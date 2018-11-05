Хочу своего начальника-американца
Хочу мужчину. Он – самый лучший на земле. Мне кажется, увлечение похоже на болезнь. Хочу быть с ним, хочу ему рожать детей, хочу с ним жить, путешествовать, хочу с ним готовить завтрак. Моя беда в том, что он меня не замечает и не знает о том, что я очень его люблю. Я не знаю, как мне себя вести. Не знаю, как его завоевать. Он думает, что я просто коллега по работе.
Он успешный, красивый, новый руководитель из США. Работает у нас по контракту. Он официально не женат. Есть ребенок. У меня тоже есть ребенок. В разводе. Он очень популярен. И едва приехал – на него идет охота. А я проигрываю, конечно, т.к. мне почти 40 и в разводе. Его атакуют девушки от 22 лет... Ему 40. Работаю над собою. Живу своей жизнью. Работаю с ним тоже много. Стараюсь держать себя в руках. Может, только иногда чуть-чуть краснею... Что мне делать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Честно говоря, не думаю, что хотя бы у кого-то из «охотниц» на твоего руководителя есть шансы. Причин много. Первая – тот факт, что он официально не женат, не означает, что он свободен. Ему 40 лет, у него есть ребенок. Вполне возможно, что у него прекрасные гостевые отношения с матерью этого ребенка, либо они состоят в свободных отношениях, давая друг другу возможность заниматься карьерой так, как удобно. Но навряд ли твой шеф сейчас в поиске. Разве что на одну ночь.
Второй момент. Слава о «русских девушках», мечтающих выйти замуж за иностранца, уже давно долетела до самых отдаленных мест планеты, так что, твой шеф прекрасно понимает, с чем связан ажиотаж вокруг него. Опять же, у него есть варианты: пользоваться моментом (бесплатный секс без обязательств), либо оставаться профессионалом. Я думаю, победит второй вариант. Еще и потому, что на той волне борьбы с харассментом, что сейчас поднята в США, любой мужчина десять раз подумает, прежде, чем рискнет завести служебный роман.
Третий момент. Да, увы, но у тебя что-то перемкнуло в голове, если ты готова рожать детей от мужчины, о котором ты знаешь только то, что он красив, умен, обеспечен работой и имеет паспорт гражданина США. Вы – продукты двух разных культур. Ты ничего не знаешь о его привычках, традициях, взглядах. Тебе кажется, что это ерунда. Но на самом деле стоит просто почитать форумы, на которых общаются жены иностранцев чтобы понять, как сложно бывает притереться друг к другу и принять друг друга на социокультурном уровне. «Там» нет ни нашего «хлебосольства», ни нашего «панибратства», у нас, в отличие от них, к примеру, люди без проблем нарушают личное пространство друг друга, а там это не принято. Да вообще много на что мы смотрим по-разному. И это ни плохо, ни хорошо, пока мы не пытаемся жить вместе. Пока мы просто дружим и общаемся. Но семья – это совершенно другой уровень взаимодействия. И тут надо учитывать, насколько вы совместимы и готовы идти на взаимные уступки. Что ты знаешь о нем, чтобы быть уверенной в том, что он – мечта всей твоей жизни? Полагаю, ничего. Ты взяла картинку, дорисовала в своем воображении все, чего в ней недоставало и мысленно уже вышла замуж и нарожала детей.
Могу дать только один совет: выбывай из гонки за его тело. Перестань думать о нем как о лучшем кандидате в мужья, из всех, что у тебя были. Попробуй видеть в нем начальника и коллегу. Поставь в свой приоритет работу и рабочие достижения. И общайся с ним без выкрутасов и попыток намекнуть ему на то, что ты хотела бы большего. В этом случае у тебя будет шанс получить его уважение и дружбу. И узнать его лучше. В противном – он просто будет видеть в тебе охотницу и начнет сторониться.
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Сергей
На мой взгляд, завоевать внимание данного мужчины тебе не светит. И, чтобы не тратить зря нервы и время, очень советую признать данный факт и прекратить заниматься ерундой. Нет, понятное дело, что тебе очень хочется заиметь под боком такого принца на белом коне. Однако, давай будем честными, кроме того, что он начальник, приятный внешне и вообще приехал из сказочной Америки, ты о мужчине ничего толком не знаешь. Ты не в курсе, каков он в быту, в реальной жизни. Ты даже не знаешь одинок ли он. То, что официально не женат – это ничего не значит. Кроме того, у дяденьки имеется богатый выбор более молодых и не обремененных «довесками» почитательниц. Да и внешне ты ему не особо пришлась, раз тебя до сих пор не замечают.
В этой связи лучше не рассматривать данный экземпляр, как возможного партнера. Нервы целее будут. Так что успокойся, и не строй иллюзии. А вот познакомиться и стать его приятельницей очень даже можно. Ведь у мужчины могут быть друзья, родственники, которые ищут себе вторую половину. Вот и попробуй сблизиться с этим «небожителем», но без разного рода далеко идущих планов на него лично. Как это сделать? Для начала стань внимательнее и оказывай помощь в мелочах. Прояви себя в работе, чтобы заметили. Дальше постарайся стать человеком, к которому можно обратиться за советом или помощью, и у которого нет на лбу вывески «на все согласна, только возьми меня замуж». Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Ваше мнение 18
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Элфи Крекс / 05.11.18 14:33А вы для начала найдите возможность просто поговорить с человеком, но не про то, что вы хотите ему завтраки готовить, трусы стирать, носки штопать и родить двух мальчиков и двух девочек. У вас ребёнок и у него ребёнок. Поговорить на эту тему. Школа, сходство, различие, у нас принято то- се, а у вас? Детская тема неисчерпаема. Расспросить его про быт. Вот, дескать, никогда не была в Америке, никогда не было знакомых американцев, у нас принято считать ( Алену процитируйте или ещё какое- нибудь расхожее мнение), а как на самом деле? Что у вас читают? Что принято есть на завтрак? Как проводят отпуск? Послушайте, что он говорит и как - вежливо- отстраненно или заинтересованно, от этого и пляшите.
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Джей / 05.11.18 13:49Че т какая-то каша из детей, завтраков , а сверху 40 лет :-) :-) при чем тут возраст при такой каше в голове, непонятно :-) :-) не расстраивайтесь героиня, судя по письму, Вам — 20:-) так что, по Вашей логике, у Вас все шансы :-) :-) :-)
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Никольски / 05.11.18 11:45Да.Удивительно. Как много желаний на незнакомого человека. Кстати, почему только завтрак готовить? Есть еще обед и ужин. И куча всего в семейной жизни.Возможно, Вы влюблены в кого то , кто внутри Вас и к этому человеку не имеет отношения вообще. По этому и бредите про " завоевать" и "охота". Это охотник и его жертва. Тут не про любовь совсем. Осторожно, говорят , что " розовые очки бьются стеклами внутрь", а у Вас ребенок.
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Прелесть / 05.11.18 10:55Ещё одна глупая мысль. Я разведена и мне 40. Принцы женятся на женщинах старше и развебенных. И не один причём.. Не Ваше. И весь ответ. Ваше может быть лучше даже. Но Вы же себе внушили, что именно он лучший на Земле. Не возомни себе кумира. И главное себя так не принижайте. Короче забудьте. Вы не с той начинкой мечтаете.
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Прелесть / 05.11.18 10:50Абсолютно безнадёжно, если он Вас не замечает. Не Ваше. И Вы не его. Завоёвывать мужчину смешно. И глупо. Забудьте.
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лаки / 05.11.18 09:42у меня сегодня циничный своет - заведите любовника, чисто для секса, возможно вам элементарный недотрах, сорри, мозг туманит) когда вы будете этим насыщены, то и американец быдет более реальным выглядеть, да и завлекать его будет проще)) такие операции требуют здравого подхода и холодной головы) а у вас туман один сереневый и временное оглупление на фоне влюбленности))
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Koshka / 05.11.18 09:33На работе надо думать о работе. Есть хорошая русская пословица о двух зайцах. И да, у мужчины есть глаза и мозги, если бы Вы ему понравились, он бы сообразил пригласить Вас вне рабочего времени показать ему городские достопримечательности и все такое.
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Солярская / 05.11.18 08:32Быть замеченой в вашем случае возможно если вы суперспециалист, незаменимый и редкий. Демонстрируйте это. Упивайтесь своим совершенством. Пусть у вас горят глаза. Отдавайтесь работе чуть больше чем остальные. Тогда есть шанс. То ли быть одной из ряда одинаковых мукл, то ли интересным человеком по жизни...
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Солярская / 05.11.18 08:40А вообще прекрасно - побыть влюбленной некоторое время. Пусть даже и безответно. Я вот так сходу безбашенно влюбиться в кого-то не смогу теперь уже. Слишком много анализирую)))
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Koshka / 05.11.18 09:35А ему, возможно, нравятся балерины, а не конкурентки на его поле.
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Солярская / 05.11.18 09:40Да, вполне. Ну не стать ей балериной))) и космонавтом не стать))) ну пусть сидит незамеченной фиалкой.
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krazy / 05.11.18 04:34хех, надеюсь из US - эт не один из плюсов? У нас тут американцы тусуются, я туда иногда мотаюсь. Вот реально, Канаду и канадцев (английскую часть, Квебек не мое) люблю намного больше. Хотя казалось бы какая разница? Но менталитет другой и на мой взгляд не самый приятный.
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Тыковка / 05.11.18 02:42Картинка к истори тоже супер
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Ник / 05.11.18 02:00Совет Сергея супер в этот раз.