Боюсь, что весь этот ужас повторится
Россия, 26 лет
24.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаВика, пункт первый: ищи работу и начинай работать. Фразы «муж не разрешает» - отговорка для бедных и ленивых. Муж не может запретить тебе работать, если ты сама этого не хочешь. Ты просто ленива, и твоя лень чудесно совпала с директивой мужа. Так вот, если хочешь дожить до старости, и не стать клиенткой морга в ближайшие 10 лет, - иди работать кем угодно, хоть уборщицей, но главное, чтобы у тебя был свой доход. Материальная независимость сильно поднимает самооценку, поверь. Наличие собственных средств к существованию – первое условие к выходу их болезненных отношений. Пункт второй: предохраняйся. Не дай тебе Бог забеременеть от этого ублюдка, который пьет до беспамятства и избивает женщин. Беременная ты станешь уязвимой, а родишь ли – еще вопрос, ведь может избить так, что будет выкидыш, после которого и вовсе не сможешь иметь детей. Пункт третий: расстаться придется. И нужно быть к этому готовой. Даже если ты сама – глупая, недалекая деревенская девочка, которая не видела ничего хорошего в жизни с детства (трое братьев-пьяниц наталкивают на эту мысль, прости), это не означает, что ты не достойна любви. Нормальной любви хорошего, доброго мужчины. Но для того, чтобы его встретить, нужно прекратить те отношения, которые есть сейчас. Твой муж – отморозок. И другим он не будет. Не надо обманывать себя: ты не изменишь мужа настолько, чтобы из мрази вышел нормальный человек. Тебе нужно уходить. Но не домой к маме, папе и трем пьющим братикам, а на вольные хлеба. Тебе нужно пожить одной, понять, что жизнь не сводится к регулярному мордобою и пьянкам, без которых тебе становится скучно. Понять, что жизнь может быть спокойной, тихой, и что можно жить и не бояться ни пьяных мужиков в квартире, ни еще чего-то. Поживи сама с собой. Это здорово прочищает мозги. Позволь себе относиться к самой себе бережно. Скажи себе, что никто не имеет права тебя бить, оскорблять, унижать. Никакие отношения не стоят того, чтобы терпеть то, что терпела ты. И никакой мужчина не достоин того, чтобы прощать его за то, за что простила ты. Тебе всего 26 лет. Позаботься о себе, пока не поздно. Спаси себя. Эти отношения тебя убивают, ты же сама это понимаешь. Беги из них.
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СергейВика, честно говоря, я не совсем понимаю какой совет ты хочешь услышать. Ты уже несколько лет живешь с мужчиной, который серьезно пьет и бьет тебя. Более того, ты даже вышла за него замуж. Вопрос –зачем? Ну хорошо, любовь, привязанность, молодость, неопытность, могу понять. Но мужик избил тебя сразу после свадьбы, причем так, что пришлось в больницу ехать. И после этого ты снова по нему заскучала? Знаешь, может быть я и не прав, но вообще-то подобное поведение говорит о том, что на самом деле все происходящее тебя вполне устраивает. И даже нравится. Так с чего вдруг какие-то сомнения? Боишься, что станет бить еще больше? Правильно боишься. Именно так оно и будет. Причем если вдруг ребенка родишь, то получать станешь вдвойне, да еще и малышу достанется. И самое-то интересное, что ты все это прекрасно понимаешь, однако продолжаешь жить с этим мужчиной. Ну, и какой совет ты хочешь? Вместо того, чтобы послать такого пассажира куда подальше, найти работу, стать независимой, ты покорно терпишь и боишься слово в ответ сказать. Увы, но при таком подходе ничего не изменится. Даже наоборот. Чем дольше у тебя нет работы и собственного источника дохода, чем дальше ты терпишь и прощаешь побои, тем в большую зависимость будешь попадать. В результате, через некоторое время, станешь бесправной рабыней, к которой и отношение соответствующее. А лет через десять, когда от подобной жизни и по возрасту твой внешний вид перестанет быть хоть как-то похожим на более-менее симпатичную женщину, твой муж просто выгонит тебя, и ты окажешься на улице без гроша в кармане, без работы, без перспектив. То есть все равно придется ехать к братьям алкашам в деревню. Отсюда вопрос – если результат один, то зачем время-то терять? Лично я считаю, что стоит как можно скорее начинать искать работу. Нет образования? Иди учиться. Сейчас без проблем можно найти курсы парикмахеров, поваров, флористов, визажистов, и массу других вариантов научиться что-то делать руками. А дальше уже все будет зависеть от трудолюбия и упорства. Боишься, что муж не пустит и опять побьет? Но тогда зачем такой муж? Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если кому-то очень нравится быть жертвой, если кто-то испытывает удовольствие от унижений и оскорблений, то кто я такой, чтобы мешать человеку развлекаться? Но тогда и не жалуйся. Ты сама позволяешь все, что с тобой делают, и именно ты выбрала такую линию поведения. Захочешь, чтобы что-то изменилось, начинай меняться сама.
Обсуждение 75
Лучшие комментарии
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Это самое отвратительное письмо, которое я читала на клео! Хотя когда-то давно было одно ещё похуже, но там женщина на улице несколько раз оставалась, тоже с побоями, и с двумя детьми)) мне такое никогда не понять! Я конечно читала, что многое родом из детства и если родители алкаши, то 98% вероятно и муж будет алкаш) но я не понимаю, почему женщины ничего не хотят менять в своей жизни, зато мечтают поменять такого кадра в лучшую сторону????! Это же маразм какой-то)) лучше б уже письмо было о "нежелании мужчины связывать себя узами брака" или "о любовницах"....
24.03.17 03:08 Контекст комментария
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ПрелестьВсе началось с того, что он сказал, что если ты пойдёшь работать, то мы расстанемся. С этого и пошло Ваше унижение. А вниженного никто не уважает. Понимаете? Послушание, смирение и унижение - между ними очень большая разница. Вы её не понимаете. От этого и " огребаете" по полной. Поэтому мой совет будет : первично - понимать что и чем мы творим. А убегать не поможет. Это любой дурак может. Это только иллюзия что убежишь к лучшему. Так что совет один - начать изучать науку отношений и применять на практике те методы и навыки которые вы найдёте в материалах в процессе изучения. Так же займитесь параллельно изучений священных книг по близкой Вам вере. Все Ваши беды от серости. От невежества. Дурная генетика. Но! Изменить её реально, надо потрудиться душой и мозгами. Удачи!
24.03.17 09:31 Контекст комментария
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stellaдавненько я читаю " два мнения " , но такое кошмарное письмо первый раз на моей памяти , что тут скажешь .. пусть лучше эксперты сегодня высказываются , у меня слов нет
24.03.17 01:41 Контекст комментария
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ZavoronokЕсли письмо не выдумка, то совет один - надо бежать, теряя тапки. Причём тогда, когда он первый раз руку поднял, только вместо этого ты ещё и замуж за него вышла. Что, мужики такой дефицит, что больше никто взамуж не брал? Надо съехать и в милицию заяву написать, желательно задокументировав следы побоев, затем подать на развод и постараться оттяпать побольше в виде компенсации за причинённый ущерб.
24.03.17 02:16 Контекст комментария
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Во всей этой истории хорошо только то, что нет ребенка. Пока вы портите жизнь только себе, невинное существо при этом не страдает. По существу. Искать любую работу и уезжать.чем дальше, тем лучше.
24.03.17 08:04 Контекст комментария
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ЛилаМутузить можно без наказанно. Общество тебя же и осудит. Охуеть, девоньки. Я что-то не понимаю. Так мы скоро обратно в обезьян..((
24.03.17 13:29
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ПерсиковаЁлки-палки , ну откуда такой вывод??? Кто её осуждает за то , что муж её бьёт ? Ей пытаются донести , что ВСЁ для неё возможно. Что для этого надо поработать над собой и над своей жизнью. Как можно было так интерпретировать написанное ниже , я не понимаю...
24.03.17 13:40
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ПерсиковаВика (автор) , а почему у вас нет друзей ? К 26 годам не образовалось ни одной подруги ? Вы до встречи с вашим благоверным не в вакууме же жили ? Девы, вот ниже вижу советы - к волонтерам , в кризисный центр и т.д. А почему не просто взять себя в руки и отнести в соседний город , поселок и т.д. на завод , где дадут комнату в общежитии на первый случай , в трамвайно-троллейбусное депо - там тоже общаги дают. и тд. Тысячи людей делают это . Она же не беременная или мать с грудничком , что не способна была устроиться хоть как-то , при желании ? Ключевое слово //"при желании" .
24.03.17 13:06
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ЛилаОна не знает с чего начать.. написала сюда, уже первый шаг. Давайте не спугнем, пожалуйста..
24.03.17 13:09
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50/50так Светлана и пишет с чего - работа с жильем
24.03.17 13:12
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ЛилаАга, а муженёк совсем не причём?! Законы, вроде есть. Как минимум алименты на детей. Но, не в этом вопрос. Ей обратиться не к кому. Херовая окружающая среда. Она бы и пошла работать, но с детьми сложно, по себе знаю, тем более в кризис. Ей нужна помощь из вне. Вот и всё.
24.03.17 13:18
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50/50какие дети и алименты?
24.03.17 13:21
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ЛилаДа, перечитала. Детей нет, и слава Богу! А что в России жене не положено содержание жены???
24.03.17 13:24
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50/50нет, к счастью. а в Казахстане положено?))
24.03.17 13:27
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ПерсиковаЛила , давайте разберемся , мы ей советуем уйти и зажить нормальной жизнью или получить хоть клок шерсти с барана-мужа ? Это две разных истории))
24.03.17 13:30
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50/50в том и беда этих жертв)) хотят на двух стульях усидеть. я тебе дам себя побить, а ты мне потом компенсируй, да?) класс
24.03.17 13:35
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ПерсиковаСовет даю исходя из того , что она сама себе хозяйка , нет у них детей.
24.03.17 13:29
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ЛилаПовторюсь. Она боится выйти из своего аквариума. Как и многие. Она не знает, что можно жить по другому. Ей никто про это не рассказывал. Девушку можно вытащить, очень деликатно, из этой помойки. Без осуждения..
24.03.17 13:36
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ПерсиковаЯ уверена , что она ЗНАЕТ , что можно жить по-другому. Она , кстати , точно не в аквариуме живет , раз про Клео знает хотя бы. И еще раз спрошу - где осуждение в том , что с ней случилось ? И где способ выбраться из помойки , не прилагая к этому никаких усилий ? Сказки про то , что прилетит добрая фея и палочкой взмахнув , всё изменит , или прискачет принц на белом коне и увезет в замок , отметаем .
24.03.17 13:43
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ПерсиковаЛила , я ей и предлагаю начать с того , что найти работу. Я уверена , что насобирать денег на билет она может. Хоть на продуктах сэкономить. А работу можно искать даже дистанционно. Интернет же у неё есть ? Я знаю случай , когда девочка устроилась в салон администратором и одновременно там же делала маникюр , договорилась с хозяйкой и жила там в подсобном помещении бесплатно. За проживание убирала по вечерам. на заработанное жила и понемногу откладывала на съем жилья ( заплатить за первый месяц) . Сейчас уже хорошо зарабатывает (она оказалась талантлива в своем деле, появилась клиентура постоянная) снимает с подругой квартиру .Еще знаю . что , например в Москве очень много водителей троллейбусов - женщины , приехавшие отовсюду. Во время обучения им платят стипендию и предоставляют общежитие. Не буду дальше расписывать , список возможностей бесконечен. Нужно желание измениться и изменить свою жизнь .
24.03.17 13:28
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КотятаПочему нет друзей? Так он ей друзей запретил. И еще - она его не сразу полюбила, а когда раз глядела доброту, мягкость и настойчивость....гм...
24.03.17 13:18
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КотяраКрайне сложно распознать абьюзера в начале отношений, когда все так романтично и красиво – эти люди могут быть утонченными и изощренными в своем поведении. На мелкие недостатки своего мужчины влюбленная женщина внимание никогда обращать не хочет. А когда проходит конфетно-букетная пора, то, что замечалось краешком сознания, становится очевидными фактами. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/265756/abyuzer---eto-abyuzer-priznaki-osobennosti-i-lechenie
24.03.17 13:20
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ПерсиковаКотик , ну вот ниже ты пишешь . что чаще как раз попадаются энергичные тетки . Вряд ли наша героиня подпадает пож это описание ? Может , это всё же не жертва абьюзера , а жертва воспитания , лени и неспособности что-то решать ? Вот сейчас ты ей кстати даешь прекрасную отмазку, почему всё ТАК - она жертва абьюзера и справиться с этим трудно , невозможно и т.д. Нет , пусть уж лучше поработает над собой и душевно и духовно и физически тоже не помешает.
24.03.17 13:36
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КотяраЯ не думаю что это Отмазка), просто мне кажется лучше отдавать себе отчет в какой реальности она оказалась и сколько будет стоить выход из этой реальности. Она ведь уже от него уходила, а потом возвращались. И считает это любовью видимо, а это наркотическая ломка и стокгольмский синдром. Тоесть еще и лечится ей надо будет видимо
24.03.17 13:43
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ПерсиковаНу запретил , ок. Но она задумалась о том , что надо что-то делать со своей жизнью, так может к друзьям обратиться за помощью в начале процесса ? Ну не испарились же они совсем ? не так уж много времени прошло
24.03.17 13:32
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ЛилаБольше скажу. В Италии открыли специальные центры для мужчин, у которых руки чешутся. Результат позитивный. Главное, что сами обращаются. Чем не вариант? Психологи, оказывается, были недооценены. Вике, напомню мой мейл nastiuccia@hotmail.com. Без стеснений, напиши мне.
24.03.17 12:55
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Ellis_@Почему не написала в каком городе живешь. Тебе спасаться надо, девочка. Кто может помочь и к кому обратиться - я бы обратилась в ближайший крупный храм в городе и в организацию типа каритас. Нужна работа на старт, с проживанием. Есть волонтёры юристы, которые подскажут как развестись в одностороннем порядке. У тебя серьезная проблема, ты выросла в патологической среде и ты будешь постоянно таких мудаков притягивать, если не выйдешь из этой среды обитания. Никогда не вступай в отношения с мужчинами, которые пробую ломать тебя и ограничивать свободу. Не работай, не красься, не одевайся, не гуляй с подружками. Это тебя должно настораживать и отталкивать сразу. Вот чем тебе помочь, если мы не знаем где ты. Нагуглили бы что, если б знали твой город.
24.03.17 12:45
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МарноНу сегодняшнее письмо-счастье для комментаторов. На фоне ГГ они могут показать и свои мозги и успешность. Пока увидела 1 коммент в тему- про абьюзеров.
24.03.17 12:13
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КотяраЭто интересная тема, читайте про абьюзеров. Коротко - цикл избиение-любовь запускает в мозгу определенные химические процессы, сходные с наркотической зависимостью, уход от абьюзеров равен наркотической ломке. Поэтому со скочить очень тяжело, а не потому что она дура или мазохистка. Но тут конечно чем быстрее - тем лучше. Запрещение работать это из той же схемы
24.03.17 11:57
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50/50да не запрещал он ей работать) а просто пригрозил уходом. сидит жертву ломает. а по сути, ни детей, ни плетей, ни общего имущества и долгов. но как же - запретил, перекрыл, на цепь посадил! жалко и не жалко одновременно)
24.03.17 12:10
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КотяраЗапретил, пригрозил - это детали)). У нее наркотическая зависимость. Почему не работать? Чтоб не было никакой опоры, кроме него (великого и ужасного). Хотя реально никто не мешает ей тихо исчезнуть с горизонта - правильно, ни детей, ни плетей
24.03.17 12:18
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50/50а с ребенком бежать еще быстрее, это двойная ответственность) я не удивлюсь, если эта жертва сейчас в спокойный непитейный период залетит от него, чтобы уж точно больше опоры не было. согласна с Прелестью. вот для меня это не зависимость, а лень голимая
24.03.17 12:22
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50/50вспомнила Анисину с Джигурдой)) она не хотела быть опорой мужчинам, надоело, а захотела настоящего мужика))) мужик жил на ее деньги, даже алименты прежней жене с них отправлял)) но вот у нее родители не алкаши, а спортсмены! куды бечь?))
24.03.17 12:24
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ЛилаИ зачем всех по одному шаблону? Сейчас Вику включу;)) Нет ни одной одинаковой ситуации)
24.03.17 12:31
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КотяраЭтих не знаю. А почему джигурда настоящий мужик? Выглядит как чокнутый, пардон
24.03.17 12:36
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50/50Джигурда знает как жить, его не надо толкать, направлять, заставлять принимать решения и так далее. оказалось, что он знает как жить по-своему, за счет жены)
24.03.17 12:37
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КотяраТогда Гы))) не работающая женщина есть настоящий мужик!!!)))
24.03.17 12:41
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ЛилаДжигурда не насильник и не тиран. Просто дебил. Античной нравится))))
24.03.17 12:44
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Лила ТурангаОна, тупо, не умеет по другому, и Ее никто не научил. Я дружу с одной волонтершей в социальной службе в Италии, она мне много историй рассказывала. Самое последнее, в таких случаях, это давить на ответственность. Иногда, просто, добрым словом, можно помочь. А критиковать любой дурак сможет.
24.03.17 12:28
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КотяраТогда я тебе еще расскажу чего вычитала в тему). Жертвами как раз становятся не ленивые тетки, а энергичные - потому что с них "есть что взять", ленивой не надо запрещать работать - она и так не стремится))
24.03.17 12:33
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ЛилаТы даже не представляешь, какие у нас дикие случаи женоубийств! Девушки все, как на подбор. Красивые, из хороших семей. Тупо, попали в лапы(((
24.03.17 12:41
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50/50Коть, ну ГГ и до него не работала, а хотела устроиться. и взять с нее нечего - она из деревни. Анисина да, и Ксенофонтова - успешные трудоголички, из которых сосут средства и обижают
24.03.17 12:43
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ПерсиковаСогласна. Тоже двойственное отношение. Жалко , как несчастного ребёнка и в тоже время вижу лень и душевную и физическую.
24.03.17 13:09
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Лила турангаСоглашусь. Девушку жалко. Она запрограммированна на такое существование. К психотерапевту, было бы самое то. Но, в реале, вряд ли решится. Совет, по-тихоньку, открываться внешнему миру. Живет, как рыбка в аквариуме, типо вне и весь мир заканчивается. Вика, хочешь, напиши мне nastiuccia@hotmail.com.
24.03.17 12:17
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ОльгаЕсли не можете заработать мозгами/руками/огородами, продайте почку, пока Ванюша не отбил.
24.03.17 10:43
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ДжейНу вот, Вы хотели стабильности, Вы ее получили в виде стабильно пьющего и бьющего мужика. Может не того надо было хотеть. Вам нужна серьезная помощь психолога, чтобы Вы хотя бы начали осознавать, что проблема в Вас. Остальное - только декорации к тараканьим бегам у Вас в голове.
24.03.17 10:21
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KoshkaНельзя его бросать ни в коем случае! Это ж сокровище-то какое! Каждый день с ним весело. А если серьёзно, начните, действительно, работу над собой. Читайте книги, как Вам посоветовали. Начните с малого, дома сидя можно вязать, шить и т.для. А когда почувствуете себя человеком, тогда не нужны станут такие Вани.
24.03.17 09:55
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ПрелестьВсе началось с того, что он сказал, что если ты пойдёшь работать, то мы расстанемся. С этого и пошло Ваше унижение. А вниженного никто не уважает. Понимаете? Послушание, смирение и унижение - между ними очень большая разница. Вы её не понимаете. От этого и " огребаете" по полной. Поэтому мой совет будет : первично - понимать что и чем мы творим. А убегать не поможет. Это любой дурак может. Это только иллюзия что убежишь к лучшему. Так что совет один - начать изучать науку отношений и применять на практике те методы и навыки которые вы найдёте в материалах в процессе изучения. Так же займитесь параллельно изучений священных книг по близкой Вам вере. Все Ваши беды от серости. От невежества. Дурная генетика. Но! Изменить её реально, надо потрудиться душой и мозгами. Удачи!
24.03.17 09:31