Бог зачем-то дал нам эту беременность?

Елена, вот, давай, не будем о Боге? Если б вы предохранялись, или ты была бесплодна, и вдруг – беременность, еще можно было бы говорить о судьбе, Боге, карме. Но когда занимаешься сексом без предохранения, то беременность – это то, что обычно в таких случаях и происходит. Детей вы, как ты говоришь, планировали. Значит, за своими циклам ты хотя бы примерно следила, дни овуляции знала. В общем, давай, не приплетать к собственному глупому, чисто бабскому расчету божественное провидение. Не гневи…

Хотя, ты своим высказыванием о Боге напомнила один анекдот про мужичка, который во время наводнения отказался от помощи людей на катере, на лодке, на плоту, всякий раз отвечая «меня Бог спасет». А когда утонул и предстал перед Всевышним, то попенял Отцу, мол-де, как же так, я же в тебя верил?! А тот ему и говорит: «А кто, по-твоему, посылал к тебе катер, лодку и плот?». Вот так и ты. Тебя Бог хранил от беременностей, пока ты жила с мужчиной, с которым тебе не суждено быть вместе. Так ты все равно добилась своего, продолжив спать с ним уже после разрыва, когда о семье уже и речи не шло. Ну, извини, сколько ж можно тебя оберегать-то, пока уму разуму учить. Так что, если это и «перст Божий», то не в качестве поощрения.

Более того, сам факт того, что ты не предохранялась с уже бывшим парнем, у которого уже есть другая сексуальная партнерша и, может, не одна, с тех пор, как вы расстались, наводит на мысль о том, что ты совершенно необразована в плане личной половой гигиены. Беременность – не самое серьезное, чем можно «заразиться» при незащищенных контактах с партнером, для которого ты – не единственная. Куда серьезнее, если это будет, например, ВПЧ высокого канцерогенного типа. Поэтому очень советую тебе сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. А уже по факту – думать, что делать дальше.

Что касается ребенка, то никто не может решить за тебя, что тебе делать со своим телом. У меня перед глазами разные примеры. Есть женщины, сделавшие аборт и всю жизнь жалеющие об этом (даже несмотря на то, что потом смогли родить еще). Есть такие, кто оставил ребенка, а потом, несмотря на любовь к нему, признавал, что жизнь сложилась бы иначе (то есть, лучше), если бы не эта случайная беременность. Есть и такие, кто ни разу не пожаловался и души не чает в ребенке, несмотря на все тяготы жизни. Кто-то смог потом устроить личную жизнь, вышел замуж, родил общих детей. Кто-то так и не смог создать семью. Все крайне индивидуально, и как сложится твоя судьба – никто тебе не расскажет.

Но, конечно, при уровне дохода в 15 тысяч рублей на безоблачное одинокое материнство рассчитывать не приходится… Так что, думаю, первым делом тебе сейчас нужно заручиться помощью родителей. Надеюсь, они у тебя есть? Если нет, тогда могу только повториться, что, наверное, планируя ловушку для бывшего мужчины ты все-таки думала и о том, что будет если беременность не станет аргументом к тебе вернуться? В противном случае мне трудно давать тебе совет, потому что это уже за гранью этики.