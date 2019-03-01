Как вкусно приготовить красную чечевицу

Из такого полезного продукта, как красная чечевица, богатого различными витаминами и микроэлементами, можно приготовить немало вкусных блюд. Рецепты приготовления красной чечевица вас приятно удивят!

Другие ингредиенты в составе могут значительно повлиять как на калорийность блюда из чечевицы, так и на то, насколько вкусно ее можно сварить. Являясь таким же растительным белковым продуктом, как и фасоль, чечевица намного проще в приготовлении. Ее, например, перед отвариванием вовсе не следует замачивать.

Те, кто придерживается принципов здорового питания, давно включили красную чечевицу в рацион своего повседневного меню.

Суп из красной чечевицы с мясом

Эти два продукта отлично сочетаются в любом блюде, дополняя и обогащая вкусовой букет друг друга.

Ингредиенты:

чечевица красная – 1 ст.;

говядина на косточке – 1 небольшая часть;

томатная паста – 2 ст. л;

картофель – 3 шт.;

перец сладкий – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

лук – 1 головка;

чеснок – 2 зубчика;

морковь – 1 шт.;

зелень;

масло растительное для обжаривания;

лавровый лист;

соль, перец.

Приготовление:

Мясо промываем, заливаем 2-3 литрами холодной воды и ставим отвариваться до готовности.

Пока мясо отваривается, подготавливаем овощи для супа, моем, очищаем и нарезаем. Морковь нарезаем тонкой соломкой, а остальные овощи – небольшими кубиками.

Выкладываем подготовленную морковь на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем две – три минуты и добавляем лук.

По мере подготовки овощей, добавляем и остальные к моркови и луку. Обжариваем до появления поджаристой корочки на овощах.

Добавляем к овощам томатную пасту, соль, перец, любые, ваши любимые специи или пряные травы, а также лавровый лист, выключаем огонь.

За полчаса до готовности мяса бульон следует посолить. Извлекаем из бульона мясо на кости, охлаждаем и нарезаем небольшими порционными кусочками. Вновь отправляем в суп

Выкладываем в мясной бульон промытую красную чечевицу. Продолжаем варить суп при слабом кипении 20 минут.

Добавляем нарезанный кубиками картофель и подготовленные обжаренные овощи с томатной пастой.

Варим еще 10 минут, согласно рецепту приготовления. После чего снимаем пробу, если суп не нуждается в корректировке по содержанию соли и специй, выключаем огонь.

Добавляем зелень и подаем вкусный и ароматный суп из красной чечевицы к столу.

Чечевица с морковью и зеленью

Это вкусное и ароматное блюдо очень простого приготовления можно употреблять как в самодостаточном виде, так и в качестве гарнира к любому блюду из мяса, рыбы и птицы.

Ингредиенты:

чечевица красная – 200 г;

морковь – 2 шт.;

сметана – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка;

соль, перец.

Приготовление:

Красную чечевицу промываем и выкладываем в глубокую сковородку или кастрюлю. Наливаем 1\2 ст. воды, согласно рецепту приготовления, закрываем крышкой.

Как только вода в емкости закипит, огонь убавляем и тушим под крышкой 20 минут.

За это время подготавливаем морковь, промываем, очищаем и натираем на крупной терке.

Выкладываем слой моркови на чечевицу, вновь закрываем крышкой и тушим до готовности моркови.

Как только морковь станет мягкой, добавляем к приготавливаемым продуктам соль, смесь перцев, нарезанную петрушку и сметану, все перемешиваем.

Чтобы вкусно сварить красную чечевицу, как у настоящего шеф – повара, тушим еще пять минут под крышкой и выключаем огонь.

Даем блюду, приготовленному по данному рецепту, настояться под крышкой в течении 15 минут, затем подаем к столу.

Чечевица с грибами

По данному рецепту с фото вы сможете приготовить очень вкусно красную чечевицу для диетического питания.

Ингредиенты:

чечевица – 1 ст.;

лук;

морковь;

шампиньоны – 150 г;

чеснок – 3 зубчика;

томатная паста или кетчуп;

масло растительное для обжаривания;

зелень;

сухие пряные травы;

соль;

смесь перцев.

Приготовление:

Лук для вкусно сваренной красной чечевицы, нарезаем произвольно, как для зажарки. Морковь натираем на крупной терке. Шампиньоны промываем и нарезаем пластинами. На сковородку, разогретую с растительным маслом выкладываем овощи, обжариваем на сильном огне две – три минуты. Добавляем к обжариваемым овощам грибы и чеснок, нарезанный предварительно. Убавляем огонь до среднего и обжариваем около 10 минут, периодически все перемешивая. Добавляем промытую чечевицу, заливаем все горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала приготавливаемые продукты. На этом этапе приготовления добавляем соль, смесь перцев и пряные травы. Закрываем сковородку или кастрюлю с толстым дном крышкой и тушим 10 минут. Добавляем томатную пасту или кетчуп, перемешиваем, тушим еще 15 минут. Полезное и вкусное блюдо из красной чечевицы, приготовленное по данному рецепту, украшаем зеленью и подаем к столу.

Оладьи из чечевицы

В таком виде чечевицу любят даже дети, что должно стимулировать маму на более частое приготовление этого сытного и полезного блюда.

Ингредиенты:

чечевица – 200 г;

крахмал кукурузный – 2 ст. л;

яйца – 2 шт.;

лук – 2 головки;

перец;

соль;

масло оливковое – 1 ст. л.

Приготовление:

Красную чечевицу тщательно промываем и заливаем двумя стаканами воды, согласно рецепту приготовления, ставим на огонь.

Чтобы вкусно сварить чечевицу, варим ее в течение 20 минут, чтобы она хорошо разварилась, как пюре. Взбиваем разваренную чечевицу вилкой до однородного состояния. При желании, можно использовать блендер.

Пока чечевица отваривается подготавливаем лук, для чего его очищаем, нарезаем произвольными кусочками. Измельчаем подготовленный лук в блендере, добавляем к готовой кашице из чечевицы. В чечевичное тесто для оладий добавляем соль, перец, яйца, оливковое масло и крахмал, все тщательно вымешиваем.

Из полученного теста выпекаем на сковородке небольшие оладьи, с каждой стороны по 1 минуте. Подаем оладьи из чечевицы к столу со сметаной или сладким соусом.

Котлеты из красной чечевицы в духовке

С таким вкусным и питательным блюдом вполне можно встречать гостей, а для повседневного питания – это настоящая находка.

Ингредиенты:

чечевица красная – 300 г;

орехи грецкие – 100 г;

чеснок – 5 зубчиков;

сметана – 150 г;

лук – 1 головка;

хлеб подсохший – 150 г;

яйца – 2 шт.;

соль;

перец.

Рецепт приготовления:

Красную чечевицу промываем и заливаем водой, доводим воду до кипения.

В кипящую воду с чечевицей кладем луковицу и лавровый лист, убавляем огонь и варим 15 минут.

Сливаем все в дуршлаг, даем воде стечь полностью. Извлекаем и убираем луковицу и лавровый лист.

Измельчаем отваренную чечевицу при помощи погружного блендера.

Хлеб слегка подсушиваем на сковородке или в духовке. Ломаем сухарики на кусочки и выкладываем в чашу блендера. Измельчаем подсушенный хлеб в крошку.

Также измельчаем и орехи, используя блендер. Оба подготовленных ингредиента добавляем к чечевице.

К собранным в одной емкости продуктам добавляем соль, перец, яйца и сметану. Все тщательно вымешиваем до получения однородной массы.

Раскладываем приготовленную массу по силиконовым формочкам, предварительно смазанным растительным маслом.

Выпекаем в духовке при 200 *С, в течение 10-15 минут.

Подаем вкусные диетические котлетки из красной чечевицы с румяной корочкой, приготовленные по данному рецепту, к столу.

Биточки с рисом

Оригинальное приготовление позволяет получить сочные вкусные биточки, которые прекрасно подойдут для здорового питания на каждый день. Красная чечевица в этом рецепте приготовления придаст особую нотку вкуса.

Ингредиенты:

чечевица красная – 1, 5 ст.;

рис – 1 ст.;

масло растительное для обжаривания;

лук – 2 головки;

чеснок – 3 зубчика;

зелень;

мускатный орех – 1 / 3 ч. л;

паприка;

кукурузная мука для панировки;

соль, перец.

Приготовление:

Чечевицу промываем и заливаем водой, оставляем в таком виде 3-4 часа. Рис промываем и отвариваем до готовности, как обычно. Пока рис отваривается, подготавливаем другие продукты, согласно рецепту. Выкладываем чечевицу в чашу блендера и измельчаем. Чтобы измельчение было равномерным, добавляем к чечевице пару ложек воды и несколько раз останавливаем процесс для перемешивания. К чечевичной массе в чашу блендера добавляем лук, нарезанный предварительно и зубчики чеснока. Выкладываем все в просторную емкость, добавляем рис и специи, тщательно перемешиваем. Из полученной массы формируем небольшие шарики, придаем им нужную форму и обваливаем в кукурузной панировке. Для цвета и более яркого вкуса, при желании, кукурузную муку для панировки можно смешать с паприкой. Все биточки обжариваем в небольшом количестве растительного масла по 5 минут с каждой стороны, согласно рецепту приготовления. Готовые биточки из красной чечевицы подаем к столу в горячем виде со сметаной или соусом. На гарнир можно подать любое овощное блюдо.

Суп – пюре из красной чечевицы

Приятная консистенция супа и его вкус непременно понравятся всем членам семьи, к тому же это блюдо очень питательно и полезно для здоровья.

Ингредиенты:

чечевица – 1, 5 ст.;

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 2 ст. л;

паста сладкой паприки – 2 ст. л;

масло сливочное – 2 ст. л;

масло оливковое – 1 ст. л;

паприка;

мята сушеная – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

Для приготовления вкусного блюда из красной чечевицы очищаем и нарезаем лук и морковь, как обычно для обжаривания. Как сварить этот полезный продукт подробно описано в рецепте приготовления. Картофель также очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Для приготовления блюда выбираем просторную кастрюлю с толстым дном. Наливаем оливковое или любое растительное масло, разогреваем. В разогретую кастрюлю с маслом выкладываем подготовленные лук и морковь, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки. Добавляем к обжариваемым овощам нарезанный картофель, немного убавляем огонь и продолжаем обжаривание. Чечевицу промываем и добавляем в кастрюлю, перемешиваем и наливаем два литра кипятка. Доводим содержимое кастрюли до начала кипения, еще раз убавляем огонь, закрываем крышкой и тушим 20 минут. Готовый суп из чечевицы пюрируем при помощи погружного блендера. Подготавливаем мятно-сливочный соус. Выкладываем на разогретую сковородку сливочное масло, добавляем паприку и мяту, перемешиваем. Раскладываем чечевичный суп-пюре по порционным емкостям и поливаем приготовленным соусом. Вкусное питательное блюдо из красной чечевицы, приготовленное по простому рецепту, подаем к столу. Теперь мы знаем, как сварить очень простое и вкусное блюдо для питания на каждый день.

Конфеты из чечевицы

Такими очень вкусными и полезными конфетами из красной чечевицы можно объедаться на здоровье. Такое увлечение лакомством точно не принесет никакого вреда организму.

Ингредиенты:

чечевица красная – 1 ст.;

курага – 100 г;

чернослив – 100 г;

какао-порошок – 3 ст. л + 2 ст. л для обваливания;

кокосовая стружка для обваливания;

арахис или другие орехи для начинки;

сахар – 2 ст. л;

соль;

ванилин – 2 г.

Приготовление:

Красную чечевицу промываем и замачиваем в воде на 2 часа, чтобы при термообработке она разварилась максимально. По прошествии указанного времени, ставим емкость с чечевицей на огонь. После закипания огонь уменьшаем, закрываем кастрюлю крышкой и варим 30 минут. Содержимое кастрюли выливаем на марлю, сложенную в четверо и уложенную на любую удобную емкость. Соединяем концы марли и отжимаем всю жидкость. Протираем подготовленное пюре из чечевицы сквозь сито. Можно для этой цели воспользоваться погружным блендером. Сухофрукты промываем и нарезаем небольшими кусочками. Какао-порошок, сухофрукты, сахар и ванилин добавляем к однородной гладкой массе из чечевицы. Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса. Из остывшей массы формируем небольшие шарики, делим их пополам. Одну половину конфет обваливаем в какао-порошке, а другую в кокосовой стружке. Теперь мы точно знаем, как вкусно можно сварить не только суп из чечевицы, но и приготовить настоящий десерт. Укладываем конфеты из красной чечевицы на красивое блюдо и подаем к столу. Придерживаясь данного рецепта можно вносить и свои коррективы, добиваясь получения идеального вкуса именно для вас.

Как видно из такого полезного продукта, как красная чечевица можно приготовить очень вкусные блюда по каждому разделу традиционного меню. Это и различные супы, вторые блюда, вполне заменяющие мясные, отличные вкусные гарниры с овощами в составе и даже, десерты! Такой расширенный ассортимент блюд дает возможность включать красную чечевицу в свой рацион питания на каждый день.