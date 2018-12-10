Мой брат ведет себя не как мужчина!
У меня есть младший брат, ему 17 лет. Он студент и учится на 1 курсе. Проблема заключается в том, что он ведёт себя не как мужчина: не любит спорт, боится трудностей, толстый, безответственный, маша-растеряша, хочет жить отдельно чтобы он целыми днями лежал на диване, устраивал вокруг себя бардак из мусора и грязного белья.
Сейчас у него переходный возраст, но он вообще не думает о браке, утверждает, что ему не дают пожить для себя, один. Он не понимает, что, если он упустит время на себя, потом он не сможет найти хорошую жену! Как быть?
Он придумал свой мир и живет в нем там, рисует и одевает в компьютере девочек. Хочет покрасить и отрастить волосы. Как нам с мамой привести его в порядок? Если мы с мамой упустим, то больше мы не сможем исправить! Папа совсем не водил его на секции, переложил все обязанности воспитания на маму. Мальчиков нужно воспитывать папам! Только мужчина вырастит мужчину!
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, что за штампы? Мальчику 17 лет, какую жену он упустит и где? А если он сейчас найдет себе девочку – ему надо будет срочно в загс, чтобы не упустить? Или подписать с нею контракт на гарантии, что подождет еще лет 10? В каком возрасте, по-твоему, парень должен жениться, чтобы «не упустить хорошую жену»? Я много раз слышала похожие штамповки по отношению к девушке, но там это хотя бы как-то оправдано традициями. А с каких пор у нас у парней часы тикать начали? Успокойся, пожалуйста, и не повторяй за мамой. Найдет твой брат себе женщину, когда созреет для отношений. А в 17 лет он еще даже не совершеннолетний. И уж точно не готов психологически в силу естественных причин. А если ты снимешь шоры с глаз и посмотришь на возраст парней, которые сейчас женятся, то удивишься, сколько еще времени в запасе есть у твоего брата. А если посмотришь на статистику разводов среди пар с ранними браками, когда, что называется «он у меня первый/ она у меня первая» и «знали друг друга с первого курса», то тебя тем более должно будет отпустить. Встретить хорошую жену в любом возрасте можно с точно такими же шансами, как и встретить нехорошую в молодости.
На счет воспитания мужчины – тут, знаешь ли, надо было думать, когда мальчик поперек дивана лежал. А с тех пор, как он только вдоль стал помещаться – увы. Гнобить его и призывать «быть мужчиной» бесполезно. Более того, вполне возможно, что все, что он сейчас делает – это протест против вашего к нему отношения. Может, просто попробовать договариваться с ним? Включать его в общий процесс, давать задания по дому, в котором он в том числе живет. Для 17-летнего подростка вполне обычно не гореть желанием убираться или как-то иначе участвовать в поддержании дома в чистоте. На то вы и есть с мамой, чтобы мягко руководить и давать задания. Не ждите, что он сам догадается. Не тот возраст вообще.
А вот его хобби советую оставить в покое. Наряжает манекенов на компьютере – так поинтересуйся, зачем. Может, он хочет стать дизайнером или художником-аниматором? Волосы хочет перекрасить и отрастить – так, может, он увлекается культурой анимэ? Как я понимаю, ты о хобби своего брата имеешь очень смутное представление? А напрасно.
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Сергей
Марина, на мой взгляд, тебе и твоей маме стоит просто оставить брата в покое. Иначе ситуация лишь ухудшится. Видишь ли, сейчас он находится в том возрасте, когда воспитывать человека уже поздно, тем более такими методами. Более того, я совершенно уверен, что если вы с мамой будете продолжать давить, требовать, применяя уже высказанные тобой оскорбления вроде того, что он не мужчина, то добьетесь лишь открытой ненависти и откровенной враждебности, предсказать последствия которой очень сложно, но точно ничего хорошего ждать не стоит. Вам оно нужно?
Также очень рекомендую тебе поменьше использовать мамины штампы, и учиться думать собственной головой, принимать самостоятельные решения. К примеру, ты возмущенно заявляешь, что твой брат совершенно не думает о браке. Но проблема в том, что в данном возрасте вообще ни один молодой человек во всем Мире о браке не задумывается. Ну, вот такая вот наша мужская физиология с психологией. Слишком рано. Парни в такие годы совершенно не готовы к каким-то серьезным мыслям о семейных отношениях. Да и ты сама пока о собственном замужестве особо не печалишься. Поэтому я уверен, что это всё мысли и высказывания твоей мамы, которые ты повторяешь, совершенно не понимая, насколько они не к месту. Не стоит этого делать.
Что же касается отношений с братом, то думаю, что он сбежит от вас сразу, как только будет возможность. И дальнейшее общение постарается свести к минимуму. Особенно с мамой. Поэтому если ты не хочешь полностью потерять связь с братом в будущем, очень советую как можно скорее перестать унижать его и оскорблять, а, наоборот, начать помогать, советовать. Он хочет перекраситься? Посоветуй, чем, какой цвет будет лучше, может быть, еще и причёску нужно поменять. Парень одевает девочек в интернете? Помоги советами, стань моделью, наконец. И тогда он будет воспринимать тебя как соратника, а не агрессора. И, глядишь, через несколько лет, когда молодой человек станет известным дизайнером, у тебя будет возможность не только одеваться в дорогую одежду, но еще и гордиться своей родственной связью с ним. Если же вы с мамой продолжите «приводить в порядок» парня привычными способами, то, в лучшем случае, он просто постарается свести общение с вами к минимуму, и восстановить нормальные взаимоотношения в будущем может стать невозможно.
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Лучшие комментарии
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Никольски 10.12.18 03:44Какая то девочка 19 лет возмущена тем, что 17 летний парень не думает о браке. Вы с мамой, дорогие, уже кастрировали вашим идиотские воспитание квочек вашего сына и брата. Ему не в "лежачем" вузе учиться надо, а в жёсткой системе мужской организации. Только не армия! Сделают салдафона подкаблучника. Вы просто с мамой угробили парня, а теперь на папу сваливает. Он скорее всего вообще то и есть копия вашего папы, которого задолбали первым. Оставьте парня в покое. Пусть растит и красит свои волосы, пусть уже делает что хочет, наконец. Надоели квочки воспитательница! Собой займитесь. Своими браками.
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Джей 10.12.18 04:20Во-первых, перестаньте себя отождествлять с мамой. Вы таки дочь, а не мать. Во-вторых, вы переносите свои страхи на брата. Чем больше Вы боитесь за брата, тем меньше — за себя :-) ну и в третьих, 17 лет — это уже конец переходного возраста, и своей опекой вы с мамой искуственно задерживаете взросление брата. Пока вы будете бегать за ним и считать его будущее своей зоной ответственности, брат так и не возьмет на себя ответственности за свою жизнь. В опчем у Вас пока мышление старой девы (спасибо родителям), так что самое время подумать о своем будущем. Иначе так и пробегаете в пустых хлопотах, пытаясь управлять чужой жизнью, вместо того, чтобы заняться своей. А вообще конечно у вас у обоих страх, страх перед жизнью, страх, что все сложится не так, как хотелось бы. А как хотелось бы, вы пока понятия не имеете, потому что привыкли, что за вас решают родители. Брат потихоньку саботирует, Вы пока плывете по инерции, как запустили в детстве програму, как надо жить, так и катитесь, как трамвай по рельсам. Уверена, что Вы спортсменка, комсомолка и просто красавица(с)) сложно Вам будет с таким набором по жизни :-)
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Krazy 10.12.18 05:58А теперь про себя напишите. Слишком много внимания брату. Вы меня в 19 спросили б класс в котором сестра учится, я б не ответила. А почему? А учеба, подработка, хобби, спортзал, бойфренд и друзья-подруги. Дома только ночевала и обязанности выполняла. Вы чем в 19 заняты, что так вовлечены в жизнь брата?
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Прелесть 10.12.18 10:21Наслаждайся сама жизнью. Брат сам разберётся. Его уже поздно воспитывать. Теперь только сам. Не боись он встряхнется когда секс в голову ударит. Занимайся собой.
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[email protected] 10.12.18 12:04Сестра-маньячка. Испортишь отношения с братом на всю жизнь. Так и будет тебя помнить, как вечно капающее на мозг существо. И тихо сочувствовать твоему будущему мужу и детям. В армию его отправьте и успокойтесь вместе с мамой. Ищи себе занятия, мужа. Если ты будешь такая пилилка, кто ж с тобой выдержит?
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lera / 10.12.18 23:44ну а что такого ,человеку для того и предназначено иметь семью - мать , отца , сестру , чтоб о нем беспокоились ( читай " чтоб кому-то он бл нужен " ) жены у него нет , подруги тоже , что противоестественного в том , что близкий человек обеспокоен его образом жизни .. ?А вариант " отстать от него " это больше подходило бы для чужих - приятелей , соседей и т.д. Если б у меня брат ,как дурачок , красил волосы и играл в куклы , мне бы было далеко не фиолетово.Близкие люди ..это многое значит в определенные моменты жизни . Для того многие матери с двумя- тремя детьми колыхаются - чтоб потом они были друг у друга
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Zavoronok / 10.12.18 13:53Если он хочет жить отдельно чтоб целый день на диване лежать, то чем он будет за жильё платить? Хочет жить отдельно, пусть заработает и живёт, а если денег нет, то придётся учитывать интересы родственников и не разводить грязь вокруг. PS. Никоим образом не имею ввиду, что надо о жене думать, это он сам решит, когда захочет.
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[email protected] / 10.12.18 13:09Я помню как однажды летом , давно, мне позвонила мама вся в расстроенных чувствах, что брат вчера пришёл под утро и спит, и что он выпил (!!!) о ужас! И что он даже курит, она это точно знает. И, типа, может я с ним поговорю. Я тогда маме напомнила, что ему 18, что дитё выросло, и что ей нужно морально готовиться к тому, что половая жизнь тоже имеет место быть, скорее всего. И если у него каникулы и он не идёт сегодня на подработку, пусть спит сколько хочет. Мама очень удивилась. Так интересно, как у женщин взрослых сыновей шок. Дитё выросло. Кстати, моему брату и так нелегко было. Я хорошо училась и родители со мной не имели никаких проблем. Поступила, уехала. Он , бедолага, иногда слушал, как меня хвалят, а он всё никак универ не закончит. Закончил он универ. И женился на чудесной девочке. И сына родили. Но сколько мама пережиала вслух, когда он был студентом! Сколько она его обнюхивала и ругала за пиво. Сколько папа ей ни обьяснял, не просил, не запрещал. Брат у меня очень добрый и не вступал в дискуссии с мамой. Курил, пил пиво, не ночевал дома, когда считал нужным. Он всегда был кошка, которая сама по себе. Дал Бог умную жену, мама теперь спокона, "дитё" не шатается с друзьями где попало )))
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[email protected] / 10.12.18 12:04Сестра-маньячка. Испортишь отношения с братом на всю жизнь. Так и будет тебя помнить, как вечно капающее на мозг существо. И тихо сочувствовать твоему будущему мужу и детям. В армию его отправьте и успокойтесь вместе с мамой. Ищи себе занятия, мужа. Если ты будешь такая пилилка, кто ж с тобой выдержит?
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лаки / 10.12.18 10:24чета ржу)))) хочется дать один короткий совет: отвалите от него)) хочет жить один - вперед, пусть устраивается как может, сам или с другом каким, но боюсь вы своим кудахтанием в нем и это естественное желание убъете)) оставьте парня в покое) лучше сових тараканов повыведите - жениться надо думать в 17 лет))))))))))) *рукалицо* ппц
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Прелесть / 10.12.18 10:21Наслаждайся сама жизнью. Брат сам разберётся. Его уже поздно воспитывать. Теперь только сам. Не боись он встряхнется когда секс в голову ударит. Занимайся собой.
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Koshka / 10.12.18 10:02Вам 19 лет, а Вы брюзжите, как вредная старуха. Займитесь лучше собой и своим будущим.
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Нету ника / 10.12.18 09:50От парня отстать, ничего ему не готовить, не стирать и не убирать. Остальное жизнь расставит на свои места.
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Лада / 10.12.18 09:15Парню в 17 лет, студенту, надо об учебе думать, а девушки - как получится. Учится? На лекции и семинары ходит? Сессию сдает? Значит, нормально. По поводу бардака. Если он сам его убирает за собой - все нормально, повода для придирок нет. Если в комнате стоит мусорное ведро - очень помогает поддерживать чистоту постоянно, а не периодически) и вообще парни должны сами себя обслуживать полностью, уметь готовить хотя бы простое, убираться и пользоваться стиралкой. Вот это полезнее, чем думать о женах в 17 лет.
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Проходя мимо / 10.12.18 08:30Да, возможно ваш брат нетрадиционной ориентации. Вы же на это намекаете? Но это его жизнь! Думайте о себе, и все у вас получится. Хуже нет, когда близкие родственники навязчивость и гиперопеку путают с заботой.
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Апельсиновая / 10.12.18 08:26Письмо огонь! Автор, Вам 19 лет, отчего о браке не задумаетесь? Вам уж пора, а то вдруг мужа не найдёте, кому Вы потом пригодитесь:)))))))))))))) А братец уже какой есть. У него мамка есть, она и накормит, и уберётся, а остальное - ну тестостерон упал, оно ему и не нужно уже. /чёт я сегодня в ударе:)))/
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Лада / 10.12.18 07:25Ну раз воспитанием мальчиков должны мужчины заниматься, так и отстаньте от парня. Вы для него не ролевая модель для подражания. а нотациями выбесите его до крайности, и будет хуже. О жене он должен задумываться, ага) нафига ему жена в 17?? вот влюбится - и задумается, возможно, не о жене;, но тоже неплохо), и похудеет, если надо будет, и на диване его не будет. Но в любом случае это не ваша забота, его личная жизнь. Как не его забота ваша личная жизнь или личная жизнь вашей мамы.
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torling / 10.12.18 07:12Ему с вами не комфортно, затыркали вы его. Он вам прямым текстом это говорит. Не научили принимать решения, его мнения не учитывали и до сих пор продолжаете это делать. Как тут научиться ответственности? Вы спрашиваете, как быть? Начать уважать его мнение, считать его взрослым человеком. А пока для вас он бестолковый маленький мальчик. Пока ваше отношение к нему не изменится, не стоит заламывать руки. Самооценку ему порушили. Вот над этим и работайте
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Солярская / 10.12.18 06:45Воспитанием вашего брата пусть занимаются ваши родители. Вы не намного старше, и, судя по написанному, не так уж и умнее собственного брата. Так что воспитывать вы можете собственным примером, но никак не нотациями. Нотациями же вы рискуете брата вообще потерять. Он и так ушел в глухую оборону уже, судя по его внешнему виду и поведению. Про секции вообще смешно. Папа не водил. Мама тоже не водила, как оказывается, раз он толстый. В вашем лице брату друга не хватает, но никак не воспиталки. // Конечно, если у вам одна комната на двоих, то бардак бесит. Делите комнату пополам и содержите свою часть в идеальном порядке. Ну, а если у него своя комната, то все, что вы можете - предложить ему сходить и загрузить собственными шмотками стиральную машину.
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Солярская / 10.12.18 06:54Ps. Длинные волосы на парнях смотрятся хорошо, конечно, если они чистые, а он сам стройный и мускулистый. Все остальное - ффф. // Пока он волосы отращивает, можно поднакачаться успеть.
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Никольски / 10.12.18 14:14Мне кажется, что совершенно не важно как смотрятся длинные волосы. Это его голова, его волосы. И частное субъективное мнение окружающих, которое не идёт в счёт. Главное, как он себя в них ощущает.
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Zavoronok / 10.12.18 17:11Когда идёшь по улице а тебе навстречу чудовище с длинными и сальными патлами, которые давно не мыли, впечатление об этом человеке будет неприятное. Посторонним то пофиг, но вот люди, которые с ним учатся или работают, сторониться станут.
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Krazy / 10.12.18 05:58А теперь про себя напишите. Слишком много внимания брату. Вы меня в 19 спросили б класс в котором сестра учится, я б не ответила. А почему? А учеба, подработка, хобби, спортзал, бойфренд и друзья-подруги. Дома только ночевала и обязанности выполняла. Вы чем в 19 заняты, что так вовлечены в жизнь брата?
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Джей / 10.12.18 04:20Во-первых, перестаньте себя отождествлять с мамой. Вы таки дочь, а не мать. Во-вторых, вы переносите свои страхи на брата. Чем больше Вы боитесь за брата, тем меньше — за себя :-) ну и в третьих, 17 лет — это уже конец переходного возраста, и своей опекой вы с мамой искуственно задерживаете взросление брата. Пока вы будете бегать за ним и считать его будущее своей зоной ответственности, брат так и не возьмет на себя ответственности за свою жизнь. В опчем у Вас пока мышление старой девы (спасибо родителям), так что самое время подумать о своем будущем. Иначе так и пробегаете в пустых хлопотах, пытаясь управлять чужой жизнью, вместо того, чтобы заняться своей. А вообще конечно у вас у обоих страх, страх перед жизнью, страх, что все сложится не так, как хотелось бы. А как хотелось бы, вы пока понятия не имеете, потому что привыкли, что за вас решают родители. Брат потихоньку саботирует, Вы пока плывете по инерции, как запустили в детстве програму, как надо жить, так и катитесь, как трамвай по рельсам. Уверена, что Вы спортсменка, комсомолка и просто красавица(с)) сложно Вам будет с таким набором по жизни :-)
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Никольски / 10.12.18 03:44Какая то девочка 19 лет возмущена тем, что 17 летний парень не думает о браке. Вы с мамой, дорогие, уже кастрировали вашим идиотские воспитание квочек вашего сына и брата. Ему не в "лежачем" вузе учиться надо, а в жёсткой системе мужской организации. Только не армия! Сделают салдафона подкаблучника. Вы просто с мамой угробили парня, а теперь на папу сваливает. Он скорее всего вообще то и есть копия вашего папы, которого задолбали первым. Оставьте парня в покое. Пусть растит и красит свои волосы, пусть уже делает что хочет, наконец. Надоели квочки воспитательница! Собой займитесь. Своими браками.