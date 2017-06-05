Как можно жить с этим грузом дальше?
Тюмень, 25 лет
05.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаКатя, учитывая, что вы живете вместе сейчас, навряд ли у тебя на самом деле стоят вопросы «надо ли разводиться» и «что будет, если мы разведемся». Такие решения принимать надо сразу, пока на муже «шапка горела». Пока он чувствовал себя виноватым и понимал, что его поведение привело к тому, что он теряет семью, тебя, ребенка. Сейчас вы вместе, и ему по сути выдана немая индульгенция на возможные загулы, «помощь» любовнице и прочие вольности. Главное – не запалиться впредь. То есть, все можно, только осторожно. И, как мне кажется, он будет это делать. Причем, вот прямо сейчас инициировать развод – это сделать себя виноватой в том, что «разрушила семью». Парадокс, но факт: не он будет виноват в этом, а ты. И, судя по тому, что ты рассказываешь о своем муже, для него это важно – «подвести к мысли» о разрыве отношений женщину, с которой он, на самом деле, вел себя, как свинья. Чтобы потом иметь возможность сказать: «Я не хотел, это ОНА меня бросила». Забавно, но чем дольше живу, тем больше встречаю в практике таких экземпляров. Так что, конкретно сейчас я бы на твоем месте никаких резких движений не делала из принципа. Но и мужа держала бы на контроле. «Хочешь с нами жить? Тогда все должно быть прозрачно. Доверия к тебе, к сожалению, нет, и восстановить его теперь будет не просто. Говоришь, что семья нужна – докажи делом. Хочешь, чтобы я тебе поверила – сообщи своей любовнице, что ты морочил ей голову все это время, что у тебя есть семья и ребенок. И если хотя бы раз еще к ней вернешься, хоть просто до дома подвезти – это будет концом нашей общей истории. Я больше не та наивная девушка, которая думала, что мой парень оценит, что он у меня первый и единственный, что он будет счастлив строить со мной семью и растить нашего общего сына. Ты сам сделал из меня циника. Я не верю тебе. Я не верю в твою любовь. Я живу с тобой, потому что мне это удобно. Но если ты опять начнешь гулять – я тебя выгоню, потому что муж-предатель никому не нужен, и мне тоже».
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СергейКатя, увы, но ничего обнадеживающего я не скажу. Судя по тому, что ты пишешь, твой муж пока далек от того уровня взрослости и ответственности, которая нужна, чтобы быть нормальным папой. Отсюда и проблемы. Увы, но молодые люди и девушки, чаще всего взрослеют по-разному. Особенно в нынешнее время. И порой, когда представительницы прекрасного пола уже вполне созрели для создания семьи, рождения детей, их приятели все еще остаются детьми. Нет, выглядят они вполне по-взрослому, слова могут говорить умные, про выкрутасы в постели даже не говорю. Однако, в то же время их тяготит ответственность, нет желания ограничивать собственные желания, они не готовы жертвовать личным удобством и тем более напрягаться ради кого-то, кроме себя самого. Вот и твой муж, похоже, из таких. А потому вряд ли у вас в ближайшем будущем получится наладить нормальное внутрисемейное взаимодействие. Нет, попытки делать можно, только не думаю, что они приведут к чему-то прочному и долгосрочному. А если учесть, что вы вместе уже довольно длительное время, и романтика давно ушла, то подозреваю, что надолго твоему супругу запала не хватит. Скорее всего, через некоторое непродолжительное время, он опять начнет болеть или вдруг пропадать у друзей, в результате чего ты выяснишь, что появилась очередная девушка, или возникла старая. Затем будет скандал, извинения, упреки, возможно, прощение, и все начнется заново. Тебе оно нужно? На мой взгляд, в подобных условиях просто невозможно построить нормальную семью, где будет уважительное, пропитанное любовью отношение родителей друг к другу. А стало быть, и ребенка воспитывать придется при постоянной ругани, унижениях и перманентом напряжении. По-моему, чем так издеваться над малышом, лучше встречаться изредка, просто чтобы ребенок знал, что у него есть отец. Поверь, этого вполне достаточно для того, чтобы он рос, не ощущая себя безотцовщиной. И это гораздо лучше для психики, чем ежедневно видеть, как мама с папой поливают друг друга грязью, как унижают и оскорбляют друг друга. Так что, я бы посоветовал вам не заниматься ерундой и разойтись. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 3
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Вот терпеть не могу таких мужиков, как муж героини! Они у меня вызывают рвотный рефлекс и стойкое чувство отвращения на ближайшие полчаса:) Невероятно жаль героиню, очень хочется, чтоб у неё нашлись силы не только развестись, но и отомстить. Например, положить какашку ему в ботинок.
05.06.17 02:24
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ZavoronokПричины его поведения не важны, кобель он, вот и всё. Не можешь жить дальше с таким грузом - посылай по известному русскому адресу, если хочешь с ним жить - смирись с его периодическими загулами (а гулять он не перестанет).
05.06.17 01:02
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KoshkaА что ещё мужик приносит в семью, помимо гонореи? Есть ли смысл тянуть с ним до Вашего выхода на работу? Если материально обойдётся без него, то и шлите в лес, пусть там бабкам (ежкам) помогает дальше. Кстати, что за помощь бабке была нужна, ей, что, тоже секса захотелось?
05.06.17 00:13