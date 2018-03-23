Я – случайная дочка, но тоже хочу любви
Воронеж, 17 лет
23.03.18
Мнения наших экспертов
-
АленаНина, у меня две дочери, между ними разница в 6 лет, и при том, что у нас с ними обеими доверительные отношения, старшая время от времени высказывает претензии, что ее любят меньше младшей, или что ей кажется, что ее вообще не любят. Я сама – старшая сестра с большой разницей в возрасте – 11 лет. Я помню, каким болезненным для меня было осознать, что у родителей появился еще кто-то, кого они любят, и кто перетянул на себя все их внимание и заботу, как мне казалось. Сейчас, когда я сама – мама, я понимаю, что это был детский эгоизм и ревность, естественная в подобной ситуации. Психологи называют это «эффектом детронизации». То, что испытываешь ты – те же ревность и эгоизм ребенка, который привык быть единственным у родителей. Тебе повезло с отцом – он не бросил тебя, не отказался, а, наоборот, принимал и принимает деятельной участие в твоей жизни, несмотря на не сложившиеся отношения с твоей мамой. Так поступают не все. Далеко не все. Он постарался дать тебе и любовь, и заботу, он дал тебе возможность общаться с бабушкой (его матерью), и ты получала тепло и любовь от нее тоже. Но ты растешь. И то, что в 10 лет тебе показалось, что папа переключился на «ту дочь» - это обычная ревность, которая бы возникла у тебя в любом случае, даже если бы родители не развелись, а второй ребенок родился бы у твоих родителей, то есть, если бы это была родная сестра. Все было бы точно также. Просто сейчас тебе кажется, что вся проблема в разводе и в другой семье отца. Но проблема только в твоей голове. Смотри, у тебя есть единокровная сестра. Не полностью родная, но все-таки, у вас один папа, и, значит, вы – не чужие друг другу. Но ты говоришь о ней так, словно это посторонний мешающий тебе человек. Ты не обязана любить жену отца. Но почему ты счастлива, когда твоему отцу плохо? Ты хочешь любви, ласки и тепла, но ты ведешь себя так, словно тебе их задолжали. А ты сама? Ты любишь отца? Почему тебе радостно, когда он конфликтует с женой, ведь это делает его несчастным, а подобные стрессы не прибавляют здоровья? Подумай о том, что тебе уже 17 лет, и ты сама способна уже генерировать любовь вокруг себя. Ты пишешь, что твоя мама назвала тебя обузой и обвинила (в сердцах, надеюсь), что из-за тебя она не устроила свою жизнь. Но если жить с этой обидой на мать всю жизнь – то от кого ты собираешься дождаться любви? Твоя мама такая же недолюбленная, как и ты. Ей тоже не хватает тепла и ласки, представляешь? Так может, ты начнешь с себя? Попробуешь полюбить своих родителей? Попробуешь перезагрузить отношения с мамой? И с семьей папы тоже? Особенно с сестрой, ведь она тебе сестра, попробуй принять и полюбить этот факт. И чем больше людей вокруг ты сама будешь любить, тем больше любви вернется тебе в ответ. А когда совсем вырастешь и у тебя будут собственные дети, помни о том, каково это – быть ребенком, которому не хватает любви матери. И не повторяй ошибок мамы.
-
СергейНина, на мой взгляд, для начала тебе стоит постараться успокоиться и задуматься. Ведь ты считаешь себя уже достаточно взрослой девушкой? Вот и попробуй включить логику. Как ты думаешь, что делают родители, которым на самом деле не нужен ребенок, как поступают с теми, кого не любят? Если сама не в курсе, то я подскажу – бросают. В лучшем случае на бабушек, в худшем – оставляют в детском доме. С тобой ни первого ни второго варианта не случилось. Почему? Отчего ты всё еще живешь с мамой? С чего вдруг женщина, достаточно молодая и свободная, не избавилась от тебя, чтобы начать жить заново, после предательства прежнего партнера? Наверное, по той же причине, по которой до вполне осмысленного возраста ты была обласкана вниманием обоих родителей. Уверена, что так поступают с нелюбимыми детьми? Нет, понятно, что тебе хотелось иметь еще больше, но такова природа человека вообще. Мы всегда хотим больше, чем имеем. Более того, ты до сих пор имеешь возможность нормально общаться как с папой, так и с мамой. И при этом страдаешь? Знаешь, если ты свою ужасную историю про ненужность расскажешь тому, кто по-настоящему оказался брошен, кто провел всё детство в попытке хотя бы понять, за что его оставили одного, то будешь, мягко говоря, не понята. Лично мне кажется, что проблема не в отсутствии внимания или любви, а в том, что ты избаловалась. Вполне возможно, оба родителя какое-то время довольно активно пытались проявить перед тобой свои лучшие качества, чтобы посоревноваться друг с другом, и малость переборщили. Вместо того, чтобы вырастить помощницу и соратницу, получили довольно инфантильную потребительницу, которая думает только о себе, даже не пытаясь разобраться в происходящем или понять самых близких людей. А ведь твоей маме, к примеру, было очень тяжело жить как морально, так и физически. Остаться одинокой с маленьким ребенком на руках – это, знаешь ли, не самое легкое испытание. От такого не мудрено взвыть. Вот и срывались иногда, когда бывало особенно тяжко, не самые хорошие слова. Но ведь слова, как говорится, к делу не пришьешь. Не по ним оценивают, а по делам. А вот дела как раз говорят о том, что ты и любима, и нужна. Другое дело, что относиться к пятилетнему малышу и к вполне взрослой девушке одинаково просто невозможно, хотя ты, судя по всему, именно этого и ждешь. Отсюда и проблемы. Твои родители считают тебя уже достаточно взрослой, и ждут соответствующего поведения, а ты всё еще маленькая девочка. Что с этим делать? Наверное, пока особо ничего. Чтобы повзрослеть, поумнеть и начать вести себя соответственно, требуется время. Однако будет неплохо, если ты начнешь хотя бы пытаться думать и анализировать. А еще попробуй поговорить с мамой откровенно. Расскажи о своих страхах, спроси прямо в лоб, любит ли она тебя. Полагаю, этого уже будет не мало.
Обсуждение 77
Лучшие комментарии
-
В семнадцать получать меньше ласки и внимания чем скажем в десять нормально. Вы уже практически взрослая девушка, не равняйтесь на ребёнка. В этом возрасте у вас по-идее должна уже быть своя жизнь - друзья, влюбленности, учеба и какие-то планы на будущее. Судя по письму вам реально повезло, довольно часто слышно истории когда отец исчез с горизонта и едва алименты платит. Короче зависть не есть гут, избавляйтесь.
23.03.18 04:58 Контекст комментария
-
звездочка )Я не думаю, что автор эгоистка ) Не все мужья выдерживают когда внимание жены уходит новорожденному, его же родному новорожденному ребенку. А тут старший ребенок ревнует и обижается, это бывает очень часто. Не понимаю почему нужно свои чувства отрицать. Да, ей обидно, ей хочется как раньше, чтобы папа был только для неё ) Ей же тогда было приятнее жить? Однозначно да. Так почему она должна себя уговаривать, что ей и теперь тоже хорошо, если оно не так. У Нины нормальная реакция на изменившиеся обстоятельства. Ещё и ностальгия мучает. Другое дело, что уметь принимать разные повороты жизни надо тоже учиться.
23.03.18 11:41 Контекст комментария
-
KoshkaВообще-то мачеха как раз там ведет себя вполне достойно. Стоит за отца порадоваться, что его жизнь не закончилась. Мачеха и падчерица не обязательно должны лобызаться в десны, достаточно ровных отношений и взаимоуважения.
23.03.18 09:38 Контекст комментария
-
Её любили и любят и мама и папа. Просто папа любит теперь не только её одну . Мне видится , что если бы даже сестра родилась в их общей семье , история могла быть такой же) Дети часто ревнуют к новорожденным , но в 17 лет уже как-то надо понимать такие вещи... если б это было письмо 10-летней девочки , моя реакция была бы совсем другой.
23.03.18 12:39 Контекст комментария
-
А что, если бы новая жена скандалила и героиню на порог не пускала, было бы лучше? Странная у вас логика...
23.03.18 00:54 Контекст комментария
-
NardelМожет сейчас и кажется, что папа сестру любит больше, но есть один факт - тебя, старшую, он любит гораздо дольше. Ты ведь значительную часть жизни провела с ним, и проведёшь ещё. Ты видела и помнишь его молодым, смеющимся, почти пацаном, раз это ранние отношения. А твоей сестре папа предстанет мужчиной среднего возраста, возможно даже с сединой.. так что у первенца на мой взгляд всегда преимущество
23.03.18 16:54
-
ZavoronokНа первенца зачастую навешивают заботу о младших. Не всегда это преимущество, Нине повезло, что она у матери одна.
23.03.18 17:12
-
звездочка )да-да ) я очень хотела младшую сестру, просила её, а когда она родилась мое детство сразу как бы закончилось. Эх, не знала я всей выгоды быть единственным ребенком )))
23.03.18 17:18
-
Клуша НовокузнецкОсталось добавить: " Как дура радовалась, когда она родилась"))))))))))......Звездочка, а сейчас?
23.03.18 17:28
-
Хаха, Звездочка, я вас так понимаю. Тоже сестру ждала и радовалась. =)
23.03.18 17:41
-
-
NARDELу нее вроде таких забот и нет...зато есть папа с детства, и это здорово)
23.03.18 17:35
-
-
-
Клуша НовокузнецкОтец Вас любит. Точка. Мать Вас любит. Точка. Данность. Просто в семье, кто больше нуждается, тому и больше внимания. Априори, кто меньше (возраст), тот больше нуждается. ПРИМИТЕ СЕБЯ В СЕМЬЮ, В такую - какая у Вас сложилась (мать отдельно,отец отдельно, сводная сестра и т.д. - это всё ВАША семья) И тогда всё сразу встанет на свои места. ВАША сестра нуждается сейчас в большем "обиходе", чем Вы. ВАША.... Когда Вы это поймете - Вы поймете всё. Эгоизм заключается не в том, чтобы обрубить больные руки, а в том, чтобы здоровые ноги "принесли" их в больницу ( В конечном итоге мы все руководствуемся единственным - чтобы нам ЛИЧНО было хорошо). Будьте здоровы. И физически и психологически. Пока что Вы делаете себе же самой увечье. Деля неделимое. Семью.
23.03.18 16:38
-
звездочка )Интересно, автор недавнего письма про отсутствие личной жизни и Англию здесь ходит? Сдаю пароль и явку ) В "В контакте" весеннее обострение, иди срочно туда. Я в мини-отпуске, никого не трогаю, сижу тихо как мышь под веником, выбираю в своих любимых группах то пряжу, то закваски для йогурта, то спортпит, то читаю свежие материалы любимых он-лайн тренеров или аудио книги включаю, но каждый день кто-то стучится знакомиться. Много турков почему-то, но и Россия в активном поиске. Сайты знакомств уже не в тренде? )))
23.03.18 15:50
-
звездочка )Я не думаю, что автор эгоистка ) Не все мужья выдерживают когда внимание жены уходит новорожденному, его же родному новорожденному ребенку. А тут старший ребенок ревнует и обижается, это бывает очень часто. Не понимаю почему нужно свои чувства отрицать. Да, ей обидно, ей хочется как раньше, чтобы папа был только для неё ) Ей же тогда было приятнее жить? Однозначно да. Так почему она должна себя уговаривать, что ей и теперь тоже хорошо, если оно не так. У Нины нормальная реакция на изменившиеся обстоятельства. Ещё и ностальгия мучает. Другое дело, что уметь принимать разные повороты жизни надо тоже учиться.
23.03.18 11:41
-
звездочка )недавно было в ленте ФБ из этих фраз, которые любят на красивые картинки вешать - "не все мы можем изменить, иногда надо просто пережить". Ну как-то так )
23.03.18 11:43
-
Ellis_@Я буду сегодня по стороне ребёнка. Чтобы ребёнок отдавал и чувствовал любовь, ее сначала нужно в ребёнка вложить. Из пустого не нальёшь, ещё при таких словах мамы. Это только Иисус Христос без греха и сама любовь. Какие мы жестокие и требовательные. Вчера работай с 16-ти, люби, эгоистка. При всей справедливости пожеланий, эти советы выходят от тех, кто познал и любовь и достаток в семье. Кто в мехах и золоте ходил с юности, кого мама и папа любили, тому в 1000 раз легче эту любовь источать.
23.03.18 12:24
-
KoshkaПочти согласна, кроме последнего. Меха и золото не равнозначны любви. Но, конечно, Вы и не имели это в виду.
23.03.18 12:29
-
Ellis_@Меха и золото не равнозначны любви. Это не про любовь, конечно, а про иди работай в 16 лет. Заработай себе на жизнь. Я про то, что сытый голодного не всегда поймёт. Я когда в больнице лежала, мне было 13 лет, я в 1 раз осознала, насколько любовь и забота может быть разной в разных семьях. Ко мне приходили несколько раз в день, я за 3 недели ни разу (!) не ела больничной еды. А было много детей, к который приходили раз в неслолько дней, с 2-мя мандаринами и булкой. Это было для меня открытие. Была девочка, которая сидела у окна и ждала маму, а она за 3 недели пришла 2 раза. И жила же в городе. Будет ли эта девочка любить всех-всех? Так, мысли вслух...
23.03.18 12:37
-
KoshkaЯ тоже лежала в больнице как-то, и там были дети из детского дома. К ним не приходил никто, хотя мы знали, что их родители живы и находятся в том же городе...
23.03.18 13:52
-
Умка, по посещениям любовь определять - сильно. Я в 12 в больнице лежала и в часы посещения мои оба родителя просто не успевали с работы. Вот только на выходные и приезжали. Причем тут забота, не понятно.
23.03.18 16:19
-
-
-
Её любили и любят и мама и папа. Просто папа любит теперь не только её одну . Мне видится , что если бы даже сестра родилась в их общей семье , история могла быть такой же) Дети часто ревнуют к новорожденным , но в 17 лет уже как-то надо понимать такие вещи... если б это было письмо 10-летней девочки , моя реакция была бы совсем другой.
23.03.18 12:39
-
Ellis_@Света, если ее мама обвиняет и внушает, что она причина несчастья, о какой безусловной материнской лю ты говоришь? Ты бы сказала такое своему ребёнку?
23.03.18 12:41
-
Я - нет. Но , могу допустить , что у мамы был нервный срыв , например. Она сказала ей это однажды и очень давно. Всё остальное время мама её любила и любит.
23.03.18 12:54
-
Ellis_@Мне думается, что ребёнок, который купается в любви, не будет чувствовать себя никому не нужным../ Откуда такие мысли? И закругляюсь на сегодня, всем хороших выходных. Весна идёт, идёт))
23.03.18 12:58
-
Повороты судьбы разные бывают. Рождение сестры во втором браке отца - не самый страшный поворот , при том ещё , что отец все это время и любовь и заботу и внимание проявляет и вторая жена не перетягивает одеяло на только свою дочь.
23.03.18 13:02
-
Умка , проблема в появлении сестры. А это как раз чистой воды эгоизм. Ревнует к сестре, а не недостаток внимания и любви от матери... ". Мне казалось всегда и сейчас тоже кажется, что ту свою дочь он любит больше и для нее старается больше"
23.03.18 13:05
-
-
-
-
-
-
KoshkaНам все время окружение, социум диктует что-то: "Ты вот это вот должна чувствовать, а вот это вот запрети себе чувствовать". Потом это оборачивается у кого аутоагрессией, депрессией и т.д., у кого - жестокостью к другим, к своим детям и т.д. А ведь свои чувства надо понимать и анализировать. Если есть внутренняя боль, как её не прячь, она вылезет, причем в самый ответственный момент. Лучше проанализировать, откуда что идёт, тогда меньше будет последствий.
23.03.18 12:26
-
В 17 лет как раз надо уже уметь принимать повороты жизни , ей не 10 лет. Ну и , какую пользу ей принесет сидеть и дуться , что папа разделил свое внимание теперь на двоих девочек, а не только на неё одну.
23.03.18 12:35
-
Ellis_@Пользу не принесёт, но ей нужно будет трудиться. Чтобы прийти к тому сознанию и запасу любви, который такие как ты, я, вынесли из дома как нечто очевидное. Я думаю, это урок для души. Такое испытание.
23.03.18 12:40
-
звездочка )Персик, а я до сих пор учусь повороты принимать ) и даже вою на Луну иногда, когда очень больно и я при этом в ситуации ничего не могу изменить.
23.03.18 12:49
-
и это тоже с тобой случается ? - "Конечно, они и ругаются тоже (в это время я злорадствую,"
23.03.18 12:56
-
звездочка )ох эта ревность, она такая некрасивая ) деструктивное чувство, конечно. Слушай, у нас у всех есть темная сторона, ну не могу я быть такой строгой к автору )
23.03.18 13:06
-
Да я тоже не строга )) Но и не собираюсь ей писать , какая она бедная несчастная и так далее. Чтобы она еще больше в это погрузилась ( в некрасивое и деструктивное)) Потому, что она очень даже счастливая , есть любящие и мама и папа и сестра и даже мачеха беззлобная. И в 17 лет можно понимать , что к маленьким больше внимания.
23.03.18 13:44
-
-
-
Ellis_@"В 17 лет как раз надо уже уметь принимать повороты жизни" - многие не умеют это и 67...((
23.03.18 12:56
-
-
KoshkaНа мой взгляд, Вы сегодня чересчур строго отнеслись к девушке. Как раз в этом возрасте идёт не бессмысленный подростковый бунт, а начинается понимание себя, своих целей, своего места в жизни. И девушка правильные проблемы поднимает (в отличие от двух недавних писем, где девушки постарше доказывали "взрослость" косметикой, играми и мальчиками). Если героиня письма - недолюбленный ребенок, ей нужно осознать это и строить свою жизнь с учётом фактов, тогда разочарований будет меньше. Но это я рассуждаю, как тетка с жизненным опытом, да.
23.03.18 13:47
-
Кошка , я рассуждаю с позиции , что героиня "долюбленный" ребёнок. не вижу в её письме ничего , указывавшего на обратное . Кроме "она однажды сказала, что это я виновата в том, что ее жизнь разбита " И этот факт можно списать на усталось матери , стресс и всё что угодно . И было это 10 лет назад.
23.03.18 14:59
-
KoshkaА она чувствует иначе. Имеет право.
23.03.18 15:24
-
Ну я же не отнимаю её право. Я высказываю своё мнение, как и все здесь.
23.03.18 15:31
-
-
-
-
-
ДжейСогласна. Только за принятием собственных эмоций должен идти следующий этап — принятие чувств окружающих
23.03.18 14:11
-
-
Проходя мимоНиночка! Научись не терзаться, что чего-то нет, а радоваться и благодарить судьбу за то, что есть. Поверь, тебе уже дано многое. Оглянись вокруг: сколько одиноких озлобленных взрослых, сколько заброшенных детей. А у тебя есть близкие, которые тебя любят, пусть и не выражают это так бурно, как в прошлом, когда ты была ребенком. Быть счастливой - не значит, иметь ВСЕ. Это значит уметь ценить то, что есть.
23.03.18 11:41
-
КУ Юрия Короткова есть рассказ хороший "Седой".Вот пусть автор почитает.
23.03.18 11:36
-
ПрелестьЕсть и мама и папа и сестра. И все тебя любят. Такую какая ты есть. А есть ты завистливая эгоистка. Все тебе не так. Не гневи Бога. А то и это потеряешь. Люби всех сама! Родных и близких мы обязаны любить и прощать. Этим и займись.
23.03.18 11:06
-
Ellis_@Хорошая новость в этом всём такая, что тут очень-очень много будет реально зависеть от тебя самой. Это уже 90% успеха. У тебя выбор - как относиться к ним. Можно истекать злобой к этой ни в чём невиноватой девочке, которая лет через 20 будет взрослой женщиной, с такой же как у тебя фамилией - сестрой. Вы одна кровь, у вас общий отец. А можно относиться к ней как к сестре, а к семье отца как к дому, где у тебя есть родные люди. Конечно, это поначалу сложно, нужно побороть негатив, зависть. Но, можно сказать, Бог дал тебе задание. Урок для души. Кто победит? Зависть или любовь? Отец опекает ее, потомучто она маленькая. Вот у меня 2 родные дочки, с младшей больше возни, потомучто старшая уже взрослее, самостоятельнее. Поиграй с сестрой, погуляй с ней. Знаешь, как маленькие девочки обожают старших девочек? Ты будешь для нее очень значимой. А то что мама говорит - ну, печально, но она глубоко несчастлива, может ты когда-нибудь поймёшь, почему. Всегда хорошо, когда есть люди, которые тебе рады. Не надо от них отказываться, цени их, помни о них. Так что, делай выбор.
23.03.18 11:01
-
Ellis_@Я в универе дружила с девушкой, она из Ташкента была. На 12 лет меня старше, очень-очень красивая и талантливая. Она настолько красива, что мы когда ходили по городу, на нее заглядывались даже женщины)) Глазища зелёные огромные, ресницы длинные, кожа смуглая, стройненькая. Типаж Орнеллы Мути. Ее папа был заслуженный тренер по лёгкой атлетике, и он тренировал детей в Ташкенте. Оле было 6 лет, когда родители развелись. У папы 2-ой брак, родилась дочь. И папа уделял 2-ой дочери очень много внимания. Тренировки, поездки, подарки. Алименты платил, помнил о старшей, но это была другая порция любви и внимания. И уже будучи взрослой, Оля очень болезненно вспоминала об отце и сводной сестре. Так как Оля живёт в Кракове с юности, а младшая сестра в Ташкенте, они не общаются. Чужие люди. И вроде что такого, всё у нее было, и сейчас живёт в достатке и любви. Муж ее любит, дочка красавица, дом, путешествия, всё есть. Но это какая-то пустота, которая остаётся у детей, если они не чувствуют любви родителей. Она в юности мстила парням, любила над ними поиздеваться немножечко, скажем так. У девочек, которые купаются в родительской любви, таких замашек как правило, нет. К счастью, у нее прекрасный муж, это очень ее успокоило.
23.03.18 11:29
-
-
100%Нина, не слушайте маму. Не вы виноваты в их разводе, а они сами и не хотят брать ответственность за свои поступки и за свою жизнь. Ваш отец оказался более ответственным в этой ситуации. Согласна с Аленой, что у вас сейчас банальная ревность старшей сестры. Это бывает у многих и редко обусловлено реальными обстоятельствами, то есть проблема существует только в вашей голове. И да, вам не хватает любви, но не извне, а внутри вас. Поверьте, все эти люди вокруг могут исчезнуть и вы останетесь одна, поедая себя изнутри из-за отсутствия любви. Я осталась без родителей в 10 лет с одной сестрой и дедушкой. Дедушка умер через 5 лет. И поверьте, я очень благодарна Богу, что у меня есть родная сестра. Сейчас она единственный мне родной человек. А вы свою сестру считаете проблемой. Поставьте себя в мою ситуацию. Вы и тогда бы не испытывали к ней положительных чувств? Начните с себя... научитесь сами испытывать любовь к окружающим, хотя бы к своей сестре. Поверьте, все изменится. К тому же вы скоро начнете строить отношения с противоположным полом, создавать свою семью, а если не научитесь испытывать любовь и не требовать ее от людей, то вас ждут большие проблемы.
23.03.18 10:02
-
хахахаБедный ребенок! Здесь вопрос не в папе и Нине, а в маме. Для ребенка с рождения самое главное - это мама, а папа так, "есть и есть". Если папы нет, по каким то причинам, то при хорошей эмоциональной связи с матерью отсутствие папы не катастрофа. Соответственно комплексов по этому поводу не вырабатывается, либо они менее выражены. Здесь налицо ситуация, когда маминой любви недостаточно. Самой разобраться в проблеме нашей ГГ вряд ли возможно, поэтому работа с психологом (скорее всего длительная) самое оно. А советы типа "люби себя и будет тебе щастье" в топку. Не умеет она себя любить, не может (((
23.03.18 09:53
-
ВераСоглашусь. Поэтому она тянулась к отцу, он больше высказывал тепло, мама тоже любит по своему, но и злится на себя больше, отыгрывается, это своего рода самозащита, пожалеть нужно, а кто это сделает лучше чем, не дочь. Хочется добавить банальность, но мудрая банальность. Нина, случайных людей не бывает. Космос, вселенная, бог, любовь, желание и вы появились.
23.03.18 10:02
-
-
ВераНиночка, девочка моя. Вы очень молоды. Но вам, милая, придется повзрослеть. Поверьте мне, пожалуйста, мама вас любит, а сказала это в сердцах, досадуя на свою неустроенную жизнь, в которой, естественно нет вашей вины. И она это знает, так мы - взрослые (глупые!) устроены...простите ее, поймите своим молодым девичьим сердцем ее, оказывайте ей внимание вы, заботу. Как ты, мам? - спросите неподдельно. Ей в разы сложнее. В папином сердце, снова верьте мне, вы есть. В силу возраста ваша сестричка получает больше внимания. Не ревнуйте. Полюбить постарайтесь ее, вам легче будет. Жена отца, не исключаю, вас плохо воспринимает, жестко сказать - не любит. Она м не должна, соперничество, борьба за любовь вашего отца. Не обращайте внимания. Будьте ей благодарны за сестру. Ниночка, учитесь отдавать. Понимаю, вы молоды, вам трудно это поднять, если природной не дана доброта. Но переборите негативные чувства, вырашивайте в себе любовь. Всем будет легче. Вы раннимы В силу возраста своего, не принимайте близко грубость, если таковая здесь вам покажется.
23.03.18 09:53
-
KoshkaМилая девочка, не так все у Вас плохо, и отец, и мать заботятся о Вас. Попробуйте им прямо сказать, ведь они могут стесняться лишний раз обнять выросшую дочь, погладить по голове и т.д. Вы не виноваты, конечно, в каких-то там "бедах", не надо принимать сказанное в сердцах глупое слово, можно с мамой поговорить, о том, как это ранило Вас, что до сих пор болит. Папино уважение и признание можно заслужить, общаясь, играя с сестренкой. У Вас впереди - самостоятельная жизнь, на будущее Вам урок - не повторять ничьих ошибок, не рожать случайно.
23.03.18 09:33
-
KoshkaИ ещё добавлю, не надо грызть себя за то, что не удается полюбить кого-то. Любовь - не обязанность. Иногда достаточно обычного уважения и внимания.
23.03.18 10:06
-
Она не себя грызёт за нелюбовь. Это её грызёт зависть к новой семье отца , и к тому, что у отца появилась ещё одна дочь. А ты права ниже , это могло бы быть радостью и ей - стать сестрой , близким человеком. Тем более, что со стороны новой жены нет препятствий.
23.03.18 10:10
-
-