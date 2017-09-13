Я просто игрушка в его руках?

Алена

Милана, не он тобой пользуется, а ты даешь ему возможность тебя использовать. Две большие разницы. Он не говорил и не говорит тебе о любви. Он не строит планов в отношении тебя. Он прямым текстом тебе сказал, что не женится, поскольку «поздно встретил». Я тебе даже больше скажу – из этих витиеватых признаний можно сразу делать вывод, что он очень криво, но попытался тебе сообщить, что ты для него, точнее, для создания семьи с его участием, старая. Думаю, пришел он к этому выводу не без помощи родных, поскольку обычно мамы и папы жаждут внуков, а узнав, что 30-летний «мальчик» общается с 38-летней «теткой», испугались, что от тебя могут внуков и не дождаться (живут же не в Москве, где сейчас каждая вторая в роддоме – «тетка», которой больше 35. Так что, у тебя, по идее, глаза должны быть открыты на характер ваших отношений – секс без обязательств, и только. А то, что ты пытаешься выдумать нечто большее – это уже твои, а не его проблемы. Воспринимай его слова буквально: не женится, поздно встретил. А дальше уже решай – нужен тебе он только для секса, тогда используй мальчика по назначению. Если тебе одного секса не достаточно для счастья – завязывай с такими отношениями. Как отшивать парней, надеюсь, еще не разучилась. Еще момент: подумай на всякий случай о том, что парень действительно может морочить тебе голову, чтобы его сестра жила у тебя бесплатно, например.