Как заставить сына работать?

Елена, подозреваю, что ты ему все-таки помогаешь, раз он может позволить себе не работать. На какие деньги он покупает себе еду? Оплачивает коммунальные услуги? На оплату интернета у него откуда деньги, наконец? Да и на сами гаджеты… Значит, или ты все-таки подкидываешь ему деньжат, или у него есть какие-то собственные доходы, про которые тебе ничего не известно.

Второе, кстати, тоже вполне возможно. Вопрос лишь в том, насколько этот заработок легален и не придется ли потом за него отвечать – хорошо, если только перед налоговой службой. А то, знаешь, сейчас молодежь умудряется вляпаться в такое, что лет на 10 в легкую можно решить проблему трудоустройства и средств к существованию, за казенный счет, так сказать…

В общем, советую, если ты все же подкармливаешь своего сынка, перестать это делать вообще, пока он не устроится на работу. А если ты ничего ему не выдаешь, но у него откуда-то есть деньги на жизнь, в отсутствие работы, попробуй точно выяснить, откуда. Помимо левых заработков есть еще такая крайне неприятная тема как кредиты, за которые потом придется расплачиваться всей семье.