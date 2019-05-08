Маш - крупа: что это такое и как готовить

В России уже давно стало доступным приобрести крупу маш. Но при этом не каждый знает, что это такое и как правильно ее готовить. Маш – это бобовая культура, родом из Востока. В крупе содержится масса полезных веществ, которые обогащают наш организм витаминами, микро- и макроэлементами.

Что за крупа маш

На полках супермаркетов часто можно увидеть крупу маш, внешним видом напоминающую наш обычный горох. Что это такое и какой он на вкус этот необычный продукт? Это желает знать каждый, кто решился приобрести маш.

Маш имеет еще одно название – бобы мунг. На внешний вид бобовая культура напоминает зеленый горох с глянцевой поверхностью. Считается, что родина маша – Пакистан, Индия, Бангладеш. Но сегодня о нем знает весь мир. В Китае, Индонезии и Таиланде мунг стал одним из любимых и главных продуктов.

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На вкус маш напоминает фасоль, при этом обладает гороховым привкусом. Многие говорят, что это не гороховое, а ореховое послевкусие. Когда попробуете, скажите свое мнение!

В России долго не знали, что это такое маш, и так повелось, что его стали называть крупой. Возможно это благодаря большому количеству усваиваемого растительного белка, который содержится в маше. Культуру стали широко использовать в период поста, ведь она обладает богатыми полезными свойствами и насыщает организм на длительное время. Но вот цена на продукт довольно высока от 120 до 250 рублей за кг, в зависимости от производителя и расфасовки. Если говорить о правильном, вкусном и полезном питании, то потратиться стоит.

Состав и калорийность

Калорийность маша низкая, поэтому ее рекомендуют включать в рацион для людей, следящих за своим весом. В 100 граммах сухого мунга содержится 300 ккал, но после термической обработки калорийность снижается до 103 ккал на 100 грамм приготовленного продукта.

В состав 100 грамм маша входит:

легко усваиваемый растительный белок – 23 г;

медленные углеводов – 44 г;

вода – 14 г;

крахмал – 42 г;

моно- и дисахариды – 3,6 г;

зола – 3 г;

жиры – 2 г;

пищевые волокна – 11 г.

Медленные углеводы обеспечивают организму длительное насыщение, поэтому у человека исключается желание перекусить.

Также мунг содержит более 18 аминокислот, микроэлементы (калий, магний, натрий, фосфор), клетчатку, витамины группы В, С, А, Е, К.

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Полезные свойства крупы маш для организма

Благодаря своему богатому химическому составу полезные свойства данной культуры безграничны:

Регуляция и расслабление нервной системы. Благоприятное влияние на зрение. Укрепление костной ткани, суставов. Регуляция работы почек. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Нормализация АД. Нормализация уровня холестерина и сахара в плазме крови. Усиление эластичности стенок артерий и вен. Предупреждение развития раковых клеток. Укрепление иммунных свойств организма. Нормализация женского гормонального фона в период менопаузы. Детоксикация организма. Устранение отечности, сжигание отложившихся жиров.

О пользе маш можно говорить бесконечно. Считается, что регулярное употребление крупы способствует омоложению кожи. Наиболее полезны ростки бобовых. Их добавляют в салаты или употребляют самостоятельно. Употребление ростков предупреждает развитие инфекционно-воспалительных патологий (бронхитов, ринитов, трахеитов, синуситов и т.д.).

Также маш можно использовать в народной медицине. Например, полезными свойствами обладает отвар из крупы, его применяют при отеках, для полоскания горла при ангине, как детоксикационное средство при отравлениях. Пюре из маша наносят на пораженную ожогами кожу и при различных воспалительных поражениях (дерматиты, высыпания).

Интересный факт! Маш относится к бобовым культурам, но в отличии от других подобных культур, мунг не провоцирует повышение метеоризма.

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Противопоказания для здоровья

Особого вреда маш не приносит организму, но в некоторых ситуациях его стоит употреблять умеренно:

индивидуальная непереносимость продукта;

беременность и период лактации;

при нарушенном обмене веществ;

при наличии проблем с мочеполовой системой и заболеваниями почек (маш обладает высоким мочегонным действием).

Как приготовить крупу и сколько варить

Как готовить маш и сколько его варить до полной готовности отлично знают повара восточной, китайской, таиландской и индийской кухни. Многие блюда на основе мунга приближены к нашим. Пророщенный маш часто используют в рецептуре салатов со свежих овощей, заправленных оливковым маслом. Бобы с рисом дают прекрасное сочетание для индийского плова. Из перетертых в муку бобов делают тесто для лапши или запеканок (мясных, рыбных).

Интересный факт! Наши хозяйки сравнивают маш с привычными нам бобовыми культурами (горох, фасоль и пр.), поэтому перед приготовлением того или иного блюда замачивают крупу на несколько часов. Но делать это не обязательно. Мунг достаточно нежный продукт, которому для полной готовности хватает 30-40 минут термической обработки.

Как готовить отварной маш подскажут наши рекомендации:

замачивать крупу не нужно;

маш промывается тщательно под проточной водой, очищается от дополнительных ненужных примесей (камушки, другие зерна);

варить мунг нужно следующим образом: бобовые отправляются в кипящую воду без соли (если соль добавить заранее, крупа будет дольше вариться);

варить маш следует на медленном огне в течение 30-40 минут;

солить крупу необходимо за 10-15 минут до окончания готовки;

после варки лишняя вода сливается при помощи дуршлага.

Вот мы и разобрались, что такое маш и как его готовить. Крупа в отварном виде уже готова к употреблению как гарнир к мясу, рыбе или овощам, но есть множество рецептов на основе этого продукта. С некоторыми из них мы предлагаем ознакомиться дальше.

Кулинарные рецепты с маш

Мало знать, как готовить отварной маш, нужно знать его сочетание с другими продуктами, чтобы в итоге получить необычайно вкусное блюдо. Рецепты с машем разнообразны, из него готовят каши, супы, рагу, плов и многое другое.

Узбекский суп с машем и лапшой

Этот суп обязательно понравится вашей семье. Он надолго насытит организм, оставит приятное пряное послевкусие и обогатит организм необходимыми питательными веществами.

Ингредиенты:

маш – 250 г;

говядина – 500 г;

лапша – 70 г;

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

репчатый лук – 2 шт.;

вода – 3 л;

кинза свежая – 1 пучок;

куркума – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

зира – 1 ч. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Овощи очищаем от кожуры. Лук нарезаем полукольцами, а морковь трем на терке для корейской моркови или нарезаем тонкой соломкой. Картофель режем небольшими кубиками.

Мясо моем и нарезаем крупными равномерными кусочками.

В кастрюлю с толстым дном наливаем растительного масла, разогреваем на плите. Отправляем туда овощи (без картофеля) и мясо. Перемешиваем и тушим около 10 минут.

Дальше отправляем в кастрюлю картофель, заливаем горячей кипяченой водой и варим под закрытой крышкой на среднем огне до закипания.

Следующим шагом добавляем хорошо промытый маш, добавляем все указанные в рецептуре специи и приправы. Оставляем вариться до полуготовности маша.

Когда мунг будет почти готов высыпаем лапшу и мелко рубленую зелень. Варим до готовности лапши и выключаем.

Даем супу настояться в течение 15-20 минут, подаем к столу. Приятного аппетита!

Машкичири

Машкичири – это национальное блюдо узбекской кухни. Если перевести название блюда дословно, то получится «каша из маша».

Ингредиенты:

маш – 250 г;

морковь – 200 г;

растительное масло – 150 мл;

соль – по вкусу;

репчатый лук – 1 шт.;

баранина – 400 г;

рис – 250 г.

Приготовление:

Хорошо промываем маш и замачиваем его в холодной воде на 50-60 минут. Очищаем овощи от кожуры. Лук нарезаем полукольцами, а морковь трем на терке для корейской моркови или режем тонкой соломкой. Баранину зачищаем от жира и пленок, нарезаем равномерными небольшими кубиками. В казан наливаем растительного масла, разогреваем. Отправляем в казан лук и жарим его до золотистого цвета. Когда лук подрумянится, бросаем мясо. Жарим до появления румяного цвета. Дальше очередь моркови. Отправляем ее в казан и тушим под закрытой крышкой до мягкости овоща. Затем заливаем содержимое казана литром воды, высыпаем маш и тушим 15-20 минут. Спустя указанное время высыпаем рис, солим по вкусу, накрываем крышкой и продолжаем тушить на слабом огне. Тушим машкичири до готовности риса, отключаем плиту и даем настояться блюду еще около получаса.

Машкичири готов. Приятного аппетита!

Узнав, что это такое крупа маш, и, как правильно ее готовить, нужно обязательно купить этот продукт. Диетологи советуют употреблять мунг в обед, так организм переварит поступившую пищу и не вызовет метеоризма. Тем более что регулярное употребление продукта нормализует обмен веществ, надолго сохраняет чувство сытости и обогащает организм питательными веществами.