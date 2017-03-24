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Боюсь, что весь этот ужас повторится


Когда я начала с встречаться с Ваней то подумала, что наконец-то у меня будут нормальные отношения. Я так мечтала, лежа на своей кровати, о стабильности о семье. Простой нормальной семье. Я не сразу его полюбила. Но когда разглядела доброту мягкость и настойчивость, то решила, что он - то, что мне нужно. И влюбилась в него. Он работал, приезжал ко мне, я приезжала к нему и оставалась у него по 2 по 3 дня в неделю, и я думала, что дальше мы начнем вместе жить, а потом и свадьба. И стали мы жить вместе. Он работал, а я сидела дома (поначалу я хотела устроится работать, но он был против, сказал, что если я пойду работать, то мы расстаемся). Я согласилась с ним. Пошла на такие условия. И дальше начался кошмар. Он приходил с работы пьяный и избивал меня. За то, что не была девственна, за то, что были отношения до него, за то, что смотрю не так как он хочет. Запретил мне общаться с моими друзьями. За каждый мой шаг он мог меня избить. Я уходила от него. Но он трезвел, просил прощения, говорил, что такое не повторится, и я верила, возвращалась. Я ЛЮБИЛА ЕГО. Потом мы стали думать о том, чтоб расписаться. Назначили дату, и решили, что будут только родные, никаких друзей. С его стороны было 30 человек. С моей всего 4 человека. Сыграли свадьбу. Родственники уехали. Остались только я, Ваня и его родители, что жили через стенку (мы разделили их дом, нам половину и половину им.). Ване надо было допить, ему хотелось куража, и он сказал, что его пацаны не поймут, если он их не позовет за стол в честь свадьбы. Я сказала, что пусть приходят, и он за ними пошел. Привел их. Сели опять за стол (я не пила почти, голова болела и хотелось, чтоб этот день поскорей закончился), и там Ваня окончательно опьянел. Приревновал к своему другу. И прям при них начал меня избивать. А друзья не оттащили его. Они просто ушли. Он избивал меня всю ночь. Под утро пришлось вызвать скорую. Оттуда я уехала к своим родителям, но быстро без Вани заскучала, И ОПЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ. Я начала его менять, постепенно, и почти изменила за последние 2 года. Он стал меньше пить. Начал нормально зарабатывать. Оделся нормально. Поднимать руку почти перестал. Но сейчас он опять начал выпивать, и частенько, и он не видит в этом ничего плохого. А я боюсь, что весь этот ужас, что пережила, опять повторится. А уйти от него, но куда? К родителям в глухую деревню, где в 3 комнатной квартире живут мама, папа и три брата алкаша? Там пахнет вечно перегаром, до города 70 км., работы нет никакой, а денег даже на первое время у меня нет. Я так запуталась. Друзей у меня нет. И посоветоваться мне не с кем.
Вика,
Россия, 26 лет
24.03.17
Боюсь, что весь этот ужас повторится

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вика, пункт первый: ищи работу и начинай работать. Фразы «муж не разрешает» - отговорка для бедных и ленивых. Муж не может запретить тебе работать, если ты сама этого не хочешь. Ты просто ленива, и твоя лень чудесно совпала с директивой мужа. Так вот, если хочешь дожить до старости, и не стать клиенткой морга в ближайшие 10 лет, - иди работать кем угодно, хоть уборщицей, но главное, чтобы у тебя был свой доход. Материальная независимость сильно поднимает самооценку, поверь. Наличие собственных средств к существованию – первое условие к выходу их болезненных отношений. Пункт второй: предохраняйся. Не дай тебе Бог забеременеть от этого ублюдка, который пьет до беспамятства и избивает женщин. Беременная ты станешь уязвимой, а родишь ли – еще вопрос, ведь может избить так, что будет выкидыш, после которого и вовсе не сможешь иметь детей. Пункт третий: расстаться придется. И нужно быть к этому готовой. Даже если ты сама – глупая, недалекая деревенская девочка, которая не видела ничего хорошего в жизни с детства (трое братьев-пьяниц наталкивают на эту мысль, прости), это не означает, что ты не достойна любви. Нормальной любви хорошего, доброго мужчины. Но для того, чтобы его встретить, нужно прекратить те отношения, которые есть сейчас. Твой муж – отморозок. И другим он не будет. Не надо обманывать себя: ты не изменишь мужа настолько, чтобы из мрази вышел нормальный человек. Тебе нужно уходить. Но не домой к маме, папе и трем пьющим братикам, а на вольные хлеба. Тебе нужно пожить одной, понять, что жизнь не сводится к регулярному мордобою и пьянкам, без которых тебе становится скучно. Понять, что жизнь может быть спокойной, тихой, и что можно жить и не бояться ни пьяных мужиков в квартире, ни еще чего-то. Поживи сама с собой. Это здорово прочищает мозги. Позволь себе относиться к самой себе бережно. Скажи себе, что никто не имеет права тебя бить, оскорблять, унижать. Никакие отношения не стоят того, чтобы терпеть то, что терпела ты. И никакой мужчина не достоин того, чтобы прощать его за то, за что простила ты. Тебе всего 26 лет. Позаботься о себе, пока не поздно. Спаси себя. Эти отношения тебя убивают, ты же сама это понимаешь. Беги из них.

  • Сергей

    Вика, честно говоря, я не совсем понимаю какой совет ты хочешь услышать. Ты уже несколько лет живешь с мужчиной, который серьезно пьет и бьет тебя. Более того, ты даже вышла за него замуж. Вопрос –зачем? Ну хорошо, любовь, привязанность, молодость, неопытность, могу понять. Но мужик избил тебя сразу после свадьбы, причем так, что пришлось в больницу ехать. И после этого ты снова по нему заскучала? Знаешь, может быть я и не прав, но вообще-то подобное поведение говорит о том, что на самом деле все происходящее тебя вполне устраивает. И даже нравится. Так с чего вдруг какие-то сомнения? Боишься, что станет бить еще больше? Правильно боишься. Именно так оно и будет. Причем если вдруг ребенка родишь, то получать станешь вдвойне, да еще и малышу достанется. И самое-то интересное, что ты все это прекрасно понимаешь, однако продолжаешь жить с этим мужчиной. Ну, и какой совет ты хочешь? Вместо того, чтобы послать такого пассажира куда подальше, найти работу, стать независимой, ты покорно терпишь и боишься слово в ответ сказать. Увы, но при таком подходе ничего не изменится. Даже наоборот. Чем дольше у тебя нет работы и собственного источника дохода, чем дальше ты терпишь и прощаешь побои, тем в большую зависимость будешь попадать. В результате, через некоторое время, станешь бесправной рабыней, к которой и отношение соответствующее. А лет через десять, когда от подобной жизни и по возрасту твой внешний вид перестанет быть хоть как-то похожим на более-менее симпатичную женщину, твой муж просто выгонит тебя, и ты окажешься на улице без гроша в кармане, без работы, без перспектив. То есть все равно придется ехать к братьям алкашам в деревню. Отсюда вопрос – если результат один, то зачем время-то терять? Лично я считаю, что стоит как можно скорее начинать искать работу. Нет образования? Иди учиться. Сейчас без проблем можно найти курсы парикмахеров, поваров, флористов, визажистов, и массу других вариантов научиться что-то делать руками. А дальше уже все будет зависеть от трудолюбия и упорства. Боишься, что муж не пустит и опять побьет? Но тогда зачем такой муж? Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если кому-то очень нравится быть жертвой, если кто-то испытывает удовольствие от унижений и оскорблений, то кто я такой, чтобы мешать человеку развлекаться? Но тогда и не жалуйся. Ты сама позволяешь все, что с тобой делают, и именно ты выбрала такую линию поведения. Захочешь, чтобы что-то изменилось, начинай меняться сама.

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Обсуждение 75  

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Лучшие комментарии

  • Тыковка
    Это самое отвратительное письмо, которое я читала на клео! Хотя когда-то давно было одно ещё похуже, но там женщина на улице несколько раз оставалась, тоже с побоями, и с двумя детьми)) мне такое никогда не понять! Я конечно читала, что многое родом из детства и если родители алкаши, то 98% вероятно и муж будет алкаш) но я не понимаю, почему женщины ничего не хотят менять в своей жизни, зато мечтают поменять такого кадра в лучшую сторону????! Это же маразм какой-то)) лучше б уже письмо было о "нежелании мужчины связывать себя узами брака" или "о любовницах"....
    		 24.03.17 03:08
         
    16
         
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  • Прелесть
    Все началось с того, что он сказал, что если ты пойдёшь работать, то мы расстанемся. С этого и пошло Ваше унижение. А вниженного никто не уважает. Понимаете? Послушание, смирение и унижение - между ними очень большая разница. Вы её не понимаете. От этого и " огребаете" по полной. Поэтому мой совет будет : первично - понимать что и чем мы творим. А убегать не поможет. Это любой дурак может. Это только иллюзия что убежишь к лучшему. Так что совет один - начать изучать науку отношений и применять на практике те методы и навыки которые вы найдёте в материалах в процессе изучения. Так же займитесь параллельно изучений священных книг по близкой Вам вере. Все Ваши беды от серости. От невежества. Дурная генетика. Но! Изменить её реально, надо потрудиться душой и мозгами. Удачи!
    		24.03.17 09:31
         
    8
         
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  • stella
    давненько я читаю " два мнения " , но такое кошмарное письмо первый раз на моей памяти , что тут скажешь .. пусть лучше эксперты сегодня высказываются , у меня слов нет
    		 24.03.17 01:41
         
    8
         
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  • Zavoronok
    Если письмо не выдумка, то совет один - надо бежать, теряя тапки. Причём тогда, когда он первый раз руку поднял, только вместо этого ты ещё и замуж за него вышла. Что, мужики такой дефицит, что больше никто взамуж не брал? Надо съехать и в милицию заяву написать, желательно задокументировав следы побоев, затем подать на развод и постараться оттяпать побольше в виде компенсации за причинённый ущерб.
    		 24.03.17 02:16
         
    7
         
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  • Лада
    Во всей этой истории хорошо только то, что нет ребенка. Пока вы портите жизнь только себе, невинное существо при этом не страдает. По существу. Искать любую работу и уезжать.чем дальше, тем лучше.
    		 24.03.17 08:04
         
    7
         
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  • Лила
    Мутузить можно без наказанно. Общество тебя же и осудит. Охуеть, девоньки. Я что-то не понимаю. Так мы скоро обратно в обезьян..((
    		 24.03.17 13:29
         
    0
         
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    • Персикова
      Ёлки-палки , ну откуда такой вывод??? Кто её осуждает за то , что муж её бьёт ? Ей пытаются донести , что ВСЁ для неё возможно. Что для этого надо поработать над собой и над своей жизнью. Как можно было так интерпретировать написанное ниже , я не понимаю...
      		24.03.17 13:40
           
      0
           
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  • Персикова
    Вика (автор) , а почему у вас нет друзей ? К 26 годам не образовалось ни одной подруги ? Вы до встречи с вашим благоверным не в вакууме же жили ? Девы, вот ниже вижу советы - к волонтерам , в кризисный центр и т.д. А почему не просто взять себя в руки и отнести в соседний город , поселок и т.д. на завод , где дадут комнату в общежитии на первый случай , в трамвайно-троллейбусное депо - там тоже общаги дают. и тд. Тысячи людей делают это . Она же не беременная или мать с грудничком , что не способна была устроиться хоть как-то , при желании ? Ключевое слово //"при желании" .
    		24.03.17 13:06
         
    4
         
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    • Лила
      Она не знает с чего начать.. написала сюда, уже первый шаг. Давайте не спугнем, пожалуйста..
      		 24.03.17 13:09
           
      0
           
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      • 50/50
        так Светлана и пишет с чего - работа с жильем
        		 24.03.17 13:12
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Персикова
        Лила , я ей и предлагаю начать с того , что найти работу. Я уверена , что насобирать денег на билет она может. Хоть на продуктах сэкономить. А работу можно искать даже дистанционно. Интернет же у неё есть ? Я знаю случай , когда девочка устроилась в салон администратором и одновременно там же делала маникюр , договорилась с хозяйкой и жила там в подсобном помещении бесплатно. За проживание убирала по вечерам. на заработанное жила и понемногу откладывала на съем жилья ( заплатить за первый месяц) . Сейчас уже хорошо зарабатывает (она оказалась талантлива в своем деле, появилась клиентура постоянная) снимает с подругой квартиру .Еще знаю . что , например в Москве очень много водителей троллейбусов - женщины , приехавшие отовсюду. Во время обучения им платят стипендию и предоставляют общежитие. Не буду дальше расписывать , список возможностей бесконечен. Нужно желание измениться и изменить свою жизнь .
        		24.03.17 13:28
             
        2
             
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    • Котята
      Почему нет друзей? Так он ей друзей запретил. И еще - она его не сразу полюбила, а когда раз глядела доброту, мягкость и настойчивость....гм...
      		 24.03.17 13:18
           
      0
           
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      • Котяра
        Крайне сложно распознать абьюзера в начале отношений, когда все так романтично и красиво – эти люди могут быть утонченными и изощренными в своем поведении. На мелкие недостатки своего мужчины влюбленная женщина внимание никогда обращать не хочет. А когда проходит конфетно-букетная пора, то, что замечалось краешком сознания, становится очевидными фактами. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/265756/abyuzer---eto-abyuzer-priznaki-osobennosti-i-lechenie
        		 24.03.17 13:20
             
        0
             
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        • Персикова
          Котик , ну вот ниже ты пишешь . что чаще как раз попадаются энергичные тетки . Вряд ли наша героиня подпадает пож это описание ? Может , это всё же не жертва абьюзера , а жертва воспитания , лени и неспособности что-то решать ? Вот сейчас ты ей кстати даешь прекрасную отмазку, почему всё ТАК - она жертва абьюзера и справиться с этим трудно , невозможно и т.д. Нет , пусть уж лучше поработает над собой и душевно и духовно и физически тоже не помешает.
          		 24.03.17 13:36
               
          2
               
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          • Котяра
            Я не думаю что это Отмазка), просто мне кажется лучше отдавать себе отчет в какой реальности она оказалась и сколько будет стоить выход из этой реальности. Она ведь уже от него уходила, а потом возвращались. И считает это любовью видимо, а это наркотическая ломка и стокгольмский синдром. Тоесть еще и лечится ей надо будет видимо
            		 24.03.17 13:43
                 
            0
                 
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      • Персикова
        Ну запретил , ок. Но она задумалась о том , что надо что-то делать со своей жизнью, так может к друзьям обратиться за помощью в начале процесса ? Ну не испарились же они совсем ? не так уж много времени прошло
        		 24.03.17 13:32
             
        1
             
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  • Лила
    Больше скажу. В Италии открыли специальные центры для мужчин, у которых руки чешутся. Результат позитивный. Главное, что сами обращаются. Чем не вариант? Психологи, оказывается, были недооценены. Вике, напомню мой мейл nastiuccia@hotmail.com. Без стеснений, напиши мне.
    		 24.03.17 12:55
         
    0
         
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  • Ellis_@
    Почему не написала в каком городе живешь. Тебе спасаться надо, девочка. Кто может помочь и к кому обратиться - я бы обратилась в ближайший крупный храм в городе и в организацию типа каритас. Нужна работа на старт, с проживанием. Есть волонтёры юристы, которые подскажут как развестись в одностороннем порядке. У тебя серьезная проблема, ты выросла в патологической среде и ты будешь постоянно таких мудаков притягивать, если не выйдешь из этой среды обитания. Никогда не вступай в отношения с мужчинами, которые пробую ломать тебя и ограничивать свободу. Не работай, не красься, не одевайся, не гуляй с подружками. Это тебя должно настораживать и отталкивать сразу. Вот чем тебе помочь, если мы не знаем где ты. Нагуглили бы что, если б знали твой город.
    		 24.03.17 12:45
         
    1
         
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  • Марно
    Ну сегодняшнее письмо-счастье для комментаторов. На фоне ГГ они могут показать и свои мозги и успешность. Пока увидела 1 коммент в тему- про абьюзеров.
    		 24.03.17 12:13
         
    -4
         
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  • Котяра
    Это интересная тема, читайте про абьюзеров. Коротко - цикл избиение-любовь запускает в мозгу определенные химические процессы, сходные с наркотической зависимостью, уход от абьюзеров равен наркотической ломке. Поэтому со скочить очень тяжело, а не потому что она дура или мазохистка. Но тут конечно чем быстрее - тем лучше. Запрещение работать это из той же схемы
    		 24.03.17 11:57
         
    0
         
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    • 50/50
      да не запрещал он ей работать) а просто пригрозил уходом. сидит жертву ломает. а по сути, ни детей, ни плетей, ни общего имущества и долгов. но как же - запретил, перекрыл, на цепь посадил! жалко и не жалко одновременно)
      		 24.03.17 12:10
           
      0
           
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    • Лила туранга
      Соглашусь. Девушку жалко. Она запрограммированна на такое существование. К психотерапевту, было бы самое то. Но, в реале, вряд ли решится. Совет, по-тихоньку, открываться внешнему миру. Живет, как рыбка в аквариуме, типо вне и весь мир заканчивается. Вика, хочешь, напиши мне nastiuccia@hotmail.com.
      		 24.03.17 12:17
           
      0
           
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  • Ольга
    Если не можете заработать мозгами/руками/огородами, продайте почку, пока Ванюша не отбил.
    		 24.03.17 10:43
         
    2
         
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  • Джей
    Ну вот, Вы хотели стабильности, Вы ее получили в виде стабильно пьющего и бьющего мужика. Может не того надо было хотеть. Вам нужна серьезная помощь психолога, чтобы Вы хотя бы начали осознавать, что проблема в Вас. Остальное - только декорации к тараканьим бегам у Вас в голове.
    		24.03.17 10:21
         
    2
         
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  • Koshka
    Нельзя его бросать ни в коем случае! Это ж сокровище-то какое! Каждый день с ним весело. А если серьёзно, начните, действительно, работу над собой. Читайте книги, как Вам посоветовали. Начните с малого, дома сидя можно вязать, шить и т.для. А когда почувствуете себя человеком, тогда не нужны станут такие Вани.
    		 24.03.17 09:55
         
    3
         
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  • Прелесть
    Все началось с того, что он сказал, что если ты пойдёшь работать, то мы расстанемся. С этого и пошло Ваше унижение. А вниженного никто не уважает. Понимаете? Послушание, смирение и унижение - между ними очень большая разница. Вы её не понимаете. От этого и " огребаете" по полной. Поэтому мой совет будет : первично - понимать что и чем мы творим. А убегать не поможет. Это любой дурак может. Это только иллюзия что убежишь к лучшему. Так что совет один - начать изучать науку отношений и применять на практике те методы и навыки которые вы найдёте в материалах в процессе изучения. Так же займитесь параллельно изучений священных книг по близкой Вам вере. Все Ваши беды от серости. От невежества. Дурная генетика. Но! Изменить её реально, надо потрудиться душой и мозгами. Удачи!
    		24.03.17 09:31
         
    8
         
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