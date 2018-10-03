Боюсь прожить лет 10 в роли гражданской жены

Алиса, по пункту «замуж не зовет»: есть прописная истина – хочешь, чтобы парень быстрее сделал предложение – не начинай с ним жить без брака и не будь доступной для секса по первому зову/требованию. Это правило даже во времена Генриха VIII Тюдора было известно. А уж в наши дни – тем более. Ты всего 7 месяцев в отношениях с парнем, а уже 3 из них – живешь с ним. Быстро и безответственно по отношению к самой себе. Если бы ты хотела просто получить опыт совместной жизни и не была уверена в том, что сама хочешь замуж именно за данного молодого человека – другой вопрос (хотя, в общем, тоже не очень понятно, зачем тратиться на бесперспективные отношения). Но ты явно нацелена была на то, чтобы парень стал твоим мужем. Так зачем ты согласилась сожительствовать? Опыт его прошлых отношений не научил? Он динамил девушку 4 года, пока она не ушла к другому, потеряв надежду на иной исход отношений. А ты решила, что особенная?

Честно скажу, в перспективы ваших отношений я не верю. Парень понимает, с одной стороны, что с той девушкой у него уже «все», но с другой – отпустить ее не может. Кто там кого бросил, кто с кем расстался – вопрос. Если она изменила, а он простил и после жили еще какое-то время вместе, значит, инициировала разъезд она, а он бы хотел продолжения. Почему она решила расстаться – понятно. Тупиковые отношения, в которых она окончательно перегорела после собственной измены. 8 лет, из которых 4 ушло на сожительство и так и не позвал замуж? Да некоторые семьи 8 лет не живут, потому что не выдерживают кризиса отношений. А тут вне брака. Жизнь-то не резиновая. Особенно, когда хочется семью и детей в перспективе. А тебя подвесили на крючок и пользуют, пока молода.

В ваших отношениях ты, как мне кажется, не выбрана. Поэтому парня приходится подталкивать к решениям. Конечно, можно пойти дальше и шантажом заставить сделать тебе предложение. Процентов на 70 я готова поверить, что сделает, если он уже в принципе созрел на семью (что не факт, некоторые и в 40 лет не готовы к официальным отношениям). Но ты сама будешь все время думать о том, что ничего бы не было, если бы ты не нажала. И будешь продолжать ревновать к той девушке и ко всем другим, которые на нее похожи.