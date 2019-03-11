Хочу назвать дочку очень необычным именем

У нас с мужем был уговор: я выбираю имя девочке. Повезло, у нас девочка. Наверное, понятно, что мне хочется выбрать не совсем уж распространенное имя, чтоб хотя бы в коллективе у ребенка не было 2-3 тезки, потому как я сама от этого всегда страдала. Более того, я уже лет 5 подряд представляю, что зову свою дочь «Дэйзи» (это моя уменьшительно-ласкательная форма от Доминики), но у подруги уже есть дочь Доминика (она «Ника» и даже «Домна»), плюс еще одну девочку с этим именем знаю, я даже немного огорчилась. Имя стремительно набирает популярность!

И вот... Не знаю, как это объяснить (списываю на гормоны и небольшую невменяемость по причине беременности), но почему-то мне пришло в голову имя... Даздраперма! Да, да, именно так. Ощущаю себя очень странно, ведь всегда смеялась с него, а теперь как-то даже... нравится мне оно. Понимаю, что это звучит как бред, но ведь есть же люди, называющие детей Салат-Латук – наверное, им и правда это «имя» нравится... я их сейчас немного понимаю.

Эта идея по поводу Даздрапермы у меня в голове сидит уже месяц с небольшим, мне даже позавчера приснилось, что в Свидетельстве о рождении это имя напечатано... Вот что делать? Абсолютно все (родственники, друзья) мои слова воспринимают исключительно как удачную шутку и попытку сохранить до рождения имя ребенка в секрете. вот я и думаю, как мне повезло, никто даже не парит мозг, и что же это будет – принесу я свидетельство о рождении, а там – и правда Даздраперма – Дэйзи, Дазя?.. Все просто разочаруются, наверное... Мне свекровь предложила как-то Дашу, но мне не нравится, слишком просто и распространенно... Да и какая Даша Дэйзи?..

Что скажете, осмелились бы вы назвать ребенка так? Понимаю, что в меня полетят помидоры, но я уже к чему угодно готова). Неужели ну НИКОМУ Даздраперма не нравится, мне интересно? Ведь называли же так...