Я родила ему сына и дочь, а он ушел к бывшей

Жанна, а какой тебе толк от ненависти к «бывшей» жене своего любовника? Она, собственно, имеет право еще хуже относиться к тебе, если уж на то пошло. Ведь не она у тебя мужа уводила, а ты у нее, да еще и самым некрасивым способом – с помощью беременности. Откуда ты знаешь, по какой причине она не родила за 10 лет брака? Может, не могла. Может, изначально между ними были договоренности, что сначала поднимут общее дело, а уже потом, создав тылы и базу, можно и о детях думать? Поверь, не все женщины, которым едва исполнилось 19 лет, жаждут забеременеть и стать домохозяйкой при состоятельном муже. Многие сознательно и, главное, с одобрения своих мужчин, сначала получают профессию и начинают делать карьеру.

Почему твой любовник, уйдя от жены, «сделав» двоих детей с тобой, так и не женился на тебе? Полагаю, потому что не любит. Да, он загулял с тобой, ты подсуетилась, забеременев, он решил, что, видимо, это судьба, ушел к тебе. Ты, родив одного ребенка, решила, что этого будет недостаточно, чтобы закрепиться на его территории, и снова забеременела, когда сыну было чуть больше года. Но то ли это, чего хотел мужчина, который тебя существенно старше? Скорее всего, ему надоело жить с тобой гораздо раньше, чем ты повторно забеременела. И, возможно, он начал тебе изменять с «бывшей» женой гораздо раньше, чем собрал вещи и ушел. Потому что институт брака в наши дни сильно изменился. Потому что дети больше не являются причиной оставаться с женщиной, которая их родила. Потому что все меньше мужчин согласны жить с женщиной, с которой даже не о чем поговорить. А у тебя за душой – только 11 классов школы и три года чтения форумов для беременных и молодых мам. Вот он и остыл. Как его возвращать? Да, в общем, к тебе – никак.

Думать сейчас надо о том, как заставить его регулярно помогать детям. А самой – начинать искать варианты как восстановиться в вузе и все-таки получить профессию. Ты только что сама убедилась в том, что сидеть на иждивении у мужчины – это очень ненадежный вариант, потому что в любой момент можно остаться ни с чем. И, к слову, получить такой урок в 23 года еще не так грустно. Хуже, когда мужчина дожидается, пока дети подрастут, а жене стукнет лет 40. Вот тогда начинать жизнь с нуля ох, как сложно. А сейчас – скорее всего, детей твой любовник обеспечит. А его самого возвращать – для чего? Н уже тебя предал. Предаст и еще раз. Даже если ты извернешься и снова забеременеешь. Хотя, скорее всего, он уже сам этого не допустит – зачем ему отдавать 50% своего дохода в чужую семью?