Интересные салаты из морепродуктов на Новый год 2019
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Категория:
салаты
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Время приготовления:
40 мин
Ингредиенты
- креветки
- морковь
- огурцы
- яйца
- зеленый горошек
- сметана
- майонез
- зелень
В последнее время салаты из морепродуктов пользуются особой популярностью, поэтому такие блюда всегда можно встретить на праздничном столе. И это совершенно неудивительно, ведь морепродукты считаются настоящим деликатесом и на Новый год 2019 можно приготовить изысканные блюда, главное, выбрать оригинальные и интересные рецепты с фото праздничных блюд.
Новогодний салат с креветками и авокадо - очень вкусный рецепт
Вкусный и аппетитный салат можно приготовить из креветок и авокадо. Он не только очень вкусный, но и очень красивый и легкий за счет добавления большего количества овощей.
Ингредиенты:
- 200 г очищенных креветок (вареных);
- 2 авокадо;
- 2 вареной моркови;
- 2 свежих огурца;
- 2 вареных яйца;
- банка зеленого горошка;
- 100 мл майонеза;
- 100 мл сметаны;
- зелень по желанию.
Для украшения:
- 4 перепелиных яйца;
- 5 долек апельсина.
Приготовление:
- Авокадо разрезаем пополам, извлекаем косточки, тонким ножом в кожуре нарезаем мякоть кубиками, затем авокадо выворачиваем и срезаем получившиеся кубики прямо в салатник.
- Небольшими кубиками режем огурцы, также кубиками крошим вареные яйца, зелень мелко шинкуем.
- Креветки измельчаем, несколько штучек оставляем для украшения.
- Все ингредиенты отправляем к авокадо, высыпаем зеленый горошек, подсыпаем соль, кладем майонез со сметаной, перемешиваем.
- На широкое блюдо ставим кулинарное кольцо, выкладываем салат, слегка утрамбовываем и кольцо снимаем.
- Украшаем блюдо креветками, половинками перепелиных яиц, дольками апельсина и зеленью.
Салат с рукколой, креветками, авокадо и помидорами черри
Салаты с морепродуктами, приготовленные на Новый год 2019 никого не оставят равнодушными, особенно если взять рецепты (с фото) блюд с креветками, черри и авокадо.
Ингредиенты:
- 15 креветок;
- авокадо;
- 10 плодов черри;
- луковица;
- долька чеснока;
- 100 г твердого сыра;
- руккола;
- 1 ч. ложка французской горчицы;
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- по вкусу соль и перец.
Приготовление:
- На сковороде разогреваем масло олив и обжариваем креветки до золотистости.
- На четвертинки шинкуем лук, черри режем пополам, мякоть авокадо нарезаем кубиками, сыр трем на мелкой терке.
- В пиалу вливаем масло, уксус, кладем горчицу, подсыпаем соль и перец, размешиваем.
- На широкое блюдо выкладываем рукколу, в любом порядке сверху раскладываем черри, авокадо и креветки, поливаем все соусом и присыпаем тертым сыром.
Салат с кальмаром и овощами "Новогодний"
Всем кто желает побаловать своих близких вкусным праздничным блюдом из морепродуктов, стоит выбрать рецепт новогоднего салата с кальмарами и овощами. Такой салат непременно порадует всех своей свежестью, яркостью и неповторимым вкусом.
Ингредиенты:
- 2 тушки кальмаров;
- 2 горсти салатного микса;
- красный лук;
- 1 огурец;
- 10 плодов черри;
- 2 вареных яйца;
- 1 ст. ложка уксуса;
- 1 ч. ложка сахара.
Для заправки:
- 250 мл натурального йогурта;
- 0,5 ч. ложки горчицы;
- 1 ч. ложка лимонного сока;
- соль и перец по вкусу;
- несколько капель вустерского соуса.
Приготовление:
- Тушки кальмаров очищаем от всех внутренностей и пленок, варим в течение двух минут в подсоленной воде. После морепродукт остужаем и нарезаем кубиками.
- Также кубиками режем огурец, яйца делим на белки и желтки, каждый компонент измельчаем на терке.
- Полукольцами шинкуем лук, подсыпаем к овощу сахар, вливаем уксус и маринуем в течение 30 минут.
- Далее готовим заправку, для этого в йогурт вливаем сок цитруса, вустерский соус, кладем горчицу и специи, размешиваем.
- На плоское блюдо ставим кольцо, кладем салатный микс, затем маринованный лук, поливаем соусом.
- Далее в любой последовательности выкладываем огурец, белки и кальмары, не забываем поливать соусом, последним слоем должны быть желтки.
- Даем салату немного времени пропитаться, снимаем кольцо и ставим на праздничный стол.
Салат с креветками и вялеными помидорами
Салаты с морепродуктами очень красиво и аппетитно смотрятся на праздничном столе, особенно если взять рецепты (с фото) оригинальных блюд и подать их на Новый 2019 год порционно, например, в креманках или широких бокалах.
Ингредиенты:
- 10 больших креветок;
- 5 плодов черри;
- 4 вяленых помидор;
- 1 огурец (небольшой);
- долька чеснока;
- зелень салата;
- 1 ст. ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Креветки размораживаем, удаляем панцирь и лапки. Обжариваем морепродукт вместе с дольками чеснока на масле, не забываем креветки посолить.
- Крупными дольками нарезаем черри и свежий огурец. Листовой салат просто рвем руками, вяленые томаты режем на 2-4 части.
- Выкладываем ингредиенты в любой очередности в красивые бокалы, сдабриваем бальзамическим уксусом или лимонным соком, можно полить чесночным маслом, в котором жарились креветки. При желании можно добавить душистый или молотый перец.
Салат с авокадо, креветками и грейпфрутом
Салаты из морепродуктов многие хозяйки готовят часто и в основном это рецепты (с фото) блюд с креветками. На Новый год 2019 можно подать красивый и необычный салат, в котором присутствуют не только креветки, но и грейпфрут.
Ингредиенты:
- 150 г креветок;
- 1 авокадо;
- 150 г грейпфрута;
- 1 ч. ложка сливочного масла;
- 2 ст. ложки майонеза;
- 100 г рукколы;
- 1 ст. ложка кетчупа;
- 0,5 ч. ложки сладкой паприки (молотой);
- по вкусу соль и перец.
Приготовление:
- На разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем очищенные креветки, посыпаем их солью, паприкой и обжариваем в течение 7 минут.
- Очищенное мякоть авокадо нарезаем полосками.
- Для заправки майонез смешиваем с кетчупом.
- На сервировочное блюдо кладем рукколу, в центр выкладываем ложку заправки и креветки. В любом порядке раскладываем авокадо и дольки грейпфрута, которые нужно обязательно очистить от белых пленок.
- Такой салат лучше подавать сразу иначе дольки авокадо потемнеют, и салат потеряет свой презентабельный внешний вид.
Салат из осьминога на Новый год
При желании приготовить на Новый год 2019 совсем необычные салаты с морепродуктами, то стоит взять рецепты (с фото) с осьминогом, которые очень популярны на острове Крит. Это не только очень вкусно, но и необычно и оригинально.
Ингредиенты:
- осьминог (весом в 500 г);
- 250 г салатного микса;
- 20 г оливок;
- 20 г каперсов;
- половинка лимона;
- 5 плодов черри;
- 5 г смесь перцев;
- 5 г орегано.
Приготовление:
- Осьминога кладем в кастрюлю, наливаем полстакана воды и после закипания варим 25 минут. Готовность проверяем так, просто прокалываем мясо ножом, если нож проходит легко, то осьминог готов и можно выкладывать на дуршлаг, чтобы с него стекла вся жидкость.
- Если осьминог неочищенный, то под холодной водой снимаем остатки красной пленки и затем просушиваем.
- Нарезаем осьминога небольшими кусочками.
- На сервировочной тарелке раскладываем салатный микс, сверху выкладываем половинки черри и кусочки осьминога, добавляем оливки и каперсы.
- Поливаем салат масло олив, соком цитруса, солим и посыпаем орегано.
Интерсно! Новые и красивые новогодние салаты 2019
Новогодний салат “Нептун”
Такой вариант салата обязательно понравиться всем гостям, ведь в его состав входят самые разнообразные по вкусу морские продукты.
Ингредиенты:
- 250 г креветок в рассоле;
- 200 г морского коктейля в заливке;
- тушка кальмара;
- 5 вареных яиц;
- 240 г крабовых палочек;
- 50 г красной икры;
- майонез (лучше домашний).
Приготовление:
- Вначале в кипящую воду опускаем очищенную тушку кальмара и варим 1,5 минуты. Достаем, остужаем и нарезаем небольшими полосками.
- Средними кубиками нарезаем крабовые палочки.
- Яйца делим на белки и желтки, для этого салата используем только белки, которые режем полосками.
- В миску высыпаем крабовые палочки, белки, кальмары, достаем из упаковки креветки и морской коктейль. Добавляем майонез и перемешиваем.
- Теперь берем миску, застилаем пленкой, выкладываем салат и слегка утрамбовываем, накрываем пленкой и отправляем в прохладное место на полчаса.
- Затем достаем и переворачиваем салат на плоское блюдо, украшаем креветками и красной икрой.
Салат-закуска в азиатском стиле к Новогоднему столу
Для всех поклонников не только морепродуктов, но и азиатской кузни есть свои салаты на Новый год 2019 из морепродуктов, все рецепты (с фото) оригинальные, вкусные и необычные.
Ингредиенты:
- 200 г креветок;
- 100 г листьев салата;
- 3 огурца;
- небольшая морковь;
- 30 г лука репчатого;
- 30 г лука зеленого;
- 4 веточки мяты;
- пучок кинзы;
- 25 г орехов (кешью);
- 3 дольки чеснока;
- перец чили по вкусу;
- 2 ст. ложки соевого соуса;
- 2 ст. ложки сока лайма;
- 1 ст. ложка тростникового сахара.
Приготовление:
- В кипящую воду подсыпаем соль и выжимаем немного лимонного сока, отвариваем очищенные креветки в течение 2-3 минут.
- В ступку кладем дольки чеснока, половинку имбиря, часть перца чили, несколько листиков мяты, высыпаем сахар и хорошо все растираем до пасты. Затем вливаем сою, сок лайма и перемешиваем. Также в заправку добавляем немного измельченной зелени лука и кинзы.
- Соломкой нарезаем огурцы и перекладываем в миску, четвертинками шинкуем лук, также измельчаем соломкой оставшуюся зелень лука, имбирь и перец чили.
- В салат добавляем морковь, которую лучше порезать корейской теркой, измельченную кинзу и листики мяты, перемешиваем.
- На тарелку выкладываем листья салата, оставшиеся листочки просто рвем руками и отправляем в салат вместе с мелко порубленными орехами, еще раз все перемешиваем.
- Раскладываем салат по подготовленным листикам, сверху кладем креветку, в центр ставим пиалу с заправкой и подаем к столу.
Новогодний салат с тунцом и креветками
Тунец – рыба очень вкусная и нежная, поэтому ее часто используют для приготовления вкусных блюд. Одним из таких оригинальных рецептов является вариант с креветками.
Ингредиенты:
- 200 г очищенных креветок;
- 240 г тунца в масле;
- 2 вареных картофеля;
- 2 вареных яйца;
- пучок петрушки.
Маринад для креветок:
- долька чеснока;
- сок одного лимона;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
Для заправки:
- цедра и сок одного лайма;
- 1 ст. ложка масла из-под тунца;
- 5 ч. ложки пасты из анчоусов;
- желток;
- 100 мл оливкового масла;
- 2 ст. ложки тертого пармезана;
- по вкусу соль и перец.
Приготовление:
- В емкость выжимаем сок из одного лимона, вливаем масло, засыпаем измельченный чеснок вместе с солью и перцем, размешиваем и маринуем креветки. Затем обжариваем морепродукт на сильном огне в течение 5 минут.
- Достаем тунца из банки, разминаем вилкой, картофель и яйца нарезаем кубиками, петрушку измельчаем.
- В чашу блендера вливаем желток, масло олив и то масло, в котором был тунец, также добавляем цедру и сок лайма, соль, перец, тертый пармезан и пасту из анчоусов, взбиваем все однородности.
- В салатник выкладываем тунца, картофель, яйца и заправку, перемешиваем, украшаем салат креветками и зеленью.
Теплый салат из морепродуктов с лососем и креветками
Из морепродуктов можно готовить не только холодные закуски, но и теплые салаты, которые покорят своим вкусом и ароматом всех гостей за новогодним столом.
Ингредиенты:
- 180 г лосося;
- 50 г креветок;
- 1 томат;
- салатный микс;
- 2 перепелиных яйца;
- масло, соль.
Для заправки:
- 70 мл соевого соуса;
- 20 мл лимонного сока;
- 20 г меда.
Приготовление:
- Салатный микс нарезаем крупными кусочками и кладем в миску.
- Для заправки в чашу вливаем сою, сок цитруса, кладем мед и тщательно все размешиваем.
- Томат режем дольками, перепелиные яйца разрезаем на 4 части и отправляем ингредиенты к нарезанной зелени.
- Лосось режем кусочками, солим, сдабриваем маслом и обжариваем на сковороде вместе с креветками.
- В салат вливаем заправку, перемешиваем и выкладываем на широкое блюдо, сверху раскладываем обжаренную рыбу и креветки, сразу подаем теплый салат к столу.
Праздничные салаты с морепродуктами обязательно украсят любой новогодний стол. Кальмары, осьминоги, креветки, мидии сделают любое блюдо настоящим изысканным деликатесом, от которого все присутствующие за новогодним столом будут в настоящем восторге.
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А вы любите морепродукты? 3
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Ольга / 30.12.18 16:38А мне заинтересовал рецепт с осьминогом, если найду в магазине, обязательно приготовлю на Новый год.
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Екатерина / 30.12.18 16:38Мне тоже очень нравятся такие салаты, они легкие, вкусные и необычные. Тоже хочется выделить азиатское блюдо, думаю попробовать, а также понравился рецепт с грейпфрутом, никогда не пробовала, прям блюдо заинтриговало.
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Наталья / 30.12.18 16:37Обожаем всем семьей морепродукты. Готовить салаты с ними одно удовольствие, тем более что можно самим придумывать рецепты, ведь морепродукты сочетаются с овощами, цитрусами, зеленью и другими ингредиентами, но вот за азиатский соус отдельное спасибо.