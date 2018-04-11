Я беременна и устала обслуживать семью мужа

Оксана, порой, самый лучший способ сделать что-то – это сделать это самому. Муж не имеет принципиальных возражений против переселения в отдельные апартаменты? Начинай их искать сама и ставь перед фактом. Вот, такая ты молодец: вы говорили, он был не против, но у него не было сил и времени на поиски, и ты взяла инициативу в свои руки. Зачем? Потому что тебе: а) становится все тяжелее тянуть большое хозяйство, в котором тебе никто не помогает; б) ты стала больше уставать и тебе нужен покой и тишина, ведь ты беременна; в) ты опасаешься за малыша, ведь нетрезвый дядя может ему навредить, не подумав; г) ты сама боишься и нервничаешь, а тебе это вредно. Моешь найти еще массу аргументов, если хочешь. Или просто говори мужу, что ты устала и что тебе нужна полноценная семья, а не общежитие. И будь настойчива.

Альтернативный вариант – начинай жить, как в общежитии. То есть, перестань всех обслуживать. Они «свиньи»? Не беги убирать за ними. В конечном счете, у всех людей индивидуальные понятия о том, что такое «чистота», а что такое «свинота». По твоему письму трудно судить о том, насколько все плохо. Может, это ты слишком зациклена на чистоплотности, а кому-то пара грязных тарелок в мойке – не великая боль, пусть лежат? У меня был такой пример, когда люди жили в своем хорошо, никому не мешали – в конце концов, беспорядок в доме – личное дело каждого. А близкие смотрели на них со стороны и удивлялись «бардаку» в квартире. Просто так может получиться, Оксана, что ты зашла на чужую территорию и пытаешься навязывать людям свои правила жизни. Люди с тобой не спорят, но и принимать эти условия не хотя, а ты все никак не успокоишься. То есть, ты думаешь, что действуешь во благо всем жильцам дома, но твои усилия не ценят. А на самом деле то, что ты делаешь по дому, никому, кроме тебя не нужно.