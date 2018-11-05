Хочу своего начальника-американца

Честно говоря, не думаю, что хотя бы у кого-то из «охотниц» на твоего руководителя есть шансы. Причин много. Первая – тот факт, что он официально не женат, не означает, что он свободен. Ему 40 лет, у него есть ребенок. Вполне возможно, что у него прекрасные гостевые отношения с матерью этого ребенка, либо они состоят в свободных отношениях, давая друг другу возможность заниматься карьерой так, как удобно. Но навряд ли твой шеф сейчас в поиске. Разве что на одну ночь.

Второй момент. Слава о «русских девушках», мечтающих выйти замуж за иностранца, уже давно долетела до самых отдаленных мест планеты, так что, твой шеф прекрасно понимает, с чем связан ажиотаж вокруг него. Опять же, у него есть варианты: пользоваться моментом (бесплатный секс без обязательств), либо оставаться профессионалом. Я думаю, победит второй вариант. Еще и потому, что на той волне борьбы с харассментом, что сейчас поднята в США, любой мужчина десять раз подумает, прежде, чем рискнет завести служебный роман.

Третий момент. Да, увы, но у тебя что-то перемкнуло в голове, если ты готова рожать детей от мужчины, о котором ты знаешь только то, что он красив, умен, обеспечен работой и имеет паспорт гражданина США. Вы – продукты двух разных культур. Ты ничего не знаешь о его привычках, традициях, взглядах. Тебе кажется, что это ерунда. Но на самом деле стоит просто почитать форумы, на которых общаются жены иностранцев чтобы понять, как сложно бывает притереться друг к другу и принять друг друга на социокультурном уровне. «Там» нет ни нашего «хлебосольства», ни нашего «панибратства», у нас, в отличие от них, к примеру, люди без проблем нарушают личное пространство друг друга, а там это не принято. Да вообще много на что мы смотрим по-разному. И это ни плохо, ни хорошо, пока мы не пытаемся жить вместе. Пока мы просто дружим и общаемся. Но семья – это совершенно другой уровень взаимодействия. И тут надо учитывать, насколько вы совместимы и готовы идти на взаимные уступки. Что ты знаешь о нем, чтобы быть уверенной в том, что он – мечта всей твоей жизни? Полагаю, ничего. Ты взяла картинку, дорисовала в своем воображении все, чего в ней недоставало и мысленно уже вышла замуж и нарожала детей.

Могу дать только один совет: выбывай из гонки за его тело. Перестань думать о нем как о лучшем кандидате в мужья, из всех, что у тебя были. Попробуй видеть в нем начальника и коллегу. Поставь в свой приоритет работу и рабочие достижения. И общайся с ним без выкрутасов и попыток намекнуть ему на то, что ты хотела бы большего. В этом случае у тебя будет шанс получить его уважение и дружбу. И узнать его лучше. В противном – он просто будет видеть в тебе охотницу и начнет сторониться.