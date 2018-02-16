После его слов чувствую себя ущербной

Алена

Прежде всего, перестань считать отношения с мужчиной – главной целью в жизни и главным ее смыслом. Поверь, в жизни куда больше интересного происходит, стоит лишь начать интересоваться чем-то еще, кроме «мальчиков». Ты не ущербная, ущербны ваши отношения. Вы оба еще не выросли, поэтому реагируете, как подростки: ультимативно, безапелляционно, грубо, пытаясь подмять партнера под себя. Твой парень уже во многом преуспел: ради него ты осталась без друзей. Вот теперь сама посмотри: стоит ли мужчина того, чтобы рвать все добрые дружеские связи с внешним миром? Определенно, нет. И надо просто разворачиваться и уходить от человека, который пытается заставить тебя чувствовать вину за то, что ты хочешь общаться с друзьями. Из таких мальчиков вырастают домашние самодуры и тираны. Слышала что-нибудь про токсичные отношения? Вот в вашей паре признаки налицо. Сначала он оторвал тебя от мира, лишил друзей и их поддержки. Следующий этап – он начинает ломать тебя морально, зная, что ты уже от него зависима, и что у тебя нет никого, кроме него, а значит, ты в любом случае будешь за него цепляться. И это дает ему право думать, что он может обращаться с тобой, как угодно, например, оскорблять, унижать, причинять тебе страдания. Зачем ему это нужно? Чтобы у тебя не возникло даже в мыслях о том, чтобы уйти. Смотри сама: ты уже считаешь себя ущербной. Еще немного, и ты сама придешь к выводу, что такая, как ты никому не нужна, и что у тебя нет шансов найти себе другого мужчину, поэтому нет смысла и пытаться уйти от этого. И как только ты так решишь, начнется следующий виток: он станет поднимать на тебя руку. Не сразу, но начнет. Такие мужчины входят во вкус постепенно. И ты даже не будешь помышлять, чтобы уйти от него, несмотря на рукоприкладство. Потому что а) у тебя уже будет очень низкая самооценка и ты будешь уверена, что ты никому больше не нужна; б) у тебя не будет друзей и подруг, которые могли бы тебя защитить, или хотя бы помочь морально в борьбе с тираном. В общем, я бы настоятельно рекомендовала тебе не испытывать судьбу. Тебе всего 21 год. В тебя уже влюблялся парень, значит, ты не урод и не ущербна. Влюбятся и другие. И ты тоже только начинаешь учиться любви. Не принимай подростковые привязанности и установки за любовь. И не спеши прощать мужчину, который тебя оскорбляет. Это очень плохой знак.