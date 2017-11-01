Всего месяц отношениям, а уже что-то скрывает
Волгоград, 24 года
01.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаАня, что именно тебя смущает? Вы общаетесь всего месяц. Нашли друг друга на сайте знакомств. Парень не спешит рассказывать тебе свою биографию и исповедоваться в прошлых ошибках и неудачах? Так это нормально. Ты пишешь «отношениям месяц, а УЖЕ есть недосказанность и неопределенность». Так вот, не «уже», а «еще». Отношения, в которых уже через месяц знакомства с другим, ранее неизвестным тебе человеком, ты начинаешь рассказывать о себе все, как на духу, должно, наоборот, вызвать определенную настороженность и сомнения в адекватности. Впускать в свой мир другого через месяц? Кто так делает? Это же период фасадного общения, то есть, такого, когда двое стараются показывать только выигрышные стороны своей личности, то что называется, «фасад» (он у домов всегда круче выглядит, чем тыльная сторона, - цветочки, колонны, коврик в входа…). Да, разумеется, если двое чувствуют, что нашли друг друга, - по взаимному молчаливому согласию они начинают друг перед другом быстрее раскрываться. Но это все же редкость. А так – один месяц – ничтожно короткое время, чтобы требовать от партнера каких-то поступков. За это время он еще даже может не решить – тот ли ты человек, кто ему нужен, или надо искать дальше. Судя по твоему рассказу, в вашем случае, скорее всего, парень еще в поиске, и ты не стала девушкой его мечты, потому и не раскрывается он перед тобой, и не пытается рассказывать о себе, а вместо этого, скучая, просматривает все новые анкеты на сайте знакомств. Что с этим делать? Принять как данность, что это просто не твой человек. Искра не пробежала, он тебя не выбрал. Обидно? Да. Но в 24 года можно это считать полезным опытом отношений и пойти искать дальше. Желательно, правда, не на сайтах знакомств.
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СергейАнна, я не понимаю в чем вопрос и что тебе в данной ситуации непонятно? По-моему, все кристально ясно. Судя по поведению, твой приятель все еще находится в поиске подходящей девушки. Нет, ты ему нравишься, безусловно. Иначе вы бы вообще не общались. Однако только нравишься и не более того. Нет, я понимаю, что ты в мыслях уже замуж за парня вышла и детей нарожала. Понимаю, что обидно спускаться с небес на землю и отказываться от придуманного. Но лучше, все-таки, взять себя в руки и посмотреть на происходящее с точки зрения реальности. Молодой человек пока не определился с подругой, и продолжает просматривать разные варианты. Более того, вполне возможно, он пока не пережил прежнюю драму и все еще влюблен в какую-то другую девушку, а с тобой общается, поскольку нужно с кем-то встречаться. Что же делать? Это зависит от того, насколько серьезны твои планы в отношении данного представителя сильной половины человечества, и как сильны твои чувства. Если присутствует что-то типа люблю, жить без него не могу, то постарайся занять собой как можно больше его времени. Прояви в этом активность и настойчивость. Ухаживай, вытаскивай на прогулки, хвали и делай комплименты. Признавайся в любви. И обязательно будь веселой и компанейской, но без ощущения легкодоступности. Видишь ли, человек – это существо очень падкое на привычки. И если твой товарищ привыкнет к тому, что ты рядом, что с тобой комфортно, достаточно интересно и «ненапряжно», то потом отказаться от этого будет очень сложно. Если же особых чувств к парню нет, то не советую продолжать данный эксперимент. Просто зря потеряешь время, да самооценку уронишь. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 30
Лучшие комментарии
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Анна , с вашей склонностью к расследованиям , идите учиться на следователя )) или пишите детективы ))
01.11.17 10:39 Контекст комментария
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"Я считаю, копаться в прошлом нельзя" - Анна именно поэтому вы ринулись сразу же шерстить все соцсети ? Не удивлюсь , если вы уже и телефон его проверили .
01.11.17 12:03 Контекст комментария
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ПрелестьСбежит мужик не распознав вас толком. Ещё курочка в гнезде а уже такой диктат. Пример чего не стоит делать другим чтобы другие не делали этого тебе. :-D
01.11.17 10:59 Контекст комментария
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Ну я вот живой пример человека, нашедшего счастья на сайте знакомств. Правда, с поправкой: когда мы встретились на сайте, выяснилось, что заочно мы давно знали друг о друге и родители наши знакомы. Но все равно я убеждена, что на сайте знакомств можно откопать жемчужину, правда, только перелопатив тонны дерьма. Первого мужа, кстати, тоже нашла на сайте - брак оказался неудачным, но не думаю, что сайт тут чем-то виноват.
01.11.17 18:59 Контекст комментария
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лакинасчет времени и доверия - как раз таки всего месяц знакомства вообще не повод ни открываться так уж перед вами, ни вам этому мужчине доверять, на самом то деле. вообще скажу наверное "страшное" через месяц знакомства можно еще и не секситься) ага, прикиньте?) мужчина еще ничего для себя не решил, вас не выбрал, вообще не ощущает перед вами никаких моральных обязательств и в этом совершенно прав, кстати. а вам бы раз вы вся такая красивая и успешная расслабиться и не дергаться - пусть он добивается, стремиться удержать и прочая и прочая, а вам ваще пофиг должно быть на его бывших, по идее. но у вас- то на самом деле все не так)
01.11.17 15:11 Контекст комментария
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ZavoronokОн же ясно сказал, что нормальные девушки на сайте знакомств не сидят, там он ищет симпатии. Значит, ты для него ненормальная, и вообще просто симпатия, а не любимая.
02.11.17 13:59
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Ellis_@На вашем месте я бы расслабилась и поменьше бы морочила себе голову этим знакомством. Есть дела/отношения/знакомства важные. И есть совсем мало значимые. Это конкретное знакомство ничем не заслужило такой трясучки. Пусть он себе ездит куда угодно и с кем угодно, хоть на северный полюс, хоть на Маледивы. Имеет значение только то, что он делает конкретно для вас. Какого фига эти расследования про девушек, фигуры, сайты знакомств. И если вы познакомились на сайте знакомств, слова про "нормальные девушки не сидят на сайтах" звучат крайне смешно. Нормальные парни там сидят, раз такая логика? Смешно. Не занимайтесь фигнёй. И он имеет полное право что-то скрывать от вас, не всю же ж..пу сразу показывать, пардон)))) Жаль, но с таким подходом к делу не видать вам красивого развития знакомства. А бегать вокруг своего хвоста, пока жизнь не научит.
02.11.17 12:06
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ИДИЛИЯЭтот мир никогда не будет прежним..... Что за детективный сериал вы закатили? Он месяц назад в Тайланде, она месяц назад в Тайланде. Все сходится! Просто не доверяете, ищите следующего. И нечего тащится к парню после месяца отношений. Уважайте себя для начала.
02.11.17 06:44
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50/50давно хочу спросить и спрошу - а сколько надо мариновать и отказывать самой себе в сексе, чтобы мужчина пригласил жить к маме, которая потом будет регулярно со вкусом унижать, а муж изображать идиота?)) что тоже унизительно не менее)0 раскройте секрет счастья, в общем))
02.11.17 12:41
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М51Ну хорошо что хоть не один в Тайланд ездил. А то тогда было бы действительно куда копать. Гляди до ледибоев докопали бы)
02.11.17 01:25
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Остав все как ест сейчас. Вы вместе Только месяц. Ты не можешь начинат его расспрашивать. Не относит к этому так серезно.
01.11.17 17:10
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Ох, ну вы и сыщик. Честно, если бы мой недавний знакомый (месяц всего!) начал бы рыться в моем прошлом и настоящем, выспрашивать и вынюхивать, я б точно рассталась. При всей симпатии.
01.11.17 17:01
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лакинасчет времени и доверия - как раз таки всего месяц знакомства вообще не повод ни открываться так уж перед вами, ни вам этому мужчине доверять, на самом то деле. вообще скажу наверное "страшное" через месяц знакомства можно еще и не секситься) ага, прикиньте?) мужчина еще ничего для себя не решил, вас не выбрал, вообще не ощущает перед вами никаких моральных обязательств и в этом совершенно прав, кстати. а вам бы раз вы вся такая красивая и успешная расслабиться и не дергаться - пусть он добивается, стремиться удержать и прочая и прочая, а вам ваще пофиг должно быть на его бывших, по идее. но у вас- то на самом деле все не так)
01.11.17 15:11
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50/50"Считаю себя красивой успешной девушкой " прекратите себе врать для начала))
01.11.17 14:08
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вераВаше письмо напомнило мне программы из 'давай поженимся', где из троих героев одного типажа нужно выбирать. Это и хорошо, из совершенно одинаковых трех выбор падает на меня единственную, но и чревато в будущем. Стоит задуматься почему он (она) зациклен на конкретном образе. Анечка, ваш ли этот мужчина, может стоит подумать, присмотреться.
01.11.17 12:17
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Многие парни, залипнув на сайтах знакомств, не могут остановиться. А вдрух кто-то лучше завтра найдется. Бесконечность выбора) короче, создавать с такими отношения непросто. Лучше отойти от него и поставить ультиматум, и пусть уже сам решит, нужны вы ему как единственная или дальше побежит.
01.11.17 12:15
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"Я считаю, копаться в прошлом нельзя" - Анна именно поэтому вы ринулись сразу же шерстить все соцсети ? Не удивлюсь , если вы уже и телефон его проверили .
01.11.17 12:03
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Элфи Крекс"Красивые успешные девушки" 24лет не сидят на сайтах знакомств, не пишут такие письма и рассуждают совсем по-другому.
01.11.17 12:00
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Нет у вас никаких отношений ващет.
01.11.17 11:52
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ПрелестьСбежит мужик не распознав вас толком. Ещё курочка в гнезде а уже такой диктат. Пример чего не стоит делать другим чтобы другие не делали этого тебе. :-D
01.11.17 10:59
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звзедочка )я согласна с Вами, что она давит. Все, что люди о себе пишут в интернете, это как стать под фонарем - любой может увидеть и прочитать и я лично этим всегда пользуюсь ) И это ещё ни разу меня не подводило, лучше знать, чем не знать )) Но пользоваться полученной информацией надо все-таки изящнее.
02.11.17 11:04
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KoshkaЯ бы посоветовала коротко и ясно сказать ему: "Пошёл в лес". А что, почему, зачем оставить. Какая разница, что у него там и где, если не с Вами и не здесь.
01.11.17 10:48
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Анна , с вашей склонностью к расследованиям , идите учиться на следователя )) или пишите детективы ))
01.11.17 10:39
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звездочка )Как бы меня тут не пытались переубедить, что сайты знакомств кому-то приносят счастье, я остаюсь при своем мнении - в странах СНГ это гнилая черная дыра. Аня, просто сама этого парня оставь и все. Не стоит он твоего времени и всего остального. Не стоит, просто поверь )
01.11.17 10:07
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звездочка )Алена улыбнула ) "Впускать в свой мир другого через месяц? Кто так делает?" Ну как кто, люди которые настроены не на игры и потребительское отношение. Люди, у которых открыто сердце и душа, они не в защите и не в борьбе с миром. Люди, которые живут так, что быть искренними не составляет труда и вообще искренность является их естественным состоянием. Люди, которые цельная личность и уверены в себе. В общем, нормальные, адекватные взрослые люди ) Я такой человек и вокруг меня таких много.
01.11.17 10:14
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KoshkaЕсли человек не человек, а говно, он и через месяц говно, и через год.
01.11.17 10:51
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звездочка )равно как и наоборот, если достойный, то он сразу такой )) а не когда он там решит пустить за свой фасад
01.11.17 10:56
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Ну я вот живой пример человека, нашедшего счастья на сайте знакомств. Правда, с поправкой: когда мы встретились на сайте, выяснилось, что заочно мы давно знали друг о друге и родители наши знакомы. Но все равно я убеждена, что на сайте знакомств можно откопать жемчужину, правда, только перелопатив тонны дерьма. Первого мужа, кстати, тоже нашла на сайте - брак оказался неудачным, но не думаю, что сайт тут чем-то виноват.
01.11.17 18:59
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ПростоА я своего мужа нашла в Аське. Моя половинка, факт. Но тоже перелопатили тонну всякой всячины и потратила год, чтобы встретить его....
01.11.17 22:51
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МатрешкаЯ тоже со своим мужем познакомилась на сайте знакомств. Согласна с вами полностью - сначала перелопатишь тонны дерьма... Но когда начала общаться со своим, я сразу поняла, что это мой человек. Мы жили в разных городах, и увиделись через месяц общения в сети. И я ни разу не разочаровалась в нем. Пусть кто-то там стебется над сайтами знакомств, но это реально нормальное средство для знакомства, если живешь в дыре, где нормальных парней уже нет.
02.11.17 08:53
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