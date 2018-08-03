Что делать с неуправляемым сыном мужа?
Искала подобные темы в интернете и мысли во мне бороться стали еще больше. Начну с самого начала. С первым мужем развелась когда дочери не было и года. Быстро как-то познакомилась с другим мужчиной. Который тоже в разводе. У него есть сын, на 4 года старше моей дочери. К этому я относилась хорошо. И всегда была за общение с его ребенком. Мы живем в моей квартире, моя дочь называет его папой. Т.к. биологического отца она не видит. Он нас оставил без материальной помощи, и общение с ребенком тоже не поддерживает. Муж (второй), напротив, оставил бывшей жене с сыном свою квартиру (не подарил, но сказал «живи, сколько нужно»), платит алименты, помогает деньгами дополнительно по мимо алиментов, и очень часто забирает сына. Я никогда не вмешивалась, на приход его сына к нам всегда реагировала положительно. Но вот буквально пару месяцев во мне что-то перевернулось. Посмотрела на всю эту ситуацию и поняла, что меня начинает все крайне раздражать. Муж живет в моей квартире, а в его квартире живет бывшая жена с новым другом. Но она звонит по 5 раз в неделю: то лампочку поменять, то какие то вопросы по машине задать, то еще чего-нибудь... Постоянно она то на свидании, то на работе задерживается, то в гости в другой город, опять же ребенка к нам. При том, что и его родители, и ее живут в этом же городе. А у меня в нашем городе нет никого, я тоже хочу, может, на свидания, а мне вместо этого постоянно еще второго подкидывают. Ну да ладно, это я скорее в шутку, сей факт меня не очень напрягает.
Я стала замечать, насколько его сын не воспитан. Он в семь лет закатывает истерики с валянием на полу по любому поводу, и муж ему угождает, от чего истерик становится еще больше. Он как ни придет, вечно драки с моей дочерью. А ей всего два с половиной года. То кровь, то синяки, то шишки. Это я кратко, таких неприятных моментов просто уйма. В общем, ребенок неуправляемый совершенно. И чем дальше – тем хуже. Мне кажется, еще год назад он не был таким. Я много раз говорила это мужу, просила его, что бы он договаривался с сыном, или в конце концов хоть иногда наказывал. Взамен получаю пожатие плечами и фразу «Он ведь маленький». Какой он маленький?! Он ведет себя совершенно безобразно. Дело не в возрасте. Я не хочу ругать чужого ребенка, но на то, что я делаю замечания, он не реагирует никак, в принципе и на замечания отца тоже самое. Дело дошло до того, что пытаюсь избегать наших совместных встреч. Моя дочь уже тоже переняла у него несколько неприятных привычек. Я не хочу, чтобы так было, ведь я ее ругаю за это, а сыну даже замечание не сделают. Вчера он хотел пойти гулять вместе, я с дочерью уехала по магазинам.
Сегодня сижу и все думаю. Знаю, что вечером нужно это обсудить, но даже не знаю, как все правильно разложить в своей голове прежде, чем наговорить, может быть, и не нужного. Я оказалась без поддержки бывшего. Это плохо. И с его стороны очень похвально, что он любит своего сына. Ни в коем случае я не запрещаю общение с сыном. Но я понимаю, что я не хочу больше участвовать сама в этом. Я устала. Мне не хочется расстраиваться и нервничать по поводу чужого упущения в воспитании. Может, в тексте это не ясно изложено, но ребенок никого не уважает, он в свои семь лет уже четко понимает, как добиваться своего. Но, с другой стороны, это не мое дело. Может, им (родителям) так нравится, но я не хочу, чтобы этому училась моя дочь.
Написала кучу, не знаю, понятно ли, что вообще хотела сказать. Я не знаю, как мне все это до него донести корректно, а не на эмоциях. Что бы никого не обидеть. К слову, он не чувствует вину к бывшей, она сама ушла к другому мужчине, когда у них возникли финансовые проблемы. Она хотела лучшей жизни. Это не с его слов. Сама бывшая мне это говорила. Да, я с ней знакома лично. Не бросайте в меня сильно гневные сообщения. Я сама расстроена, что все так. Запуталась. Не знаю, как лучше поступить. Самое страшное, что особо и совета не у кого спросить. Извините за столь длинный, эмоциональный, возможно, и не совсем понятный текст.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Марина, на мой взгляд, нужно серьезно и, возможно, несколько раз поговорить с мужем на тему правил в вашем доме. Не нужно делать акцент на том, что ребенок от первого брака мужа «плохо воспитан» или «избалован». Нужно устанавливать границы в своем доме. Дети, к слову, все прекрасно понимают, и подчиняются правилам. Проблемы возникают, когда взрослые сами не решили, чего от детей требовать и в каких объемах. Еще больше возникает проблем, когда в одном и том же доме к разным детям применяются разные правила. Так что, вам с мужем надо определить границы для детей в вашем доме и в вашем присутствии, что им дозволено, что нет, и что будет за нарушение правил. Тогда фразы «он еще маленький» или «она еще не понимает» никто произносить не будет.
Правила проговариваются до мелочей. К примеру, ты не хочешь, чтобы в твоем доме были истерики с катанием по полу. Тогда решите с мужем, что для вас это не приемлемая ситуация, и что ребенок, который себя так поведет, получит наказание (штраф, что-то, что ему не понравится). Можно копить штрафы и потом, к примеру, лишить ребенка какого-то развлечения по итогам. Можно применять санкции по факту «нарушения». Главное – это последовательность в реагировании на нарушения правил. Если муж не будет реагировать на истерики сына с катанием по полу, и мальчик вместо ожидаемого вознаграждения (добился своего) получит штрафные очки, его посадят одного в комнате «подумать», лишат похода на аттракционы (тут уж сами выбирайте, какое отрицательное подкрепление лучше сработает), то в следующий раз он уже задумается, и постепенно начнет себя контролировать.
Почему дети в детском саду и дома ведут себя по-разному? Потому что разные правила и рамки. Почему ангелочки в школе оказываются чертиками дома? Разные правила и, главное, меры пресечения разные. Почему дети спокойно сдают свои гаджеты учителю перед уроком, а дома их от смартфонов не оторвать? Потому что разные санкции (дома их скорее всего и нет вовсе). Почему ребенок может быть шелковым дома, а дома у бабушки вить из всех веревки? Разные правила и разные меры пресечения нарушений. Почему у вас ребенок ведет себя совершенно непотребно? У вас нет правил. Вы боитесь применять правила к мальчику, считая его обделенным из-за развода родителей. И тем самым оказываете ему медвежью услугу. Так что, повторюсь, садитесь и создаете правила, которые были бы одинаковы и для его сына, и для твоей дочери. И, главное, сами их выполняйте.
-
Сергей
Марина, на мой взгляд, проблема не в ребенке. Сложность в том, что между тобой и нынешним приятелем начался кризис. Романтика прошла, и стали появляться проблемы, для решения которых требуется наличие взаимопонимания, уважения и готовность меняться ради партнера, принимать иногда не самые приятные для самого себя решения, идти на уступки. Причем обоюдно. А именно этого у вас пока и нет. Отсюда и проблемы. В простонародье данные коллизии называются притиркой характеров. Не самая приятная стадия отношений, но неизбежная. И если честно, то, увы, далеко не всем парам удается пройти этот этап. И никакие советы, на мой взгляд, тут не помогут.
Только вы вдвоем, путем разговоров, объяснений, даже ссор и скандалов, должны будете найти какой-то компромисс. Так что единственное, что могу предложить – это постоянно обсуждать с партнером то, что тебя волнует, объяснять позицию, требовать, предлагать свои решения. Главное не замыкаться и не пытаться «перетерпеть». Только хуже будет. В общем, постарайся придумать выход из сложившейся ситуации, наседай на приятеля, чтобы он принял твою точку зрения, но и будь готова к тому, что придется понять его. Нужно начать диалог, и научиться слушать друг друга, стать действительно единым целым. Это проще сказать, чем сделать, но другого варианта, все-равно, нет, на мой взгляд.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 33
Лучшие комментарии
-
Валерия 03.08.18 07:40Терпи дальше синяки и кровь своего родного ребенка ради мужика. Дура. Я бы выкинула на лестничную клетку и сыночка и его папашу, если бы тронули мою дочь.
-
Прелесть 03.08.18 05:23Да кстати. Пусть он сначала решит свои жилищные и финансовые вопросы где то не на вашей территории. А потом подумаете подходит ли он вам. Бедная ваша дочь зачем она его папой называет. Он же случайный прохожий... Позор маме. Большой позор.
-
Кто 03.08.18 09:34Это вы ради его длинного отростка терпите такое отношение к своей дочери? Простите мой французский... Вообще-то, если настолько явные противоречия к подходу к совместной жизни и к воспитанию детей у двух людей, то обычно они не живут вместе. Объясняю на пальцах - мальчик специально бьет вашу девочку, потому что объясняет ей, что его и его маму его папа любит больше и его не накажут. А если она так будет себя вести, то ее будут наказывать, потому что её не любят. Это же элементарно - или вы забыли логику детей? Я бы такого мужика выгнала, пришёл в ваш дом и напакостил своим ребёнком, и даже не замечает...
-
Zavoronok 03.08.18 01:08Твой дом, твои правила. Объясни мужу, что если его сын будет кататься по полу в истерике, будешь выставлять их обоих за дверь, пока не успокоятся. И если это повторится, так и сделай. И ребёнку это тоже надо объяснить в присутствии отца, что квартира твоя и он должен вести себя подобающе, иначе будет гулять с папой по улице, пока мама со свидания не вернётся и не заберёт его домой.
-
Прелесть 03.08.18 05:15Нет у вас никакого мужа. Не надо фантазировать. Срочно прекратите этот цирк. Игра в семью без главного участника Мужчины. Он вообще не с вами.
-
Персикова / 03.08.18 13:53У мужчины сын обижает маленькую девочку на регулярной основе и мужчина ничего не пытается предпринять в этой ситуации ? Мужчина своему сыну к 7 годам не смог донести , что такое отношение к девочкам неприемлимо , да и не собирается этого делать ? А зачем вам такой мужчина ? Он сам без правильных мужских понятий.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
Элфи Крекс / 03.08.18 11:41Марина, письмо действительно достаточно сумбурное, во всяком случае, я так и не поняла, на какие свидания ходит бывшая вашего мужа, если живёт с новым другом, и на какие свидания вы, якобы замужняя женщина, хотели бы пойти. Как видятся мне факты. Вы не замужем за этим мужчиной. Более того, он не разведен со своей женой, просто они временно живут отдельно. Их отношения не завершены, поэтому и эти непонятки с квартирой, поэтому она и звонит ему по любому пустяку. И именно поэтому вы столько ей уделяете внимания. Вы для него- явление временное. Если бы было не так, он бы живо поставил сына на место: Ты почему сестренку обижаешь? Она маленькая, девочка, ты, большой брат, сестру защищать должен, а не обижать. Для вас, Марина, ситуация не трагическая, в худшем случае снова окажетесь без мужчины. А вот для вашей дочки всё очень плохо. Её обижают в родном доме, и никто, ни дядя, которого она папой зовёт, ни родная мама, её не защищает. Прямо " Я в замке король" навеяло, страшная книга.
-
Никольски / 03.08.18 11:31Да ....Ситуация еще та! Семилетний парень покалачивает двухлетнюю девочку. Психологически уже травма. Бить вообще никого нельзя на земле, не зависимо от возраста. У меня выросло три парня. Было время когда старший начал вдруг лупить близнецов.Они тоже не сдержались. Вдруг все дети подрались . Его скрутили и мне привели, как зачинщика. Разница в возрасте чкть больше года. У нас сразу семейный совет на тему " Тебя бьют? Нет. Папа бьет кого либо. Нет. Мама бьет кого либо. Нет. Почему ты бьешь????? Нам же всем больно! Никого нельзя бить на Земле" Одного вечера хватило на всю жизнь. Он, правда , очень активный физически. Отдали в серьезно заниматься спортом. Он до сих пор в спотрте. И ковать любит . Вам беседовать с мужем на эту тему и с ребенком. А
-
Никольски / 03.08.18 11:33А вообще то все уже все написали с разных точек зрения. И я согласна с большинством мнений о ваших отношениях с мужем. Не сюда надо писать, а разбираться с мужем, а не бояться, что уйдет и " семейное счастье" разрушится. Его, как видно, и не наблюдается. Не калечте девочку!
-
Koshka / 03.08.18 13:20Кстати, лично я бы задумалась, а все ли в порядке с головой у мужчины, который позволяет своему ребенку обижать слабых. Какое у него самого воспитание? От таких людей можно ждать самого худшего.
-
Персикова / 03.08.18 13:55Кошка, именно! Я о том же. от осинки не родятся апельсинки. Если мужик не видит или делает вид , что не замечает в этом проблем , то это и не мужик вовсе.
-
-
-
Я / 03.08.18 11:15А с пацаном, кстати,не бойтесь быть жестче. Скажем,во дворе какой нибудь ребенок обидеть вашу дочь,Вы тоже молчать будете?я точно не буду, не мои проблемы,что родители что то не объяснили.наябедничает, тем лучше, бж будет знать,что сын на недружественной территории,она явно игнорирует тот факт,что у ее мужа (которого она между прочим выгналп)как бы другая семья.я думаю,мнение типа, а живет там с кем-то. Да у вас будут терки с мужчиной, ну тут или вы наладите, или скатептью дорога,Это не папа вашей дочке.
-
Я / 03.08.18 11:07Вообще ,конечно,впечатление что мужчина как бы не с вами.Понимаю,вам не весело от этого.пока вы ним ,придется защищать своюдочь и свои границы.может,и разойдетесь, если он не отделит для себя бж и ребенка.
-
Солярская / 03.08.18 11:10Мужчина однозначно не с ней. Он с бж. Дела - для бж, квартира - для бж, пацана в задницу целует, чо. А у Марины решает жилищный вопрос свой.
-
-
Солярская / 03.08.18 11:05Марина?!! Мля... Ребёнка в два с половиной года бьёт пацан-семилетка до крови? Муж у тебя. Какой муж?! Сосед плохой с правом траха.
-
Я / 03.08.18 11:00Вы слишком добры,в ущерб себе.так пусть папаня идет посидеть с сыном в свою квартиру,зачем пацана к вам?хорошо бж устроилась,может она вообще бы назад позвала мужа,кто ее знает.в 7 лет пацан не маленький, его уже поздно воспитывать,Ваш мужчина чего то не понимает, книжки по психологии почитайте вместе.
-
50/50 / 03.08.18 10:36боже, боже. вышлите своего пассажира в его квартиру, вместе с истеричным отпрыском, пока они вам с дочерью психику не угробили. этот дядя, который не муж (да если бы и был им по документам) решает за ваш с дочерью счёт проблемы свои, сына и своей бывшей жены. Вы что, громоотвод или мать тереза?)) ну ладно Вы, а Ваша дочь?
-
Кто / 03.08.18 09:34Это вы ради его длинного отростка терпите такое отношение к своей дочери? Простите мой французский... Вообще-то, если настолько явные противоречия к подходу к совместной жизни и к воспитанию детей у двух людей, то обычно они не живут вместе. Объясняю на пальцах - мальчик специально бьет вашу девочку, потому что объясняет ей, что его и его маму его папа любит больше и его не накажут. А если она так будет себя вести, то ее будут наказывать, потому что её не любят. Это же элементарно - или вы забыли логику детей? Я бы такого мужика выгнала, пришёл в ваш дом и напакостил своим ребёнком, и даже не замечает...
-
50\50 / 03.08.18 10:40+1000
-
Солярская / 03.08.18 11:08"Мальчик специально бьёт вашу девочку". Вот плюс тысяча.
-
-
inna-65 черкассы / 03.08.18 08:52Марина, Вам намного раньще надо было бить тревогу. Потому что изначально все не так. Его бывшая захотела лучшей жизни? Значит, уходить должна была она. Неважно, куда. Кому что-то не нравится, тот и уходит. Не можешь? Живи и терпи. А "живи сколько хочешь в моей квартире с новым мужиком, пока я перекантуюсь у моей новой", как-то несимпатично звучит. Так что проблема изначально в муже, ребенок- это второе. Ты смутно понимаешь, что что-то не так, но не можешь выстроить для себя приоритеты. Прежде всего -нормальная спокойная жизнь для тебя и твоей дочери. Далее- те, кто тебе в этом могут помочь. А если не помогают, а только создают проблемы- извини, но на фиг с пляжа!
-
звездочка ) / 03.08.18 08:05Марина, а присмотрись ещё к его бывшей жене. Она наверняка не сидит рефлексирует что и как она скажет, как ты, не боится показаться не белой и пушистой. Она получает от обоих мужчин что надо ей и все. Там есть чему поучиться.
-
Koshka / 03.08.18 08:04Дело не в ребенке, а в отношении мужчины к Вам.
-
Валерия / 03.08.18 07:40Терпи дальше синяки и кровь своего родного ребенка ради мужика. Дура. Я бы выкинула на лестничную клетку и сыночка и его папашу, если бы тронули мою дочь.
-
Вера / 03.08.18 07:11Марина, в вас играет ревность, вы ее не поборите, и не поборите его любовь к его родному дитя. Сколько бы ваша дочь не называла его папой, папочкой, папой он будет в первую очередь своему ребенку и любить его будет больше, даже если их у него десять было бы.В приоритете для него его ребенок, возможно и жена бывшая ему не безразлична. Если вы готовы к этому, то успокойтесь, примите сей факт и живите, но, судя по вашим эмоциям, вы с этим не согласны и, скорее всего, расстанетесь.
-
Лада / 03.08.18 06:29И подумайте о том, что для вашего мужа в приоритете. Как минимум, ваши потребности не должны стоять на последнем месте после потребностей мужа, мальчика и бж. Берите пример с бж. Ей надо - она делает, просит и т.д. А вы только уступаете и подлаживаетесь под хотелки всех вышеперечисленных. Сами себя так поставили.
-
Лада / 03.08.18 06:19Папаша боится применить санкции к сыну. Боится,что мальчик разлюбит "плохого" отца, что с ним общаться не будет. Боится его потерять. Ибо с ним не живёт и играет роль "выходного" папы с подарками. А мальчик умело этим манипулирует. Хорошим это не кончится. По сути говоря, вам надо поговорить с мужем, что такое поведение мальчика развращает. Если ему "хорошие" отношения с сыном дороже воспитания сына - что ж, придётся вам ставить границы и условия, чтобы такие вещи не разрушали вашу жизнь. Как минимум,вы должны оградить своего ребёнка от общения с мальчиком.
-
Прелесть / 03.08.18 05:23Да кстати. Пусть он сначала решит свои жилищные и финансовые вопросы где то не на вашей территории. А потом подумаете подходит ли он вам. Бедная ваша дочь зачем она его папой называет. Он же случайный прохожий... Позор маме. Большой позор.
-
Прелесть / 03.08.18 05:15Нет у вас никакого мужа. Не надо фантазировать. Срочно прекратите этот цирк. Игра в семью без главного участника Мужчины. Он вообще не с вами.
-
krazy / 03.08.18 03:50Самое страшное, что вы с мужем не можете просто взять и обсудить. Вы ж пара, hello. Вы реально подбираете слова и аргументы? (Он точно муж? Или сожитель?) Ведь смотрите что выходит - у вас в квартире живет мужчина (на мой личный взгляд уже не хорошо), к которому прилагается невоспитанный ребенок. Т.е. вам на вашей же территории неуютно, вашей маленькой дочке тоже плохо (драться со здоровым лбом на 4 года старше маленькой девочке - это жуть) И вы не можете сказать ему - любимый, wtf?
-
Koshka / 03.08.18 08:13Она не может сказать, так как ее место - ноль без палки. Вот и спрашивает, что с мальчиком делать. Оттого и проблемы с ребенком, он же чувствует отношения между взрослыми. Семь лет, папе достаточно сказать один раз: "Здесь себя так нельзя вести", если не понимает, отправить к матери или бабушке. Если она претензии папаше выскажет, он соберет манатки и пойдет к другой дурище, мало ли их.
-
-
Zavoronok / 03.08.18 01:08Твой дом, твои правила. Объясни мужу, что если его сын будет кататься по полу в истерике, будешь выставлять их обоих за дверь, пока не успокоятся. И если это повторится, так и сделай. И ребёнку это тоже надо объяснить в присутствии отца, что квартира твоя и он должен вести себя подобающе, иначе будет гулять с папой по улице, пока мама со свидания не вернётся и не заберёт его домой.