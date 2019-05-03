Я родила ему сына и дочь, а он ушел к бывшей
У нас двое детей. Сыну 3 года, дочке всего годик. После вторых родов я пришла в форму всего за месяц, в сексе ему никогда не отказывала, дома убрано, и кормила его вкусно. Я моложе и свежее его жены! Ей уже за тридцатник, а мне 23! Они были женаты 10 лет, а она ему даже не родила.
Да, я увела его из семьи. Он ушел ко мне, когда узнал, что я беременна, и это мальчик. Обещал, что будет заботиться обо мне и сыне. Квартиру купил. Настоял на том, чтобы я занималась домом, а ВУЗ бросила. А теперь он говорит, что устал от детей, а меня не любит. Потом просто собрал вещи и ушел.
Узнала сегодня от его сестры, что он живет у бывшей. Меня как кипятком окатили. Сказать, что я в шоке ничего не сказать. Если бы вы знали, как я ненавижу его бывшую! Это она все устроила. У них общий бизнес, она там главный бухгалтер, а он директор. Значит, она там на работе перед ним хвостом крутила!
Сегодня зашла к ней на страницу в ВК, а эта дрянь обновила статус типа «замужем». Как вернуть любимого? Как создать с ним семью? Почему он не хочет жениться на мне?!
Мнения наших экспертов
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Алена
Жанна, а какой тебе толк от ненависти к «бывшей» жене своего любовника? Она, собственно, имеет право еще хуже относиться к тебе, если уж на то пошло. Ведь не она у тебя мужа уводила, а ты у нее, да еще и самым некрасивым способом – с помощью беременности. Откуда ты знаешь, по какой причине она не родила за 10 лет брака? Может, не могла. Может, изначально между ними были договоренности, что сначала поднимут общее дело, а уже потом, создав тылы и базу, можно и о детях думать? Поверь, не все женщины, которым едва исполнилось 19 лет, жаждут забеременеть и стать домохозяйкой при состоятельном муже. Многие сознательно и, главное, с одобрения своих мужчин, сначала получают профессию и начинают делать карьеру.
Почему твой любовник, уйдя от жены, «сделав» двоих детей с тобой, так и не женился на тебе? Полагаю, потому что не любит. Да, он загулял с тобой, ты подсуетилась, забеременев, он решил, что, видимо, это судьба, ушел к тебе. Ты, родив одного ребенка, решила, что этого будет недостаточно, чтобы закрепиться на его территории, и снова забеременела, когда сыну было чуть больше года. Но то ли это, чего хотел мужчина, который тебя существенно старше? Скорее всего, ему надоело жить с тобой гораздо раньше, чем ты повторно забеременела. И, возможно, он начал тебе изменять с «бывшей» женой гораздо раньше, чем собрал вещи и ушел. Потому что институт брака в наши дни сильно изменился. Потому что дети больше не являются причиной оставаться с женщиной, которая их родила. Потому что все меньше мужчин согласны жить с женщиной, с которой даже не о чем поговорить. А у тебя за душой – только 11 классов школы и три года чтения форумов для беременных и молодых мам. Вот он и остыл. Как его возвращать? Да, в общем, к тебе – никак.
Думать сейчас надо о том, как заставить его регулярно помогать детям. А самой – начинать искать варианты как восстановиться в вузе и все-таки получить профессию. Ты только что сама убедилась в том, что сидеть на иждивении у мужчины – это очень ненадежный вариант, потому что в любой момент можно остаться ни с чем. И, к слову, получить такой урок в 23 года еще не так грустно. Хуже, когда мужчина дожидается, пока дети подрастут, а жене стукнет лет 40. Вот тогда начинать жизнь с нуля ох, как сложно. А сейчас – скорее всего, детей твой любовник обеспечит. А его самого возвращать – для чего? Н уже тебя предал. Предаст и еще раз. Даже если ты извернешься и снова забеременеешь. Хотя, скорее всего, он уже сам этого не допустит – зачем ему отдавать 50% своего дохода в чужую семью?
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Сергей
Жанна, судя по всему, твоя ситуация является прекрасной иллюстрацией к поговорке о том, что на чужом горе свое счастье не построить. И жалеть тебя не буду. Как я понимаю происходящее, жили были муж с женой, бизнес общий налаживали, и тут вдруг появилась молодая, активная дама, которая с завидной расторопностью начала «работать» наиболее выдающимися частями организма, с целью прибрать этого «богатенького Буратино» к себе поближе. Ради этого в ход было пущено все, что только можно и даже нельзя. В том числе секс с самого начала был только незащищенный, чтобы наверняка забеременеть. И вот, вроде бы все налажено, законная жена обманута и отставлена, двое детей рождены, квартира получена, ненавидимый институт брошен, ты наконец стала полной содержанкой и получаешь деньги только за занятие домашним хозяйством. А дяденька вдруг берет и сбегает.
Что ж, увы, но так бывает. Бывает, если отношения изначально не имели в основе ничего, кроме чисто плотских желаний, которые долго не длятся. А ничего другого, к сожалению, между вами не появилось. Нет, понятно, что имеются дети. Но в наше время данный факт ничего не значит. Это раньше отпрыски были важны для выживания, поэтому женщины, рожающие здоровых детей, которые не умирают во младенчестве, весьма ценились. Сегодня же, все это уже не столь актуально. А уж если между родителями нет ни взаимопонимания, ни уважения, если им и пообщаться-то не о чем, то тем более.
В то же время, якобы бывшая жена, скорее всего, довольно хороша собой, при этом умна, имеет хорошее образование, с ней есть о чем поговорить, да и история общая весьма немаленькая, ну и общий бизнес нельзя сбрасывать со счетов. Вот мужик и сбежал туда, где меньше проблем, и больше понимания. Но, самое главное, на мой взгляд, там имеется взаимное уважение, чего не было в вашем случае. Не удивлюсь, если в ближайшее время у них еще и общий любимый ребенок появится. Что же теперь делать? Для начала очень сильно задуматься на тему того, чем зарабатывать на жизнь. Нет, понятное дело, что можно продолжать надеяться на содержание от отца детей. Но, просто поверь на слово, лучше не стоит. Ты в один миг можешь оказаться на улице, без гроша в кармане, если не имеешь за спиной знаний и умений. Так что пока есть время, очень советую получить хоть какую-то профессию. Что же касается отношений с любовником, то, как мне думается, будет неплохо откровенно поговорить с ним и спокойно, без истерик, определить, как он станет вам помогать, посещение детей обсудить, ну и просто «помириться». Ну, а дальше, пока есть поддержка, опять же постараться обеспечить себе стабильный доход. А для этого нужно учиться и много работать.
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