Что-то внутри говорит мне, что надо расстаться
Татарстан, Альметьевск, 19 лет
31.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнастасия, по-моему, «плюсы» твоего сожителя – это очень мягко завернутые минусы. «Щедрый», но дарит подарки только 2 раза в год, и только то, что сам считает нужным. «Чуткий и заботливый», но только после того, как доведет до слез, сделает больно и унизит тебя. «Интересный собеседник», но только когда сам говорит, а тебя слушать ему не интересно, ты же второй сорт. «Справедливый», но делает только то, что ему нравится, и ему плевать, если это не нравится тебе. «Защищает от угроз», но не от самого себя. А сам может и руку заломать, если будешь себя плохо вести. «Не стесняется быть нежным», то есть, вот эти самые «сейчас я сделаю так, что ты будешь плакать», - это та самая нежность, и ему за нее не стыдно. Да он просто король, Настя! И я даже не знаю, как выразить свое восхищение тем, какой ценный кадр тебе достался. А если серьезно, то я не вижу ни одного плюса в твоих отношениях. Твой парень – тиран. То, что он пока тебя не бил, не гарантия, что это не начнется. Он склонен к садизму, это совершенно очевидно. Делать любимой девушке больно, доводить ее до слез, а потом лезть с нежностями и жалеть (не забыв упомянуть, что сама виновата, он же ни при чем – он же не виноват, что не в состоянии себя контролировать). Так вот, сейчас он тебя дрессирует, ты пока новобранец. Твое боевое крещение еще впереди. Он будет тебя бить. Будет унижать. Запрещать видеться с родными. Забанит остатки твоих друзей и подруг. И когда ты в очередной раз будешь зализывать раны от побоев или валяться в больнице с сотрясением мозга, он будет гладить тебя, приговаривая, что он не виноват, что он не хотел, просто он не может себя сдерживать, когда в гневе. Настя, хочешь такую жизнь – продолжай жить с этим человеком. Но на мой взгляд, разумная юная женщина внутри тебя кричит, что с такими отношениями надо завязывать, и как можно быстрее. Потому что ничего нормального в таких отношениях нет. Как и нет плюсов, которые ты придумала для своего парня, чтобы оправдать потраченное на него время и само сожительство с ним. Он по кусочкам отрезает от тебя все живое – контакты с родными, с друзьями, и твое чувство собственного достоинства. Ад начнется, когда все это окончательно будет отрезано.
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СергейАнастасия, в нашем Мире живет огромное колическтво людей, все они разные, у каждого свои представления о правильном и не правильном, хорошем и плохом. Кроме того, с течением времени, в процессе взросления, люди меняются, приобретают новые особенности. Соответственно есть те, кто считает, что Земля должна крутиться вокруг него, но есть и те, кто позволяет, кому угодно крутить самого себя на всем, чем угодно. И сказать, что кто-то прав, а кто-то нет, просто невозможно. Один хочет или не хочет что-то делать, другой позволяет или не позволяет это делать. Поэтому в любом коллективе, в том числе и в паре, очень важно, чтобы участники подходили друг другу или смогли договориться о правилах сосуществования. И какими бы странными на взгляд стороннего наблюдателя ни были взаимоотношения в семье, если они подходят обоим партнерам, значит нормальны. В вашей паре имеется молодой человек с наклонностями самодура и тирана, обостренными молодостью и неопытностью, а также поддержкой мамы с бабушкой, и есть ты, молодая девушка, также не обладающая жизненным опытом, да к тому же живущая на чужой жилплощади. В результате парень делает все, что пожелает, не считаясь с твоим мнением, то есть крутит тебя как пожелает, а ты ничего на это не отвечаешь, чем лишь усугубляешь ситуацию. Полагаю, что с точки зрения человека свободолюбивого и обладающего нормальной самооценкой и самоуважением, подобное отношение просто неприемлемо. И поэтому девушка, которая знает себе цену и не терпящая унижений, уже давно послала бы такого молодого человека куда подальше. Ведь высокие чувства обязательно предполагают взаимное уважение. Если же присутствуют элементы унижения, пренебрежения мнением, откровенное хамство, значит, по крайней мере, один партнер не уважает другого. А где нет уважения, любви не может быть в принципе. Поэтому я не думаю, что со стороны твоего приятеля может быть что-то большое и светлое. В то же время, ты принимаешь правила его игры, и покорно сносишь все придирки и ограничения. Раз так, стало быть, для тебя это приемлемо и даже приятно. Что ж, в таких условиях, любовь и не нужна особо. Поэтому лично я считаю, что жаловаться тебе не на что. Ты сама позволяешь людям вести себя с тобой так, как они ведут. Захочешь чего-то другого, значит, изменишься, начнешь отстаивать собственные интересы, перестанешь быть покорной служанкой. Тогда и всё окружающее изменится. Если же проще выполнять чужие указания, жить под ограничениями, выслушивать упреки и унижения, чтож, значит так тому и быть.
Обсуждение 9
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rerfhfxfНастёна, держись за него! Сама понимаешь, последний вагон для тебя, можно сказать) Чего тут думать, будь женщиной покорной, плохо одетой, и послушной, а щипки, толчки, грубость, манипуляции, давление, эгоизм - это все ерунда, Насть. Ведь он творческий и с ним можно подискутировать,и главное он смешной! Живи с ним и его родней, и тогда уписаешься от смеха!
31.03.17 05:35
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КейтЧто ж вам чешется то в 19 лет в эти "гражданские браки" то, а. Да еще и жить в одной квартире с его мамой и бабушкой!!!!!!!!!!!!
31.03.17 05:31
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M51Мне очень понравились и Вы, и Ваш парень. Но по-отдельности. Боюсь вместе этот союз будет разрушительным, в прямом смысле слова. Вам лично посоветую быть с ним осторожной и держать дистанцию, Вы не в состоянии на него повлиять, уйти, кстати, сомневаюсь что отпустит так просто.
31.03.17 00:46
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Бежать, как ниже сказали. Пысы. Взрослые люди не спрашивают. Можно посоветоваться, но разрешение просить - это о родителях, никак не о партнере.
31.03.17 00:18
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Куда смотрят родители? "Не провожал домой в позднее время, нужно было уговаривать нести пакеты", уже на грани того, что бы ударить. Девочка, милая, надо не думать, а бежать. Ты хоть чем то по жизни занята, учебой, работой? Или растолстевший упырь это центр вселенной?
31.03.17 00:13
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Настя! Беги!
31.03.17 00:03