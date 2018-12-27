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Эта чертова бытовуха все портит


Начала встречаться с мужчиной с работы. Отношения завязались быстро. Через месяц-другой он перевез мои вещи к себе. На тот момент на его работе был сложный и ответственный этап (он занимает руководящую должность), и все бытовые вопросы я взяла на себя, старалась много не ныть об отсутствии внимания (он возвращался частенько после полуночи, но железно был на работе, этап пнр был, я частенько помогала), так как он сильно уставал.

Прошло больше полугода, мы съездили отдохнуть (вырваться смогли на недельку, на работе все так же завал), я хорошо общаюсь с его семьей, он знаком с моими родителями. Сейчас он работает по графику, уезжаем на работу вместе, а заканчивает он на пару часов позже меня. И все те же бытовые мелочи висят на мне (уборка, готовка, стирка, посуда). Он помогает, но если я прошу. А ныть постоянно или требовать помощь – ну это ж не так должно быть? Я с ним говорила, говорила, что устаю, и что это его квартира, что мне нужна помощь, что не хочу жить аки свинюшки, но не тыкну его и не екнет. Это вот практически главное, что меня бесит.

А второе – что я не могу до него донести, что живет он не один, что мне тоже нужен «свой уголок»: стол для косметики, куда могу поставить комп (хотя бы). Сейчас, пока он зависает в компе, я не могу посмотреть ТВ (он подключен к компу). Если говорю, что хочу посмотреть фильм, – лицо страдальца... Берет ноут свой (который ужас как виснет, и работать на нем – ад, потому и не пользуюсь) и идет в спальню, а мне: «Вот комп – смотри». И мне, блин, стыдно, что согнала. Сериалы те, что смотрим вместе, – выбирает он.

Как бы банально это ни звучало от девушки. Все, что касается «мне нужно», он не торопится делать. Ремонт душевой висит с момента моего въезда. Сломанная кухонная мелкая техника (которая мне нужна), дополнительные полки в гардеробную. Вот такое ощущение, что я рано переехала (ну так оно и есть), и что он ну привык вот так жить, ему так удобно и зачем что-то менять, а я своей поддержкой и принятием ситуации только все испортила, подстроилась что ли , уступила...

В целом мы ладим, гуляем, кафе, бары и т.д., но вот конкретно быт и мое размещение в его квартире, как мне донести? Что я тоже человечек со своими хотелками (а вот еще момент забавный, цитата: «Заметь, только ты что-то просишь, я принимаю все таким какое оно есть».) Я бешусь. психую и руки опускаются (люблю, хочу быть с ним, блин и по нему вижу, что любит (хотя бабий мозг он такой, додумает где нужно), но вот чертова бытовуха и пилить не хочется (вот если читают мужики- знайте не любим мы это дело, вот только как напомнить, если уже говорили , а вы забыли?)

Ксюша, Липецк, 28 лет / 27.12.18
Эта чертова бытовуха все портит

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Знаешь, есть такие люди. И мужчин таких видела, и женщин. Самый простой и действенный способ взаимодействия с такими – озвучивать свои желания и потребности, как в том анекдоте: «Мой муж угадывает все мои желания, потому что, если мне что-то нужно, я ему прямо об этом говорю». На практике – огромная редкость, когда в мужчине «все прекрасно»: и доход, и навыки ведения хозяйства.

    Мой совет – не бесись. Если ты не можешь победить «врагов» – возглавь их. Твой мужчина не посылает тебя с твоими просьбами, так? Он просто держит их в кратковременной памяти, и с этим ничего не поделаешь. Зато можно периодически ему напоминать о своих потребностях. И не надо воспринимать это как попытку «пилить» партнера. Нет в этом напоминании ничего зазорного.

    То же самое касается организации личного пространства в его квартире. Вот просто сядь напротив него и выложи все, как есть. Более того, для успеха предприятия будет лучше, если ты предварительно сделаешь эскизы или план тех преобразований, которые ты хочешь. Сообщи, что понимаешь, насколько он занят, и решила просто набросать эскиз, чтобы не тратить время на объяснения на пальцах. Аналогично этому: нужна посудомойка - выбери ее сама, проверь габариты, чтобы точно подходила, и уже с этим всем иди к своему мужчине за финальным «ок». Что поделать, если он из таких вот, не очень предрасположенных думать о быте. Все это, в самом деле, незначительные мелочи, если в остальном у вас все хорошо. Просто возглавь и победи эту проблему. Поверь, и посудомойку купит, и на столик денег даст. Ты просто не забивай ему голову процессом – просто скажи, что куда и сколько.

  • Сергей

    Ксюша, все мы люди, все разные, и у каждого есть свои особенности, которые кому-то могут нравиться, кого-то не трогают совершенно, но некоторых капитально раздражают. На старте взаимоотношений, когда присутствует романтика и розовые облака, никто особо внимания на такие «мелочи» не обращает, поскольку в основном в глаза бросаются наиболее «выдающиеся» характеристики. Проблемы появляются обычно именно в тот момент, когда люди начинают жить вместе. К этому времени страсти немного утихают, приходит более взвешенное понимание происходящего, начинается анализ, сопоставление, проявляются личные желания или нежелания, которые, естественно, вступают в конфликт. Это и называется в народе «притирка характеров». Увы, но на данном этапе развития взаимоотношений, происходит огромное количество расставаний. Ведь для того, чтобы жить вместе, чтобы создать прочную пару, необходимо искать компромиссы, в чем-то уступать, на чем-то настаивать, но обязательно меняться. А это очень непросто. Тем более сложно, когда оба партнера люди уже достаточно взрослые, состоявшиеся, привыкшие к налаженному личному пространству. И единственный способ как-то найти что-то общее, на мой взгляд – это постоянное, активное общение.

    Так что, если хочешь остаться рядом с этим мужчиной, разговаривай с ним, делись своими желаниями, удовольствиями и неудовольствиями. Проси, требуй, скандаль, собирай вещи и уходи, возвращайся, и все по новой. И прими как факт, что просто – не будет. Вам обоим придется многим поступиться, во многом себя ограничить, и обоим измениться. Если получится, то через некоторое время вы выработаете общие правила поведения, распределите обязанности, и дружно пойдете к следующему семейному кризису, по пути «зарулив» в ЗАГС. Не получится, значит, расстанетесь.

Кто из экспертов прав?

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 36  

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  • Никольски / 27.12.18 14:03
    -
    1
    +
    Ну пока у Вас бабий мозг так все и будет. Будете жить с мужчинами, которым нужна именно баба в дом. А женские хотелки бабам ломать надо. Шоб не распускались. А вот с женщиной учиться надо рядом жить. И служить ей. А бабам бабье. В кафе сводил, вещи перевез и на остальное забить можно. Бабу же к себе поселили. Он же сам говорит, что надо только тебе. Вот и разбирайтесь баба Вы или женщина. И не жалуйтесь женщинам по бабьи. Не по адресу, бабонька!
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  • [email protected] / 27.12.18 13:45
    -
    1
    +
    Вас туда черновой завезли, без права голоса? Взял мои вещи и перевёз. И, разумеется, если баба в доме, чего ему бытом заниматься. Это не лечится никакими терапиями и никакими советами. Он такой. Мой совет - вернуться к себе домой. И не поддаваться на уговоры. В следующий раз не разрешайте свои вещи вывозить всем нуждающимся в домработнице.
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    • [email protected] / 27.12.18 13:55
      -
      0
      +
      Я ещё думаю, дело тут не в бытовухе. Потомучто теоретически можно пригласить домработницу раз-два в неделю или питаться вне дома. Если финансы позволяют. Но тут дело в отношении. И в культуре личности. Как в одном рассказе. Выпьем чаю? - Я поставлю чайник - Нет, сиди отдыхай, я поставлю чайник.
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  • Проходя мимо / 27.12.18 13:27
    -
    0
    +
    Живите у себя
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  • Элфи Крекс / 27.12.18 12:53
    -
    1
    +
    Я вообще проблем не вижу. Во-первых, если вы уезжает на работу вместе, а работает он на пару часов дольше, то логично, что ужин готовите вы. Во-вторых, в маленькой городской квартире в современное время быта почти нет. Убрать её, думаю, максимально три часа. И ничего страшного не происходит, если вы говорите: я убираю в кухне, а ты пока пропылесось. В-третьих, если вы себя считаете также проживающий в этой квартире, а не гостьей, которую надо ублажать, почему бы не решить самой ваши проблемы? Душевая требует ремонта? Поговорите с мастерами, потом озвучьте своему другу сумму, " милый, ты не против, если в эту субботу" - и проблема решена. А уж организовать место для себя, купить кухонную технику.... Короче, вам шашечки или ехать?
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  • Лада / 27.12.18 12:23
    -
    1
    +
    А про телевизоры скажу однозначно- их должно быть два) Для мужа и жены)
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  • Солярская / 27.12.18 10:31
    -
    3
    +
    Дома кто-то один организатор обычно. И это - не ваш мч. Зато он может дать денег, чтобы все организовать. Говорите вслух: нужен туалетный столик. Стоит столько, столько - доставка. Можете даже его сама нарисовать и в мебельном агенстве под размер рассчитать. Он даёт денег. Вы идете, оплачиваете, вам привозят, монтируют. Всё.
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    • Лада / 27.12.18 12:31
      -
      1
      +
      А я бы сделала так- сказала бы в выходной - дорогой, давай прогуляемся до ближайшего мебельного, хочу себе столик посмотреть. Пусть приучается думать о девушке и шевелиться для неё)
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      • Солярская / 27.12.18 12:49
        -
        1
        +
        Да вполне;) так и делается. Я исхожу из того, что он прям до ночи пашет без выходных-проходных.
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        • Лада / 27.12.18 13:02
          -
          1
          +
          Не, они там и по кафешкам-барам ходят) Не понимаю, почему нельзя зарулить вместо кафешки в мебельный, если уж есть необходимость) Или она боится, что её желания проигнорируются? Ну тогда чем раньше она выяснит это, тем меньше времени потеряет на обслуживание мужика, которому не дорога.
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          • Элфи Крекс / 27.12.18 13:15
            -
            1
            +
            Да нет, она всё хочет "правильно сделать". В выходной он её должен выгуливать по кафешкам и барам, а когда приезжает домой на два часа позже её ( это в 20ч.?), должен на радость соседям после девяти вечера душевую ремонтировать. Принципиальная девушка.
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            • Солярская / 27.12.18 13:55
              -
              0
              +
              Не принципиальная, а провинциальная :D Она может и не догадывается, что мужчина может и не сам кран открутить или дрелью сверлить, а придут специальные ребята, в чистом комбинезончике, повесят зеркало, душ прикрутят, распечатают чек и пойдут дальше. В ее окружении наряд на работы мужу выдаётся к исполнению)
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      • Персикова / 27.12.18 13:10
        -
        2
        +
        Мне кажется , что Ксюша вполне осознаёт своё положение в этом доме и прекрасно знает , что будет в ответ. Хотя она намекает в письме, что просто не хочет пилить и блаблабла. На самом деле она прекрасно знает , что она там никто и , что мужчине этому совершенно ни к чему менять что-то в своей квартире.
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  • Прелесть / 27.12.18 10:30
    -
    0
    +
    Мужик просто переместил мочалку поближе. Вот уж точно ты лёгкая сосиска. Никакого к себе уважения. Бесплатная совсем.
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    • Джей / 27.12.18 14:00
      -
      0
      +
      Согласна, не поняла, за что минус. И куда тетки спешат в жить??? Неужели считают что большего, чем обстирывать и обхаживать недостойны?? Не понимаю
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      • Элфи Крекс / 27.12.18 14:49
        -
        0
        +
        О, это " обстирывать"! Рассортировать белье - 5минут. Положить в машину и включить программу - 1 минута. Выключить машину, развесить белье- 1 минута( вариант - положить в сушилку, достать, убрать - 3 минуты). Проживая отдельно, девушка этого не делает? Ходит в грязных трусах? Спит на грязной простыне? Пользуется грязным полотенцем? Пыль тоже ложится одинаково, хоть один чел живёт, хоть пара. И пол пачкается не больше, если только мужчина, придя домой, не харкает на пол и не какает по углам.
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  • *** / 27.12.18 10:28
    -
    0
    +
    вообще, ТОЛЬКО ради пресловутых борщей работающие (имеющие материальный ресурс на обеспечение своей жизни) мужики терпеть чужие порядки в своем доме не будут, мозговыносную диваху не будут точно, не стоит думать о мужиках так плохо. При наличие современной бытовой техники бытовые проблемы решаются быстро и просто, и в магазинах можно купить все уже порубленное, замаринованное, на любой вкус если есть достаток.
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    • Элфи Крекс / 27.12.18 12:58
      -
      1
      +
      Я тоже думаю, что женщины значение борщам преувеличивают. Что касается пресловутый уюта, то он вообще больше нужен женщине, мужчины, особенно много работающие и мало бывают дома, многих вещей просто не замечают.
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      • Персикова / 27.12.18 13:07
        -
        3
        +
        Какие-то крайности ) Или борщи или свобода ? А насчет пресловутого уюта и много работающих мужчин я не согласна. как раз такие мужчины очень ценят и уют и борщи ) Им , уставшим , приятно вернуться именно в дом, где уютно и пахнет "борщом " , никакие полуфабрикаты из магазина (даже дорогие) и рядом не стояли с домашней едой. Я имею в виду реально многоработающих мужчин .
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        • Элфи Крекс / 27.12.18 13:23
          -
          0
          +
          Ну, сегодня, проживая в большом городе, можно организовать доставку любой еды, были бы деньги. И не факт, что любая женщина рядом приготовит лучше.
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          • Солярская / 27.12.18 14:32
            -
            0
            +
            Опять же, мужики этого круга не догадываются, что можно заказать на дом не только пиццу, но и осетинские пироги, и борщ, и оливье, и любой спортпит. Точнее даже не задумываются. И не задумываются, что тетка с пылесосом и утюгом на час в неделю - это совсем недорого и абсолютно реально. Бежать по привычному кругу проще.
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          • Персикова / 27.12.18 14:58
            -
            0
            +
            Элфи , я большей частью о том , что ему, многоработающему мужику , приятно , когда это организовано уже к его приходу домой )) А конкретно - не думаю , что мужчина героини имеет достаток , позволяющий ему иметь домработницу и возможность питаться дорогой едой из ресторанов . Я сужу по описанию его жилья в письме.
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  • Прелесть / 27.12.18 10:28
    -
    -1
    +
    Все мужчины могут сделать! А этот ваще олух.на... Его. Ужас. Ужас.
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  • Прелесть / 27.12.18 10:24
    -
    5
    +
    Господи ну какая бытовуха? Не жена и даже не невеста. Назад сьезжай! Не служанка же!
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  • Лестница / 27.12.18 09:22
    -
    3
    +
    Рано переехали, да. И дело не в том что "уступила, взяла быт на себя в сложный период", а в том что он в принципе ваши вещи перевез чтоб ему самому удобнее было, а не из больших чувств к вам. А вы видимо так обрадовались что он "перевез мои вещи к себе", что забыли обсудить этот момент - с какой целью и какими перспективами человек это делает. Ну, если любите и хотите быть с ним, надо брать вещи и перевозить их обратно. Милый, мол, поторопились мы, я пока не чувствую себя готовой к роли сварливой жены которая скалками выколачивает косметический стол у своего мужика. Дальше смотрите по реакции, но выдержать эту паузу важно. Если переезжать снова - то только обозначив условия проживания, важные для вас бытовые моменты и в целом адаптацию квартиры под ваше присутствие
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  • ИДИЛИЯ / 27.12.18 09:21
    -
    1
    +
    Найти бы такого мужика который сам захотел, встал и помыл пол.... Мечты, мечты. Я думаю их не существует. Всегда приходится все напоминать и просить. Это жизнь...
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  • *** / 27.12.18 08:59
    -
    0
    +
    проблематично комп или ноут купить? посудамойку с мультиваркой? нашли проблему на пустом месте. У меня во время авралов дежурное блюдо "все что валяется в холодильнике с грбами/морковкой под сыром в духовке " время приготовления 30 мин или "курица жаренная с чем ни попадя ".
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  • Лада / 27.12.18 07:13
    -
    3
    +
    Хм, ну бытовуху каждая семья устраивает по- своему. Если в остальном человек устраивает, то советую не выедать мозги тяжало работающему человеку, а взять организацию того, что вам не нравится, в свои руки, обсудив с мужчиной. Нужен стол - организуйте себе стол. В чём проблема? Есть на что купить? Есть куда поставить? Проблемы нет. И так далее. По поводу душевой. Есть мужчины, которые гвоздя забить не могут. А деньги зарабатывают, внимательны и тд. Ремонты бывают разные. Обсудите это. Возможно, надо будет нанять кого-то. Возможно, он сделает сам, но позже.
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    • Лада / 27.12.18 07:45
      -
      3
      +
      То, что у вас сейчас происходит, называется притиркой характеров. Вы учитесь общаться друг с другом, проявлять заботу, заявлять о желаниях, распределять обязанности и устанавливать общие правила совместного житья.. В этом деле нужен конструктив и конкретика. Не "не хочу жить, аки свинюшки", а помоги мне с уборкой, сделай то и то". Или "давай у нас на столе не будет грязных тарелок, всё сразу убирается в мойку". Это не "тыкнуть" называется, а "распределение обязанностей и установление порядка", и это в каждой семье так. И да, временами что-то бесит)
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  • Mila / 27.12.18 02:34
    -
    7
    +
    'Я человечек со своими хотелками ' -боже, девушки , ну откуда у вас этот лексикон, что за пошлятина .
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