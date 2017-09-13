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Я просто игрушка в его руках?


Встречаюсь с мужчиной – ему 30 лет, мне 38. Отношения длятся 3 месяца, интимные отношения на высоте, все время хочет меня, с его слов. Друг-друга понимаем хорошо. Но, листая сайты, куда он заходил, выяснила для себя очень плачевную ситуацию: он часто заходит на порносайты, сайты знакомств, в том числе, секс знакомств, и задавал вопрос «можно ли любить двух женщин одновременно». Также нашла открытку с текстом «Самой любимой девушке, как без тебя скучаю», хотя в то время мы были вместе и дня рождения у меня не было. В общем, открытку он адресовал не мне. Также часто заходит в ВК, но мне не пишет, может ночью зайти на пару секунд, видимо, читает сообщения. О будущем не говорит, о любви тоже. Говорит, что скучает и хочет, по скайпу общаемся, видно, что скучает и рад общению. Ревнует сильно и контролирует каждый мог шаг. Но недавно обронил фразу, что жаль, что не встретил меня раньше, иначе бы женился на мне. Все это наводит на мысль, что я просто игрушка в его руках, и он несерьезно ко мне относится. Единственная причина, по которой общается со мной - это из-за своей младшей сестры, что у меня живет, она студентка. Я живу в Москве. Он – с родителями в другом городе.
Милана,
Москва, 38 лет
13.09.17
Я просто игрушка в его руках?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Милана, не он тобой пользуется, а ты даешь ему возможность тебя использовать. Две большие разницы. Он не говорил и не говорит тебе о любви. Он не строит планов в отношении тебя. Он прямым текстом тебе сказал, что не женится, поскольку «поздно встретил». Я тебе даже больше скажу – из этих витиеватых признаний можно сразу делать вывод, что он очень криво, но попытался тебе сообщить, что ты для него, точнее, для создания семьи с его участием, старая. Думаю, пришел он к этому выводу не без помощи родных, поскольку обычно мамы и папы жаждут внуков, а узнав, что 30-летний «мальчик» общается с 38-летней «теткой», испугались, что от тебя могут внуков и не дождаться (живут же не в Москве, где сейчас каждая вторая в роддоме – «тетка», которой больше 35. Так что, у тебя, по идее, глаза должны быть открыты на характер ваших отношений – секс без обязательств, и только. А то, что ты пытаешься выдумать нечто большее – это уже твои, а не его проблемы. Воспринимай его слова буквально: не женится, поздно встретил. А дальше уже решай – нужен тебе он только для секса, тогда используй мальчика по назначению. Если тебе одного секса не достаточно для счастья – завязывай с такими отношениями. Как отшивать парней, надеюсь, еще не разучилась. Еще момент: подумай на всякий случай о том, что парень действительно может морочить тебе голову, чтобы его сестра жила у тебя бесплатно, например.

  • Сергей

    Милана, честно говоря, я не понял в чем вопрос. Ты встречаешься с молодым человеком по обоюдному согласию. Никаких предварительных условий вы друг другу не ставили, обещаний не давали. Так с чего вдруг ты решила, что он должен иметь какие-то серьезные планы в отношении тебя? И почему у молодого, активного мужчины, не может быть других подруг и интересов? Да и знакомы вы всего три месяца. Полагаю, что предъявлять какие-то претензии в данном случае - неправильно. Вот если бы ты сразу сказала, что просто для секса заводить отношения не будешь, если бы предупредила парня, что рассчитываешь на серьезное продолжение, тогда да. Что же делать сейчас? Я бы предложил задуматься, что тебе на самом деле нужно. Понятное дело, что с данным представителем сильной половины человечества, поход в ЗАГС не состоится. Это он тебе прямым текстом сказал. Соответственно выбор за тобой. Например, ты можешь перестать с ним общаться в интимном плане, и искать постоянного партнера, чтобы не терять зря время. Если же, как любовник он тебя устраивает, и нет желания что-то кардинально менять, то просто перестань забивать себе голову ненужными вопросами и наслаждайся. Главное не забывай предохраняться и проси использовать презервативы. Ведь парень не монах, и что может подарить тебе кроме удовольствия – это только венеролог может сказать.

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