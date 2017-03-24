Боюсь, что весь этот ужас повторится

Когда я начала с встречаться с Ваней то подумала, что наконец-то у меня будут нормальные отношения. Я так мечтала, лежа на своей кровати, о стабильности о семье. Простой нормальной семье. Я не сразу его полюбила. Но когда разглядела доброту мягкость и настойчивость, то решила, что он - то, что мне нужно. И влюбилась в него. Он работал, приезжал ко мне, я приезжала к нему и оставалась у него по 2 по 3 дня в неделю, и я думала, что дальше мы начнем вместе жить, а потом и свадьба. И стали мы жить вместе. Он работал, а я сидела дома (поначалу я хотела устроится работать, но он был против, сказал, что если я пойду работать, то мы расстаемся). Я согласилась с ним. Пошла на такие условия. И дальше начался кошмар. Он приходил с работы пьяный и избивал меня. За то, что не была девственна, за то, что были отношения до него, за то, что смотрю не так как он хочет. Запретил мне общаться с моими друзьями. За каждый мой шаг он мог меня избить. Я уходила от него. Но он трезвел, просил прощения, говорил, что такое не повторится, и я верила, возвращалась. Я ЛЮБИЛА ЕГО. Потом мы стали думать о том, чтоб расписаться. Назначили дату, и решили, что будут только родные, никаких друзей. С его стороны было 30 человек. С моей всего 4 человека. Сыграли свадьбу. Родственники уехали. Остались только я, Ваня и его родители, что жили через стенку (мы разделили их дом, нам половину и половину им.). Ване надо было допить, ему хотелось куража, и он сказал, что его пацаны не поймут, если он их не позовет за стол в честь свадьбы. Я сказала, что пусть приходят, и он за ними пошел. Привел их. Сели опять за стол (я не пила почти, голова болела и хотелось, чтоб этот день поскорей закончился), и там Ваня окончательно опьянел. Приревновал к своему другу. И прям при них начал меня избивать. А друзья не оттащили его. Они просто ушли. Он избивал меня всю ночь. Под утро пришлось вызвать скорую. Оттуда я уехала к своим родителям, но быстро без Вани заскучала, И ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ. Я начала его менять, постепенно, и почти изменила за последние 2 года. Он стал меньше пить. Начал нормально зарабатывать. Оделся нормально. Поднимать руку почти перестал. Но сейчас он опять начал выпивать, и частенько, и он не видит в этом ничего плохого. А я боюсь, что весь этот ужас, что пережила, опять повторится. А уйти от него, но куда? К родителям в глухую деревню, где в 3 комнатной квартире живут мама, папа и три брата алкаша? Там пахнет вечно перегаром, до города 70 км., работы нет никакой, а денег даже на первое время у меня нет. Я так запуталась. Друзей у меня нет. И посоветоваться мне не с кем.

Вика,

Россия, 26 лет

24.03.17

Мнения наших экспертов