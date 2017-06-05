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Как можно жить с этим грузом дальше?


С моим мужем мы уже 7 лет вместе. В прошлом году поженились, на следующий день оказалось, что я беременна, он был очень рад, по крайней мере, это читалось в его улыбке. С ноября я заметила очень странное поведение: он стал отстраняться, сначала стал чаще и подолгу пропадать с друзьями, болел каждый месяц, из-за чего я его неделю или две не видела, так как была у родителей, чтобы не заразиться, дальше он переехал на диван, ссылаясь на то, что боится спать рядом из-за того, что может навредить мне во сне. В декабре выяснилось, что он сдал анализы на венерические заболевания, один из анализов оказался положительным, он испугался, и прекратилась наша интимная жизнь, у меня по анализам было все чисто, а позднее и целовать отказывался. Еще в ноябре я высказала ему свои предположения о том, что он изменяет, он отшучивался и отрицал, а любому факту находил объяснение. В феврале родился малыш. В середине марта мои предположения подтвердились, нашла его фотографию с ней, в переписке с его друзьями, оказалось, что у него были отношения с другой девушкой, уже как полгода, об этом он сам мне рассказал. Она не знала, что он женат и не знает до сих пор. Сначала он говорил, что это его ошибка, и попросту спорт, не настаивал на том, чтобы я его простила, так как сам виноват во всем. Через неделю разговоров и выяснения фактов он стал говорить, что в этом моя вина, и что я его как женщина не привлекаю, что он со мной всегда будет «где-то». С самого начала, я ему сказала, что он может идти к ней и продолжать эти отношения, если ему так хорошо (так как проскальзывали слова «она такая же как я», «мне с ней легко»), с сыном, сказала, не буду ему запрещать видеться. На это он отвечал: «Все построено на обмане, и я знаю, что, когда я ей расскажу, ничего не продолжится». Через две недели договорились, что будем разводиться, при этом каждый раз он говорил, что не верит, что мы говорим про развод, и что ему сначала легко, а потом тяжело и страшно становится после того, как он представляет свою жизнь вдали от нас. Секс был пару раз по моей инициативе, так как мне просто хотелось этого. Говорил, что расскажет ей о нас после развода. Прошел месяц, я перестала обращать на него внимание, наши переписки и звонки касались только ребенка. Он сказал, что не хочет разводиться, что он нам нужен и мы ему, «ты была смыслом моей жизни, теперь ты и малыш смысл, я не вижу дальше жизни без вас». Договорились общаться как друзья по ребенку. После чего он стал меня обнимать и целовать. Снова я залезла в телефон и узнала, что в ночь когда он был на пьянке по случаю дня рождения, он ездил к ней. Как он говорит, они ругались и ничего не было между ними, что он хочет прикасаться ко мне, и мы больше чем друзья, я напомнила ему о словах, что его ко мне не тянет, он сказал, что психовал и сказал на эмоциях. В переписке с друзьями он писал обратное сказанному: «Меня к ней не тянет, не знаю почему... она слишком хорошая для меня», «Знаю, что, если ее потеряю, разведемся». Про девушку он писал, что боится ее ранить и потерять, хотя понимает, что ничего дальше не будет, «наигрался». Прошло еще полторы недели, он заявил, что они расстались, якобы, он давно этого хотел, подвел ее к тому, что он не ее человек, и чтобы они расстались. По его словам, мы для него дороже всего, и он хочет в будущем быть с семьей, а эта связь была «минутным помутнением». Все это время он жил с нами. До мая говорил, что она уехала. Сегодня утром залезла в телефон и увидела, что она была в городе, к ней мама приезжала, и они занимались больной бабушкой, он им помогал. Меня это очень задело, так как после родов больше трех месяцев ночью просыпаюсь, он спит на диване, и я не видела, чтобы он к ребенку подходил. У меня со здоровьем проблемы. Но тогда занимался тем, что помогал девушке с бабушкой. Увидела фото подтверждающие, что он ездил к ним, помогал и поддерживал. Закатила скандал, ударила по лицу пару раз, вылила воду на него, он просил успокоится, обнимая меня и говоря «для меня главное ты и малыш, и все», и что он был с ней, так как испугался, когда узнал о моей скорой беременности, «не был готов». На этой неделе его поведение поменялось, он стал делать дела по дому, говорил, что подходил к ребенку, я него не видела, так как спала, организовывает поход в больницу, на прогулку, все свободное время проводит с нами, но мне недостаточно этого, чтобы поверить в то, что он поставил семью в приоритет. Внутри меня все переломано, не чувствую больше, что люблю его, мне обидно, что мы как семья оказались за бортом. Как женщине обидно, что вне зависимости от трудностей, которые были у нас, любила его и так сильно обожглась, за сына еще обиднее, я представляю, как это - расти без отца, и то, что его папа с самого начала просто променял его на любовницу. К сожалению, всего я описать не могу, поэтому кратко пишу самое главное, что сразу вспоминается и имеет эмоциональный отклик. Он у меня первый мужчина, до него опыта отношений ни с кем не было, поэтому я на распутье. Пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу причин его поведения, как вы видите эту ситуацию в целом, возможное ее продолжение в случае, если разведемся, либо если будем продолжать жить дальше (как можно дальше жить с этим грузом?).
Катя,
Тюмень, 25 лет
05.06.17
Как можно жить с этим грузом дальше?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Катя, учитывая, что вы живете вместе сейчас, навряд ли у тебя на самом деле стоят вопросы «надо ли разводиться» и «что будет, если мы разведемся». Такие решения принимать надо сразу, пока на муже «шапка горела». Пока он чувствовал себя виноватым и понимал, что его поведение привело к тому, что он теряет семью, тебя, ребенка. Сейчас вы вместе, и ему по сути выдана немая индульгенция на возможные загулы, «помощь» любовнице и прочие вольности. Главное – не запалиться впредь. То есть, все можно, только осторожно. И, как мне кажется, он будет это делать. Причем, вот прямо сейчас инициировать развод – это сделать себя виноватой в том, что «разрушила семью». Парадокс, но факт: не он будет виноват в этом, а ты. И, судя по тому, что ты рассказываешь о своем муже, для него это важно – «подвести к мысли» о разрыве отношений женщину, с которой он, на самом деле, вел себя, как свинья. Чтобы потом иметь возможность сказать: «Я не хотел, это ОНА меня бросила». Забавно, но чем дольше живу, тем больше встречаю в практике таких экземпляров. Так что, конкретно сейчас я бы на твоем месте никаких резких движений не делала из принципа. Но и мужа держала бы на контроле. «Хочешь с нами жить? Тогда все должно быть прозрачно. Доверия к тебе, к сожалению, нет, и восстановить его теперь будет не просто. Говоришь, что семья нужна – докажи делом. Хочешь, чтобы я тебе поверила – сообщи своей любовнице, что ты морочил ей голову все это время, что у тебя есть семья и ребенок. И если хотя бы раз еще к ней вернешься, хоть просто до дома подвезти – это будет концом нашей общей истории. Я больше не та наивная девушка, которая думала, что мой парень оценит, что он у меня первый и единственный, что он будет счастлив строить со мной семью и растить нашего общего сына. Ты сам сделал из меня циника. Я не верю тебе. Я не верю в твою любовь. Я живу с тобой, потому что мне это удобно. Но если ты опять начнешь гулять – я тебя выгоню, потому что муж-предатель никому не нужен, и мне тоже».

  • Сергей

    Катя, увы, но ничего обнадеживающего я не скажу. Судя по тому, что ты пишешь, твой муж пока далек от того уровня взрослости и ответственности, которая нужна, чтобы быть нормальным папой. Отсюда и проблемы. Увы, но молодые люди и девушки, чаще всего взрослеют по-разному. Особенно в нынешнее время. И порой, когда представительницы прекрасного пола уже вполне созрели для создания семьи, рождения детей, их приятели все еще остаются детьми. Нет, выглядят они вполне по-взрослому, слова могут говорить умные, про выкрутасы в постели даже не говорю. Однако, в то же время их тяготит ответственность, нет желания ограничивать собственные желания, они не готовы жертвовать личным удобством и тем более напрягаться ради кого-то, кроме себя самого. Вот и твой муж, похоже, из таких. А потому вряд ли у вас в ближайшем будущем получится наладить нормальное внутрисемейное взаимодействие. Нет, попытки делать можно, только не думаю, что они приведут к чему-то прочному и долгосрочному. А если учесть, что вы вместе уже довольно длительное время, и романтика давно ушла, то подозреваю, что надолго твоему супругу запала не хватит. Скорее всего, через некоторое непродолжительное время, он опять начнет болеть или вдруг пропадать у друзей, в результате чего ты выяснишь, что появилась очередная девушка, или возникла старая. Затем будет скандал, извинения, упреки, возможно, прощение, и все начнется заново. Тебе оно нужно? На мой взгляд, в подобных условиях просто невозможно построить нормальную семью, где будет уважительное, пропитанное любовью отношение родителей друг к другу. А стало быть, и ребенка воспитывать придется при постоянной ругани, унижениях и перманентом напряжении. По-моему, чем так издеваться над малышом, лучше встречаться изредка, просто чтобы ребенок знал, что у него есть отец. Поверь, этого вполне достаточно для того, чтобы он рос, не ощущая себя безотцовщиной. И это гораздо лучше для психики, чем ежедневно видеть, как мама с папой поливают друг друга грязью, как унижают и оскорбляют друг друга. Так что, я бы посоветовал вам не заниматься ерундой и разойтись. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.

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Обсуждение 3  

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  • Тыковка
    Вот терпеть не могу таких мужиков, как муж героини! Они у меня вызывают рвотный рефлекс и стойкое чувство отвращения на ближайшие полчаса:) Невероятно жаль героиню, очень хочется, чтоб у неё нашлись силы не только развестись, но и отомстить. Например, положить какашку ему в ботинок.
    		 05.06.17 02:24
         
    1
         
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  • Zavoronok
    Причины его поведения не важны, кобель он, вот и всё. Не можешь жить дальше с таким грузом - посылай по известному русскому адресу, если хочешь с ним жить - смирись с его периодическими загулами (а гулять он не перестанет).
    		 05.06.17 01:02
         
    6
         
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  • Koshka
    А что ещё мужик приносит в семью, помимо гонореи? Есть ли смысл тянуть с ним до Вашего выхода на работу? Если материально обойдётся без него, то и шлите в лес, пусть там бабкам (ежкам) помогает дальше. Кстати, что за помощь бабке была нужна, ей, что, тоже секса захотелось?
    		 05.06.17 00:13
         
    4
         
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