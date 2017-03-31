 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Что-то внутри говорит мне, что надо расстаться


Я чуть более трех лет встречаюсь со своим молодым человеком (мне 19, ему 21) и четвертый месяц живу с ним в гражданском браке. Живем у него дома с его мамой и бабушкой, и с ними я в очень хороших отношениях, особенно с его мамой отношения, можно сказать, дружеские. Дело в том, что меня одолевают мысли о том, что, может, стоит расстаться с ним. Перечислю плюсы и минусы отношений, а вас порошу помочь советом. Плюсы: с ним можно говорить, дискутировать, абсолютно на любые темы, он очень справедливый и здравый, он смешной, он очень оберегает меня, не стесняется в проявлении нежности ко мне, он интересный человек, он любит меня и говорит об этом, он говорит о том, что я красивая, хоть и не так часто, как хотелось бы, мы оба с ним творческие люди и в этом наш общий интерес, он защитит меня не колеблясь, если увидит угрозу, он очень честен со мной во всем и рассказывает мне абсолютно все, щедрый, но подарки дарит только на день рождения и 8 марта. Минусы: он никогда ничего не спрашивает, может оповестить о каких-либо своих действиях, но не спросит, он считает, что он мужчина, и ему дозволено чуть ли не все, а я женщина, и мне дозволено все, что разрешено мужчиной. Я не феминистка и всегда была за то, чтобы мужчина был главой, но тут, по-моему, перебор, нет романтики, редко делает приятное, как я писала выше, подарки крайне редко, никогда не дарил цветов, тем более просто так вообще ни чего не делал, если он захочет что-то сделать, ему будет плевать нравится мне это или нет, при этом устроить скандал я не могу, потому что доведет даже морально до того, что я пожалею, что вообще что-то сказала, он агрессивный, он никогда меня не бил, но делал больно, доводил до слез, чаще всего я не могу предъявить ему что-либо, потому что он начинает привязаться к моему тону и говорить, что сейчас сделает так, что я буду плакать, в итоге так и происходит, либо я могу промолчать и высказать ему все, когда он будет спокоен, он выслушает, но он не выразит ни согласия ни протеста, он просто тупо молча выслушает и все, а толку никакого. Он эгоист во всем, он не считает нужным видеться с моими родителями, потому что они ему никто, хотя они его уважают и всегда принимали его хорошо, он много запрещает, нельзя одеваться слишком откровенно, хотя в его понятии даже юбка по колено может быть откровенной, прежде, чем пойти погулять с подругами, которых у меня практически нет, я должна спросить у него, по делам и к родственникам я могу ходить без спроса, он очень ревнив, не умеет экономить и тратит все и сразу, в ссорах крайне груб и резок в выражениях как с мамой своей, так и со мной, может ущипнуть или сжать руки, чтобы было больно, конечно, если уже довел до слез, то подходит и жалеет, может извиниться, говорит, что не может контролировать себя в гневе. Раньше, когда жили раздельно, не считал нужным провожать до дома в позднее время, нужно уговаривать, чтобы понес пакеты, никогда не встречал с работы, даже если был свободен, не разрешает покупать много одежды, краситься, объясняя тем, что это все не нужно и лучше заниматься спортом, чем стремиться к искусственной красоте, он сильно потолстел, понимает это, но при этом не терпит критики, зато может критиковать меня. Я люблю его и он меня, я готова меняться ради него, а он не считает нужным. Не хочу расставаться, но как повлиять на него? Я считаю, что прежде, чем расстаться, нужно сделать все, что от меня зависит, чтобы исправить ситуацию. Но как ее исправить?
Анастасия,
Татарстан, Альметьевск, 19 лет
31.03.17
Что-то внутри говорит мне, что надо расстаться

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анастасия, по-моему, «плюсы» твоего сожителя – это очень мягко завернутые минусы. «Щедрый», но дарит подарки только 2 раза в год, и только то, что сам считает нужным. «Чуткий и заботливый», но только после того, как доведет до слез, сделает больно и унизит тебя. «Интересный собеседник», но только когда сам говорит, а тебя слушать ему не интересно, ты же второй сорт. «Справедливый», но делает только то, что ему нравится, и ему плевать, если это не нравится тебе. «Защищает от угроз», но не от самого себя. А сам может и руку заломать, если будешь себя плохо вести. «Не стесняется быть нежным», то есть, вот эти самые «сейчас я сделаю так, что ты будешь плакать», - это та самая нежность, и ему за нее не стыдно. Да он просто король, Настя! И я даже не знаю, как выразить свое восхищение тем, какой ценный кадр тебе достался. А если серьезно, то я не вижу ни одного плюса в твоих отношениях. Твой парень – тиран. То, что он пока тебя не бил, не гарантия, что это не начнется. Он склонен к садизму, это совершенно очевидно. Делать любимой девушке больно, доводить ее до слез, а потом лезть с нежностями и жалеть (не забыв упомянуть, что сама виновата, он же ни при чем – он же не виноват, что не в состоянии себя контролировать). Так вот, сейчас он тебя дрессирует, ты пока новобранец. Твое боевое крещение еще впереди. Он будет тебя бить. Будет унижать. Запрещать видеться с родными. Забанит остатки твоих друзей и подруг. И когда ты в очередной раз будешь зализывать раны от побоев или валяться в больнице с сотрясением мозга, он будет гладить тебя, приговаривая, что он не виноват, что он не хотел, просто он не может себя сдерживать, когда в гневе. Настя, хочешь такую жизнь – продолжай жить с этим человеком. Но на мой взгляд, разумная юная женщина внутри тебя кричит, что с такими отношениями надо завязывать, и как можно быстрее. Потому что ничего нормального в таких отношениях нет. Как и нет плюсов, которые ты придумала для своего парня, чтобы оправдать потраченное на него время и само сожительство с ним. Он по кусочкам отрезает от тебя все живое – контакты с родными, с друзьями, и твое чувство собственного достоинства. Ад начнется, когда все это окончательно будет отрезано.

  • Сергей

    Анастасия, в нашем Мире живет огромное колическтво людей, все они разные, у каждого свои представления о правильном и не правильном, хорошем и плохом. Кроме того, с течением времени, в процессе взросления, люди меняются, приобретают новые особенности. Соответственно есть те, кто считает, что Земля должна крутиться вокруг него, но есть и те, кто позволяет, кому угодно крутить самого себя на всем, чем угодно. И сказать, что кто-то прав, а кто-то нет, просто невозможно. Один хочет или не хочет что-то делать, другой позволяет или не позволяет это делать. Поэтому в любом коллективе, в том числе и в паре, очень важно, чтобы участники подходили друг другу или смогли договориться о правилах сосуществования. И какими бы странными на взгляд стороннего наблюдателя ни были взаимоотношения в семье, если они подходят обоим партнерам, значит нормальны. В вашей паре имеется молодой человек с наклонностями самодура и тирана, обостренными молодостью и неопытностью, а также поддержкой мамы с бабушкой, и есть ты, молодая девушка, также не обладающая жизненным опытом, да к тому же живущая на чужой жилплощади. В результате парень делает все, что пожелает, не считаясь с твоим мнением, то есть крутит тебя как пожелает, а ты ничего на это не отвечаешь, чем лишь усугубляешь ситуацию. Полагаю, что с точки зрения человека свободолюбивого и обладающего нормальной самооценкой и самоуважением, подобное отношение просто неприемлемо. И поэтому девушка, которая знает себе цену и не терпящая унижений, уже давно послала бы такого молодого человека куда подальше. Ведь высокие чувства обязательно предполагают взаимное уважение. Если же присутствуют элементы унижения, пренебрежения мнением, откровенное хамство, значит, по крайней мере, один партнер не уважает другого. А где нет уважения, любви не может быть в принципе. Поэтому я не думаю, что со стороны твоего приятеля может быть что-то большое и светлое. В то же время, ты принимаешь правила его игры, и покорно сносишь все придирки и ограничения. Раз так, стало быть, для тебя это приемлемо и даже приятно. Что ж, в таких условиях, любовь и не нужна особо. Поэтому лично я считаю, что жаловаться тебе не на что. Ты сама позволяешь людям вести себя с тобой так, как они ведут. Захочешь чего-то другого, значит, изменишься, начнешь отстаивать собственные интересы, перестанешь быть покорной служанкой. Тогда и всё окружающее изменится. Если же проще выполнять чужие указания, жить под ограничениями, выслушивать упреки и унижения, чтож, значит так тому и быть.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 9  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору