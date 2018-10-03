Боюсь прожить лет 10 в роли гражданской жены
С парнем встречаемся 7 месяцев из них 3 живём вместе. В отношениях все прекрасно. Много тем для разговоров, общие интересы, да и вообще как человек он хороший. Спокойный, уравновешенный. Меня уважает. Появились планы на будущее, касающиеся недвижимости и путешествий. Но смущают меня две вещи: почему он не делает мне предложение?
И второй вопрос: он долго встречался с девушкой. В начале знакомства он сам (я не спрашивала) делился чувствами, что находится в стадии тяжелого расставания. С девушкой прожил он 4 года и 4 просто встречался. И он продолжал с ней общаться. После того как я собрала его вещи и выгнала, сказав, что это не уважение, через неделю он извинился с цветами и все контакты с ней были прекращены. Он говорил, что чувств у них нет и ему стыдно, что он не принял решения, т.к он порядочный человек и как врач, уважающий себя он должен женится, но я как поняла, что в их отношениях было измена со стороны девушки, хоть он и простил и продолжал жить с девушкой.
Расставаться они начали ещё до нашего знакомства, и во время знакомства и нашего общения, а потом и в период отношений уже наших он с ней общался и 2 раза виделся. После того как выгнала его я, он сам удалил все контакты, заблокировал девушку. Мне объяснил, что расстались они ещё до наших с ним отношений и что расстались мирным путём. Я эту тему закрыла. Все у нас хорошо в отношениях, забота и понимание, но в глубине души меня терзают сомнения, что если я тоже так 10 лет проживу в роли гражданской жены. Про свадьбу он не говорит и про будущее тоже.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Алиса, по пункту «замуж не зовет»: есть прописная истина – хочешь, чтобы парень быстрее сделал предложение – не начинай с ним жить без брака и не будь доступной для секса по первому зову/требованию. Это правило даже во времена Генриха VIII Тюдора было известно. А уж в наши дни – тем более. Ты всего 7 месяцев в отношениях с парнем, а уже 3 из них – живешь с ним. Быстро и безответственно по отношению к самой себе. Если бы ты хотела просто получить опыт совместной жизни и не была уверена в том, что сама хочешь замуж именно за данного молодого человека – другой вопрос (хотя, в общем, тоже не очень понятно, зачем тратиться на бесперспективные отношения). Но ты явно нацелена была на то, чтобы парень стал твоим мужем. Так зачем ты согласилась сожительствовать? Опыт его прошлых отношений не научил? Он динамил девушку 4 года, пока она не ушла к другому, потеряв надежду на иной исход отношений. А ты решила, что особенная?
Честно скажу, в перспективы ваших отношений я не верю. Парень понимает, с одной стороны, что с той девушкой у него уже «все», но с другой – отпустить ее не может. Кто там кого бросил, кто с кем расстался – вопрос. Если она изменила, а он простил и после жили еще какое-то время вместе, значит, инициировала разъезд она, а он бы хотел продолжения. Почему она решила расстаться – понятно. Тупиковые отношения, в которых она окончательно перегорела после собственной измены. 8 лет, из которых 4 ушло на сожительство и так и не позвал замуж? Да некоторые семьи 8 лет не живут, потому что не выдерживают кризиса отношений. А тут вне брака. Жизнь-то не резиновая. Особенно, когда хочется семью и детей в перспективе. А тебя подвесили на крючок и пользуют, пока молода.
В ваших отношениях ты, как мне кажется, не выбрана. Поэтому парня приходится подталкивать к решениям. Конечно, можно пойти дальше и шантажом заставить сделать тебе предложение. Процентов на 70 я готова поверить, что сделает, если он уже в принципе созрел на семью (что не факт, некоторые и в 40 лет не готовы к официальным отношениям). Но ты сама будешь все время думать о том, что ничего бы не было, если бы ты не нажала. И будешь продолжать ревновать к той девушке и ко всем другим, которые на нее похожи.
-
Сергей
Алиса, на мой взгляд, твои опасения по поводу не прошедшей влюбленности молодого человека, с одной стороны, вполне обоснованы. С другой же, просто поверь на слово, всё в Мире меняется, и наши чувства тоже. Особенно когда рядом есть девушка, с которой парень уже живет вместе довольно долго. Ведь с тем, кто не нравится и к кому не чувствуешь ничего, долго находиться рядом – очень непросто. Это я к тому, что какие-то чувства, причем весьма теплые, молодой человек к тебе испытывает. Остается лишь закрепить успех. И тут ты уже сделала правильный ход, когда запретила общение с «прошлым». С глаз долой, из сердца вон – не пустые слова. Тем более, когда в новой паре имеются в наличии нормальные отношения и искренность.
В то же время, успокаиваться еще рано. Видишь ли, судя по описанию, твой приятель не особо рвется в ЗАГС. Иначе с предыдущей дамой он бы давно уже там побывал. И твои опасения по поводу того, что можно прожить 10 лет в роли гражданской жены – не лишены оснований. А раз так. то лучше проявить настойчивость в данном вопросе. Поэтому очень советую собраться с духом, и устроить молодому человеку откровенный разговор, с требованием определиться в официальных взаимоотношениях. Так и скажи, мол, если парень не хочет связать себя брачными узами, значит он не любит эту девушку. И зачем тогда тратить годы непонятно на что? Если же чувства есть, то и тянуть с неизбежным незачем. В общем, определяйся, милый, либо идем слушать Мендельсона, либо расстаемся и не морочим друг другу головы.
Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Начнет увиливать, искать «отмазки», значит, лучше расстаться сразу, чем рыдать через годы по поводу убитой непонятно на что молодости. Если же начнется обсуждение конкретных действий, вроде сбора денег на свадьбу, то можно и подождать. Только в этом случае, обязательно установи конкретную дату. Например, договоритесь, что в любом случае, подадите заявление в мае 2019. И строго придерживайся этого срока. Никаких больше скидок и переносов. Либо так, либо никак.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 2
-
krazy / 03.10.18 01:52Вы собрали все его вещи и выгнали? Жилье ваше значит. Ну и зачем приволакивать четырехмесячного знакомого к себе домой? Он простил измену, говорите? Ну тыкс если он у нее жил там особо не повыпендриваешься. С вами тоже так вышло, с недельку пошлялся по знакомым и пришлось идти с цветами в зубах назад. Жилье я слышала в Москве дорогое.
-
Никольски / 03.10.18 01:01Странно про заботу и понимание. По моему ничего этого нет. Было бы понимание, он бы понял, что Вам так жить не удобно , напряженно. Что значит "уважает меня"?В чем это проявляется? Нормы культурного поведения между людьми не есть проявления какого то супер уважения. В начале письма Вы пишите про планы на будущее. В конце , что их уже нет. Тут как то разобраться надо. Письмо наполнено штампами и клише. Понятно одно, что замуж хочется, а не предлагают. Я бы сказала, что мне удобнее быть замужем, чем жить так. Вам же было не удобно терпеть его дружбу с бывшей. Вы решили эту проблему , теперь так же решите эту. Сразу станет ясно тратите Вы свое время или нет .