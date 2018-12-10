Мой брат ведет себя не как мужчина!

Марина, что за штампы? Мальчику 17 лет, какую жену он упустит и где? А если он сейчас найдет себе девочку – ему надо будет срочно в загс, чтобы не упустить? Или подписать с нею контракт на гарантии, что подождет еще лет 10? В каком возрасте, по-твоему, парень должен жениться, чтобы «не упустить хорошую жену»? Я много раз слышала похожие штамповки по отношению к девушке, но там это хотя бы как-то оправдано традициями. А с каких пор у нас у парней часы тикать начали? Успокойся, пожалуйста, и не повторяй за мамой. Найдет твой брат себе женщину, когда созреет для отношений. А в 17 лет он еще даже не совершеннолетний. И уж точно не готов психологически в силу естественных причин. А если ты снимешь шоры с глаз и посмотришь на возраст парней, которые сейчас женятся, то удивишься, сколько еще времени в запасе есть у твоего брата. А если посмотришь на статистику разводов среди пар с ранними браками, когда, что называется «он у меня первый/ она у меня первая» и «знали друг друга с первого курса», то тебя тем более должно будет отпустить. Встретить хорошую жену в любом возрасте можно с точно такими же шансами, как и встретить нехорошую в молодости.

На счет воспитания мужчины – тут, знаешь ли, надо было думать, когда мальчик поперек дивана лежал. А с тех пор, как он только вдоль стал помещаться – увы. Гнобить его и призывать «быть мужчиной» бесполезно. Более того, вполне возможно, что все, что он сейчас делает – это протест против вашего к нему отношения. Может, просто попробовать договариваться с ним? Включать его в общий процесс, давать задания по дому, в котором он в том числе живет. Для 17-летнего подростка вполне обычно не гореть желанием убираться или как-то иначе участвовать в поддержании дома в чистоте. На то вы и есть с мамой, чтобы мягко руководить и давать задания. Не ждите, что он сам догадается. Не тот возраст вообще.

А вот его хобби советую оставить в покое. Наряжает манекенов на компьютере – так поинтересуйся, зачем. Может, он хочет стать дизайнером или художником-аниматором? Волосы хочет перекрасить и отрастить – так, может, он увлекается культурой анимэ? Как я понимаю, ты о хобби своего брата имеешь очень смутное представление? А напрасно.