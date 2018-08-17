Помогите в непростой ситуации. Не так давно я встретила своего давнего знакомого (вместе учились в школе), мы не общались примерно 15 лет. Как-то завязалась переписка в школьном чате, потом я приехала по делам в его город, написала ему, он предложил встретиться. Я ещё во время переписки поняла, что он мне нравится, а при встрече в этом убедилась – прямо потянуло к нему как магнитом! Он в данный момент свободен (развёлся с женой, ни с кем не встречается), когда узнал, что и я разошлась с мужем, прямо-таки оживился. Мне показалось, что я ему тоже нравлюсь, хотя прямо он о своей симпатии не говорил.

Какое-то время мы общались, он звонил, писал, но однажды, когда он в шутку (а может и нет) предложил мне завести роман с ним. Я ответила, мол, не готова, да и зачем я тебе. Не знаю, почему я так сказала: ведь он мне очень нравится... И после этого наше общение сошло на нет: он перестал писать, не звонит, если я напишу, отвечает, но односложно: да, нет, не знаю, спасибо и все в таком духе... А я теперь не могу выбросить его из головы, постоянно о нем думаю, но навязываться не хочу ему. Скажите, как мне дать ему понять, что он мне небезразличен? Есть ли шанс возобновить общение с ним?