Что-то внутри говорит мне, что надо расстаться

Я чуть более трех лет встречаюсь со своим молодым человеком (мне 19, ему 21) и четвертый месяц живу с ним в гражданском браке. Живем у него дома с его мамой и бабушкой, и с ними я в очень хороших отношениях, особенно с его мамой отношения, можно сказать, дружеские. Дело в том, что меня одолевают мысли о том, что, может, стоит расстаться с ним. Перечислю плюсы и минусы отношений, а вас порошу помочь советом. Плюсы: с ним можно говорить, дискутировать, абсолютно на любые темы, он очень справедливый и здравый, он смешной, он очень оберегает меня, не стесняется в проявлении нежности ко мне, он интересный человек, он любит меня и говорит об этом, он говорит о том, что я красивая, хоть и не так часто, как хотелось бы, мы оба с ним творческие люди и в этом наш общий интерес, он защитит меня не колеблясь, если увидит угрозу, он очень честен со мной во всем и рассказывает мне абсолютно все, щедрый, но подарки дарит только на день рождения и 8 марта. Минусы: он никогда ничего не спрашивает, может оповестить о каких-либо своих действиях, но не спросит, он считает, что он мужчина, и ему дозволено чуть ли не все, а я женщина, и мне дозволено все, что разрешено мужчиной. Я не феминистка и всегда была за то, чтобы мужчина был главой, но тут, по-моему, перебор, нет романтики, редко делает приятное, как я писала выше, подарки крайне редко, никогда не дарил цветов, тем более просто так вообще ни чего не делал, если он захочет что-то сделать, ему будет плевать нравится мне это или нет, при этом устроить скандал я не могу, потому что доведет даже морально до того, что я пожалею, что вообще что-то сказала, он агрессивный, он никогда меня не бил, но делал больно, доводил до слез, чаще всего я не могу предъявить ему что-либо, потому что он начинает привязаться к моему тону и говорить, что сейчас сделает так, что я буду плакать, в итоге так и происходит, либо я могу промолчать и высказать ему все, когда он будет спокоен, он выслушает, но он не выразит ни согласия ни протеста, он просто тупо молча выслушает и все, а толку никакого. Он эгоист во всем, он не считает нужным видеться с моими родителями, потому что они ему никто, хотя они его уважают и всегда принимали его хорошо, он много запрещает, нельзя одеваться слишком откровенно, хотя в его понятии даже юбка по колено может быть откровенной, прежде, чем пойти погулять с подругами, которых у меня практически нет, я должна спросить у него, по делам и к родственникам я могу ходить без спроса, он очень ревнив, не умеет экономить и тратит все и сразу, в ссорах крайне груб и резок в выражениях как с мамой своей, так и со мной, может ущипнуть или сжать руки, чтобы было больно, конечно, если уже довел до слез, то подходит и жалеет, может извиниться, говорит, что не может контролировать себя в гневе. Раньше, когда жили раздельно, не считал нужным провожать до дома в позднее время, нужно уговаривать, чтобы понес пакеты, никогда не встречал с работы, даже если был свободен, не разрешает покупать много одежды, краситься, объясняя тем, что это все не нужно и лучше заниматься спортом, чем стремиться к искусственной красоте, он сильно потолстел, понимает это, но при этом не терпит критики, зато может критиковать меня. Я люблю его и он меня, я готова меняться ради него, а он не считает нужным. Не хочу расставаться, но как повлиять на него? Я считаю, что прежде, чем расстаться, нужно сделать все, что от меня зависит, чтобы исправить ситуацию. Но как ее исправить?

Анастасия,

Татарстан, Альметьевск, 19 лет

31.03.17

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