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Как заставить сына работать?


Сыну 23 года, отселила, живёт один, не помогаю, и все равно не хочет работать. Вроде бы устроится, но проходит месяц-два и его увольняют. А он и рад, ни чего не хочет, сидит дома играет в игрушки. Я уже не знаю, что делать.

Елена, Россия, 46 лет / 17.06.19
Как заставить сына работать?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Елена, подозреваю, что ты ему все-таки помогаешь, раз он может позволить себе не работать. На какие деньги он покупает себе еду? Оплачивает коммунальные услуги? На оплату интернета у него откуда деньги, наконец? Да и на сами гаджеты… Значит, или ты все-таки подкидываешь ему деньжат, или у него есть какие-то собственные доходы, про которые тебе ничего не известно.

    Второе, кстати, тоже вполне возможно. Вопрос лишь в том, насколько этот заработок легален и не придется ли потом за него отвечать – хорошо, если только перед налоговой службой. А то, знаешь, сейчас молодежь умудряется вляпаться в такое, что лет на 10 в легкую можно решить проблему трудоустройства и средств к существованию, за казенный счет, так сказать…

    В общем, советую, если ты все же подкармливаешь своего сынка, перестать это делать вообще, пока он не устроится на работу. А если ты ничего ему не выдаешь, но у него откуда-то есть деньги на жизнь, в отсутствие работы, попробуй точно выяснить, откуда. Помимо левых заработков есть еще такая крайне неприятная тема как кредиты, за которые потом придется расплачиваться всей семье.

  • Сергей

    Елена, к сожалению, сейчас уже вряд ли что-то можно быстро исправить своими силами. Уж что выросло, то выросло. Уважение к труду, привычка к нему, ну, или хотя бы отсутствие неприятия, воспитывается в детстве и юности, где-то до 12-ти лет. Затем уже лишь уточняются установки. Ну, а после получения паспорта, о каком-то воздействии со стороны родителей и вовсе говорить бессмысленно. Тут за дело берется только уголовно-исполнительная система, со всем штатом карающе-надзирающих сотрудников, но, и у них, судя по статистике правонарушений, ничего особо не выходит. Так что, как бы ни было грустно, единственное разумное решение сейчас – предоставить парня самому себе и, в основном, наблюдать со стороны.

    В этой связи то, что отселила его от себя – это правильно. И то, что не помогаешь – тоже, на мой взгляд, верно. Иначе будет только хуже. В природе вообще все жестко. Некоторые птицы своих подросших чад пинком из гнезда вышвыривают, а у плотоядных, чуть задержался на хате у родичей дольше положеного, так и к столу могут пригласить в качестве основного блюда, или просто грохнут, особо не задумываясь.

    Что же касается того, что парень сидит дома и играет в игры, то тут все может быть не столь печально, как кажется. Видишь ли, сегодня, при должном умении и усердии, можно вообще не выходить из квартиры. Работа в сети имеется и оплачивается. Тут лишь бы были желание и умение зарабатывать. Еду купить - не проблема, даже домой доставят. И если ты говоришь, что парень без твоей помощи как-то справляется, хоть и не ходит на работу, значит, что-то он делает, чтобы не голодать. Ну, вот пусть и продолжает. В любом случае, истериками и руганью ты все равно ничего не добьешься.

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Алена | Сергей
4
1


Ваше мнение 47  

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Лучшие комментарии

  • *** 17.06.19 10:14
    -
    6
    +
    Ну вот результат ваших срачек - хорошие комментарии минусуют, просто потому, что это от Никольски
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  • Джей 17.06.19 09:17
    -
    5
    +
    Дети и работы/деньги - отдельная тема. Очень много от родителей зависит. Такие вещи передаются с молоком матери. В данном случае ниче непонятно. Одно понятно, отношений нет, связи нет, есть цепочка действий и слов, не имеющих к действительности никакого отношения. Что тут скажешь, общайтесь с сыном чаще, может и удастся понять, в чем проблем. Кстати, периодически встречаю таких молодых людей. Они даже бывает работают, но так, без напряга. Без искринки, без особых достижений и стремлений. Как бы нехотя и невзначай. Может тип людей такой. Они как будто изначально не хотят включаться в круговорот достижения /добычи. И кстати, у мальчиков такое встречала, а вот у девочек, нет. Хз почему.
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  • Zavoronok 17.06.19 01:12
    -
    4
    +
    Одна моя подруга кормила брата, который из принципа не работал. Денег ему не давала, но он приходил к ней на обед. Подозреваю, тут так же. Мать есть мать, может, материально не помогает, но не отпускает голодным, если придёт. А кормить она вряд ли перестанет, что бы тут не напишут. Жалко жеж сыночку голодного.
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  • Лада 17.06.19 07:52
    -
    4
    +
    А живет на что? Одежда, еда, коммуналка? Сейчас, конечно, и в интернетах можно зарабатывать, даже и играя в игры - на играх, но нужно у него спросить, для начала, а дальше по ситуации. А то пока непонятно, за чей счет банкет.
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  • лаки 17.06.19 09:04
    -
    4
    +
    а на что он живет? и кто ему съем квартиры и коммуналку оплачивает? вы недоговриваете)
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  • D ) / 17.06.19 13:59
    -
    0
    +
    Заставить вряд ли получится. Хочешь похудеть - не жри. Здесь также, захочет есть, но не подают на блюдечке с каёмочками - пойдёт работать. Первое время, Мама, вы урежьте подаяние))) извините! Давайте на необходимое, допустим на хлеб... потом и этого не давайте
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    • Dear / 17.06.19 14:17
      -
      1
      +
      Тема, на самом деле, довольна таки серьёзная и глубокая. Мудрости Автору, найти общий язык с сыном желаю. Елена, а вы пробовали с ним говорить про свои беспокойство, опасение?
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  • лаки / 17.06.19 13:54
    -
    4
    +
    а что так все к этому слову "отселила" прицепились? возможно автор давно чиатет клео и знает, что первыйшим жи совсетом было бы - отселяйте взрослого сына на вольные хлеба, вот и написал сразу, что этого не советовали, что мол ужен отселила, а все равно не помогает это
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  • КК / 17.06.19 13:46
    -
    0
    +
    Мамы взрослых сыновей, а вот расскажите, как растить мальчишек, чтобы не вырастали безинициативными увальнями?
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  • Персикова / 17.06.19 12:53
    -
    2
    +
    Ну , заставить взрослого человека что-то делать вряд ли возможно. Вы , кстати , точно уверены , что он не зарабатывает ?Может , вы из тех мам, кто считает , что если не ходит к одному времени на работу, то и не работает ? ))) Я иногда тоже из дома работаю , иногда с дачи , иногда вообще в поездках откуда-то издалека могу работать. Технологии сейчас позволяют. Если , как вы написали , не помогаете, то что ест ? чем платит коммуналку , в конце концов, чем интернет оплачивает ? Вы говорить с ним на эту тему пробовали ? Нет , я не имею в виду причитания "ну когда ты уже начнешь работать нормально " и тому подобное. Наверняка таких бесед было полно и все они заканчивались недониманием обеих сторон. Поговорите о планах на жизнь , о желаниях , о чём мечтает и как сам видит своё будущее. Не надо только дежурных " я в твои годы ". Может и откроется ?
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    • [email protected] / 17.06.19 13:33
      -
      0
      +
      Знаешь, Свет, что странно..? Вот рождается ребёнок, мамы вуитамины кушают, потом сюсюкают, ласкают, заботятся. Пока малыш мелкий, у него забота. По мере взросления, почему-то дети перестают быть так интересны, инстинкты перестают работать, и какого-то по кружкам будут возить как сумасшедшие, кому-то всучат планшетник, чтобы не болтал. Кого-то в деревню на все лето. И вроде, человек в доме. Он как губка впитывает всё, и он полностью зависим от родителей. И финансово. И эмоционально до какого-то периода. Но нет. Можно же с детства приобщать, приучать какие-то дела делать, быть полезным семье, чтобы ребенок чувствовал, что он часть одной семьи. Пацан вырос как трава в поле, ничего не вынес в плане энергии для жизни, и его просто отселили. Как отселили? Даже Библия учит, что если отец не научил сына ремеслу, он не имеет никакого права требовать от него помощи себе. Да дело не в помощи. А элементарная самостоятельность. Я не верю что пацан стал таким просто так.
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      • [email protected] / 17.06.19 13:35
        -
        -1
        +
        Я фильм вспомнила старый, сотевстких времён - "Сладкая женщина". Если кто видел, с Гундаревой. Там тоже, мама особенная.
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      • Персикова / 17.06.19 13:58
        -
        0
        +
        Он как губка впитывает всё - ты совершенно права. И мама сегодняшняя неспроста такое короткое письмо написала. Ничего о сыне не рассказала, будто вся его история это "родился -вырос-сидит за компом". Согласна , надо детей с детства привлекать дела делать. По мере взросления и дела должны взрослеть.
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        • [email protected] / 17.06.19 14:09
          -
          1
          +
          На меня произвело впечатление, как один многодетнтй отец организовывал "работу" детям. По мере взросления. Самое первое задание - на картонных, собственноручно сделанных, "часах" - отмечать стрелкой, какая погода. Солнышко или тучка. И все хвалят малыша, какой молодец. 3 летняя дочка уже разносит туалетную бумагу по туалетам. Многодетная семья - совершенно не мой формат, но что впечатляет - на уси-пуси дело не заканчивалось. Результаты были замечательные. Понятное дело, не всем надо и не всем дано. Но эмелентарное - дети это люди, можно же учитывать. Выселили, как будто посадили человека в лодку без вёсел и сказали - греби! Он уже давно сам по себе.
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  • 111111 / 17.06.19 12:40
    -
    4
    +
    Может, он еще с детства устал он маманиной гиперопеки и хочет хотя бы сейчас от этого всего отдохнуть и от нее самой, пожив хоть немного как ему хочется. Расслабиться. А там уже решит сам куда дальше двигаться. Не у всех все сразу "ясно" куда идти и чем заниматься.
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  • [email protected] / 17.06.19 11:45
    -
    1
    +
    Мы не знаем вашего сына и вашу модель семьи, но мне непонятно - отселила. Цель родителя - приготовить ребенка к самостоятельной жизни. Какие способы - у каждого своё. Но, это как в детстве, сначала переходишь дорогу с ребенком и каждый раз повторяешь - посмотри влево, посмотри вправо, зеленый свет, иди. Потом говоришь: меня нет, ребенок принимает решение, а ты смотришь сбоку, наблюдаешь. И только тогда, когда знаешь, что ребёнок готов, разрешаешь ему самостоятельно переходить дорогу. И тут - самостоятельно жить. Он готов к самостоятельной жизни? Получается, нет. Почему - я не знаю, вы ничего не написали. Не знаем как он рос, как его воспитывали, какие у вас с ним отношения. У него проблема с внутренней мотивацией. И , как мне кажется, с этого надо плясать.
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  • Сара / 17.06.19 11:29
    -
    3
    +
    Не все рождаются карьериста и. Не всем охота пахать ради богатства и крутых машин. Но чтобы просто банально что то кушать и оплачивать коммуналку надо хоть на какую то работу ходить. Или заоабатывать в интернете. Не обязаны все люди быть одинаковыми. Просто на самое простенькое существование нужна хотя бы средняя зарплата. А что касается отсутствия девушки в 23,то это ещё не патология.
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  • ЯздесЯ / 17.06.19 09:43
    -
    3
    +
    Автор, вы если хотите содержательный ответ на свой вопрос, надо больше инфо выдавать, чтобы хоть немного была ясна обстановка в вашей семье. Хотя бы кто вы, что из себя сын в 23 представляет, где отец его. А так... ни о чем. На короткое письмо -короткий ответ. Как заставить работать (добывать ресурсы) - жрать не давать, зачешется сразу.
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  • Джей / 17.06.19 09:17
    -
    5
    +
    Дети и работы/деньги - отдельная тема. Очень много от родителей зависит. Такие вещи передаются с молоком матери. В данном случае ниче непонятно. Одно понятно, отношений нет, связи нет, есть цепочка действий и слов, не имеющих к действительности никакого отношения. Что тут скажешь, общайтесь с сыном чаще, может и удастся понять, в чем проблем. Кстати, периодически встречаю таких молодых людей. Они даже бывает работают, но так, без напряга. Без искринки, без особых достижений и стремлений. Как бы нехотя и невзначай. Может тип людей такой. Они как будто изначально не хотят включаться в круговорот достижения /добычи. И кстати, у мальчиков такое встречала, а вот у девочек, нет. Хз почему.
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  • лаки / 17.06.19 09:04
    -
    4
    +
    а на что он живет? и кто ему съем квартиры и коммуналку оплачивает? вы недоговриваете)
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  • Солярская / 17.06.19 08:24
    -
    2
    +
    Про вашего мальчика ноль информации, кроме того что он не хочет ходить на работу, на которую надо ходить ногами к восьми и уходить в семнадцать ноль-ноль. Возможно, то, что вы называете "игры" - приносит ему доход, вы не интересовались? Многие парни сейчас неплохо зарабатывают удаленно, попутно играя, почему нет. Пишут скрипты, ведут инстаграммы каких-нибудь кафе или спортивных центров, верстают ролики, да мало ли что ещё можно делать. Ему хватает на жизнь сейчас? Хватает. Вот и отстаньте. Про остальное вообще неизвестно. Есть ли у него образование, какое, востребовано ли оно на рынке, занимается ли он спортом. Тут можно долго гадать на кофейной гуще.
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  • Проходя мимо / 17.06.19 08:24
    -
    0
    +
    Знаю парня с двумя высшими. Ночами играет на работе - сторож в д/с. Ничего не интересует больше - девушки нет, машина не нужна, друзья - в виртуале. Игрой что-то зарабатывает. Родители не в восторге, но это его выбор.
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  • Krazy / 17.06.19 08:00
    -
    -1
    +
    А в какие игры он играет? Было дело я в онлайн покер выиграла очень приличную сумму, настолько приличную что бухгалтер засомневался может стоит задекларировать в конце года как доход. Кстати несколько лучших игроков с моего сайта покерского живут в России. Они на такие ставки играют, что многие (я в том числе) просто понаблюдать ходим. (Блайнды 1000/500 американских баксов, байин 10000 >_< WOW)
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    • Krazy / 17.06.19 08:04
      -
      -2
      +
      Как-то раз игру наблюдала. Чел зашёл с 10 тыс. Пару раз докупался, ушёл с 123 тыс. (Настолько крутая игра, что я запомнила сумму) В американских 90 тыс чистого дохода за пару часов.
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      • Krazy / 17.06.19 08:18
        -
        -1
        +
        Интересно, минусы тк Krazy? Или кто-то не согласен, что русские довольно хорошо шарят в статистике и математике чтобы считая вероятность и pot odds могут в конечном итоге оставаться в выигрыше?
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        • Солярская / 17.06.19 08:31
          -
          0
          +
          Минусы за то что ты - это ты)
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          • Krazy / 17.06.19 09:08
            -
            -2
            +
            Скорее всего. На самом деле, покер - сплошная математика. Я не говорю о турнирах, об обычных играх. Умненькие Буратины вообще пишут программы-боты и эти программы, следуя простенькому алгоритму, выигрывают для них по немного. Один стол - чуть чуть. Посадить бот за десять столов и на булавки вполне хватит.
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  • Прелесть / 17.06.19 07:56
    -
    0
    +
    Елена, не всем детям подходят такие жёсткие меры. Вполне возможно что сын рос без отца. Не имея правильного воспитания. Также возможно что он болен головой. Депрессия аутизм и тд. Ведь здоровый парень рвётся развиваться а у вашего же недостаточно ресурса даже. Поэтому дать объективный совет невозможно, не зная в какой среде вырос парень и какого его воспитание, окружение, среда и состояние здоровья. Кстати он служил в армии или учился где-то после школы? Ничего о нем не известно. Кроме только что он парень 23 лет. Этого мало для его понимания. Кстати запомните навсегда, чтобы управлять парнем его надо понимать. А чтобы управлять девушкой её надо сильно любить. Понять девушку невозможно. А парня легко. Добавьте исходных данных и тогда будет возможно дать совет.
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    • Zavoronok / 17.06.19 09:02
      -
      2
      +
      Жёсткие меры - это оставить без мат. поддержки здоровенного 23-летнего лба? Если бы проблемы со здоровьем у него были, она бы об этом написала. А депрессия, воспитание и проч. не повод не работать.
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    • Никольски / 17.06.19 09:13
      -
      0
      +
      Да никому жесткие меры не подходят . Интересные философы на эту тему есть . Нанна Арент и Моника Мюллер . О банальности зла и его не эффективности. " Зло приносит боль , но не результат" Как то так на русский. Смотрела фильм " Ханна Арент" на итальянском( кстати , с детьми) Да и согласна, что мальчики воспитываются на понимание . И также на понимание о том как растет мальчик. Страхи и трудности. Это очень важно. И важно, как мать себя чувствует в мире. Страхи, депрессию, боль, радость мгновенно считывают с мамы. Особенно, если мама не может решить свои проблемы . Мне кажется, что девочки как то по определению готовы " к труду и обороне". А вот мальчики этому учатся . И не жесткостью и побоями. Это их ломает на самом деле больше. Они или сами сломятся или кого нибудь сломают на своем пути. И это могут быть близкие или собственные дети. И действительно. Парнем до определенного возраста надо управлять. И это подарок, когда вдруг раздается звонок и сын " Мама, мне нужно твое мнение. Мне нужен твой совет ". Это значит, что получилось. ) Когда этого не случается, то это не справилась мама мальчика. Здесь 23 и нет связи с мамой . Только на указаниях и финнансовом поводке. Что то не так с женщиной. Где то пропустила главное.
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  • Лада / 17.06.19 07:52
    -
    4
    +
    А живет на что? Одежда, еда, коммуналка? Сейчас, конечно, и в интернетах можно зарабатывать, даже и играя в игры - на играх, но нужно у него спросить, для начала, а дальше по ситуации. А то пока непонятно, за чей счет банкет.
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  • Zavoronok / 17.06.19 01:12
    -
    4
    +
    Одна моя подруга кормила брата, который из принципа не работал. Денег ему не давала, но он приходил к ней на обед. Подозреваю, тут так же. Мать есть мать, может, материально не помогает, но не отпускает голодным, если придёт. А кормить она вряд ли перестанет, что бы тут не напишут. Жалко жеж сыночку голодного.
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  • Никольски / 17.06.19 00:33
    -
    -2
    +
    Да поздновато Вы, конечно, заметили, что сын не работает. Болтается.Ни спорт, ни науки.Думаю, что так было всегда Думаю, что и отца в семье нет. Женщина добытчица. У парня сломан образ мужчины. И нет желания состояться. Можно устраивать репрессии. Не давать денег. Выставить из дома. И так можно. Некоторые так делают. Не занимаются ребёнком, а потом так тупо чмарят. Но, если вас только двое в семье, то стоить разработать проект на двоих. И начать составлять бизнес план зарабатывание денег на реализацию. Где то вы прлмахнултсь с сыном. Необходимо теперь вложиться усилиями, что бы исправить инфантила. Раз уж так воспитывали с детства. Надо что бы ему хотелось зарабатывать и реализовывать мечты. Вариантов масса. Временные тупые работы ему не нужны. Не интересно. Нужен интересный проект. Не поездка на дачу в панаме. У знакомой дочь тоже так лежала на диване два года после школы. А потом уехала в Непал работать в благотворительной миссии. Сначала с мамой. Мама уехала домой , а дочь продолжила. Там выживать надо. Работу искать. И не всегда столица. Теперь учится на врача что бы вернуться уже через Красный крест. Толканите сына интересной идеей.
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    • Прелесть / 17.06.19 08:03
      -
      -5
      +
      Правильная фраза - у парня нет желания состояться. И здесь только две причины - нет воспитания подобающего и недостаточно ресурсов по здоровью. Первое нереально исправить второе возможно подкорректировать с участием специалистов. Думаю в России маме одиночке это не по карману.
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      • Никольски / 17.06.19 08:31
        -
        1
        +
        Думаю, что в этом случае, надо маму смотреть. Какая то проблема этой женщины отрекощетила по сыну. Ей надо к психологу. Как то она построила свою жизнь и отношения с сыном так, что он не желает быть состоявшиися. Поздно конечно, но попробовать изменить систему можно попытаться. Я бы начала перемены с себя в её случае. Он у неё какой то не родившийся по существу. Может и не надо сразу гнать куда-то если нет изменения системы. Я бы удивила сына собой. Так что бы ему тоже зателлсь удивить мир. А тут я думаю у неё какой-то слом и сын туда же юркнул. За мамой.
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        • Прелесть / 17.06.19 09:00
          -
          1
          +
          Мама не хочет меняться. И не знает как. Она хочет жить свободно. Иначе приступила бы к переменам лет 20 назад. Сын был лишним в её жизни. Фраза отселила говорит обо всём. Невозможно не ощущать резервы сына. Это просто не возможно. А она не ощущает. Значит он всегда и был один. Сам по себе. Он не рвётся состояться. Потому что нет примера. Например моя дочь училась в Австралии. Новая страна английский во всём. И две линии одновременно еще и работа в собственном кафе и телефонной компании. Я была уверенна на 200% что ей это доступно. Легко. Резервы такие. Еще и финский парень прилетел к ней. На всё хватало энергии А тут речь только о работе. А он не тянет. Больной он. Однозначно Другого мнения у меня уже не родится. До завтра.
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          • Никольски / 17.06.19 09:15
            -
            0
            +
            Да. Он ей не нужен . "Отселила" ….Одинокий мальчик..
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            • ЯздесЯ / 17.06.19 09:38
              -
              1
              +
              Может, он, конечно, и одинокий, но по такому короткому письму для меня не очевиден такой факт. А "отселила" - это просто лексика в меру личности человека, слов синонимов много с разной окраской, вот здесь человек употребил это. Зато всем сразу ясно, что она помогла сыну начать жизнь отдельно от нее. Я б не стала делать по одному слову выводы прям об ее отношении к сыну в целом.
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              • Никольски / 17.06.19 09:42
                -
                2
                +
                Он не принял решения жить самостоятельно. Его отселяют как чурку .
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              • ЯздесЯ / 17.06.19 09:50
                -
                4
                +
                Возможно, он не принимал решения. Но он молод и, даже имея работу, вряд ли имел бы великие возможности для покупки или съема квартиры. Многие в 23 на самом деле не готовы отселиться в силу фин.возможностей, и, я считаю, это нормально. Может, она квартиру ему купила и он был не простив, не написано. И это тоже, по мне, нормально, если мать так решила дать старт своему ребенку. По письму я б сказала, что мать помогла физически отделиться от нее, надеясь, что это сподвигнет его жить самостоятельно, а больше ничего.
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              • Никольски / 17.06.19 10:02
                -
                1
                +
                Судя по письму, раз оно уже здесь, отселение не сработало. Парень не родился как самостоятельная личность. Можно отделяться , можно, как посылку отправлять куда то. Он везде так сидеть будет. Пока не родится.В родится как личность можно и не перезжая. Его отрезали по каким то причинам от мотивации . Или действительно , какое то нарушение психики. Письмо очень короткое . И какое то без симпатии к сыну в целом. Оселила, а он не работает...Что на самом деле происходит, никто не знает. Только по личным ощущениям и опыту жизни
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