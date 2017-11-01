Всего месяц отношениям, а уже что-то скрывает

Алена

Аня, что именно тебя смущает? Вы общаетесь всего месяц. Нашли друг друга на сайте знакомств. Парень не спешит рассказывать тебе свою биографию и исповедоваться в прошлых ошибках и неудачах? Так это нормально. Ты пишешь «отношениям месяц, а УЖЕ есть недосказанность и неопределенность». Так вот, не «уже», а «еще». Отношения, в которых уже через месяц знакомства с другим, ранее неизвестным тебе человеком, ты начинаешь рассказывать о себе все, как на духу, должно, наоборот, вызвать определенную настороженность и сомнения в адекватности. Впускать в свой мир другого через месяц? Кто так делает? Это же период фасадного общения, то есть, такого, когда двое стараются показывать только выигрышные стороны своей личности, то что называется, «фасад» (он у домов всегда круче выглядит, чем тыльная сторона, - цветочки, колонны, коврик в входа…). Да, разумеется, если двое чувствуют, что нашли друг друга, - по взаимному молчаливому согласию они начинают друг перед другом быстрее раскрываться. Но это все же редкость. А так – один месяц – ничтожно короткое время, чтобы требовать от партнера каких-то поступков. За это время он еще даже может не решить – тот ли ты человек, кто ему нужен, или надо искать дальше. Судя по твоему рассказу, в вашем случае, скорее всего, парень еще в поиске, и ты не стала девушкой его мечты, потому и не раскрывается он перед тобой, и не пытается рассказывать о себе, а вместо этого, скучая, просматривает все новые анкеты на сайте знакомств. Что с этим делать? Принять как данность, что это просто не твой человек. Искра не пробежала, он тебя не выбрал. Обидно? Да. Но в 24 года можно это считать полезным опытом отношений и пойти искать дальше. Желательно, правда, не на сайтах знакомств.