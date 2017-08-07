Его страсть к пиву невыносима!

Ольга, идеальных нет, все верно. Но мы не идеал ищем в партнере, а совпадения. При этом, полностью совпасть невозможно – приходится выбирать, что важно, а чем можно «пренебречь». Ты пишешь, что тебе с мужем легко, он выполняет твои просьбы, помогает по дому, готовит, моет посуду, гуляет с детьми. То есть, в этом вы совпали – в его готовности участвовать в домашних делах и в жизни и воспитании детей. Но ты не совпала с ним в отношении к пиву. Именно к пиву, ведь ничего другого он не пьет, так? А пиво употребляет 1-2 раза в неделю. Но ты считаешь это достаточным, чтобы потребовать от мужа «закодироваться», как если бы он был запойным алкоголиком, или пил бы регулярно и не пиво, а что-то покрепче. Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Почему именно полный запрет? А если человеку нравится пиво? Мне, к примеру, нравится вино. И я раз в неделю вечером его пью. По пятницам. Иногда еще в субботу вечером. Не чаще. Это алкоголизм? Пора кодироваться? Королева Елизавета живет в режиме «ни дня без бокальчика» - у нее свои любимые напитки, не будем рекламировать, - алкоголичка со стажем? На мой взгляд, единственная претензия, которая может быть высказана твоему мужу – это то, что он пил пиво, будучи при исполнении отцовских обязанностей. Вот это точно надо пресечь. Когда идешь гулять с ребенком – нужно оставаться в здравом уме и трезвой памяти, поскольку ребенок полностью зависим от взрослого и полагается на него и на его защиту. Подвыпивший взрослый уже не так хорошо контролирует ситуацию, и не настолько адекватно может оценить риски и последствия. Это всем известный факт – во хмелю мы начинаем относиться проще и расслабленнее ко многим вещам, в том числе и к вопросам безопасности. А когда в зоне твоей ответственности находятся дети, - это недопустимо. И вот это то, что нужно проговорить с супругом. Никакого пива во время прогулок с детьми. Но найдите компромисс: привел с прогулки детей, может пойти на улицу, сесть на лавочку возле дома (например) и выбить баночку пива (заодно газетку почитать или в интернете новости почитать со смартфона). Повторюсь: я не вижу проблемы в пиве 2 раза в неделю, если человек адекватный, хороший семьянин и опора для дома и жены. Но ты можешь сделать это проблемой своим отношением. Сухой закон ни в одной стране мира не привел ни к чему хорошему. Разреши мужу эти два несчастных дня в неделю с банкой пива – и он весь будет твой все оставшиеся пять. Не нравится пивной запах – проговори это с ним. Можно и зубы почистить после пива, и на диване в зале лечь спать в этот вечер, если что.

Сергей

Ольга, лично я считаю, что проблема не в том, что твой муж употребляет пиво. Сложность в том, что между вами нет взаимопонимания, не решены вопросы разделения власти и обязанностей. Отсюда и конфликт. Вы до сих пор проверяете друг друга на слабость, пытаетесь определить границы, перетягиваете одеяло на себя. То есть как семья вы пока еще не состоялись, не поняли один другого, не научились находить компромиссы. И сможете ли - не знаю. В свете этого, полагаю, что в ближайшем будущем вас ждут не самые приятные жизненные моменты. Видишь ли, все люди разные, у каждого свои особенности. И основная задача двух таких непохожих личностей, у каждой из которых свои взгляды на жизнь, свое воспитание, собственные убеждения - научиться эти особенности примирять. Получается, увы, далеко не у всех. Вот и вы, как я понимаю, подошли к очередному кризису. Что ж, тут я вряд ли могу что-то посоветовать. Все, что будет происходить дальше, зависит от искренности ваших чувств, реальной заинтересованности друг в друге и наличия взаимного уважения. Если все это присутствует, то через некоторое время вы обязательно до чего-то договоритесь, найдете компромисс, в чем-то изменитесь, и вместе пойдете к следующему кризису. Если же нет, то тем более никакие советы не помогут. В этом случае, вы довольно быстро доведете ситуацию до абсурда, потратите кучу времени и нервов, после чего разведетесь. Что же касается собственно алкоголя, то и тут у каждого присутствует свое личное мнение. Кто-то считает его употребление абсолютно неприемлемым, и, набравшись аргументов от Елены Малышевой, потрясая фотками детских уродств и циррозных печенок, бросается в крестовый поход против алкоголиков, бытовых пьяниц и прочих сочувствующих. Клеймят позором, призывают к здоровому образу жизни, грозят карами земными и небесными, и чуть ли не вымиранием человечества. Кто-то вспоминает, что пиво варили еще в Вавилоне, а через пять тысяч лет после этого Христос превращал воду в вино, и не считал это крамолой, потом повторяет изречение Владимира Святославовича, мол, «Руси есть веселие пити, не можем без того быти», быстренько крестится, и уходит в тяжелый полугодовой запой. Кто из них прав? Лично я считаю, что никто, поскольку в любой паре вредят только радикальные точки зрения. Все остальное допустимо, если не противоречит УК, и принимается обоими партнерами. К тому же давай не забывать, что есть целые культуры, где употребление алкоголя является чуть ли не обязательным. Ну, согласись, сложно представить себе немца, который вечером не может позволить себе опрокинуть пару тройку кружек пива. А настоящий Француз, заявляющий о необходимости вырубить виноградники, ибо это зло, полагаю, будет тихонько закопан соотечественниками где-нибудь под виноградом же, чтобы не позорил нацию. Итальянцы, британцы, скандинавы, русские. Пьют все. Другое дело, что во всем должна быть мера, и согласие супруга. Есть непьющие и спортивные семьи. Есть и их полные противоположности. И те, и другие могут быть вполне счастливы. Вот и вам очень желаю найти что-то среднее, что устроит обоих. Ну, а если не сможете, что ж, значит не тех партнеров вы нашли.