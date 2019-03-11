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Хочу назвать дочку очень необычным именем


У нас с мужем был уговор: я выбираю имя девочке. Повезло, у нас девочка. Наверное, понятно, что мне хочется выбрать не совсем уж распространенное имя, чтоб хотя бы в коллективе у ребенка не было 2-3 тезки, потому как я сама от этого всегда страдала. Более того, я уже лет 5 подряд представляю, что зову свою дочь «Дэйзи» (это моя уменьшительно-ласкательная форма от Доминики), но у подруги уже есть дочь Доминика (она «Ника» и даже «Домна»), плюс еще одну девочку с этим именем знаю, я даже немного огорчилась. Имя стремительно набирает популярность!

И вот... Не знаю, как это объяснить (списываю на гормоны и небольшую невменяемость по причине беременности), но почему-то мне пришло в голову имя... Даздраперма! Да, да, именно так. Ощущаю себя очень странно, ведь всегда смеялась с него, а теперь как-то даже... нравится мне оно. Понимаю, что это звучит как бред, но ведь есть же люди, называющие детей Салат-Латук – наверное, им и правда это «имя» нравится... я их сейчас немного понимаю.

Эта идея по поводу Даздрапермы у меня в голове сидит уже месяц с небольшим, мне даже позавчера приснилось, что в Свидетельстве о рождении это имя напечатано... Вот что делать? Абсолютно все (родственники, друзья) мои слова воспринимают исключительно как удачную шутку и попытку сохранить до рождения имя ребенка в секрете. вот я и думаю, как мне повезло, никто даже не парит мозг, и что же это будет – принесу я свидетельство о рождении, а там – и правда Даздраперма – Дэйзи, Дазя?.. Все просто разочаруются, наверное... Мне свекровь предложила как-то Дашу, но мне не нравится, слишком просто и распространенно... Да и какая Даша Дэйзи?..

Что скажете, осмелились бы вы назвать ребенка так? Понимаю, что в меня полетят помидоры, но я уже к чему угодно готова). Неужели ну НИКОМУ Даздраперма не нравится, мне интересно? Ведь называли же так...

Ксения, Россия, 24 года / 11.03.19
Хочу назвать дочку очень необычным именем

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ксения, лучше иметь 3-4 тезки в человеческом коллективе, чем среди собак. Погугли – Дейзи – очень распространенная собачья кличка. А с Даздрапермой девочке было бы гарантировано прозвище в стиле «Здравствуй, Сперма», потому что даже зная, что означает это имя (Да здравствует Первое мая), произносить его без буквы «с» будут не все. Однако, твоей дочери повезло: принятый в 2017 году закон запрещает называть детей неблагозвучными, нелепыми именами. Как раз с целью защиты детей от не совсем адекватных идей их родителей. Имя Даздраперма – это аббревиатура, так что, про него точно можно забыть, расслабиться и не портить отношения с родственниками. Ни в одном загсе тебе не дадут зарегистрировать ребенка ни Даздрапермой, ни Кукуцаполей. А еще, согласно тому же закону, при наличии у ребенка мамы и папы (если мама – не мать-одиночка) регистрировать имя следует по согласию обеих сторон. То есть, сделать мужу сюрприз тоже не выйдет. Можешь сразу переходить к плану Б.

    Нравится имя Дейзи – не вопрос, зови так свою дочь дома. Зачем тебе какое-то документальное разрешение для того, чтобы называть ее Дейзи? Пусть, это будет ее домашнее имя. А «в миру» можно назвать дочь Маргаритой, ведь имя Дейзи происходит от английского daisy – «маргаритка».

  • Сергей

    Ксения, лично мне всегда, еще с младшей школы, было жалко людей, которым не в меру «продвинутые» родители умудрялись столь серьезно испортить жизнь, всего лишь назвав каким-нибудь экзотическим именем. Нет, я понимаю, что у всех имеется желание как-то выделиться, выпендриться, но почему для этого надо пользоваться теми, кто от тебя зависит и ждет защиты? Ведь не может нормальный взрослый не понимать, что чем «оригинальнее» имя у человека, тем больше издевательств ему придется пережить, особенно в школьные годы. И далеко не факт, что такой опыт позволит закалить характер или как-то положительно повлиять на судьбу. Скорее как раз наоборот. Ведь «место под солнцем», люди начинают занимать еще в детском саду. Ну и какое из них достанется ребенку, над которым все смеются и издеваются? Вот и прячут, в результате люди свои настоящие, паспортные, имена, переделывая их во что-то более приемлемое. И возникает вопрос, стоило ли родителям ради этого огород городить?

    Так что в твоем случае, прежде чем что-то сверхоригинальное придумывать, подумай, какие возникнут последствия, в первую очередь для ребенка? Лично я ни на секунду не сомневаюсь, что именем Даздраперма, являющемся всего лишь сокращением от Да Здравствует Первое Мая, твоя дочь не станет пользоваться никогда и нигде. А вот проблем от такой маминой «инициативы» получит очень много. Мне даже сложно представить, какую часть этого «имени» не будут склонять и извращать в школе. И, просто поверь, никому в голову не придет подобное Социалистическое новообразование сокращать до Дейзи. Во-первых потому, что никакой связи между этими именами нет, ну, и еще потому, что Дейзи – это не наше имя, и никто в нашей школе использовать его не будет в любом случае. Так что твое желание дать якобы уникальное имя дочери приведет лишь к проблемам. Ведь она не кукла, которую можно назвать красиво и вычурно, на иностранный манер, и играть с подружками. Люди в этом плане гораздо более консервативны и стремятся все непонятное и непохожее упростить и привести к своей системе. А уж если есть возможность поиздеваться, то не упустят ни в коем случае. В результате, намыкавшись и настрадавшись, как только достаточно повзрослеет, твоя девочка сразу сменит этот политико-сезонный идиотизм на что-то более адекватное. А уж сколько она за все это время тебе «благодарностей» вознесет – и не сосчитать.

    Есть, правда, кое-что успокаивающее. Дело в том, что не так давно, наши власти, наконец-то, обратили внимание на идиотизм в области имен и запретили всякие извращения. Так что про Даздраперму или что-то подобное можешь забыть. Не разрешат тебе это имя вписать в свидетельство. А в остальном, еще раз советую думать не о том, что хочется тебе, а о возможных последствиях твоих шагов для ребенка. Ведь ты – мама.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
9
2


Ваше мнение 39  

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Лучшие комментарии

  • Лейа 11.03.19 00:13
    -
    15
    +
    Если вам очень хочется Дейзи, то так и надавите - Дейзи. Да, в англоязычных странах - это кличка для не собак даже, а коров, но у нас тоже собак разными Арнольдами называют. А драздаперма очень неблагозвучное имя, пожалейте ребёнка. / Если оно вам очень нравится, вы можете себе поменять в паспорте имя и всем будет хорошо
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  • Zavoronok 11.03.19 04:58
    -
    14
    +
    Когда впервые услышала "Даздраперма", подумала, что это болезнь венерическая. Потом мне объяснили, что это имя, сокращённо от "Да здравствует первое мая". Согласна с большинством - не портите жизнь ребёнку, себе имя смените, раз уж так нравится.
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  • krazy 11.03.19 01:04
    -
    13
    +
    Чисто в догонку, нафига детей в России звать нерусскими именами? Дейзи Сергеевна Пупкина. Звучит, че. Море ведь красивых, благозвучных русских имен.
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  • Солярская 11.03.19 07:45
    -
    13
    +
    Если письмо не фейк, то... Впервые встречаюсь с настолько разжиженными беременностью мозгами.
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  • Никольски 11.03.19 10:03
    -
    12
    +
    Предлагаю Велистра (Великая стройка) Лагшмивар (Лагерь Шмитта в Арктике) Вилена (Владимир Ильич Ленин) Да уж там Влавлапуа(Владимир Владимирович Путин). А можно ещё круче пукнуть. Просто взять и соединять разрознннные слоги в имена. Тыхоза, Нячику, Седавука. И так без конечности.)) Обхохотаться! Дези!!! Под этим псевдонимом много девиц лёгкого поведения и авторш "розовых" романов.)) Ну и собак конечно. Столько этих ваших Дези и Дездраперм бегает по улицам)) Встречалась мне одна армянская девушка. Родители её назвали Аскарида.!!! Это название глистов. Вот Вам уже и подружка)))
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  • Лара / 11.03.19 18:53
    -
    0
    +
    Неспроста "с мужем БЫЛ уговор", в прошедшем времени. Был да сплыл муж не кретин же, чтоб согласиться, хотя.. дитя ваше так и дело ваше
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  • Эмма, Ашдод / 11.03.19 15:23
    -
    2
    +
    Всю жизнь страдала от своего имени и продолжаю страдать, не портите ребенку жизнь, не будьте эгоисткой, не думайте только о себе. Кроме того, имя влияет на судьбу человека, фамилия нет. Не желайте ребенку зла.
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  • Проходя мимо / 11.03.19 13:56
    -
    1
    +
    Первоапрельское письмо, спасибо, посмеялась. А Дейзи- Дезире (desire - желание).
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  • 50)50 / 11.03.19 13:10
    -
    4
    +
    Ксения, какое красивое у Вас имя. а что ж дочке-то хотите жизнь подпортить?
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  • [email protected] / 11.03.19 11:21
    -
    6
    +
    Это прикол редакции? Я с трудом выбирала имена дочерям, точнее, мы вибирали, потомучто моему мужу ничего не нравилось и угодить было сложно. У меня, в свою очередь, было 2 требования к имени - оно должно быть только женским ( т.е. Александры, Антонины и т.п. не рассматривались ), второе - не может иметь чисто польское произношение. Т.е. Никакие Катажины, Агнешки и т.п. Потомучто у моих дете 2 гражданства и я их не запишу чужой версией. Я не люблты модных имён, со мной в роддоме были мамочки, у которых были Сюзанны и Амелии. У меня и в саду, и в школе без тёзок. Нужно думать всегда о том, как ребёнку будет житься с этим именем. Это номер один вопрос. Если письмо не шутка редакции, то назовите Доминикой уже.
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    • P.S. / 11.03.19 11:40
      -
      1
      +
      Кстати, Домна - это в румынско-язычных странах - обращение к замужней женщине. Как Мадам во Франции. И в Румынии и Молдове Домна - было бы смешно. Как у нас там говорили, пришла одна Домна...
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  • Прелесть / 11.03.19 11:03
    -
    4
    +
    Даже не читала материал. Только заголовок. Называй любым именем но помни что носить твою фантазию будет другой живой человек. Поменять можно только в 18 лет. Так что думай не о себе а о другом. Назови так чтобы имя не усложняло ребёнку жизнь.
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  • Никольски / 11.03.19 10:03
    -
    12
    +
    Предлагаю Велистра (Великая стройка) Лагшмивар (Лагерь Шмитта в Арктике) Вилена (Владимир Ильич Ленин) Да уж там Влавлапуа(Владимир Владимирович Путин). А можно ещё круче пукнуть. Просто взять и соединять разрознннные слоги в имена. Тыхоза, Нячику, Седавука. И так без конечности.)) Обхохотаться! Дези!!! Под этим псевдонимом много девиц лёгкого поведения и авторш "розовых" романов.)) Ну и собак конечно. Столько этих ваших Дези и Дездраперм бегает по улицам)) Встречалась мне одна армянская девушка. Родители её назвали Аскарида.!!! Это название глистов. Вот Вам уже и подружка)))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka / 11.03.19 10:00
    -
    4
    +
    Э, с какого перепугу Дэйзи - уменьшительное от Доминики? Дэйзи, она же маргаритка - это Маргарита, вообще-то.
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  • Джей / 11.03.19 09:45
    -
    4
    +
    Ну будут ребёнка в школе даздраСпермой дразнить, делов-то. Валяйте. Коли собственные амбиции важнее ребёнка.
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  • Реву и Плачу / 11.03.19 07:53
    -
    5
    +
    почему нет? если родится 1-го мая, валяйте, бедный-бедный ребенок(( экспертам обоим плюсы
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  • Солярская / 11.03.19 07:45
    -
    13
    +
    Если письмо не фейк, то... Впервые встречаюсь с настолько разжиженными беременностью мозгами.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 11.03.19 04:58
    -
    14
    +
    Когда впервые услышала "Даздраперма", подумала, что это болезнь венерическая. Потом мне объяснили, что это имя, сокращённо от "Да здравствует первое мая". Согласна с большинством - не портите жизнь ребёнку, себе имя смените, раз уж так нравится.
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  • lika / 11.03.19 02:16
    -
    4
    +
    точно , героиня довыделывается, что ею соц. службы заинтересуются, точнее, не ею , а ее психическим здоровьем . Помнится ,один псих лет15 назад назвал ребека каким-то БОЧ 81001.. или другие цифры , и потом в СМИ остервенело доказывал , что таким образом всех надо называть с указанием даты рождения. ребенок этот несколько школ сменил , без документов жил и т.д. А я знала одну даму ,которая назвала дочь Марго ,а фамилия была какая-то типа Похлебкина
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  • Элфи Крекс / 11.03.19 01:40
    -
    2
    +
    "Да и какая Даша Дейзи?" Да точно такая, как и Доминика, и Даздрапростигосподиперма.
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  • Я / 11.03.19 01:25
    -
    2
    +
    Я сейчас немного о другом подумала. Живу в Европе, двое детей, которых зовут по-местному, так сказать. Дети в садике, так что каких только имён и национальностей там нет. Так вот никому и в голову не приходит смеяться /потешаться/издеваться и т.д над детьми с неудобным именами. Просто потому, что тут не принято дискриминировать людей только потому, что имя не исконно-местное. В отличие от России, куда мы с детьми регулярно летаем на каникулы. Вот тут-то мы и встречаем и косые взгляды, и переговоры родителей за нашей спиной, что "выпендрились тут, переехали, потом детей невесть как назвали, а теперь и в нашей песочнице с нашими Амелиями, Даринами и Мишелями тусуются". Вот от этого невежества очень неприятно.
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  • жужа@ / 11.03.19 01:05
    -
    3
    +
    Тоже не верю с реальность письма. И вопрос в конце феерический. А почему автора интересует, осмелиться ли аудитория назвать своего ребёнка идиотским именем? Бред сумасшедшего.
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  • krazy / 11.03.19 00:58
    -
    6
    +
    Вы за что ребенка так не любите? Дети очень, очень жестокие. У нее ж море проблем может быть из-за вашей хотелки (Помнится вышел "Властелин Колец" и там были Назгулы. На потоке училась девушка Назгуль, ее реально задолбали тогда >_< Причем студенты, взрослые, а нет - каждый норовил ей сообщить.)
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    • krazy / 11.03.19 01:04
      -
      13
      +
      Чисто в догонку, нафига детей в России звать нерусскими именами? Дейзи Сергеевна Пупкина. Звучит, че. Море ведь красивых, благозвучных русских имен.
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      • Лиза )) / 11.03.19 12:03
        -
        1
        +
        Крази, согласна! Также касаемо любой другой страны. Есть фильм Узбекфильма, в нем узбеки приезжают в Россию, где молодой из них влюбляется в Терезу, а на узбекском тереза в переводе на русский окно)))
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 11.03.19 00:58
    -
    3
    +
    Куча благозвучных, понятных и оригинальных имён, которыми приятно представляться, с которыми комфортно идти по жизни. Жизнь, она и так нелегкая у большинства, к чему еще таким именем ребёнка по темечку бить. К примеру, была у меня знакомая Лина. Больше мне девушек с таким именем не встречалось. Женственно, оригинально, хорошо сочетается с фамилией и отчеством. Если Дарья для вас слишком просто - можно назвать Дариной, к примеру.
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  • Н / 11.03.19 00:53
    -
    -2
    +
    В письмо не верю и, разумеется, против этого неблагозвучного имени для девочки, чушь какая. Но и со словами эксперта Сергея по поводу консервативных людей и несчастных детей с экзотическими именами не согласна. Сейчас уже давно всё не так, как в младшей школе 30 лет назад. В одном только нашем многоквартирном доме растут Николь, Мия, и Лея. Среди знакомых в возрасте от 6 месяцев до 8 лет есть Уна, Ива и Мелисса. Короче говоря, много сейчас необычных имен и в детсаду у них всё в порядке. А письмо про Даздраперму похоже на шутку копирайтеров.
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  • Рина / 11.03.19 00:45
    -
    -2
    +
    Попросите мужа и родных набрать десяток или два красивых и не слишком распространенных женских имен, потом все запишите, бросьте жребий, и что выпадет, так и назовите. Никому не обидно будет, и девочке хорошее имя достанется.
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  • Лейа / 11.03.19 00:13
    -
    15
    +
    Если вам очень хочется Дейзи, то так и надавите - Дейзи. Да, в англоязычных странах - это кличка для не собак даже, а коров, но у нас тоже собак разными Арнольдами называют. А драздаперма очень неблагозвучное имя, пожалейте ребёнка. / Если оно вам очень нравится, вы можете себе поменять в паспорте имя и всем будет хорошо
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    • Лада / 11.03.19 07:40
      -
      8
      +
      Плюс много к идее самой переименоваться) а то её родители, видишь, недостаточно оригинальны были, Ксенией назвали, фу, то ли дело было бы : "девочка, как тебя зовут?" Гордо: "Сперма!" ) Причём сама же пишет, что и смеялась "с него", и никто из окружающих людей не верит, что она всерьёз может так дочь назвать, а поди ж ты...
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  • Лада / 11.03.19 00:11
    -
    8
    +
    Дочь пожалейте. Если моск у вас не работает - хоть жалость к дочери и жалание ей добра должны быть? Вы же мать, будущая, зачем же делать так, чтобы над вашим ребёнком издевались.
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  • Фло / 11.03.19 00:10
    -
    7
    +
    Вот хоть убейте, но не верю, что это реальное письмо. Ну не бывает таких идиоток на свете. А если вдруг правда, то по героине плачет психушка, конечно. Что касается закона, то я про него ничего не знаю: интересно, кто и как будет определять степень "странности" имени и разрешать или запрещать его?
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    • lika / 11.03.19 02:21
      -
      2
      +
      если еще учесть ,из какой деревни родом героиня ( судя по выражению " смеялась с него " ) , можно предполоjить,что там и Доминики , и Дейзи , и Даздрапермы органично впишутся в общество
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    • Лена / 11.03.19 08:19
      -
      5
      +
      Погуглите. весной 2017 года Путин подписал закон о запрете называть детей нестандартными именами. Никаких цифр в имени, никаких спецсимволов, аббревиатуры, сокращений. Если имя не существует в реестре имен - то тоже не дадут назвать. Так что, к счастью для детей "оригиналов", ни дубами, ни назгулами, ни бабочками или батерфляями назвать уже не получится. Не в Россиии, по крайней мере.
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      • Лада / 11.03.19 09:14
        -
        5
        +
        И отлично) защита от дураков)
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Big Mama / 11.03.19 10:12
        -
        0
        +
        а что делать смешанным детям? которых хотят назвать самым преобычным местным именем которое не вписалось в русский реестр? перебор ИМХО (хотя с спец-символами и цифрами согласна, им в имени не место)
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        • Элфи Крекс / 11.03.19 10:25
          -
          2
          +
          Раньше - в советское время - был справочник имён народов РСФСР. Выбираете башкирское, татарское или ещё какое-то имя - тете из загса под нос. В нашем регионе с финскими именами иногда проблема была, но они тоже были в этом списке.
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        • Koshka / 11.03.19 16:55
          -
          2
          +
          Родителям - учить русский язык и не давать детям провоцируюших неумных людей имен вроде Тагуи или Сирануш. Над первой девочкой издевались в саду даже не дети, а взрослые, заменяя "г" на "х".
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      • ЯздесЯ / 11.03.19 11:23
        -
        4
        +
        Вот первый раз узнала про этот закон.все таки молодцы,скольким людям жизнь упростили!а героиня точно написала "невменяемость и гормонзависимость",скучно ей стало,хочется чувствовать себя пупом земли ,молодая совсем,но с таким то имечком посмешищем сделаете себя как родителей и девчонку,пока она сама не сменит имя,вот намается.я обычно очень лояльна,но так и возникла картина переклички в школе,громко:"Иванова Даздраперма!"тут даже учитель не сдержится от смеха,а класс ляжет.назовите после рождения,когда личико увидите и характер,может,и передумаете.просто,видно,забот мало сейчас,вот фигня всякая лезет в голову.Лучше Комаровского почитайте,да и психологов семейных,проработайте вопросы ухода за малышом,налаживания быта и отношений ,у вас все изменится глобально,а вы на ерунде зациклены...
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