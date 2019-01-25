Хочу замуж, но уже много лет совсем одна

Вера, я бы посоветовал для начала определиться с желаниями. Видишь ли, если до такого возраста у тебя не появилось потребности в общении с противоположным полом, если ты привыкла жить в своем Мире, то могут быть большие проблемы с созданием чего-то нового просто потому, что ты этого, на самом деле, не хочешь. Ведь другой человек – это неизбежно другие взгляды, «не правильные» действия, нарушение устоявшихся правил поведения. А еще придется менять собственные привычки, подстраиваться под чьи-то желания, да просто привыкать к тому, что рядом имеется чужой человек, разбрасывающий где ни попадя свои вещи, храпящий, какающий, писающий и при этом забывающий опустить сиденье унитаза или вообще его не поднимать. Может быть и многое другое, к чему очень непросто привыкнуть даже в молодости, не говоря уже про достаточно зрелый возраст. Нет, я понимаю, что, возможно, родственники давят, общественное мнение настаивает. Но ты уверена, что тебе всё это нужно?

Боюсь, в подобных обстоятельствах даже большая влюбленность помрет в корчах довольно быстро и качественно, не успев оформиться ни во что более-менее пристойное. Ведь придуманный идеал – это одно, а реальный человек – совершенно другое. Может, лучше не будить лихо и жить как привыкла? Ну зачем затевать весь этот цирк, ломать себя, если через пару недель все равно не выдержишь, всех пошлешь, и вернешься в привычное болото? Если же все-таки хочется попробовать, то я бы предложил начать с самой себя. Начни менять привычный образ жизни. Обратись к косметологу, сходи к стилисту, замени гардероб. Стань другой чисто внешне. Затем обязательно начни ходить в зал и найди активное хобби, в котором будет большое количество общения с новыми людьми. Еще будет неплохо сходить к психологу и поработать над имеющимися, скорее всего, детскими проблемами. В общем, если хочешь, чтобы изменился Мир, меняйся. Становись активной, общительной, самостоятельно и нравящейся самой себе. Тогда и прежние императивы, вроде того, что ты не нравишься тем, кто нравится тебе, станут не актуальными.