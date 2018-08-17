Есть ли шанс возобновить общение с ним?
Помогите в непростой ситуации. Не так давно я встретила своего давнего знакомого (вместе учились в школе), мы не общались примерно 15 лет. Как-то завязалась переписка в школьном чате, потом я приехала по делам в его город, написала ему, он предложил встретиться. Я ещё во время переписки поняла, что он мне нравится, а при встрече в этом убедилась – прямо потянуло к нему как магнитом! Он в данный момент свободен (развёлся с женой, ни с кем не встречается), когда узнал, что и я разошлась с мужем, прямо-таки оживился. Мне показалось, что я ему тоже нравлюсь, хотя прямо он о своей симпатии не говорил.
Какое-то время мы общались, он звонил, писал, но однажды, когда он в шутку (а может и нет) предложил мне завести роман с ним. Я ответила, мол, не готова, да и зачем я тебе. Не знаю, почему я так сказала: ведь он мне очень нравится... И после этого наше общение сошло на нет: он перестал писать, не звонит, если я напишу, отвечает, но односложно: да, нет, не знаю, спасибо и все в таком духе... А я теперь не могу выбросить его из головы, постоянно о нем думаю, но навязываться не хочу ему. Скажите, как мне дать ему понять, что он мне небезразличен? Есть ли шанс возобновить общение с ним?
Мнения наших экспертов
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Алена
Ольга, ты путаешь понятия. «Навязываться» и «проявить инициативу» - не синонимы. Твой знакомый проявил инициативу, когда задал вопрос, не начать ли вам роман. Ты отказалась. И он более не навязывается. Ты же, в свою очередь, не хочешь проявлять инициативу, ты ждешь, что это снова сделает он. Так вот, можешь не дождаться.
Вообще, на будущее, если тебе нравится человек, не надо вести себя как жеманная барышня, набивающая себе цену («зачем я тебе», «я не готова»). Тебе 30+ лет, ты взрослая, никакие архаичные родительские табу («девственность – наше все», «сначала кольцо, потом к папе за благословением потом свадьба, и только после – секс») тебя уже не должны волновать. Не мешай себе получать удовольствие от жизни. Если тебе нравится мужчина, а он предлагает тебе отношения, - не надо жеманничать. Сопляк, может, и поуговаривал бы, побегал за тобой. Но взрослый мужчина увидит в таком поведении незаинтересованность в нем взрослой женщины. И отойдет в сторону.
Что делать? Не прикрываться словами «не хочу навязываться», а сделать ответный шаг. Позвонить ему, например, попросить о встрече. Или же позвонить/написать и спросить прямо: что ты не можешь забыть его слов про роман, что ты испугалась, что он шутил, потому что на самом деле он тебе небезразличен. В твоей ситуации терять вообще нечего. Ты поговоришь с ним откровенно, и поймешь, насколько он серьезен на твой счет. И после этого разговора вы либо начнете отношения, либо он скажет, что перегорел после твоего отказа, и тогда тебе лучше завершить общение и более ему не звонить.
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Сергей
Ольга, увы, но для любого мужчины, женский отказ – это удар по самолюбию и его «мужественности». Кто-то относится к этому достаточно спокойно и даже воспринимает как побудительный мотив к началу «охоты», но есть и те, кто сразу старается оборвать контакты, чтобы не повторять неприятную ситуацию. Твой приятель, судя по всему, из последних. Можно ли как-то развернуть ситуацию в обратную сторону? В принципе можно. Например, позвонить и поговорить. Еще можешь написать пространное письмо от лица сильно обиженной женщины. Ведь вы нормально общались, а тут вдруг он перестал отвечать, не звонит и вообще свел контакты к минимуму. А ведь ты подумала, что наконец-то встретила по-настоящему близкого человека, с которым интересно, спокойно и приятно, у тебя были надежды и планы. И вдруг такое игнорирование! За что, собственно? Он нашел себе вариант помоложе и поинтереснее? Так зачем тогда было давать надежду? Поэтому ты обиделась, видеть его не хочешь, и ждешь объяснений с извинениями, причем лично. В общем, побольше экспрессии и «женской логики». Ну, а дальше посмотришь.
Если парень не идиот, то всё прекрасно поймет, выйдет на связь, и что-нибудь да начнет предпринимать. Скажет, что ничего подобного не имел в виду, просто занят был, всегда готов и вообще завтра в гости приезжает. Развитие – по обстоятельствам. Правда, даже если так, то сильно обольщаться и заранее покупать свадебное платье не стоит. К сожалению, строить отношения всегда непросто. А уж тем, у кого уже есть жизненный опыт, сложившееся мировоззрение и прочие личные возрастные сложности – тем более. Но попробовать, в принципе, можно. Если же промолчит, то мой тебе совет – выбрось его из головы. Это явно не твой вариант, и в любом случае, он не привел бы ни к чему хорошему. А раз так, то зачем время тратить и нервы портить? Ищи по-настоящему своего человека.
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Лучшие комментарии
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Прелесть 17.08.18 08:08Заинтересованных мужчина на ответ : я не готова и зачем я Тебе легко найдёт что ответить и чем убедить интересную ему женщину. Не надо думать что он обижен. Просто ему не больно то и надо было. Прощупал ситуацию на секс и дальше пошёл. Забудьте. Отношения выдавливать как пасту из тюбика не надо. Итог - плохой будет.
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Джей 17.08.18 09:46Да прям :-) испереживался весь :-) :-) :-) вообще-то отношения между мужчиной и женщиной начинаются с ухаживаний, а не с вопросов, а не замутить ли нам :-) :-) щачем писать и че-то объяснять тому, кому это неинтересно :-) мужик хотел необременительного романа, женщина интуитивно его, с таким отношением, отсеяла. Все прально, она дала понять, что по договоренности она спать не будет :-)
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Персикова 17.08.18 09:56Каки ещё таки ухаживания ?)))) Вы- привлекательны, я -чертовски привлекателен , чего зря время терять ?(с)
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50/50 17.08.18 08:29Ольга, это не Ваше, а от безрыбья. и у него то же самое, только без романтического флера))
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[email protected] 17.08.18 10:30КОнкретно и по существу. Общение с ним может продолжиться, если выйти из засады и прямо написать - я тебя хочу, срочно. Тут всё ясно, что ему нужно. Он только развёлся. Вы тоже. Дама после развода, которая говорит, что ещё не готова, это вариант не для легкой секс интрижки. Во-первых, в голове ещё остатки тараканов. Что чревато периодическими меланхолиями и долгими беседами за чашкой чая про поломанную жизнь и обманутые надежды. Секс феерия тут тоже мало вероятна. Да и зачем проблемы, ещё навоображает себе чего, потом не отвяжешься.. Поэтому, его интерес сразу пропал. Ему не это нужно. Ему сейчас нужна дева с бантом на пузе, и чтоб как в песне про Крылатые качели: только небо, только ветер, только радость впереди)))) Ну Ольга, вы же не девочка, ну ёпсиль, это так понятно. Если бы он искал постоянную партнёршу для жизни ( есть и такие свежоразведённые, знаем и таких), и если бы ему очень нравились, это всё развивалось бы иначе. Я бы не заморачивалась на его тему. Если не верите, ну напишите ему: хочу вина, хочу на ручки. И увидете, что вместо дежурного да или нет будет : еду! )) Ну а потом можно написать: я передумала. Шутю)) Короче, здесь рыбы нет.
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[email protected] / 17.08.18 10:30КОнкретно и по существу. Общение с ним может продолжиться, если выйти из засады и прямо написать - я тебя хочу, срочно. Тут всё ясно, что ему нужно. Он только развёлся. Вы тоже. Дама после развода, которая говорит, что ещё не готова, это вариант не для легкой секс интрижки. Во-первых, в голове ещё остатки тараканов. Что чревато периодическими меланхолиями и долгими беседами за чашкой чая про поломанную жизнь и обманутые надежды. Секс феерия тут тоже мало вероятна. Да и зачем проблемы, ещё навоображает себе чего, потом не отвяжешься.. Поэтому, его интерес сразу пропал. Ему не это нужно. Ему сейчас нужна дева с бантом на пузе, и чтоб как в песне про Крылатые качели: только небо, только ветер, только радость впереди)))) Ну Ольга, вы же не девочка, ну ёпсиль, это так понятно. Если бы он искал постоянную партнёршу для жизни ( есть и такие свежоразведённые, знаем и таких), и если бы ему очень нравились, это всё развивалось бы иначе. Я бы не заморачивалась на его тему. Если не верите, ну напишите ему: хочу вина, хочу на ручки. И увидете, что вместо дежурного да или нет будет : еду! )) Ну а потом можно написать: я передумала. Шутю)) Короче, здесь рыбы нет.
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Ольга Москва / 17.08.18 11:37Он уже 4 года как в разводе, после развода у него были серьёзные отношения, но ни с кем не сложилось ничего. Если б только секс нужен был, он бы вёл себя по-другому. Он именно заботу проявлял, предложил мне помощь свою, искренне мной интересовался... Вы правы, я взрослый человек, я прекрасно вижу, когда мужчине нужен только секс, а когда и не секс вовсе...
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[email protected] / 17.08.18 12:32Как для меня всё очень просто, ну прям прощее не бывает. Если кому-то очень надо, он из под земли достанет, и по трубе залезет, и приедет, прилетит. Если со стороны М есть только какие-то невнятные потуги, тогда не надо париться. И забивать себе голову. Нарисуется - посмотрим. Не нарисуется - забудем. Вот и весь план действий.
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Персикова / 17.08.18 09:52Ты отказала мне два раза . Не хочу сказала ты. Ты вот такая вот зараза -девушка моей мечты ! ))) Вспомнилась песенка из 90-х . Если серьёзно , то чай не дети , чтоб после первой неверно обронённой фразы , дуться и разбегаться. Значит , ничего и нет. Закружило на воспоминаниях и эмоциях , но ни во что не вылилось. У поверьте , если б он реально захотел с вами "роман" , то после ничего не значащего вашего ответа бы не остановился. А он тут же соскочил. на мой взгляд , с его стороны ничего серьёзного и не было.
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М51 / 17.08.18 09:36Ни с Вашей, ни с его стороны искреннего интереса не было. Все решалось разумом. Ваш: разведённая 34х летняя в Москве, он интересный свободный, нужно брать. Его: можно поиметь секс особо не напрягаясь. Всё. Сухо. Если были бы эмоции, то ни разговоры, ни предложения о романах не велись бы. Смешно) Не нужно никому писать и звонить. Там пусто.
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хахаха / 17.08.18 09:03"Нос посередине, уши по бокам, что еще то надо этим мужикам?"- извечный женский.
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50/50 / 17.08.18 08:29Ольга, это не Ваше, а от безрыбья. и у него то же самое, только без романтического флера))
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Прелесть / 17.08.18 08:12Посмотрела на фото. Волосы на себе рвать не надо. И локти кусать тоже. Достойный мужчина так быстро не сдаётся. Тем более вы не отказали. А просто кокетничали.он даже не продолжил тему. Забудьте.
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Прелесть / 17.08.18 08:08Заинтересованных мужчина на ответ : я не готова и зачем я Тебе легко найдёт что ответить и чем убедить интересную ему женщину. Не надо думать что он обижен. Просто ему не больно то и надо было. Прощупал ситуацию на секс и дальше пошёл. Забудьте. Отношения выдавливать как пасту из тюбика не надо. Итог - плохой будет.
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Персикова / 17.08.18 09:53"Отношения выдавливать как пасту из тюбика" - это супер )))
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Вера / 17.08.18 07:47Не будучи мужчиной, я их понимаю, как ни странно. Сегодня я всецело за Сергея эксперта. Мы, женщины, за ширмой "мужчина сильное существо, мужественность прежде всего, терминаторы прям они" забываем, что они тоже ранимы. "перестал писать, не звонит, если я напишу, отвечает, но односложно: да, нет", да он просто переживает, Ольга, ему показалось, что вам с ним было не комфортно, а для мужчины (неравнодушного) это стресс. Сделайте, как посоветовал Сергей, поговорите с ним пространно, откровенно, как написали нам сюда, лучше отношений прозрачных, нет.
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Джей / 17.08.18 09:46Да прям :-) испереживался весь :-) :-) :-) вообще-то отношения между мужчиной и женщиной начинаются с ухаживаний, а не с вопросов, а не замутить ли нам :-) :-) щачем писать и че-то объяснять тому, кому это неинтересно :-) мужик хотел необременительного романа, женщина интуитивно его, с таким отношением, отсеяла. Все прально, она дала понять, что по договоренности она спать не будет :-)
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Персикова / 17.08.18 09:56Каки ещё таки ухаживания ?)))) Вы- привлекательны, я -чертовски привлекателен , чего зря время терять ?(с)
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Прелесть / 17.08.18 13:24Вот именно. Начинается, с ужаживаний.а что это за глупость : не замутить ли нам того чего?
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Koshka / 17.08.18 07:09В который раз напишу, не надо думать, что мужчины - это большие дети. Что надо его как-то подкрутить, и принц готов. Мужчина совершенно сознательно Вам предложил то, что он готов предложить. На тот момент. Вы носом завертели, хотелось, чтобы "покрасивше". А ему не надо. Имеет право.
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mamba / 17.08.18 06:34Предположу, что вас оттолкнуло. Возможно, это предложение романа, потому что оно ну совсем не нужно было. Это как-то схематично, деловито , мол, вы привлекательны, я чертовски привлекателен... Кто ж так делает? Сначала просто встречи, ухаживания, романтика, секс..а там и предлагать роман не понадобится, само все завяжется. Вы можете попробовать ему это написать и все объяснить. Наверняка он обижен и задет.
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Персикова / 17.08.18 09:57аааа , мамба , я у вас не списывала ))) Тоже Миронов вспомнился с этой цитатой.
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Ольга Москва / 17.08.18 11:24Дело в том, что тут есть ещё нюансы: я с мужем разошлась, но не развелась ещё официально... Фактически, у меня ещё есть муж, и, возможно, поэтому мой друг осторожничает: может, боится, что я с ним играю, чтобы мужа зацепить (он нас видел вместе, муж то бишь). Я хоть и сказала, что с мужем я развожусь и не вернусь к нему 100%, он, видимо, после моего отказа решил, что был для меня лишь инструментом. А насчёт серьезности его чувств ко мне, я уверена, что не просто секса хотел. Я переживаю, что ранила его чувства, его поведение похоже на обиду и ревность.
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Персикова / 17.08.18 11:45Оля, да бросьте уговаривать нас и себя )) Он взрослый мужик, прям ранили вы его словами "я не готова " . А , если так, то , извините, это не состоявшийся мужчина , а какой-то инфантил получается. Если вы так уверены в серьёзности чувств , то , что мешает просто встретиться и поговорить ? А не играться в игры подростков пубертатного периода.
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