5 лет потрачено впустую?

Мила, на мой взгляд, тебе не нужен совет. Ты все прекрасно понимаешь сама. Просто хватаешься зачем-то за соломинку. Не ты первая, не ты последняя. Таких историй очень много. Даже в моей жизни была такая знакомая девушка – с 19 лет сожительствовала с парнем из Ливана, с хорошим, положительным, заботливым. Он учился в медвузе 5 лет. И все 5 лет они жили вместе. Катались отдыхать в Европу за его счет, общались с ее и его родителями. Его мама очень дружелюбно относилась к девушке. Передавала подарки. Парень был щедрым и ревнивым. Но никогда не говорил о будущем. А когда закончил вуз, уехал во Францию, учиться дальше в аспирантуре (или куда там поступают после медицинского в Европе). На прощание говорил, что будет помогать, писать, помнить. Но, что ждать его, конечно, не надо. Так и закончилась эта история. Думаю, твоя примерно про то же. Вы из разных культур. И ты – не завидная невеста с богатым приданным, как Иванка Трамп, чтобы его семья одобрила этот брак. А парни из таких культур против семьи не идут. Если только лет в 40, когда уже полностью сам на ногах стоит.

Так что, налаживай мосты дружбы с мамой. Парень уедет, а тебе с мамой еще многие лета общаться. Да, она была права, и ты потратила время – он не женится. С другой стороны, тебе разве было плохо эти 5 лет? Попробуй начать смотреть на них как на каникулы. Было здорово, много впечатлений, много воспоминаний, но все хорошее заканчивается. Но ведь будут и еще встречи.