Как вкусно приготовить красную чечевицу
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Категория:
супы
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- красная чечевица
- говядина
- картофель
- перец
- помидоры
- томатная паста
- морковь
- лук
- чеснок
- специи
- зелень
- лавровый лист
Из такого полезного продукта, как красная чечевица, богатого различными витаминами и микроэлементами, можно приготовить немало вкусных блюд. Рецепты приготовления красной чечевица вас приятно удивят!
Другие ингредиенты в составе могут значительно повлиять как на калорийность блюда из чечевицы, так и на то, насколько вкусно ее можно сварить. Являясь таким же растительным белковым продуктом, как и фасоль, чечевица намного проще в приготовлении. Ее, например, перед отвариванием вовсе не следует замачивать.
Те, кто придерживается принципов здорового питания, давно включили красную чечевицу в рацион своего повседневного меню.
Суп из красной чечевицы с мясом
Эти два продукта отлично сочетаются в любом блюде, дополняя и обогащая вкусовой букет друг друга.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 1 ст.;
- говядина на косточке – 1 небольшая часть;
- томатная паста – 2 ст. л;
- картофель – 3 шт.;
- перец сладкий – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- лук – 1 головка;
- чеснок – 2 зубчика;
- морковь – 1 шт.;
- зелень;
- масло растительное для обжаривания;
- лавровый лист;
- соль, перец.
Приготовление:
- Мясо промываем, заливаем 2-3 литрами холодной воды и ставим отвариваться до готовности.
- Пока мясо отваривается, подготавливаем овощи для супа, моем, очищаем и нарезаем. Морковь нарезаем тонкой соломкой, а остальные овощи – небольшими кубиками.
- Выкладываем подготовленную морковь на разогретую сковородку с растительным маслом, обжариваем две – три минуты и добавляем лук.
- По мере подготовки овощей, добавляем и остальные к моркови и луку. Обжариваем до появления поджаристой корочки на овощах.
- Добавляем к овощам томатную пасту, соль, перец, любые, ваши любимые специи или пряные травы, а также лавровый лист, выключаем огонь.
- За полчаса до готовности мяса бульон следует посолить. Извлекаем из бульона мясо на кости, охлаждаем и нарезаем небольшими порционными кусочками. Вновь отправляем в суп
- Выкладываем в мясной бульон промытую красную чечевицу. Продолжаем варить суп при слабом кипении 20 минут.
- Добавляем нарезанный кубиками картофель и подготовленные обжаренные овощи с томатной пастой.
- Варим еще 10 минут, согласно рецепту приготовления. После чего снимаем пробу, если суп не нуждается в корректировке по содержанию соли и специй, выключаем огонь.
Добавляем зелень и подаем вкусный и ароматный суп из красной чечевицы к столу.
Чечевица с морковью и зеленью
Это вкусное и ароматное блюдо очень простого приготовления можно употреблять как в самодостаточном виде, так и в качестве гарнира к любому блюду из мяса, рыбы и птицы.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 200 г;
- морковь – 2 шт.;
- сметана – 150 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка;
- соль, перец.
Приготовление:
- Красную чечевицу промываем и выкладываем в глубокую сковородку или кастрюлю. Наливаем 1\2 ст. воды, согласно рецепту приготовления, закрываем крышкой.
- Как только вода в емкости закипит, огонь убавляем и тушим под крышкой 20 минут.
- За это время подготавливаем морковь, промываем, очищаем и натираем на крупной терке.
- Выкладываем слой моркови на чечевицу, вновь закрываем крышкой и тушим до готовности моркови.
- Как только морковь станет мягкой, добавляем к приготавливаемым продуктам соль, смесь перцев, нарезанную петрушку и сметану, все перемешиваем.
- Чтобы вкусно сварить красную чечевицу, как у настоящего шеф – повара, тушим еще пять минут под крышкой и выключаем огонь.
- Даем блюду, приготовленному по данному рецепту, настояться под крышкой в течении 15 минут, затем подаем к столу.
Чечевица с грибами
По данному рецепту с фото вы сможете приготовить очень вкусно красную чечевицу для диетического питания.
Ингредиенты:
- чечевица – 1 ст.;
- лук;
- морковь;
- шампиньоны – 150 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- томатная паста или кетчуп;
- масло растительное для обжаривания;
- зелень;
- сухие пряные травы;
- соль;
- смесь перцев.
Приготовление:
- Лук для вкусно сваренной красной чечевицы, нарезаем произвольно, как для зажарки.
- Морковь натираем на крупной терке.
- Шампиньоны промываем и нарезаем пластинами.
- На сковородку, разогретую с растительным маслом выкладываем овощи, обжариваем на сильном огне две – три минуты.
- Добавляем к обжариваемым овощам грибы и чеснок, нарезанный предварительно.
- Убавляем огонь до среднего и обжариваем около 10 минут, периодически все перемешивая.
- Добавляем промытую чечевицу, заливаем все горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала приготавливаемые продукты.
- На этом этапе приготовления добавляем соль, смесь перцев и пряные травы. Закрываем сковородку или кастрюлю с толстым дном крышкой и тушим 10 минут.
- Добавляем томатную пасту или кетчуп, перемешиваем, тушим еще 15 минут.
- Полезное и вкусное блюдо из красной чечевицы, приготовленное по данному рецепту, украшаем зеленью и подаем к столу.
Оладьи из чечевицы
В таком виде чечевицу любят даже дети, что должно стимулировать маму на более частое приготовление этого сытного и полезного блюда.
Ингредиенты:
- чечевица – 200 г;
- крахмал кукурузный – 2 ст. л;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 2 головки;
- перец;
- соль;
- масло оливковое – 1 ст. л.
Приготовление:
- Красную чечевицу тщательно промываем и заливаем двумя стаканами воды, согласно рецепту приготовления, ставим на огонь.
- Чтобы вкусно сварить чечевицу, варим ее в течение 20 минут, чтобы она хорошо разварилась, как пюре.
- Взбиваем разваренную чечевицу вилкой до однородного состояния. При желании, можно использовать блендер.
- Пока чечевица отваривается подготавливаем лук, для чего его очищаем, нарезаем произвольными кусочками.
- Измельчаем подготовленный лук в блендере, добавляем к готовой кашице из чечевицы.
- В чечевичное тесто для оладий добавляем соль, перец, яйца, оливковое масло и крахмал, все тщательно вымешиваем.
- Из полученного теста выпекаем на сковородке небольшие оладьи, с каждой стороны по 1 минуте.
- Подаем оладьи из чечевицы к столу со сметаной или сладким соусом.
Котлеты из красной чечевицы в духовке
С таким вкусным и питательным блюдом вполне можно встречать гостей, а для повседневного питания – это настоящая находка.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 300 г;
- орехи грецкие – 100 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- сметана – 150 г;
- лук – 1 головка;
- хлеб подсохший – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль;
- перец.
Рецепт приготовления:
- Красную чечевицу промываем и заливаем водой, доводим воду до кипения.
- В кипящую воду с чечевицей кладем луковицу и лавровый лист, убавляем огонь и варим 15 минут.
- Сливаем все в дуршлаг, даем воде стечь полностью. Извлекаем и убираем луковицу и лавровый лист.
- Измельчаем отваренную чечевицу при помощи погружного блендера.
- Хлеб слегка подсушиваем на сковородке или в духовке. Ломаем сухарики на кусочки и выкладываем в чашу блендера. Измельчаем подсушенный хлеб в крошку.
- Также измельчаем и орехи, используя блендер. Оба подготовленных ингредиента добавляем к чечевице.
- К собранным в одной емкости продуктам добавляем соль, перец, яйца и сметану. Все тщательно вымешиваем до получения однородной массы.
- Раскладываем приготовленную массу по силиконовым формочкам, предварительно смазанным растительным маслом.
- Выпекаем в духовке при 200 *С, в течение 10-15 минут.
- Подаем вкусные диетические котлетки из красной чечевицы с румяной корочкой, приготовленные по данному рецепту, к столу.
Биточки с рисом
Оригинальное приготовление позволяет получить сочные вкусные биточки, которые прекрасно подойдут для здорового питания на каждый день. Красная чечевица в этом рецепте приготовления придаст особую нотку вкуса.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 1, 5 ст.;
- рис – 1 ст.;
- масло растительное для обжаривания;
- лук – 2 головки;
- чеснок – 3 зубчика;
- зелень;
- мускатный орех – 1 / 3 ч. л;
- паприка;
- кукурузная мука для панировки;
- соль, перец.
Приготовление:
- Чечевицу промываем и заливаем водой, оставляем в таком виде 3-4 часа.
- Рис промываем и отвариваем до готовности, как обычно.
- Пока рис отваривается, подготавливаем другие продукты, согласно рецепту. Выкладываем чечевицу в чашу блендера и измельчаем.
- Чтобы измельчение было равномерным, добавляем к чечевице пару ложек воды и несколько раз останавливаем процесс для перемешивания.
- К чечевичной массе в чашу блендера добавляем лук, нарезанный предварительно и зубчики чеснока.
- Выкладываем все в просторную емкость, добавляем рис и специи, тщательно перемешиваем.
- Из полученной массы формируем небольшие шарики, придаем им нужную форму и обваливаем в кукурузной панировке.
- Для цвета и более яркого вкуса, при желании, кукурузную муку для панировки можно смешать с паприкой.
- Все биточки обжариваем в небольшом количестве растительного масла по 5 минут с каждой стороны, согласно рецепту приготовления.
- Готовые биточки из красной чечевицы подаем к столу в горячем виде со сметаной или соусом. На гарнир можно подать любое овощное блюдо.
Суп – пюре из красной чечевицы
Приятная консистенция супа и его вкус непременно понравятся всем членам семьи, к тому же это блюдо очень питательно и полезно для здоровья.
Ингредиенты:
- чечевица – 1, 5 ст.;
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – 2 ст. л;
- паста сладкой паприки – 2 ст. л;
- масло сливочное – 2 ст. л;
- масло оливковое – 1 ст. л;
- паприка;
- мята сушеная – 1 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Для приготовления вкусного блюда из красной чечевицы очищаем и нарезаем лук и морковь, как обычно для обжаривания. Как сварить этот полезный продукт подробно описано в рецепте приготовления.
- Картофель также очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
- Для приготовления блюда выбираем просторную кастрюлю с толстым дном. Наливаем оливковое или любое растительное масло, разогреваем.
- В разогретую кастрюлю с маслом выкладываем подготовленные лук и морковь, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки.
- Добавляем к обжариваемым овощам нарезанный картофель, немного убавляем огонь и продолжаем обжаривание.
- Чечевицу промываем и добавляем в кастрюлю, перемешиваем и наливаем два литра кипятка.
- Доводим содержимое кастрюли до начала кипения, еще раз убавляем огонь, закрываем крышкой и тушим 20 минут.
- Готовый суп из чечевицы пюрируем при помощи погружного блендера.
- Подготавливаем мятно-сливочный соус. Выкладываем на разогретую сковородку сливочное масло, добавляем паприку и мяту, перемешиваем.
- Раскладываем чечевичный суп-пюре по порционным емкостям и поливаем приготовленным соусом.
- Вкусное питательное блюдо из красной чечевицы, приготовленное по простому рецепту, подаем к столу. Теперь мы знаем, как сварить очень простое и вкусное блюдо для питания на каждый день.
Конфеты из чечевицы
Такими очень вкусными и полезными конфетами из красной чечевицы можно объедаться на здоровье. Такое увлечение лакомством точно не принесет никакого вреда организму.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 1 ст.;
- курага – 100 г;
- чернослив – 100 г;
- какао-порошок – 3 ст. л + 2 ст. л для обваливания;
- кокосовая стружка для обваливания;
- арахис или другие орехи для начинки;
- сахар – 2 ст. л;
- соль;
- ванилин – 2 г.
Приготовление:
- Красную чечевицу промываем и замачиваем в воде на 2 часа, чтобы при термообработке она разварилась максимально.
- По прошествии указанного времени, ставим емкость с чечевицей на огонь. После закипания огонь уменьшаем, закрываем кастрюлю крышкой и варим 30 минут.
- Содержимое кастрюли выливаем на марлю, сложенную в четверо и уложенную на любую удобную емкость.
- Соединяем концы марли и отжимаем всю жидкость. Протираем подготовленное пюре из чечевицы сквозь сито. Можно для этой цели воспользоваться погружным блендером.
- Сухофрукты промываем и нарезаем небольшими кусочками.
- Какао-порошок, сухофрукты, сахар и ванилин добавляем к однородной гладкой массе из чечевицы.
- Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса.
- Из остывшей массы формируем небольшие шарики, делим их пополам. Одну половину конфет обваливаем в какао-порошке, а другую в кокосовой стружке. Теперь мы точно знаем, как вкусно можно сварить не только суп из чечевицы, но и приготовить настоящий десерт.
- Укладываем конфеты из красной чечевицы на красивое блюдо и подаем к столу. Придерживаясь данного рецепта можно вносить и свои коррективы, добиваясь получения идеального вкуса именно для вас.
Как видно из такого полезного продукта, как красная чечевица можно приготовить очень вкусные блюда по каждому разделу традиционного меню. Это и различные супы, вторые блюда, вполне заменяющие мясные, отличные вкусные гарниры с овощами в составе и даже, десерты! Такой расширенный ассортимент блюд дает возможность включать красную чечевицу в свой рацион питания на каждый день.
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А вы любите красную чечевицу? 2
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Марина / 02.03.19 01:53Мне раньше не нравилась красная чечевица, мне казалось что она слишком сухая и безвкусная. Однажды тетя приготовила мне чечевичное рагу и я была в восторге. Это было так вкусно и сочно... С тех пор я полюбила красную чечевицу и готовлю постоянно ее своим детям и мужу)
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Анна / 02.03.19 01:52Я обожаю готовить чечевицу, особенно красную. Мы живем на острове и тут просто объедаемся овощами и фруктами, поэтому я давно уже привыкла к полезному питанию. Мой муж и дети обожают блюда с красной чечевицей! Взяла на заметку один из ваших рецептов!