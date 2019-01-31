Я считаю, он меня предал
Мы с мужем уже 10 лет живем вместе, у нас есть две дочери: старшей 8 лет, младшей всего 5 месяцев. Я ему все это время доверяла... У меня вопрос дорогие мои: зачем мужья переписываются с бывшими? И я прочитала, что она ему написала: «Родной мой, солнышко мое, мальчик мой, и я тебя безумно люблю». Вы понимаете, что она написала «и я люблю»... Получается, он ей тоже признавался в любви... А еще знакомится с девушками и предлагает им пообщаться. Он мне объяснил, что это только общение, не больше... Объясните мне, пожалуйста, как мне быть? Мне больно, ужасно на душе, он меня предал таким образом.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ольга, ответ очень сильно зависит от того, как далеко ты готова зайти, и насколько ты самостоятельна. Если ты зависишь от мужа финансово (что вполне вероятно, учитывая возраст младшего ребенка), то резкие движения в любом случае делать не будешь. Остается только разговор и честное высказывание мужу того, что ты написала в письме: ты воспринимаешь произошедшее как предательство вашей семьи, и уверена, что если бы было наоборот, то ему бы совсем не понравилось твое «только общение» с бывшим возлюбленным или случайными парнями в соцсетях. Все разговоры про «только общение» и «ничего серьезного» заканчиваются, как только женщина попробует сделать то, что делает ее мужчина.
Вполне возможно, конечно, что муж заскучал, пока ты углубилась в жизнь ребенка, и вместо того, чтобы подумать, как приобщиться к семейной жизни и взять часть забот на себя, он пошел по пути, который выбирают многие мужья – начал искать необязывающее общение на стороне. Пока просто общение. Но тут ты права в своей панике – такое общение легко переходит в измены, если на том проводе проявят инициативу. Увы.
В общем, говори с мужем, объясняй, и, возможно, начинай сама больше вовлекать его в жизнь семьи, если он оказался в стороне. А вот если не поможет – тогда думай, надо ли тебе дальше жить с человеком, для которого ты – просто соседка. В 32 года ведь можно устроить личную жизнь иначе, даже при наличии маленьких детей.
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Сергей
Ольга, к сожалению, ничего оптимистичного по поводу твоей ситуации сказать не смогу. Увы, но, скорее всего, между вами нет и не было ничего особо большого и светлого. Нет, наверное, в самом начале отношений присутствовали какие-то эмоции, страсть, однако со временем ведь все меняется. Тем более, когда появляется быт и обязанности. Да и дети, хоть и считаются цветами жизни, но при этом, давай уж будем честными, приносят и огромное количество проблем. К тому же вы вместе уже довольно давно, а, стало быть, чисто плотские интересы, судя по всему, мягко говоря, потухли. Особенно если ты после родов несколько раздалась, и на прежнюю Богиню Любви похожа только в памяти. Если же при этом особой связи между вами нет, и кроме детей общих интересов так и не возникло, то совсем тяжко. Обычно люди в таких условиях живут рядом, но не вместе. Жена занята своими заботами, у нее есть дети и хозяйство, а муж вроде как должен по умолчанию работать кошельком, и сильно не докучать лишними проблемами. А ведь твой супруг пока еще довольно молод, и желания всякие, в том числе и нескромные, имеет в полном объеме. Вот и начинают вспоминаться бывшие возлюбленные и появляться «новые знакомые».
Что с этим делать? Меняться и менять весь привычный образ жизни. И хотя это гораздо проще сказать, чем сделать, но муж должен быть вовлечен в дела семьи постоянно. Уроки со старшей, прогулки с младшей, по выходным совместные походы куда угодно, лишь бы вместе. Домашние заботы – пополам. Ну, и будет просто здорово, если получится найти какое-то общее занятие или начать совместный бизнес. Еще тебе придется обратить внимание на себя и, по возможности, начать восстанавливать форму. Нет, возмущаться на тему всяких «бывших», новых и случайных, тоже нужно, чтобы не расслаблялся. И скандалы иногда устраивать, пусть и чисто для профилактики – не вредно. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Если получится сломать привычную модель общения, и если мужик более или менее нормальный, с головой дружит и семью ценит, то откровенные «выпады влево» прекратит. Если же нет, то, придется либо привыкать, либо расставаться.
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Ваше мнение 6
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Тыковка / 31.01.19 03:40Автор, а зачем вам мозги?? Человек же живет не только для размножения.. хотя в вашем случае
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Тыковка / 31.01.19 03:34«Моча какая-то» (с) Епифанцев
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Прелесть / 31.01.19 02:35Это означает только одно - он нуждается в любви. Вы изменились. Внешне или внутренне вам виднее. Меняйтесь. Просто потому что вы считаете что он вас предал толку нет. Задумайтесь. И меньше языком выясняйте его позицию. Лучше о своей позаботьтесь.
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Krazy / 31.01.19 02:34Не зависеть так от мужа. Если муж знает, что вы в любой момент выставите его с вещами и не пропадёте он хотя бы скрывает свои милые развлечения. Плюс вообще задумается, а оно ему надо так вами рисковать?
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Элфи Крекс / 31.01.19 00:54Не очень понятная ситуация. Он её любит, она его любит, что же им помешало жить вместе? И что, все десять лет они так и любят друг друга на расстоянии? А вообще, смотрю, больно много у него свободного времени при пятимесячном ребёнке в доме. Он что, совсем вам не помогает? Или это с его стороны был нежелание ребёнок?
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Никольски / 31.01.19 00:31Ваш муж общается с истеричками. Она не написала " и я тебя люблю". Она написала "" и я тебя безумно люблю". Когда люди что либо делают" безумно"-это плохо кончается. Я бы отметила ему, что все может кончится хуже чем он может предположить. И что переписка с безумными может кончится трагедией. Пусть радуется, что развёлся. А переписку надо заканчивать, а то безумная может в день затмения явится и натворить массу ужасов. И вам не очень хочется разбираться с психами. И вообще желание общаться с молоденькими девушками у взрослого мужика называется определённым словом, а у вас две девочки в доме. Протоанслируйте ему, что не все с башней у него гладко. Пусть задумается. А то Вы уже про предал и слезы в кулачек. Двое маленьких детей. Тут все по местам надо расставить. Видимо много у него свободного времени и все мальчиком себя чувствует. А ему вкалывать на семью с двумя детьми надо, а не девочкам сонеты выписывать