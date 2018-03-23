Я – случайная дочка, но тоже хочу любви

Алена

Нина, у меня две дочери, между ними разница в 6 лет, и при том, что у нас с ними обеими доверительные отношения, старшая время от времени высказывает претензии, что ее любят меньше младшей, или что ей кажется, что ее вообще не любят. Я сама – старшая сестра с большой разницей в возрасте – 11 лет. Я помню, каким болезненным для меня было осознать, что у родителей появился еще кто-то, кого они любят, и кто перетянул на себя все их внимание и заботу, как мне казалось. Сейчас, когда я сама – мама, я понимаю, что это был детский эгоизм и ревность, естественная в подобной ситуации. Психологи называют это «эффектом детронизации». То, что испытываешь ты – те же ревность и эгоизм ребенка, который привык быть единственным у родителей. Тебе повезло с отцом – он не бросил тебя, не отказался, а, наоборот, принимал и принимает деятельной участие в твоей жизни, несмотря на не сложившиеся отношения с твоей мамой. Так поступают не все. Далеко не все. Он постарался дать тебе и любовь, и заботу, он дал тебе возможность общаться с бабушкой (его матерью), и ты получала тепло и любовь от нее тоже. Но ты растешь. И то, что в 10 лет тебе показалось, что папа переключился на «ту дочь» - это обычная ревность, которая бы возникла у тебя в любом случае, даже если бы родители не развелись, а второй ребенок родился бы у твоих родителей, то есть, если бы это была родная сестра. Все было бы точно также. Просто сейчас тебе кажется, что вся проблема в разводе и в другой семье отца. Но проблема только в твоей голове. Смотри, у тебя есть единокровная сестра. Не полностью родная, но все-таки, у вас один папа, и, значит, вы – не чужие друг другу. Но ты говоришь о ней так, словно это посторонний мешающий тебе человек. Ты не обязана любить жену отца. Но почему ты счастлива, когда твоему отцу плохо? Ты хочешь любви, ласки и тепла, но ты ведешь себя так, словно тебе их задолжали. А ты сама? Ты любишь отца? Почему тебе радостно, когда он конфликтует с женой, ведь это делает его несчастным, а подобные стрессы не прибавляют здоровья? Подумай о том, что тебе уже 17 лет, и ты сама способна уже генерировать любовь вокруг себя. Ты пишешь, что твоя мама назвала тебя обузой и обвинила (в сердцах, надеюсь), что из-за тебя она не устроила свою жизнь. Но если жить с этой обидой на мать всю жизнь – то от кого ты собираешься дождаться любви? Твоя мама такая же недолюбленная, как и ты. Ей тоже не хватает тепла и ласки, представляешь? Так может, ты начнешь с себя? Попробуешь полюбить своих родителей? Попробуешь перезагрузить отношения с мамой? И с семьей папы тоже? Особенно с сестрой, ведь она тебе сестра, попробуй принять и полюбить этот факт. И чем больше людей вокруг ты сама будешь любить, тем больше любви вернется тебе в ответ. А когда совсем вырастешь и у тебя будут собственные дети, помни о том, каково это – быть ребенком, которому не хватает любви матери. И не повторяй ошибок мамы.