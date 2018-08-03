Что делать с неуправляемым сыном мужа?

Искала подобные темы в интернете и мысли во мне бороться стали еще больше. Начну с самого начала. С первым мужем развелась когда дочери не было и года. Быстро как-то познакомилась с другим мужчиной. Который тоже в разводе. У него есть сын, на 4 года старше моей дочери. К этому я относилась хорошо. И всегда была за общение с его ребенком. Мы живем в моей квартире, моя дочь называет его папой. Т.к. биологического отца она не видит. Он нас оставил без материальной помощи, и общение с ребенком тоже не поддерживает. Муж (второй), напротив, оставил бывшей жене с сыном свою квартиру (не подарил, но сказал «живи, сколько нужно»), платит алименты, помогает деньгами дополнительно по мимо алиментов, и очень часто забирает сына. Я никогда не вмешивалась, на приход его сына к нам всегда реагировала положительно. Но вот буквально пару месяцев во мне что-то перевернулось. Посмотрела на всю эту ситуацию и поняла, что меня начинает все крайне раздражать. Муж живет в моей квартире, а в его квартире живет бывшая жена с новым другом. Но она звонит по 5 раз в неделю: то лампочку поменять, то какие то вопросы по машине задать, то еще чего-нибудь... Постоянно она то на свидании, то на работе задерживается, то в гости в другой город, опять же ребенка к нам. При том, что и его родители, и ее живут в этом же городе. А у меня в нашем городе нет никого, я тоже хочу, может, на свидания, а мне вместо этого постоянно еще второго подкидывают. Ну да ладно, это я скорее в шутку, сей факт меня не очень напрягает.

Я стала замечать, насколько его сын не воспитан. Он в семь лет закатывает истерики с валянием на полу по любому поводу, и муж ему угождает, от чего истерик становится еще больше. Он как ни придет, вечно драки с моей дочерью. А ей всего два с половиной года. То кровь, то синяки, то шишки. Это я кратко, таких неприятных моментов просто уйма. В общем, ребенок неуправляемый совершенно. И чем дальше – тем хуже. Мне кажется, еще год назад он не был таким. Я много раз говорила это мужу, просила его, что бы он договаривался с сыном, или в конце концов хоть иногда наказывал. Взамен получаю пожатие плечами и фразу «Он ведь маленький». Какой он маленький?! Он ведет себя совершенно безобразно. Дело не в возрасте. Я не хочу ругать чужого ребенка, но на то, что я делаю замечания, он не реагирует никак, в принципе и на замечания отца тоже самое. Дело дошло до того, что пытаюсь избегать наших совместных встреч. Моя дочь уже тоже переняла у него несколько неприятных привычек. Я не хочу, чтобы так было, ведь я ее ругаю за это, а сыну даже замечание не сделают. Вчера он хотел пойти гулять вместе, я с дочерью уехала по магазинам.

Сегодня сижу и все думаю. Знаю, что вечером нужно это обсудить, но даже не знаю, как все правильно разложить в своей голове прежде, чем наговорить, может быть, и не нужного. Я оказалась без поддержки бывшего. Это плохо. И с его стороны очень похвально, что он любит своего сына. Ни в коем случае я не запрещаю общение с сыном. Но я понимаю, что я не хочу больше участвовать сама в этом. Я устала. Мне не хочется расстраиваться и нервничать по поводу чужого упущения в воспитании. Может, в тексте это не ясно изложено, но ребенок никого не уважает, он в свои семь лет уже четко понимает, как добиваться своего. Но, с другой стороны, это не мое дело. Может, им (родителям) так нравится, но я не хочу, чтобы этому училась моя дочь.

Написала кучу, не знаю, понятно ли, что вообще хотела сказать. Я не знаю, как мне все это до него донести корректно, а не на эмоциях. Что бы никого не обидеть. К слову, он не чувствует вину к бывшей, она сама ушла к другому мужчине, когда у них возникли финансовые проблемы. Она хотела лучшей жизни. Это не с его слов. Сама бывшая мне это говорила. Да, я с ней знакома лично. Не бросайте в меня сильно гневные сообщения. Я сама расстроена, что все так. Запуталась. Не знаю, как лучше поступить. Самое страшное, что особо и совета не у кого спросить. Извините за столь длинный, эмоциональный, возможно, и не совсем понятный текст.