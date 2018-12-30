Интересные салаты из морепродуктов на Новый год 2019

В последнее время салаты из морепродуктов пользуются особой популярностью, поэтому такие блюда всегда можно встретить на праздничном столе. И это совершенно неудивительно, ведь морепродукты считаются настоящим деликатесом и на Новый год 2019 можно приготовить изысканные блюда, главное, выбрать оригинальные и интересные рецепты с фото праздничных блюд.

Новогодний салат с креветками и авокадо - очень вкусный рецепт

Вкусный и аппетитный салат можно приготовить из креветок и авокадо. Он не только очень вкусный, но и очень красивый и легкий за счет добавления большего количества овощей.

Ингредиенты:

200 г очищенных креветок (вареных);

2 авокадо;

2 вареной моркови;

2 свежих огурца;

2 вареных яйца;

банка зеленого горошка;

100 мл майонеза;

100 мл сметаны;

зелень по желанию.

Для украшения:

4 перепелиных яйца;

5 долек апельсина.

Приготовление:

Авокадо разрезаем пополам, извлекаем косточки, тонким ножом в кожуре нарезаем мякоть кубиками, затем авокадо выворачиваем и срезаем получившиеся кубики прямо в салатник.

Небольшими кубиками режем огурцы, также кубиками крошим вареные яйца, зелень мелко шинкуем.

Креветки измельчаем, несколько штучек оставляем для украшения.

Все ингредиенты отправляем к авокадо, высыпаем зеленый горошек, подсыпаем соль, кладем майонез со сметаной, перемешиваем.

На широкое блюдо ставим кулинарное кольцо, выкладываем салат, слегка утрамбовываем и кольцо снимаем.

Украшаем блюдо креветками, половинками перепелиных яиц, дольками апельсина и зеленью.

Салат с рукколой, креветками, авокадо и помидорами черри

Салаты с морепродуктами, приготовленные на Новый год 2019 никого не оставят равнодушными, особенно если взять рецепты (с фото) блюд с креветками, черри и авокадо.

Ингредиенты:

15 креветок;

авокадо;

10 плодов черри;

луковица;

долька чеснока;

100 г твердого сыра;

руккола;

1 ч. ложка французской горчицы;

1 ст. ложка бальзамического уксуса;

2 ст. ложки оливкового масла;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

На сковороде разогреваем масло олив и обжариваем креветки до золотистости. На четвертинки шинкуем лук, черри режем пополам, мякоть авокадо нарезаем кубиками, сыр трем на мелкой терке. В пиалу вливаем масло, уксус, кладем горчицу, подсыпаем соль и перец, размешиваем. На широкое блюдо выкладываем рукколу, в любом порядке сверху раскладываем черри, авокадо и креветки, поливаем все соусом и присыпаем тертым сыром.

Салат с кальмаром и овощами "Новогодний"

Всем кто желает побаловать своих близких вкусным праздничным блюдом из морепродуктов, стоит выбрать рецепт новогоднего салата с кальмарами и овощами. Такой салат непременно порадует всех своей свежестью, яркостью и неповторимым вкусом.

Ингредиенты:

2 тушки кальмаров;

2 горсти салатного микса;

красный лук;

1 огурец;

10 плодов черри;

2 вареных яйца;

1 ст. ложка уксуса;

1 ч. ложка сахара.

Для заправки:

250 мл натурального йогурта;

0,5 ч. ложки горчицы;

1 ч. ложка лимонного сока;

соль и перец по вкусу;

несколько капель вустерского соуса.

Приготовление:

Тушки кальмаров очищаем от всех внутренностей и пленок, варим в течение двух минут в подсоленной воде. После морепродукт остужаем и нарезаем кубиками. Также кубиками режем огурец, яйца делим на белки и желтки, каждый компонент измельчаем на терке. Полукольцами шинкуем лук, подсыпаем к овощу сахар, вливаем уксус и маринуем в течение 30 минут. Далее готовим заправку, для этого в йогурт вливаем сок цитруса, вустерский соус, кладем горчицу и специи, размешиваем. На плоское блюдо ставим кольцо, кладем салатный микс, затем маринованный лук, поливаем соусом. Далее в любой последовательности выкладываем огурец, белки и кальмары, не забываем поливать соусом, последним слоем должны быть желтки. Даем салату немного времени пропитаться, снимаем кольцо и ставим на праздничный стол.

Салат с креветками и вялеными помидорами

Салаты с морепродуктами очень красиво и аппетитно смотрятся на праздничном столе, особенно если взять рецепты (с фото) оригинальных блюд и подать их на Новый 2019 год порционно, например, в креманках или широких бокалах.

Ингредиенты:

10 больших креветок;

5 плодов черри;

4 вяленых помидор;

1 огурец (небольшой);

долька чеснока;

зелень салата;

1 ст. ложка оливкового масла.

Приготовление:

Креветки размораживаем, удаляем панцирь и лапки. Обжариваем морепродукт вместе с дольками чеснока на масле, не забываем креветки посолить.

Крупными дольками нарезаем черри и свежий огурец. Листовой салат просто рвем руками, вяленые томаты режем на 2-4 части.

Выкладываем ингредиенты в любой очередности в красивые бокалы, сдабриваем бальзамическим уксусом или лимонным соком, можно полить чесночным маслом, в котором жарились креветки. При желании можно добавить душистый или молотый перец.

Салат с авокадо, креветками и грейпфрутом

Салаты из морепродуктов многие хозяйки готовят часто и в основном это рецепты (с фото) блюд с креветками. На Новый год 2019 можно подать красивый и необычный салат, в котором присутствуют не только креветки, но и грейпфрут.

Ингредиенты:

150 г креветок;

1 авокадо;

150 г грейпфрута;

1 ч. ложка сливочного масла;

2 ст. ложки майонеза;

100 г рукколы;

1 ст. ложка кетчупа;

0,5 ч. ложки сладкой паприки (молотой);

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

На разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем очищенные креветки, посыпаем их солью, паприкой и обжариваем в течение 7 минут. Очищенное мякоть авокадо нарезаем полосками. Для заправки майонез смешиваем с кетчупом. На сервировочное блюдо кладем рукколу, в центр выкладываем ложку заправки и креветки. В любом порядке раскладываем авокадо и дольки грейпфрута, которые нужно обязательно очистить от белых пленок. Такой салат лучше подавать сразу иначе дольки авокадо потемнеют, и салат потеряет свой презентабельный внешний вид.

Салат из осьминога на Новый год

При желании приготовить на Новый год 2019 совсем необычные салаты с морепродуктами, то стоит взять рецепты (с фото) с осьминогом, которые очень популярны на острове Крит. Это не только очень вкусно, но и необычно и оригинально.

Ингредиенты:

осьминог (весом в 500 г);

250 г салатного микса;

20 г оливок;

20 г каперсов;

половинка лимона;

5 плодов черри;

5 г смесь перцев;

5 г орегано.

Приготовление:

Осьминога кладем в кастрюлю, наливаем полстакана воды и после закипания варим 25 минут. Готовность проверяем так, просто прокалываем мясо ножом, если нож проходит легко, то осьминог готов и можно выкладывать на дуршлаг, чтобы с него стекла вся жидкость. Если осьминог неочищенный, то под холодной водой снимаем остатки красной пленки и затем просушиваем. Нарезаем осьминога небольшими кусочками. На сервировочной тарелке раскладываем салатный микс, сверху выкладываем половинки черри и кусочки осьминога, добавляем оливки и каперсы. Поливаем салат масло олив, соком цитруса, солим и посыпаем орегано.

Интерсно! Новые и красивые новогодние салаты 2019

Новогодний салат “Нептун”

Такой вариант салата обязательно понравиться всем гостям, ведь в его состав входят самые разнообразные по вкусу морские продукты.

Ингредиенты:

250 г креветок в рассоле;

200 г морского коктейля в заливке;

тушка кальмара;

5 вареных яиц;

240 г крабовых палочек;

50 г красной икры;

майонез (лучше домашний).

Приготовление:

Вначале в кипящую воду опускаем очищенную тушку кальмара и варим 1,5 минуты. Достаем, остужаем и нарезаем небольшими полосками. Средними кубиками нарезаем крабовые палочки. Яйца делим на белки и желтки, для этого салата используем только белки, которые режем полосками. В миску высыпаем крабовые палочки, белки, кальмары, достаем из упаковки креветки и морской коктейль. Добавляем майонез и перемешиваем. Теперь берем миску, застилаем пленкой, выкладываем салат и слегка утрамбовываем, накрываем пленкой и отправляем в прохладное место на полчаса. Затем достаем и переворачиваем салат на плоское блюдо, украшаем креветками и красной икрой.

Салат-закуска в азиатском стиле к Новогоднему столу

Для всех поклонников не только морепродуктов, но и азиатской кузни есть свои салаты на Новый год 2019 из морепродуктов, все рецепты (с фото) оригинальные, вкусные и необычные.

Ингредиенты:

200 г креветок;

100 г листьев салата;

3 огурца;

небольшая морковь;

30 г лука репчатого;

30 г лука зеленого;

4 веточки мяты;

пучок кинзы;

25 г орехов (кешью);

3 дольки чеснока;

перец чили по вкусу;

2 ст. ложки соевого соуса;

2 ст. ложки сока лайма;

1 ст. ложка тростникового сахара.

Приготовление:

В кипящую воду подсыпаем соль и выжимаем немного лимонного сока, отвариваем очищенные креветки в течение 2-3 минут.

В ступку кладем дольки чеснока, половинку имбиря, часть перца чили, несколько листиков мяты, высыпаем сахар и хорошо все растираем до пасты. Затем вливаем сою, сок лайма и перемешиваем. Также в заправку добавляем немного измельченной зелени лука и кинзы.

Соломкой нарезаем огурцы и перекладываем в миску, четвертинками шинкуем лук, также измельчаем соломкой оставшуюся зелень лука, имбирь и перец чили.

В салат добавляем морковь, которую лучше порезать корейской теркой, измельченную кинзу и листики мяты, перемешиваем.

На тарелку выкладываем листья салата, оставшиеся листочки просто рвем руками и отправляем в салат вместе с мелко порубленными орехами, еще раз все перемешиваем.

Раскладываем салат по подготовленным листикам, сверху кладем креветку, в центр ставим пиалу с заправкой и подаем к столу.

Новогодний салат с тунцом и креветками

Тунец – рыба очень вкусная и нежная, поэтому ее часто используют для приготовления вкусных блюд. Одним из таких оригинальных рецептов является вариант с креветками.

Ингредиенты:

200 г очищенных креветок;

240 г тунца в масле;

2 вареных картофеля;

2 вареных яйца;

пучок петрушки.

Маринад для креветок:

долька чеснока;

сок одного лимона;

2 ст. ложки оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Для заправки:

цедра и сок одного лайма;

1 ст. ложка масла из-под тунца;

5 ч. ложки пасты из анчоусов;

желток;

100 мл оливкового масла;

2 ст. ложки тертого пармезана;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

В емкость выжимаем сок из одного лимона, вливаем масло, засыпаем измельченный чеснок вместе с солью и перцем, размешиваем и маринуем креветки. Затем обжариваем морепродукт на сильном огне в течение 5 минут. Достаем тунца из банки, разминаем вилкой, картофель и яйца нарезаем кубиками, петрушку измельчаем. В чашу блендера вливаем желток, масло олив и то масло, в котором был тунец, также добавляем цедру и сок лайма, соль, перец, тертый пармезан и пасту из анчоусов, взбиваем все однородности. В салатник выкладываем тунца, картофель, яйца и заправку, перемешиваем, украшаем салат креветками и зеленью.

Теплый салат из морепродуктов с лососем и креветками

Из морепродуктов можно готовить не только холодные закуски, но и теплые салаты, которые покорят своим вкусом и ароматом всех гостей за новогодним столом.

Ингредиенты:

180 г лосося;

50 г креветок;

1 томат;

салатный микс;

2 перепелиных яйца;

масло, соль.

Для заправки:

70 мл соевого соуса;

20 мл лимонного сока;

20 г меда.

Приготовление:

Салатный микс нарезаем крупными кусочками и кладем в миску. Для заправки в чашу вливаем сою, сок цитруса, кладем мед и тщательно все размешиваем. Томат режем дольками, перепелиные яйца разрезаем на 4 части и отправляем ингредиенты к нарезанной зелени. Лосось режем кусочками, солим, сдабриваем маслом и обжариваем на сковороде вместе с креветками. В салат вливаем заправку, перемешиваем и выкладываем на широкое блюдо, сверху раскладываем обжаренную рыбу и креветки, сразу подаем теплый салат к столу.

Праздничные салаты с морепродуктами обязательно украсят любой новогодний стол. Кальмары, осьминоги, креветки, мидии сделают любое блюдо настоящим изысканным деликатесом, от которого все присутствующие за новогодним столом будут в настоящем восторге.