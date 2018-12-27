Эта чертова бытовуха все портит

Начала встречаться с мужчиной с работы. Отношения завязались быстро. Через месяц-другой он перевез мои вещи к себе. На тот момент на его работе был сложный и ответственный этап (он занимает руководящую должность), и все бытовые вопросы я взяла на себя, старалась много не ныть об отсутствии внимания (он возвращался частенько после полуночи, но железно был на работе, этап пнр был, я частенько помогала), так как он сильно уставал.

Прошло больше полугода, мы съездили отдохнуть (вырваться смогли на недельку, на работе все так же завал), я хорошо общаюсь с его семьей, он знаком с моими родителями. Сейчас он работает по графику, уезжаем на работу вместе, а заканчивает он на пару часов позже меня. И все те же бытовые мелочи висят на мне (уборка, готовка, стирка, посуда). Он помогает, но если я прошу. А ныть постоянно или требовать помощь – ну это ж не так должно быть? Я с ним говорила, говорила, что устаю, и что это его квартира, что мне нужна помощь, что не хочу жить аки свинюшки, но не тыкну его и не екнет. Это вот практически главное, что меня бесит.

А второе – что я не могу до него донести, что живет он не один, что мне тоже нужен «свой уголок»: стол для косметики, куда могу поставить комп (хотя бы). Сейчас, пока он зависает в компе, я не могу посмотреть ТВ (он подключен к компу). Если говорю, что хочу посмотреть фильм, – лицо страдальца... Берет ноут свой (который ужас как виснет, и работать на нем – ад, потому и не пользуюсь) и идет в спальню, а мне: «Вот комп – смотри». И мне, блин, стыдно, что согнала. Сериалы те, что смотрим вместе, – выбирает он.

Как бы банально это ни звучало от девушки. Все, что касается «мне нужно», он не торопится делать. Ремонт душевой висит с момента моего въезда. Сломанная кухонная мелкая техника (которая мне нужна), дополнительные полки в гардеробную. Вот такое ощущение, что я рано переехала (ну так оно и есть), и что он ну привык вот так жить, ему так удобно и зачем что-то менять, а я своей поддержкой и принятием ситуации только все испортила, подстроилась что ли , уступила...

В целом мы ладим, гуляем, кафе, бары и т.д., но вот конкретно быт и мое размещение в его квартире, как мне донести? Что я тоже человечек со своими хотелками (а вот еще момент забавный, цитата: «Заметь, только ты что-то просишь, я принимаю все таким какое оно есть».) Я бешусь. психую и руки опускаются (люблю, хочу быть с ним, блин и по нему вижу, что любит (хотя бабий мозг он такой, додумает где нужно), но вот чертова бытовуха и пилить не хочется (вот если читают мужики- знайте не любим мы это дело, вот только как напомнить, если уже говорили , а вы забыли?)