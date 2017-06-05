Как можно жить с этим грузом дальше?

С моим мужем мы уже 7 лет вместе. В прошлом году поженились, на следующий день оказалось, что я беременна, он был очень рад, по крайней мере, это читалось в его улыбке. С ноября я заметила очень странное поведение: он стал отстраняться, сначала стал чаще и подолгу пропадать с друзьями, болел каждый месяц, из-за чего я его неделю или две не видела, так как была у родителей, чтобы не заразиться, дальше он переехал на диван, ссылаясь на то, что боится спать рядом из-за того, что может навредить мне во сне. В декабре выяснилось, что он сдал анализы на венерические заболевания, один из анализов оказался положительным, он испугался, и прекратилась наша интимная жизнь, у меня по анализам было все чисто, а позднее и целовать отказывался. Еще в ноябре я высказала ему свои предположения о том, что он изменяет, он отшучивался и отрицал, а любому факту находил объяснение. В феврале родился малыш. В середине марта мои предположения подтвердились, нашла его фотографию с ней, в переписке с его друзьями, оказалось, что у него были отношения с другой девушкой, уже как полгода, об этом он сам мне рассказал. Она не знала, что он женат и не знает до сих пор. Сначала он говорил, что это его ошибка, и попросту спорт, не настаивал на том, чтобы я его простила, так как сам виноват во всем. Через неделю разговоров и выяснения фактов он стал говорить, что в этом моя вина, и что я его как женщина не привлекаю, что он со мной всегда будет «где-то». С самого начала, я ему сказала, что он может идти к ней и продолжать эти отношения, если ему так хорошо (так как проскальзывали слова «она такая же как я», «мне с ней легко»), с сыном, сказала, не буду ему запрещать видеться. На это он отвечал: «Все построено на обмане, и я знаю, что, когда я ей расскажу, ничего не продолжится». Через две недели договорились, что будем разводиться, при этом каждый раз он говорил, что не верит, что мы говорим про развод, и что ему сначала легко, а потом тяжело и страшно становится после того, как он представляет свою жизнь вдали от нас. Секс был пару раз по моей инициативе, так как мне просто хотелось этого. Говорил, что расскажет ей о нас после развода. Прошел месяц, я перестала обращать на него внимание, наши переписки и звонки касались только ребенка. Он сказал, что не хочет разводиться, что он нам нужен и мы ему, «ты была смыслом моей жизни, теперь ты и малыш смысл, я не вижу дальше жизни без вас». Договорились общаться как друзья по ребенку. После чего он стал меня обнимать и целовать. Снова я залезла в телефон и узнала, что в ночь когда он был на пьянке по случаю дня рождения, он ездил к ней. Как он говорит, они ругались и ничего не было между ними, что он хочет прикасаться ко мне, и мы больше чем друзья, я напомнила ему о словах, что его ко мне не тянет, он сказал, что психовал и сказал на эмоциях. В переписке с друзьями он писал обратное сказанному: «Меня к ней не тянет, не знаю почему... она слишком хорошая для меня», «Знаю, что, если ее потеряю, разведемся». Про девушку он писал, что боится ее ранить и потерять, хотя понимает, что ничего дальше не будет, «наигрался». Прошло еще полторы недели, он заявил, что они расстались, якобы, он давно этого хотел, подвел ее к тому, что он не ее человек, и чтобы они расстались. По его словам, мы для него дороже всего, и он хочет в будущем быть с семьей, а эта связь была «минутным помутнением». Все это время он жил с нами. До мая говорил, что она уехала. Сегодня утром залезла в телефон и увидела, что она была в городе, к ней мама приезжала, и они занимались больной бабушкой, он им помогал. Меня это очень задело, так как после родов больше трех месяцев ночью просыпаюсь, он спит на диване, и я не видела, чтобы он к ребенку подходил. У меня со здоровьем проблемы. Но тогда занимался тем, что помогал девушке с бабушкой. Увидела фото подтверждающие, что он ездил к ним, помогал и поддерживал. Закатила скандал, ударила по лицу пару раз, вылила воду на него, он просил успокоится, обнимая меня и говоря «для меня главное ты и малыш, и все», и что он был с ней, так как испугался, когда узнал о моей скорой беременности, «не был готов». На этой неделе его поведение поменялось, он стал делать дела по дому, говорил, что подходил к ребенку, я него не видела, так как спала, организовывает поход в больницу, на прогулку, все свободное время проводит с нами, но мне недостаточно этого, чтобы поверить в то, что он поставил семью в приоритет. Внутри меня все переломано, не чувствую больше, что люблю его, мне обидно, что мы как семья оказались за бортом. Как женщине обидно, что вне зависимости от трудностей, которые были у нас, любила его и так сильно обожглась, за сына еще обиднее, я представляю, как это - расти без отца, и то, что его папа с самого начала просто променял его на любовницу. К сожалению, всего я описать не могу, поэтому кратко пишу самое главное, что сразу вспоминается и имеет эмоциональный отклик. Он у меня первый мужчина, до него опыта отношений ни с кем не было, поэтому я на распутье. Пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу причин его поведения, как вы видите эту ситуацию в целом, возможное ее продолжение в случае, если разведемся, либо если будем продолжать жить дальше (как можно дальше жить с этим грузом?).

Катя,

Тюмень, 25 лет

05.06.17

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