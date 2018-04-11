Я беременна и устала обслуживать семью мужа
Мне 20 лет, полгода как замужем, мужу 27, живем у его мамы уже полтора года, также с нами живет старший брат мужа. Свекровь относится ко мне хорошо, как и я к ней, отношения с братом мужа тоже нормальные. Но как же мне надоело жить и тянуть на себе семью из 4х человек, а не из двоих. Муж не хочет думать самостоятельно, ведь ему это просто незачем - мама рядом, жена рядом, все скажут, расскажут, покажут и пнут, если понадобится. Недавно я ушла в декрет, теперь сижу дома, денег, естественно, не зарабатываю. Еду на все семейство покупаем только мы с мужем, квартиру оплачиваем тоже мы. Все деньги уходят только на то, чтобы прокормить семью мужа, уже не помню, когда последний раз покупали что-то для себя, или могли куда-нибудь сходить, на это просто не хватает денег.
Как убедить мужа съехать от свекрови и жить отдельно? Он не особо против, но бывает, что его брат периодически уходит в запой, и муж не хочет оставлять маму вдвоем с ним. Я понимаю мужа, он беспокоится за маму, но в тоже время понимаю, что его мама и брат - два взрослых человека, не больные, работают, и они могут самостоятельно жить без нас. А так им очень удобно. А я устала убирать за ними, стирать, готовить (а они те еще свиньи). Не раз заходил разговор с мужем о переезде, но все время что-то мешало. Скоро родится ребенок, и будет у нас семья не 4, а 5 человек. А по факту я хочу нормальную семью: я, муж и наш малыш.
Тула, 20 лет
11.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Оксана, порой, самый лучший способ сделать что-то – это сделать это самому. Муж не имеет принципиальных возражений против переселения в отдельные апартаменты? Начинай их искать сама и ставь перед фактом. Вот, такая ты молодец: вы говорили, он был не против, но у него не было сил и времени на поиски, и ты взяла инициативу в свои руки. Зачем? Потому что тебе: а) становится все тяжелее тянуть большое хозяйство, в котором тебе никто не помогает; б) ты стала больше уставать и тебе нужен покой и тишина, ведь ты беременна; в) ты опасаешься за малыша, ведь нетрезвый дядя может ему навредить, не подумав; г) ты сама боишься и нервничаешь, а тебе это вредно. Моешь найти еще массу аргументов, если хочешь. Или просто говори мужу, что ты устала и что тебе нужна полноценная семья, а не общежитие. И будь настойчива.
Альтернативный вариант – начинай жить, как в общежитии. То есть, перестань всех обслуживать. Они «свиньи»? Не беги убирать за ними. В конечном счете, у всех людей индивидуальные понятия о том, что такое «чистота», а что такое «свинота». По твоему письму трудно судить о том, насколько все плохо. Может, это ты слишком зациклена на чистоплотности, а кому-то пара грязных тарелок в мойке – не великая боль, пусть лежат? У меня был такой пример, когда люди жили в своем хорошо, никому не мешали – в конце концов, беспорядок в доме – личное дело каждого. А близкие смотрели на них со стороны и удивлялись «бардаку» в квартире. Просто так может получиться, Оксана, что ты зашла на чужую территорию и пытаешься навязывать людям свои правила жизни. Люди с тобой не спорят, но и принимать эти условия не хотя, а ты все никак не успокоишься. То есть, ты думаешь, что действуешь во благо всем жильцам дома, но твои усилия не ценят. А на самом деле то, что ты делаешь по дому, никому, кроме тебя не нужно.
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Сергей
Оксана, на мой взгляд, если твой муж «не особо против», но при этом сам ничего не предпринимает для того, чтобы съехать от родителей, то ты можешь сама всё организовать. Твоему супругу, действительно, скорее всего, просто удобно жить там, где он привык, и особо напрягаться в отношении смены места жительства никакого желания нет. А раз так, то и уговаривать практически бесполезно. Тут или устраивать истерики и в ультимативной форме требовать немедленно начинать заниматься проблемой, либо брать процесс в собственные руки. И поскольку доводить дело до крайностей ты, видимо, не хочешь, значит, начинай искать жильё сама. Мужу же сообщи о том, что приступила к поиску, и привлекай его к выбору вариантов.
В отношении обоснования необходимости отъезда, смело можешь говорить о том, что маленькому ребенку лучше жить там, где не так много людей. Это не только для него. Это и для окружающих полезнее. Ведь крики малыша, которые обязательно будут, причем не только дневные, но и среди ночи, могут привести к нарастанию негативного отношения со стороны родственников. Вряд ли сейчас кто-то всерьез понимает, что такое плачь младенца до утра. Свекровь уже давно забыла, а вы и не знали каково это. Поверь – ничего приятного не будет. В результате начнутся ссоры, упреки. И до чего может дойти противостояние измотанной молодой мамы и свекрови, вынужденных жить под одной крышей – лучше не проверять. Кроме того, запойный брат мужа – это тоже не лучшая компания во всей складывающейся ситуации. Мало ли что ему может в голову ударить. Лучше не рисковать.
Также честно скажи, что убирать за таким количеством людей и при этом заниматься ребенком ты, скорее всего, будешь не в состоянии. И если молодому человеку нужна жена, а не что-то страшное, прозрачное и шатающееся, а также если он не хочет получить огромное количество скандалов и, в результате, дойти до развода, то вопрос с переездом нужно решать, как можно скорее. Надеюсь, у вас хватит взаимопонимания и взаимного уважения, чтобы
Обсуждение 4
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ЕваИнтересная политика оплаты коммуналки и еды - а с чего вдруг ни свекровь,ни брат не участвуют в их оплате? Здесь надо ставить вопрос ребром и давить на мужа. Иначе это болото может засосать очень надолго и не выберетесь потом.
11.04.18 02:17
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ВианаИнтересная математика выходит. Автор, а Вы уверены, что оплата коммуналки + прокорм двух лишних ртов отнимает денег больше, чем будет отнимать съем жилья?
11.04.18 02:13
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ГлорияТам они хотя бы только за себя платить будут и жить спокойно, а свекровь с братом- два нахлебника еще и нервы мотать будут
11.04.18 02:22
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