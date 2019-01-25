Хочу замуж, но уже много лет совсем одна
Подскажите, как мне быть? Мне 29 лет, у меня нет ни мужа, ни парня. Я живу без отношений и мужчины уже много лет, и самое страшное, что я привыкла. И удивительно, что недавно влюбилась в коллегу, которого знаю давно. Я даже как-то расцвела, настроение другое стало. Но постеснялась сделать шаг. Думала, что не воспримет меня. Я не нравлюсь тем, кто мне нравится. Мне уже пора выйти замуж и завести детей. Я этого очень хочу. Но я не привыкла к отношениям, я даже не знаю как это – ходить на свидания. Паника уже 3 года по поводу одиночества. А ничего не выходит. Что мне посоветуете? Есть ли шанс у отчаявшегося человека найти любовь и создать семью?
Мнения наших экспертов
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Алена
Вера, заведи собаку. Я серьезно. Во-первых, избавишься от паники по поводу одиночества. Во-вторых, появится новый смысл в жизни. В-третьих, и это самое удивительное и приятное, - появится новый круг знакомств. Увлечешься проблемами своего четвероногого, начнешь общаться с такими же увлеченными, обсуждать, встречаться, вместе гулять и прочее. Это меняет жизнь. А в твоей ситуации, когда ты «забыла, как ходят на свидания», это тем более важно. Честно, я в свое время воочию убедилась в том, что наличие собаки может кардинальным образом изменить жизнь. Моя подруга детства встретила своего будущего мужа, благодаря своей собаке. На форуме собачников одной породы образовалось несколько семейных пар, благодаря собакам. Я встретила лучшую подругу тоже благодаря собакам. Так что, это, действительно, верный способ круто поменять все в своей жизни.
Если собака – не вариант, найди себе интересное хобби. Такое, чтобы не приходилось сидеть в четырех стенах в обнимку со своим одиночеством. Любые виды спорта, где есть работа в команде, в связке. Любые виды активного отдыха, где невозможно все делать одной, - и вот, ты уже точно не будешь одна. В общем, меняй свой привычный уклад жизни. Других рецептов нет.
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Сергей
Вера, я бы посоветовал для начала определиться с желаниями. Видишь ли, если до такого возраста у тебя не появилось потребности в общении с противоположным полом, если ты привыкла жить в своем Мире, то могут быть большие проблемы с созданием чего-то нового просто потому, что ты этого, на самом деле, не хочешь. Ведь другой человек – это неизбежно другие взгляды, «не правильные» действия, нарушение устоявшихся правил поведения. А еще придется менять собственные привычки, подстраиваться под чьи-то желания, да просто привыкать к тому, что рядом имеется чужой человек, разбрасывающий где ни попадя свои вещи, храпящий, какающий, писающий и при этом забывающий опустить сиденье унитаза или вообще его не поднимать. Может быть и многое другое, к чему очень непросто привыкнуть даже в молодости, не говоря уже про достаточно зрелый возраст. Нет, я понимаю, что, возможно, родственники давят, общественное мнение настаивает. Но ты уверена, что тебе всё это нужно?
Боюсь, в подобных обстоятельствах даже большая влюбленность помрет в корчах довольно быстро и качественно, не успев оформиться ни во что более-менее пристойное. Ведь придуманный идеал – это одно, а реальный человек – совершенно другое. Может, лучше не будить лихо и жить как привыкла? Ну зачем затевать весь этот цирк, ломать себя, если через пару недель все равно не выдержишь, всех пошлешь, и вернешься в привычное болото? Если же все-таки хочется попробовать, то я бы предложил начать с самой себя. Начни менять привычный образ жизни. Обратись к косметологу, сходи к стилисту, замени гардероб. Стань другой чисто внешне. Затем обязательно начни ходить в зал и найди активное хобби, в котором будет большое количество общения с новыми людьми. Еще будет неплохо сходить к психологу и поработать над имеющимися, скорее всего, детскими проблемами. В общем, если хочешь, чтобы изменился Мир, меняйся. Становись активной, общительной, самостоятельно и нравящейся самой себе. Тогда и прежние императивы, вроде того, что ты не нравишься тем, кто нравится тебе, станут не актуальными.
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Тыковка / 25.01.19 03:01За 30 лет на вас не клюнул ни один извращенец? Альфонс? Или собиратель женских сердец? Ни один мало мальский самец??? оО... в Астрахани мужчины повымирали??
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Тыковка / 25.01.19 00:54Я уже представляю себе: квартирка метр на метр, работа с 8 до 6, не хватает только собаки, желательно бойцовской породы!! Я знаю одну пару, которые не знали кому после развода оставить эту собаку, траты на неё огромные))
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Никольски / 25.01.19 00:38Сергей милашка! Стань другой чисто внешне. Тут надо становиться другой внутренней!