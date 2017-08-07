Его страсть к пиву невыносима!
Москва, 31 год
07.08.17
Мнения наших экспертов
-
АленаОльга, идеальных нет, все верно. Но мы не идеал ищем в партнере, а совпадения. При этом, полностью совпасть невозможно – приходится выбирать, что важно, а чем можно «пренебречь». Ты пишешь, что тебе с мужем легко, он выполняет твои просьбы, помогает по дому, готовит, моет посуду, гуляет с детьми. То есть, в этом вы совпали – в его готовности участвовать в домашних делах и в жизни и воспитании детей. Но ты не совпала с ним в отношении к пиву. Именно к пиву, ведь ничего другого он не пьет, так? А пиво употребляет 1-2 раза в неделю. Но ты считаешь это достаточным, чтобы потребовать от мужа «закодироваться», как если бы он был запойным алкоголиком, или пил бы регулярно и не пиво, а что-то покрепче. Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Почему именно полный запрет? А если человеку нравится пиво? Мне, к примеру, нравится вино. И я раз в неделю вечером его пью. По пятницам. Иногда еще в субботу вечером. Не чаще. Это алкоголизм? Пора кодироваться? Королева Елизавета живет в режиме «ни дня без бокальчика» - у нее свои любимые напитки, не будем рекламировать, - алкоголичка со стажем? На мой взгляд, единственная претензия, которая может быть высказана твоему мужу – это то, что он пил пиво, будучи при исполнении отцовских обязанностей. Вот это точно надо пресечь. Когда идешь гулять с ребенком – нужно оставаться в здравом уме и трезвой памяти, поскольку ребенок полностью зависим от взрослого и полагается на него и на его защиту. Подвыпивший взрослый уже не так хорошо контролирует ситуацию, и не настолько адекватно может оценить риски и последствия. Это всем известный факт – во хмелю мы начинаем относиться проще и расслабленнее ко многим вещам, в том числе и к вопросам безопасности. А когда в зоне твоей ответственности находятся дети, - это недопустимо. И вот это то, что нужно проговорить с супругом. Никакого пива во время прогулок с детьми. Но найдите компромисс: привел с прогулки детей, может пойти на улицу, сесть на лавочку возле дома (например) и выбить баночку пива (заодно газетку почитать или в интернете новости почитать со смартфона). Повторюсь: я не вижу проблемы в пиве 2 раза в неделю, если человек адекватный, хороший семьянин и опора для дома и жены. Но ты можешь сделать это проблемой своим отношением. Сухой закон ни в одной стране мира не привел ни к чему хорошему. Разреши мужу эти два несчастных дня в неделю с банкой пива – и он весь будет твой все оставшиеся пять. Не нравится пивной запах – проговори это с ним. Можно и зубы почистить после пива, и на диване в зале лечь спать в этот вечер, если что.
-
СергейОльга, лично я считаю, что проблема не в том, что твой муж употребляет пиво. Сложность в том, что между вами нет взаимопонимания, не решены вопросы разделения власти и обязанностей. Отсюда и конфликт. Вы до сих пор проверяете друг друга на слабость, пытаетесь определить границы, перетягиваете одеяло на себя. То есть как семья вы пока еще не состоялись, не поняли один другого, не научились находить компромиссы. И сможете ли - не знаю. В свете этого, полагаю, что в ближайшем будущем вас ждут не самые приятные жизненные моменты. Видишь ли, все люди разные, у каждого свои особенности. И основная задача двух таких непохожих личностей, у каждой из которых свои взгляды на жизнь, свое воспитание, собственные убеждения - научиться эти особенности примирять. Получается, увы, далеко не у всех. Вот и вы, как я понимаю, подошли к очередному кризису. Что ж, тут я вряд ли могу что-то посоветовать. Все, что будет происходить дальше, зависит от искренности ваших чувств, реальной заинтересованности друг в друге и наличия взаимного уважения. Если все это присутствует, то через некоторое время вы обязательно до чего-то договоритесь, найдете компромисс, в чем-то изменитесь, и вместе пойдете к следующему кризису. Если же нет, то тем более никакие советы не помогут. В этом случае, вы довольно быстро доведете ситуацию до абсурда, потратите кучу времени и нервов, после чего разведетесь. Что же касается собственно алкоголя, то и тут у каждого присутствует свое личное мнение. Кто-то считает его употребление абсолютно неприемлемым, и, набравшись аргументов от Елены Малышевой, потрясая фотками детских уродств и циррозных печенок, бросается в крестовый поход против алкоголиков, бытовых пьяниц и прочих сочувствующих. Клеймят позором, призывают к здоровому образу жизни, грозят карами земными и небесными, и чуть ли не вымиранием человечества. Кто-то вспоминает, что пиво варили еще в Вавилоне, а через пять тысяч лет после этого Христос превращал воду в вино, и не считал это крамолой, потом повторяет изречение Владимира Святославовича, мол, «Руси есть веселие пити, не можем без того быти», быстренько крестится, и уходит в тяжелый полугодовой запой. Кто из них прав? Лично я считаю, что никто, поскольку в любой паре вредят только радикальные точки зрения. Все остальное допустимо, если не противоречит УК, и принимается обоими партнерами. К тому же давай не забывать, что есть целые культуры, где употребление алкоголя является чуть ли не обязательным. Ну, согласись, сложно представить себе немца, который вечером не может позволить себе опрокинуть пару тройку кружек пива. А настоящий Француз, заявляющий о необходимости вырубить виноградники, ибо это зло, полагаю, будет тихонько закопан соотечественниками где-нибудь под виноградом же, чтобы не позорил нацию. Итальянцы, британцы, скандинавы, русские. Пьют все. Другое дело, что во всем должна быть мера, и согласие супруга. Есть непьющие и спортивные семьи. Есть и их полные противоположности. И те, и другие могут быть вполне счастливы. Вот и вам очень желаю найти что-то среднее, что устроит обоих. Ну, а если не сможете, что ж, значит не тех партнеров вы нашли.
Обсуждение 38
Лучшие комментарии
-
Мужику хочется пивка иногда, а дома нельзя. Вот и пьет, когда гуляет с детьми, что, конечно,нехорошо, но объяснимо. Лично я Не вижу ничего плохого в бутылке пива дома пару раз в неделю. Но гг, похоже, видит. Ну пусть ищет себе трезвенника, наверное, есть такие (советую поискать среди завязавших и закодированных))) если будет продолжать пилить теперешнего - он будет не пиво пить за углом,а на водку перейдет.
07.08.17 08:22 Контекст комментария
-
звездочка )Вот за те 1,5 месяца, что он не пил, он не понял чем жизнь без алкоголя лучше. Это же не его внутренняя мотивация была, а ты на него надавила. Ради твоего спокойствия это аргумент слабый на самом деле, потому что алкоголь приводить мозг в состояние альфа-волн, а это частотность радости, это частотность на которой беззаботно живут дети. Видимо, твоему мужу порадоваться особо нечем в жизни. Был бы спорт, то вырабатывались бы эндорфины после тренировки. Или другие радости, например, интеллектуальные или духовные. А если его жизнь жизнь такая себе серенько никакая, одни только обязанности, то чем ещё он может себя порадовать? Я серьезно, это не праздный вопрос. Чем он может компенсировать отсутствие алкоголя и чувствовать радость жизни?
07.08.17 08:46 Контекст комментария
-
ДжейПривел с прогулки детей, может пойти на улицу, сесть на лавочку возле дома (например) и выбить баночку пива (заодно газетку почитать или в интернете новости почитать со смартфона)//// пипец, Алена, жжОт!)) То есть мужику дома пива не выпить?!))) Интересно, сама Алена вино по пятницам тож на лавочке пьет? Или вино как блахародный напиток мона дома пить, а пиво как напиток плебса — исключительно во дворе на лавочке??)) и на диване в зале лечь спать//// ваще здорово! :-) Вопрос тока один: зачем люди женяцо??)))
07.08.17 09:45 Контекст комментария
-
ДжейНу еще гаражи есть, бары и прочее))) прально, неча, домой пришел после работы, посуду помыл, в магаз сходил и вали пиво пить)) чую скоро так и будет. И будет следующее письмо: муж хороший, помогает, но досуг проводит без семьи))
07.08.17 10:15 Контекст комментария
-
ZavoronokНельзя пить в присутствии детей! Как ты вообще отпускаешь его гулять с малышами, если знаешь, что он может прийти поддатый?
07.08.17 00:39 Контекст комментария
-
ОлегБаба стерва, сама под себя и копает. Останется без мужа, а другого при таком характере увы - не найдёт Сама конечно тоже не пример. Стопроцентно! А мужу устраивает склочную и невыносимую жизнь. Пусть он от неё уходит, пока не поздно!
07.08.17 15:31
-
ЕсенияОльга из паникерш, наверное. что мешает прямо сказать, что с детьми гулять лучше трезвым ( иначе это небезопасно), а выпить 1 раз в неделю за ужином пивка дома. неужто не договориться. без ультиматумов. чем больше ультиматомов тем меньше диалога, тем сложнее найти общий язык и в конечно итоге вообще портится все. я так понимаю, он вам зачем то нужен, хотя о любви и речи нет, тогда подходите прагматичеснее к решению вопросов, а не истеричнее.! потому как он уже не против у мамы жить. мама еще и булок 6апечет и рыбу заводит к пиву. и пилить не будет. на претензию что он незрелый тогда, да - незрелый. но он вам нужен если не нужен, то развод вариант . но за вас это никто не решит. и вопрос не в пиве
07.08.17 13:55
-
ZavoronokЖена ставит мужу ультиматум - или я, или пиво. - а сколько пива? -деловито интересуется муж.
07.08.17 12:56
-
Подумать о том, для чего хотите сохранять "отношения" несмотря на раздражение и нетерпимость к нему. Что такое он вам даёт и где это достать, чтобы не получать это от него. Он вас содержит? Он невероятный любовник? Врядли. Ему лучше пиво и жить с мамой, чем жить с вами. Вы ему так же неприятны, как он вам. В таких случаях лучше расстаться. Можно без разговоров про развод пока пожить отдельно. И если окажется, что без него лучше и спокойнее - вы сами будете знать что делать. Пусть едет к маме. Можно договориться.
07.08.17 11:00
-
KoshkaОн пьет пиво потому, что он хочет его пить. Точка. От спорта, например, можно получить нехилое удовольствие, если потаскать железо или пробежаться. Проверено. Напрягаться мужичок не хочет, а Вы его напрягаете. Может, и ну его на фиг?
07.08.17 10:13
-
ПрелестьВопрос о пиве просто кричит о том, что с этим мужчиной Вам не комфортно. А ему с Вами не приятно. Разводитесь. Брак совсем не обязателен в нашей жизни. Можно жить и без мужа. Помощников по дому можно организовывать и без брачных обязательств.
07.08.17 10:01
-
ДжейСогласна, но думаю героиня будет бороца до конца. Головники они такие, если уж решили умом, как надо, будут ебошицо до последнего. Вот мне интересно, героиня сама для ся имеет какое удовлетворяющее занятие акромя слежки и вынюхивания?)
07.08.17 10:07
-
ПрелестьЛюди многие не понимают что брак это следствие отношений а не обязаловка, которую надо потом и кровью натягивать на глобус. Дай бы Бог ей это понять. А то ведь всю жизнь к ногам не тем положит.
07.08.17 10:21
-
AxВот я тоже думаю, что если бы мужик знал, что может дома спокойно выпить пива без п....жа над ухом, он бы на прогулке с детьми не пил.
07.08.17 10:33
-
ИнгаСколько пар- столько подходов к браку. Никто ничего не должен понимать так как Вы. " Девочка смотри на меня и делай как я" : тут не проходит. По этому Ваше понимание ваших браков относится исключительно к Вам).
07.08.17 14:41
-
-
-
-
ДжейВ остальном он помогает мне: готовит, моет посуду, гуляет с детьми часто. //// Явно Вы замуж от головы выходили.то есть умом Вы понимаете, что мужик теоретически хороший, но физиологически (не плане секса, а в плане сосуществования в пространстве друг друга) вы не подходите друг другу. Так бывает, когда на уровне сенсорных ощущений люди друг с другом не совпадают. Пиво — тока повод, не было бы пива, было бы че другое. Че с этим делать не знаю, такие вещи неисправимы. Запретами тут не поможешь, да и ваще не поможешь. Седня буду непопулярна: разводитесь, и не морочьте себе голову. Вы и так заморочена на голову :-) зачем усугубливать :-)
07.08.17 09:52
-
ДжейПривел с прогулки детей, может пойти на улицу, сесть на лавочку возле дома (например) и выбить баночку пива (заодно газетку почитать или в интернете новости почитать со смартфона)//// пипец, Алена, жжОт!)) То есть мужику дома пива не выпить?!))) Интересно, сама Алена вино по пятницам тож на лавочке пьет? Или вино как блахародный напиток мона дома пить, а пиво как напиток плебса — исключительно во дворе на лавочке??)) и на диване в зале лечь спать//// ваще здорово! :-) Вопрос тока один: зачем люди женяцо??)))
07.08.17 09:45
-
И распитие спиртных напитков в общественных местах сейчас наказуемо-штрафуемо. Алена наверное об этом не знает.
07.08.17 10:10
-
-
Юля Бакутревожно, что нетрезвых человек гуляет с маленькими детьми.. Я бы не доверила прогулки с детьми такому взрослому. Хоть и отец. Прямо страшно подумать.. И для детей пример ужасный.. Папа у них на глазах пьянеет.Пиво вообще то алкоголь.
07.08.17 09:35
-
НатальяПрежде всего, мужу надо объяснить, что поедет он к мамаше своей со своими детьми. Вразумляет враз. А вы будете приходить и гулять с ними, алименты платить. Тревогу бьете правильно. Рационально- продумывать досуг детей так, чтобы нужны были ум и энергия трезвого человека. Это игры, секции, совместные походы. Чтобы не было возможности пить. И второе- машина. За рулём пить в нашей реальности практически невозможно. Комбинация таких событий в вашей жизни и поможет вам справится. Тем более- что там со здоровьем, лишним весом и спортом?
07.08.17 09:34
-
KoshkaАлкоголь-то дает быстрое удовольствие, а для получения радости от спорта надо напрягаться.
07.08.17 10:08
-
ДжейОдно не исключает другое. Это разные удовольствия)
07.08.17 10:13
-
KoshkaНекоторые тортами ещё обижаются, это то же удовольствие, что и алкоголь. Можно его сладким закормить.
07.08.17 10:15
-
ДжейНу тут такое дело, сытый голодного не разумеет. Можно и спортом занимацо, и пиво пить. Просто потому что любишь пиво.
07.08.17 10:18
-
-
-
-
-
звездочка )Вот за те 1,5 месяца, что он не пил, он не понял чем жизнь без алкоголя лучше. Это же не его внутренняя мотивация была, а ты на него надавила. Ради твоего спокойствия это аргумент слабый на самом деле, потому что алкоголь приводить мозг в состояние альфа-волн, а это частотность радости, это частотность на которой беззаботно живут дети. Видимо, твоему мужу порадоваться особо нечем в жизни. Был бы спорт, то вырабатывались бы эндорфины после тренировки. Или другие радости, например, интеллектуальные или духовные. А если его жизнь жизнь такая себе серенько никакая, одни только обязанности, то чем ещё он может себя порадовать? Я серьезно, это не праздный вопрос. Чем он может компенсировать отсутствие алкоголя и чувствовать радость жизни?
07.08.17 08:46
-
Мужику хочется пивка иногда, а дома нельзя. Вот и пьет, когда гуляет с детьми, что, конечно,нехорошо, но объяснимо. Лично я Не вижу ничего плохого в бутылке пива дома пару раз в неделю. Но гг, похоже, видит. Ну пусть ищет себе трезвенника, наверное, есть такие (советую поискать среди завязавших и закодированных))) если будет продолжать пилить теперешнего - он будет не пиво пить за углом,а на водку перейдет.
07.08.17 08:22
-
Это ж как гайки в семье закручены, что муж расслабляется пивом при первой возможности? Может как-то перестать прессовать его и посмотреть, что получится?
07.08.17 07:48
-
звездочка )угу, и на работе, наверное, тоже гайки закручены. Обложили )))
07.08.17 09:13
-
Работа на то и существует, чтобы гайки крутить. А дом должен быть очагом радости и безопасности. Детское «я в домике» должно работать и во взрослой жизни.
07.08.17 09:44
-
ДжейСогласна)
07.08.17 10:08
-
KoshkaВ доме всякое случается. И не должно быть так, что для мужчины дом - прибежище безопасности, послый расслабон, делай, что хочешь, а для женщины - адище, где она прет все и всех на своём горбу, жарит, парит, стирает, убирает, детей нянчит, а еще и работает не меньше мужа. Семья - ответственность обоих.
07.08.17 10:18
-
Кошка, не должно быть и для женщины напрягом. Но в данном конкретном случае, по-моему, именно женщина закрутила домашние гайки. И для себя, и для мужа.
07.08.17 10:54
-
-
-
-
-
krazyОх, уйти гулять с детьми и выпить. Убила б. А что не траву? Погуляй весело, блин. (Про алкоголь. У меня муж вообще ни капли уже лет 8-10, не помню. Вот только меня он не долбает за любовь к пиву. Вы ему завидуете, с чего такая борьба за трезвенность?)
07.08.17 07:00
-
ИДИЛИЯОльга правильно бьет тревогу. Знаю семейную пару, где, эти самые 1 раз в неделю, довели до того, что теперь каждый день пьяным приходит! Надо сейчас пресекать на корню, но правильно. Надо объяснить мужу, что либо у него будет семья, либо не будет ничего. Есть книга "Ирина Корчагина Как уберечь любимого мужчину от пьянства? 67 простых правил" Там есть очень интересные и действительно полезные моменты.
07.08.17 06:59
-
КарБольше писать не о чем?
07.08.17 04:56
-
ZavoronokНельзя пить в присутствии детей! Как ты вообще отпускаешь его гулять с малышами, если знаешь, что он может прийти поддатый?
07.08.17 00:39