После его слов чувствую себя ущербной
Краснодар, 21 год
16.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаПрежде всего, перестань считать отношения с мужчиной – главной целью в жизни и главным ее смыслом. Поверь, в жизни куда больше интересного происходит, стоит лишь начать интересоваться чем-то еще, кроме «мальчиков». Ты не ущербная, ущербны ваши отношения. Вы оба еще не выросли, поэтому реагируете, как подростки: ультимативно, безапелляционно, грубо, пытаясь подмять партнера под себя. Твой парень уже во многом преуспел: ради него ты осталась без друзей. Вот теперь сама посмотри: стоит ли мужчина того, чтобы рвать все добрые дружеские связи с внешним миром? Определенно, нет. И надо просто разворачиваться и уходить от человека, который пытается заставить тебя чувствовать вину за то, что ты хочешь общаться с друзьями. Из таких мальчиков вырастают домашние самодуры и тираны. Слышала что-нибудь про токсичные отношения? Вот в вашей паре признаки налицо. Сначала он оторвал тебя от мира, лишил друзей и их поддержки. Следующий этап – он начинает ломать тебя морально, зная, что ты уже от него зависима, и что у тебя нет никого, кроме него, а значит, ты в любом случае будешь за него цепляться. И это дает ему право думать, что он может обращаться с тобой, как угодно, например, оскорблять, унижать, причинять тебе страдания. Зачем ему это нужно? Чтобы у тебя не возникло даже в мыслях о том, чтобы уйти. Смотри сама: ты уже считаешь себя ущербной. Еще немного, и ты сама придешь к выводу, что такая, как ты никому не нужна, и что у тебя нет шансов найти себе другого мужчину, поэтому нет смысла и пытаться уйти от этого. И как только ты так решишь, начнется следующий виток: он станет поднимать на тебя руку. Не сразу, но начнет. Такие мужчины входят во вкус постепенно. И ты даже не будешь помышлять, чтобы уйти от него, несмотря на рукоприкладство. Потому что а) у тебя уже будет очень низкая самооценка и ты будешь уверена, что ты никому больше не нужна; б) у тебя не будет друзей и подруг, которые могли бы тебя защитить, или хотя бы помочь морально в борьбе с тираном. В общем, я бы настоятельно рекомендовала тебе не испытывать судьбу. Тебе всего 21 год. В тебя уже влюблялся парень, значит, ты не урод и не ущербна. Влюбятся и другие. И ты тоже только начинаешь учиться любви. Не принимай подростковые привязанности и установки за любовь. И не спеши прощать мужчину, который тебя оскорбляет. Это очень плохой знак.
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СергейМария, я понимаю, что вы дружите с детства, и что ты привыкла к мысли о том, что так будет всегда. Вынужден тебя разочаровать. Увы, но отношения между мужчиной и женщиной, которые начинаются в подростковом возрасте, практически никогда не продолжаются после взросления. Все дело в том, что люди довольно сильно меняются с возрастом, и то, что нравилось в детстве, остается в том же детстве. Начинают привлекать другие особенности, меняются ценности, да даже вкус и цветовосприятие становятся иными. Соответственно и прежние связи перестают быть актуальными. Так происходит всегда, так было и со мной, и с теми, кого я знаю. Так что не стоит сильно расстраиваться. Тем более, что твой приятель, за последнее время стал еще и хамом. Нет, оно понятно, что довольно неприятно разочаровываться в тех, кого считал близкими. Но лучше взглянуть правде в глаза и признать, что данная страница истории перевернута. Кроме того, очень не советую пытаться восстановить прежние взаимоотношения. Дело в том, что основой любых возвышенных чувств является уважение. И мужчина, который любит женщину, никогда не будет её унижать и оскорблять. Люди могут разговаривать на повышенных тонах, обвинять друг друга, обижаться, но всё это строго до определенной грани. Как только появляются оскорбления – это значит, что ничего романтического больше нет. И поскольку твой приятель перешел на подобный тон, значит, никакой любви уже нет. А раз так, то твои мольбы помириться, простить за что-нибудь, и прочие посыпания головы пеплом, вызовут лишь чувство брезгливости и раздражения. Так что прекращай любые формы общения с данным человеком. Это просто не твой мужчина. Ну, а затем вылезай из скорлупы. Ты молодая красивая девушка. И тебе просто жизненно необходимо общаться с другими людьми. Проще всего новые контакты находить среди единомышленников, увлеченных тем же, чем и ты. Так что ищи хобби, и начинай активную жизнь. Всё остальное подтянется следом. А на счет новых отношений, могу тебе сказать, что после того, как меня послала девушка, лично я тоже не представлял кого-то на её месте. А потом разглядел свою будущую жену. И теперь о прежних страданиях могу только вспоминать с усмешкой. Вот и тебя ждет что-то похожее. В общем, не горюй и начинай жить нормальной жизнью. И всё будет хорошо.
Обсуждение 32
Лучшие комментарии
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Это сосед по парте в школе? Забудь. Доучивайся, выходи на работу, там будет много интересного))
16.02.18 01:54 Контекст комментария
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ZavoronokЕсли чувствуешь с ним себя ущербной, посылай и ищи другого, который будет тебе говорить, какая ты красивая и замечательная. Не обязательно любовника, просто друга для начала, а там видно будет.
16.02.18 02:15 Контекст комментария
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50/50радоваться надо, а она ревёт белугой))) "окончен школьный роман" с тиранчиком, ура. ну и он точно уже хочет от Вас избавиться, навязываться будете? выхода всё равно нет, как жить дальше, но по-другому
16.02.18 06:23 Контекст комментария
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Проходя мимоМаша, Вы еще поплачете-порыдаете, т.к. боль от разрыва столь длительных отношений не проходит в одночасье. Но при этом надо понимать, что этот этап жизни закончен. Ни в коем случае не идите на контакт. Пройдет время, Вы выздоровеете, начнется свободная жизнь. Если парень, сравнивая Вас с мужиком, имел ввиду Вашу самостоятельность, значит он в душе тряпка и комплексует по этому поводу, не старается стать сильным и ответственным рядом с Вами, а принижает Вас. Вам это надо?
16.02.18 08:51 Контекст комментария
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Юликонкогда в 21 год, нет друзей и вообще ничего нет, то надо сказать спасибо этому челу, что он наконец перестал заслонять солнце и Вы сможете увидеть как прекрасен мир вокруг. Но тут сразу возникает вопрос, не ленивая ли Вы задница, которой проще сидеть и рыдать, чем строить отношения с окружающими людьми.
16.02.18 08:18 Контекст комментария
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ПрелестьА если Вы и правда мужик внутри,почему бы не принять это к сведению?
16.02.18 11:33
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100%Маша, у тебя явно проблема с самооценкой. Займись ею. Отвлекись от парня и научись любить себя. Потом сама поймешь, что этот утырок тебя не ценит и не достоин.
16.02.18 11:09
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Лично меня напряг больше момент , что у вас нет ни друзей ни подруг . Неужели ни с кем не дружили в школе, неужели ни с кем не сошлись там где вы учитесь ? Не встречала людей , особенно в таком возрасте , у которых был бы вакуум вокруг. мне кажется , это более глубокая проблема , нежели та, что вы описали.
16.02.18 10:43
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Элфи КрексОткуда известно, что " в тебя уже влюблялся парень" и " ты ...красивая" ( см. Эксперты)? Может быть, и не влюбляется, может быть, и очень не красивая, мы не знаем.
16.02.18 10:21
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Элфи КрексПочему- то стёрли мой комментарий. Никого не удивляет, что ей 21, а они вместе 8,5 лет? С двенадцати?
16.02.18 09:57
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ZavoronokДружат с детства, что вас удивляет? Можно ведь просто общаться, пока дети, и планировать пожениться, когда вырастут.
16.02.18 10:02
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Элфи КрексВ детском саду- да, бывают такие планы, потом проходят. В 12 - нет, не видели. И ещё прочитала сег "экспертов", уверяющих, что девушка молодая и красивая, и в неё уже был влюблен парень. Ну откуда можно это знать- был влюблен или она напридумывала, красивая она или нет?
16.02.18 10:14
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На самом деле, мне тоже это странно) Потому, что она написала , что "8,5 лет вместе, но в большинстве случаев на расстоянии"
16.02.18 10:48
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ВераМария, "Поговорить не с кем, маме не хочу .... , .. я вижу, после всех его слов, что ущербная". Представьте, вы мама и ваша дочка из-за какого-то там (извините!) к..ла считает себя ущербной? Не обидно ли? Не обидно будет вам и стыдно за себя, что не внушила дочке, что она самая-самая. А ваша мама знает о том, что с 12 лет вам нравится не достойный вас человек? Принижать не смеет он, вы не позволяйте ему этого делать! Поговорите с мамой. Ближе никого нет, поверьте. Его послать, он рядом с вами лишь по привычке, другой такой влюбленной, просто-напросто, рядом нету.
16.02.18 09:10
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звездочка )Вера, вот Вы идеалистка ) у меня мама человек, с которым делиться нельзя категорически ничем. Ни событиями, ни планами, ни переживаниями. Только на общие темы или о ней и о папе.
16.02.18 09:13
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ZavoronokНе повезло вам с мамой, сочувствую. Но у Марии мама другая, если она пишет, что расстраивать её не хочет, поэтому не говорит.
16.02.18 09:59
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Элфи КрексАлена, есть люди, которые как бы отстраняют себя от чужих переживаний. Но планами? Событиями?
16.02.18 10:52
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звездочка )Вы когда маме что-то рассказываете, воспринимаете её как группу поддержки, да? а у меня наоборот, мама это вечная оппозиция, поэтому лучше не надо. Всем будет спокойнее без этих тем ) у нас почти всегда политика, экономика, новости региона, новинки кино и театра, что-то познавательное и т.д.
16.02.18 11:04
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звездочка )у меня с одним мужчиной даже были сложности поначалу, он меня спрашивал КАК ТЫ? нормальный вопрос, но меня он выбивал просто, потому что я привыкла сама в себе все проживать.
16.02.18 11:08
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звездочка )и другие отношения не то, чтобы хочу, а даже не могу представить другого человека рядом./// у меня в жизни так и остались два человека, которых никто и ничто никогда не заменит, но надо же жить дальше. Но это так, лирическое отступление ) Мария, я думаю, что он остынет и вы помиритесь. Не плач.
16.02.18 09:05
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Проходя мимоМаша, Вы еще поплачете-порыдаете, т.к. боль от разрыва столь длительных отношений не проходит в одночасье. Но при этом надо понимать, что этот этап жизни закончен. Ни в коем случае не идите на контакт. Пройдет время, Вы выздоровеете, начнется свободная жизнь. Если парень, сравнивая Вас с мужиком, имел ввиду Вашу самостоятельность, значит он в душе тряпка и комплексует по этому поводу, не старается стать сильным и ответственным рядом с Вами, а принижает Вас. Вам это надо?
16.02.18 08:51
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ЛилаТираны все тряпки. Напомню, насилие( любое, психологическое, экономическое, рукоприкладсво, а до него не далеко) происходит от бессилия. У нас уже во все трубы трубят, что надо обращаться в центры. Поможешь и себе и ему.
16.02.18 09:10
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ВераПроходя мимо! Респект вам. И я о том же.
16.02.18 09:11
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Юликонкогда в 21 год, нет друзей и вообще ничего нет, то надо сказать спасибо этому челу, что он наконец перестал заслонять солнце и Вы сможете увидеть как прекрасен мир вокруг. Но тут сразу возникает вопрос, не ленивая ли Вы задница, которой проще сидеть и рыдать, чем строить отношения с окружающими людьми.
16.02.18 08:18
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50/50во-во! девицу только из темницы вывели под белы руки, она обратно желает))
16.02.18 08:26
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ЛилаНа каждую жертву- свой тиран. Обед безбрачия ей не грозит. Простите меня, но насмотрелась. Пока не опомнится все будет по кругу. Повторюсь, к терапевтам, пока не поздно. Типичная жертва. И так рано начавшая(((
16.02.18 08:54
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звездочка )что рано начавшая? сценарий жертвы формируется родителями, она в нем просто живет
16.02.18 09:08
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ЛилаАлён, поверь. Все лечится. Трудов стоит, понятно, капитан очевидность. Женщин убивают собственные мужья, но это можно предотвратить, не оставаясь равнодушными. У неё какая-то очень странная зависимость от него. Родителям кол, как говорит Джей.
16.02.18 09:15
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звездочка )родители сами в этом сценарии живут, никакой им не кол. Чем сами обладали, то ребенку и дали ) Я к этому отношусь философски, то есть спокойно. Любой человек может выйти из любого сценария только если он осознает, что ему в своем сценарии жить не вкусно. А если нравится, зачем искусственно кого-то куда-то вытаскивать? благими намерениями сама знаешь куда дорога вымощена
16.02.18 09:23
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ЛилаЯ немного волонтёрю по этой теме. От статистики волосы на голове шевелятся. Понимаешь, что не застрахован никто, вне завмисимости от социального статуса. Порой видешь умницу, красавицу. И думаешь, как тебя-то угораздило?! Нотациями тут не поможешь. Там копаться из детства надо. Стокгольмский синдром, мать его. Мария стала вопросами задаваться, уже прогрес. Сейчас бегом за помощью к терапевтам, любым! У тебя какая-то трещина внутри, которую можно вылечить. Друзей вернуть на базу. Не закрывайся.
16.02.18 08:40
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50/50радоваться надо, а она ревёт белугой))) "окончен школьный роман" с тиранчиком, ура. ну и он точно уже хочет от Вас избавиться, навязываться будете? выхода всё равно нет, как жить дальше, но по-другому
16.02.18 06:23
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ZavoronokЕсли чувствуешь с ним себя ущербной, посылай и ищи другого, который будет тебе говорить, какая ты красивая и замечательная. Не обязательно любовника, просто друга для начала, а там видно будет.
16.02.18 02:15
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Это сосед по парте в школе? Забудь. Доучивайся, выходи на работу, там будет много интересного))
16.02.18 01:54