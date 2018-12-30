 
 
 

Клео.ру
 
 

Интересные салаты из морепродуктов на Новый год 2019

  • Категория:
    салаты
  • Время приготовления:
    40 мин

Ингредиенты

  • креветки
  • морковь
  • огурцы
  • яйца
  • зеленый горошек
  • сметана
  • майонез
  • зелень
0 0

В последнее время салаты из морепродуктов пользуются особой популярностью, поэтому такие блюда всегда можно встретить на праздничном столе. И это совершенно неудивительно, ведь морепродукты считаются настоящим деликатесом и на Новый год 2019 можно приготовить изысканные блюда, главное, выбрать оригинальные и интересные рецепты с фото праздничных блюд.

Новогодний салат с креветками и авокадо - очень вкусный рецепт

Вкусный и аппетитный салат можно приготовить из креветок и авокадо. Он не только очень вкусный, но и очень красивый и легкий за счет добавления большего количества овощей.

Ингредиенты:

  • 200 г очищенных креветок (вареных);
  • 2 авокадо;
  • 2 вареной моркови;
  • 2 свежих огурца;
  • 2 вареных яйца;
  • банка зеленого горошка;
  • 100 мл майонеза;
  • 100 мл сметаны;
  • зелень по желанию.

Для украшения:

  • 4 перепелиных яйца;
  • 5 долек апельсина.

Приготовление:

  • Авокадо разрезаем пополам, извлекаем косточки, тонким ножом в кожуре нарезаем мякоть кубиками, затем авокадо выворачиваем и срезаем получившиеся кубики прямо в салатник.

  • Небольшими кубиками режем огурцы, также кубиками крошим вареные яйца, зелень мелко шинкуем.
  • Креветки измельчаем, несколько штучек оставляем для украшения.

  • Все ингредиенты отправляем к авокадо, высыпаем зеленый горошек, подсыпаем соль, кладем майонез со сметаной, перемешиваем.

  • На широкое блюдо ставим кулинарное кольцо, выкладываем салат, слегка утрамбовываем и кольцо снимаем.

  • Украшаем блюдо креветками, половинками перепелиных яиц, дольками апельсина и зеленью.

Салат с рукколой, креветками, авокадо и помидорами черри

Салаты с морепродуктами, приготовленные на Новый год 2019 никого не оставят равнодушными, особенно если взять рецепты (с фото) блюд с креветками, черри и авокадо.

Ингредиенты:

  • 15 креветок;
  • авокадо;
  • 10 плодов черри;
  • луковица;
  • долька чеснока;
  • 100 г твердого сыра;
  • руккола;
  • 1 ч. ложка французской горчицы;
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • по вкусу соль и перец.

Приготовление:

  1. На сковороде разогреваем масло олив и обжариваем креветки до золотистости.
  2. На четвертинки шинкуем лук, черри режем пополам, мякоть авокадо нарезаем кубиками, сыр трем на мелкой терке.
  3. В пиалу вливаем масло, уксус, кладем горчицу, подсыпаем соль и перец, размешиваем.
  4. На широкое блюдо выкладываем рукколу, в любом порядке сверху раскладываем черри, авокадо и креветки, поливаем все соусом и присыпаем тертым сыром.

Салат с кальмаром и овощами "Новогодний"

Всем кто желает побаловать своих близких вкусным праздничным блюдом из морепродуктов, стоит выбрать рецепт новогоднего салата с кальмарами и овощами. Такой салат непременно порадует всех своей свежестью, яркостью и неповторимым вкусом.

Ингредиенты:

  • 2 тушки кальмаров;
  • 2 горсти салатного микса;
  • красный лук;
  • 1 огурец;
  • 10 плодов черри;
  • 2 вареных яйца;
  • 1 ст. ложка уксуса;
  • 1 ч. ложка сахара.

Для заправки:

  • 250 мл натурального йогурта;
  • 0,5 ч. ложки горчицы;
  • 1 ч. ложка лимонного сока;
  • соль и перец по вкусу;
  • несколько капель вустерского соуса.

Приготовление:

  1. Тушки кальмаров очищаем от всех внутренностей и пленок, варим в течение двух минут в подсоленной воде. После морепродукт остужаем и нарезаем кубиками.
  2. Также кубиками режем огурец, яйца делим на белки и желтки, каждый компонент измельчаем на терке.
  3. Полукольцами шинкуем лук, подсыпаем к овощу сахар, вливаем уксус и маринуем в течение 30 минут.
  4. Далее готовим заправку, для этого в йогурт вливаем сок цитруса, вустерский соус, кладем горчицу и специи, размешиваем.
  5. На плоское блюдо ставим кольцо, кладем салатный микс, затем маринованный лук, поливаем соусом.
  6. Далее в любой последовательности выкладываем огурец, белки и кальмары, не забываем поливать соусом, последним слоем должны быть желтки.
  7. Даем салату немного времени пропитаться, снимаем кольцо и ставим на праздничный стол.

Салат с креветками и вялеными помидорами

Салаты с морепродуктами очень красиво и аппетитно смотрятся на праздничном столе, особенно если взять рецепты (с фото) оригинальных блюд и подать их на Новый 2019 год порционно, например, в креманках или широких бокалах.

Ингредиенты:

  • 10 больших креветок;
  • 5 плодов черри;
  • 4 вяленых помидор;
  • 1 огурец (небольшой);
  • долька чеснока;
  • зелень салата;
  • 1 ст. ложка оливкового масла.

Приготовление:

  • Креветки размораживаем, удаляем панцирь и лапки. Обжариваем морепродукт вместе с дольками чеснока на масле, не забываем креветки посолить.

  • Крупными дольками нарезаем черри и свежий огурец. Листовой салат просто рвем руками, вяленые томаты режем на 2-4 части.

  • Выкладываем ингредиенты в любой очередности в красивые бокалы, сдабриваем бальзамическим уксусом или лимонным соком, можно полить чесночным маслом, в котором жарились креветки. При желании можно добавить душистый или молотый перец.

Салат с авокадо, креветками и грейпфрутом

Салаты из морепродуктов многие хозяйки готовят часто и в основном это рецепты (с фото) блюд с креветками. На Новый год 2019 можно подать красивый и необычный салат, в котором присутствуют не только креветки, но и грейпфрут. 

Ингредиенты:

  • 150 г креветок;
  • 1 авокадо;
  • 150 г грейпфрута;
  • 1 ч. ложка сливочного масла;
  • 2 ст. ложки майонеза;
  • 100 г рукколы;
  • 1 ст. ложка кетчупа;
  • 0,5 ч. ложки сладкой паприки (молотой);
  • по вкусу соль и перец.

Приготовление:

  1. На разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем очищенные креветки, посыпаем их солью, паприкой и обжариваем в течение 7 минут.
  2. Очищенное мякоть авокадо нарезаем полосками.
  3. Для заправки майонез смешиваем с кетчупом.
  4. На сервировочное блюдо кладем рукколу, в центр выкладываем ложку заправки и креветки. В любом порядке раскладываем авокадо и дольки грейпфрута, которые нужно обязательно очистить от белых пленок.
  5. Такой салат лучше подавать сразу иначе дольки авокадо потемнеют, и салат потеряет свой презентабельный внешний вид.

Салат из осьминога на Новый год

При желании приготовить на Новый год 2019 совсем необычные салаты с морепродуктами, то стоит взять рецепты (с фото) с осьминогом, которые очень популярны на острове Крит. Это не только очень вкусно, но и необычно и оригинально.

Ингредиенты:

  • осьминог (весом в 500 г);
  • 250 г салатного микса;
  • 20 г оливок;
  • 20 г каперсов;
  • половинка лимона;
  • 5 плодов черри;
  • 5 г смесь перцев;
  • 5 г орегано.

  • А какие салаты на Новый год предпочитаете готовить вы?

Приготовление:

  1. Осьминога кладем в кастрюлю, наливаем полстакана воды и после закипания варим 25 минут. Готовность проверяем так, просто прокалываем мясо ножом, если нож проходит легко, то осьминог готов и можно выкладывать на дуршлаг, чтобы с него стекла вся жидкость.
  2. Если осьминог неочищенный, то под холодной водой снимаем остатки красной пленки и затем просушиваем.
  3. Нарезаем осьминога небольшими кусочками.
  4. На сервировочной тарелке раскладываем салатный микс, сверху выкладываем половинки черри и кусочки осьминога, добавляем оливки и каперсы.
  5. Поливаем салат масло олив, соком цитруса, солим и посыпаем орегано.

Интерсно! Новые и красивые новогодние салаты 2019

Новогодний салат “Нептун”

Такой вариант салата обязательно понравиться всем гостям, ведь в его состав входят самые разнообразные по вкусу морские продукты.

Ингредиенты:

  • 250 г креветок в рассоле;
  • 200 г морского коктейля в заливке;
  • тушка кальмара;
  • 5 вареных яиц;
  • 240 г крабовых палочек;
  • 50 г красной икры;
  • майонез (лучше домашний).

Приготовление:

  1. Вначале в кипящую воду опускаем очищенную тушку кальмара и варим 1,5 минуты. Достаем, остужаем и нарезаем небольшими полосками.
  2. Средними кубиками нарезаем крабовые палочки.
  3. Яйца делим на белки и желтки, для этого салата используем только белки, которые режем полосками.
  4. В миску высыпаем крабовые палочки, белки, кальмары, достаем из упаковки креветки и морской коктейль. Добавляем майонез и перемешиваем.
  5. Теперь берем миску, застилаем пленкой, выкладываем салат и слегка утрамбовываем, накрываем пленкой и отправляем в прохладное место на полчаса.
  6. Затем достаем и переворачиваем салат на плоское блюдо, украшаем креветками и красной икрой.

Салат-закуска в азиатском стиле к Новогоднему столу

Для всех поклонников не только морепродуктов, но и азиатской кузни есть свои салаты на Новый год 2019 из морепродуктов, все рецепты (с фото) оригинальные, вкусные и необычные.

Ингредиенты:

  • 200 г креветок;
  • 100 г листьев салата;
  • 3 огурца;
  • небольшая морковь;
  • 30 г лука репчатого;
  • 30 г лука зеленого;
  • 4 веточки мяты;
  • пучок кинзы;
  • 25 г орехов (кешью);
  • 3 дольки чеснока;
  • перец чили по вкусу;
  • 2 ст. ложки соевого соуса;
  • 2 ст. ложки сока лайма;
  • 1 ст. ложка тростникового сахара.

Приготовление:

  • В кипящую воду подсыпаем соль и выжимаем немного лимонного сока, отвариваем очищенные креветки в течение 2-3 минут.

  • В ступку кладем дольки чеснока, половинку имбиря, часть перца чили, несколько листиков мяты, высыпаем сахар и хорошо все растираем до пасты. Затем вливаем сою, сок лайма и перемешиваем. Также в заправку добавляем немного измельченной зелени лука и кинзы.

  • Соломкой нарезаем огурцы и перекладываем в миску, четвертинками шинкуем лук, также измельчаем соломкой оставшуюся зелень лука, имбирь и перец чили.

  • В салат добавляем морковь, которую лучше порезать корейской теркой, измельченную кинзу и листики мяты, перемешиваем.

  • На тарелку выкладываем листья салата, оставшиеся листочки просто рвем руками и отправляем в салат вместе с мелко порубленными орехами, еще раз все перемешиваем.

  • Раскладываем салат по подготовленным листикам, сверху кладем креветку, в центр ставим пиалу с заправкой и подаем к столу.

Новогодний салат с тунцом и креветками

Тунец – рыба очень вкусная и нежная, поэтому ее часто используют для приготовления вкусных блюд. Одним из таких оригинальных рецептов является вариант с креветками.

Ингредиенты:

  • 200 г очищенных креветок;
  • 240 г тунца в масле;
  • 2 вареных картофеля;
  • 2 вареных яйца;
  • пучок петрушки.

Маринад для креветок:

  • долька чеснока;
  • сок одного лимона;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу.

Для заправки:

  • цедра и сок одного лайма;
  • 1 ст. ложка масла из-под тунца;
  • 5 ч. ложки пасты из анчоусов;
  • желток;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 2 ст. ложки тертого пармезана;
  • по вкусу соль и перец.

Приготовление:

  1. В емкость выжимаем сок из одного лимона, вливаем масло, засыпаем измельченный чеснок вместе с солью и перцем, размешиваем и маринуем креветки. Затем обжариваем морепродукт на сильном огне в течение 5 минут.
  2. Достаем тунца из банки, разминаем вилкой, картофель и яйца нарезаем кубиками, петрушку измельчаем.
  3. В чашу блендера вливаем желток, масло олив и то масло, в котором был тунец, также добавляем цедру и сок лайма, соль, перец, тертый пармезан и пасту из анчоусов, взбиваем все однородности.
  4. В салатник выкладываем тунца, картофель, яйца и заправку, перемешиваем, украшаем салат креветками и зеленью.

Теплый салат из морепродуктов с лососем и креветками

Из морепродуктов можно готовить не только холодные закуски, но и теплые салаты, которые покорят своим вкусом и ароматом всех гостей за новогодним столом.

Ингредиенты:

  • 180 г лосося;
  • 50 г креветок;
  • 1 томат;
  • салатный микс;
  • 2 перепелиных яйца;
  • масло, соль.

Для заправки:

  • 70 мл соевого соуса;
  • 20 мл лимонного сока;
  • 20 г меда.

Приготовление:

  1. Салатный микс нарезаем крупными кусочками и кладем в миску.
  2. Для заправки в чашу вливаем сою, сок цитруса, кладем мед и тщательно все размешиваем.
  3. Томат режем дольками, перепелиные яйца разрезаем на 4 части и отправляем ингредиенты к нарезанной зелени.
  4. Лосось режем кусочками, солим, сдабриваем маслом и обжариваем на сковороде вместе с креветками.
  5. В салат вливаем заправку, перемешиваем и выкладываем на широкое блюдо, сверху раскладываем обжаренную рыбу и креветки, сразу подаем теплый салат к столу.

Праздничные салаты с морепродуктами обязательно украсят любой новогодний стол. Кальмары, осьминоги, креветки, мидии сделают любое блюдо настоящим изысканным деликатесом, от которого все присутствующие за новогодним столом будут в настоящем восторге.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
30.12.2018
Теги: салаты Новый год 2019 морепродукты рецепты

Читайте также

 

А вы любите морепродукты? 3  

Оставить комментарий
  • Ольга / 30.12.18 16:38
    -
    0
    +
    А мне заинтересовал рецепт с осьминогом, если найду в магазине, обязательно приготовлю на Новый год.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Екатерина / 30.12.18 16:38
    -
    0
    +
    Мне тоже очень нравятся такие салаты, они легкие, вкусные и необычные. Тоже хочется выделить азиатское блюдо, думаю попробовать, а также понравился рецепт с грейпфрутом, никогда не пробовала, прям блюдо заинтриговало.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Наталья / 30.12.18 16:37
    -
    0
    +
    Обожаем всем семьей морепродукты. Готовить салаты с ними одно удовольствие, тем более что можно самим придумывать рецепты, ведь морепродукты сочетаются с овощами, цитрусами, зеленью и другими ингредиентами, но вот за азиатский соус отдельное спасибо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору