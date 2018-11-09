5 лет потрачено впустую?
Мне нужен совет. Живу с мужчиной 5 лет. Хороший, умный, активный, веселый. Ему 30. Люблю его. Он из Израиля. Работает у нас в Минске. Относится ко мне хорошо. Но о браке и семье со мной не говорит. Мы работаем в одной компании. У него заканчивается его вторая каденция. Он ищет работу в других странах. Забрать меня? Обо мне речь не идет. Он видит, что мне очень грустно. Говорит, что я замечательная, и у него сердце разрывается. Говорит, что мы не должны теряться, и он всегда будет мне помогать. Я начала искать квартиру, т.к. снимать такую же шикарную в этом районе не смогу. Он до Нового года еще здесь. Что мне делать? Родители в Витебске. Отношения с ними сложные. Мать пилит все время, что он не женится, а я потратила на него 5 лет. Очень больно. Мы много с ним путешествовали за это время. Много воспоминаний. Из его подарков останется мобильный телефон и пару украшений. Еще картина одного местечка, где мы отдыхали. Все.
Мнения наших экспертов
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Алена
Мила, на мой взгляд, тебе не нужен совет. Ты все прекрасно понимаешь сама. Просто хватаешься зачем-то за соломинку. Не ты первая, не ты последняя. Таких историй очень много. Даже в моей жизни была такая знакомая девушка – с 19 лет сожительствовала с парнем из Ливана, с хорошим, положительным, заботливым. Он учился в медвузе 5 лет. И все 5 лет они жили вместе. Катались отдыхать в Европу за его счет, общались с ее и его родителями. Его мама очень дружелюбно относилась к девушке. Передавала подарки. Парень был щедрым и ревнивым. Но никогда не говорил о будущем. А когда закончил вуз, уехал во Францию, учиться дальше в аспирантуре (или куда там поступают после медицинского в Европе). На прощание говорил, что будет помогать, писать, помнить. Но, что ждать его, конечно, не надо. Так и закончилась эта история. Думаю, твоя примерно про то же. Вы из разных культур. И ты – не завидная невеста с богатым приданным, как Иванка Трамп, чтобы его семья одобрила этот брак. А парни из таких культур против семьи не идут. Если только лет в 40, когда уже полностью сам на ногах стоит.
Так что, налаживай мосты дружбы с мамой. Парень уедет, а тебе с мамой еще многие лета общаться. Да, она была права, и ты потратила время – он не женится. С другой стороны, тебе разве было плохо эти 5 лет? Попробуй начать смотреть на них как на каникулы. Было здорово, много впечатлений, много воспоминаний, но все хорошее заканчивается. Но ведь будут и еще встречи.
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Сергей
Мила, ну ты же сама все прекрасно понимаешь. К чему вопросы? Суля по всему, молодой человек совершенно не склонен к тому, чтобы строить с тобой что-то серьёзное, причем никогда этого и не обещал. У вас были свободные отношения, которые сейчас также свободно заканчиваются. Нет, он не будет против, если ты оставишь за ним возможность иногда навещать тебя для легкого секса, но не более того. И не его вина, что ты придумала себе семью, детей, и безбедное существование за таким замечательным мужем. Он точно не женится на тебе. Никогда, ни при каких условиях. Поэтому как бы ни было горько, но лучше признаться самой себе, что все кончено, и уйти самой. Ну, а в будущем, очень советую, прежде чем вступать в отношения с активными и веселыми ребятами из Израиля, поинтересоваться в интернете их отличительными особенностями в плане брака. Также осторожно лучше относиться и к другим представителям иных культур и ценностей. В общем, совет один. Посылай парня сразу и далеко. И ищи по-настоящему своего человека.
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Лучшие комментарии
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Прелесть 09.11.18 12:19Да женятся они на русских. Когда очень хотят.
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Koshka 09.11.18 08:46Какие бяки эти израильтяне, вот белорусы совсем не такие. Не ездят в командировки, а если угораздило, то сразу женятся.
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Элфи Крекс 09.11.18 12:06Каждый, наверное, встречал людей, которые как- то пытаются обесценить то, что у тебя было. Самый простой пример: приезжает девушка после отпуска, довольная, глаза горят, а ей говорят: А чего это ты так плохо загорела? Или: Ну,что удалось с кем нибудь познакомиться? А здесь вы сами взяли и обесценили пять лет своей жизни. Дескать, потратила впустую. То есть, вам не было хорошо с мужчиной, интересно, вы его не любили, а,зажав нос терпели ради возможного замужества. Ну, в следующий раз сразу, как знакомьтесь, спрашивайте: женишься? Нет, так и в кафе не пойду, чего время- то тратить. А про подарки я вообще не поняла. Хотите сказать, что мало было? Что вам за труды надо было квартиру купить?
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Солярская 09.11.18 04:28Ок представьте, что вы были за ним замужем, а теперь разводитесь. Теперь не так обидно? Или ещё обиднее? А вообще, и из Минска можно уехать, если душа не лежит, и хочется чего-нибудь такого-эдакого. Не только из Лиозно, или даже Витебска в большие города уезжают. И да - без мужчины. Самой. Есть такие примеры. Причём, муж и дети для подобного переезда чаще всего являются глобальным тормозом. / Насчёт того, что он обещает всегда помогать... Вы б уточнили, что он имеет ввиду конкретно? А то, знаете, может не стоит от помощи отказываться? От материальной? // (А вообще редакции плюс - быстро сориентировались, хаха, "мама из Одессы)".
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Проходя мимо 09.11.18 10:08Вспоминайте эти годы с радостью. Вам же было хорошо!? Если не можете пересилить обиду, уйдите первая, не дожидаясь его отъезда. И Минск, и Витебск - прекрасные города. Снимите квартиру поскромнее или возвращайтесь к родителям. Живите, работайте. Считайте, что были в счастливом замужестве 5 лет, но потом что-то пошло не так. Ведь реальный брак не гарантирует долгой и счастливой жизни.
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Елена Минск / 09.11.18 15:11И Прелесть очень трезво смотрит на,вещи. Моё мнение,нациоеальность ни при чем. Просто не смогла мужчину заинтересовать, не надо плакать, а нужно сесть и подумать,сделать выводы доя будущих отношений. И вообще какая то потребиткльская позиция, выйти замуж и чтобы содержали. это не есть уровень высокого интеллекта.Жеешина должна быть умнее мужика в идеале, соблазнить окрутить и стать незаменимый во всем.Ничего,не смогла,надо научиться
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Елена Минск / 09.11.18 14:52Сергей полностью прав,и я такого же мнения и никогда не искала иностранцев, не наш менталитет, честно, только та девушка, которая у своих мужчин не востребована, занимается такой ерундой
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Натуся Адлер / 09.11.18 14:30Мила добрый день. Прочитала твой вопрос- ответ и размышления двух других девочек. Не считай, что эти годы прошли зря- Слава Богу- есть что вспомнить. Нет общего ребенка- Слава Богу. Тяжело расставаться, еще тяжелее забыть- понимаю.это просто невозможно. Но здесь надо дать себе время- прийти в себя, может побыть в печали , в одиночестве. Т.е. дать себе возможность стать чистой для новых отношений. Но не затягивай( Ничего, что на "ты"?) Мы- девочки, и у нас есть ограниченное время для того, чтобы стать мамой. Поэтому- мудрости тебе и радости от каждого нового дня
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Персикова / 09.11.18 14:02Представила в красках ваши отношения ( у меня вообще фантазия богатая))) И даже попробовала представить себя на вашем месте, хотя точно знаю - 5 лет это для меня за гранью. В общем видится мне, как и многим здесь , что нужно сказать спасибо судьбе за встречу, за прекрасно прожитые 5 лет ( ведь правда прекрасно или притворяетесь ?) и идти дальше. Не надо цепляться, не надо истерик, не надо уговоров и слёз. Это всё равно не сработает. Пусть останется светлое воспоминание , проанализируйте чему научили вас эти отношения , может и себя лучше поймёте через них . В общем , не обесценивайте сама себе эти 5 лет , сделайте , как Меладзе поёт : "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь - Красиво ты ушла из неё"
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[email protected] / 09.11.18 12:58Хм… 5 лет, как много… Думаю, что бы я на вашем месте сделала. Я бы тихо и спокойно начала организовываться без него. План действий. Найти квартиру. Переехать. Лучше ДО Нового Года. Обязательно до НГ даже... Пока он ещё тут. Никаких истерик, никаких выяснений, никаких просьб. И далее будут 2 варианта. Или он начинает реально нивую жизнь без вас и тогда ничего не остаётся, как признать, что конец. Или он, как gоворят у вас в Беларуси, "сходит до сраки по розум". Не хочу обнадёживать зря. Но если начнутся сопли в стиле я скучаю, приезжай, я бы лично не поехала. Я была бы занята. Вот реально, жизнь не закончится. Ох как бы я была занята! ))) И фитнессом, и подругами, и путешествиями. И если ему очень будет надо, пусть ждёт встречи в скайпе. Подарки посчитала..? Купите себе серёжки, кольцо на Новый Год. И переезжайте. Обустраивайте своё новое гнездо с любовью и без грусти. Он ничего не сделал. Это даже, пардон, как-то неудобно. Прожить с девушкой 5 лет и собираться, как будто на деревню к бабушке приехал и само собой разумеется, что каникулы закончились.
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Элфи Крекс / 09.11.18 12:33О том, что евреи женятся только" на своих", сильно преувеличено. Я много лет преподаю немецкий эмигрантам, которые его не знают. На курсах видела достаточное количество женщин всевозможных национальностей, которые приехали " по еврейской линии". Причем некоторые из них настолько помойные тетки, что прямо хотелось мужей спросить: где же была твоя еврейская мама, когда ты женился?
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[email protected] / 09.11.18 13:08Парень, с который я встречалась когда-то давно и недлго в Штатах, был 100% еврей. Из Беларуси. Русский еврей, правда. Не религиозный. Вопрос национальности - не припоминаю, чтобы кому-то мешала национальность. Братья двоюродные женились на русских девочках. У одного прибалтка жена.
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Склифософский / 09.11.18 12:26Ну давайте смотреть правде в глаза. МЧ не планирует продолжать эти отношения. Это ясно. Теперь в принципе Ваш ход, автор. Вы это уже однозначно поняли и теперь должны решить, что делать Вам: продолжать ли с ним жить или начать устраивать свою жизнь отдельно от него? Да, жаль, что 5 лет жизни не привели к созданию семьи, тут Вам тоже есть над чем подумать. Однако, не вижу, о чём тут можно жалеть. У Вас что, была масса других предложений за это время?
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Прелесть / 09.11.18 12:24Я бы в жизни ни с кем 5 лет не жила без брака. Пусть бы он даже был пуп всей земли. :-D Если вы такая то это только Ваша проблема.
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Космополит / 09.11.18 12:22Не все отношения заканчиваются свадьбой. Бывает. Уходите и начинайте новую жизнь без него.
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Прелесть / 09.11.18 12:14Когда есть любовь то женятся евреи на русских. Мой второй муж был еврей. Не любил он. Вот и вся правда. Но и Ваш вопрос странный - как это потрачены годы впустую.. Не понимаю хороший вечный активный но только с вами. Этого мало? Кто Вас заставлял с ним жить если Вы жили надеясь на брак? Никто. Расставание это плод вашей не мудрости. 5 лет мужчина ни о чем будущем даже не говорит а Вы надеетесь. Представьте что Вы 5 лет прожили с приятным человеком. Но без любви.
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Элфи Крекс / 09.11.18 12:06Каждый, наверное, встречал людей, которые как- то пытаются обесценить то, что у тебя было. Самый простой пример: приезжает девушка после отпуска, довольная, глаза горят, а ей говорят: А чего это ты так плохо загорела? Или: Ну,что удалось с кем нибудь познакомиться? А здесь вы сами взяли и обесценили пять лет своей жизни. Дескать, потратила впустую. То есть, вам не было хорошо с мужчиной, интересно, вы его не любили, а,зажав нос терпели ради возможного замужества. Ну, в следующий раз сразу, как знакомьтесь, спрашивайте: женишься? Нет, так и в кафе не пойду, чего время- то тратить. А про подарки я вообще не поняла. Хотите сказать, что мало было? Что вам за труды надо было квартиру купить?
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Никольски / 09.11.18 11:18Вы не еврейка. Для него и его семьи это очень важно. Очень редки случаи, когда это правило нарушается в их семьях. Были бы еврейка- давно были бы замужем. В юности у меня тоже была история с еврейским прекрасным юношей. И у него была мама, которая мне все долго и красочно обьясняла. Они уезжали на историческую Родину и я была там не кстати совершенно. А так все было прекрасно. Он тоже говорил, что всегда будет помнить обо мне. и тд и тп по тексту.. У меня тоже есть золотое колечко его мамины с рубином.Прощальный подарок. Как я понимаю теперь- откупились . .Уходить до Нового года или оставаться уже смысла не имеет вообще. Он уже давно внутренне Вас покинул и в новых странствиях на новой работе..Ваши страдания, ваши проблемы . У него уже новая жизнь перед ним маячит.
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Cat / 09.11.18 11:37Да, евреи ребята специфические. Своя религия, избранный народ и т.п.
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Солярская / 09.11.18 11:55Тем более, что у них род ведётся по матери, не по отцу.
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Прелесть / 09.11.18 12:19Да женятся они на русских. Когда очень хотят.
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Космополит / 09.11.18 12:29Если женщина зацепит, то женятся конечно. Или как минимум с собой перевозят. Если нет любви то еврейство вообще не причем.
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Никольски / 09.11.18 13:00Мне не встречался равин, который дал разрешение на свадьбу в Израиле с не еврейкой. Рабанат не согласен. Женится можно если не в стране, но если из Израиля брак не легитимный для страны. Похоронить в Израиле человека просто трудно если не еврей. А уж женится и если идишь мама...то нет)
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50/50 / 09.11.18 11:065 лет жили в красивой квартире, путешествовали. если бы хотели детей, наверное, сказали бы уже и обсудили? роман окончен, впереди много нового. не высиживайте до Нового года, уйдите сама от него
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Проходя мимо / 09.11.18 10:08Вспоминайте эти годы с радостью. Вам же было хорошо!? Если не можете пересилить обиду, уйдите первая, не дожидаясь его отъезда. И Минск, и Витебск - прекрасные города. Снимите квартиру поскромнее или возвращайтесь к родителям. Живите, работайте. Считайте, что были в счастливом замужестве 5 лет, но потом что-то пошло не так. Ведь реальный брак не гарантирует долгой и счастливой жизни.
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Нету ника / 09.11.18 09:54А за 5 лет Ваших отношений Вы не спрашивали у него, каковы перспективы Ваших отношений? Сама лично знаю несколько пар с разных работ, когда иностранцы приезжали на работу в Россию и женились на своих русских девушках. Вам же 30 лет, не 18, можно было и спросить, а собирается ли он жениться на Вас, видит ли он Вас матерью своих детей. А вообще нет никакой гарантии ни в браке ни в отношениях, что ты будешь с этим мужчиной жить всю жизнь и жить счастливо. Разводятся и через год после свадьбы и через 25. Так что сохраните дружеские отношения по возможности, быстрее ищите квартиру и пусть он заплатит за нее за год, в качестве компенсации. Не грустите. Вам 30, а не 80. Выше нос!!!
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кэп - / 09.11.18 09:43Девочки лимит 2 года, это точно. Не позвал значит и не позовет..Вывод сделан на основе просто огромной куче знакомых и форумы тоже читала для полной картины.
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Koshka / 09.11.18 08:46Какие бяки эти израильтяне, вот белорусы совсем не такие. Не ездят в командировки, а если угораздило, то сразу женятся.
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Лада / 09.11.18 07:23Расставание - боль, но к этому надо было готовиться все эти годы, ведь он ничего не говорил о совместном будущем. Чем раньше вы от него съедете - тем лучше, не вижу смысла рубить хвост по частям и ждать нового года. Нервы целее будут. По поводу 5 лет впустую - стакан или наполовину полон, или пуст - выбирайте сами. Вы хорошо проводили вместе время. И в браке люди не застрахованы от того, что в один момент партнёр начнёт изменять или просто помашет ручкой.
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ethernity / 09.11.18 06:52Из Израиля? Значит, у него другая семья. Вполне в традициях иметь любовницу, ничего страшного евреи в этом не видят.
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Рина / 09.11.18 04:37Интересно, если б в самом начале говорилось не "свободные отношения", а "побудешь моей подружкой несколько лет, пока я тут у вас учусь\ работаю?", многие бы соглашались?
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Солярская / 09.11.18 05:14А это не одно и то же?
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Evilo4ek Новосибирск / 09.11.18 05:43Мне однажды именно ьак и предложили. "Ты не девушка моей мечты, я через год уеду в другой город. У меня есть деньги и хорошая квартира. Давай ты будешь приходить и мы будем заниматься сексом" После свидания занесла его номер в черный список.
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Лада / 09.11.18 08:07Ну чо, зато честно и время с нервами сэкономил)
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Солярская / 09.11.18 04:28Ок представьте, что вы были за ним замужем, а теперь разводитесь. Теперь не так обидно? Или ещё обиднее? А вообще, и из Минска можно уехать, если душа не лежит, и хочется чего-нибудь такого-эдакого. Не только из Лиозно, или даже Витебска в большие города уезжают. И да - без мужчины. Самой. Есть такие примеры. Причём, муж и дети для подобного переезда чаще всего являются глобальным тормозом. / Насчёт того, что он обещает всегда помогать... Вы б уточнили, что он имеет ввиду конкретно? А то, знаете, может не стоит от помощи отказываться? От материальной? // (А вообще редакции плюс - быстро сориентировались, хаха, "мама из Одессы)".