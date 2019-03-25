Как мне себя вести, чтоб вернуть его?

Помогите, пожалуйста, вернуть интерес парня... Мы познакомились в ноябре 2018 года, он младше на 2 года. Он нашел меня в соц. сети, сразу начали переписываться. Диалог начал сразу с главного: «Хочу хорошую девушку, не гулящую, любящую, жениться хочу». Мы встретились через 2 недели, и он сразу заявил, что я от него никуда не денусь, теперь я его, мы поженимся и уйдем в радужный закат.

Он мне тоже понравился, и я не стала сопротивляться. На первом же свидании мы поцеловались, переспали через месяц. Тогда же он сказал, что любит меня. Еще месяц он несся ко мне на крыльях любви, каждый день.

На тот момент у меня начались серьезные проблемы с родителями, он сказал, что я всегда могу положиться на его мужское плечо, рассчитывать на поддержку, ведь он меня любит.

Спустя неделю он заболел, и после выздоровления не особо стремился ко мне ехать. Меня это насторожило, и я начала выносить ему мозг.

Он не приезжал неделю, потом приехал, и пропал еще на две, потом заявил, что у него нет денег приезжать ко мне вовсе, и когда получит зарплату, тогда и приедет. В итоге я не видела его месяц. Через месяц заскочил на часик, сказал, что уезжает на соревнования на пару недель (он волейболист).

И все как уехал, так и не пишет, не звонит, я пишу ему сама, навязываюсь, звоню, он отвечает, но сухо. Спрашиваю у него: «Ты хочешь расстаться?» Говорит: «Нет». Я: «Ты меня любишь?» Отвечает просто «да» или «ага».

Сегодня написала слова поддержки перед соревнованием, ничего не ответил. И я спросила у него нужно ли ему вообще, чтоб я беспокоилась или поддерживала. Он ответил «НЕТ». «А я тебе нужна?» Ответ был таков: «Ну, ты мне нужна, но слово «нуждаюсь» значит то, что не могу без этого жить, поэтому ты мне нужна, но не нуждаюсь».

Вроде понимаю все, что все надоела, чувства остыли, но не могу его отпустить, он первый, кого я полюбила и кому открыла душу за долгое время, и он знал это. Поэтому вариант «просто забудь его и живи дальше» мне не подходит. Я хочу вернуть его интерес, стать для него чем то, значимым.

Он очень гордый, ОООООЧЕНЬ гордый, любит, когда его хвалят, не выносит критики даже малейшей. А я совершила эту ошибку, начала выносить мозг и критиковать, мол ты такой-сякой не пишешь, не звонишь. Подскажите как мне себя вести, чтоб вернуть его?