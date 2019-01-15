Ютимся втроем у его мамы, а его устраивает

Я со своим мужем почти 5 лет вместе из них 3 года в браке, разница в возрасте у нас 8 лет, он старше. У нас есть маленькая дочь, ей 2 года. Проблема в том, что мы живём с его родителями, втроём в комнате 12 кв. м. Отношения с его родителями хорошие, но хочется своё гнёздышко, где я буду хозяйкой, и не надо будет делить кухню, тем более, я понимаю, что ребёнок растёт и ему нужно будет своё пространство, да и нам тоже... Половина вещей в ящиках, надоело так жить… Но муж не хочет брать ипотеку, сказал, не хочет переплачивать большие проценты, и снимать квартиру, естественно, тоже, он слишком горд, чтобы платить чужому дяде за проживание, да и зарплата у нас на двоих в среднем до 1200 евро в месяц, если дней много и не болеем.

Его родители пожилые люди им уже по 70 лет, и квартира будет оставаться мужу и его брату, но проблема в том, что брат тоже живёт с нами, но в другой комнате и в ближайшее время собирается притащить сюда свою девушку и 3 хозяйки в доме – это будет ад, благо у них нет детей... Я пытаюсь сказать мужу, что я устала так жить, но его всё устраивает. Я предлагала переехать к моим родителям, там было бы легче, так как коммунальные меньше и две свободные комнаты, но он наотрез отказывается туда ехать, так как ему там будет некомфортно, и подниматься на третий этаж, в общем, отмазки...

Поначалу меня не заботило жильё, ребёнок желанный, но не запланированный, так получилось... и поэтому брать ипотеку конечно сейчас это будет очень тяжело, но я не знаю как быть и что делать, продолжать терпеть всё и жить так, или сказать мужу, что я ухожу с ребёнком к родителям? Просто была однажды на эту тему ссора и он сказал, что если мы съедем, то он останется со своими родителями... Но с другой стороны, его мать очень взрослая женщина и начнёт говорить, что я не мудра, что ухожу и т.д. что в её годы было сложнее... В общем, я запуталась… У нас постоянно из-за этого ссоры, и мы не можем найти компромисс..