции живу, но это же такой частный случай, когда мужчина европеец ищет девушку помоложе из России или Украины, так как в своей стране он не найдет такой девушки три в одном: молодая, служанка, нетребовательная. Даже шведка его возраста его бы не обслуживала за 200 евро, а молодая б вообще на него не посмотрела. Для Европы 200 евро - копейки. В России (в Беларуси, полагаю, тоже) их за месяц зарабатывают, а в Европе это 20 часов работы. Мотивы в любом случае у мужа нечистые. А вот что с этим делать, тем более если всё равно жить в Швеции лучше, чем в Беларуси...
-
Н / 25.06.19 02:49Что-то письмо читать больно. Надеюсь, редакция выдумала. 200 евро на троих в Швеции. Бесправная эта женщина порошок взвешивает, себе ничего не покупает. И муж - хороший, но жадный - хвалит не её, а "белорусок". Ладно, была готова и целенаправленно ехала служанкой в Европу, но ведь это какая-то очень низкооплачиваемая служанка получается?
-
Элфи Крекс / 25.06.19 01:50Да, ещё вот что. На ребёнка идут детские деньги. И в Швеции это явно больше 200 евро в месяц. Так что выходит, гг детские деньги на хозяйство выдаются и то не полностью.
-
Hmm / 25.06.19 01:36Живу в Скандинавии давно. С советами о том, чтобы закрыть глаза и не обращать внимания на других, не согласна. У Вас объективно ситуация не ахти. Совершенно не из-за айфонов и Мальдив, кстати. 2000 крон в месяц -- это обьективно мало на семью из трёх человек. Средний бюджет на одного человека в Швеции 1635 SEK. (konsumentverket.se) С Вашим же бюджетом прожить можно именно, как Вы говорите, только взвешивая стиральный порошок. Режим жёсткой экономии обычно включается с умыслом. Ваш муж собирает на жильё, другую машину, выплачивает неудачный кредит, есть дети от прошлого брака..? Или у него принцип деньги ради денег? У моей арабской подруги был такой скряга, который считал каждую копейку и забирал её стипендию. А потом оказалось, он копил на жилье в другой стране. Развелись, и он купил квартиру, в том числе на её же деньги. Но там-то другая культура... Почему я вспомнила об арабской подруге? Ваше словосочетание ?муж запрещает? меня покоробило. ?Это не есть хорошо?. Вы позволили такое обращение с собой, потому что подсознательно не считаете, что у вас равные права. Ищите работу, на данный момент любую. Вам совершенно необходима даже небольшая финансовая подушка и опыт работы в стране. Заметьте, не Турция и чистая квартира. Вы поиграли в домохозяйку и, надеюсь, поняли печальные перспективы... Вашего ребёнка у Вас не заберут, не бойтесь. Хотя бояться Вы всё равно уже начали, да это и понятно, потому сходите к бесплатному адвокату -- такие есть. Второго ребёнка я Вам рожать Очень Не Советую............. Вам необходимы финансовая независимость и разрешение на пребывание в стране вне зависимости от Вашего семейного положения. Начните с работы.
-
Элфи Крекс / 25.06.19 01:14Бред сплошной. 200 евро на хозяйство - это даже на одного человека не хватит, а их трое. Причём Швеция, как и все скандинавские страны, значительно дороже нашей Германии. Так что письмо - выдумка. А отдых в Швеции отнюдь не бюджетный, как Сергей пишет, для экономии как раз надо в Турции или Египте отдыхать.
-
жужа@ / 25.06.19 00:36Мрак, конечно. Раньше шведы женились на бессловесных тайках и вьетнамках, потом в ход пошли гражданки СНГ. И правда, зачем так далеко ездить. Шведские девушки замуж не хотят, а быть бесплатной обслугой тем более. Автору посоветую погуглить душераздирающию историю , которая произошла в Швеции пару лет назад. Швед женился на тайке, она родила 4 детей, дети выросли ушли из дома , мужу она надоела и он просто выгнал ее из дома. Ее на морозе подобрали на улице. Дети заявили, что она сама виновата, должна была думать о себе как жить. История имела большой общественный резонанс. А вывод и правда простой - думайте о себе . 200 евро в месяц в Швеции - в очень дорогой стране Европе , это же даже не смешно, в России в мегаполисе на такие деньги не проживёшь. Вы что из себя там переставляете? Что Вы будете делать, если муж пошлёт Вас куша подальше? Вы у себя одна.
-
Элфи Крекс / 25.06.19 01:19Если её муж пошлет куда подальше, пойдёт сначала в женский приют. Получит крышу над головой и бесплатного адвоката. Потом получит от государства социальную бесплатную квартиру и социальную помощь. Это не много, но и не 200 евро. Некоторые полжизни на социале живут. Причём в Швеции всякие социальные плюшки довольно высоки.
-
Нора / 25.06.19 08:39Какой бред. Если бы у тайки выросли 4 детей и ушли из дома, она бы уже жила, как королева.
-
-
Никольски / 25.06.19 00:30Я думаю, что нужно искать работу. Если муж устраивает и ребёнку хорошо. С любым мужчиной надо иметь свои деньги,. А с таким и подавно. Зачем же себя загонять в такой экстрим? Вы ему экономите большие деньги. В Европе час уборщицы стоит 12 евро. Посчитайте колько времени нужно что бы убрать квартиру плюс обед каждый день. Конечно, он не даст купить новый телефон или что то для удовольствия. Какие путешествия с Вами? Вы же дешевле, чем уборщица. Если вы говорите, что муж хороший - начинайте искать работу. Все встанет на места.
-
Zavoronok / 25.06.19 00:21А как насчёт самой пойти работать? А потом - милый, мы с дочей в Турцию отдохнуть, ты с нами?
-
Zavoronok / 25.06.19 00:25И как жить на 200 евро в месяц? Я бы не смогла по граммам продукты и стиральный порошок покупать, а одежда на какие шиши? Износится и голой потом ходить?
-
жужа@ / 25.06.19 00:38Кем она там пойдёт работать? Полы мыть? Это можно, правда не понятно, где конкретно она живет, можно там уже все вымыто.
-
Zavoronok / 25.06.19 00:59Да хоть полы мыть. Правда, может возникнуть ещё проблема - муж скажет, раз ты работаешь, то коммуналка и продукты пополам.
-
Элфи Крекс / 25.06.19 01:41А она в Белоруссии уборщицей работала? Тогда да, уборщицей, меньше 10 евро в час не получит, даже 10 часов в неделю - уже 400 в месяц. И Швеция не племя -мумба-юмба, люди подтверждают дипломы, доучиваются, переучиваются и работают. В нашем маленьком немецком городе достаточно женщин из России. У нас даже президент города бывшая россиянка была. Работают и в банках, и в больницах, и в учебных заведениях. Про парикмахерш - маникюрш вообще молчу.
-
-
-
Krazy / 25.06.19 00:10Жадный муж не может быть хорошим.
-
Krazy / 25.06.19 00:19Алена и Сергей убили. Одно дело яблокофон в кредит (бреееед, никогда не пойму). Другое муж может себе позволить, но жадится. Молодая женщина. Где спорт, косметика, уход, всякие приятные мелочи? Все это на 200 евро минус расходы на хозяйство не получится.
-