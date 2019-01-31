Я считаю, он меня предал

Ольга, ответ очень сильно зависит от того, как далеко ты готова зайти, и насколько ты самостоятельна. Если ты зависишь от мужа финансово (что вполне вероятно, учитывая возраст младшего ребенка), то резкие движения в любом случае делать не будешь. Остается только разговор и честное высказывание мужу того, что ты написала в письме: ты воспринимаешь произошедшее как предательство вашей семьи, и уверена, что если бы было наоборот, то ему бы совсем не понравилось твое «только общение» с бывшим возлюбленным или случайными парнями в соцсетях. Все разговоры про «только общение» и «ничего серьезного» заканчиваются, как только женщина попробует сделать то, что делает ее мужчина.

Вполне возможно, конечно, что муж заскучал, пока ты углубилась в жизнь ребенка, и вместо того, чтобы подумать, как приобщиться к семейной жизни и взять часть забот на себя, он пошел по пути, который выбирают многие мужья – начал искать необязывающее общение на стороне. Пока просто общение. Но тут ты права в своей панике – такое общение легко переходит в измены, если на том проводе проявят инициативу. Увы.

В общем, говори с мужем, объясняй, и, возможно, начинай сама больше вовлекать его в жизнь семьи, если он оказался в стороне. А вот если не поможет – тогда думай, надо ли тебе дальше жить с человеком, для которого ты – просто соседка. В 32 года ведь можно устроить личную жизнь иначе, даже при наличии маленьких детей.