Ютимся втроем у его мамы, а его устраивает
Я со своим мужем почти 5 лет вместе из них 3 года в браке, разница в возрасте у нас 8 лет, он старше. У нас есть маленькая дочь, ей 2 года. Проблема в том, что мы живём с его родителями, втроём в комнате 12 кв. м. Отношения с его родителями хорошие, но хочется своё гнёздышко, где я буду хозяйкой, и не надо будет делить кухню, тем более, я понимаю, что ребёнок растёт и ему нужно будет своё пространство, да и нам тоже... Половина вещей в ящиках, надоело так жить… Но муж не хочет брать ипотеку, сказал, не хочет переплачивать большие проценты, и снимать квартиру, естественно, тоже, он слишком горд, чтобы платить чужому дяде за проживание, да и зарплата у нас на двоих в среднем до 1200 евро в месяц, если дней много и не болеем.
Его родители пожилые люди им уже по 70 лет, и квартира будет оставаться мужу и его брату, но проблема в том, что брат тоже живёт с нами, но в другой комнате и в ближайшее время собирается притащить сюда свою девушку и 3 хозяйки в доме – это будет ад, благо у них нет детей... Я пытаюсь сказать мужу, что я устала так жить, но его всё устраивает. Я предлагала переехать к моим родителям, там было бы легче, так как коммунальные меньше и две свободные комнаты, но он наотрез отказывается туда ехать, так как ему там будет некомфортно, и подниматься на третий этаж, в общем, отмазки...
Поначалу меня не заботило жильё, ребёнок желанный, но не запланированный, так получилось... и поэтому брать ипотеку конечно сейчас это будет очень тяжело, но я не знаю как быть и что делать, продолжать терпеть всё и жить так, или сказать мужу, что я ухожу с ребёнком к родителям? Просто была однажды на эту тему ссора и он сказал, что если мы съедем, то он останется со своими родителями... Но с другой стороны, его мать очень взрослая женщина и начнёт говорить, что я не мудра, что ухожу и т.д. что в её годы было сложнее... В общем, я запуталась… У нас постоянно из-за этого ссоры, и мы не можем найти компромисс..
Мнения наших экспертов
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Алена
Интересно, твой муж лет через 5 станет импотентом? Живя в комнатке 12 кв метров, как заниматься сексом, если в комнате еще дочка, которая уже все понимает? Будет просить ее поспать под дверью на коврике? Или заткнуть уши и отвернуться к стенке?
Еще один интересный вопрос: папа с мамой еще живы, они в курсе, что сыновья ждут их смерти, и только в надежде на скорую дележку имущества не ввязываются в ипотеку? Твой муж уже знает, как делить квартиру между двумя семьями, которые в равной доле претендуют на жилплощадь? Или он планирует так и жить двумя семьями, а потом, глядишь, еще и дочка жениха приведет. Поставите в своих 12 метрах еще одну раскладушку.
Судя по всему, твой муж хоть и дожил до 34 лет, но остался инфантильным маменькиным сынком. У него нет понимания «моя семья», он живет с мамой, а ты – просто подружка, оставшаяся ночевать в его комнате, да так и зависшая. У вас нет семьи. Нет понимания того, что важно для семьи, что для нее полезно. Там, где другой мужчина скажет, что ипотека – это вклад в семью, твой муж видит только лишние траты. Когда до него дойдет (если вообще дойдет), что ваши 12 квадратных метров – это ваш потолок, будет рвать не себе волосы, причитая, каким был дураком, что не оформил все еще по молодости, ведь с возрастом брать ипотечный кредит становится и сложнее, и болезненнее для семейного бюджета.
Не знаю, как поступишь в итоге ты, но я бы сделала то, что лучше для меня и ребенка. На мужа тут ориентироваться вообще нет смысла. Он живет в своем «хорошо», его устраивает жизнь, которую ведет. Причем, от тебя в его жизни мало что зависит. Ведь даже покормить его может мама.
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Сергей
Валентина, к сожалению, простого выхода из вашей ситуации, на мой взгляд, не существует. И проблема не в маленькой комнате. История знает массу примеров, когда люди ютились в подобных условиях годами, но даже мысли не допускали о расставании. Правда, для этого в паре должно быть взаимопонимание, взаимоуважение и доверие. То есть супруги заодно, вместе принимают решения, умеют разговаривать друг с другом, учитывают желания и объективные сложности. А потому и проживание в стесненных условиях, в такой ячейке общества, является плодом осознанной «мозговой штурмовщины» двух взрослых людей, и не вызывает отрицательных эмоций. Это просто факт, вроде дождя на улице, с которым мирятся, пока совместно не найдут приемлемый вариант решения проблемы. В вашем же случае, судя по тому, что ты пишешь, подобного не наблюдается.
Увы, но вы с мужем не можете найти общий язык, не хотите искать какое-то компромиссное решение, и даже уже начали рассматривать возможность разойтись. Ведь ты не просто так описываешь плюсы переезда к родителям, а твой супруг заранее предупреждает, что он в таком случае останется тут. Если учесть еще и тот факт, что стали накапливаться раздражение и усталость, то вряд ли можно прогнозировать что-то положительное. Полагаю, в подобной обстановке, через некоторое время ваше непонимание накопит достаточную критическую массу, и рванет большим скандалом, возможно с применением обсценной лексики, включая диалектизмы, жаргонизмы, авторские неологизмы и прочие «радости» разговора на повышенных тонах. Как результат: убитые отношения, сильно напуганный ребенок, обида и агрессия в отношении мужа, и тебе всё равно придется собирать вещи и уходить к родителям. А раз так, предлагаю вспомнить, что вы взрослые люди и не доводить дело до абсурда, к тому же опасного для малыша. И если ты все равно думаешь о том, чтобы уйти к родителям, то соберись с силами, и поговори с мужем откровенно, обозначив данный факт, как дело решенное. Предложи пойти с вами, а если нет, то попробуйте договориться о будущем спокойно, без истерик и ругани, как взрослые люди, пока еще можете. Затем собирайся и уезжай. Ну, а дальше посмотрите по обстоятельствам. Надеюсь, вам хватит мудрости, чтобы все-таки начать думать друг о друге, и найти компромисс. Если нет, то и тратить дальше время не стоит.
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Тыковка / 15.01.19 01:41Родители мужа могут ещё лет 20-30 жить, вам имущество делить в свои 50 только )) аххах
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lera / 15.01.19 01:36а в спокойной тихой стране типа Латвии ,да с нордическим менталитетом ,родители и до 90 протянуть могут ! )) И вообще , в 21 веке семьдесят лет - нормальный возраст , с умеренной , но все же активностью , что они их заранее на тот свет планируют -то ?! Алена сегодня все по полочкам разложила , лучше и не скажешь . Да что там через 5 лет … двухлетний -то ребенок , наверное , напугается , если увидит рычащего папу в непотребной позе )) нет, а вот это как вам : " он слишком горд , чтобы платить чужому дяде за проживание " )) А в очереди в туалет стоять по малой нужде , его горость от этого не страдает ?
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[email protected] / 15.01.19 01:35У вас доход на 2-х вдвоём 1200 евро макс. Это очень мало для Латвии. Ему 34 года и у него мизерный доход. Ему много от жизни не надо. Его устраивают эти копейки, эти 12 метров. Ему так тепло и уютно. Он шевелиться не будет. Спать есть где, на голову не капает, мама миску с едой под нос сунет, и прекрасно. Это уже давно надо понять, такого выбрала мужа. Не орёл, короче. Брат из того же теста, будет колхоз. Готовьтесь. Я реально не знаю как это возможно, в Латвии на 2-х зарабатывать так мало. Я девушка, живу в соседней Польше и у меня доход больше, чем у вас на двоих. И я не на какой-нибудь там рук. должности, нет. Я штатный работник - исполнитель. Ваше желание иметь свой уголок понятно, но оно не совпадает с вашими реальным возможностями. Хотеть и мочь - разница. И скандалами и уговорами тут не поможешь. Всё очень просто: на свой уголок нужно зарабатывать. Как дети малые. Ну начните с того, что один из вас начнёт зарабатывать. Так как с мужа как с гуся вода, расчитывать только на себя. Если получится, тогда нашла сама квартиру и сделала себе гнездо. И сообщила своему гусю - я теперь буду жить там. Если муж - ленивый увалень, не умеющий заработать, тогда придётся удовлетворять свои потребности самостоятельно. Он другим никогда не будет. Мужа другого, как я думаю, тоже не будет. Так что, готовьтесь. Вперёд к мечте.
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Элфи Крекс / 15.01.19 01:09Ваш муж живёт у родителей и откровенно ждёт их смерти. А вдруг да он раньше помрет? А вдруг да не в одночасье? Вот представьте себе: вы втроём с малым ребёнком в 12-метровой комнате, а муж тут от рака помирает и от боли орёт. Или после инсульта лежит в обгаженных памперсах.