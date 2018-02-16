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После его слов чувствую себя ущербной


Ситуация такая: мы уже 8,5 лет вместе, но в большинстве случаев на расстоянии. Я учусь в Краснодаре, он служит в Москве. Постоянно ссоримся из-за ревности или недоверия. Но сегодня произошло самое огромное разочарование в моей жизни. Возможно, сильно сказано, но это так. Мы поссорились, и в итоге он мне сказал, что я не женщина, а мужик внутри, и что ему такая, как я, не нужна. Он многое говорил и сильно унижал. Я не могу остановиться, у меня депрессия, рыдаю постоянно и не могу успокоиться. А еще я его сильно люблю и другие отношения не то, чтобы хочу, а даже не могу представить другого человека рядом. Друзей нет, так как он ревновал, и мне пришлось распрощаться со всеми. Подруг как-то тоже. Поговорить не с кем, маме не хочу все говорить, чтобы она переживала. Как мне быть? Посоветуйте, как вообще смотреть на себя, если я вижу, после всех его слов, что ущербная.
Мария,
Краснодар, 21 год
16.02.18
После его слов чувствую себя ущербной

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Прежде всего, перестань считать отношения с мужчиной – главной целью в жизни и главным ее смыслом. Поверь, в жизни куда больше интересного происходит, стоит лишь начать интересоваться чем-то еще, кроме «мальчиков». Ты не ущербная, ущербны ваши отношения. Вы оба еще не выросли, поэтому реагируете, как подростки: ультимативно, безапелляционно, грубо, пытаясь подмять партнера под себя. Твой парень уже во многом преуспел: ради него ты осталась без друзей. Вот теперь сама посмотри: стоит ли мужчина того, чтобы рвать все добрые дружеские связи с внешним миром? Определенно, нет. И надо просто разворачиваться и уходить от человека, который пытается заставить тебя чувствовать вину за то, что ты хочешь общаться с друзьями. Из таких мальчиков вырастают домашние самодуры и тираны. Слышала что-нибудь про токсичные отношения? Вот в вашей паре признаки налицо. Сначала он оторвал тебя от мира, лишил друзей и их поддержки. Следующий этап – он начинает ломать тебя морально, зная, что ты уже от него зависима, и что у тебя нет никого, кроме него, а значит, ты в любом случае будешь за него цепляться. И это дает ему право думать, что он может обращаться с тобой, как угодно, например, оскорблять, унижать, причинять тебе страдания. Зачем ему это нужно? Чтобы у тебя не возникло даже в мыслях о том, чтобы уйти. Смотри сама: ты уже считаешь себя ущербной. Еще немного, и ты сама придешь к выводу, что такая, как ты никому не нужна, и что у тебя нет шансов найти себе другого мужчину, поэтому нет смысла и пытаться уйти от этого. И как только ты так решишь, начнется следующий виток: он станет поднимать на тебя руку. Не сразу, но начнет. Такие мужчины входят во вкус постепенно. И ты даже не будешь помышлять, чтобы уйти от него, несмотря на рукоприкладство. Потому что а) у тебя уже будет очень низкая самооценка и ты будешь уверена, что ты никому больше не нужна; б) у тебя не будет друзей и подруг, которые могли бы тебя защитить, или хотя бы помочь морально в борьбе с тираном. В общем, я бы настоятельно рекомендовала тебе не испытывать судьбу. Тебе всего 21 год. В тебя уже влюблялся парень, значит, ты не урод и не ущербна. Влюбятся и другие. И ты тоже только начинаешь учиться любви. Не принимай подростковые привязанности и установки за любовь. И не спеши прощать мужчину, который тебя оскорбляет. Это очень плохой знак.

  • Сергей

    Мария, я понимаю, что вы дружите с детства, и что ты привыкла к мысли о том, что так будет всегда. Вынужден тебя разочаровать. Увы, но отношения между мужчиной и женщиной, которые начинаются в подростковом возрасте, практически никогда не продолжаются после взросления. Все дело в том, что люди довольно сильно меняются с возрастом, и то, что нравилось в детстве, остается в том же детстве. Начинают привлекать другие особенности, меняются ценности, да даже вкус и цветовосприятие становятся иными. Соответственно и прежние связи перестают быть актуальными. Так происходит всегда, так было и со мной, и с теми, кого я знаю. Так что не стоит сильно расстраиваться. Тем более, что твой приятель, за последнее время стал еще и хамом. Нет, оно понятно, что довольно неприятно разочаровываться в тех, кого считал близкими. Но лучше взглянуть правде в глаза и признать, что данная страница истории перевернута. Кроме того, очень не советую пытаться восстановить прежние взаимоотношения. Дело в том, что основой любых возвышенных чувств является уважение. И мужчина, который любит женщину, никогда не будет её унижать и оскорблять. Люди могут разговаривать на повышенных тонах, обвинять друг друга, обижаться, но всё это строго до определенной грани. Как только появляются оскорбления – это значит, что ничего романтического больше нет. И поскольку твой приятель перешел на подобный тон, значит, никакой любви уже нет. А раз так, то твои мольбы помириться, простить за что-нибудь, и прочие посыпания головы пеплом, вызовут лишь чувство брезгливости и раздражения. Так что прекращай любые формы общения с данным человеком. Это просто не твой мужчина. Ну, а затем вылезай из скорлупы. Ты молодая красивая девушка. И тебе просто жизненно необходимо общаться с другими людьми. Проще всего новые контакты находить среди единомышленников, увлеченных тем же, чем и ты. Так что ищи хобби, и начинай активную жизнь. Всё остальное подтянется следом. А на счет новых отношений, могу тебе сказать, что после того, как меня послала девушка, лично я тоже не представлял кого-то на её месте. А потом разглядел свою будущую жену. И теперь о прежних страданиях могу только вспоминать с усмешкой. Вот и тебя ждет что-то похожее. В общем, не горюй и начинай жить нормальной жизнью. И всё будет хорошо.

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Обсуждение 32  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Это сосед по парте в школе? Забудь. Доучивайся, выходи на работу, там будет много интересного))
    		 16.02.18 01:54
         
    9
         
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  • Zavoronok
    Если чувствуешь с ним себя ущербной, посылай и ищи другого, который будет тебе говорить, какая ты красивая и замечательная. Не обязательно любовника, просто друга для начала, а там видно будет.
    		 16.02.18 02:15
         
    8
         
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  • 50/50
    радоваться надо, а она ревёт белугой))) "окончен школьный роман" с тиранчиком, ура. ну и он точно уже хочет от Вас избавиться, навязываться будете? выхода всё равно нет, как жить дальше, но по-другому
    		 16.02.18 06:23
         
    7
         
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  • Проходя мимо
    Маша, Вы еще поплачете-порыдаете, т.к. боль от разрыва столь длительных отношений не проходит в одночасье. Но при этом надо понимать, что этот этап жизни закончен. Ни в коем случае не идите на контакт. Пройдет время, Вы выздоровеете, начнется свободная жизнь. Если парень, сравнивая Вас с мужиком, имел ввиду Вашу самостоятельность, значит он в душе тряпка и комплексует по этому поводу, не старается стать сильным и ответственным рядом с Вами, а принижает Вас. Вам это надо?
    		 16.02.18 08:51
         
    5
         
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  • Юликон
    когда в 21 год, нет друзей и вообще ничего нет, то надо сказать спасибо этому челу, что он наконец перестал заслонять солнце и Вы сможете увидеть как прекрасен мир вокруг. Но тут сразу возникает вопрос, не ленивая ли Вы задница, которой проще сидеть и рыдать, чем строить отношения с окружающими людьми.
    		16.02.18 08:18
         
    4
         
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  • Прелесть
    А если Вы и правда мужик внутри,почему бы не принять это к сведению?
    		16.02.18 11:33
         
    3
         
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  • 100%
    Маша, у тебя явно проблема с самооценкой. Займись ею. Отвлекись от парня и научись любить себя. Потом сама поймешь, что этот утырок тебя не ценит и не достоин.
    		16.02.18 11:09
         
    1
         
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  • Персикова
    Лично меня напряг больше момент , что у вас нет ни друзей ни подруг . Неужели ни с кем не дружили в школе, неужели ни с кем не сошлись там где вы учитесь ? Не встречала людей , особенно в таком возрасте , у которых был бы вакуум вокруг. мне кажется , это более глубокая проблема , нежели та, что вы описали.
    		 16.02.18 10:43
         
    3
         
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  • Элфи Крекс
    Откуда известно, что " в тебя уже влюблялся парень" и " ты ...красивая" ( см. Эксперты)? Может быть, и не влюбляется, может быть, и очень не красивая, мы не знаем.
    		 16.02.18 10:21
         
    0
         
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  • Элфи Крекс
    Почему- то стёрли мой комментарий. Никого не удивляет, что ей 21, а они вместе 8,5 лет? С двенадцати?
    		 16.02.18 09:57
         
    1
         
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  • Вера
    Мария, "Поговорить не с кем, маме не хочу .... , .. я вижу, после всех его слов, что ущербная". Представьте, вы мама и ваша дочка из-за какого-то там (извините!) к..ла считает себя ущербной? Не обидно ли? Не обидно будет вам и стыдно за себя, что не внушила дочке, что она самая-самая. А ваша мама знает о том, что с 12 лет вам нравится не достойный вас человек? Принижать не смеет он, вы не позволяйте ему этого делать! Поговорите с мамой. Ближе никого нет, поверьте. Его послать, он рядом с вами лишь по привычке, другой такой влюбленной, просто-напросто, рядом нету.
    		 16.02.18 09:10
         
    4
         
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  • звездочка )
    и другие отношения не то, чтобы хочу, а даже не могу представить другого человека рядом./// у меня в жизни так и остались два человека, которых никто и ничто никогда не заменит, но надо же жить дальше. Но это так, лирическое отступление ) Мария, я думаю, что он остынет и вы помиритесь. Не плач.
    		 16.02.18 09:05
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо
    Маша, Вы еще поплачете-порыдаете, т.к. боль от разрыва столь длительных отношений не проходит в одночасье. Но при этом надо понимать, что этот этап жизни закончен. Ни в коем случае не идите на контакт. Пройдет время, Вы выздоровеете, начнется свободная жизнь. Если парень, сравнивая Вас с мужиком, имел ввиду Вашу самостоятельность, значит он в душе тряпка и комплексует по этому поводу, не старается стать сильным и ответственным рядом с Вами, а принижает Вас. Вам это надо?
    		 16.02.18 08:51
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юликон
    когда в 21 год, нет друзей и вообще ничего нет, то надо сказать спасибо этому челу, что он наконец перестал заслонять солнце и Вы сможете увидеть как прекрасен мир вокруг. Но тут сразу возникает вопрос, не ленивая ли Вы задница, которой проще сидеть и рыдать, чем строить отношения с окружающими людьми.
    		16.02.18 08:18
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • 50/50
      во-во! девицу только из темницы вывели под белы руки, она обратно желает))
      		 16.02.18 08:26
           
      2
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Лила
        На каждую жертву- свой тиран. Обед безбрачия ей не грозит. Простите меня, но насмотрелась. Пока не опомнится все будет по кругу. Повторюсь, к терапевтам, пока не поздно. Типичная жертва. И так рано начавшая(((
        		 16.02.18 08:54
             
        1
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • звездочка )
          что рано начавшая? сценарий жертвы формируется родителями, она в нем просто живет
          		16.02.18 09:08
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Лила
            Алён, поверь. Все лечится. Трудов стоит, понятно, капитан очевидность. Женщин убивают собственные мужья, но это можно предотвратить, не оставаясь равнодушными. У неё какая-то очень странная зависимость от него. Родителям кол, как говорит Джей.
            		 16.02.18 09:15
                 
            1
                 
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
            • звездочка )
              родители сами в этом сценарии живут, никакой им не кол. Чем сами обладали, то ребенку и дали ) Я к этому отношусь философски, то есть спокойно. Любой человек может выйти из любого сценария только если он осознает, что ему в своем сценарии жить не вкусно. А если нравится, зачем искусственно кого-то куда-то вытаскивать? благими намерениями сама знаешь куда дорога вымощена
              		 16.02.18 09:23
                   
              3
                   
              ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Лила
      Я немного волонтёрю по этой теме. От статистики волосы на голове шевелятся. Понимаешь, что не застрахован никто, вне завмисимости от социального статуса. Порой видешь умницу, красавицу. И думаешь, как тебя-то угораздило?! Нотациями тут не поможешь. Там копаться из детства надо. Стокгольмский синдром, мать его. Мария стала вопросами задаваться, уже прогрес. Сейчас бегом за помощью к терапевтам, любым! У тебя какая-то трещина внутри, которую можно вылечить. Друзей вернуть на базу. Не закрывайся.
      		 16.02.18 08:40
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    радоваться надо, а она ревёт белугой))) "окончен школьный роман" с тиранчиком, ура. ну и он точно уже хочет от Вас избавиться, навязываться будете? выхода всё равно нет, как жить дальше, но по-другому
    		 16.02.18 06:23
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Если чувствуешь с ним себя ущербной, посылай и ищи другого, который будет тебе говорить, какая ты красивая и замечательная. Не обязательно любовника, просто друга для начала, а там видно будет.
    		 16.02.18 02:15
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Это сосед по парте в школе? Забудь. Доучивайся, выходи на работу, там будет много интересного))
    		 16.02.18 01:54
         
    9
         
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