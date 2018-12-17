Бог зачем-то дал нам эту беременность?
Познакомились с молодым человеком в интернете, прилетел ко мне из другого города, начали жить вместе, планировали свадьбу, детей, кредиты есть общие. Но в сентябре расстались, но не сразу разъехались, жили вместе до середины октября. Может, мы бы и смогли наладить отношения, но я так больше не могла, засыпать в одной постели с человеком, который меня не любит больше. В итоге расстались мы очень плохо, переругались в хлам, он начал писать девушке при мне, подрались, и я выгнала его с вещами, в чужом городе. Я и сама знаю, что так нельзя.
Осталась я одна, с животными, кредитами на мое имя, с пустым холодильником и зарплатой в 15 тысяч. С горем пополам решила эти проблемы, с ним поговорили, кредиты пока платит он. Но мы несколько раз виделись после этого, спали, не предохранялись, потому что все это время не получалось зачать ребенка, мы уже и не ждали, а тут я беременна оказалась. Сегодня с ним увиделись, он в шоке, не знает, что делать, и ребенка всегда хотел, но и со мной быть не хочет, умудрился уже девушку найти, хотя мы виделись недели две назад.
Ушел, сказал через пару часов напишет, а я в ступоре, и правда не знаю, как быть. Ребенка хочу оставить, но не потяну одна, помогать мне некому, если он не вернется, тоже особо помощи не будет, у самого денег не остается. Но твердо стоит, что сходиться из-за ребенка мы не будем. Он был очень хороший в отношениях, я все разрушила сама того не понимая, а теперь и не склеить это. Но зачем-то нам Бог дал этого ребенка!? Значит так должно быть? Извините за сумбур, я просто в прострации какой-то пребываю.
Мнения наших экспертов
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Алена
Елена, вот, давай, не будем о Боге? Если б вы предохранялись, или ты была бесплодна, и вдруг – беременность, еще можно было бы говорить о судьбе, Боге, карме. Но когда занимаешься сексом без предохранения, то беременность – это то, что обычно в таких случаях и происходит. Детей вы, как ты говоришь, планировали. Значит, за своими циклам ты хотя бы примерно следила, дни овуляции знала. В общем, давай, не приплетать к собственному глупому, чисто бабскому расчету божественное провидение. Не гневи…
Хотя, ты своим высказыванием о Боге напомнила один анекдот про мужичка, который во время наводнения отказался от помощи людей на катере, на лодке, на плоту, всякий раз отвечая «меня Бог спасет». А когда утонул и предстал перед Всевышним, то попенял Отцу, мол-де, как же так, я же в тебя верил?! А тот ему и говорит: «А кто, по-твоему, посылал к тебе катер, лодку и плот?». Вот так и ты. Тебя Бог хранил от беременностей, пока ты жила с мужчиной, с которым тебе не суждено быть вместе. Так ты все равно добилась своего, продолжив спать с ним уже после разрыва, когда о семье уже и речи не шло. Ну, извини, сколько ж можно тебя оберегать-то, пока уму разуму учить. Так что, если это и «перст Божий», то не в качестве поощрения.
Более того, сам факт того, что ты не предохранялась с уже бывшим парнем, у которого уже есть другая сексуальная партнерша и, может, не одна, с тех пор, как вы расстались, наводит на мысль о том, что ты совершенно необразована в плане личной половой гигиены. Беременность – не самое серьезное, чем можно «заразиться» при незащищенных контактах с партнером, для которого ты – не единственная. Куда серьезнее, если это будет, например, ВПЧ высокого канцерогенного типа. Поэтому очень советую тебе сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. А уже по факту – думать, что делать дальше.
Что касается ребенка, то никто не может решить за тебя, что тебе делать со своим телом. У меня перед глазами разные примеры. Есть женщины, сделавшие аборт и всю жизнь жалеющие об этом (даже несмотря на то, что потом смогли родить еще). Есть такие, кто оставил ребенка, а потом, несмотря на любовь к нему, признавал, что жизнь сложилась бы иначе (то есть, лучше), если бы не эта случайная беременность. Есть и такие, кто ни разу не пожаловался и души не чает в ребенке, несмотря на все тяготы жизни. Кто-то смог потом устроить личную жизнь, вышел замуж, родил общих детей. Кто-то так и не смог создать семью. Все крайне индивидуально, и как сложится твоя судьба – никто тебе не расскажет.
Но, конечно, при уровне дохода в 15 тысяч рублей на безоблачное одинокое материнство рассчитывать не приходится… Так что, думаю, первым делом тебе сейчас нужно заручиться помощью родителей. Надеюсь, они у тебя есть? Если нет, тогда могу только повториться, что, наверное, планируя ловушку для бывшего мужчины ты все-таки думала и о том, что будет если беременность не станет аргументом к тебе вернуться? В противном случае мне трудно давать тебе совет, потому что это уже за гранью этики.
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Сергей
Елена, а в какой области ты ищешь совет? Что имеется в виду под вопросом как поступить? Как прямо сейчас выйти из прострации? Попробуй лечь спать. Или устрой пробежку. То есть смени вид активности. Организм остальное сам сделает. Да и нет никакой прострации, как мне видится. Ты прекрасно знала, чем чреват секс без предохранения. И после расставания, «встречалась» с парнем без использования контрацептивов именно для того, чтобы «вдруг» забеременеть. Полагаю, был расчет на то, что он после этого сразу вернется и поведет тебя в ЗАГС. Честно говоря, расчет совершенно глупый и ничем не обоснованный, но это уже другой вопрос. Однако, даже надеясь на невероятное, ты не могла не понимать, что облом более чем возможен. Значит и варианты дальнейшие тоже вчерне продумывала. Именно поэтому и говоришь, что ребенка хочешь оставить. Если бы ты не имела хоть какого-то представления о том, что делать с этим подарком, если бы на самом деле всё произошло случайно, как у подростков, то и реакции были бы соответствующие.
Так что не стоит выдавать желаемое за действительное. Проблему ты создала себе целенаправленно и продуманно. Другое дело, что результат все-таки оказался не тем, на который рассчитывала, и теперь придется идти по «запасному» варианту. Что ж, могу лишь посочувствовать. Теперь придется быстро взрослеть и, все-таки, начинать думать, прежде чем что-то делать. Полагаю, будет не лишним попытаться договориться с молодым человеком о финансовой помощи. Будет он с тобой жить или нет – не особо важно. Когда вы «встречались», он тоже был в курсе возможных «осложнений», а, значит, должен нести солидарную ответственность за собственного ребенка. Вот и пусть помогает. Не захочет по хорошему, обращайся в суд, устанавливай отцовство, и подавай на алименты. В остальном, действуй как планировала.
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Лучшие комментарии
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Кееейт 17.12.18 05:37После того, как прочитала, что "общие кредиты" были оформлены на автора, так и ждала в письме еще какой нить дичи ? И дождалась . Это же надо в 25 лет так отжигать.... Судя по тому, что кредитов успели всего на 15 тыр набрать, предположу, что жили вместе всего неесколько месяцев, а страсти то какие, ууух. Вы, автор, в другой раз первых встречных к себе жить не тащите и детей с ними не планируйте, и общие кредиты на себя не оформляйте
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Krazy 17.12.18 05:18Вы про секс без защиты серьезно? Никаких других последствий кроме детей не знаете? Болезни всякие неприятные, некоторые смертельные? Лучше б вам мозг дали, а не ребёнка.
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Koshka 17.12.18 08:11Когда ребенок рождается, подают на алименты. Но судя по письму, вы - два сапога пара, поэтому алиментов там не дождаться.
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Нету ника 17.12.18 09:06Слушайте, ну обычно когда молодая девушка не предохраняется, она беременеет. И обычно девушки 25 лет это знают. И если они так делают, то .значит, хотят просто женить на себе второго участника торжества :-)) Ваш товарищ женицца на Вас не собирается, поэтому Вы и недоумеваете, что делать )) Варианта по сути два: аборт или самостоятельное материнство. Решать только Вам.
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Koshka 17.12.18 09:33Еще хоть смейся, хоть плачь: в одной постели спать было нельзя, но вот сексом заниматься - можно. Ну и кто виноват?
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Прелесть / 17.12.18 14:57Вам бог дал беременность чтобы мозги включить. Это называется подкинул льда в шляпку.Теперь точно мозги заработают.
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Элфи Крекс / 17.12.18 14:19"осталась я одна, с животными, с кредитами на моё имя, с пустым холодильником и зарплатой в 15 тысяч". Значит, кредиты были не общие? Хотя понятно, кто бы ему в чужом городе, неработающему, кредит дал.А животные тоже после него остались? Ой, даже предположить боюсь, что там за животные- насекомые. "Мы несколько раз виделись после этого, спали, не предохраняясь". " Зачем?" Я больше уже и не спрашиваю. А жил - то он где "в чужом городе", раз вы виделись и спали? " Со мной быть не хочет, умудрился уже девушку найти". Так он при вас её и нашёл, раз с ней переписывался. Или это другая уже? Ну, образ жизни у него такой, от женщины к женщине, от кредитов к кредитам. Каждый зарабатывает, как может. " Но зачем- то нам Бог дал этого ребёнка?!". Пути господни, знаете, неисповедимы. Может быть, он таким образом хочет вас научить предохраняться в следующий раз. А может быть, вашего героя - любовника наставить на путь истины. Вот подадите вы на него на алименты ( фамилию знаете?), начнут его правоохранительные органы искать, и окажется, что мнооого за товарищем чего числится.
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Солярская / 17.12.18 14:18Бог конечно дал вам ребенка зачем-то. Но явно не затем, чтоб парень все осознал и вернулся обратно. А скорее затем, чтоб вас в ваши 25 лет уму-разуму учить через проблемы, лишения и нищету, раз раньше по-хорошему отказывались воспринимать задачи, которые жизнь ставит. Ну, берите калькулятор. Пришла пора математики, домоводства и основ трезвомыслия. Если решили оставить ребенка, то... Идите к родителям, просите помощи. Идите к подругам и родне. Просите шмотки их деток подросших, чтоб вам отдали. Идите в ЖК, просите справку о беременности, чтоб с работы не уволили не дай бог. И насчёт алиментов думайте. Не велика сумма, но вам и это хлеб будет. // Кредиты хоть на что? Или это микрокредиты с бешеными процентами?
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Элфи Крекс / 17.12.18 13:58Продолжение." Я так больше не могла, засыпать в одной постели с человеком, который меня не любит больше". Но ведь зачем- то ещё полтора месяца засыпали? И в чем его любовь- нелюбовь проявлялась? Приехал, сказал любит, набрали кредитов. А теперь говорит, что не любит. Ну так вам с вашей зарплатой и кредитов больше не дадут. По деньгам и честь. " Он начал писать девушке при мне, подрались, и я выгнала его с вещами в чужом городе". Ну да, начал другой писать.Как вам раньше. А подрались- то зачем? Чтобы не уходил? Но вы же больше не могли что- то там в одной постели, хотя на самом деле могли? " Я и сама знаю, что так нельзя". А почему нельзя- то? Берет человек вещи и уезжает из чужого города туда, откуда приехал. Или ему ехать некуда? А когда он в ваш город приехал, то сразу с вещами к вам? И сразу детей планировать - кредиты брать? Продолжу.
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ираида / 17.12.18 13:56"Ребенка хочу оставить, но не потяну одна, помогать мне некому" - ВОТ И ОТВЕТ, и ПЕРСПЕКТИВА. ребенок ЭТО НЕ КУКЛА - ПОИГРАЛ, НАДОЕЛ ПОСАДИЛ НА ДИВАН И ЕГО НЕ ОТМЕНИШЬ И НАЗАД НЕ ОТМОТАЕШЬ ВРЕМЯ. МАТЕРИНСТВО ЭТО ПРАВО, НО не ОБЯЗАННОСТЬ. советую ПОЧИТАТЬ ГРУППУ ВК "щАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА" ЧТОБЫ ПОСЛЕ РОДОВ ШОКОМ НЕ БЫЛО НОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЧЕЕ. а ЛУЧШЕ ОТВЕТИТЬ ЧЕСТНО СЕБЕ НА ВОПРОС: " а зачем мне РЕБЕНОК В 25 ЛЕТ - ГАЛОЧКУ В БИОГРАФИИ ПОСТАВИТЬ?!"
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Элфи Крекс / 17.12.18 13:34"Познакомились с мч в интернете, прилетел ко мне из другого города, начали жить вместе, планировали свадьбу, детей, кредиты есть общие". Зачем? Или в вашей голове - " общие кредиты" ( на что?) подтверждение серьёзности намерений? "В сентябре расстались, но не сразу разъехались, жили вместе до середины октября". Это как? В чем заключается " расстались", если не разъехались? Больше свадьбу не планировали? Кредитов больше не брали? И главное, зачем? То есть ему понятно: прилетел к вам откуда- то ( из тюрьмы? От другой женщины, с которой кредитов набрал) и идти ему пока некуда, но вам-то зачем? Продолжу через несколько минут.
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Никольски / 17.12.18 12:20"Может, мы бы и смогли наладить отношения, но я так больше не могла, засыпать в одной постели с человеком, который меня не любит больше"Вот интересное здесь! До этого все мне казалось логично. А вот дальше понеслась. Оказывется засыпать в постели с человеком , который не любит - это принципиально. А вот продолжать с ним активную сексуальную жизнь , при наличии у него другой девушки и без контрасептивов - НОРМУЛЬ. То есть секс никак не связан с любовью и давалка работает просто уже во вред женщине. На полный риск . Знаете, не надо примешивать ко всему Бога. Бог это любовь изначально, а у Вас все смешалось в непонятную кучу. Вы еще и Богом ее полируете на предстваление публике.
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50/50 / 17.12.18 11:55короче, женить на себе не удалось. ребёнка хотите, значит, просите помощи у близких
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Koshka / 17.12.18 09:33Еще хоть смейся, хоть плачь: в одной постели спать было нельзя, но вот сексом заниматься - можно. Ну и кто виноват?
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Лада / 17.12.18 09:06Так, я не поняла, причем тут бог. Диагноза бесплодие вам же не ставили? Значит, это не бог так захотел, а вы решили забеременеть от человека, с которым ругались, дрались и расстались. Мать- одиночка с зарплатой 15 тыщ. Ну, включайте уже мозг, если он у вас есть.
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Нету ника / 17.12.18 09:06Слушайте, ну обычно когда молодая девушка не предохраняется, она беременеет. И обычно девушки 25 лет это знают. И если они так делают, то .значит, хотят просто женить на себе второго участника торжества :-)) Ваш товарищ женицца на Вас не собирается, поэтому Вы и недоумеваете, что делать )) Варианта по сути два: аборт или самостоятельное материнство. Решать только Вам.
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Koshka / 17.12.18 08:11Когда ребенок рождается, подают на алименты. Но судя по письму, вы - два сапога пара, поэтому алиментов там не дождаться.
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Тыковка / 17.12.18 07:42Вам похоже совсем нечем заняться, раз так отжигаете в личной жизни! Совсем никаких интересов, кроме как терроризировать близких?
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Кееейт / 17.12.18 05:37После того, как прочитала, что "общие кредиты" были оформлены на автора, так и ждала в письме еще какой нить дичи ? И дождалась . Это же надо в 25 лет так отжигать.... Судя по тому, что кредитов успели всего на 15 тыр набрать, предположу, что жили вместе всего неесколько месяцев, а страсти то какие, ууух. Вы, автор, в другой раз первых встречных к себе жить не тащите и детей с ними не планируйте, и общие кредиты на себя не оформляйте
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Krazy / 17.12.18 05:18Вы про секс без защиты серьезно? Никаких других последствий кроме детей не знаете? Болезни всякие неприятные, некоторые смертельные? Лучше б вам мозг дали, а не ребёнка.