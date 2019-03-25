Как мне себя вести, чтоб вернуть его?
Помогите, пожалуйста, вернуть интерес парня... Мы познакомились в ноябре 2018 года, он младше на 2 года. Он нашел меня в соц. сети, сразу начали переписываться. Диалог начал сразу с главного: «Хочу хорошую девушку, не гулящую, любящую, жениться хочу». Мы встретились через 2 недели, и он сразу заявил, что я от него никуда не денусь, теперь я его, мы поженимся и уйдем в радужный закат.
Он мне тоже понравился, и я не стала сопротивляться. На первом же свидании мы поцеловались, переспали через месяц. Тогда же он сказал, что любит меня. Еще месяц он несся ко мне на крыльях любви, каждый день.
На тот момент у меня начались серьезные проблемы с родителями, он сказал, что я всегда могу положиться на его мужское плечо, рассчитывать на поддержку, ведь он меня любит.
Спустя неделю он заболел, и после выздоровления не особо стремился ко мне ехать. Меня это насторожило, и я начала выносить ему мозг.
Он не приезжал неделю, потом приехал, и пропал еще на две, потом заявил, что у него нет денег приезжать ко мне вовсе, и когда получит зарплату, тогда и приедет. В итоге я не видела его месяц. Через месяц заскочил на часик, сказал, что уезжает на соревнования на пару недель (он волейболист).
И все как уехал, так и не пишет, не звонит, я пишу ему сама, навязываюсь, звоню, он отвечает, но сухо. Спрашиваю у него: «Ты хочешь расстаться?» Говорит: «Нет». Я: «Ты меня любишь?» Отвечает просто «да» или «ага».
Сегодня написала слова поддержки перед соревнованием, ничего не ответил. И я спросила у него нужно ли ему вообще, чтоб я беспокоилась или поддерживала. Он ответил «НЕТ». «А я тебе нужна?» Ответ был таков: «Ну, ты мне нужна, но слово «нуждаюсь» значит то, что не могу без этого жить, поэтому ты мне нужна, но не нуждаюсь».
Вроде понимаю все, что все надоела, чувства остыли, но не могу его отпустить, он первый, кого я полюбила и кому открыла душу за долгое время, и он знал это. Поэтому вариант «просто забудь его и живи дальше» мне не подходит. Я хочу вернуть его интерес, стать для него чем то, значимым.
Он очень гордый, ОООООЧЕНЬ гордый, любит, когда его хвалят, не выносит критики даже малейшей. А я совершила эту ошибку, начала выносить мозг и критиковать, мол ты такой-сякой не пишешь, не звонишь. Подскажите как мне себя вести, чтоб вернуть его?
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, не унижайся. Это главный совет, который хочется тебе дать. Ты знаешь парня меньше пяти месяцев, и за это время он успел заморочить тебе голову, пообещать жениться, переспать с тобой и (будем реалистками) бросить. Спустись на землю: он не гордый. Он просто знает, как добиться от девушки секса. Никаких серьезных намерений на твой счет у него не было. Просто такой алгоритм поведения – самый быстрый способ затащить девушку, которая мечтает о свадьбе по большой и чистой любви, в постель. Смотри: у него ушел месяц на то, чтобы ты ему отдалась. То есть, было это примерно под Новый год. После чего он еще месяц поиграл в принца, а к февралю ему все это надоело, еще месяц он просто скрывался от тебя, и в марте, поняв, что ты так просто не отстанешь, начал что-то сквозь зубы отвечать. Но ты уде стала для него назойливой мухой, не больше.
Аня, поверь, ни один мужчина не стоит того, чтобы ломать себя и меняться ради него. Если ты считаешь, что ты не слишком интересная девушка – меняйся, но ради себя. Если тебе кажется, что ты слишком толстая, слишком худая – меняй себя только, если тебе самой это нужно. Не надо ни худеть, ни учиться танцевать сальсу ради внимания парня. Он не оценит твои старания. Лучшее, что может произойти – он сочтет себя твоим господином, и ты будешь постоянно бояться сделать что-то не то, сказать что-то не так. И это бесконечная история. Не советую начинать. Ушел, пропал – отлично. У тебя есть время для себя. Потрать его с пользой. И не звони ему первой, не ищи встреч. Он не гордый. Просто он тебя не любит.
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Сергей
Анна, увы, но наука строить отношения – это очень непростой, и часто довольно болезненный предмет, который далеко не всем удается освоить быстро и достаточно глубоко. Особенно много проблем возникает в молодости, когда люди только начинают учиться жить во взрослом Мире. Ведь все люди разные, у каждого свои взгляды, мнение, воспитание, и примирить их со своими очень непросто, тем более, когда еще нет жизненного опыта, а подростковые комплексы и понятия все еще сильны. Вот и мучают молодые люди друг друга ревностью и недоверием, одновременно требуя полной свободы для себя любимых. И давать какие-то советы в данном случае совершенно бессмысленно.
Пока люди сами, через собственные маленькие трагедии не найдут необходимый баланс, пока не научатся идти на компромиссы, менять и меняться, прощать, прощаться и встречаться опять, ничего не изменится. И совершенно без толку объяснять необходимость оставлять партнеру свободное пространство, уговаривать не давить и не навязываться. Без толку говорить о том, что нужно учиться и быть интересным человеком, ибо только в этом случае ты становишься интересен окружающим. Без толку до тех пор, пока они не будут готовы.
Вот и в твоем случае, пока ничего сделать не получится. Ты сейчас просто не сможешь остановиться и подумать, не сумеешь отпустить приятеля, перестать ему навязываться, сосредоточившись на своих интересах, ибо их нет. А вот он на это вполне способен. Так что скорее всего, в ближайшее время ты доведешь ситуацию до абсурда, после чего вы расстанетесь. Но ничего в этом ужасного нет. Это всего лишь процесс взросления, который, к сожалению, никогда не бывает безболезненным. Зато в следующий раз ты будешь уже лучше понимать саму себя и представлять, что же тебе нужно.
В то же время, очень советую заняться самой собой и постараться найти нечто, что будет интересовать, кроме мужского пола. Какое-то хобби, лучше всего активное, требующее постоянного общения с другими людьми. Также, хоть я и понимаю твое желание найти себе мужа, очень советую не делать это столь явно. Поверь, женщина, которая так хочет замуж, что готова на все, видна сразу, и мало кому интересна. Все-таки, как пелось в одной песне, «должна быть в женщине какая-то загадка».
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Лучшие комментарии
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Никольски 25.03.19 01:32Как матери троих сыновей страннен мне парень 20 лет, который с лету ищет молодую девушку на жениться. При чем определяет ее как " негулящую". Никогда не встречала девушек , которые себя сами определяли в категорию "гулящая". Такой вот бравый мужчинка " женюсь, я твой, ты моя, люблю, но не нужна" Монолог из "здравствуйте, я ваша тетя" И Вас не насторожило вообще никак. Надо же, на такую ерунду ловиться. И еще " выносить мозг". Мозг не ваш, не вам его выносить. Вам бы своим мозгом подзаняться то. А то совсем размягчение . Уж извините! И что Вы этого парня пытаетесь дожать? Его пенделем надо выпровадивать с претензией к себе любимой. Где моя голова, что я попадаюсь к " старым солдатам".Которых надо ловить и дожимать после месяца знакомства. Всего лиш брошенное обещание женится на " негулящей " девушке. Вот раз так обьявил, так и надо было сразу в загс, а не ширли мырли с ним на скамейках.Раз серьезная по запросу- то секс после свадьбы. Тут все бы стало сразу ясно. А то не гулящая, а гуляет.... Вообщем, все претензии к себе, любимой! Там дожимать нечего. Он и не собирался. Просто ловит дур на " женюсь". В 20 лет))))))))
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Берта 25.03.19 01:33Анна, на Вашем месте нужно не плакать и думать о том, как вернуть такое "сокровище", а радоваться, что г**но само отвалилось. Вы пишете, что он очень гордый. В каком месте проявляется его гордость? В том, что он языком треплет, как помелом, и за свои слова не отвечает абсолютно, или в том, что обижается на любые замечания, как маленький ребенок? Или Вы всерьез верите, что он действительно решил жениться сразу, как увидел Ваше фото, а Вы все испортили? У него такого и близко в планах не было, просто искал себе подругу для "дружбы организмами" и для подогревания своего самолюбия заодно. И он своей цели добился - сейчас он занимается своими делами, а Вы рады его принять в любое время, и при этом еще и будете слова подбирать так, чтобы не уязвить его гордость. P.S. На будущее запомните - если парень уже на первой-второй встрече говорит, что любит, хочет жениться и строит другие радужные планы, грош цена его словам.
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Лада 25.03.19 10:06Если бы парень сказал мне, что я его и он меня не отпустит, на первом же свидании - я бы испугалась. Это слова кондового такого абьюзера и домашнего тирана. Они не заморачиваются, чего там хочет девушка , они девушек не уважают. Ну можно, конечно, на возраст списать, 20 лет... но звоночек нехороший.
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Лада 25.03.19 07:25А зачем тебе человек, который не выносит малейшей критики? Вот на минутку представь - жить с таким. Не погулять- переспать, а жить. Или взвоешь и будешь выть всю жизнь, или сломаешься и станешь бессловесным ковриком для вытирания грязных ног. Ты всё о том, что нужно ему. И как стать нужной ему. А подумай о том, что нужно тебе. Что он сделал для того, чтобы стать нужным тебе? С ходу навешал на уши романтической лапши, два месяца погулял-потрахал и некрасиво бросил. Всё, нужен, как вернуть. С родителями то в чем помог? Или тоже словами обошелся?
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Н 25.03.19 12:00Лада, вот да. Читала письмо и думала о том же: начинающий тиран и абьюзер. "Теперь я его" - звучит пугающе. Да и знакомство в соцсетях начинать с "главного" - фразы о том, что он ищет порядочную негулящую жену - как-то странновато. Но, видимо, это действительно то, что героиня хочет слышать.
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Солярская / 25.03.19 18:41Да если честно, вообще не вижу никакого ужаса в поведении парня. Ну влюбился, пообщался. Ну, прошло очарование. Может уже успел и в другую девушку влюбиться. Ему 18 лет, е-мае. Парни имеют право быть влюбчивыми, или когда им это делать то? А девушка ,- да, прямая, как батон (Крези, привет).
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[email protected] / 25.03.19 19:04Тут даже не влюбчивый - не влюбчивый, какой бы он ни был. Присмотрелся и сделал выводы - раз. Не твоё никогда твоим не будет - закон доли. И хоть пляши, хоть сто раз извиняйся и клянись, что ты уже не будешь выносить мозг - без толку, только унизишься зря. Я думаю, тут надо отлипнуть и забыть. От твоего тебя отделяет только время, се ля ви. К чему эти лишние пляски. Конечно, приятно быть выбранной и женщиной-мечтой. Но парень поторопился со словами, а девушка уши развесила. Пора вперёд.
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krazy / 25.03.19 16:57Вы реально от молоденького парня ожидаете серьезности? Хотите 100% гарантию замужества - пусть родители устраивают. Я такое видела и не раз. Больше скажу во втором случае невеста видела мужчину пару раз всего (Ага, 21 век, а эвона как). Зато гарантия. А фигню типа "жаниться хочу", ну это ж стандартное, чтобы девушку заинтересовать. Кто в это верит вообще? Вы в первый раз знакомились с кем-то?
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[email protected] / 25.03.19 13:37Похоже на то, что эти типаж, который сам хочет контролировать ход и темпо событий. Ты на него давила, а такие обычно от выноса мозга сразу вянут. Нужно признать, что он потерял интерес. Тебе так понравилась идея этото радужного заката. Само "поэтому ты мне нужна, но не нуждаюсь" чего стоит. Я бы после такого сама ушла в радужный закат, краснея от самой себя. Сложно давать совет про то, как себя вести, потомучто уже много дров нарубила. Тут уже остаётся не сделать хуже. Ты очень сильно давишь, на будущее не делай так. А этот уже присмотрелся и отвернулся, увы.
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Инга / 25.03.19 12:51Анна, Вы его не любите, Вы любите образ, который он на себя примерил. Но больше двух месяцев он сам не смог соответствовать идеалу. Если бы Вы узнали его как следует, сами бы бежали от него. Он, скорее всего, не болел, а спал с другими и сейчас спит. Бросьте его первая, он явно придерживает Вас на всякий пожарный
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Персикова / 25.03.19 13:05Откуда инфа , что он не болел , а спал в это время с другими ? Причем во множительном числе ?)))
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Инга / 25.03.19 13:18А почему тогда он резко перестал после болезни интересоваться ею? Уж не венерическим ли чем заболел?
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Инга / 25.03.19 13:21Или как вариант, он ищет брак по расчету (по образцу первого брака Романа Абрамовича). Сначала подумал, что нашел - а потом узнал о проблемах с родителями, или просто просчитался. И не хочет портить отношения, но и Вы ему неинтересны. Просто так в первом же письме "хочу жениться" порядочный человек не напишет. Если он ни разу не общался лично до этого. Это бред.
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Koshka / 25.03.19 14:02Вот опять. Как люди любят додумывать за других. Сказал, что был болен, значит, он ждет не выноса мозга, а сочувствия. Только человек с полным отсутствием эмпатии будет после этого долбить вопросами типа "а кто я для тебя?"
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krazy / 25.03.19 17:22Бред - верить в это. Девушка прямая как батон получается. Ни дай бох пошутить с такой.
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Персикова / 25.03.19 13:24А , например , не понравилось , что она вместо участия доставала его вопросами "а ты меня правда любишь ? а как сильно ? а нужна -не нужна ?"
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Инга / 25.03.19 14:28А почему вы так парня защищаете? Вы тоже за него додумываете, что он таки обиделся на вынос мозга. А если он не бросил девушку и не хочет с ней встречаться, это разве нормально? Что хорошего про него можно сказать: 1. я женюсь не на гулящей 2. через месяц секс 3. еще через месяц проблемы с родителями 4. обещал решить ее проблемы 5. перестал выходить на связь А уже потом она стала выносить мозг (на самом деле она ждала от него решения да или нет, но он ей "парит" мозги сам в ответ). Вполне естественно. Осталось понять, что непредсказуемость парня говорит о его непорядочности. Т.к. если бы он был порядочен, то сразу сказал бы "нет" и не издевался над ней. Не нравились бы ему ее звонки, не брал бы трубку
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Инга / 25.03.19 14:30В смысле? А зачем говорить "ты мне нужна"? Трусит сказать правду? Жалкий мужичонка, фу
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Инга / 25.03.19 14:37И странно, дамы, вы в 20 лет никогда не задавали таких вопросов - а ты по-настоящему меня любишь? Это нормально для девушки столь наивного возраста. Забыли уже, наверное, свою первую любовь)))
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Персикова / 25.03.19 15:13Да я никого не защищаю и никого не обвиняю , мы же не в суде )) Мы здесь вроде как свои мысли о написанном высказываем.
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Прелесть / 25.03.19 14:45Сумасшествие.. Фантастика. Вот уж чёрное воображение.
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Koshka / 25.03.19 13:31Для непонятливых: ее уже бросил он. Яснее уже некуда, если только еще по морде ей надавать.
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Элфи Крекс / 25.03.19 12:00" Я от него никуда не денусь, теперь я его, мы поженимся и уйдём в радужный закат". Вот прямо так и сказал? Серьёзно? Мне это напомнило любимую детскую книжку:"Мы взялись за руки и пошли навстречу солнцу". Я вычитала из книг, что так делают влюблённых. "В комнате?- спросила Элли, а я ответила:"Да, мы ходили по комнате, от двери к окну". Правда, в книгах в таких случаях всегда пишут про цветущие луга и поля". Парень, наверное, сам обалдел, что вы на эту бодягу купились. Вести себя вы можете теперь как угодно, история уже закончилась. Всё. Но вот что мне интересно. Ваш"маленький, но оооооочень гордый птиц" любит, чтобы его хвалили. Это все любят. Люди обычно хотят получать психологические поглаживания. Это нормально. А вы ему звоните - получаете сухой ответ. Вам приятно? Пишете- он не отвечает. Опять отрицательные эмоции. Зачем вы это делаете? Вы мазохистка? И когда долбаете его: почему не позвонил- не написал- не пришёл, вы что в ответ хотите получить? Что его инопланетяне похитили? Что утром, когда он шёл на работу, на него наехал велосипедист, стукнул его по голове, и от испуга он забыл ваш адрес и номер телефона?
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Джошуа / 25.03.19 10:30А стоит ли продолжать игру в одни ворота? Очень рекомендую прочитать книгу "Просто вы ему не нравитесь", там очень много полезной информации. Жизнь слишком коротка. Какой смысл посвящать себя кому-то и страдать, потому что он в ответ не желает приложить даже малейших усилий? Отношения – парный танец. Для того, чтобы сохранить понимание, требуются усилия обеих сторон. Для того, чтобы отношения продолжали развиваться, необходимо, чтобы обе стороны были открыты друг другу. Вполне вероятно, разорвать отношения с человеком, который вам дорог, — значит совершить один из самых сложных шагов в жизни. Это непростая ситуация. Вы отчаянно хотите сделать все для того, чтобы все между вами было хорошо. Вот только если другой не желает сделать вас одним из приоритетов в собственной жизни, ничего не получится. Да, вы можете всем рисковать ради этого человека. Да, вы можете приложить все силы для того, чтобы сохранить отношения. Вот только нужно знать, какие границы заступать не стоит. Вам стоит научиться понимать, когда следует остановиться. Бессмысленно себя отдавать и посвящать человеку, который никогда не сделает того же в ответ. Если в его сердце нет любви, то все ваши усилия будут напрасными. Чем больше вы будете вкладываться в эти отношения, тем сложнее их будет закончить. Разрывать отношения с человеком, которому вы так много отдали, всегда больно. Вот только если вы останетесь, вам будет еще больнее. Попытки наладить отношения с тем, кому это по большому счету не особо интересно, в будущем принесут только боль и разочарование.
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Koshka / 25.03.19 09:55Как вернуть? Да никак. Ну попробуйте сказать, что беременна. Это плохой совет, но Вам же хорошие советы не нужны. Вам нужно лбом стучаться в закрытую дверь.
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Персикова / 25.03.19 09:55Прочистите себе мозги и живите дальше . Так случается в 20 лет )) Загорелся , понравилась , а узнал поближе и разонравилась. Если кротко , то как-то так. Как же девушки падки на то , что их определили в разряд "негулящих и порядочных" , сразу прям сами себя на пьедестал возносят ) Вот , когда вы поймете , что вам должно быть всё равно кто и кем вас считает , главное кем вы сама себя ощущаете , тогда и вопросов в Клео не будет. А с этим парнем я лично вижу последний шанс , если только вы на время сама от него отстанете. Тогда и ясно будет , проявится он или нет , нам же его позиция по вашему вопросу неизвестна . Если сам не проявит инициативу , то значит и всё - нет там ничего. А самой доставать того , кто ясно даёт тебе понять , что сам не готов ничего делать для того , чтобы ты была рядом , это не комильфо - запомните на всю жизнь .
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Прелесть Персиковой / 25.03.19 10:16Все верно. Узнал поближе и разонравилась. А была бы поделикатнее все было бы иначе. Нет в ней элементарной интеллигентности. Парень разборчив. Респект.
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Koshka / 25.03.19 10:26А так часто бывает. Девушка начинает задалбывать, а это не нравится никому.
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Прелесть / 25.03.19 14:59А ведь как все просто. Парень на встречу пришёл. Месяц летел на крыльях. В кровати побывал. Понравился. Лепи из него что хочешь. А у неё одна шарманка :драматики и допросы с пристрастием. Ну кто она после этого? Человек очень очень ограниченный с полным отсутствием фантазии и самоуважения.а он какая гадость уже в ней разобрался. Ну хочет парень девушку попродвинутей. Так нет. Он теперь должен любить ее лишь за то что не разобрался быстрее. Абалдеть. Себя в упор видеть не хотят. Ужасная же девушка. Это факт.
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Джошуа / 25.03.19 10:49> А так часто бывает. Девушка начинает задалбывать, а это не > нравится никому. Согласна, насильно мил не будешь.
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Персикова / 25.03.19 11:18причем , если изначально даже был мил.
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Персикова / 25.03.19 11:24И судя по письму , парню просто так не сбежать ))) - " вариант «просто забудь его и живи дальше» мне не подходит. Я хочу вернуть его интерес, стать для него чем то, значимым."
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ЯздесЯ / 25.03.19 09:52Перечитала.Если бы мне парень сказал,что хочет жениться на мне на первом свидании,я бы впервую подумала,что посмотрим,а достоин ли,для создания семьи мало пригодных самцов.во вторую,честно,я б слегка насторожилась и была вдвойне внимательна к поступкам мч.у вас есть своя жизнь какая то,цели,вне его?не надо ему поддержки (опять же,выражение поддержки люди понимают по разному,если что,вот вы какие то пожелагия и сантименты,а он,может,чтобы нието не мешал сосредоточиться)перед соревнованиями,вполне верю,ну и не лезьте.не требуйте ставить точку,раз не можете пока,и сама не ставьте,устранитесь и посмотрите на его активность в отношении к вам,если у него есть интерес(это главный вопрос вашего письма),то он как то проявится.как возродить или пробудить интерес?сложно сказать,может и не выйдет,я не знаю его потребностей реальных,ну как минимум,постара ться стать самодостаточной,а не как овечка на закланье,ждущая своей участи.мужчины любят самодостаточных интересных женщин,которые(и они это знают) прекрасно существуют без них в своей вселенной.а он ,к тому же,спортсмен, и привык покорять высоты.если бы я ,например,спросила (хотя мне сложно это даже представить)про нужность себя,брррр,скорее так,а нужны ли тебе отношения со мной,и получила его такой ответ,то как минимум ответила,что я тоже прекрасно без него могу жить,но его присутствие что-нибудь добавляет в мою интересную жизнь в отличие от других мч ,которые все время маячат,поэтому он мне и интересен и обладает,пока что,моим вниманием к себе.если его ответ нет,то и нет.насильно не влюбите,а если и вернется,это какое то неопределенное одолжение будет.вы верите,что он будет в таких отношениях отдавать и вкладывать?это рано или поздно кончится.танго танцуют двое.в зрелых отношениях. И вообще ,вас так воспитали что ли,замуж наше все???
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Лада / 25.03.19 10:06Если бы парень сказал мне, что я его и он меня не отпустит, на первом же свидании - я бы испугалась. Это слова кондового такого абьюзера и домашнего тирана. Они не заморачиваются, чего там хочет девушка , они девушек не уважают. Ну можно, конечно, на возраст списать, 20 лет... но звоночек нехороший.
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Персикова / 25.03.19 10:35Он ей сказал то , что она хотела услышать )
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Н / 25.03.19 12:00Лада, вот да. Читала письмо и думала о том же: начинающий тиран и абьюзер. "Теперь я его" - звучит пугающе. Да и знакомство в соцсетях начинать с "главного" - фразы о том, что он ищет порядочную негулящую жену - как-то странновато. Но, видимо, это действительно то, что героиня хочет слышать.
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Прелесть / 25.03.19 09:42Легче обвинить его. Чем посмотреть на себя. Проигрышная позиция.
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Солярская / 25.03.19 09:34Последнее дело - выносить мозг тому, кому ты не нужна. "Нужна, но не нуждаюсь" - на эту тему анекдот. Грузина спрашивают: "Вы любите помидоры?" Грузин: "Кушать - да, а так - нэт!"
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*** / 25.03.19 09:14ну, типичная схема пикапера: 1 кинул крючок " хочу жениться, хочу кааарошую девАчку " - клюнула только так, конечно же кто карошая девАчка?; 2 раскрутка на секс; 3 все исчез, прошла любовь завяли помидоры. Парень похоже нарциссик.
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*** / 25.03.19 09:26он еще может появиться на горизонте, может быть и второй медовый месяц, но закончится он точно также - периодическими исчезновениями и нервотрепками.
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Персикова / 25.03.19 10:00В моей молодости слова "пикапер" не было и впомине )) , но парни 20 лет точно также забрасывали крючки , раскручивали на секс и так далее ))) И девушки точно также по-разному это воспринимали , в зависимости от отношения самой к себе . Жизнь это . Ничего нового. А теперь везде вставляют эти модные словечки и находят какие-то заковырки там , где их не было и нет.
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Koshka / 25.03.19 10:19Сейчас модно сразу прилеплять клички ко всем. Это проще, чем учиться видеть свои ошибки и понимать, что жизнь - не статика, а динамика. Так бывает, вчера нравился кто-то до безумия, сегодня - поменьше, а завтра - вообще забыли имя. Ну или наоборот.
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*** / 25.03.19 10:41Персикова, Вы много видели реально "гулящих" девиц или женщин (не принадлежащих маргинальной прослойке) ? Я за свои 40 лет встретила только одну, и то в лихом 93 году, ну, подавляющее большинство не "гулящих", настроенных на сохранение семьи. Не такое уж это сокровище. А вот девицы типа сегодняшней героини легко возводятся на пьедестал и им это нравится, они сами обладают выраженными нарциссическими чертами и холят их и лелеят.
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Персикова / 25.03.19 11:46*** , ну так я о том же )) Наша девушка почему-то решила , что определив её в ранг "негулящих " парень отметил какая она необыкновенная и отличная от всех )) Хотя , он ведь реально её заметил и отметил - у них же закрутилось. Но , похоже она ему мозг начала клевать и он "расколдовался"))) А насчет гулящих вспомнилось. Я когда училась в институте, моя подруга жила в общаге нашего же института, там много кто жил и в том числе иностранцы. Курсу к 3-му мы узнали, что одна наша одногруппница , которую мы считали цветочком , тихоней и порядочной-препорядочной , спала с иностранцами за деньги. Типа "ничего личного , только бизнес " . Гулящая она или нет ?
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Элфи Крекс / 25.03.19 12:12Ой, да это и 200 лет назад было. Сколько романов про соблазненных и покинутых было написано.Он ей: люблю-навечнотвой-поженимся. Она: люблютвоякогда? Он: до свиданья, дорогая, у меня уже другая, а когда вернусь, не знаю.
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Koshka / 25.03.19 13:29И 200 лет назад в романах писатели объясняли все про эти уловки (или "пикаперские крючки", если угодно), а девушки все равно уши развешивали. Наташа Ростова та же, например. В романе описана типичная история тех лет, закончившаяся достаточно хорошо (без беременности, по крайней мере).
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ЯздесЯ / 25.03.19 09:12Автор,"нужна,но не нуждаюсь".вы сами то вдумайтесь в эту фразу.в принципе,многим мч нужна женщина для физиологич.нужд,ну и ж нужен мужчина для того же.Сейчас вот сложно уйти по-английски (соцсети и т.п),это значит уйти молча,а раньше это весьма популярно было,собрал вещички ,ничего не объясняя и ушел.все понятно.а вы навязываетесь,на что то надеетесь.у меня аот тоже влпрос возник,с родителями то помог?или помело.помочь он может как хороший знакомый,обещал ведь,требуйте.а если откажет,так и скажите "так ты трепло!а я думала ты особенный" и все.а то гордый ,ишь.чтобы быть гордым надо из себя что то представлять,а если он напыщенная пустышка,ну...выбор ваш,бегать за ним или нет.я бы вот ни за кем бегать не стала.в отношения вообще люди идут по обоюдноу согласию,но это уже психологическая зрелость.отпустите.
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Прелесть / 25.03.19 08:02Самое главное для вас это элементарно управлять своими эмоциями. Вы банальная истеричка. Нельзя так лезть в чужую душу. Этим вы его и отвернули от себя. Если ещё не все потеряно то умейте промолчать и прислушаться. Он хочет быть мужчиной рядом с женщиной. А вы из него лепите мальчишку.. Никому это не надо. Может именно его возраст так действует на вас, что вы так по старшенству себя ведёте? Вам нужен мужчина или ваши истерики?
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Я / 25.03.19 09:27Да ладно,отвернули...бред.девушка,не вините себя ни в коем случае,на вас всю жизнь манипуляторы ездить будут.возможно,из жалости он не может сказать "слушай,итак чтоль непонятно,ушел я!",а модет из корысти,некоторые так называемые мужики любят оставлять запасные варианты,а вы сами себя ему тычите.Его отношение к вам "ой,никак не доходит что ль,ну пусть будет,раз так хочется".вот серьезно,вам оно надо?вы совсе не цените себя ,не уважаете?тогда работать НАД СОБОЙ,а с парнями иногда для здоровья,если нравится вам.меняйте свою философию. Прелести: автор,конечно,унижается,точнее,ведет себя как собачка,типа,что ж ты,я все тебя жду,жду,но он то уже "отвернулся" давно.хотел бы быть рядом,был бы.точка.
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Я / 25.03.19 09:59Вы имеете ввиду конфетно-букетный?тогда соглашусь.а если люди тридцать лет в браке,тогда над взаимным интересом нужно работать.в норме,все это волнообразно идет,и уже другие сложности перед парой,вернее,семьей,периоды разные идут,часто то и не до друг друга бывает,как м и ж.
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Прелесть / 25.03.19 10:21Я о конкретной паре. Он не отвечает. А она все пишет. Кошмар. После месяца знакомства такая липучка.фу.ему ни минуты на передышку.меняться ей надо. Иначе так и останется такой истеричкой.
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